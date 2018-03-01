18:19 01 марта
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Почему вместо мощной «Рогатки» в войска стали поставлять «упрощенный» Т-72Б3?

Более 10 лет назад в Нижнем Тагиле был создан и успешно испытан Т-72Б2 «Рогатка». В опубликованных в то время материалах машину называли «настоящим прорывом», пишет Вестник Мордовии.

Почему вместо мощной «Рогатки» в войска стали поставлять «упрощенный» Т-72Б3?


«От начавших поступать в войска в 2011-2012 гг. "упрощенных" Т-72Б3 "Рогатка" отличалась, прежде всего, динамической защитой нового поколения "Реликт", которая способна противостоять самым современным противотанковым средствам. В том числе тандемным, что не под силу устаревшему "Контакту-5"», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.


Такая защита сегодня предусмотрена для БМПТ «Терминатор», Т-90М и Т-80БВМ. Однако Т-72 мог получить ее уже в конце прошлого десятилетия.

Кроме того, у Т-72Б3 двигатель был, как на машинах середины 80-х – 840 л.с. На «Рогатке» – 1000 л.с. (как у т-90). Также был установлен вспомогательный энергоагрегат, обеспечивающий питание систем танка на стоянках и боевых позициях, без включения основного двигателя. Механик-водитель получил автоматическое переключение передач.



На Т-72Б3 силовая установка в 1130 л.с. и «автомат» появились только в 2016 году. Но «вспомогательного двигателя нет, как и нет специального устройства выверки теплового изгиба ствола пушки, которое повышает точность стрельбы», отмечает автор.

Поэтому, машины, находящиеся в войсках, «уступают в меткости более совершенному варианту, несмотря на современный, как на "Рогатке", прицел "Сосна-У"», добавляет он.

По данным ресурса, опытный образец Т-72Б2 был изготовлен весной 2005 года. Через два года танк успешно прошел напряженные государственные испытания, но на вооружение принят не был.



Какими бы целями не руководствовались те, кто тогда "зарубил" этот танк, теперь ясно, что была совершена большая ошибка, которую мы пытаемся устранить до сих пор. Хотели сэкономить, но, как известно, скупой платит дважды,
цитирует издание военного эксперта Алексея Хлопотова.

Использованы фотографии: Алексей Хлопотов
52

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Комментарии 51

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  1. bazzbazz Сегодня, 12:52
    Значит военные посчитали, что не целесообразно переплачивать! Я думаю если бы на нем пилили деньги, то взяли бы более дорогой вариант.
    На вооружении у нас много различных танков, есть из чего выбрать. А Т72 просто рабочая лошадка.
    bazzbazz
    1. Kars Сегодня, 12:59
      Врядли военные что то считали.просто денег не дали.тогда по моему ещё министром табуреткин был.
      Kars
    2. san4es Сегодня, 13:14
      Цитата: bazzbazz
      ...На вооружении у нас много различных танков, есть из чего выбрать. А Т72 просто рабочая лошадка.
      soldier

      16 нояб. 2012 г.
      san4es
    3. андрей юрьевич Сегодня, 13:23
      Цитата: bazzbazz
      Значит военные посчитали

      да ни хрена....военные только "дырки" считают...
      андрей юрьевич
      1. bazzbazz Сегодня, 13:35
        Извиняюсь, а что за дырки они считают?)
        bazzbazz
    4. Андрей К Сегодня, 13:29
      Все дружно кинулись обсуждать эксперДное мнение Дмитрия Лемешко!!!
      А кто нибудь поинтересовался его опусами?
      Пишет об украинских, иранских, китайских ракетах.
      О "Кордах" на БА "Тигр", которые по-Лемешко - почему-то не получили распространение.
      О продаже украинского супер-танка в Китай и прочая и прочая.
      Не Лемешко, а мастер - "на все руки от скуки".
      Из ходя из вышеописанного опуса - генерал-лейтенанта Шевченко Александра Александровича: под суд, за нанесение ущерба обороноспособности страны. А Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации - расформировать.
      Андрей К
      1. Андрей К Сегодня, 13:42
        Поправлюсь: первое слово в последнем абзаце комментария - исходя hi
        Андрей К
    5. Dreamboat Сегодня, 15:23
      Поскольку мнение МО, в отличие от эхсперда, принималось на основании целого ряда испытаний, думаю, оно более оправдано. Возможно там были такие конструктивные минусы, которые все перевешивали... а может цена больше чем у Т-90...
      Сколько видел статей про "чудооружие", созданное в одном экземпляре и неоцененное военными....
      Dreamboat
  2. kapitan92 Сегодня, 12:53
    Какими бы целями не руководствовались те, кто тогда "зарубил" этот танк, теперь ясно, что была совершена большая ошибка, которую мы пытаемся устранить до сих пор. Хотели сэкономить, но, как известно, скупой платит дважды,

    Этих "скупых", как и членов их семей, надо в эти танки сажать, при БД, на своей шкуре быстрее все понимаешь!
    kapitan92
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:03
      Слава , привет ! hi
      Цитата: kapitan92
      Этих "скупых", как и членов их семей, надо в эти танки сажать

      А они в люки-то пролезут ? what
      bouncyhunter
      1. kapitan92 Сегодня, 13:14
        Цитата: bouncyhunter
        Слава , привет ! hi
        Цитата: kapitan92
        Этих "скупых", как и членов их семей, надо в эти танки сажать

        А они в люки-то пролезут ? what

        Паша, привет! hi Протолкнем, едреныть! laughing soldier
        kapitan92
      2. андрей юрьевич Сегодня, 13:24
        Цитата: bouncyhunter
        А они в люки-то пролезут ?

        протекут... yes
        андрей юрьевич
      3. Косолапый Сегодня, 13:30
        С начало сажать , потом башню ставить )))
        Косолапый
        1. gukoyan Сегодня, 13:39
          Даже если и не пролезут, болгаркой люк расширить можно будет)))))
          gukoyan
    2. DimerVladimer Сегодня, 13:38
      Цитата: kapitan92
      Этих "скупых", как и членов их семей, надо в эти танки сажать, при БД, на своей шкуре быстрее все понимаешь!


      Их дети в Лондонах - им оборона страны по барабану.
      DimerVladimer
      1. kapitan92 Сегодня, 13:42
        Цитата: DimerVladimer
        Их дети в Лондонах - им оборона страны по барабану.

        к/ф "Формула любви".
        kapitan92
  3. Alexey-74 Сегодня, 12:54
    Ничего в России не меняется. Зарубили испытанную машину в целях экономии, а может в отчетах было все как надо, а по факту......теперь пытаемся нагнать.
    Alexey-74
  4. Oznob Сегодня, 12:54
    Никогда такого не было и вот опять ...
    Oznob
  5. groks Сегодня, 12:57
    1. На что деньги есть.
    2. Что в наличии есть.
    3. Что не купят уже точно на внешнем рынке.
    4. Нафига супердорогие обвесы, если танк воевать серьёзно ни с кем не будет?
    groks
    1. BerBer Сегодня, 13:03
      Правильно рассуждаете. Везде деньги.
      BerBer
  6. tchoni Сегодня, 12:59
    Была очень большая надежа сперва на "черного орла", потгм на армату. Считалось, что эрзац помодет перетерпеть 5-7 лет, а там в войска пойдет " неимебщеяаналоговвмире" техника. Но, увы. Жизнь все расставила по своим местам.
    tchoni
    1. groks Сегодня, 13:38
      Неимеющаявощенапрочьаналогов пойдёт, если будет на что её делать. Т.е. если будет внешний заказ. Пока их нет - орлов и армат не будет в серии.
      groks
      1. tchoni Сегодня, 14:07
        Получается, что санкции действуют?-)))
        tchoni
        1. groks Сегодня, 14:31
          Если бы в ответ на санкции, наше правительство принимало бы какие-то меры, то можно было бы считать, что санкции даже на пользу. А поскольку кроме говорильни ничего не делается, то наверное санкции действуют.
          groks
  7. cariperpaint Сегодня, 13:01
    по самой простой причине-зачем делать 72 по характеристикам идентичными с 90? машина так то хорошая только смысла в ней вообще ноль на тот момент
    cariperpaint
    1. groks Сегодня, 13:39
      72 уже есть и их много.
      groks
      1. cariperpaint Сегодня, 13:40
        и что? их все под т 90 по характеристикам подгонять годами?
        cariperpaint
        1. groks Сегодня, 13:46
          Так они уже есть, их не надо производить. Производить серийно сейчас не очень есть кому и где. И что там подгонять? Не корпус же переваривать.
          groks
          1. cariperpaint Сегодня, 14:12
            так и т 90 на хранении хватает))) 72 то танк массовый если можно так сказать. его гробят на полигонах и обучают молодых на нем же. для всех задач что для него в данный момент существуют б 3 вполне достаточно. а напилить рогаток при том что 90 тоже собрались модернизировать это как на бентли ездить на дачу картошку полоть. красиво но так глупо)))
            cariperpaint
            1. groks Сегодня, 14:34
              На хранении 200. Это мало. И их можно продать.
              groks
  8. Berkut24 Сегодня, 13:06
    опытный образец Т-72Б2 был изготовлен весной 2005 года.

    Спорить можно сколько угодно, но желающие могут поинтересоваться каков был военный бюджет в том году. И заодно вспомнить, как себя чуствовали на тот момент флот и авиация. И с каким скрипом через 3 года заходила в грузию 58-я армия. Была проблема с теми деньгами заставить технику хотя бы просто ездить.
    А сейчас проблемы уже совершенно другие. Если в те времена Т-72Б2 планировался к замене ранних версий 72-х, то сейчас заказаны Т-90М и Т-14. Вливания в модернизацию Т-72 будут минимальными, нужно дождаться следующего поколения бронетехники. Ждать не долго осталось, львиная часть работы уже сделана.
    Berkut24
    1. groks Сегодня, 13:40
      Заказана модернизация 80х тысячами. А вот про 90 и 14 в серии не слышал.
      groks
      1. Berkut24 Сегодня, 15:38
        80-х тысяч нет. Может, несколько сотен максимум, в основном для севера. На 2018-й заказали десяток Т-90М для войсковых испытаний, 2 роты Т-14 и одну роту Т-15. С той же целью. В осовном всё пойдет таманцам и кантемировцам. УВЗ публиковал свои годовые планы.
        И да - заказана модернизация до уровня Т-90М Т-90 ранних серий. Их было штук 400 на консервации, за вычетом того, что отправили в Сирию.
        Berkut24
    2. DimerVladimer Сегодня, 13:43
      Цитата: Berkut24
      А сейчас проблемы уже совершенно другие. Если в те времена Т-72Б2 планировался к замене ранних версий 72-х, то сейчас заказаны Т-90М и Т-14. Вливания в модернизацию Т-72 будут минимальными, нужно дождаться следующего поколения бронетехники. Ждать не долго осталось, львиная часть работы уже сделана.


      Не надо забывать, что можно для ранних версий Т-72 разработать модернизационную программу с существенным ростом характеристик и запасы старых танков с хранения модернизировать и продавать в третьи страны - как это делают США, выгодно избавляясь от Абрамс М1А1 и обеспечивая работу и доход ремонтно танковым заводам.
      DimerVladimer
  9. CentDo Сегодня, 13:07
    была совершена большая ошибка, которую мы пытаемся устранить до сих пор

    А в чем, собственно, проблема с устранением этой ошибки? Если опытный образец был построен, испытания прошел, то почему просто не вернуться к нему? Документация наверняка была сохранена. Может все-таки были у этой модификации какие-то изъяны?
    CentDo
    1. cariperpaint Сегодня, 13:24
      цена. и смысл. подгонять 72 под т 90?
      cariperpaint
      1. CentDo Сегодня, 13:39
        Я имел в виду модернизацию по данному проекту вместо Б3
        CentDo
        1. cariperpaint Сегодня, 13:42
          видно не так сказал. то дорогая модернизация при которой на выходе имеем если упростить т 90. зачем?
          cariperpaint
          1. groks Сегодня, 13:54
            Т-90 есть 350 в частях и 200 на хранении. А 72 сколько? Т-90 можно выгодно продать, а на вырученные деньги как раз модернизировать 72. Наоборот не получится.
            groks
  10. К.А.С Сегодня, 13:32
    да ничего в россии не меняется. главное крикнуть "фсе пропало. кругом воры" и плюсики обеспеченны
    Эксперды задам простой вопрос: а почему было принято такое решение выяснить не судьба?
    поинтересуйтесь историей техники всегда можно найти образец который проидя все испытания и будучи одним лучшим в мире в силу тех или иных причин на принимался на вооружение. Например и-185, или т-43, или по стрелковому оружию. и на западе тоже самое!
    К.А.С
    1. groks Сегодня, 13:43
      Понятно что вверху у нас честнейшие люди. Которых иногда по ошибке сажают, приписывая им чуть не триллионные хищения.
      Но в данном случае - в чём причина? Какой теперь ХПП?
      groks
      1. К.А.С Сегодня, 13:54
        понятно что внизу у нас самые не только честнейшие но и знающие. что,как и когда! Куда уж министру обороны. генштабу. конструкторам или минэкономики у которых куча разной информации и толпа неглупых аналитиков! конечно всем перечисленным не сравнится в проницательности и знганиях с диванными аналитиками ВО!
        а причина я думаю в том, что не стали тратить деньги на посути дело модернизированное старьё!
        К.А.С
        1. groks Сегодня, 14:50
          Есть какие-то аргументы? Или только лозунги олигархопатриотические?
          Пока мы видим, что просто старьё победило другое старьё, которое для своего времени было получше.
          Автор приводит некоторые аргументы в пользу применения именно Б2 версии. Ты считаешь, что лучше модернизировать Б3? Аргументируй.
          groks
          1. К.А.С Сегодня, 15:10
            А у вас есть аргументы кроме штампов патриотов фсе прапало всех купили? раскажите факты о взятках что бы не пустить его в серию!
            в представление аргументов буду короток: этот аргумент "Армата"! и машины на ее базе!
            Я вообще считаю что все эти б2, б3. б4,б5, и прочие модификации это хлам по сравнению с Арматой и модернизировать его за дорого, это вредительство!
            какая худшая точность? насколько худшая. каким снарядом? или скорость, нельзяли цифры. и для чего танк нуже в данный момент. бармалеев гонять и худшая модификация пойдет. а если чтото серьезное то есть т 90.
            К.А.С
            1. groks Сегодня, 15:51
              что бы не пустить его в серию!
              Кого?
              все эти б2, б3. б4,б5, и прочие модификации это хлам по сравнению с Арматой и модернизировать его за дорого, это вредительство!
              Т.е. правительство и верхушка МОРФа - вредители?
              какая худшая точность? насколько худшая. каким снарядом?

              Любым. Отсутствие корректора ТИС определяет. А какая именно - будет зависеть и от погоды и от количества выстрелов.
              и для чего танк нуже в данный момент
              Сейчас - ни для чего.
              этот аргумент "Армата"!
              Это не аргумент. Это товар. Товар для внешнего рынка. Он и сделан по нормам внешнего - самым здоровенным в мире. С огромными площадями поверхностей. Т.е. это скорее танк КТО, чем ОБТ. И её ещё делать надо, на заводе, который банкрот. А остальные все уже есть - спасибо проклятому тоталитаризму.
              groks
              1. К.А.С Сегодня, 15:59
                взятка за то что бы рогатка не была в серии кто и кому дал?
                правительство молодцы что не стали тратить скудный бюджет и ресурсы. на то что устареет через несколько лет
                то есть я так понял разница без тис в 2 км-5 км?
                самым здоровенным в мире. С огромными площадями поверхностей.
                Вы знаете смысл понятия банкротства? банкротство это может быть смена собственника? или списание долгов, или уход от санкций да да фига чего!!!!
                да уж! все вы выиграли в споре! я слился, стаким спецом спорить не буду.
                К.А.С
  11. gukoyan Сегодня, 13:36
    Скупой платить дважды, а лох трижды... Давайте уже модернизируйте до Т-90А...
    А то судя по тому как наше правительство тратит деньги на всякую ерунду, денежки значит есть.
    gukoyan
  12. tomket Сегодня, 13:46
    Привет от Пердюкова.
    tomket
  13. faterdom Сегодня, 13:56
    Цитата: Kars
    Врядли военные что то считали.просто денег не дали.тогда по моему ещё министром табуреткин был.

    Табуреткин еще министром даже не стал, был Иванов. Зато вице-премьером и министром финансов был Кудрин.
    faterdom
  14. Bronevick Сегодня, 14:13
    Потому что в правительстве сидят враги, специально губят успешные проекты.
    Bronevick
  15. Xscorpion Сегодня, 14:42
    Цитата: Андрей К
    Все дружно кинулись обсуждать эксперДное мнение Дмитрия Лемешко!!!
    А кто нибудь поинтересовался его опусами?
    Пишет об украинских, иранских, китайских ракетах.
    О "Кордах" на БА "Тигр", которые по-Лемешко - почему-то не получили распространение.
    О продаже украинского супер-танка в Китай и прочая и прочая.
    Не Лемешко, а мастер - "на все руки от скуки".
    Из ходя из вышеописанного опуса - генерал-лейтенанта Шевченко Александра Александровича: под суд, за нанесение ущерба обороноспособности страны. А Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации - расформировать.


    Просто эти эксперды не понимают,что к нашим танкам военные выдвигают ряд требований.И одно из них это возможность быстрой и дешевой массовой модернизации .По этому пути всегда и в СССР шли,часто на вооружение принимались более дешевые варианты,пока более дорогие доводились до ума.Проект т72б2 никто не зарубил,как утверждается в статье,а в результате его опытной эксплуатации принимались технические решения, результаты их видно в последней модификации т-72б3 2016 года.Ценность ВСУ сомнительна,наши танки не настолько компьютеризированы.К тому же наши командирские машины оснащены ей,потому что надо быть на связи постоянно,аккумуляторов может не хватить.И даже американцы от их использования на Абрамсах отказались,в виду ее уязвимости даже пулеметному огню,и просто заменили их дополнительным аккумулятором.
    Xscorpion
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