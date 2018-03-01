Почему вместо мощной «Рогатки» в войска стали поставлять «упрощенный» Т-72Б3?

Какими бы целями не руководствовались те, кто тогда "зарубил" этот танк, теперь ясно, что была совершена большая ошибка, которую мы пытаемся устранить до сих пор. Хотели сэкономить, но, как известно, скупой платит дважды,

Более 10 лет назад в Нижнем Тагиле был создан и успешно испытан Т-72Б2 «Рогатка». В опубликованных в то время материалах машину называли «настоящим прорывом», пишет Вестник Мордовии «От начавших поступать в войска в 2011-2012 гг. "упрощенных" Т-72Б3 "Рогатка" отличалась, прежде всего, динамической защитой нового поколения "Реликт", которая способна противостоять самым современным противотанковым средствам. В том числе тандемным, что не под силу устаревшему "Контакту-5"», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.Такая защита сегодня предусмотрена для БМПТ «Терминатор», Т-90М и Т-80БВМ. Однако Т-72 мог получить ее уже в конце прошлого десятилетия.Кроме того, у Т-72Б3 двигатель был, как на машинах середины 80-х – 840 л.с. На «Рогатке» – 1000 л.с. (как у т-90). Также был установлен вспомогательный энергоагрегат, обеспечивающий питание систем танка на стоянках и боевых позициях, без включения основного двигателя. Механик-водитель получил автоматическое переключение передач.На Т-72Б3 силовая установка в 1130 л.с. и «автомат» появились только в 2016 году. Но «вспомогательного двигателя нет, как и нет специального устройства выверки теплового изгиба ствола пушки, которое повышает точность стрельбы», отмечает автор.Поэтому, машины, находящиеся в войсках, «уступают в меткости более совершенному варианту, несмотря на современный, как на "Рогатке", прицел "Сосна-У"», добавляет он.По данным ресурса, опытный образец Т-72Б2 был изготовлен весной 2005 года. Через два года танк успешно прошел напряженные государственные испытания, но на вооружение принят не был.цитирует издание военного эксперта Алексея Хлопотова.