Американские сенаторы возродили Наблюдательную группу НАТО

В действительности, это стало результатом угроз со стороны России. Это еще одна возможность для нас – здесь в Сенате – продемонстрировать нашу поддержку усилиям по сдерживанию России и то, что в Сенате поддерживают НАТО,

Под руководством (президента) Владимира Путина Россия демонстрирует способность не просто угрожать и посягать на НАТО, но и сеять хаос, дезинформацию, а также пагубное влияние на самое сердце западных обществ,