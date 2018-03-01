Румыния закупит американские системы залпового огня HIMARS

Румыния, как и другие европейские страны на восточном фланге, пытается усилить свою оборону и безопасность, чтобы сдержать агрессивную Россию

Румыния готова закупить у США 54 пусковые установки HIMARS. Также страна интересуется закупкой системы с управляемыми реактивными боеприпасами GMLRS в количестве 81 штуки. Таким образом, эта страна станет первым клиентом в Европе, получившим HIMARS, подчеркивает портал Defense News.В румынском руководстве объясняют сделку тем, что HIMARS – система, совместимая с вооружением и задачами НАТО, кроме того, она имеет дальность вплоть до 300 километров, что намного превосходит текущие возможности.Госдеп оценивает стоимость сделки в 1,25 млрд долларов. В то же время в румынских отчетах говорится, что программа будет стоить 1,5 млрд долларов. В сделку также войдут 54 оперативно-тактических ракетных комплекса США (ATACMS), 24 системы управления огнем AFATDS, а также три десятка американских армейских вседорожников Humvee, запчасти и множество других вспомогательных средств.Еще летом прошлого года Румыния объявила, что к 2022 году она намерена приобрести систему HIMARS, а также 36 истребителей F-16, что является частью более крупного плана, по которому страна готова выделить примерно 11,6 млрд долларов на военные закупки в период с 2017 по 2026 год. Также Румыния озвучивала желание приобрести системы ПВО Patriot и боевые вертолеты Bell. Эти планы уже высоко оценил экс-командующий американскими вооруженными силами в Европе генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес, который выразил уверенность, что Румыния выполнит свое обещание НАТО потратить 2% своего ВВП на оборону.– напомнило издание, передает "Взгляд"