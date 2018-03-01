"Алмаз-Антей" опроверг сообщения о возможном срыве госзаказа по С-400

Социально-экономическая ситуация на ММЗ "Авангард" после смены генерального директора носит стабильный характер. Все цеха и службы предприятия в рабочем порядке обеспечивают своевременное выполнение заданий государственного оборонного заказа и производственного плана

Московский машиностроительный завод "Авангард" своевременно выполняет гособоронзаказ, рисков срыва планов по производству ракет для российской армии и зарубежных заказчиков нет, заявили в четверг официальный представитель концерна "Алмаз-Антей" (включает в себя ММЗ "Авангард"), сообщает РИА Новости "Авангард" — единственный производитель ракет для зенитных ракетных систем С-300 и С-400, которые поступают на вооружение российской армии и идут на экспорт. Среди последних проектов, над которыми должно было начать работать предприятие, — поставка нескольких сотен экспортных вариантов ракет для ЗРС С-400 по соглашению, готовящемуся к подписанию с Индией.— сказал собеседник агентства.В концерне заявили, что бывший начальник службы безопасности и режима "Авангарда" Максим Берг, обвинивший "Алмаз-Антей" в "рейдерском захвате" власти на заводе и неэффективном управлении предприятием новым руководством, был уволен в связи с неоднократными нарушениями трудовой дисциплины.Ранее газета "Коммерсант" опубликовала статью со ссылкой на бывшего сотрудника "Авангарда" Максима Берга, заявившего, что он предупредил ФСБ о том, что предприятие якобы может провалить ГОЗ на 2018–2020 годы и сорвать выполнение контрактов по линии ВТС.