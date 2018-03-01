"Президент в послании ФС РФ: К середине следующего десятилетия нужно увеличить ВВП в 1,5 раза"

Это как хроническая болезнь, которая разрушает организм (страну) изнутри. Организм часто этого не чувствует.

Главный фактор развития – благополучие людей. В 2000 году за чертой бедности находились 42 млн человек. Сегодня – это 20 млн граждан. Конечно, это не 42, но тоже очень много. Очень скромно живут даже работающие люди. Надо обновить структуру занятости, дать людям хорошую работу, приносящую достаток. Нужно создать новые высокотехнологичные рабочие места. Для этого нужно обеспечить рост доходов, за шесть лет по крайней мере вдвое снизить уровень бедности.

Новое правительство должно подготовить программу системной поддержки старшего поколения. Нам важен каждый человек. Чтобы он прожил долгую и здоровую жизнью. Нужно к середине следующего 10-летия увеличить уровень ВВП в 1,5 раза. В конце следующего 10-летия Россия должна войти в клуб стран "80+" - продолжительность жизни более 80 лет. Для этого нужно сделать большой шаг в развитии.

Россия сегодня – одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. Но с точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно же, ещё не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это.

Началось послание президента России Федеральному собранию ФС РФ. Впервые Владимир Путин обращается к законодательной власти страны не в Кремле, а в Манеже, куда приглашены представители и других ветвей власти. Послание из Манежа освещают более 700 журналистов.Президент отметил, что страна подходит к абсолютно новому для себя историческому этапу, на котором необходимо воспользоваться возможностью технологического рывка, который бы позволял не только сохранить суверенитет, но и решить сложные экономические проблемы.Президент отметил, что если не воспользоваться шансом, то страна откатится на экономические задворки:Владимир Путин:Президент отметил и негативные данные по демографии, связанные с последствиями спада рождаемости 90-х. Нужно обеспечить устойчивый естественный рост численности населения.Владимир Путин:Президент: