18:11 01 марта
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Владимир Путин: У России есть гиперзвуковое и лазерное оружие

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральном собранию (ФС) РФ заявил о том, что российская армия получила новейшее - гиперзвуковое - оружие.

Президент России:
В России создан высокоточный гиперзвуковой ракетный авиационный комплекс. Скажу больше: с 1 декабря этот комплекс приступил к несению экспериментально-боевого дежурства на одном из аэродромов Южного военного округа. Ракеты этого комплекса могут преодолевать любую систему ПРО. Мы назвали эту систему «Кинжал».


Далее Владимир Путин продемонстрировал презентацию нанесения удара с помощью "Кинжала".


Владимир Путин: У России есть гиперзвуковое и лазерное оружие


Путин рассказал и о совершенно новом стратегическом оружии - "Авангард":



Скорость - до 20 звуковых, имеет способность к маневрированию на такой огромной скорости. Управляется в полёте. Температура в полёте достигает "плазменных" значений - до 2 тыс. градусов по Цельсию.

Путин коснулся и других видов новейших вооружений:
Условное название некоторых крылатых ракет, способных поражать цель из подводного беспилотного глубоководного аппарата, не выбрана – ждём предложений на сайте Минобороны РФ.


Также была продемонстрирована небольшая презентация новейшего российского боевого лазерного оружия. Президент предложил общественности придумать название и этому виду техники.


Президент:
Мы совершили настоящий прорыв, включая прорыв в испытаниях планирующего крылатого блока перспективного комплекса. Мы принимаем все меры по нейтрализации угроз, возникающих при развёртывании ПРО США.


Нас никто не хотел слушать, послушайте сейчас.


Путин - Западу: "Кампания по сдерживанию России провалилась. И главное - даже не оружие, а люди".

Президент:
У вас никогда не будет таких людей, как наш гвардии майор Роман Филипов.

Использованы фотографии: Россия24
161

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 256

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:51
    Я очень рад за нас, что на нас никто не нападет...
    Когда начнешь чистить внутренних врагов?????
    Ведь бьют не паспорту, бьют по лицу...
    А твоим лицом, о Великий, наприкрывались на добрую вышку....
    Диванный Хенераль
    1. Каракурт Сегодня, 13:56
      Цитата: Диванный Хенераль
      Когда начнешь чистить внутренних врагов?????

      Так там единственный недовольный персонаж это Медведев, чует что пришло время уходить вместе со своей шоблой laughing
      Каракурт
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:57
        его за все дела, четвертовать мало....
        Диванный Хенераль
        1. cniza Сегодня, 14:06
          Будем ждать реакцию наших "партнеров".
          cniza
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:11
            Цитата: cniza
            Будем ждать реакцию наших "партнеров".

            а чего ждать - страшный агрессор, дайте денег что бы защитится
            Angel_and_Demon
            1. cniza Сегодня, 14:22
              А смысл , ничего не работает , опоздали.
              cniza
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:29
                Цитата: cniza
                А смысл ,

                смысл - дайте денег
                Angel_and_Demon
                1. cniza Сегодня, 14:55
                  Для денег у них поводов хватает , а здесь нужны супер деньги , а главное время.
                  cniza
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:06
                    Цитата: cniza
                    Для денег у них поводов хватает , а здесь нужны супер деньги , а главное время.

                    а главное супер деньги, и время что бы их пилить laughing
                    Angel_and_Demon
            2. АндрейИванов Сегодня, 15:26
              Цитата: Angel_and_Demon
              а чего ждать - страшный агрессор, дайте денег что бы защитится

              Как защититься от того,от чего защиты в природе не существует?
              Путин рассказал и о совершенно новом стратегическом оружии - "Авангард":

              Речь не идет ли о МБР РУБЕЖ(АВАНГАРД)?
              Там была презентована некая торпеда...и что-то мне подсказывает,что это как раз проект Статус-6,против которого никакое ПРО не поможет.
              А так же были кадры некоего поезда...не Баргузин ли это,разработку которого якобы приостановили?
              Я представляю,чего сейчас начнется в западных СМИ... wassat
              АндрейИванов
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:31
                Цитата: АндрейИванов
                Я представляю,чего сейчас начнется в западных СМИ...

                чего, чего - не читайте за завтраком - вредно для желудка laughing
                Angel_and_Demon
                1. АндрейИванов Сегодня, 15:33
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  чего, чего - не читайте за завтраком - вредно для желудка

                  У Меркель и Маркона ,ну и у пояков с прибалтами сегодня явно с утра несварение... wassat А Парашка ,к годалке не ходи,ушел в очередной затяжной запой. wassat
                  АндрейИванов
                2. SanichSan Сегодня, 16:36
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  чего, чего - не читайте за завтраком - вредно для желудка

                  а как же "смех продлевает жизнь"??? wink
                  SanichSan
          2. Монос Сегодня, 14:13
            Привет, тёзка! hi
            laughing "Не хотели слушать тогда, слушайте сейчас." "Пора отправить на заслуженный отдых (дэбилов) и сесть поговорить." Очень хочу увидеть, как в Вашингтоне и Брюсселе сейчас охреневают. laughing
            Монос
            1. bulvas Сегодня, 14:18
              Привет всем

              Цитата: Монос
              Привет, тёзка! hi
              laughing "Не хотели слушать тогда, слушайте сейчас." "Пора отправить на заслуженный отдых (дэбилов) и сесть поговорить." Очень хочу увидеть, как в Вашингтоне и Брюсселе сейчас охреневают. laughing


              В зале сидели несколько .....в с кислыми мордами не глядя ни на кого
              Кажется представители НАТО и несколько военных атташе заметил

              А как понравился ядерный ракетный двигатель?
              Меня это совсем убило, даже больше чем "Кинжал" и лазерное оружие

              А "Кинжал" - то, на Сирию нацелен, получается, если на юге развернут

              Еще идея есть по названиям, я бы предложил "Крымнаш"

              Как в насмешку, вчера собчак с явлинским критиковали нашу оборонную программу на дебатах ...
              bulvas
              1. cniza Сегодня, 14:21
                Привет Виктор! hi я сам охреневал , представляю как из колбасит и гадают , что правда , а что блеф. lol
                cniza
                1. Red_Hamer Сегодня, 14:34
                  А главное, сейчас такой срач начнется, по хлеще чем перед презентацией Арматы! Пойду за попкорном, схожу! wink
                  Red_Hamer
                  1. Alex777 Сегодня, 14:50
                    Алле народ! Это же прототипы. Представляете сколько денег надо все в серию запустить, персонал набрать и обучить? Не только море денег, но и море времени потребуется ИМХО. hi
                    Направление движения не может не радовать, но до победы еще далеко.
                    Alex777
                    1. cniza Сегодня, 14:53
                      Было сказано , что уже запускается в серию , а кое что уже на дежурстве.
                      cniza
                      1. Alex777 Сегодня, 15:06
                        Про большую часть показанного нигде и ничего не было слышно. За исключением Сармата. КМК перед тем как в серию запускать ВВП последний раз предлагает партнерам поговорить. Серьезный у него президентский срок намечается... hi
                        Alex777
                      2. штрафбат Сегодня, 15:14
                        Не напрягайтесь, ВиктОр! hi
                        У некоторых наших форумчан познания уровня российской оборонки ограничиваются публикациями в сети......
                        штрафбат
                2. штрафбат Сегодня, 14:49
                  представляю как из колбасит
                  ...
                  их бы ещё и поносило, расскажи ВВП про все передовые военные наработки, в стадии серии lol ну ...типа.....боевые модули, основанные на принципе генератора Сахарова...
                  штрафбат
                3. АндрейИванов Сегодня, 15:31
                  Цитата: cniza
                  я сам охреневал ,

                  Причем Кинжал нигде ранее не фигурировал...это что-то совсем секретное . А если вспомнить,что на Антее вроде бы(не знаю правда или нет) началась сборка С-500,то картина то для Запада совсем удручающая.
                  АндрейИванов
              2. Flatter Сегодня, 15:04
                "А как понравился ядерный ракетный двигатель?
                Меня это совсем убило, даже больше чем "Кинжал" и лазерное оружие"
                ВВП не пользуется интернетом,а его референты пользуются.
                Ядерный ракетный двигатель был испытан в 1985,но в связи с перестройкой работа над ним была прекращена,в дальнейшем заказы по продолжению работ не поступали.Исследования показали его перспективность и развитие новых научно производственных отраслей,связанных с созданием новых материалов и технологий.
                Все новое хорошо забытое старое.
                Flatter
                1. Svarog Сегодня, 15:08
                  Цитата: Flatter
                  "А как понравился ядерный ракетный двигатель?
                  Меня это совсем убило, даже больше чем "Кинжал" и лазерное оружие"
                  ВВП не пользуется интернетом,а его референты пользуются.
                  Ядерный ракетный двигатель был испытан в 1985,но в связи с перестройкой работа над ним была прекращена,в дальнейшем заказы по продолжению работ не поступали.Исследования показали его перспективность и развитие новых научно производственных отраслей,связанных с созданием новых материалов и технологий.
                  Все новое хорошо забытое старое.

                  Ну то, что все, что на продемонстрировали это разработки СССР, думаю не для кого секретом не является..
                  Svarog
                  1. bulvas Сегодня, 17:04
                    Цитата: Svarog
                    Ну то, что все, что на продемонстрировали это разработки СССР, думаю не для кого секретом не является..


                    Во-первых, не все, идеи были раньше, но доведены до ума сейчас

                    Во-вторых, и что?

                    СССР - это были не мы?

                    Те же люди или дети тех людей, почти те же организации
                    bulvas
                  2. Кэптен45 Сегодня, 17:05
                    Цитата: Flatter
                    Все новое хорошо забытое старое.

                    Цитата: Svarog
                    Ну то, что все, что на продемонстрировали это разработки СССР, думаю не для кого секретом не является

                    Ваши предложения? Всё это выкинуть на свалку,раз это советский задел? Или может всё-таки хорошо,что сумели сохранить документацию,наработки и запустить это в дело?
                    Кэптен45
                    1. Svarog Сегодня, 17:23
                      Цитата: Кэптен45
                      Ваши предложения? Всё это выкинуть на свалку,раз это советский задел? Или может всё-таки хорошо,что сумели сохранить документацию,наработки и запустить это в дело?

                      Вы вот это к чему написали? Ответ то очевиден.. Конечно, хорошо, что сохранили, не просто хорошо, а замечательно.. Это написано мной, для любителей хаить коммунистов. Просто современная Российская наука - это Роснано и Чубайс.. Что то я не слышу, что они произвели на свет. Но то, что лярдами деньги получает из бюджета, это знаю. И так же знаю, что ответственности не несет.. Что то меня понесло, самого.. laughing
                      Svarog
                    2. Flatter Сегодня, 17:52
                      Заделы есть 40 летней давности,но возможностей нет.Но и они заканчиваются.Тот же Суперджет на 90% из западных комплектующих.Да и тот же Рогозин два года назад упоминал о кризисе с радиоэлектронными российскими компонентами.
                      Flatter
                2. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 15:53
                  Скорей всего там стоит не ядерный ракетный двигатель, а компактный ядерный источник питания, а привод ракеты вентилятор(пропеллер) для крейсерского полета крылатой ракеты вполне достаточно-так намного экономичнее, да и среду загрязнять не будет, ну это все домыслы конечно wink А так очень рад, что Палица наша становится толще, мощнее да ещё и с шипами angry soldier
                  ALEX_SHTURMAN
                  1. askme Сегодня, 16:29
                    Нет. Пропеллер исключает незаметность (стэлс), а она анонсирована. Речь может идти только о двух вариантах двигателя:
                    1. Открытый цикл. Когда в ядерный реактор засасывается холодный воздух, мгновенно разогревается до тысяч градусов и в виде реактивной струи выходит как выхлоп, создавая реактивную тягу. Такие двигатели уже создавали американцы.

                    2. Закрытый цикл. Когда Теплоноситель (первый контур) циркулирует между реактором и теплообменником, теплообменник нагревает засасываемый атмосферный воздух до тысяч градусов также как и в первом случае. И также как и в первом случае нагретый атмосферный воздух, но уже второго контура - выстреливает реактивной струей из сопла, создавая реактивную тягу.

                    В первом случае, таким образом, продукты радиоактивного распада попадают в атмосферу, КР будет оставлять радиоактивный след. А во втором случае двигатель - экологически чистый, хотя он и гораздо сложнее устроен. Во втором случае если наши сделали именно такой - это ноу хау запредельной сложности. И можно ждать появления ядерных самолетов неограниченной дальности. Ну а в первом - попадать в цель такой КР не обязательно, достаточно просто кружить над противником неск. лет, чтобы загрязнить радиацией колоссальную территорию...
                    askme
                    1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 16:54
                      Если это правда, то это не просто прорыв. Это новая эра в авиастроении! Самолеты с таким двигателем оставят далеко в прошлом всякие Боинги и Аэрбассы!
                      ALEX_SHTURMAN
                3. myrzilka Сегодня, 16:14
                  Цитата: Flatter
                  Ядерный ракетный двигатель был испытан в 1985,но в связи с перестройкой работа над ним была прекращена,в дальнейшем заказы по продолжению работ не поступали.

                  там проблемма была в выбросе радиоактивных частиц в атмосферу при его работе. Сейчас эту проблемму наши решили, статья была года 2 назад, американцы не смогли. Вроде как хотели ракету с ядреным движком в начале 20-х пробовать запустить. Это будет буксир. Работы велись " Росатомом" под руководством «Центра Келдыша». Комплекс получил название ТЭМ – транспортно-энергетический модуль. Он, по проекту,будет нести ядерный реактор с газовым охлаждением. Посмотрим, что получится. Если запустят, остальные могут отдыхать. Конкуренции не будет от слова - вообще.
                  myrzilka
                  1. askme Сегодня, 16:37
                    Это совершенно разные темы. В космосе все ядерные двигатели - грязного типа, поскольку, чтобы работать на принципе реактивной тяги, ядерный двигатель должен отбрасывать массу (рабочее тело) в сторону, противоположную направлению движения. В космосе экологичность не важна, поэтому это нормально. А газовое охлаждение необходимо, чтобы охлаждать внутренние рабочие поверхности этого двигателя (сопло, грубо говоря), иначе он расплавится просто. В атмосфере же рабочее тело - это атмосферный воздух поэтому и требования к экологии другие и охлаждение естественное. Поэтому рабочее тело брать с собой не нужно, как в космосе. Это совершенно разные двигатели, таким образом.
                    askme
                4. Грица Сегодня, 16:52
                  А мне интересно, откуда будет запускаться эта крылатая ракета с ядерным двигателем? Ведь по договору, размещение кралатых ракет наземного базирования запрещено. неуж то "Буяны" все таки готовили не для Калибров, а именно для них? Ведь "Буяны" могут хоть по Волге, хоть по Ладоге, Хоть по Байкалу...
                  Грица
              3. самый главный Сегодня, 15:06
                Цитата: bulvas
                Еще идея есть по названиям, я бы предложил "Крымнаш"

                Для лазера предлагаю очень созвучное название - "Светлячок".
                самый главный
                1. AUL Сегодня, 15:19
                  Тоже хотел предложить это название. Или "Фитиль".
                  AUL
                2. gland Сегодня, 15:33
                  Воо! самое то! Скипирич))) как в Марии Мирабеле
                  gland
                3. АндрейИванов Сегодня, 15:42
                  Цитата: самый главный
                  Для лазера предлагаю очень созвучное название - "Светлячок".

                  Интересно,на сколько этот Гиперболоид хорош и эффективен в реальности...и мне кажется,что раз его уже поставляют в войска,то тихо и без шума и пыли,наши кулибины замастирили штуку из звездных воин,пока матрассы пиарились и рекламные буклеты демонстрировали.
                  АндрейИванов
              4. Комментарий был удален.
          3. Red_Hamer Сегодня, 14:16
            Будем ждать реакцию наших "партнеров"
            Сейчас коллеги нарисуются! laughing Будут глаголить, о чем сами знаете! Про мультфильмы, и сказки! А как же, где подробные чертежи, и покадровая съёмка объектов? И вообще, где ключи от дома? Турецко-подданные , они такие laughing
            Red_Hamer
            1. Piramidon Сегодня, 15:25
              Цитата: Red_Hamer
              Сейчас коллеги нарисуются!

              Часть уже нарисовалась, но с лозунгами - "лучшедорогипостройте" и "пенсионерамденьгираздайте"
              Piramidon
              1. myrzilka Сегодня, 16:16
                Цитата: Piramidon
                Часть уже нарисовалась, но с лозунгами - "лучшедорогипостройте" и "пенсионерамденьгираздайте"

                Всех в гости к Собчак отправляйте ))) Ее электорат)))
                myrzilka
          4. Svarog Сегодня, 14:29
            Цитата: cniza
            Будем ждать реакцию наших "партнеров".

            Вам еще не надоела их истерика? laughing Реакция думаю будет в этот раз не обычной))) Думаю тихий скулеж.. и судорожный поиск денег..
            Svarog
            1. cniza Сегодня, 15:00
              Деньги они найдут , а вот время ???
              cniza
              1. штрафбат Сегодня, 15:07
                Не вижу наших партнеров Израилевых. И их скептические усмешки и по Статусу, и по Авангарду и по Циркону......
                штрафбат
                1. Mestny Сегодня, 15:51
                  А они вам скажут, что Путин всё врёт, и ничего на самом деле нет! ( Потому что как он может говорить правду, если у нас кровавый режим и всё такое против демократического свободного мира?)
                  Шах и мат!
                  Mestny
                2. мерцание Сегодня, 16:41
                  Не вижу наших партнеров Израилевых.
                  У них вроде как Пурим.
                  мерцание
              2. Svarog Сегодня, 15:09
                Цитата: cniza
                Деньги они найдут , а вот время ???

                А вот от этого и скулеж.. laughing
                Svarog
              3. Скальпель Сегодня, 17:19
                Время для чего? Мы уже на войну с ними собираемся? У них тоже запланировано перевооружение и так же вводятся в строй новые образцы. В ближайшие 100 лет никто США не столкнет, разве что Китай потеснит немного.
                Скальпель
          5. Scoun Сегодня, 14:30
            Цитата: cniza
            Будем ждать реакцию наших "партнеров".

            Да по сути это уже наша реакция на действия "партнёров".
            Надо было ВВП назвать троих Героев.
            Примерно...

            У вас никогда не будет таких людей, как наши -
            Прохоренко, Нурбагандов и Филиппов.


            Это Герои нынешней эпохи, эпохи интернета и социальных сетей.
            Scoun
          6. GAF Сегодня, 14:52
            Цитата: cniza
            Будем ждать реакцию наших "партнеров".

            Можно начать с ожидания реакции ближайших партнеров на ВО, которые упрекали и призывали Путина участвовать в предвыборных дискуссиях с клоунами, главная задача которых - дискредитировать выборы и отбить желание идти на выборы. Плоды замысла 5-й колонны.
            GAF
        2. vadson Сегодня, 14:12
          Цитата: Диванный Хенераль
          его за все дела, четвертовать мало....

          он уже даже по закону неприкасаем - бывший президент
          vadson
      2. Now we are free Сегодня, 14:17
        -Огонь на Себя!
        -Работайте Братья...
        -Это вам за пацанов!
        Это оружие пожалуй мощнее и "Кинжала" и "Авангарда", не зря его президент упомянул почти в самом конце озвучив имя Романа Филипова. -У вас никогда не будет таких людей, как наш гвардии майор Роман Филипов.
        Представляю, сколько ВОЯ сейчас будет за пределами границ РФ... Все поползновения НАТО по окружению границ России обесценились 15 минутами... good

        Ещё бы #Денегнетновыдержитесь вместе с "рыжим" снял бы... Народ в России уже всё понял по поводу "Зарубежных Друзей", вопрос в том, когда будут снимать "местных вредителей" которые несут куда более насущную угрозу для страны... Заменять зажравшихся чиновников со счетами и виллами за рубежом на умниц технократов с чёткой подотчётностью по выполняемой работе, вот чего ОЧЕНЬ ждёт от президента пожалуй всё население страны...
        Now we are free
        1. vadson Сегодня, 14:24
          за все население вы явно погорячились, из миллиона чиновников пусть 15-20 % коррумпированы а это 150-200 тыс чел + те кто им взятки дает ради барыша, они тоже рады не будут
          vadson
        2. Santjaga_Garka Сегодня, 14:30
          Самое ужасное, что 99% "навальных" раскапывают чужие грехи из-за зависти к ним, а не ради нас. Ну и конечно, "свято место пусто не бывает" - уйдут одни хапуги, придут другие, как там таксист из "Брата" говорил: "выбираешь тощего, а через 2 месяца рожа в телевизор не помещается"
          Santjaga_Garka
        3. Seaman77 Сегодня, 14:47
          Цитата: Now we are free
          Это оружие пожалуй мощнее и "Кинжала" и "Авангарда", не зря его президент упомянул почти в самом конце озвучив имя Романа Филипова. -У вас никогда не будет таких людей, как наш гвардии майор Роман Филипов.

          Есть и у них солдаты готовые пожертвовать собой ради воинского долга. Другое дело , что вследствии исторических причин, общественного мнения и нынешнего воспитания, на западе таких намного меньше.
          Вечная память майору Филипову, сержанту Тимошенкову, ст. лейтенанту Прохоренко и многим другим, выполнившим свой долг до конца.
          Seaman77
        4. myrzilka Сегодня, 16:18
          Цитата: Now we are free
          Ещё бы #Денегнетновыдержитесь вместе с "рыжим" снял бы.

          Вот именно снял, а лучше - посадил уже, цены бы ему тогда не было!
          myrzilka
        5. Скальпель Сегодня, 17:21
          Если так говорят, значит с техникой и тактикой у нас плоховато. Героизмом всегда дыры затыкают.
          Скальпель
      3. prapor75m Сегодня, 14:29
        Цитата: Каракурт
        Так там единственный недовольный персонаж это Медведев, чует что пришло время уходить вместе со своей шоблой

        желательно , не просто им уйти , а присесть лет на 10-15
        prapor75m
      4. Скальпель Сегодня, 17:42
        А вдруг Медведев - главный и истинный правитель России, а Путин - декорация и марионетка? Кто знает.
        Скальпель
    2. krokodil25 Сегодня, 13:56
      Я так понял ю-571 это и есть авангард?
      krokodil25
      1. Muvka Сегодня, 14:13
        Если вы опечатались и я правильно вас понял, то нет. То на МБР будет ставиться, а авангард - это авиация.
        Muvka
        1. krokodil25 Сегодня, 14:19
          Цитата: Muvka
          авангард - это авиация.

          Авиация это кинжал request
          krokodil25
      2. Грица Сегодня, 17:01
        Я так понял ю-571 это и есть авангард?
        Скорее всего так и есть. И выводиться будет баллистической ракетой.
        Грица
    3. Александр романов Сегодня, 14:04
      Там Путин название предлагает для комплекса выбрать. Предлагаю хорошее и лаконичное,для каждого понятное (в том числе и США) название. Комлекс "ПИСЕЦ"
      Александр романов
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:05
        "МАНДАТРА" мне больше нравится
        Диванный Хенераль
      2. Starover_Z Сегодня, 14:08
        Цитата: Александр романов
        Там Путин название предлагает для комплекса выбрать. Предлагаю хорошее и лаконичное,для каждого понятное (в том числе и США) название. Комлекс "ПИСЕЦ"

        Надо продемонстрировать "партнёрам" в работе, в Сирии, а уж они предложат свою версию !
        Starover_Z
      3. Андрей К Сегодня, 14:14
        Цитата: Александр романов
        ...Предлагаю хорошее и лаконичное,для каждого понятное (в том числе и США) название. Комлекс "ПИСЕЦ"...

        Даже проморолик под Ваше название уже есть:
        Андрей К
      4. Santjaga_Garka Сегодня, 14:31
        Долго будут переводить и выяснять точное значение*)
        Santjaga_Garka
      5. Serg65 Сегодня, 14:54
        Цитата: Александр романов
        Путин название предлагает

        belay Романов, вы вернулись??? А то тут некоторые уже и за упокой отметили...! what Ну надо же!!!!
        Serg65
        1. Александр романов Сегодня, 15:03
          Цитата: Serg65
          Романов, вы вернулись??

          Посижу часок и опять свалю
          Цитата: Serg65
          А то тут некоторые уже и за упокой отметили...!

          Лохи
          Александр романов
    4. Svarog Сегодня, 14:26
      Цитата: Диванный Хенераль
      Я очень рад за нас, что на нас никто не нападет...
      Когда начнешь чистить внутренних врагов?????
      Ведь бьют не паспорту, бьют по лицу...
      А твоим лицом, о Великий, наприкрывались на добрую вышку....

      Да , с Армией у нас порядок, когда такой же порядок будет в экономике?
      Svarog
      1. Кэптен45 Сегодня, 17:13
        Цитата: Svarog
        Да , с Армией у нас порядок, когда такой же порядок будет в экономике?

        А Вам не приходила в голову простая мысль - при плохой экономике не может быть хорошей армии по определению. Кто производить вооружение будет при отсутствии производства и финансов?
        Кэптен45
    5. Dimontius Сегодня, 14:36
      Мне лично стало спокойней за себя и свою семью, а кто сейчас начнет ныть и выть,типо " Это все бравада, дайте денег на село" сразу .,,,,ИДИТЕ в *ОПУ!
      Dimontius
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:39
        А мне давно за них спокойно. За себя, за СВОЮ семью - потому что я НИЧЕГО не жду ни от президента, ни от государства. Сам, все сам... Лишь государство не слишком борзело, залезая в мой карман и создавая мне "мудрые" законы. И детей своих приучаю, что кроме родителей, нет у них НИКОГО, кому они были бы нужны.
        Диванный Хенераль
        1. НасРать Сегодня, 14:47
          Писакае это(то что выше накалякали) - вы ждете лайков.... а всё туда же - Я НИЧЕГО не жду... wassat
          Просьба, просить жалостливее! А то НЕ ВЕРЮ!!! bully
          НасРать
        2. Васян1971 Сегодня, 14:49
          Цитата: Диванный Хенераль
          Сам, все сам...

          Много вас таких "самостийников"- единоличников. Однако ж жизнь показывает, что толпой повеселее будет.
          Васян1971
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:00
            толпой? может быть и веселее...
            Задумайтесь на минуту. Вот есть люди, получившие высшее образование, и не одно... Каждый является индивидуумом. Со своими взглядами, мировоззрением, мироощущением... А теперь, предположим, как в математической игре - предположим что из собрали в кучу - 100 000 человек. Перед ними выступает оратор, в толпе есть "зажигалки" - т.е. те, кто в том или иной момент пытается направить движение толпы в нужное русло... И мы с вами можем наблюдать картину, как тысячи умных, добрых, заботливых, местами даже начитанных людей начинает толпой "скакать" под тем или иным лозунгом...
            Это ваше кредо? Вам нужна толпа? На миру и смерть красна?
            Диванный Хенераль
            1. Васян1971 Сегодня, 16:11
              Цитата: Диванный Хенераль
              На миру и смерть красна?

              А разве нет?
              Всё остальное бла-бла. Перефразируя известную мысль про свою и чужую армии можно сказать: "Кто не хочет строиться сам, того построят другие."
              Универсальный принцып для ВСЕГО человечества. Однако он не мешает ни США, ни ЕС, ни Китаю, ни кому либо ещё жить поживать, да добра наживать, кроме Диванному Хенералю и иже с ним. И поэтому нам индивидуумам "со своими взглядами, мировоззрением, мироощущением" остаётся только разбежаться на кучу самостийных "казакий" на радость прогрессивной мировой общественности. Да Вы, батенька сепаратюга махровый! А таких нигде не любят. Пользуются, но не любят.
              Васян1971
              1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:23
                Да Вы, батенька сепаратюга махровый!

                Хе-хе...
                А вы в принципе готовый майданщик. Для вас только лозунг правильный подобрать осталось.
                Кстати, задумайтесь, почему в СССР на демонстрации шла "Толпа", но каждый ощущал себя одновременно и "винтиком в большой машине" и "индивидуальностью". Так же заодно подумайте на тему, почему в СССР, вопрос "пойдешь ли ТЫ воевать за свое Государство и Родину?" даже не поднимался. Не потому ли, что ответ был очевиден.
                А у вас сейчас попытка создать патриотизм как в СССР, при этом что бы лично ВЫ не пострадали, желательно еще при этом приобрести холопов и подмазаться к власти и в довесок ко всему указывать всем что кому делать. Да еще и "поиметь" от власти что-то, что бы потом в "узком кругу" таких же как вы, хвастаться "умением жить"...
                Нет батенька, так не получится. Или вы четко делите все население на бояр и холопов, что кстати, уже фактически сделано, закамуфлировав красивыми словами "о свободе выбора, национальном достоянии, гордости и понимании "политического момента", при этом в РАЗЫ снизив уровень образования, или вы строите государство, в котором осуществляется компромисс между народом и самим государством. Вы же предлагаете играть "в одну калитку", всех несогласных с вами записав в "сапаратисты и прочие толерасты".
                Не так?
                Диванный Хенераль
                1. Svarog Сегодня, 17:14
                  Цитата: Диванный Хенераль
                  Да Вы, батенька сепаратюга махровый!

                  Хе-хе...
                  А вы в принципе готовый майданщик. Для вас только лозунг правильный подобрать осталось.
                  Кстати, задумайтесь, почему в СССР на демонстрации шла "Толпа", но каждый ощущал себя одновременно и "винтиком в большой машине" и "индивидуальностью". Так же заодно подумайте на тему, почему в СССР, вопрос "пойдешь ли ТЫ воевать за свое Государство и Родину?" даже не поднимался. Не потому ли, что ответ был очевиден.
                  А у вас сейчас попытка создать патриотизм как в СССР, при этом что бы лично ВЫ не пострадали, желательно еще при этом приобрести холопов и подмазаться к власти и в довесок ко всему указывать всем что кому делать. Да еще и "поиметь" от власти что-то, что бы потом в "узком кругу" таких же как вы, хвастаться "умением жить"...
                  Нет батенька, так не получится. Или вы четко делите все население на бояр и холопов, что кстати, уже фактически сделано, закамуфлировав красивыми словами "о свободе выбора, национальном достоянии, гордости и понимании "политического момента", при этом в РАЗЫ снизив уровень образования, или вы строите государство, в котором осуществляется компромисс между народом и самим государством. Вы же предлагаете играть "в одну калитку", всех несогласных с вами записав в "сапаратисты и прочие толерасты".
                  Не так?

                  Отлично сказано!
                  Svarog
    6. Васян1971 Сегодня, 14:44
      На брудершафт с "Великим" пил или просто хамишь?
      Васян1971
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:45
        А, простите, с какой целью интересуетесь?
        Диванный Хенераль
        1. Васян1971 Сегодня, 15:20
          Любопытственно, просто. Если пил через локоток, то - имеешь полное право! А если, пользуясь интернет-анонимностью хамишь - то данное действо тебя характеризует определённым образом. Не очень лестным. При встрече тоже "тыкать" и ёрничать будешь? Драться полезешь? Или улыбнёшся угодливо и ладошку вспотевшую для рукопожатия протянешь?
          Ответил?
          Васян1971
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:26
            ну что вы, при встрече я паду ниц и не посмею глаза поднять....
            а с каких пор обращение на "ты" стало хамством? я вам могу привести несколько примеров, когда обращение на "Ты" не только позволительно, но и уместно... равно как и есть примеры, когда обращение на "ты" вызывает именно ощущение хамства...
            Диванный Хенераль
            1. Васян1971 Сегодня, 15:54
              Цитата: Диванный Хенераль
              ну что вы, при встрече я паду ниц и не посмею глаза поднять....

              Ню-ню... Свежо предание, да верится с трудом request
              А насчёт позволительности "тыкания", то "тыкни" ДПС-нику, лечащему врачу, учителю своих детей, мэру своего города, наконец и приведи им примеры, что это " не только позволительно, но и уместно..." Ага. Потому, как существуют определённые правила хорошего тона, нарушать которые приличным людям не рекомендуется.
              А в данном случае анонимное "тыкание" Президенту своей страны, вне зависимости от личного отношения к нему "вызывает именно ощущение хамства..."
              Вот, собственно, и всё. hi
              Васян1971
              1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:00
                я тебя услышал lol
                Диванный Хенераль
    7. Blondy Сегодня, 14:52
      По-моему, основное, я бы сказала даже историческое, значение данного послания (крайней мере его части) для российского народа, залючается в том, что впервые за всю новейшую российскую историю руководство не било себя в грудь на тему, как они нам хорошо сделают в какой то перспективе, а конкрето доложило о том, чего (хотябы в области безопасноти) уже добились, да так у большинства от удивления глаза на лоб полезли. Хотелось бы, чтобы такой (как нынче модно говорить) формат войшел в традицию касательно не только большой дубины.
      Blondy
    8. ASG7 Сегодня, 15:05
      Ну почему всегда предлагают бить других, я вот предлагаю начать с самих себя - по крайне мере хуже не будет.
      ASG7
      1. Paranoid50 Сегодня, 15:55
        Цитата: ASG7
        всегда предлагают бить других, я вот предлагаю начать с самих себя

        Дык, уже проезжали сей момент "усмирения плоти". yes Начали с самокритики и самоиронии, а закончили самобичеванием и самоистязанием, едва до суицида не дошло. В угаре не заметили, когда пересекли ту черту, за которой самокритичное отношение к самим себе перешло в самоуничижительное. Само собой, мир оказался не без "добрых людей", одобрительно похлопывающих по плечу, глядя на наше втаптывание самих себя в грязь. Конечно, проблем масса, и они не решаются в один момент. И,конечно же, глупо и непорядочно списывать свои проблемы лишь на внешние факторы, но, чёрт побери... Эти самые "факторы" отнюдь не на последнем месте и решению наших проблем точно не способствуют. Поэтому "бить - не бить" несколько не тот вопрос. Для начала, главное - не давать бить себя, а там уже по обстановке будет видно. hi
        Paranoid50
    9. SanichSan Сегодня, 16:44
      Цитата: Диванный Хенераль
      Когда начнешь чистить внутренних врагов?????

      во всем этом есть один очень интересный момент.
      обратите внимание что это за мероприятие. это не выступление в ООН, это не реакция на какое-то очередное размещение ПРО, нет, это послание федеральному собранию. очень интересно! soldier
      SanichSan
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:46
        это послание федеральному собранию. очень интересно!

        Неужто по госдуме и правительству шарахнет?
        Диванный Хенераль
    10. genisis Сегодня, 17:11
      О, как я счастлив.
      Как мне сразу зажилось-то легко, как только про гиперзвуковое оружие президент по телевизору рассказал.
      Сразу же появилась 100% уверенность в завтрашнем дне и верном курсе правительства.
      Я понимаю, что к войне мы отлично подготавливаемся, вот только сейчас не война.
      И жить нам приходится прямо сегодня, каждый день борясь за своё существование.
      У военных всё идет своим чередом, но почему во всём остальном в стране такая лютая жесть?
      genisis
  2. Chifka Сегодня, 13:51
    Лазер и гиперзвук освоили. Дело за световыми мечами.
    Chifka
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 14:13
      Цитата: Chifka
      Лазер и гиперзвук освоили. Дело за световыми мечами.

      Дело за тем, что бы все это "озвученное и презентованное" появилось.
      СомневаюсьЯ
    2. den3080 Сегодня, 14:46
      Это пусть американцы джедаев воспитывают)) срочно причём
      den3080
  3. Каракурт Сегодня, 13:52
    Сейчас все переобуются обратно, wink
    Будут хвалить ВВП , и правильно сделают пока не поздно,
    Сильное послание Сильного Человека
    Каракурт
    1. сорок восьмой Сегодня, 13:56
      Сильный, сильный)
      сорок восьмой
    2. ML-334 Сегодня, 15:13
      ВВП выполняет волю наших предков.
      ML-334
  4. bazzbazz Сегодня, 13:52
    Хороший такой посыл западным коллегам)) Есть это или нет, пусть сидят там думают!
    bazzbazz
    1. Андрей К Сегодня, 14:09
      Цитата: bazzbazz
      ...Хороший такой посыл западным коллегам)) Есть это или нет, пусть сидят там думают!...

      Знатный троллинг.
      В понТыхоне мозги расплавились.
      Андрей К
    2. СомневаюсьЯ Сегодня, 14:17
      Цитата: bazzbazz
      ..... Есть это или нет.....

      А так хочется верить, что есть....
      СомневаюсьЯ
      1. bulvas Сегодня, 14:30
        Цитата: СомневаюсьЯ
        Цитата: bazzbazz
        ..... Есть это или нет.....

        А так хочется верить, что есть....


        Такими вещами не блефуют, когда разведка выяснит труднее будет

        Как со Статусом-6 - 2 года выясняли, подтвердили ведь
        bulvas
  5. shans2 Сегодня, 13:54
    Карфаген должен быть разрушен (с) ))
    shans2
  6. 210окв Сегодня, 13:54
    Есть!И слава Богу!Что мы до сих пор существуем как государство!Вопреки всему.Отсутствию сильной и наукоемкой промышленности,грабежу ,никакущей кадровой политики.
    210окв
    1. shans2 Сегодня, 13:55
      люблю истерики граждан с израильскими паспортами )) Яхва сдохла, хвост облез)
      shans2
      1. 210окв Сегодня, 13:56
        А у Вас надеюсь украинский?
        Цитата: shans2
        люблю истерики граждан с израильскими паспортами )) Яхва сдохла, хвост облез)
        210окв
      2. Shahno Сегодня, 13:56
        Да мы знаем что у вас есть....Сказочники.
        Shahno
        1. JIaIIoTb Сегодня, 14:04
          То есть, пока не применим не поверите? laughing
          А прикиньте теперь "устаревшие" комплексы Асаду подгоним! laughing
          JIaIIoTb
          1. фигвам Сегодня, 14:15
            "Авангард" пролетит весь Израиль за минуту! Это шах и мат.
            фигвам
        2. Rusland Сегодня, 14:05
          Цитата: Shahno
          Да мы знаем что у вас есть....Сказочники.

          Мы рождены чтоб сказку сделать былью. Раньше в молодости песню такую пели?
          Rusland
        3. Александр романов Сегодня, 14:07
          Цитата: Shahno
          а мы знаем что у вас есть....Сказочники.

          Ну ты то по любому знаешь. У нас в городе был вор в законе Сахно. Сидит и не хрюкает. Тоже знал всё и всех.
          Александр романов
          1. СомневаюсьЯ Сегодня, 14:21
            [quote=Александр романов]....У нас в городе был вор в законе Сахно. Сидит и не хрюкает. /quote]
            А у нас был вор Сердюков.... Не сидит и не хрюкает.
            И еще куча таких же... Не сидят... Свои.
            СомневаюсьЯ
            1. Александр романов Сегодня, 14:35
              Цитата: СомневаюсьЯ
              А у нас был вор Сердюков..

              Иди ,ты явно не свои.Поклонись Анальному,его как и тебя сейчас аж выворачивает
              Александр романов
              1. роман66 Сегодня, 14:50
                привет hi давненько не виделись wink шумим?
                роман66
                1. Александр романов Сегодня, 15:02
                  Цитата: роман66
                  шумим?

                  Здорова hi Да нет,просто с ...гостей вернулся. Думаю заиду погоняю,под вино трлеи ссаными тряпками
                  Александр романов
          2. Shahno Сегодня, 14:46
            Блин хреново. Закон надо чтить...
            Shahno
          3. Shahno Сегодня, 14:51
            Ты не из Самары?
            Shahno
            1. Александр романов Сегодня, 14:58
              Цитата: Shahno
              Ты не из Самары?

              Дальний восток
              Александр романов
        4. майор Юрик Сегодня, 14:18
          Цитата: Shahno
          Да мы знаем что у вас есть....Сказочники.


          Фома-неверующий ваш землячок был,тоже никому не верил, зато потом как понеслось...!!! yes
          майор Юрик
        5. trump Сегодня, 14:30
          Когда нет мозгов, тогда покоя не будет тому, что у вас и американцев находится между ягодицами
          trump
      3. den3080 Сегодня, 14:48
        и маца просолилась от слёз))
        den3080
      4. свободный Сегодня, 14:50
        Цитата: shans2
        люблю истерики граждан с израильскими паспортами )) Яхва сдохла, хвост облез)

        А разве проблемы в экономике пропали?Или враги внутренние куда то делись и с завтрашнего дня все у нас будет здорово?Если такие системы есть это хорошо,но ведь не хлебом единым.Пора бы и порядок наводить в стране начать.Армии без экономики не бывает а с экономикой у нас все плохо.Как то так.
        свободный
  7. Shahno Сегодня, 13:54
    Ну как дети. Сказал есть. И оно появилось...У нас сегодня Пурим. Так что со мной поосторожнее.
    Shahno
    1. shans2 Сегодня, 13:56
      мышиах повесился под Манхеттенским мостом (с) Кот Мотя
      shans2
    2. Dym71 Сегодня, 14:00
      Цитата: Shahno
      Так что со мной поосторожнее.

      Буянить будете? wassat
      Dym71
      1. shans2 Сегодня, 14:03
        в аквариуме для мышей будет сидеть)
        shans2
    3. vovanpain Сегодня, 14:06
      Цитата: Shahno
      Так что со мной поосторожнее.

      Израильскому коллеге больше не наливать. yes
      vovanpain
      1. Dym71 Сегодня, 14:13
        Цитата: shans2
        в аквариуме для мышей будет сидеть)

        Цитата: vovanpain
        Израильскому коллеге больше не наливать.

        Ждемс импровизированный пуримшпиль на ВО! fellow
        Dym71
      2. north Сегодня, 14:26
        Им во время пурима разрешается до упора winked
        north
        1. Rusland Сегодня, 14:46
          Штирлиц выстрелил в упор, Упор упал. smile
          Rusland
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 14:56
      Цитата: Shahno
      .У нас сегодня Пурим. Так что со мной поосторожнее.

      так и я не пощусь
      Angel_and_Demon
  8. LVMI1980 Сегодня, 13:54
    Мне нравиться наша " Кузькина мать"
    LVMI1980
    1. Muvka Сегодня, 14:14
      А мне не нравиТСя ваша безграмотность...
      Muvka
  9. Altona Сегодня, 13:55
    Это рассчитано на западных партнеров, потому что у нас кроме топоров и лопат ничего нет собственно.
    Altona
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 14:26
      Цитата: Altona
      ....у нас кроме топоров и лопат ничего нет собственно.

      Как нет? А авианосец? Ведь есть же авианосец! ...Или был...
      СомневаюсьЯ
      1. Александр романов Сегодня, 14:36
        Цитата: СомневаюсьЯ
        Как нет? А авианосец? Ведь есть же авианосец! ...Ил

        Тролятина,картинка фотошопная это твои максимум?
        Александр романов
    2. gukoyan Сегодня, 14:34
      А как же картонная Арматаи сырой СУ-57?)))
      gukoyan
      1. Rusland Сегодня, 14:52
        Эх, как бы вас всех обнять троли, чтобы глазки ваши выпучились.
        Rusland
  10. Михаил177 Сегодня, 13:55
    Ну всё, щас НАТО заскулит - надо денег больше, ещё больше!
    Михаил177
  11. Uncle Lee Сегодня, 13:56
    Нас никто не хотел слушать, послушайте сейчас.
    Нужно быть твердым в словах и делах !
    Uncle Lee
    1. Rusland Сегодня, 14:11
      Тонко так потролил наших партнёров, ненавязчиво.
      Rusland
  12. LVMI1980 Сегодня, 13:56
    Про ядерные двигатели - это качественный скачек
    LVMI1980
    1. dauria Сегодня, 14:10
      Про ядерные двигатели - это качественный скачек


      Не то слово... Такие новости нужно называть так -"Вот тебе, бабушка , и Юрьев день ". Что ж за зверь такой , неужто прямоточный с нагревом от реактора ? belay Больше в башку и не приходит ничего.
      dauria
      1. AUL Сегодня, 15:49
        Цитата: dauria
        Про ядерные двигатели - это качественный скачек


        Не то слово... Такие новости нужно называть так -"Вот тебе, бабушка , и Юрьев день ". Что ж за зверь такой , неужто прямоточный с нагревом от реактора ? belay Больше в башку и не приходит ничего.
        Думаю, все-таки запас рабочего тела на борту.
        AUL
    2. askme Сегодня, 14:14
      Да. Это полный шухер для НОРАД. Ядерный двигатель для крылатых ракет - это наиубойнейший аргумент. Только непонятно, открытого он цикла или закрытого. Если открытого, применять его можно только над водной поверхностью, вдали от своей территории. Если же закрытого - тогда будем ждать ядерных самолетов для ВКС...
      askme
      1. dauria Сегодня, 14:24
        Если открытого, применять его можно только над водной поверхностью, вдали от своей территории.


        Когда понадобится применять ТАКОЕ - уже будет плевать на след зараженного воздуха хоть над сушей, хоть над морем.
        dauria
      2. Кэптен45 Сегодня, 17:24
        Цитата: askme
        Только непонятно, открытого он цикла или закрытого. Если открытого, применять его можно только над водной поверхностью, вдали от своей территории.

        Скажите пожалуйста Вы собираетесь крылатые ракеты с подобным двигателем применять по своей территории. Если да,то это проблема. А если нет,то Вам не всё ли равно какой двигатель упадет на землю супостату?
        Кэптен45
        1. MadCat Сегодня, 18:05
          Цитата: Кэптен45
          Скажите пожалуйста Вы собираетесь крылатые ракеты с подобным двигателем применять по своей территории. Если да,то это проблема. А если нет,то Вам не всё ли равно какой двигатель упадет на землю супостату?

          Если "супостат" засечет радиационный след, то может ответить всем арсеналом ЯО, тогда уже действительно будет всем на все плевать.
          MadCat
  13. faterdom Сегодня, 13:59
    "Это фиаско, братан" - коротко содержание второго часа послания, обращенного в основном нашим дорогим "партнерам". У них нет военного превосходства и никогда уже не будет. А значит пройдет и экономическое.
    faterdom
    1. Анатоль Клим Сегодня, 14:35
      Я вот подумал, почему Путин, так откровенно и с показом видео рассказал на весь мир о наших новейших вооружениях, и у меня один ответ, жарко стало у наших границ, вот на днях Лавров в Женеве сказал, что США готовят Европу к ядерному удару по России. Нет ребята- это не пропаганда, и не пиар, Путин просто предупредил партнёров, что не следует нападать на Россию, ответ будет обязательно.
      Анатоль Клим
      1. askme Сегодня, 14:54
        Несомненно так. Но теперь атаки ни на Украине, ни в Сирии прямой не будет. Несколько лет будут искать ответ. Потом такая же история повторится. Но РФ будет уже совсем другой страной. Лузеры они. Проиграли и на уровне мягкой силы и теперь их на пол опустили на уровне жесткой силы...
        askme
        1. Скальпель Сегодня, 15:37
          Лузеры не живут лучше победителей.
          Скальпель
          1. askme Сегодня, 16:17
            Так же думали римские извращенцы прямо перед тем, как Атилла уничтожил Рим... А ведь, собственно, именно с этого началась история Запада... Этим, судя по всему, она и закончится)
            askme
            1. Скальпель Сегодня, 17:28
              Атилла не дошёл до Рима, умер. Да и Римская империя скорее по внутренним причинам развалилась, варвары уже на готовое пришли.
              Скальпель
              1. askme Сегодня, 17:55
                Это не важно, умер Атилла или нет, потоптался он по Риму. Рим - это не только город, но и Римская империя целиком. Оба (с Аларихом I) потоптались по ней как следует. А факт в том, что в 5-ом веке Рим - пал. Ваши оценки сего действия не важны. Важно то, что ваш тезис о том, что "лузеры не живут лучше победителей" - ложен. Ясно? Лузеры-римляне жили лучше своих победителей. И пали. В грязи собственного порока... От которого просто отупели и выродились.....
                askme
  14. -ш- Сегодня, 14:00
    там ещё пару новинок было,и тут две новинки склеили в одну,щас смотрел прямой эфир, была ракета кинжал запускаемая с самолёта(которая маневрировала очень красиво,камера у неё на носу была) и была ракета шахтная как раз гиперзвук 20 махов,была ракета сармат, и понравилась КР с ядерной энергоустановкой у которой неограниченная дальность полёта
    -ш-
  15. vinni-puk Сегодня, 14:01
    Путин одним ударом усадил на сраку и западных и местных шакалов.
    vinni-puk
    1. vadsonen Сегодня, 15:57
      Путин одним ударом усадил на сраку и западных и местных шакалов.

      А, вот, кто названия статей придумывает. Типа "запад в панике", "США в шоке", "мир в ужасе".
      vadsonen
    2. Кэптен45 Сегодня, 17:27
      Цитата: vinni-puk
      Путин одним ударом усадил на сраку и западных и местных шакалов.

      Вот поэтому он и Президент и будет им ещё один срок, а может и больше.
      Кэптен45
  16. Jovanni Сегодня, 14:01
    Владимир Путин: У России есть гиперзвуковое и лазерное оружие

    Действительно круто! Только бы это... Дать бы задание конструкторам нашим славным, пусть бы создали маленькую такую ракетку против воров, коррупционеров и дебильных чиновников. Пусть хоть дозвуковую...
    Jovanni
    1. bk316 Сегодня, 14:11
      ракетку против воров, коррупционеров и дебильных чиновников

      А смысл?
      Коррупция и воровство встроены в экономическую систему. Люди с голода не пухнут, долг не растет , инфраструктура развивается, армия перевооружается - значит экономика работает - лучше не трогать.
      Ну а глупость, что чиновников, что не чиновников вещь неистребимая, ракеты на нее тратить не надо.
      bk316
    2. betta Сегодня, 14:53
      Почему маленькое? Побольше, и посадить их туда. Пускай крутят вентилятор, пока не разгонятся до сверхзвуковой. Кто разгонит может и простить.
      betta
    3. Чарик Сегодня, 16:51
      да и самонаводящаяся чтобы
      Чарик
  17. мерцание Сегодня, 14:03
    Послушал послание Федеральному Собранию - просто впечатлен, нашему прорыву в области вооружения.
    мерцание
  18. vinni-puk Сегодня, 14:04
    На хохлах надо испытать. Не всё же в Сирию тащить.
    vinni-puk
    1. Удав КАА Сегодня, 14:56
      Цитата: vinni-puk
      На хохлах надо испытать.
      Я с вас, уважаемый, худею! am
      Сдается, вы фашикам подстать...Те все на евреях испытывали...американцы -- на неграх...и латиносах...Те же "демократы" -- полосатоухие! Ку-клукс- клану подстать...
      Ну, Воистину -- ПУК!!!
      Удав КАА
  19. Sovetskiy Сегодня, 14:04
    Также была продемонстрирована небольшая презентация новейшего российского боевого лазерного оружия. Президент предложил общественности придумать название и этому виду техники.

    В лучших традициях русского военного юмора предлагаю назвать данную систему "Солнечный зайчик").
    Sovetskiy
  20. Олимджон Сегодня, 14:12
    Всем участвующим в прениях пламенный привет. Когда слушаешь кандидатов о том как нам ВСЕМ плохо и безнадежно, хочется застрелиться))). Посмотрел на полеты наших ракет, стреляться расхотелось.
    Олимджон
  21. san4es Сегодня, 14:13
    Нас никто не хотел слушать, послушайте сейчас.

    san4es
  22. Не служил Сегодня, 14:14
    Круто конечно!
    Придумали бы ещё что нибудь по скоростному бурению!!!
    Кстати исторический факт про санкции! В 30-е годы, когда СССР никто не признавал как страну нам запретили поставлять бурильные трубы. Наши по качеству заметно уступали и не могли обеспечивать высоких скоростей бурения на роторе. В результате в Татарии был разработан и впервые применён забойный двигатель! Теперь почти все скважины бурятся именно на ЗД. Наклонные и горизонтальные без них не пробурить вообще.
    Не служил
  23. krokodil25 Сегодня, 14:14
    Цитата: Александр романов
    в том числе и США) название. Комлекс "ПИСЕЦ

    Вы думаете настало время "бахнуть"? laughing
    krokodil25
    1. Александр романов Сегодня, 14:28
      Цитата: krokodil25
      Вы думаете настало время "бахнуть"?

      Пока можно бухнуть,глядя вот на это фото ,где четко просматривается комлекс " ЖО *А"
      Александр романов
      1. фигвам Сегодня, 15:31
        Путин дал последний шанс западу перед войной, показав часть козырей и пригласил сесть за стол переговоров, теперь выбор за ними мир или война.
        фигвам
  24. А. Привалов Сегодня, 14:15
    Ну вот, снова на коленке что-то сляпали, Президенту показали и рады. Теперь станут как с писаной торбой из угла в угол носиться, да за вундервафлю выдавать. На двадцати звуковых, эта фенечка должна из Москвы в Дамаск за 5 сек долететь! Ну, в самом деле, как дети малые! lol
    А. Привалов
    1. Александр романов Сегодня, 14:32
      Цитата: А. Привалов
      Ну, в самом деле, как дети малые

      Привалов объясни,пока я пьяный,почему от послания Путина,пуканы рвет у хохлов и евреев. С хохлами то ,как бы оно понятно,но вас то мы не трогаем. Если за США переживаешь, -Зря .Мы люди добрые .
      Александр романов
      1. НасРать Сегодня, 14:40
        Так это 2 в 1: хохло-еврей wassat и почти все местные израильтяне страдающие ностальгией от туда - из Украины... laughing
        НасРать
      2. роман66 Сегодня, 14:54
        так это ты добрый, пока пьяный, а ведь завтра похмелье!
        роман66
    2. 1536 Сегодня, 14:49
      Эстрадные артисты Шуров и Рыкунин исполняли в конце 1950-х такую частушку:
      "Пусть нас лапотной Россией
      Называет Вашингтон.
      Мы сегодня запустили
      Лапоть весом в десять тонн."

      Конкретно: что же вам все неймется-то? Если так колбасит, так помогите с "коленки" продукцию снять. Сделать "по-уму". Заплатим. И спасибо скажем.
      1536
      1. А. Привалов Сегодня, 15:20
        Цитата: 1536
        Эстрадные артисты Шуров и Рыкунин исполняли в конце 1950-х такую частушку:
        "Пусть нас лапотной Россией
        Называет Вашингтон.
        Мы сегодня запустили
        Лапоть весом в десять тонн."
        Конкретно: что же вам все неймется-то? Если так колбасит, так помогите с "коленки" продукцию снять. Сделать "по-уму". Заплатим. И спасибо скажем.

        Эстрадные артисты Шуров и Рыкунин исполняли в начале 1960-х такую частушку:
        "Вот, ракеты достигают
        Небывалой вышины!
        А у меня в центральной бане
        Спёрли новые штаны..."
        Сегодня, могли бы петь такую:
        "Полетит теперь ракета
        Быстрей звука в 20 раз!
        А бюджет на разработку
        В раз накроет медный таз..."
        Это только прототип, образ, пустое место. Его с коленки не снять, до ума не довести. Сегодня, ещё ни материалов для этого нет, двигателей для этого не производят, программ, чтобы ими управляться не пишут. Не всю правду, видать, Владимиру Владимировичу сказали. Поторопился он чуток....
        На меня наезжать нет нужды. Законы физики ещё не отменяли. Одни они на всех. hi
        А. Привалов
        1. Александр романов Сегодня, 15:30
          Цитата: А. Привалов
          Сегодня, ещё ни материалов для этого нет, двигателей для этого не производят, программ, чтобы ими управляться не пишут. Не всю правду, видать, Владимиру Владимировичу сказали.

          Привалов,а даже и не подозревал,что ты знаешь больше Путина. Кто ты ? -Бог? Или клиент мед учреждения для людей с раздвоением личности?
          Александр романов
    3. Rusland Сегодня, 15:05
      Цитата: А. Привалов
      Ну вот, снова на коленке что-то сляпали, Президенту показали и рады. Теперь станут как с писаной торбой из угла в угол носиться, да за вундервафлю выдавать. На двадцати звуковых, эта фенечка должна из Москвы в Дамаск за 5 сек долететь! Ну, в самом деле, как дети малые! lol

      Вот от таких горе-ученых освободились, которые уехали и создали ваш "Купол", а наши с чистого листа создали без американских подачек, то что было озвучено.
      Rusland
    4. фигвам Сегодня, 15:06
      Цитата: А. Привалов
      ...эта фенечка должна из Москвы в Дамаск за 5 сек долететь! Ну, в самом деле, как дети малые!

      Вы даже считать не умеете, от Москвы до Дамаска долетит за 5-6 мин, а до Вашингтона 20 мин.
      фигвам
      1. Rusland Сегодня, 16:15
        А.Привалову. Бюджет не накрылся медным тазом, разработка позади, уже производим, празднуйте дальше, живите богато. smile Стишок подкорректируйте, не актуально. hi
        Rusland
    5. Чарик Сегодня, 16:55
      чуть чуть за Сирию
      Чарик
  25. Теренин Сегодня, 14:16
    Хоть военный блок доклада послушал с удовольствием. yes Не всё же один негатив слушать.
    Теренин
    1. Rusland Сегодня, 15:08
      Да, позитив надолго hi
      Rusland
      1. Rusland Сегодня, 16:07
        С очередным! drinks
        Rusland
  26. dmitry.kashkaryow Сегодня, 14:16
    Цитата: Chifka
    Лазер и гиперзвук освоили. Дело за световыми мечами.

    Нет, Президент обозначил новый рубеж - повышение уровня жизни. И он прав, недовольное население опаснее внешних врагов.
    dmitry.kashkaryow
  27. igorra Сегодня, 14:16
    Надеюсь всё это было сказано в преддверии выборов. Если сказано Западу, то страшновато становится, такие вещи говорятся, когда есть факты о готовящимся нападении на нашу страну, с целью заставить задуматься. Такие случаи в нашей истории бывали и только появление у нас новейшего оружия заставляло притормаживать вечноголодных англосаксов.
    igorra
  28. Воронок Сегодня, 14:17
    Смотрел сейчас . Ну ВВП наговорил- аж самому страшно. стало. Если все это правда - аплодируют стоя инженерам и конструкторам, а так же всем причастным к этим " произведениям исскуства". Но АК все равно никуда не денется, пригодится
    Воронок
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 14:35
      Цитата: Воронок
      ... Если все это правда ...

      Вот это как раз самая ключевая фраза....
      СомневаюсьЯ
  29. genakster Сегодня, 14:21
    Цитата: Александр романов
    Там Путин название предлагает для комплекса выбрать. Предлагаю хорошее и лаконичное,для каждого понятное (в том числе и США) название. Комлекс "ПИСЕЦ"

    Нет,"Писец" который любит подкрадываться,больше подходит Статус-6 или на крайний случай СУ-57.
    genakster
  30. dmitry.kashkaryow Сегодня, 14:22
    Цитата: Jovanni
    против воров, коррупционеров и дебильных чиновников. Пусть хоть дозвуковую...

    Против перечисленных тобой несчастий только одно оружие - неравнодушное, грамотное и активное население плюс действующая судебная система. Потому что эти воры, чиновники и коррупционеры это мы с тобой. Народ и его качество плюс юриспруденция. Других "ракет" нет и не будет. Товарища "маузера" уже пробовали, он не справился!))
    dmitry.kashkaryow
  31. hohkn Сегодня, 14:23
    У вас никогда не будет таких людей, как наш гвардии майор Роман Филипов.

    А вот это - факт! И пусть кто-то попробует опровергнуть.
    hohkn
    1. DimerVladimer Сегодня, 15:14
      Цитата: hohkn
      А вот это - факт! И пусть кто-то попробует опровергнуть.


      Пожалуй я опровергну:
      Гэри Айвэн Гордон англ. Gary Ivan (Иван!!!) Gordon; 30 августа 1960, Линкольн, Мэн, США — 3 октября 1993, Могадишо, Сомали) — военнослужащий американского подразделения специального назначения «Дельта», погибший в сражении в Могадишо во время миротворческой операции ООН «Продолжение надежды» в Сомали. Посмертно удостоен высшей военной награды США — Медали Почёта.


      В августе 1993 года мастер-сержант Гордон вместе с товарищами был отправлен в Могадишо (Сомали), с задачей поимки лидера одной из местных группировок Мохаммеда Айдида. 3 октября он принимал участие в очередном рейде, возглавляя группу снайперов из трёх человек. Группа находилась на борту вертолёта, прикрывая с воздуха наземные подразделения. В ходе рейда американские силы неожиданно были атакованы боевиками, имевшими подавляющее численное превосходство. После того, как был сбит второй вертолёт MH-60, ситуация полностью вышла из-под контроля, так как у командира операции уже не было резервов, чтобы обеспечить безопасность экипажа ещё одного вертолёта.
      Гордон запросил у командования разрешить высадку его и одного из подчинённых ему снайперов Рэнди Шугарта возле обломков второго вертолёта. Его запрос несколько раз отклонялся, но в конце концов был одобрен.
      Прибыв на место, снайперы вытащили из кабины выжившего пилота, а затем организовали круговую оборону, вдвоём защищая его от сотен вооружённых боевиков. Оба снайпера были убиты. Пилот вертолёта сдался в плен.


      В мае 1994 года Гэри Гордон и Рэнди Шугарт были посмертно удостоены Медалей Почёта. Это были первые вручения этой награды со времён войны во Вьетнаме (с 1972 года).

      Медаль почета:
      Сражение в Могадишо 1993 награждено 2
      Война в Афганистане 2001—2014 награждено 14
      Иракская война 2003—2011 награждено 4
      DimerVladimer
  32. Ronald Reagan Сегодня, 14:25
    Ох и ублажил он урякалок. laughing
    Ronald Reagan
    1. Александр романов Сегодня, 14:41
      Цитата: Ronald Reagan
      Ох и ублажил он урякалок

      Тебе комуняшка поплохело,что у России есть хорошее оружие .
      Александр романов
      1. Ronald Reagan Сегодня, 15:05
        Никакое оружие не сравниться по мощи с шапками и клавиатурами. lol
        Ronald Reagan
        1. Александр романов Сегодня, 15:14
          Цитата: Ronald Reagan
          Никакое оружие не сравниться по мощи с шапками и клавиатурами.

          Комушяка,по тебе оно заметно. Тебе в Анальному на саит,там ща все твои клавиши из клавы вышибают в экстазе
          Александр романов
  33. Валернский Сегодня, 14:28
    Превосходно.Не в бровь,а в глаз.Специалисты поймут.Особенно в США и ЕС.
    Валернский
  34. Nait Сегодня, 14:34
    Представляю сколько визгу будет к вечеру!!!

    Крылатка с ядерным двигателем была разработана в США в 60х..., проект Плутон, но не пошёл,
    т.к. хватило обычных МБР.
    https://topwar.ru/35496-pluton-yadernoe-serdce-dl
    ya-sverhzvukovoy-nizkovysotnoy-krylatoy-rakety.ht
    ml

    Впечатляет Авангард.
    Не ясно когда он начинает вход в атмосферу?
    Незадолго до цели, или основной участок планирует?
    Т.е. вверх в космос под более "прямым" углом, чем у обычной МБР, и сразу вниз, планируя до цели.
    Nait
  35. Алекс2048 Сегодня, 14:35
    А "звезду смерти" мы на экспериментальное боевое дежурство запустим в этом году и все как обычно к тридцатым годам? laughing
    Алекс2048
  36. Z_G_R Сегодня, 14:35
    Смешное выступление.. особенно ролики-картинки с супер оружием. Напоминает людей которые ходят с самым последним айфоном и в рваных носках) Пока во власти либералы завязанные на Запад все ваше мегаоружие не будет никогда использоваться.
    Оружие для отпора есть, это хорошо. Не пора ли заняться экономической мощью. С помощью оружия мы не получим союзников, а вот при сильной экономике к нам потянется не только СНГ. И при этом без крови и добровольно) Неужели это непонятно?
    Z_G_R
    1. den3080 Сегодня, 14:56
      Так это и есть экономика. Мощный ВПК - локомотив экономики и двигатель прогресса.
      В США, горячо любимых российскими либералами всех мастей, ВПК и есть основной создатель рабочих мест, а потом уже всё остальное.
      den3080
      1. Скальпель Сегодня, 15:46
        Сейчас всё наоборот, ВПК дико дорогой и малоэффективный. ВВП просто блефует в стиле Хрущёва.
        Скальпель
    2. DimerVladimer Сегодня, 15:03
      Цитата: Z_G_R
      Смешное выступление.. особенно ролики-картинки с супер оружием. Напоминает людей которые ходят с самым последним айфоном и в рваных носках)


      Скорее напоминает барина, который холопам в "рваных лаптях" демонстрирует новое ружье:
      - Если медведь на деревню нападет, застрелю!
      - Так барин, медведей в нашем уезде отродясь не видали...
      - Молчи, не расстраивай барина!
      DimerVladimer
    3. merlin Сегодня, 15:39
      Цитата: Z_G_R
      Оружие для отпора есть, это хорошо. Не пора ли заняться экономической мощью. С помощью оружия мы не получим союзников, а вот при сильной экономике к нам потянется не только СНГ. И при этом без крови и добровольно) Неужели это непонятно?

      Типичное заявление либерала с 1986 года.
      merlin
  37. Метан Сегодня, 14:54
    Цитата: hohkn
    У вас никогда не будет таких людей, как наш гвардии майор Роман Филипов.

    А вот это - факт! И пусть кто-то попробует опровергнуть.

    Верно сказано,братан!"Меч плечом крепок...(с)"
    Надеюсь и другое сказанное сегодня-факт!
    Метан
  38. Altona Сегодня, 14:55
    Цитата: СомневаюсьЯ
    Как нет? А авианосец? Ведь есть же авианосец! ...Или был...

    ---------------------------------
    Я комментарий не закончил просто и имел в виду обычного обывателя. Имелось в виду, что я у себя в огороде мышь убиваю одним ударом лопаты. Ну и врагов видимо примерно также. Про авианосец это да, будет авианосец, если вы его хотя бы в Волгу загоните. laughing
    Altona
  39. Altona Сегодня, 14:57
    Цитата: vinni-puk
    Путин одним ударом усадил на сраку и западных и местных шакалов.

    ------------------------
    На Олимпиаду всё равно будем без гимна и флага ездить? Может стоит хоть разок Сармат опустить около статуи Свободы?
    Altona
    1. НасРать Сегодня, 15:11
      Лучше Вы сами застрелитесь... зачем остальных на тот свет тащите?
      НасРать
      1. Rusland Сегодня, 16:31
        Горя не хлебнул он (и не дай бог), вот и бравирует. hi
        Rusland
  40. Kurva18 Сегодня, 14:58
    Прочитайте статью ещё разок,кто не понял о чём идёт речь.
    Kurva18
  41. Bargus Сегодня, 14:58
    Доброго дня жизни вам человечество . Закончилось выступления нашего президента, мое мнение на это выступления.
    Путин корректно но жестко дал понять господам правителям Европы, и суррогатной, исключительной нации из-за лужи что с нами нуна дружить а не воевать,и пусть все иллюзии о безнаказанности на покушения независимости нашей страны, народа да и всего человечества у них исчезнут. Но если страшный сценарий господ Европы и Америки все таки во творится в жизнь, то все человечество последний раз увидит как прекрасен этот мир.
    Победителя не будет.
    Ну а что слуги нашего народа, мне стало страшно и больно смотреть на их восторженные лица когда президент читал доклад о новейших военных разработках наших ученых.Да нужно гордится что мы впереди мира всего.
    Но печально что все усилия наши не во благо а на уничтожения жизни. Маразму Европы и Америки навряд ли остановят наши аргументы.
    Bargus
  42. DimerVladimer Сегодня, 14:58
    Оружие конечно хорошо.
    Дороги бы построили - а то хуже и хуже.
    Топливо дороже с каждым месяцем, ЖКХ тоже не отстает.
    Сложно сказать, что в стране подешевело.
    DimerVladimer
    1. Piramidon Сегодня, 15:07
      Цитата: DimerVladimer
      Дороги бы построили

      Да на фига нам вообще оружие? Раздать все деньги пенсионерам и лечь под янкесов. Уж они нам дорог понастроят. fool
      Piramidon
      1. Комментарий был удален.
        1. merlin Сегодня, 15:55
          Цитата: DimerVladimer
          В следующем году удвоят вложения... если это что то изменит - тут удесятирять мало - отстали в сотни раз.

          По хорошим дорогам Вашим хозяевам наступать удобнее будет?
          Цитата: DimerVladimer
          Ну уж не лечь под янкесов, можно только с сильной экономикой, а по военным расходам они нас делают в 10 раз, мой узколобый друг.

          Слышали уже... Даже вместо ракет уже сковородки делали - не взлетела идея - еще беднее стали.
          merlin
          1. Комментарий был удален.
            1. merlin Сегодня, 16:21
              Цитата: DimerVladimer
              По хорошим дорогам - людям удобнее ездить и товары дешевле перевозить, ежели конечно Платоша еще выше цены не задерет - путинским прорабам тоже кушать хочется МНОГО.

              А ну да, конечно... А Вы вообще в курсе этой темы, или так "свое авторитетное мнение" высказали?
              Вы уже прикинули, сколько у нас в стране автодорожных бригад трудится? Сколько в год асфальта производят? Какова цена 1 км. полотна?
              Вот у меня есть определённые сомнения, что если мы на строительство дорог направим в 10 раз больше средств, чем сейчас, то будет построено в 10 раз больше дорог. ИМХО, скорее 1 км. полотна будет стоить в 10 раз больше, просто потому что эти "в 10 раз больше" строить будет некому и не из чего...
              И мой Вам совет, прежде чем писать, включить мозги и подумать...
              merlin
        2. Piramidon Сегодня, 16:14
          Цитата: DimerVladimer
          это и до Пупина "дошло"...
          ...по военным расходам они нас делают в 10 раз, мой узколобый друг.

          1. Прежде чем мериться военными бюджетами, сравните цену по которой продается промышленностью какая нибудь гайка их армии и нашей. И сколько в результате стоит их оружие и однотипное наше.
          2. И главное. Я Вас, кажется, не оскорблял, и ширину Вашего лба не измерял.
          3.Искажают фамилию российского президента здесь только "товарищи" из соседней страны 404, зараженные русофобией и которым Путин поперек их крикливого горла стоит.
          Piramidon
      2. Скальпель Сегодня, 17:40
        Вариант построить самим вам видимо в голову не приходит. Спартанцы в конце-концов слили Афинам, хоть и всю жизнь были воинами. Именно потому, что презирали мирный труд.
        Скальпель
  43. shans2 Сегодня, 15:00
    Лучше видео посмотрите, там все есть, все наши друзья-сионисты, губители мира ,в шоке. Вам хана. Вы проиграли окончательно.
    shans2
  44. Piramidon Сегодня, 15:04
    Свидомым информация к размышлению.
    с 1 декабря этот комплекс приступил к несению экспериментально-боевого дежурства на одном из аэродромов Южного военного округа.
    Piramidon
    1. Метан Сегодня, 15:24
      Много чести для свидомых. wink Для них чего нибудь попроще предостаточно
      Метан
  45. Александр War Сегодня, 15:11
    Кто знает что за ракета? smile
    Александр War
  46. Александр War Сегодня, 15:14
    Путин презентовал новейшие стратегические ракеты: никакие системы ПРО нам не помеха
    Александр War
  47. faterdom Сегодня, 15:14
    Если предупреждения не подействуют - следующий шаг - показательная молниеносная порка. Жаль, конечно, небратьев, но я догадываюсь кто это будет, как только дернутся наступать.
    faterdom
  48. Чарик Сегодня, 15:16
    Цитата: Shahno
    Да мы знаем что у вас есть....Сказочники.

    у нас сказочники у вас фантазёры-в каждой сказке есть доля правды
    Чарик
  49. Alex777 Сегодня, 15:19
    штрафбат, Вы меня с кем-то спутали.
    А про приглашение к разговору вот:
    https://topwar.ru/137025-mo-rf-priglasilo-na-mosk
    ovskuyu-konferenciyu-po-bezopasnosti-voennoe-ruko
    vodstvo-ssha-i-nato.html
    Alex777
  50. Чарик Сегодня, 15:21
    а Сармат она шахтная только?
    Чарик
    1. Heterosigma Сегодня, 16:04
      да.Шахтная.
      Heterosigma
    2. кедр Сегодня, 16:52
      Надо полагать, если 200 тонн!
      кедр
  51. мерцание Сегодня, 15:26
    Запад в шоке crying , отказываются верить, памперсы сметают yes
    мерцание
  52. Правда Сегодня, 15:36
    Видать старику мука из Аргентины в нос попала. Так прёт...
    П.с. Опять корпуса из советского задела? Так юристы и менеджеры не смогут их правильно собрать.
    Правда
  53. Radikal Сегодня, 15:37
    Владимир Путин: У России есть гиперзвуковое и лазерное оружие
    "...и в воздух чепчики бросали..." wassat
    Radikal
  54. vladimirvn Сегодня, 15:39
    " Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет ".
    Генри Джон Темпл Палмерстон, английский государственный деятель, 1848 г.
    vladimirvn
  55. Чарик Сегодня, 15:42
    это таким метеоритом кто то по Челябинску пульнул а его там перехватило что то-очень даже похоже
    Чарик
  56. Чарик Сегодня, 15:46
    супер танки,супер ракеты,когда супер медаппарат сделаете чтоб людей с первого осмотра вылечивать.
    Чарик
    1. Shahno Сегодня, 15:58
      А это не входит в программу вашего лидера... Главное предвыборный рычаг. Какие болезни, чем вы болеете, вы винты, вы должны быть вечными...Люди ну это вторично, главное родина...
      Shahno
      1. Чарик Сегодня, 16:09
        Ладно убедил,пусть ВВП об обороне позаботится ,после него другой может займётся медициной и образованием,а у вас умеют метеориты ловить?
        Чарик
  57. Чарик Сегодня, 15:46
    Цитата: Radikal
    Владимир Путин: У России есть гиперзвуковое и лазерное оружие
    "...и в воздух чепчики бросали..." wassat

    гривотрясы-рукохлопы
    Чарик
  58. Mestny Сегодня, 15:47
    Тут вот за предвыборную программу Путина многие переживали - где же она?
    Ну вот, её часть озвучена, изучайте.
    Mestny
    1. Чарик Сегодня, 16:14
      получается следующий срок он будет ракеты клепать
      Чарик
    2. МИХАН Сегодня, 16:34
      Цитата: Mestny
      Тут вот за предвыборную программу Путина многие переживали - где же она?
      Ну вот, её часть озвучена, изучайте.

      А что ее изучать то..хе хе
      Она у России всегда одна была !
      МИХАН
  59. gig334 Сегодня, 16:27
    Я не сомневаюсь что гиперзвуковое оружие сделали, потому что в СССР уже многое было достигнуто в этом направлении. Тут другое, дело не в выборах как многие думают, если о таких вещах заявляет сам президент, значит конфронтация между Россией и НАТО накалилась до предела. Значит вероятность прямого столкновения между Россией и НАТО очень высока. А ракета хороша, которая превышает число маха, более чем в 20 раз, это невероятная скорость. Хочу только дополнить, что такой ракете даже не нужна ядерная начинка, при такой скорости при ударе об поверхность земли, кинетическая энергия снесёт всё на многие километры.﻿


    ﻿
    gig334
  60. МИХАН Сегодня, 16:30
    Не зря Путин так себя уверенно чувствовал и действовал в мировой политике, козырей у него в рукаве еще достаточно и не только в плане вооружения ..!
    Так что господа, ваша массированная травля русских, Путина и России идет коту под хвост..
    Скоро не так заверещите на весь мир о "русской угрозе" , платить придется за ВСЕ!
    МИХАН
    1. Скальпель Сегодня, 17:41
      А мне он напуганным кажется. Такой может и первым напасть, если не уследить.
      Скальпель
      1. МИХАН Сегодня, 17:54
        Цитата: Скальпель
        А мне он напуганным кажется. Такой может и первым напасть, если не уследить.

        Я бы на его месте давно напал бы .. negative Завидую его сдержанности и работоспособности !
        МИХАН
  61. кедр Сегодня, 16:47
    Цитата: Анатоль Клим
    Я вот подумал, почему Путин, так откровенно и с показом видео рассказал на весь мир о наших новейших вооружениях, и у меня один ответ, жарко стало у наших границ, вот на днях Лавров в Женеве сказал, что США готовят Европу к ядерному удару по России. Нет ребята- это не пропаганда, и не пиар, Путин просто предупредил партнёров, что не следует нападать на Россию, ответ будет обязательно.


    Не только на Россию, но и на всех наших союзников нельзя замахиваться ядрёной дубиной. Хоть стратегической , хоть тактической. Сказал-"НЕЗЯ"", иначе прилетит не заржавеет.
    кедр
  62. Архивариус Вася Сегодня, 17:05
    Если есть и действующие, а не только макеты 1 к 1.
    + Сколько изготовлено супер ракет и лазерных установок тоже вопрос? Штучные экземпляры погоды не сделают.
    Архивариус Вася
    1. genisis Сегодня, 17:14
      + Сколько изготовлено супер ракет и лазерных установок тоже вопрос? Штучные экземпляры погоды не сделают.

      Погоду и риторику делают выборы.
      Много вам, мне, детям моим от этих прорывных военных проектов?
      Хочется просто жить нормально, развиваться, а не бороться каждый день за существование.
      genisis
  63. Улиточник N9 Сегодня, 17:16
    Вот в новостях передали, что Путин в перечне новых вооружений упомянул крылатую ракету с ядерным двигателем испытания которой якобы были уже проведены. Это так? Если так, то вот и причина повышенного содержания радиоактивных элементов в атмосфере о которой была шумиха в западных СМИ в прошлом году.
    Улиточник N9
  64. Geonezis Сегодня, 17:23
    Это лучшая новость за последние время. Надеюсь что это правда.
    Geonezis
  65. andrej-shironov Сегодня, 17:27
    Казалось бы всё хорошо. Но воюет не оружие, воюет народ! А нынешний главнокомандующий это не понимает! Необходимо консолидировать общество через внятную и одобряемую большинством повестку дня от власти, а этого и в помине нет.
    andrej-shironov
  66. Denis Obukhov Сегодня, 17:38
    Вот молодец, вот что значит Верховный Главнокомандующий РФ!!! Но с безумством власть имущих внутри страны надо заканчивать, говорилось всё правильно и по существу, приятно видеть такого кандидата в Президенты РФ , очень даже неплохие шансы на победу!))))
    Ну а теперь к нашей любимой теме ))) - о либерастах ))))) Ну что либерасты, выкусили? ))))) и так будет с каждым либерастом и любым кто осмелится угрожать нашей державе войной!!! Сушите сухари либерасты, они вам скоро пригодятся )))))
    Социалисты не расслабляйтесь, предвыборная гонка в начале разгара ))) Ну а мне некогда, дела))))
    Всем пока, Слава Народу Победителю!!!! Россия Вперёд!!!!
    Да Здравствует Социализм 21 века!!!!
    Denis Obukhov
  67. koshmarik Сегодня, 17:47
    Как нелепо и бледно выглядят кандидаты в президенты с их местечковыми дебатами на фоне мощного сообщения Путина.
    koshmarik
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