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ВВС Японии официально приняли на вооружение первый истребитель F-35A
На авиабазе «Мисава» состоялась церемония приема в состав ВВС Японии первого многоцелевого истребителя F-35A, сообщает ЦАМТО.
На церемонии присутствовали представители японского военного ведомства, командования ВС США в Японии и компании Lockheed Martin.
«Самолет, получивший обозначение AX-6, является вторым F-35A, собранным на линии окончательной сборки и проверки (FACO) компании Mitsubishi Heavy Industries в Нагое (Япония) и первым, принятым на вооружение 3-го авиакрыла Воздушных сил самообороны Японии», – говорится в материале.
Издание напоминает, что в апреле 2012 года Госдеп одобрил продажу Японии четырех истребителей F-35 с обычным взлетом и посадкой с опционом на поставку еще 38 самолетов. Общая стоимость сделки оценена в $ 10 млрд.
По данным МО Японии, полная стоимость программы, включая закупку 42 истребителей, их эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание в течение 20-ти лет, а также подготовку личного состава, может составить 1,6 трлн. йен (более $ 20 млрд.).
Сообщается, что первые 4 самолета были собраны в США, и в настоящее время используются для подготовки пилотов на авиабазе «Льюк» в штате Аризона. Остальные 38 будут собираться на предприятии Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Японии.
На церемонии присутствовали представители японского военного ведомства, командования ВС США в Японии и компании Lockheed Martin.
«Самолет, получивший обозначение AX-6, является вторым F-35A, собранным на линии окончательной сборки и проверки (FACO) компании Mitsubishi Heavy Industries в Нагое (Япония) и первым, принятым на вооружение 3-го авиакрыла Воздушных сил самообороны Японии», – говорится в материале.
Издание напоминает, что в апреле 2012 года Госдеп одобрил продажу Японии четырех истребителей F-35 с обычным взлетом и посадкой с опционом на поставку еще 38 самолетов. Общая стоимость сделки оценена в $ 10 млрд.
По данным МО Японии, полная стоимость программы, включая закупку 42 истребителей, их эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание в течение 20-ти лет, а также подготовку личного состава, может составить 1,6 трлн. йен (более $ 20 млрд.).
Сообщается, что первые 4 самолета были собраны в США, и в настоящее время используются для подготовки пилотов на авиабазе «Льюк» в штате Аризона. Остальные 38 будут собираться на предприятии Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Японии.
Использованы фотографии: f35.com
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