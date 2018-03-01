18:15 01 марта
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СМИ: Россия может денонсировать Евроконвенцию по правам человека

Россия изучает возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает
— уточнил один из собеседников агентства.

СМИ: Россия может денонсировать Евроконвенцию по правам человека



Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов"
— добавили они.

Собеседники агентства добавили, что "неправомерное лишение российских парламентариев права голосование в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы — ред.) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей".

Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым
— пояснили источники в профильных российских ведомствах.

Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы
— заключили источники агентства.

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд протоколов к ней Россия подписала в 1996 году. Ратифицировав эти соглашения, она признала юрисдикцию ЕСПЧ и обязалась исполнять его решения. Соответствующие положения впоследствии были внесены в ряд законов и кодексов, что сделало постановления ЕСПЧ основанием для пересмотра ранее вынесенных судебных решений.

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Федоренко
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Комментарии 38

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:45
    Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы

    Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов"
    неужели дошло? Югославия ни чему не научила? кошмар request
    Angel_and_Demon
    1. сибиралт Сегодня, 11:52
      Может вперед "денонсировать" положения нашей Конституции, позволяюший лечь под этот ЕСПЧ или что-то иное иностранное? lol Кат-то, дом принято строить с фундамента, а ремонтировать с крыши. hi
      сибиралт
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:55
        Цитата: сибиралт
        Кат-то, дом принято строить с фундамента, а ремонтировать с крыши.

        ну фундамент - уже давно заложили, плох он или хорош, можно только ремонтировать, иначе дом рарушится, а вот крышу (ЕСПЧ) можно нафиг снести, и возести новую hi
        Angel_and_Demon
        1. Владимир16 Сегодня, 11:56
          хватит постоянно говорить "если" Кто-нибудь с яйцами есть в руководстве?
          Денонсируйте под корень этих русофобов.
          И далее вступать в сговор с этими упырями не смейте.
          "Служители народа". Какому народу вы служите??????????
          Владимир16
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:01
            Цитата: Владимир16
            "Служители народа". Какому народу вы служите??????????

            вы это мне? "слугой народа" никогда не был, так что ответить на ваш вопрос не могу request
            Angel_and_Demon
        2. сибиралт Сегодня, 11:57
          Через пару минут Путин будет "посылать" федеральное собрание на всю страну. Давайте посмотрим. winked
          сибиралт
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:02
            Цитата: сибиралт
            Путин будет "посылать" федеральное собрание на всю страну.

            а может лучше бы послал на марс?
            Angel_and_Demon
          2. Дормидонт Сегодня, 12:05
            Не болтайте ерундой
            Дормидонт
          3. prapor75m Сегодня, 12:19
            он же КГБэшник wink щас опять тень на плетень наведет , вроде говорит много , а конкретно о чем и не понять ... профи по запудриванию .....bully
            prapor75m
          4. сибиралт Сегодня, 15:47
            М-да. Путин послал не наш совфед, а США. Но это, честно, очень круто! Выходит, что он, по факту, обнулил хваленый американский "зонтик" не только для них, но и для всех своих сателлитов, особенно в Европе и забил осиновый кол в НАТО? belay
            сибиралт
      2. Комментарий был удален.
    2. Андрей К Сегодня, 11:58
      Цитата: Angel_and_Demon
      ...неужели дошло? ..

      У меня возникла смутная надежда на выход и по другому, навязанному из вне обязательству России:
      ...В 1996 году Россию пригласили в Совет Европы только при условии отмены смертной казни.
      Президент просто стал игнорировать рассмотрение дел приговорённых к смертной казни (не утверждать и не миловать), что согласно ст. 184 УИК РФ заблокировало возможность исполнения всех приговоров.
      16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (в мирное время). Несмотря на то, что 6-й протокол так и не был ратифицирован Россией, с этого момента смертную казнь в России запрещено применять согласно Венской конвенции, которая велит государству, подписавшему договор, вести себя в соответствии с договором до его ратификации...

      Есть вероятность, что террористов и маньяков перестанут содержать за счёт жертв negative
      Андрей К
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:04
        Цитата: Андрей К
        Есть вероятность, что террористов и маньяков перестанут содержать за счёт жертв

        вероятность есть, полосатые послали эту конвенцию, и ничего request не демократической страной не являются
        Angel_and_Demon
  2. taiga2018 Сегодня, 11:45
    давно пора!
    taiga2018
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:47
    А, что? ПАСЕ хвост прижали, пора обратить внимание на ЕСПЧ. В свое время повступали в различные организации (институты) начиная с ВТО на свою голову, теперь чешем репу - а мы думали, что все будет честно. И только получив незаслуженно много раз по голове да еще за свои деньги начали что-то понимать.
    rotmistr60
    1. taiga2018 Сегодня, 11:50
      Цитата: rotmistr60
      В свое время повступали в различные организации (институты)

      ну так,мы в то время были как те дикари,которые впервые увидели стеклянные бусы...
      taiga2018
    2. Orionvit Сегодня, 12:05
      Цитата: rotmistr60
      а мы думали, что все будет честно

      То то и оно. А до некоторых до сих пор не доходит. Даже ситуация с олимпиадой, многих ничему не научила, всё смотрят на запад, как на "рай" земной. Двумя словами Д.Б.
      Orionvit
      1. Комментарий был удален.
        1. Orionvit Сегодня, 12:15
          Цитата: недимон
          Самое смешное, что это пишут люди, на западе отродясь не бывавшие

          Если предел ваших мечтаний, это корзина печенья и бочка варенья, тогда вы правы. Но это удел животного.
          Orionvit
  4. Александр 3 Сегодня, 11:51
    Есть такое изречение -у вас есть права, но у вас нет прав.
    Александр 3
  5. citlstar Сегодня, 11:51
    Пора уже прекращать финансировать всякие международные советы, фонды, комитеты, которые нам постоянно вставляют палки в колеса. Лучше все эти финансовые потоки повернуть на решение внутренних проблем.
    citlstar
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 11:56
    Давно пора.. , раз это не суд , а политический инструмент .
    КВУ-НСвД
  7. Altona Сегодня, 11:58
    Конституцию 1993 года может тоже частично денонсировать?
    Altona
    1. bk316 Сегодня, 12:05
      В стране столько поменялось с 93, что пора уже новую принимать.
      И снова скажу необходимо внести в Конституцию
      - безусловный примат национального законодательства над международным
      - неограниченную юрисдикцию причем как по объекту ,так и по субъекту (это позволит судить всяких макраленов)
      - а еще я бы ввел иерархию прав человека ибо зачем человеку право на свободу слова, если ему не обеспечивают право на жизнь
      bk316
    2. Genry Сегодня, 13:45
      Цитата: Altona
      Конституцию 1993 года может тоже частично денонсировать?

      Необходимо восстановить положение о принадлежности народу природных богатств (а то некоторые считают население индейцами ) . Востановить Государственный Банк России и вернуть ему средства из зарубежного коммерческого центробанка, который поддерживает экономику враждебного России государства, да ещё создавая ущерб.....
      Genry
  8. uskrabut Сегодня, 12:02
    Нам вообще надо ввести принцип "Если в международной организации нет представителей РФ с равными правами, то решения таких организаций для РФ ничтожны". Да и вообще прежде, чем туда вступать взвешивать все за и против, может оно нам и не надо.
    uskrabut
  9. Дормидонт Сегодня, 12:04
    Поскорей бы уже
    Дормидонт
  10. Orionvit Сегодня, 12:07
    Может мораторий на смертную казнь снимут, а то давно пора.
    Orionvit
  11. Alex-a832 Сегодня, 12:11
    Давно пора. Реальной защиты прав человека этот договор и ЕСПЧ не дают, только средство для англосаксов очернять неугодные им "режимы".
    Alex-a832
  12. Улиточник N9 Сегодня, 12:12
    Ключевое слово "может"-то есть-очередной "пук в воздух". Если бы хотели, давно бы денонсировали эти соглашения. Кстати, и кто "заставлял" эти "соглашения" подписывать раньше и входить в ПАСЕ, когда с самого начала было ясно, что там заправляют "русофобы"?
    Улиточник N9
  13. Водоплавающий Сегодня, 12:59
    Цитата: Orionvit
    Может мораторий на смертную казнь снимут, а то давно пора.

    Крови хочется?
    Водоплавающий
  14. Berkut24 Сегодня, 13:08
    Россия снова становится независимой от извращенцев?
    Berkut24
  15. ротмистр Сегодня, 13:26
    В госдуму нельзя брать ростом выше 1,2 метра. Что бы быстрее доходило.
    ротмистр
  16. Altona Сегодня, 13:48
    Цитата: Genry
    Необходимо восстановить положение о принадлежности народу природных богатств (а то некоторые считают население индейцами ) .

    ------------------------
    Спасибо комментаторам, что развернули мой ироничный тезис, я это и имел в виду. Насчёт "индейцев" вы полностью правы, мне давно уже кажется, что я не гражданин своей страны, а какой-то чёртов арендатор, который должен платить просто за пребывание.
    Altona
  17. К.А.С Сегодня, 13:49
    интересно, критики комментаторы призывающие разорвать-послать знают для чего вообще нужно Европейская конвенция о защите прав человека и основных свободсоблюдения прав человека? (отвент будет: чтобыРоссиюзасудитьиобидеть) в этот суд подает не только россия но и жители других стран участниц, которые считают себя несправедливо обиженными! знаю человека, который выиграл дело в Страсбургсом суде против действий чиновников нашего государства!
    самое смешное что наблюдаю имена людей которые возмущаются на других статьях ВО над продажностью российских судей и корумпированностью российских силовых структур!
    Для простых граждан это не очень хорошо учитывая состояние реформирования судебной системы нашей страны!
    К.А.С
  18. SlavaS Сегодня, 13:49
    Пора послать эту вражью шаражку подальше
    SlavaS
  19. Altona Сегодня, 13:50
    Цитата: ротмистр
    В госдуму нельзя брать ростом выше 1,2 метра. Что бы быстрее доходило.

    ------------------------------
    В Госдуме как-то брали анализы с крышек унитазов, со столешниц, с подоконников. Выяснилось, что некоторые депутаты и их помощники крепко так сидят на коксе.
    Altona
  20. gorgo Сегодня, 14:02
    Давно пора.
    gorgo
  21. savage1976 Сегодня, 15:04
    Давно пора. Долго слишком думали.
    savage1976
  22. Комментарий был удален.
  23. Салют Сегодня, 17:53
    это однозначно плохо
    Салют
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