18:16 01 марта
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Производство ПТУР "Корнет-Э" освоено "Туламашзаводом"

Директор акционерного общества «Туламашзавод», входящего в НПО «Высокоточные комплексы», Евгений Дронов сообщает об освоении производства высокоточного боеприпаса, который ранее тульским предприятием не выпускался. Речь идёт о противотанковой управляемой ракете комплекса «Корнет». При этом глава предприятия отметил, что производство ракет «Корнет» осуществляется на экспорт.

Из заявления Евгения Дронова, которое приводится РИА Новости:
Освоили ракету, которую раньше не делали. Это противотанковая ракета "Корнет". Делаем её на экспорт. Завод стал работать по субботам и воскресеньям. Никаких санкций не чувствуем.


Производство ПТУР "Корнет-Э" освоено "Туламашзаводом"



По словам руководителя предприятия, «Туламашзавод» в последние годы прибавляет в объёмах производства по 10-12%. Это более чем существенные темпы в условиях, когда российскую оборонку пытаются обложить санкциями в целях устранения серьёзнейших конкурентов на мировом рынке.

Противотанковый комплекс «Корнет» (экспортная версия «Корнет-Э») предназначен не только для уничтожения танков, но также для разрушения инфраструктурных и фортификационных сооружений. Он эффективно применяется по различного рода бронированной технике, а также по низкоскоростным низколетящим целям.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 6

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  1. taiga2018 Сегодня, 11:55
    главное что люди обеспечены работой.
    taiga2018
    1. Владимир16 Сегодня, 12:24
      Цитата: taiga2018
      главное что люди обеспечены работой.

      В афгане мак люди выращивают, проституток на украине легализовать хотят... там тоже ваш лозунг подходит?
      Может "главное" в этой новости другое?
      Владимир16
      1. taiga2018 Сегодня, 12:26
        Цитата: Владимир16
        В афгане мак люди выращивают

        если там это единственная возможность заработать и не видеть глаза голодных детей,то да...
        taiga2018
        1. Владимир16 Сегодня, 12:29
          Цыгане так людей обычно разводят на бабло и обирают. Детские слезы, глаза голодных детей...
          Вы из либеральных? В ЕСПЧ обратитесь с жалобой на жестокий мир.
          Владимир16
  2. Alexey-74 Сегодня, 13:17
    Побольше иностранного "Зверинца" ему на съедение во всем мире....
    Alexey-74
    1. SanichSan Сегодня, 17:21
      Цитата: Alexey-74
      Побольше иностранного "Зверинца" ему на съедение во всем мире....

      с этим проблеммы. вон недавно на ВО статья была что у немцев совсвем плохо с боеспособной техникой...
      SanichSan
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