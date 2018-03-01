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В РФ подтвердили заключение контракта с Индонезией о покупке самолетов Су-35
Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта с Индонезией на покупку российских Су-35.
На вопрос, получен ли аванс, Кожин заявил, что "контракт только заключен, поэтому все потом".
В середине февраля о подписании Россией и Индонезией контракта на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35, сообщил информированный источник в Джакарте.
В свою очередь издание Jane's тогда же отмечало, что подписание контракта подтвердил местным СМИ официальный представитель ВВС Индонезии. По данным Janes, контракт подписан 14 февраля.
Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.
Да, заключен- сказал Кожин в четверг в ответ на просьбу "Интерфакса" подтвердил эту информацию.
На вопрос, получен ли аванс, Кожин заявил, что "контракт только заключен, поэтому все потом".
В середине февраля о подписании Россией и Индонезией контракта на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35, сообщил информированный источник в Джакарте.
В свою очередь издание Jane's тогда же отмечало, что подписание контракта подтвердил местным СМИ официальный представитель ВВС Индонезии. По данным Janes, контракт подписан 14 февраля.
Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.
Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются- сказал ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов. Он отметил, что Индонезия может поставить РФ каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.
Использованы фотографии: ГК "Сухой"
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