18:11 01 марта
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В РФ подтвердили заключение контракта с Индонезией о покупке самолетов Су-35

Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта с Индонезией на покупку российских Су-35.

Да, заключен
- сказал Кожин в четверг в ответ на просьбу "Интерфакса" подтвердил эту информацию.

В РФ подтвердили заключение контракта с Индонезией о покупке самолетов Су-35



На вопрос, получен ли аванс, Кожин заявил, что "контракт только заключен, поэтому все потом".

В середине февраля о подписании Россией и Индонезией контракта на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35, сообщил информированный источник в Джакарте.

В свою очередь издание Jane's тогда же отмечало, что подписание контракта подтвердил местным СМИ официальный представитель ВВС Индонезии. По данным Janes, контракт подписан 14 февраля.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.

Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются
- сказал ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов. Он отметил, что Индонезия может поставить РФ каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.

Использованы фотографии: ГК "Сухой"
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Комментарии 21

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:35
    Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются


    Глину для свистулек?
    Диванный Хенераль
    1. donavi49 Сегодня, 14:40
      Пальмовое маслицо для молоко или сыросодержащих продуктов же.

      Хотя по идее у них можно разжиться очень годными и дешевыми десантными кораблями-доками-вертолетоносцами. Довольно дешево (50млн)
      donavi49
      1. maxim947 Сегодня, 14:44
        Странный бартер...
        Население, по итогам переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов, неужели денег найти на 11 самолетов не могут?
        maxim947
        1. seti Сегодня, 14:51
          Цитата: maxim947
          Странный бартер...
          Население, по итогам переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов, неужели денег найти на 11 самолетов не могут?

          Уже 10 раз перемыли эту тему. Посмотрите комментарии к подобным темам.
          seti
          1. supertiger21 Сегодня, 15:11
            Индонезийским лётчикам повезло, будут летать на самом отличном истребителе 4-го поколения нашего времени. Наши молодцы! good
            supertiger21
            1. Владивосток1969 Сегодня, 15:58
              А мы жрать пальмовое масло. good
              Владивосток1969
              1. Касым Сегодня, 17:11
                Владивосток, вообще-то РФ может на некоторое время стать одним из основных поставщиков этого масла ( рекордсмен по витаминам А и Е - "важна только доза"). Нидерланды неплохо на нем зарабатывали. Посмотрите, где используется п.мас..
                Каучук (натурал.) также в РФ не выпускается.
                Главное хорошую цену сторговать - можно хорошо заработать. Т.о. за самолеты можно больше получить. hi
                Касым
        2. donavi49 Сегодня, 14:51
          А зачем.

          Кстати они в сентябре начали строить еще более годный и интересный кораблик.
          MRSS - 65 млн долларов. Это универсальный мультифункциональный корабль.
          donavi49
        3. Тралл Сегодня, 14:51
          Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.

          Выше есть ответ. И это, скорее всего, на 50% от контрактной стоимости.
          Тралл
      2. Диванный Хенераль Сегодня, 14:44
        нефть в обмен на продовольствие - что-то вот напомнило...
        Диванный Хенераль
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:36
    Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются
    что - пальмовое масло? recourse
    Angel_and_Demon
    1. dvina71 Сегодня, 14:56
      Цитата: Angel_and_Demon
      что - пальмовое масло?

      Пальмовое масло применяется не только в пищевой промышленности,но и в медицине .косметике и само по себе оно тне вреднее подсолнечного..но
      Пальмовое масло: вред Вредными становятся масла, прошедшие гидрогенизацию. Жидкое масло, насыщаемые в процессе водородными атомами с никелевыми и платиновыми катализаторами, превращается в твердый жир. Именно гидрогенизацией обусловлено появление трансжиров, вызывающих расстройство здоровья: психоневрологические заболевания, снижение умственной активности связаны с тем, что трансжиры замедляют обменные процессы головного мозга; трансизомеры провоцируют склероз кровеносных сосудов, ишемическую болезнь, сердечную недостаточность, инсульты; трансжировыми молекулами отрицательно влечет на выделение пищеварительных ферментов, отсюда проблемы с усваиваемостью и переработкой продукта; такими жирами провоцируются старение и мутация клеток, что чревато иммунными нарушениями и онкологическими заболеваниями. Упаковки с гидрогенизированным товаром обязательно должны сопровождаться соответствующей пометой («trans-fat»).
      dvina71
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:00
        Цитата: dvina71
        Пальмовое масло применяется не только в пищевой промышленности,но и в медицине .косметике и само по себе оно тне вреднее подсолнечного..но

        чаще всего мы его едим request
        Angel_and_Demon
        1. dvina71 Сегодня, 15:06
          Цитата: Angel_and_Demon
          чаще всего мы его едим

          Не так уж и много ..на уровне Японии,а вот ЕС..те да.. они в нем купаются..
          dvina71
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:08
            Цитата: dvina71
            Не так уж и много ..на уровне

            сомневаюсь однако - масло российское по вкусу отличается от нашего, я конечно не лаборатория, но на вахте приходится есть request
            Angel_and_Demon
            1. dvina71 Сегодня, 15:15
              Цитата: Angel_and_Demon
              сомневаюсь однако - масло российское по вкусу отличается от нашего

              В РФ ,РБ и РК масло делается по единому ГОСТУ..
              http://www.internet-law.ru/gosts/gost/55947
              Кроме того,пальмовое масло в основном применяют в кулинарии..,вкусовые различия объяснимы и без пальмы.. Я много езжу по стране и..вологодское масло отличается от любого сорта производимого в Архангельской области и все они не похожи на рязанское..
              dvina71
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:21
                так давно уже разрешили выпускать по ТУ
                Настоящее сливочное масло делают исключительно из молочных жиров, используя коровье молоко, сливки и другие продукты переработки молока. Если же в масло добавлены жиры немолочного происхождения, в частности растительные, то это уже совершенно другой продукт, а именно спред или маргарин. Присутствие в составе пальмового, арахисового, кокосового масла или так называемого заменителя молочных жиров обязательно должно сопровождаться надписью «маргарин» или «спред» на упаковке.

                Добавление растительных жиров позволяет значительно удешевить производство масла. Лабораторные испытания по этому показателю для максимальной точности Роскачество осуществляло не только по методике, включенной в ГОСТ, но и с проведением теста на наличие фитостеринов в жировой фазе масла. Данная методика включена в программу испытаний, чтобы окончательно подтвердить результаты. Обнаружение фитостеринов в составе продукта однозначно свидетельствует о присутствии растительных жиров и подтверждает подмену молочного жира сливочного масла жирами немолочного происхождения.

                По результатам исследования в масле шести торговых марок эксперты выявили фальсификацию по составу. Это продукты под торговыми марками:

                Вологодские луга, ЛАВ, Молочная ферма, Молочный стиль, Ржевушка, Русское молоко.
                Angel_and_Demon
                1. dvina71 Сегодня, 15:43
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Молочная ферма

                  Пробежался через поисковик по этим сортам.. Вологодские луга к Вологде отношения не имею..Половецк..,а к статье о Молочной ферме ..первый же комментраий..
                  Давайте будем честны хотя бы с самими собой - на прилавках московских супермаркетов встретить сливочное масло за 39 рублей, которое по вкусу будет похоже на сливочное масло - это что то из области научной фантастики.
                  dvina71
        2. Владивосток1969 Сегодня, 15:59
          К сожалению да.
          Владивосток1969
  3. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 16:06
    То что продают и рынок захватывают это плюс!
    Вот тока чем рассчитываются? Стесняюсь спросить у дорогих россиян - таки это правда слова одного кандидата в президенты - что рассчитываются пальмовым маслом.
    Тогда понятно почему белорусскую молочку заворачивают.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  4. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 16:32
    И так, что мы имеем с гуся? А имеем просто бартер – самолеты на пальмовое масло. То есть по факту за поставленные самолеты заплатят дорогие россияне – они просто обязаны это масло съесть!
    МИМО ПРОХОДИЛ
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