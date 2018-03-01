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Депутат ЕП от Германии: Порошенко сам знает, почему теряет поддержку в Европе
Европейские политики признают, что уровень поддержки Петра Порошенко на посту президента Украины в Европе существенно падает. Никакие заявления Порошенко о «стремлении к евроинтеграции» не приводят к тому, чтобы уровень поддержки восстановился. Основная проблема для нынешнего президента Украины, как отмечает депутат Европейского парламента от Германии Ребекка Хармс, связана с отсутствием проведения структурных реформ украинскими властями.
Из заявления Ребекки Хармс:
По словам евродепутата, Порошенко сам должен понять, почему европейские партнёры решили от него отдалиться.
Ребекка Хармс:
Из заявления Ребекки Хармс:
На Западе прекрасно понимают происходящее на востоке Украины. При этом речь не о том, что Европа не хочет поддерживать Украину – все мы понимаем, что никакого военного решения проблемы не может быть по определению. В Европе говорят: нужно выполнять Минские соглашения. Даже если появится какой-то новый формат, то вряд ли он станет решающим.
По словам евродепутата, Порошенко сам должен понять, почему европейские партнёры решили от него отдалиться.
Ребекка Хармс:
Причины отдаления никак не связаны с Донбассом, они связана с критикой реформ, а точнее с реакцией на их практическое отсутствие.
Использованы фотографии: Фейсбук
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