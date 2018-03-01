18:19 01 марта
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Румыния закупит американские системы залпового огня HIMARS

Румыния готова закупить у США 54 пусковые установки HIMARS. Также страна интересуется закупкой системы с управляемыми реактивными боеприпасами GMLRS в количестве 81 штуки. Таким образом, эта страна станет первым клиентом в Европе, получившим HIMARS, подчеркивает портал Defense News.

Румыния закупит американские системы залпового огня HIMARS


В румынском руководстве объясняют сделку тем, что HIMARS – система, совместимая с вооружением и задачами НАТО, кроме того, она имеет дальность вплоть до 300 километров, что намного превосходит текущие возможности.


Госдеп оценивает стоимость сделки в 1,25 млрд долларов. В то же время в румынских отчетах говорится, что программа будет стоить 1,5 млрд долларов. В сделку также войдут 54 оперативно-тактических ракетных комплекса США (ATACMS), 24 системы управления огнем AFATDS, а также три десятка американских армейских вседорожников Humvee, запчасти и множество других вспомогательных средств.

Еще летом прошлого года Румыния объявила, что к 2022 году она намерена приобрести систему HIMARS, а также 36 истребителей F-16, что является частью более крупного плана, по которому страна готова выделить примерно 11,6 млрд долларов на военные закупки в период с 2017 по 2026 год. Также Румыния озвучивала желание приобрести системы ПВО Patriot и боевые вертолеты Bell. Эти планы уже высоко оценил экс-командующий американскими вооруженными силами в Европе генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес, который выразил уверенность, что Румыния выполнит свое обещание НАТО потратить 2% своего ВВП на оборону.

Румыния, как и другие европейские страны на восточном фланге, пытается усилить свою оборону и безопасность, чтобы сдержать агрессивную Россию
– напомнило издание, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: U.S. Army/Wikipedia
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Комментарии 8

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  1. Ferdinant Сегодня, 15:16
    Купят в кредит и будут еще долго отдавать.
    Ferdinant
    1. Hammerlock Сегодня, 15:21
      извиняйте, это вот самое они называют СЗО? А что у нас в этом случае, полный швах?
      Hammerlock
  2. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:18
    Но врагов, как известно каждому идиоту, у России нет, одни друзья окружают.
    Ушлый_башкорт
  3. АнГиНа Сегодня, 15:22
    Цыгане решили поискать приключений на свою ж...?
    АнГиНа
  4. вадим dok Сегодня, 15:59
    Очень неплохая система! НЕОДНОКРАТНО апробирована в Сирии!
    вадим dok
  5. taiga2018 Сегодня, 16:11
    одна из беднейших стран ЕС,но хозяин сказал купить,значит купят...
    taiga2018
  6. 23424636 Сегодня, 16:26
    когда румыны ходили во время ВОВ к Серафиму Вырицкому на исповедь он им говорил возвращаться домой сидеть тихо и жрать мамалыгу, они потом приезжали и плакали как после этого они легко вернулись и все для них разрешилось.Но не всем в Бухаресте радостно от единения с русскими по православию ,нечестивцы, зараженные злобой к России, исходящей ранее от немецкого и уже американского влияния жаждут реванша за утерянных на полях войны своих соотечественников.и территориях и уже подло лезут в Молдавию . Пора их предупредить и показать им пару фильмов о неизбежности их уничтожения в условиях продолжения агрессивной политики.
    23424636
  7. Грац Сегодня, 16:31
    да ничего они не купят, как поляки кричат про покупку пэтриота , так и эти
    бомжи они бомжами
    Грац
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