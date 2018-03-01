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Владимир Путин: У России есть гиперзвуковое и лазерное оружие
Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральном собранию (ФС) РФ заявил о том, что российская армия получила новейшее - гиперзвуковое - оружие.
Президент России:
Далее Владимир Путин продемонстрировал презентацию нанесения удара с помощью "Кинжала".
Путин рассказал и о совершенно новом стратегическом оружии - "Авангард":
Скорость - до 20 звуковых, имеет способность к маневрированию на такой огромной скорости. Управляется в полёте. Температура в полёте достигает "плазменных" значений - до 2 тыс. градусов по Цельсию.
Путин коснулся и других видов новейших вооружений:
Также была продемонстрирована небольшая презентация новейшего российского боевого лазерного оружия. Президент предложил общественности придумать название и этому виду техники.
Президент:
Путин - Западу: "Кампания по сдерживанию России провалилась. И главное - даже не оружие, а люди".
Президент:
Президент России:
В России создан высокоточный гиперзвуковой ракетный авиационный комплекс. Скажу больше: с 1 декабря этот комплекс приступил к несению экспериментально-боевого дежурства на одном из аэродромов Южного военного округа. Ракеты этого комплекса могут преодолевать любую систему ПРО. Мы назвали эту систему «Кинжал».
Далее Владимир Путин продемонстрировал презентацию нанесения удара с помощью "Кинжала".
Путин рассказал и о совершенно новом стратегическом оружии - "Авангард":
Скорость - до 20 звуковых, имеет способность к маневрированию на такой огромной скорости. Управляется в полёте. Температура в полёте достигает "плазменных" значений - до 2 тыс. градусов по Цельсию.
Путин коснулся и других видов новейших вооружений:
Условное название некоторых крылатых ракет, способных поражать цель из подводного беспилотного глубоководного аппарата, не выбрана – ждём предложений на сайте Минобороны РФ.
Также была продемонстрирована небольшая презентация новейшего российского боевого лазерного оружия. Президент предложил общественности придумать название и этому виду техники.
Президент:
Мы совершили настоящий прорыв, включая прорыв в испытаниях планирующего крылатого блока перспективного комплекса. Мы принимаем все меры по нейтрализации угроз, возникающих при развёртывании ПРО США.
Нас никто не хотел слушать, послушайте сейчас.
Путин - Западу: "Кампания по сдерживанию России провалилась. И главное - даже не оружие, а люди".
Президент:
У вас никогда не будет таких людей, как наш гвардии майор Роман Филипов.
Использованы фотографии: Россия24
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