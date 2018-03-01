18:13 01 марта
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"Алмаз-Антей" опроверг сообщения о возможном срыве госзаказа по С-400

Московский машиностроительный завод "Авангард" своевременно выполняет гособоронзаказ, рисков срыва планов по производству ракет для российской армии и зарубежных заказчиков нет, заявили в четверг официальный представитель концерна "Алмаз-Антей" (включает в себя ММЗ "Авангард"), сообщает РИА Новости.

"Алмаз-Антей" опроверг сообщения о возможном срыве госзаказа по С-400


"Авангард" — единственный производитель ракет для зенитных ракетных систем С-300 и С-400, которые поступают на вооружение российской армии и идут на экспорт. Среди последних проектов, над которыми должно было начать работать предприятие, — поставка нескольких сотен экспортных вариантов ракет для ЗРС С-400 по соглашению, готовящемуся к подписанию с Индией.


Социально-экономическая ситуация на ММЗ "Авангард" после смены генерального директора носит стабильный характер. Все цеха и службы предприятия в рабочем порядке обеспечивают своевременное выполнение заданий государственного оборонного заказа и производственного плана
— сказал собеседник агентства.

В концерне заявили, что бывший начальник службы безопасности и режима "Авангарда" Максим Берг, обвинивший "Алмаз-Антей" в "рейдерском захвате" власти на заводе и неэффективном управлении предприятием новым руководством, был уволен в связи с неоднократными нарушениями трудовой дисциплины.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала статью со ссылкой на бывшего сотрудника "Авангарда" Максима Берга, заявившего, что он предупредил ФСБ о том, что предприятие якобы может провалить ГОЗ на 2018–2020 годы и сорвать выполнение контрактов по линии ВТС.

Использованы фотографии: http://trest.org/
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 15:02
    Так эти все слухи касались проблем с С500...А не С400.
    210окв
    1. vovanpain Сегодня, 15:08
      Цитата: 210окв
      Так эти все слухи касались проблем с С500...А не С400.

      Просто Дмитрий это внутренняя грызня, вылившаяся наружу.
      концерне заявили, что бывший начальник службы безопасности и режима "Авангарда" Максим Берг, обвинивший "Алмаз-Антей" в "рейдерском захвате" власти на заводе и неэффективном управлении предприятием новым руководством, был уволен в связи с неоднократными нарушениями трудовой дисциплины.

      Ну а тот в отместку
      предупредил ФСБ о том, что предприятие якобы может провалить ГОЗ на 2018–2020 годы и сорвать выполнение контрактов по линии ВТС.

      Кресла командирские делят. hi
      vovanpain
  2. bazzbazz Сегодня, 15:05
    Порой страшно становится. Единственные в России делают ракеты. Один прорыв обороны и нет у нас ракет. Запаса на 3 дня обороны и кердык...
    bazzbazz
    1. Тралл Сегодня, 15:09
      Цитата: bazzbazz
      Запаса на 3 дня обороны и кердык...

      На четвертый нападающие кончатся smile
      Тралл
      1. Evgeniy667b Сегодня, 15:39
        Потениальные нападающие себя не забывают, обеспечиват свои вооруженные силы полной мерой. А хилая промышленность России на свою безопасность не зациклилась, им главное продать на экспорт.Какова только цена будет такой безответственности??? Об индусах они обеспокоились. Тьфу, кроме непечатной лексики и в голову ничего не идет от такого...
        Evgeniy667b
      2. собаковод Сегодня, 16:36

        ,,,или так...
        собаковод
  3. Сергей-72 Сегодня, 15:24
    Внутренние расприи, которые просочились в прессу. Единственное, что в войска в год стали больше дивизионов отправлять (стреляют больше), возможно мощности на пределе...,а срыв вряд ли....имхо.
    Сергей-72
  4. ВохаАхов Сегодня, 15:27
    Цитата: 210окв
    Так эти все слухи касались проблем с С500...А не С400.

    Наверное сюда же надо приплюсовать и С-350. Согласно предыдущего ГВП 2011-2020 до 2020 года ВС РФ должны были быть переданы 10 дивизионов С-500 (не передано ни одного), 38 дивизионов С-350 (передано- 0), 56 дивизионов С-400 (точных данных по поступлению у меня нет), 27 дивизионов С-300В4 (точных данных по поступлению в войска у меня тоже нет).
    ВохаАхов
    1. fan_ Сегодня, 16:29
      wink Точных данных у вас нет! А что у вас должны быть точные данные в МО РФ перед вами не отчитались выходит? Как никак 3 года еще впереди. Разрешите Доложить. по данным википедии на ноябрь 2017 года развернуто 22 полка / 46 дивизионов / 368 ПУ С-400. Доклад окончил. Рядовой запаса А.В.
      fan_
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