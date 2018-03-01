18:12 01 марта
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"Газпром" прекратил поставки газа Украине с 1 марта

Российская компания «Газпром» отказалась от поставок «голубого топлива» украинскому «Нафтогазу» с начала месяца. Напомним, что «Нафтогаз» является украинским заказчиком российского газа, распространяя приобретённое у «Газпрома» топливо на внутреннем рынке. Также нужно напомнить, что Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» «компенсировать» «Нафтогазу» более 2,5 млрд долларов. «Газпром» с таким решением не согласился.

Сегодня стало известно, что российская компания решила вернуть в Киев ранее внесённую предоплату и отказать «Нафтогазу» от поставок газа в марте.

РИА Новости цитирует одного из топ-менеджеров «Газпрома» Александра Медведева:
«Газпром» ранее получил средства от украинской стороны в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок. И мы, исходя из этого, действуя в добрососедском ключе, вернули «Нафтогазу» сумму предоплаты. Поставки газа Украине с 1 марта осуществляться нами не будут.



"Газпром" прекратил поставки газа Украине с 1 марта


Напомним, что нынешний контракт между российской и украинской компаниями действует до 2019 года. В это время Россия продолжает реализацию проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» - проектов по поставкам газа из РФ в Европу без посредников. Украина уже буквально требует от Европы и США помешать Москве эти проекты реализовать.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 87

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  1. Тралл Сегодня, 14:32
    Еще один гвоздь в гроб транзита через Украину.
    Тралл
    1. maxim947 Сегодня, 14:38
      Санта Барбара продолжается)))
      maxim947
      1. 210окв Сегодня, 14:42
        Надо выходить из европейских институтов.Причем чем быстрее тем лучше.
        210окв
        1. maxim947 Сегодня, 14:45
          Лучше входить, со словами "Всем лежать!" )))
          maxim947
          1. Владимир16 Сегодня, 15:25
            И мы, исходя из этого, действуя в добрососедском ключе

            отключили газ lol
            "Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. — А...а...а
            — А если не будут брать — отключим газ!" wassat

            Клоуны не только в Киеве laughing

            Манагеры! Топ-мЭнЭджЭры!!! Договориться о продаже газа не могут... Зато в газпроме работают! "Национальное достояние". Им продажу ОСАГО нельзя доверить.
            Владимир16
            1. Mestny Сегодня, 15:43
              Тут многие орали - пора перестать поставлять на Украину газ! Ну и путинуходи кончено.
              Вот - перестали.
              Опять не слава Богу? Опять путинуходи?
              Да вам не угодишь.
              Mestny
              1. Архивариус Вася Сегодня, 16:43
                Сегодня перестали, а через неделю возобновили... рано радоваться, тем более что ещё и предоплату вернули. Торгуются просто.
                Архивариус Вася
                1. Shurik70 Сегодня, 18:06
                  «Газпром» ранее получил средства от украинской стороны в оплату мартовских поставок газа

                  нынешний контракт между российской и украинской компаниями действует до 2019 года

                  А вот это уже беспредел с нашей стороны. negative
                  Одно дело исками да апелляциями перебрасываться. И другое дело оставить рядовых пользователей без газа, в случае, когда контракт ещё действует и деньги были внесены. В 2019-ом, после окончания контракта, такое можно делать. Газпром что, Порошенко покусал?
                  Shurik70
              2. merlin Сегодня, 16:44
                Цитата: Mestny
                Да вам не угодишь.

                Либероидное мышление с логикой не связано smile
                merlin
              3. andrej-shironov Сегодня, 17:23
                Да плевать на эту Украину! А Путин уходи потому что не может консолидировать общество! Он не лидер для половины населения страны как минимум
                andrej-shironov
                1. Ил-18 Сегодня, 18:02
                  Один двадцатерых стОит. Абалдеть.
                  Цитата: andrej-shironov
                  Да плевать на эту Украину! А Путин уходи потому что не может консолидировать общество! Он не лидер для половины населения страны как минимум

                  fool
                  Полстраны таких? crying
                  Ил-18
                  1. andrej-shironov Сегодня, 18:06
                    Согласен, таких для кого он не лидер даже поболе чем пол-страны! wink
                    andrej-shironov
              4. Кэптен45 Сегодня, 17:43
                Цитата: Mestny
                Тут многие орали - пора перестать поставлять на Украину газ! Ну и путинуходи кончено.
                Вот - перестали.
                Опять не слава Богу? Опять путинуходи?
                Да вам не угодишь.

                Да им ДБЛ БЛТ ничто не может помочь,кроме хорошего удара доской по заднице.Что б мозги в голову вернулись. fool am
                Кэптен45
      2. ПАМ Сегодня, 14:50
        Санта Барбара продолжается)))

        это у ов сантабарбара (особенно с выборами и прочего вмешательства), а у еврогейцов из серии "охота сусликов на медведя"
        ПАМ
        1. DMoroz Сегодня, 17:50
          неее... муравьев на мамонта, хотя окончание скорее всего то же самое... laughing hi
          DMoroz
    2. Svarog Сегодня, 14:42
      Цитата: Тралл
      Еще один гвоздь в гроб транзита через Украину.

      На конец то стали разговаривать в правильном тоне.. а то, скакуны нам гадят, где только могут, а мы мямлим.. Вот в таком ключе поддерживаю, следующий шаг, обезопасить от бандеры ДНР и ЛНР.
      Svarog
      1. volodya Сегодня, 15:01
        Цитата: Svarog
        На конец то стали разговаривать в правильном тоне.. а то, скакуны нам гадят, где только могут, а мы мямлим.. Вот в таком ключе поддерживаю, следующий шаг, обезопасить от бандеры ДНР и ЛНР.

        Правильно сделали! Правда хохлы опять воровать начнут. Ну с этим пусть европа разбирается!
        volodya
    3. vovanpain Сегодня, 14:46
      Урожай гороха был большой на Украине вот и пусть добывают и контролируют. wink
      vovanpain
    4. seti Сегодня, 14:58
      Цитата: Тралл
      Еще один гвоздь в гроб транзита через Украину.

      Там же написано что это не на долго. А вы уподобляетесь шумерам - все победа. Договор согласуют и прощай наш газ. Бабки правда вроде по предоплате но вот зачем вернули ? Они нам должны - в счет долга нужно было оставить. Или кинуть встречное условие - полный расчет по долгам, тогда и продолжение контактов.
      А с последним решением Стокгольма - забить. Не понимаю вообще зачем туда шли - есть контракт все пока. Пишите письма. Это вам нужно но не нам - покупателей навалом. Не исполняете - сухая труба. А деньги. Деньги вперед.
      seti
      1. Svarog Сегодня, 15:05
        Цитата: seti
        Цитата: Тралл
        Еще один гвоздь в гроб транзита через Украину.

        Там же написано что это не на долго. А вы уподобляетесь шумерам - все победа. Договор согласуют и прощай наш газ. Бабки правда вроде по предоплате но вот зачем вернули ? Они нам должны - в счет долга нужно было оставить. Или кинуть встречное условие - полный расчет по долгам, тогда и продолжение контактов.
        А с последним решением Стокгольма - забить. Не понимаю вообще зачем туда шли - есть контракт все пока. Пишите письма. Это вам нужно но не нам - покупателей навалом. Не исполняете - сухая труба. А деньги. Деньги вперед.

        Тут важно западным партнером намеренье показать.. Что они вполне серьезны и если что.. топить придется кизяком ..
        Svarog
        1. seti Сегодня, 15:12
          Да туфта все это. Уважают только силу. А мы как калеки все судами перебиваемся. Есть контракт - все вправо влево нас не устаревает. То что у них там проблемы с покупками нам чихать. Есть объем пусть покупают - мы ведь при добыче потратились. А нас еще и нагнули.
          Просто объявить что Арбитраж предвзят и его решение мы исполнять не будем и в случае давления прекратить транзит. Вот так нужно.
          seti
    5. karish Сегодня, 15:06
      Цитата: Тралл
      Еще один гвоздь в гроб транзита через Украину.

      В 2018 году Украина возобновит покупку российского газа. Цена газа от «Газпрома» после решения Стокгольмского арбитража, является привлекательной, заявил в среду глава «Нафогаза» Андрей Коболев.

      Коболев уточнил, что Украина будет импортировать минимальные объемы газа, передает РИА Новости.

      Андрей Коболев, глава «Нафтогаза»: «С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в „Нафтогазе“ не считаем негативным аспектом обязательство „Газпрома“ продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом».

      Украина мне покупает газ от Газпрома с 2015 года.
      karish
    6. МИХАН Сегодня, 16:22
      Цитата: Тралл
      Еще один гвоздь в гроб транзита через Украину.

      Тут пора уже осиновый кол втыкать , живучие свидомые и жадные до денег и крови..
      МИХАН
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:34
    нынешний контракт между российской и украинской компаниями действует до 2019 года. В это время Россия продолжает реализацию проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» - проектов по поставкам газа из РФ в Европу без посредников. Украина уже буквально требует от Европы и США помешать Москве эти проекты реализовать.
    как то вовремя прекратили, в европе морозы и реверс будет затруднен, при том что поставки газа в европу выросли, что теперь "немоскали" скажут?
    Angel_and_Demon
    1. Piramidon Сегодня, 14:35
      Да ничего не скажут, будут воровать газ молча.
      Piramidon
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:39
        Цитата: Piramidon
        будут воровать газ молча.

        так может повторится - вентиль совсем закроют, неужто гейропа опять терпеть будет?
        Angel_and_Demon
        1. 210окв Сегодня, 14:43
          Ну,пусть арбитраж газку подбросит.
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Piramidon
          будут воровать газ молча.

          так может повторится - вентиль совсем закроют, неужто гейропа опять терпеть будет?
          210окв
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:58
            Цитата: 210окв
            арбитраж газку подбросит.

            а может и нагазуют?
            Angel_and_Demon
        2. seti Сегодня, 15:00
          Никто вентиль не закроет. Снимите розовые очки.
          seti
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:02
            в прошлый раз за воровство перекрывали, и газпрому это перекрытие выгодно - быстрее построят "Северный поток-2", так что как то так request
            Angel_and_Demon
            1. seti Сегодня, 15:09
              Вы не поняли ? Крайние все одно мы будем. Как и в прошлый раз.
              Я за то чтобы давно закрыть вентиль через страну 4о4 но к сожалению наше руководство против. А закрыть нужно и прекратить ВСЕ торговые отношения. Просто мотивируя что "мы же воюем". А раз так то какой такой газ через их территорию..Американский аргумент кстати. Биометрические паспорта на границу и давление на белорусов за поставку горюче-смазочных укрошумерам.
              Мы особо уже не пострадаем а Гейропе это хороший намек. Лично мне терпеть уже надоело. Удивляюсь олимпийской выдержке ВВП.
              seti
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:12
                Цитата: seti
                Мы особо уже не пострадаем а Гейропе это хороший намек. Лично мне терпеть уже надоело. Удивляюсь олимпийской выдержке ВВП.

                спортсмен однако request
                Angel_and_Demon
  3. mihai_md2003 Сегодня, 14:34
    Пусть украина пользуется своим хваленым реверсом!
    mihai_md2003
    1. uskrabut Сегодня, 14:53
      Есть жеш альтернатива! Один слон за сутки напёрдывает столько метана, что можно неделю пользоваться газовой плитой. Слоны! Слоны и есть альтенатива!
      uskrabut
      1. citlstar Сегодня, 15:09
        И горохом кормить, чтоб производительность повысить!
        citlstar
      2. Косолапый Сегодня, 16:39
        Украинский слон лучший раб Европейского слона , Слава Слонам
        Косолапый
  4. Диванный Хенераль Сегодня, 14:34
    Стокгольсмский арбитраж нагнул всех - нафтогаз, газпром и т.д.
    вот лично мне - пофигу, пусть хоть вся украина перемерзнет - максимум, пущу фальшивую слезинку в интернете, и то, так сказать, к словцу.... если придется.
    меня волнует больше моя Родина, моя Страна, мои Родные- отцы и дети...
    Вот когда я прочитаю: Газпром построил для детей... Газпром обеспечил людям, Газпром снижает цены для населения - вот тогда я порадуюсь, и признаю Газпром национальным достоянием.
    А на данный момент - умерло во мне все. К газпрому, к миллеру, к сечину, к путину, к государству. Не путать с Родиной.
    Диванный Хенераль
    1. Тралл Сегодня, 14:39
      Цитата: Диванный Хенераль
      Стокгольсмский арбитраж нагнул всех - нафтогаз, газпром и т.д.

      Стокгольмский арбитраж опять превысил свои полномочия и его решение на 99,9% будет отменено Апелляционный судом Швеции.
      Тралл
      1. seti Сегодня, 15:01
        Поживем увидим. Но то что решение политическое это 100%
        seti
    2. Комментарий был удален.
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:41
        Как отмечает баба Маня, дрова опять к зиме подорожали....
        Благотворительность - это содержание ельцин-центра? Тогдя я удивлен, почему еще не перегнали ЕксонМобил...
        Диванный Хенераль
    3. Heterosigma Сегодня, 14:40
      Как отмечает Bloomberg, траты «Газпрома» на благотворительность теперь сопоставимы с тем, сколько выделяет на это ExxonMobil. При этом американская компания обходит российскую по капитализации в семь раз.
      Heterosigma
      1. Ростовчанин Сегодня, 15:04
        Капитализация газпрома на сегодняшний день 3 302 млрд... Эксонмобил 320 млрд... Забейте в гугле
        Ростовчанин
    4. Хорт Сегодня, 14:40
      согласен, пока у нас Сибирь не газифицирована и на внутреннем рынке для населения цены на газ выше, чем для тех же болгар (грубо говоря), проблемы "Нафтогаза" вообще не интересны
      Хорт
    5. Васян1971 Сегодня, 14:41
      Цитата: Диванный Хенераль
      А на данный момент - умерло во мне все. К газпрому, к миллеру, к сечину, к путину, к государству. Не путать с Родиной.

      Круто сказано, однако! Ну а если, не дай Бог, вражеский уррод в наш полезет огород, воевать за Родину пойдёте или за "газпром, миллера, сечина, путина, государство" не пойдёте? Каким вариантом душенька успокоится?
      Васян1971
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:43
        Да вы что? Наши "партнеры" к нам воевать полезут? Не смешите мои тапочки - кто же режет дойную корову не к Рождеству?
        Диванный Хенераль
        1. Васян1971 Сегодня, 15:12
          Было сказано - "не дай Бог!" А в истории Государства Российского достаточно примеров того, что самые-рассамые "партнёры" очень любят резать " дойную корову не к Рождеству." Не?
          Кстати, на вопрос-то не ответил. Не решил ещё?
          Васян1971
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:34
            А какой ответ вы хотите услышать?:)
            Вариантов два:
            1) пойду воевать... - тогда мне просто сидеть и аплодировать боярам за все их поступки, не осуждамс, а "близко к сердцу" принимая все чаяния и страдания власти...
            2) не пойду воевать - ты не патриот, ты либераст, гидностюк, европеец и так далее, всепропальщик, паразит на теле государства и Родины...
            Так по Вашему?
            Так вот, отвечу: воевать пойду, и знаете почему? Потому что как только "партнеры" начнут заваруху - все те, которые сейчас ЕР и у власти, тут же свалят в стан врага.
            Как-то так.
            И продолжать вопросы, а если не свалят, а если, а что тогда - смыла нет. Я обозначил свою позицию.
            P.S. Если вы, не приведи Господь, в случае заварухи, надеетесь отсидеться "комиссаром" - не обессудьте
            Диванный Хенераль
            1. merlin Сегодня, 16:53
              Цитата: Диванный Хенераль
              Так вот, отвечу: воевать пойду, и знаете почему? Потому что как только "партнеры" начнут заваруху - все те, которые сейчас ЕР и у власти, тут же свалят в стан врага.

              А вот не свалят - во Власовцы перекинетесь?
              merlin
    6. XXXIII Сегодня, 14:43
      Цитата: Диванный Хенераль
      А на данный момент - умерло во мне все. К газпрому, к миллеру, к сечину, к путину, к государству. Не путать с Родиной.
      Эти уйдут, а Родина останется.... drinks
      XXXIII
      1. Хорт Сегодня, 16:06
        Эти уйдут, а Родина останется.

        да вот знаете, скорей бы. А то читать бодрые новости про северный с южным потоками и мегатрубу для китайцев, это конечно здорово - прибыль для экономики, но в то же время видеть, что у нас уровень газификации, скажем, в СФО и ДФО - 7,2 и 12,7 % и это в регионах, где основной объём добычи газа, как-то не располагает к добрым мыслям
        Хорт
        1. Косолапый Сегодня, 16:46
          У вас есть не газофицированые города ? Если деревни , то их просто не рентабельно , у нас деревни и поселки и хутора , либо привозной газ либо электричество ( дизель не большая проблема) , а с вашими растояниями тянуть нитку , по сто километров , до каждого домишки , это утопие .
          Косолапый
    7. с-т Petrov Сегодня, 14:48
      меня волнует больше моя Родина, моя Страна, мои Родные- отцы и дети...


      Кремль мешает волноваться?)

      Вот когда я прочитаю: Газпром построил для детей...


      Объем капитальных вложений в строительство новой современной школы в Бишкеке ПАО «Газпром» заложил 1 млрд 200 млн рублей - это первая ссылка по запросу - Газпром построил школу

      Если бы ты не был забанен в интернете, ты бы нашел о чем почитать про Газпром - но сожалею твоему бану от Обамы. Черный повелитель он такой. Банит отовсюду

      вот тогда я порадуюсь, и признаю Газпром национальным достоянием.


      в Газпроме уже закупили шампанское - будут праздновать твое признание

      А на данный момент - умерло во мне все. К газпрому, к миллеру, к сечину, к путину, к государству. Не путать с Родиной.


      Государство и Родина понятие не разделимые - и если есть голова - то можно об этом подумать. Тот кто их отделяет - тот становится украинцем
      с-т Petrov
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:53
        Хм... пример фашстской Германии пройдет? Там тоже была Родина и Государство. И тоже неразделимо - или там все же делить надо было?
        Что закупил газпром и что он будет праздновать - это его дело, может хоть деть основания секты свидетелей сетевого маркетинга.
        По поводу школы в Бишкеке - это Киргизия. не? В России трудно построить?
        Диванный Хенераль
        1. KAV Сегодня, 16:49
          Цитата: Диванный Хенераль
          По поводу школы в Бишкеке - это Киргизия. не? В России трудно построить?

          Ну ок. Не трудно, как оказывается (если будет мало, Вы не стесняйтесь, обращайтесь, еще Вам предоставлю):
          Также принято принципиальное решение о подписании договора о сотрудничестве между правительством Архангельской области и ПАО «Газпром», в рамках которого предусматривается реализация социально направленных проектов. В их числе – строительство школы и канализационных очистных сооружений в поселке Приводино Котласского района, а также детского сада и больницы в поселке Урдома Ленского района.

          В Комсомольске-на-Амуре в рамках проекта был построен большой физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с 25-метровым бассейном, залами для игровых видов спорта, занятий аэробикой и тренажерным залом. В ФОК в Кантемировке созданы условиях для занятий спортивным и оздоровительным плаванием. В Суземке сдан в эксплуатацию ледовый дворец, а в Курске построена конно-спортивная школа.
          Добавим, что программа «Газпром-детям» — это крупный социальный проект «Газпрома», реализующийся с 2007 года в 73 регионах страны.

          Хотя, я понимаю. С дивана-то не очень хорошо видно, что в стране происходит. Приходится фантазировать.
          KAV
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:56
            KAV
            извините, методичку не обновили wassat
            Диванный Хенераль
            1. с-т Petrov Сегодня, 17:27
              братан ты обращайся, я создам новую концепцию в твоей методике поиска говн. Мы заменим говны на цветы - новые школы и бассейны с больницами нововозведенными - и информационный вакуум будет сломлен и ты с удивлением узнаешь - что Газпром платит огромные налоги, так же как Роснефть, Лукойл и прочие прочие, на которые строят инфраструктуру, проекты и обновляют армию, что не только у Грудинина есть бизнес и не только он строит школы - но и в Краснодаре есть бизнесмены, строящие крупные проекты для города, а не микрорайона.

              Узнаешь что при Путине количество нищих уменьшилось с 60 миллионов до 20-ти. Узнаешь что строятся предприятия гиганты, атомные станции, гидроэлектростанции.

              Обновляют турбины, строят новые реакторы взамен выводимых. В общем страна живет и жизнь ее кипит - пока ты тут витаешь в ореоле либерального информационного кутежа

              с-т Petrov
      2. Heterosigma Сегодня, 15:04
        он ждёт чтобы ему газпром лично звонил отчитывался о том что построил и для кого
        Heterosigma
    8. Комментарий был удален.
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:02
        ну что вы! сейчас ваши сообщения опровергнем некто петров, а некто васян1971 докажет, что это "опечатка", или что у вас зрение плохое - у нас же ВСЕ ХОРОШО!
        Диванный Хенераль
        1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
    9. Maverick1812 Сегодня, 16:06
      Не у тебя одного.....
      Maverick1812
  5. частное лицо Сегодня, 14:35
    Ого "Газпром" проснулся когда их хохлы за свой же газ обязали платить. Не уж то дошло что их нагнули.
    частное лицо
  6. ВадимЖивов Сегодня, 14:35
    Наконец-то. Долго думали.
    ВадимЖивов
  7. Alex777 Сегодня, 14:35
    Деньги вернули? Надеюсь просчитали последствия. А то вой о негуманности по отношению к населению нам был бы некстати... hi
    Alex777
    1. mihai_md2003 Сегодня, 14:41
      А когда санкции в отношении России вводили они думали про гуманность в отношении населения России ? Нет другого способа показать европейцам что у россиян тоже яйца есть. Сейчас главное чтобы не появились сообщения типа не так поняли и не дали задний ход. Если дожимать Европу то сейчас пока е европейцев нет альтернативы. И вообще все будущие контракты подписывать с рассмотрением споров в РФ. Не хотите идите ищите варианты!
      mihai_md2003
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:45
        не пойдут на это миллеры - иначе у них все бабло зарубежное с недвижимостью отберут...
        Диванный Хенераль
  8. Хорт Сегодня, 14:39
    Украина уже буквально требует от Европы и США помешать Москве эти проекты реализовать.
    так мы же агрессоры, зачем они требуют наш газ?
    Хорт
  9. bazzbazz Сегодня, 14:40
    Ничего у них есть демократический и дешевый газ из сша и Европы!
    bazzbazz
  10. Горный стрелок Сегодня, 14:46
    Жестко. Но пора бы уже и ... жестко. Достали бандерлоги.
    Горный стрелок
  11. uskrabut Сегодня, 14:47
    "И мы, исходя из этого, действуя в добрососедском ключе, вернули «Нафтогазу» сумму предоплаты. Поставки газа Украине с 1 марта осуществляться нами не будут."

    Ну вот хоть одна хорошая новость, взялись за ум. Ибо сколько волка не корми, а у ишака всё равно больше.
    uskrabut
    1. Улиточник N9 Сегодня, 15:04
      Да по-фиг, что сказали, что прекратили. Там так контракт составлен на поставки газа в Европу, что Украина может воровать газ безбоязненно и ничем не рисковать. У нас до сих пор границ как таковых с Украиной нет и по контракту "Газпром" отвечает за доставку газа до границ ЕС. Хитрые ЕС-осцы ни под каким соусом не захотели ставить приборы учета на российско-украинской границе-уперлись и нив какую-приборы учета только на границах Украины и ЕС. Таким образом Украина может воровать газ из трубы в ЕС и быть "ни при делах", при этом еще и науськивать "Европу" на "Газпром" как на "недопоставлющий" газ в ЕС. И действительно, "Газпром" может сколько угодно возмущаться и говорить, что его газ воруется-но он обязан выдавать на учетных приборах на границе Украины с ЕС требуемое количество газа. Воровство украинцами газа ограничено только пропускной способностью их отборных трубопроводов и количеством хранилищ для газа.
      Улиточник N9
      1. fif21 Сегодня, 15:55
        Цитата: Улиточник N9
        Воровство украинцами газа ограничено только пропускной способностью их отборных трубопроводов и количеством хранилищ для газа.
        Надеюсь ,что контракт на транзит газа в ЕС через Украину продлен не будет! hi
        fif21
  12. Антарес Сегодня, 14:47
    "Нынешняя зима решила запомниться особыми морозами и снегопадами в свои последние дни… По состоянию на сегодняшнее утро отбор газа из ПХГ увеличился до максимальных уровней за последние два осенне-зимних периода – до 115 млн кубометров", – говорится в сообщении.

    В компании также сообщили, что в эти дни суточное потребление газа в Украине выросло на 30% по сравнению с последним днем зимы 2017 года – до 200 млн куб. м.
    "Сейчас запас газа в ПХГ составляет 10,1 млрд куб. м, что на 18% больше, чем в прошлом году. Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украиной отопительного сезона", – резюмировали в компании.
    Ранее сообщалось, что Украина с начала отопительного сезона снизила запасы газа в ПХГ почти на 40% (на 6,55 млрд куб. м) – до 10,42 млрд куб. м.
    Также на период холодов Нафтогаз возобновил импорт газа из ЕС. Суточный объем поставок из Словакии и Венгрии около 12 млн куб. м.
    Буря закончилась. Сейчас благодаря солнцу асфальт разогревает снег и очистка происходит быстрее, чем техникой. Если штормов не будет больше-то температура возрастет и потребление газа сократиться.
    Антарес
    1. fif21 Сегодня, 16:03
      Цитата: Антарес
      Также на период холодов Нафтогаз возобновил импорт газа из ЕС. Суточный объем поставок из Словакии и Венгрии около 12 млн куб. м.
      laughing Воот . Словакия и Венгрия надежные партнеры для Газпрома, в отличии от Нафтогаза! И по какой цене закупает Нафтогаз? wassat Поговорка есть русская-скупой платит дважды , а не умный трижды! lol
      fif21
      1. karish Сегодня, 16:12
        Цитата: fif21
        Венгрия надежные партнеры для Газпрома, в отличии от Нафтогаза! И по какой цене закупает Нафтогаз?

        До Майдана или после ?
        Как известно, в арбитраже компании оспаривали положения действующего контракта, который был заключен еще в бытность премьер-министром Юлии Тимошенко. Согласно контракту, уже к 2014 году цена на российский газ выросла до 485 долл. за 1 тыс. куб.

        Как известно, Украина полностью отказалась от поставок газа из России.

        Все потребности страны перекрывает внутренняя добыча, а также импорт из Словакии (львиная доля импорта – 9,1 млрд куб. м), Польши и Венгрии (по 1 млрд куб. м).
        При стоимости словацкого газа в 279 долларов за 1000 куб.м, Россия платит за его "транспортировку" 31.7 доллара, которые вполне логично можно вычесть из стоимости европейского газа. Что дает итого 247.3 доллара

        Есть ещё хорошая поговорка --- овцу можно стричь долго , а вот шкуру содрать только раз.
        Газпром хотел шкуру содрать , а ведь мог спокойно продолжать стричь бабки.
        karish
  13. seti Сегодня, 14:57
    Цитата: Тралл
    Еще один гвоздь в гроб транзита через Украину.

    Там же написано что это не на долго. А вы уподобляетесь шумерам - все победа. Договор согласуют и прощай наш газ. Бабки правда вроде по предоплате но вот зачем вернули ? Они нам должны - в счет долга нужно было оставить. Или кинуть встречное условие - полный расчет по долгам, тогда и продолжение контактов.
    А с последним решением Стокгольма - забить. Не понимаю вообще зачем туда шли - есть контракт все пока. Пишите письма. Это вам нужно но не нам - покупателей навалом. Не исполняете - сухая труба. А деньги. Деньги вперед.
    seti
  14. Alex-a832 Сегодня, 15:01
    Свидомые решили толкнуть на рынке ГТС, которая досталась им от СССР, типа приватизация. После данной "добрососедской" помощи Газпрома цена на участки ГТС приблизится к цене металлолома. Чуть позже, когда великоукры у тожевропейцев малость газа уворуют, а те взвоют, Газпром восстановит поставки, но при этом: покупателей, готовых заплатить большие взятки за продажу им ГТС не найдётся, а остальная Еаропа снова схлеснётся в споре о необходимости СП-2.
    Ничего не скажешь, одним пинком по многим седалищам матрасных вассалов двинули, а бандероолигархам по не пасхальным laughing
    Alex-a832
  15. Lars971A Сегодня, 15:16
    И последнее китайское предупреждение!
    Lars971A
  16. dgonni Сегодня, 15:26
    Некисло так у Газпрома бомбануло после проиграша в арбитраже :).
    dgonni
    1. Косолапый Сегодня, 16:56
      Потом у вас бомбанет ))) Шерифа (Европу) не волнуют проблемы индейцев (украинцев) , и очень не любят воровство туземцев , с каждым годом в Европе все холодней (может беженцы реверс включат ), с вашим воровством Северный поток - 2 , решенное дело.
      Косолапый
    2. behemot Сегодня, 17:31
      это ща у Нафтогаза бомбанет
      behemot
  17. ibn.shamai Сегодня, 15:29
    На укросайтах х-ёхлы уже бабки делят которые, думают что получат, от "Газпрома" по решению суда! lol tongue
    ibn.shamai
  18. gukoyan Сегодня, 15:36
    ...ой сколько сейчас вони пойдёт из Руины... Точно мы агрессоры)
    gukoyan
  19. astepanov Сегодня, 15:52
    Базовые принципы российско-украинских отношений:
    "Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок,
    не играй в мои игрушки, и не писай в мой горшок.
    Мама купит мне козу, я тебе не показу."
    astepanov
  20. Добрый Сегодня, 16:52
    И мы, исходя из этого, действуя в добрососедском ключе, вернули «Нафтогазу» сумму предоплаты. Поставки газа Украине с 1 марта осуществляться нами не будут.

    Они привыкли сосать у кого длиньше. Через европу длиньше( обратный транзит), у них и cocут , но наш(газ)...
    Добрый
  21. andrej-shironov Сегодня, 17:24
    Чему радуетесь? Да через месяц снова Газпром начнёт поставки! Готов побиться об заклад!
    andrej-shironov
  22. behemot Сегодня, 17:30
    вот сейчас воплей то будет! Кстати, господа цеэуропейцы 3 миллиарда вернули?
    behemot
  23. Дормидонт Сегодня, 17:30
    Мечты сбываются!
    Дормидонт
  24. koshmarik Сегодня, 17:39
    Непонятно почему Порошенко тянет резину. Давно уже надо вызвать на ковер Трампа, Меркель и прочих Западных политиков, которые буквально ложатся под Украину и во всем ей потворствуют, и сделать им втык по всем потокам.
    koshmarik
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