В РФ подтвердили заключение контракта с Индонезией о покупке самолетов Су-35

Да, заключен

Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются

Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта с Индонезией на покупку российских Су-35.- сказал Кожин в четверг в ответ на просьбу "Интерфакса" подтвердил эту информацию.На вопрос, получен ли аванс, Кожин заявил, что "контракт только заключен, поэтому все потом".В середине февраля о подписании Россией и Индонезией контракта на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35, сообщил информированный источник в Джакарте.В свою очередь издание Jane's тогда же отмечало, что подписание контракта подтвердил местным СМИ официальный представитель ВВС Индонезии. По данным Janes, контракт подписан 14 февраля.Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.- сказал ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов. Он отметил, что Индонезия может поставить РФ каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.