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СМИ: Россия может денонсировать Евроконвенцию по правам человека
Россия изучает возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах.
Собеседники агентства добавили, что "неправомерное лишение российских парламентариев права голосование в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы — ред.) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей".
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд протоколов к ней Россия подписала в 1996 году. Ратифицировав эти соглашения, она признала юрисдикцию ЕСПЧ и обязалась исполнять его решения. Соответствующие положения впоследствии были внесены в ряд законов и кодексов, что сделало постановления ЕСПЧ основанием для пересмотра ранее вынесенных судебных решений.
При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает— уточнил один из собеседников агентства.
Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов"— добавили они.
Собеседники агентства добавили, что "неправомерное лишение российских парламентариев права голосование в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы — ред.) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей".
Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым— пояснили источники в профильных российских ведомствах.
Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы— заключили источники агентства.
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд протоколов к ней Россия подписала в 1996 году. Ратифицировав эти соглашения, она признала юрисдикцию ЕСПЧ и обязалась исполнять его решения. Соответствующие положения впоследствии были внесены в ряд законов и кодексов, что сделало постановления ЕСПЧ основанием для пересмотра ранее вынесенных судебных решений.
Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Федоренко
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