Владимир Путин: У России есть гиперзвуковое и лазерное оружие

В России создан высокоточный гиперзвуковой ракетный авиационный комплекс. Скажу больше: с 1 декабря этот комплекс приступил к несению экспериментально-боевого дежурства на одном из аэродромов Южного военного округа. Ракеты этого комплекса могут преодолевать любую систему ПРО. Мы назвали эту систему «Кинжал».

Условное название некоторых крылатых ракет, способных поражать цель из подводного беспилотного глубоководного аппарата, не выбрана – ждём предложений на сайте Минобороны РФ.

Мы совершили настоящий прорыв, включая прорыв в испытаниях планирующего крылатого блока перспективного комплекса. Мы принимаем все меры по нейтрализации угроз, возникающих при развёртывании ПРО США.

Нас никто не хотел слушать, послушайте сейчас.

У вас никогда не будет таких людей, как наш гвардии майор Роман Филипов.

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральном собранию (ФС) РФ заявил о том, что российская армия получила новейшее - гиперзвуковое - оружие.Президент России:Далее Владимир Путин продемонстрировал презентацию нанесения удара с помощью "Кинжала".Путин рассказал и о совершенно новом стратегическом оружии - "Авангард":Скорость - до 20 звуковых, имеет способность к маневрированию на такой огромной скорости. Управляется в полёте. Температура в полёте достигает "плазменных" значений - до 2 тыс. градусов по Цельсию.Путин коснулся и других видов новейших вооружений:Также была продемонстрирована небольшая презентация новейшего российского боевого лазерного оружия. Президент предложил общественности придумать название и этому виду техники.Президент:Путин - Западу: "Кампания по сдерживанию России провалилась. И главное - даже не оружие, а люди".Президент: