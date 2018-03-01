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Американские сенаторы возродили Наблюдательную группу НАТО
Так называемая сенатская Наблюдательная группа НАТО возрождена в американском сенате по инициативе двух законодателей – Джин Шахин (демократ) и Томом Тиллисом (республиканец), передает ТАСС.
По ее словам, деятельность группы будет в том числе направлена на «контроль за соблюдением странами-членами НАТО своих обязательств по финансированию альянса, за процессом усовершенствования оборонных возможностей организации, ее контртеррористической деятельностью».
Издание Defense News обратило внимание на то, что инициатива возрождения Наблюдательной группы была поддержана лидером республиканцев Митчем Макконнеллом и лидером демократического меньшинства Чаком Шумером.
По словам, помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, «сенатская Наблюдательная группа НАТО – важный инструмент в активизации и укреплении НАТО в столь критическое время».
Впервые Наблюдательная группа НАТО была создана в 1997 году.
В действительности, это стало результатом угроз со стороны России. Это еще одна возможность для нас – здесь в Сенате – продемонстрировать нашу поддержку усилиям по сдерживанию России и то, что в Сенате поддерживают НАТО,сказала Шахин на мероприятии, посвященном воссозданию группы.
По ее словам, деятельность группы будет в том числе направлена на «контроль за соблюдением странами-членами НАТО своих обязательств по финансированию альянса, за процессом усовершенствования оборонных возможностей организации, ее контртеррористической деятельностью».
Издание Defense News обратило внимание на то, что инициатива возрождения Наблюдательной группы была поддержана лидером республиканцев Митчем Макконнеллом и лидером демократического меньшинства Чаком Шумером.
По словам, помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, «сенатская Наблюдательная группа НАТО – важный инструмент в активизации и укреплении НАТО в столь критическое время».
Под руководством (президента) Владимира Путина Россия демонстрирует способность не просто угрожать и посягать на НАТО, но и сеять хаос, дезинформацию, а также пагубное влияние на самое сердце западных обществ,заявил он.
Впервые Наблюдательная группа НАТО была создана в 1997 году.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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