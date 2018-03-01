18:10 01 марта
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Американские сенаторы возродили Наблюдательную группу НАТО

Так называемая сенатская Наблюдательная группа НАТО возрождена в американском сенате по инициативе двух законодателей – Джин Шахин (демократ) и Томом Тиллисом (республиканец), передает ТАСС.



В действительности, это стало результатом угроз со стороны России. Это еще одна возможность для нас – здесь в Сенате – продемонстрировать нашу поддержку усилиям по сдерживанию России и то, что в Сенате поддерживают НАТО,
сказала Шахин на мероприятии, посвященном воссозданию группы.


По ее словам, деятельность группы будет в том числе направлена на «контроль за соблюдением странами-членами НАТО своих обязательств по финансированию альянса, за процессом усовершенствования оборонных возможностей организации, ее контртеррористической деятельностью».

Издание Defense News обратило внимание на то, что инициатива возрождения Наблюдательной группы была поддержана лидером республиканцев Митчем Макконнеллом и лидером демократического меньшинства Чаком Шумером.

По словам, помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, «сенатская Наблюдательная группа НАТО – важный инструмент в активизации и укреплении НАТО в столь критическое время».

Под руководством (президента) Владимира Путина Россия демонстрирует способность не просто угрожать и посягать на НАТО, но и сеять хаос, дезинформацию, а также пагубное влияние на самое сердце западных обществ,
заявил он.

Впервые Наблюдательная группа НАТО была создана в 1997 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Тралл Сегодня, 15:14
    Наблюдать будут с балкончика Сената. С которого удобно спрыгивать в случае приближения русских танков smile
    Тралл
    1. собаковод Сегодня, 15:53
      Да нет. Эта группа будет следить за поступлением финансов о стран - участниц блока НАТО в бюджет США за условия, навязанные "мировым гегемоном".
      собаковод
  2. 210окв Сегодня, 15:17
    Чего только не придумают что бы не работать.
    210окв
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:17
    Под руководством (президента) Владимира Путина Россия демонстрирует способность не просто угрожать и посягать на НАТО, но и сеять хаос, дезинформацию, а также пагубное влияние на самое сердце западных обществ,

    Все происходит с точностью наооброт...
    Под руководством конгресса США демонстрирует способность не просто угрожать и посягать на РОССИЮ, но и сеять хаос, дезинформацию, а также пагубное влияние на самое сердце общества РОССИИ. smile
    По моему американцы не понимают как уязвима их агрессивная риторика и диктаторский образ мышления.
    Тот же ЛЕХА
  4. Alex-a832 Сегодня, 15:20
    Сенат США возобновил свой надзор за НАТО... А скоро командование НАТО примет на себя пентагон? Чего скромничать? А финансы на его содержание можно тупо выбивать из участников НАТО (физически). lol
    Alex-a832
  5. К-50 Сегодня, 15:51
    В действительности, это стало результатом угроз со стороны России.

    Просто под вопли об угрозе от России легче распиливать бюджетные денюжки. yes laughing
    К-50
  6. Geisenberg Сегодня, 16:20
    Ой фсё ... они создали группу ...
    Geisenberg
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