18:17 01 марта
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Депутат ЕП от Германии: Порошенко сам знает, почему теряет поддержку в Европе

Европейские политики признают, что уровень поддержки Петра Порошенко на посту президента Украины в Европе существенно падает. Никакие заявления Порошенко о «стремлении к евроинтеграции» не приводят к тому, чтобы уровень поддержки восстановился. Основная проблема для нынешнего президента Украины, как отмечает депутат Европейского парламента от Германии Ребекка Хармс, связана с отсутствием проведения структурных реформ украинскими властями.

Из заявления Ребекки Хармс:
На Западе прекрасно понимают происходящее на востоке Украины. При этом речь не о том, что Европа не хочет поддерживать Украину – все мы понимаем, что никакого военного решения проблемы не может быть по определению. В Европе говорят: нужно выполнять Минские соглашения. Даже если появится какой-то новый формат, то вряд ли он станет решающим.


По словам евродепутата, Порошенко сам должен понять, почему европейские партнёры решили от него отдалиться.


Депутат ЕП от Германии: Порошенко сам знает, почему теряет поддержку в Европе


Ребекка Хармс:
Причины отдаления никак не связаны с Донбассом, они связана с критикой реформ, а точнее с реакцией на их практическое отсутствие.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 13:27
    А "Васька" слушает,да ест.Плевать ему на евродепутатов.
    210окв
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 14:30
      Пока американцы его поддерживают — да. Европейцы только догадываются, похоже, в какой блудняк вписались.
      Ушлый_башкорт
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:32
    Причины отдаления никак не связаны с Донбассом, они связана с критикой реформ, а точнее с реакцией на их практическое отсутствие.
    как раз все присутствует - все реформируется - госкомпании приватизируются, правда в три раза дешевле рыночной стоимости, но это же реформы, а реформы без жертв не бывают request
    Angel_and_Demon
    1. volodya Сегодня, 13:39
      Цитата: Angel_and_Demon
      Причины отдаления никак не связаны с Донбассом, они связана с критикой реформ, а точнее с реакцией на их практическое отсутствие.

      Вообщем, главное реформы, а то, что там убивают людей, детей, это вроде как и не главное!
      volodya
      1. 210окв Сегодня, 13:43
        Конечно не главное!Это статистика.
        Цитата: volodya
        Цитата: Angel_and_Demon
        Причины отдаления никак не связаны с Донбассом, они связана с критикой реформ, а точнее с реакцией на их практическое отсутствие.

        Вообщем, главное реформы, а то, что там убивают людей, детей, это вроде как и не главное!
        210окв
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:57
        Цитата: volodya
        а то, что там убивают людей, детей, это вроде как и не главное!

        "Смерть одного человека - это трагедия, смерть миллионов - это статистика" hi
        Angel_and_Demon
  3. bazzbazz Сегодня, 13:32
    Да Поросенко совершенно наплевать(это мягко говоря) на вашу европу и ваши парламенты. У него хозяева за морем сидят. А он пока есть возможность пилит страну, а хомячков кормит безвизами, и американским газом.
    Когда уйдет или его уйдут, скажет: ну не вышло, не виноват я, Русские виновыты)
    bazzbazz
  4. Magic Archer Сегодня, 13:39
    Да пофиг ему на поддержку.Главное кошелёк всё толще и толще.В любом случае свалит из страны куда нибудь и будет жить припеваючи
    Magic Archer
  5. Alex-a832 Сегодня, 15:13
    Как мы относимся к пьяным нытикам-побирушкам, которые не хотят работать, а живут на пособие и подачки и гадят в наших подъездах? Вот такое "уважение" у европейцев к Поросенко и Украине. Если бы не позиция их сюзерена (США), то их бы давно вывели в разряд нерукопожатных.
    Alex-a832
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