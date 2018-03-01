18:15 01 марта
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ВВС Японии официально приняли на вооружение первый истребитель F-35A

На авиабазе «Мисава» состоялась церемония приема в состав ВВС Японии первого многоцелевого истребителя F-35A, сообщает ЦАМТО.

ВВС Японии официально приняли на вооружение первый истребитель F-35A


На церемонии присутствовали представители японского военного ведомства, командования ВС США в Японии и компании Lockheed Martin.


«Самолет, получивший обозначение AX-6, является вторым F-35A, собранным на линии окончательной сборки и проверки (FACO) компании Mitsubishi Heavy Industries в Нагое (Япония) и первым, принятым на вооружение 3-го авиакрыла Воздушных сил самообороны Японии», – говорится в материале.

Издание напоминает, что в апреле 2012 года Госдеп одобрил продажу Японии четырех истребителей F-35 с обычным взлетом и посадкой с опционом на поставку еще 38 самолетов. Общая стоимость сделки оценена в $ 10 млрд.

По данным МО Японии, полная стоимость программы, включая закупку 42 истребителей, их эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание в течение 20-ти лет, а также подготовку личного состава, может составить 1,6 трлн. йен (более $ 20 млрд.).

Сообщается, что первые 4 самолета были собраны в США, и в настоящее время используются для подготовки пилотов на авиабазе «Льюк» в штате Аризона. Остальные 38 будут собираться на предприятии Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Японии.

Использованы фотографии: f35.com
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Комментарии 28

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:19
    «Самолет, получивший обозначение AX-6, является вторым F-35A, собранным на линии окончательной сборки и проверки (FACO) компании Mitsubishi Heavy Industries в Нагое (Япония) и первым, принятым на вооружение 3-го авиакрыла Воздушных сил самообороны Японии», – говорится в материале.
    а первый самолет где? невидимка, да?
    Angel_and_Demon
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:21
      Первый наверное выставлен в храме, чтобы японские военные могли молиться на него.
      rotmistr60
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:23
        Цитата: rotmistr60
        тобы японские военные могли молиться на него.

        не логично - на аэродроме ближе laughing
        Angel_and_Demon
        1. supertiger21 Сегодня, 13:22
          Как мы видим, развитые страны перестали долго думать между выбором истребителей 5-го поколения и 4++. Ибо что не говори, но последние уже являются максимумом базового 4-го, больше не имея потенциала для серьёзной модернизации, следовательно они доживают свою эпоху. Чего не скажешь о 5-ом, которые едва начав свой путь, уже являются шагом в будущее, прорывом в ведении воздушной войны, а с началом модернизаций и вовсе уйдут на недосегаемую для предыдущего поколения высоты.
          supertiger21
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:27
            Цитата: supertiger21
            а с началом модернизаций и вовсе уйдут на недосегаемую для предыдущего поколения высоты.

            да вселенная большая
            Angel_and_Demon
            1. supertiger21 Сегодня, 13:40
              Цитата: Angel_and_Demon
              да вселенная большая


              Вы о чём?
              supertiger21
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:56
                Цитата: supertiger21
                Вы о чём?

                о последующих модернизациях, а вы о чем?
                Angel_and_Demon
                1. supertiger21 Сегодня, 15:14
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  о последующих модернизациях, а вы о чем?


                  Да, всё норм, о том же. drinks
                  supertiger21
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:22
                    Цитата: supertiger21
                    Да, всё норм, о том же.

                    drinks присоединяюсь
                    Angel_and_Demon
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:31
      Цитата: Angel_and_Demon
      а первый самолет где?

      Дорабатывают напильником . Ну или на запцацки пошёл . wink
      bouncyhunter
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:07
        Цитата: bouncyhunter
        Дорабатывают напильником . Ну или на запцацки пошёл .

        добрый вы
        Angel_and_Demon
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:08
          Я не добрый и не злой . Я - справедливый .
          bouncyhunter
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:11
            Цитата: bouncyhunter
            Я - справедливый .

            Справедливость — честное распределение чужого.
            Геннадий Малкин
            Angel_and_Demon
    3. Венд Сегодня, 13:15
      Цитата: Angel_and_Demon
      «Самолет, получивший обозначение AX-6, является вторым F-35A, собранным на линии окончательной сборки и проверки (FACO) компании Mitsubishi Heavy Industries в Нагое (Япония) и первым, принятым на вооружение 3-го авиакрыла Воздушных сил самообороны Японии», – говорится в материале.
      а первый самолет где? невидимка, да?

      Так он же невидимый, как его можно увидеть. Разве что только по счетам. laughing
      Венд
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:17
        Цитата: Венд
        Так он же невидимый, как его можно увидеть. Разве что только по счетам.

        отличный бизнес - надо заняться
        Angel_and_Demon
  2. bazzbazz Сегодня, 12:23
    Бедные японцы, вынуждены покупать всякий шлак у сша. Тут спору нет, матрасы молодцы, четверть мира сидит у них на коротком поводке)
    Да какая четверть, половина. Четверть просто лижет одно место.
    bazzbazz
    1. supertiger21 Сегодня, 13:37
      Цитата: bazzbazz
      Бедные японцы, вынуждены покупать всякий шлак у сша. Тут спору нет, матрасы молодцы, четверть мира сидит у них на коротком поводке)
      Да какая четверть, половина. Четверть просто лижет одно место.


      Политика здесь не причём. F-35 и вправду очень передовой самолёт с современейшими начинками по последнему слову техники. По сути это первый, из обладающих малозаметностью, по настоящему универсальный истребитель. Даже F-22, превосходящий его по многим параметрам, в таких как мощность РЛС, маневренность и малозаметность, пока не научился одновременно быть и хорошим бомбардировщиком, коим уже является Лайтинг. Су-57 тоже хороший аналог, но он пока толком не готов и ещё не на вооружении. А остальные самолёты, вроде Рафалей, Еврофайтеров и прочие модернизации 4-го поколения априори не могут равняться на Лайтинга, т.к. у них нет ни малозаметности, ни даже АФАР-радара.
      supertiger21
      1. bazzbazz Сегодня, 13:40
        Может, не буду спорить. Но японцы и сами бы могли сделать не хуже и миру подавать, но теперь наверное и не займутся этим.
        bazzbazz
      2. Shahno Сегодня, 13:41
        Да я согласен. Су 57,если будет доведен.. Может превзойти лайтнинг.
        Shahno
        1. Shahno Сегодня, 13:45
          Но лично мы применим эти машины только если надо будет разбомбить логово Насралы. Не понимаю зачем вы притащили их в Сирию. Понты..?
          Shahno
          1. supertiger21 Сегодня, 15:21
            Цитата: Shahno
            Но лично мы применим эти машины только если надо будет разбомбить логово Насралы. Не понимаю зачем вы притащили их в Сирию. Понты..?


            Нет, мы пришли немного отработать новинку на практике. Как американцы практивали свои 22-е в Сирии, так и мы имеем право. И надеюсь в Ближневосточном небе наши 57-е и ваши 35-е никогда не встретятся. hi
            supertiger21
    2. наблюдатель1 Сегодня, 13:54
      Это вы бедные, японцы как раз умные, богатые и здоровые и по всем социально-экономическим показателям намного лучше России. А благодаря самому богатому рынку США имеет отличный сбыт своей продукции и многочисленные рабочие места.
      наблюдатель1
      1. bazzbazz Сегодня, 14:10
        Бедные те кто не работают. И что вы все лезете с бедностью и демократией. Вам хорошо, ЖИВИТЕ! я не считаю ваши деньги. Мы бедные, но богаты духовно, исторически, мы умеем любить и сострадать, мы умеем бороться! Поэтому мы никогда не сдаемся и не проигрываем!
        А японцы бедные и без хребетные потому, что сша разбомбили их, убили столько людей, понатакыли баз, американская пьян насилует японок, а эти все забыли и молча покупают их оружие.
        Страна теряющая самоопределение. Вот что жалко.
        bazzbazz
        1. наблюдатель1 Сегодня, 15:04
          А японцы бедные и без хребетные потому, что сша разбомбили их, убили столько людей, понатакыли баз, американская пьян насилует японок, а эти все забыли и молча покупают их оружие.
          Страна теряющая самоопределение. Вот что жалко.


          Если бы японцы были бесхребетные, то они бы не превратили свою разрушенную войной страну в цветущий оазис и ведущую мировую промышленную державу, а страна поведившая этих "бесхребетников" и при этом значительно урезала их территорию и близко не приблизилась к их уровню не по одному социально экономическому показателю!

          И по поводу духовности, не выдавайте ваши надуманные грёзы за объективную реальность, так как по уровню преступности, пьянству, наркоманиии, коррупции и брошенным детям при живых родителях, Россия даже рядом не стояла!
          Японцы, уж точно в вашей жалости не нуждаются, пожалейте лучше своих бедных и обездоленных и особенно брошенных в мирное время детей!
          наблюдатель1
          1. bazzbazz Сегодня, 15:17
            Да что вы все в чужой дом лезете, Живите у себя там и радуйтесь, деньгам, свободе, отсутствию преступности...
            А мы сами справимся)

            Ладно квиты. Не суди и не судим будешь.
            bazzbazz
      2. supertiger21 Сегодня, 15:23
        Цитата: наблюдатель1
        Это вы бедные, японцы как раз умные, богатые и здоровые и по всем социально-экономическим показателям намного лучше России.


        Абсолютно наглый комментарий, переполненный ненавистью к России и не имеющий отношения теме. negative
        supertiger21
        1. наблюдатель1 Сегодня, 15:57
          Абсолютно наглый комментарий, переполненный ненавистью к России и не имеющий отношения теме.

          Вы следите прежде всего за своими наглыми, ложными и оскорбительными домыслами и обвинениями к чужим странам, и если бы вы конкретно обсуждали тему вооружения и всё что с этим связанно, то и не пришлось бы вам популярно объяснять: "А судьи кто? "
          наблюдатель1
  3. синоби Сегодня, 12:36
    Накрылась собственная программа развития японского авиапрома.А у них неплохие разрабы были.Для нас это хорошо конечно,но яппы как страна похоже кончились окончательно.Так,колония.
    синоби
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