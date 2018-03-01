18:12 01 марта
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Президент в послании ФС РФ: К середине следующего десятилетия нужно увеличить ВВП в 1,5 раза

Началось послание президента России Федеральному собранию ФС РФ. Впервые Владимир Путин обращается к законодательной власти страны не в Кремле, а в Манеже, куда приглашены представители и других ветвей власти. Послание из Манежа освещают более 700 журналистов.

Президент отметил, что страна подходит к абсолютно новому для себя историческому этапу, на котором необходимо воспользоваться возможностью технологического рывка, который бы позволял не только сохранить суверенитет, но и решить сложные экономические проблемы.

Президент в послании ФС РФ: К середине следующего десятилетия нужно увеличить ВВП в 1,5 раза



Президент отметил, что если не воспользоваться шансом, то страна откатится на экономические задворки:
Это как хроническая болезнь, которая разрушает организм (страну) изнутри. Организм часто этого не чувствует.


Владимир Путин:
Главный фактор развития – благополучие людей. В 2000 году за чертой бедности находились 42 млн человек. Сегодня – это 20 млн граждан. Конечно, это не 42, но тоже очень много. Очень скромно живут даже работающие люди. Надо обновить структуру занятости, дать людям хорошую работу, приносящую достаток. Нужно создать новые высокотехнологичные рабочие места. Для этого нужно обеспечить рост доходов, за шесть лет по крайней мере вдвое снизить уровень бедности.


Президент отметил и негативные данные по демографии, связанные с последствиями спада рождаемости 90-х. Нужно обеспечить устойчивый естественный рост численности населения.

Владимир Путин:
Новое правительство должно подготовить программу системной поддержки старшего поколения. Нам важен каждый человек. Чтобы он прожил долгую и здоровую жизнью. Нужно к середине следующего 10-летия увеличить уровень ВВП в 1,5 раза. В конце следующего 10-летия Россия должна войти в клуб стран "80+" - продолжительность жизни более 80 лет. Для этого нужно сделать большой шаг в развитии.


Президент:
Россия сегодня – одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. Но с точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно же, ещё не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это.

Использованы фотографии: Россия24
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Комментарий был удален.
  2. 3officer Сегодня, 12:28
    Как минимум после 18 хотелось бы распрощаться с господином Медведевым и его "либеральным кулаком" в лицах Орешкина,Силуянова.. и остальных птенцов гнезда ВШЭ stop
    3officer
    1. Монос Сегодня, 12:30
      Почему ВВП постоянно покашливает? Беспокоит меня это...
      Монос
      1. Владимир16 Сегодня, 12:33
        Новое правительство должно...

        Он хочет сказать, что айфон уходит?
        Вот праздник будет на земле русской!!!
        Айфон уйдет вместе с кодлой либеральной? Вова устрой праздник русским людям!!!
        Про ВВП можете друг другу в кабинетах и на дачах трындеть. Нам хочется пожить в достатке, а не взаймы у банкиров. Вот и организуй. Только не нужно базарить о том, что русские работать не любят.
        Богатства русские хватит распродавать и делить барыши в своем узком кругу.

        Есть шанс отличиться и действительно послужить народу русскому и России. Доверяют тебе люди. Пока.
        Владимир16
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:58
          Он хочет сказать, что айфон уходит?

          нет. он хочет сказать, что будут перестановки... как в басне "Квартет"
          Диванный Хенераль
          1. Ростовчанин Сегодня, 13:17
            Тут бы на уровень 2014 года за это время выйти... sad
            Ростовчанин
        2. Bosch Сегодня, 13:48
          Уходит айфон - не дождетесь.
          Bosch
        3. karish Сегодня, 14:44
          Цитата: Владимир16
          Он хочет сказать, что айфон уходит?
          Вот праздник будет на земле русской!!!

          Оптимист. laughing
          Остался ведь ещё народ , уверенный чтто ДАМ чего то решает

          Цитата: Владимир16
          Про ВВП можете друг другу в кабинетах и на дачах трындеть. Нам хочется пожить в достатке, а не взаймы у банкиров. Вот и организуй.

          так с мая 2011 года вроде как это организуется правда в 2 раза
          27.05 2011
          В четверг российский премьер-министр Владимир Путин пообещал, что ВВП на душу населения страны должен увеличиться в два раза в ближайшее десятилетие, что позволит России войти в пятерку крупнейших экономик мира.

          «Мы ставим амбициозную цель по вхождению в пятерку сильнейших экономик мира в ближайшие 10 лет, и ВВП на душу населения должен подняться с сегодняшних 19 тысяч долларов с небольшим к отметке 35 и чуть выше на человека», – заявил Путин во время транслируемого по телевидению бизнес-форума.
          karish
      2. 3officer Сегодня, 12:34
        Да он уже 3 года кашляет,в сети десять раз похоронили и это не считая "двойников" и прочей лубуды. Есть врачи лучшие в стране, пусть занимаются.
        3officer
      3. Комментарий был удален.
        1. Владимир16 Сегодня, 12:41
          Цитата: Васся Вассин
          а я не теряю надежды, что хотя бы таким способом мы избавимся

          Так ты не смотри. Кто мешает? Или жена заставляет? Если дорос до жены.
          Смерти желать - это паскудство. . am
          Владимир16
        2. Монос Сегодня, 12:49
          Цитата: Васся Вассин
          Кого может и беспокоит, а я не теряю надежды

          А ещё меня беспокоит то, что есть такие животные, как ты.
          Монос
      4. kapitan92 Сегодня, 12:47
        Цитата: Монос
        Почему ВВП постоянно покашливает? Беспокоит меня это...

        Виктор, hi . Когда начинают покашливать члены моей семьи, почему то меня это беспокоит больше.
        Возвращаемся к статье. Что такое в 1,5 раза в следующем десятилетии, для страны обладающей почти 40% всех ресурсов планеты ??? Это стагнация экономики страны! Напрашивается сравнение с вялотекущей гонореей.
        Остается надежда, что Гарант возьмется за реформы и повернется к своей стране передом, а не задом. hi
        kapitan92
        1. Монос Сегодня, 13:02
          Приветствую hi
          Цитата: kapitan92
          Это стагнация экономики страны!

          5% в год это мало? В США рост ВВП не превышает 2% в год.
          Монос
          1. BlackMokona Сегодня, 13:13
            В США развитая экономика, такие растут медленно. У нас развивающиеся, поэтому равнение на Индию и КНР.
            BlackMokona
            1. Silvestr Сегодня, 18:03
              Цитата: BlackMokona
              У нас развивающиеся, поэтому равнение на Индию и КНР.

              это стеб?

              для нас равнение на Болгарию!
              На днях Евростат опубликовал данные об уровне жизни в странах Евросоюза. Выяснились крайне обидные для Кремля вещи. Так, самой бедной страной в ЕС оказалась Болгария. Там — внимание — размер минимальной зарплаты на январь 2018 года составил 261 евро. Далее идут Литва (400 евро), Румыния (408 евро), Латвия (430 евро), Венгрия (445 евро), Хорватия (462 евро), Чехия (478 евро), Словакия (480 евро), Эстония (500 евро) и Польша (503 евро).

              Если перевести в рубли, то минималка в Болгарии, которую у нас называют нищей страной, составляет примерно 18 тысяч. «МРОТ» у литовцев, которые в рейтинге идут сразу после болгар — около 27,5 тыс. руб. У латышей — почти 30 тыс. руб. У эстонцев, еще одних бывших наших, — 34,5 тыс. руб. Это не намного меньше, чем средняя зарплата в России (по данным Росстата в январе она была 38,4 тыс. руб.)

              А минималка в России с 1 мая составит 11,1 тыс. руб. Это 161 евро. На 100 евро меньше, чем в бедной Болгарии. И на 520 евро меньше, чем в раздираемой много лет кризисом Греции (там, если перевести по курсу, минимальная зарплата сейчас около 47 тыс. рублей).
              Silvestr
          2. kapitan92 Сегодня, 13:27
            Цитата: Монос
            5% в год это мало?

            Как будем считать? В 2016 году ВВП РФ снизился на 0,2%, в 2015 году упал на 2,5%, в 2014 году вырос на 0,7%, в 2013 году увеличился на 1,8%, в 2012 году подскочил на 3,7%.
            ВВП РФ в 2017 году вырос на 1,5%. Такую первую оценку опубликовал Росстат.
            К середине следующего десятилетия??? Последний срок Гаранта заканчивается в 2024г.
            Предвыборный пиар !
            Кстати по отчетам окраинскоой статистики, ВВП там вырос в январе на 3.2%, вот только от чего считать? laughing
            Напомню, что Россия обладает колоссальными запасами сырья, но как была "бензоколонкой" Европы , так и осталась.
            Цитата: Монос
            В США рост ВВП не превышает 2% в год.

            Некорректное сравнение! hi
            kapitan92
            1. Монос Сегодня, 14:04
              Цитата: kapitan92
              Напомню, что Россия обладает колоссальными запасами сырья, но как была "бензоколонкой" Европы , так и осталась.

              Внутреннего противоречия не замечаете? Сетуете на горькую судьбу "бензоколонки" и тут же призываете активнее использовать сырьевой потенциал. smile
              Монос
            2. Silvestr Сегодня, 18:05
              Цитата: kapitan92
              Напомню, что Россия обладает колоссальными запасами сырья, но как была "бензоколонкой" Европы

              но с зажигалкой!
              Silvestr
          3. karish Сегодня, 14:47
            Цитата: Монос
            Приветствую hi
            Цитата: kapitan92
            Это стагнация экономики страны!

            5% в год это мало? В США рост ВВП не превышает 2% в год.

            только Россия ( в отличии от США ) относится по уровню экономики к развивающимся странам.
            Источником прогнозируемого сейчас роста должны стать страны с развитой экономикой, в которых ВВП, как ожидается, должен вырасти в среднем на 2% в ближайшие два года. Это ощутимый рывок после девяти лет с ростом на уровне чуть выше 1%. Относительный рост в США (2,4%), как ожидается, будет компенсирован слабостью в Европе (1,7%) и, конечно же, Японии (0,9%). Тем не менее, темпы роста в развитых странах, как ожидается, будут значительно ниже долгосрочного тренда в 2,9%, зафиксированного в течение периода 1980-2007 годы. Напротив, развивающийся мир продолжает расти гораздо более быстрыми темпами. Хотя средний темп роста в этих странах в течение 2017-2018 гг. ожидается на уровне 4,6%, примерно на половину процентного пункта ниже, чем в предыдущие девять лет, темпы будут по-прежнему вдвое выше, чем у экономик развитых стран. Не удивительно, что наиболее значительный рывок продемонстрируют Китай (6,4%) и Индия (7,5%), а страны Латинской Америки (1,5%) и Россия (1,4%) будут отставать

            Источник: https://versia.ru/kak-rost-v-razvivayushhixsya-st
            ranax-zatmili-uspexi-stran-s-razvitoj-yekonomikoj
            karish
        2. Галеон Сегодня, 13:30
          Цитата: kapitan92
          Остается надежда, что Гарант возьмется за реформы и повернется к своей стране передом, а не задом

          Фантастика! Вот вы человечище... Уважаю!
          18 лет он задом, а у вас надежда. Реформы.
          А я уже не верю.
          Галеон
          1. kapitan92 Сегодня, 13:33
            Цитата: Галеон
            18 лет он задом, а у вас надежда

            "Надежда умирает последней". laughing
            Цитата: Галеон
            А я уже не верю.

            Поживем - поглядим! hi
            kapitan92
          2. Монос Сегодня, 14:07
            Цитата: Галеон
            18 лет он задом, а у вас надежда.

            Голодаете? В шалаше живёте? От бандитов по углам прячетесь? Зачем нести откровенный бред и лгать на действительность?
            Монос
            1. Галеон Сегодня, 14:36
              нет, Виктор, не голодаю, в шалаше не живу. Но лечиться уже практически не лечусь. Ползу к врачу, если уж скрутит всерьез. А так даже с прободной язвой отлежался дома. Ну вот такой опыт. request
              Галеон
            2. Silvestr Сегодня, 18:08
              Мы строим «Искандеры» и С-400, запускаем в небо истребитель пятого поколения Су-57, выращиваем рекордные урожаи зерна, качаем нефть, снабжаем почти всю Европу газом, проводим альтернативную «Олимпиаду» (хотя проваливаем «настоящую» и этим почему-то гордимся), а живем хуже братушек-болгар и греков, которых уже несколько лет спасает ЕС.
              В стране более 20 миллионов бедных. Это чуть меньше, чем население Швеции, Дании и Австрии вместе взятых. Но вы представляете, чтобы шведы, датчане и австрийцы жили на 10−11 тысяч рублей в месяц? Из год в год на воде и хлебе?
              А наши живут!
              Silvestr
      5. 210окв Сегодня, 13:05
        Вить,ну уже "говорящая голова" вроде как сообщал о болезни...Я просто хочу напомнить что при Ден Сяопине Китай за подобный срок втрое увеличил ВВП.
        Цитата: Монос
        Почему ВВП постоянно покашливает? Беспокоит меня это...
        210окв
        1. Serg65 Сегодня, 14:27
          Цитата: 210окв
          хочу напомнить что при Ден Сяопине Китай за подобный срок втрое увеличил ВВП.

          laughing Дмитрий, а перед рывком Великого Дена, Хуа Гофэн разрушил и распродал Китай?
          Serg65
      6. Кэптен45 Сегодня, 13:44
        Цитата: Монос
        Почему ВВП постоянно покашливает? Беспокоит меня это...

        Песков на прошлой неделе говорил, что ВВП простыл и какую-то встречу отменяли в связи с этим.
        Кэптен45
      7. SlavaS Сегодня, 13:52
        Простыл может?
        SlavaS
      8. vadsonen Сегодня, 14:16
        Почему ВВП постоянно покашливает? Беспокоит меня это...

        Что плохого-то? Авось, наконец, сделает всей стране одолжение и помрёт.
        vadsonen
        1. Serg65 Сегодня, 14:29
          Цитата: vadsonen
          сделает всей стране одолжение и помрёт.

          Вашей стране что ли?
          Serg65
      9. karish Сегодня, 14:40
        Цитата: Монос
        Почему ВВП постоянно покашливает? Беспокоит меня это...

        один из признаков что человек врёт - это покашливание и дотрагивание до носа. request
        karish
        1. 3officer Сегодня, 14:45
          Цитата: karish
          один из признаков что человек врёт - это покашливание и дотрагивание до носа. request

          Поликлиники заполнены сезонными лжецами! am
          3officer
      10. aikon1974 Сегодня, 18:11
        И цифры какие-то странные ему мерещатся. Страна в жопе, а он в облаках летает.
        aikon1974
    2. japs Сегодня, 12:35
      Сомневаюсь, что ВВП пойдет на конфронтацию со своими друзьями.
      Довольная "харизма" "топ-манагеров" от "Газпрома" это только подтверждает.
      Нанолисы будут по-прежнему "у руля".
      japs
    3. Silvestr Сегодня, 12:45
      Цитата: 3officer
      распрощаться с господином Медведевым и его "либеральным кулаком"

      ой-ли? ВВП не раз говорил, что курс останется неизменным. Ему с либералами сориться никак нельзя, не поймут его ближайшие сподвижники. Не будет Медведева, будет Греф или Кудрин. От перемены мест слагаемых результат не меняется
      Silvestr
      1. 3officer Сегодня, 12:57
        Цитата: Silvestr
        Не будет Медведева, будет Греф или Кудрин. От перемены мест слагаемых результат не меняется

        Иллюзий никто не питает.Но он сам понимает,что не вечен.Провести тихую старость за рубежом как Gorby не получится,так что есть шанс повести себя нестандартно,а не тихо проплыть последний срок по течению.
        3officer
        1. 210окв Сегодня, 13:24
          Ну почему не получится.Он и в России неплохо доживет.Неужели Вы расчитываете что после него начнут менять курс?
          Цитата: 3officer
          Цитата: Silvestr
          Не будет Медведева, будет Греф или Кудрин. От перемены мест слагаемых результат не меняется

          Иллюзий никто не питает.Но он сам понимает,что не вечен.Провести тихую старость за рубежом как Gorby не получится,так что есть шанс повести себя нестандартно,а не тихо проплыть последний срок по течению.
          210окв
          1. 3officer Сегодня, 13:57
            Спокойная пенсия в России,при прозападном правительстве вряд ли .Слишком "засвечен" и много личных врагов.А насчет курса-будущее никому знать не дано request
            3officer
        2. vadsonen Сегодня, 14:19
          Провести тихую старость за рубежом как Gorby не получится

          Почему? Его и в Германии и в Британии очень любят - он же столько денег им заработал. Будет жить по соседству с Меченым.
          vadsonen
          1. 3officer Сегодня, 14:26
            Цитата: vadsonen
            Его и в Германии и в Британии очень любят.

            Что то непохоже
            Цитата: vadsonen
            Будет жить по соседству с Меченым.

            "Меченый" это кличка какого чернокожего гангстера в Гарлеме?
            3officer
        3. Silvestr Сегодня, 18:10
          Цитата: 3officer
          Провести тихую старость за рубежом как Gorby не получится,так что есть шанс повести себя нестандартно,а не тихо проплыть последний срок по течению.

          как раз наоборот! Новые ракеты есть, можно спокойно доживать
          Silvestr
  3. Владивосток1969 Сегодня, 12:31
    Задачей на прошедшие 6 лет было увеличение ВВП в 3 раза,сейчас в 1,5 раз.Кто меньше?
    Владивосток1969
    1. taiga2018 Сегодня, 12:36
      Цитата: Владивосток1969
      Задачей на прошедшие 6 лет было увеличение ВВП в 3 раза,сейчас в 1,5 раз.Кто меньше?

      как говорится,давайте выпьем за то,чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями...
      taiga2018
      1. Silvestr Сегодня, 12:43
        Цитата: taiga2018
        давайте выпьем

        стоя. не чокаясь
        Silvestr
        1. Владивосток1969 Сегодня, 12:49
          Все умерли?
          Владивосток1969
          1. Silvestr Сегодня, 18:11
            Цитата: Владивосток1969
            Все умерли?

            последние надежды умерли
            Silvestr
    2. Sovetskiy Сегодня, 12:42
      Цитата: Владивосток1969
      Задачей на прошедшие 6 лет было увеличение ВВП в 3 раза,сейчас в 1,5 раз.Кто меньше?

      Меньше Экономический блок Правительства РФ - 1.4%))))
      Единая Россия - Once and forever! ))))
      Sovetskiy
    3. Silvestr Сегодня, 12:47
      Цитата: Владивосток1969
      Задачей на прошедшие 6 лет было увеличение ВВП в 3 раза,сейчас в 1,5 раз.Кто меньше?

      вообще-то он в 12 году хотел вывести экономику в сильнейшую в мире!
      Silvestr
    4. SlavaS Сегодня, 13:54
      без идеи, куда и зачем живёт страна, никакого развития не будет, всё это просто слова, нет у людей мативации
      SlavaS
  4. BerBer Сегодня, 12:33
    Выглядит как предвыборная программа. Это послание - акция по привлечению электората. Очень надеюсь,что не голословное.
    BerBer
    1. taiga2018 Сегодня, 12:39
      Цитата: BerBer
      Очень надеюсь,что не голословное.
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      многие ответы даст состав нового правительства...
      taiga2018
      1. vadsonen Сегодня, 14:21
        многие ответы даст состав нового правительства...

        Только тупые американцы не знают, кто у них будет следущим президентом. И главой правительства.
        vadsonen
    2. Silvestr Сегодня, 12:43
      Цитата: BerBer
      Очень надеюсь,что не голословное.

      блажен, кто верует
      Silvestr
    3. Bosch Сегодня, 13:54
      Песня: "Надейся и жди, вся жизнь впереди!" Кто-то надеется, а кто-то дома миллиарды ныкает.
      Bosch
  5. kepmor Сегодня, 12:36
    старина Ганс Христиан Андресен просто отдыхает...понеслась лапша на уши...
    kepmor
  6. басмач Сегодня, 12:41
    Надо посмотреть сейчас послание от 2012 и попытаться найти 10 отличий. Хотя, думаю, просто напрасно потрачу время. Очередное словоблудием от ВВП, плавно перерастающие в рукоблудие его подчинённых.
    Тут вчера очередные рукоблудие из РАН опубликовали, что за январь рост промышленности аж 4,7 процента, ВВП дал команду и она, промышленность, сразу в рост. Я вот только неделю назад залез на сайт Росстата и посмотрел статистику по производству. По большинству категорий продукции в январе по отношению к декабрю 85-90 процентов.. Таки я и не понял, куда растет то?
    басмач
    1. Аскет Сегодня, 12:51
      Цитата: басмач
      Надо посмотреть сейчас послание от 2012 и попытаться найти 10 отличий

      А смысл? Когда были майские Указы 2012г. которые по субьективным и обьективным причинам превратились в утопию
      Аскет
    2. Silvestr Сегодня, 12:57
      Цитата: басмач
      посмотреть послание от 2012

      1.У нас есть уникальный шанс в ближайшее десятилетие кардинально решить жилищную проблему. Считаю этот вопрос наиболее важным как для Правительства, так и для руководителей регионов.
      2.Мы поставили задачу к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Это очень амбициозная и трудная задача, но мы можем её решить
      3. мы обязаны были решить другие серьёзные, острейшие проблемы, такие, например, как повышение пенсий, потому что пожилые люди находились в ещё более худшем положении, часто просто за гранью нищеты.
      4.Во‑первых, значительно улучшится качество медицины и образования за счёт того, что придут новые сильные профессионалы. А действующие работники этих сфер получат возможность сосредоточиться на основной работе, повысить свою квалификацию, отказаться от приработков и сверхурочных.
      5.Во‑вторых, существенно, на четверть, вырастет число граждан, обладающих экономическими возможностями среднего класса. Наиболее заметно это будет в регионах. Мы поддержим возрождение провинциальной интеллигенции, которая во все времена была профессиональной и моральной опорой России.
      6.Система образования должна строиться вокруг сильного, одарённого учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать. Школа не просто передаёт набор знаний. Думаю, вы со мной согласитесь: качественное обучение без воспитания невозможно. Я прошу Правительство подготовить программу полноценного развития в школе воспитательной компоненты, и в первую очередь она должна быть современной.
      7.Нужно добиваться прозрачности офшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с офшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Всё это можно и нужно сделать.
      8.Мы будем идти по пути тесной интеграции. Тому примером Таможенный союз, Единое экономическое пространство России, Казахстана и Белоруссии. Это всё уже работает, работает эффективно.
      http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118
      Практически все "выполнено"
      Silvestr
  7. Silvestr Сегодня, 12:42
    23.05.2013
    Путин: создание 25 млн рабочих мест идет полным ходом. Интересно с выполнением как ?
    Silvestr
  8. Alexey-74 Сегодня, 12:49
    "Россия сегодня – одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. Но с точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно же, ещё не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это." - СЛОВА НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА...
    Итак, согласно составленному рейтингу, по уровню жизни в 2017 году Россия находится на 90 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По экономическим показателям Россия находится на 95 месте, свободе предпринимательства - 88 месте, по уровню коррупции и эффективность управления страной - 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по качеству образования на 35 месте, и уровне свободы граждан – на 89 месте среди стран мира.

    Источник: Уровень жизни населения России и стран мира в 2017 году сайт bs-life.ru а это по ФАКТУ!!!!!!!!!!!!!
    Alexey-74
  9. Lars971A Сегодня, 12:49
    Если на новый президентский срок В.В.Путин планирует большие перемены , то одним из сигналов думаю будет 9 мая 18 года, когда военный парад должен приниматься с мавзолея, а не в сторонке и стыдлива прятать за декорацией.Если этого не будет, тогда это очередное словоблудие
    Lars971A
    1. Bosch Сегодня, 13:57
      Ничего абсолютно не изменится. Все это развод и девичья фамилия.
      Bosch
  10. 3vs Сегодня, 12:49
    По моему, одно и то же!
    Прошлый раз было обещано 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест.
    Где?
    Одни поборы, Платон, курортный побор, теперь хотят бани и сараи данью обложить...
    Почему у нас слова расходятся с делами?
    3vs
    1. Sovetskiy Сегодня, 13:02
      Цитата: 3vs
      Прошлый раз было обещано 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест.
      Где?

      Там же, где и промышленность с производством. Знаете такое место, анусом называется? Вот там и находятся эти 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест.
      Sovetskiy
    2. kepmor Сегодня, 13:04
      не у нас...а у него...
      kepmor
    3. vadsonen Сегодня, 14:26
      Почему у нас слова расходятся с делами?

      Ибо путреоты-запутенцы смотрят на на факты, а шоу соловья с киселём, да первый канал.
      vadsonen
  11. Владивосток1969 Сегодня, 12:52
    А ведь на удивление нет бурных аплодисментов.Не заметили?К чему бы?
    Владивосток1969
    1. kepmor Сегодня, 13:25
      к выборам...там не дураки собрались...они то знают реальный рассклад...
      пасьянс может и не сложится...
      kepmor
      1. Владивосток1969 Сегодня, 13:28
        Ваши слова да богу в уши. feel
        Владивосток1969
  12. 3vs Сегодня, 12:53
    Цитата: Монос
    Почему ВВП постоянно покашливает? Беспокоит меня это...

    А это последствия крещенских купаний.
    Дебильные пиарщики, похоже, заставили для картинки человека лезть в прорубь.
    3vs
  13. трофим Сегодня, 12:54
    Мели Емеля, твоя неделя. Очередное бла, бла, бла. Про школы красиво говорит. Вот только дочери есче пол года до первоклашки а уже деньги собирают. А жене врачу так повысили зарплату что доход за год на 80 тыров снизился (-15 % однако). Так что пусть дальше воздух сотрясает децибелами, это он хорошо умеет. А кашляет, пукает то никакой разницы.
    трофим
  14. kaschey Сегодня, 12:56
    "Президент в послании ФС РФ: К середине следующего десятилетия нужно увеличить ВВП в 1,5 раза"
    В какой валюте забыл сказать?
    Это очень мало для России.
    kaschey
    1. сорок восьмой Сегодня, 13:01
      7-8 лет на то, чтобы сделать +50% к ВВП. Выходит около 6-7% в год.
      сорок восьмой
      1. birs Сегодня, 13:32
        Чтобы ВВП увеличился в полтора раза за 7 лет, ему нужно хорошо кушать, набирая килограммов 6 за год smile
        birs
        1. kepmor Сегодня, 13:51
          если их пасьянс сложится,то те, кто "у трона" трётся жрать будут "от пуза" в ближайшие 6 лет...подносить явства замучаемся...
          kepmor
      2. kaschey Сегодня, 14:04
        смотря в какой валюте, посмотрите на ВВП развитых стран, если ориентироваться на Гвинею Бисау то можно сказать супер.....
        kaschey
    2. vadsonen Сегодня, 14:30
      "Президент в послании ФС РФ: К середине следующего десятилетия нужно увеличить ВВП в 1,5 раза"
      В какой валюте забыл сказать?

      Главное - ВВП какой страны. Скорее всего имеется в виду Гемрания, чтобы туда опосля на пенсию пустили как Меченого.
      vadsonen
  15. Alex_on Сегодня, 12:56
    кг/ам
    а в реальности людей скоро живьём начнут съедать
    медицину (поликлинику) угнали в середину 70-х
    образование всё чудесатие и чудесатие
    вредные производства вдруг стали полезными для работников (благодаря финту ушами с СОУТ)
    в Волгограде был что-же не показали руины заводов на полгорода (Тракторный, Химпром и мн.др.)?
    можно долго писать....
    Alex_on
  16. 3vs Сегодня, 13:03
    А что интересно, президент оценивает всё в деньгах вражеской стороны, зелёной бумаге, то бишь доллярах, а не в
    собственных рублях!
    И как к этому относиться?
    3vs
  17. Xscorpion Сегодня, 13:40
    Цитата: kapitan92
    Цитата: Монос
    Почему ВВП постоянно покашливает? Беспокоит меня это...

    Виктор, hi . Когда начинают покашливать члены моей семьи, почему то меня это беспокоит больше.
    Возвращаемся к статье. Что такое в 1,5 раза в следующем десятилетии, для страны обладающей почти 40% всех ресурсов планеты ??? Это стагнация экономики страны! Напрашивается сравнение с вялотекущей гонореей.
    Остается надежда, что Гарант возьмется за реформы и повернется к своей стране передом, а не задом. hi


    К сожалению эти 40 процентов земных ресурсов спрятаны в основном под толщей вечной мерзлоты,либо под водой,даже чтобы нефть добыть,нужно очень долго бурить,не сравнивайте с пустыней,где лопатой совковой до нее можно докопаться.Себестоимость добычи ресурсов у нас в стране в много раз выше,чем в теплых странах.И быстро их не освоишь, соответственно прибыль от их добычи только спустя десятки лет начинает поступать,а до этого просто возмещаются затраты.
    Xscorpion
  18. Nix1986 Сегодня, 13:45
    Такое ощущение, что редакторы послания берут текст от 2012г, и через CTRL+H тупо меняют везде год 2020 на 2030 и вуаля, послание готово, пипл схавает дошик laughing
    Nix1986
  19. gukoyan Сегодня, 13:49
    Если сравнивать РФ с организмом, то недоношенный организм, ибо только СССР была сильной страной, по причине того что он был единым экономическим организмом.
    А если Медведев со своей шайкой свалит, думаю хоть немного вздохнём нормально.
    Интересно, а мы почувствуем эти 1,5 процента? Или нет смысла радоваться?
    gukoyan
  20. sapporo1959 Сегодня, 14:34
    Вот про восемьдесят лет особо планы понравились! Так что видимо увеличение возраста выхода на заслуженный уже не только в планах но и в текущих задачах нового обновленного правительства Медведева Путина.
    sapporo1959
  21. 16112014nk Сегодня, 15:38
    "...нужно увеличить ВВП в 1,5 раза."
    В 1,5 раза ? Что то скромно. В прошлый раз говорил - " в 2 раза". О чём тогда говорить в 2024 году ?
    16112014nk
  22. АнпеЛ Сегодня, 16:43
    Цитата: Монос
    Почему ВВП постоянно покашливает? Беспокоит меня это...

    Это наверное все заметили. Действительно настораживает.
    АнпеЛ
  23. Denis Obukhov Сегодня, 17:30
    Задачи ставить это хорошо.
    Только вот кто их выполнять будет? Кто спрашивать за невыпонение? Кто будет отвечать?
    И вот так 18 лет. Одна болтовня.
    Лучше бы рассказал когда нефтяные деньги из США возвращать будет?
    Когда процедуру выхода из ВТО начнёт?
    Когда все деньги от продажи природных ресурсов пойдут не в карманы топ-менеджеров и хозяев госмонополий, а в бюджет?
    Вопросы неудобные для него. Но пусть не боится. Это не референдум и не дебаты. Это шутка.
    Тем более никто его задачи выполнять как и в прошлые разы не собирается.
    Предвыборные указы 2012-го года не выполнил и всё объяснил в шутку сложностью задач.
    А уж заниматься вопросами роста экономики тем более никто не собирается.
    Даже предвыборной программы роста никакой нет.
    Denis Obukhov
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