"Газпром" прекратил поставки газа Украине с 1 марта

«Газпром» ранее получил средства от украинской стороны в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок. И мы, исходя из этого, действуя в добрососедском ключе, вернули «Нафтогазу» сумму предоплаты. Поставки газа Украине с 1 марта осуществляться нами не будут.

Российская компания «Газпром» отказалась от поставок «голубого топлива» украинскому «Нафтогазу» с начала месяца. Напомним, что «Нафтогаз» является украинским заказчиком российского газа, распространяя приобретённое у «Газпрома» топливо на внутреннем рынке. Также нужно напомнить, что Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» «компенсировать» «Нафтогазу» более 2,5 млрд долларов. «Газпром» с таким решением не согласился.Сегодня стало известно, что российская компания решила вернуть в Киев ранее внесённую предоплату и отказать «Нафтогазу» от поставок газа в марте. РИА Новости цитирует одного из топ-менеджеров «Газпрома» Александра Медведева:Напомним, что нынешний контракт между российской и украинской компаниями действует до 2019 года. В это время Россия продолжает реализацию проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» - проектов по поставкам газа из РФ в Европу без посредников. Украина уже буквально требует от Европы и США помешать Москве эти проекты реализовать.