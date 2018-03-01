Производство ПТУР "Корнет-Э" освоено "Туламашзаводом"

Освоили ракету, которую раньше не делали. Это противотанковая ракета "Корнет". Делаем её на экспорт. Завод стал работать по субботам и воскресеньям. Никаких санкций не чувствуем.

Директор акционерного общества «Туламашзавод», входящего в НПО «Высокоточные комплексы», Евгений Дронов сообщает об освоении производства высокоточного боеприпаса, который ранее тульским предприятием не выпускался. Речь идёт о противотанковой управляемой ракете комплекса «Корнет». При этом глава предприятия отметил, что производство ракет «Корнет» осуществляется на экспорт.Из заявления Евгения Дронова, которое приводится РИА Новости По словам руководителя предприятия, «Туламашзавод» в последние годы прибавляет в объёмах производства по 10-12%. Это более чем существенные темпы в условиях, когда российскую оборонку пытаются обложить санкциями в целях устранения серьёзнейших конкурентов на мировом рынке.Противотанковый комплекс «Корнет» (экспортная версия «Корнет-Э») предназначен не только для уничтожения танков, но также для разрушения инфраструктурных и фортификационных сооружений. Он эффективно применяется по различного рода бронированной технике, а также по низкоскоростным низколетящим целям.