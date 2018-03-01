18:09 01 марта
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Европарламент проголосовал за процедуру введения санкций против Польши

Большинством голосов Европарламент принял решение о запуске процедуры введения санкций в отношении Польши. Это первый юридический прецедент в Евросоюзе, когда введение санкционных мер поддерживается не в отношении третьих стран, а в отношении одного из членов самого ЕС.

В Европарламенте отмечают, что процедура запуска санкционных мер в отношении Польши вводится в связи с тем, что Польша нарушает европейское законодательство в сегменте судебной системы. Напомним, что проведённая в Польше судебная реформа предполагает увеличение полномочий правительства. В частности, Минюст Польши получил право (причём единоличное) назначать всех высокопоставленных судей и решать судьбу Верховного суда. Мало того, именно министерство юстиции получило право на снятие судей с должности в любой момент – фактически по собственному усмотрению без согласования с другими органами.

Европарламент проголосовал за процедуру введения санкций против Польши



В Европарламенте заявили, что такие меры фактически уничтожают независимость судебной ветви власти в Польше.

Первым пакетом санкций в отношении Польши после принятия решения в ЕП может стать лишения голоса в Евросоюзе. Польша не сможет влиять на формирование консолидированного евробюджета, а также участвовать в принятии политических решений.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. Spartanez300 Сегодня, 15:18
    Уже друг против друга начинают санкции вводить , до того уже этими санкциями мозг загажен fool .
    Шаг влево шаг вправо - санкция , ну дегенераты fool .
    Spartanez300
    1. citlstar Сегодня, 15:22
      скорпионы в банке грызутся.
      citlstar
      1. seti Сегодня, 15:51
        Можно смеяться а можно и чему то научится. Поляки по крайней мере пока не прогнулись и готовы защищать в таком важном вопросе свой суверенитет. Понятно что их поддерживают полосатые но тем не менее.
        seti
        1. zhekazs Сегодня, 16:28
          Цитата: seti
          Поляки по крайней мере пока не прогнулись

          Заметьте, они не первые и не единственные. Орбан еще раньше начал "пургу" нести. Да и остальное, так называемое "евро-единство", совсем не в восторге от тех же санкций. Поляки рискуют, кусая руку Брюсселя.
          zhekazs
          1. seti Сегодня, 16:40
            Чем они рискуют ? Да ни чем.. Ну лишат их голоса в чем то ну что ? Бабло им уже не сегодня завтра перестанут давать это факт - а свою экономику они уже отстроили. Гастробайтеров готовых взяться за любую работу тоже навалом из соседней Укрошумерии. Поддержка полосатых тоже есть а это в ЕС очень важно. Армия у них тоже в порядке. Плевали они на Брюсель. Другое дело если бы Германия ладила с РФ но этого нет.
            Замечу что их действия имеют не хилую поддержку не только среди их населения но и у многих соседей.
            seti
            1. zhekazs Сегодня, 17:42
              Цитата: seti
              Чем они рискуют ? Да ни чем.. Ну лишат их голоса в чем то ну что ? Бабло им уже не сегодня завтра перестанут давать это факт - а свою экономику они уже отстроили.

              Отстроили говорите? А что же поляки тогда получают из бюджета ЕС больше средств, чем туда перечисляют? Почему германцы вечно недовольны ролью коровы? Да и полосатые еще тот союзник, поддерживают на словах, а на деле бабло рубят с поляков, а те и рады стараться...
              zhekazs
        2. DenZ Сегодня, 17:27
          Цитата: seti
          Поляки по крайней мере пока не прогнулись и готовы защищать в таком важном вопросе свой суверенитет. Понятно что их поддерживают полосатые но тем не менее.

          Поляки уже настолько прогнулись под полосатых что там от суверенитета ничего не осталось. Просто Польшу полосатые не гнобят а накачивают оружием и затачивают власть в стране под свои интересы (отнюдь не мирные). Евросоюзу это, конечно, не нравится- отсюда и санкции. Так что никакого бешенства ЕС тут нет (как многие пишут) Есть лишь борьба интересов.
          DenZ
    2. Svarog Сегодня, 15:24
      Цитата: Spartanez300
      Уже друг против друга начинают санкции вводить , до того уже этими санкциями мозг загажен .

      С языка сняли, что творят..)) Ну ничего, пусть вводят.. Особенно хочется посмотреть, когда Германия против Франции санкции введет.. А Польша, прибалтийским товарищам.. laughing
      Svarog
      1. citlstar Сегодня, 15:26
        Живу между польшей и литвой и знаю наверняка отношения их друг к другу (негативное)
        citlstar
    3. Диванный Хенераль Сегодня, 15:27
      ну их традиционно украина поддержит :) опять же мишико давно застоялся...
      Диванный Хенераль
      1. citlstar Сегодня, 15:28
        Даешь мишико главой воеводства польского!
        citlstar
    4. К-50 Сегодня, 15:50
      Цитата: Spartanez300
      Уже друг против друга начинают санкции вводить

      Так при бешенстве не разбираются, а всех подряд кусают. yes laughing
      К-50
    5. МИХАН Сегодня, 16:05
      Цитата: Spartanez300
      Шаг влево шаг вправо - санкция , ну дегенераты

      Именно так сейчас в "настоящей демократии" Поляки решили инициативу проявить и сразу кнутом их хе хе..
      МИХАН
  2. bazzbazz Сегодня, 15:20
    И наступил век санкций у человечества!))

    Польша, добро пожаловать!
    bazzbazz
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:21
    Гиена ЕВРОПЫ получит взбучку в стае шакалов за отрыв от коллектива.
    Тот же ЛЕХА
    1. антивирус Сегодня, 15:28
      милые бранятся--....
      прошли 15 лет переходного периода для ВЕвропы и надо получить отдачу. где деньги Зин??
      начался новый этап в жизни Европы, преодолеют трудности. я уверен в этом.
      и кто то сдохнет в пути. кому трупик достанется? Китаю? или США? или..???
      антивирус
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:29
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Гиена ЕВРОПЫ получит взбучку

      иерархия - нельзя чужую косточку трогать
      Angel_and_Demon
  4. Alex-a832 Сегодня, 15:24
    Так увлеклись ана... ну.... санкциями, конечно, не подумайте правильно, что останоиться не в силах laughing
    Alex-a832
  5. starpom Сегодня, 15:24
    Первые ласточки. Дальше будет веселей.
    starpom
  6. Heterosigma Сегодня, 15:25
    польша только только возомнила себя европейским лидером евросоюза а нннет последовал классический удар "лещщщща" от ЕС.
    Heterosigma
  7. Hariton Laptev Сегодня, 15:32
    Щас Польша пожалуется американскому хозяину и санкций не будет.
    Hariton Laptev
  8. gukoyan Сегодня, 15:33
    Ооооо, понесло)
    Вижу мода на санкции перешла внутрь Союза, кто следующий?)
    gukoyan
  9. Ferdinant Сегодня, 15:33
    Гордой шляхте санкции нестрашны.
    Ferdinant
  10. Игорь В Сегодня, 15:36
    "Первым пакетом санкций в отношении Польши после принятия решения в ЕП может стать лишения голоса в Евросоюзе. Польша не сможет влиять на формирование консолидированного евробюджета, а также участвовать в принятии политических решений."
    Как же теперь поляки будут нас учить? belay Целый пласт международной деятельности отбирают! И что же делать нам, мы же без этих "учителей" ни шагу не должны делать. what
    Игорь В
  11. Скип Сегодня, 15:40
    Дальше будет смешнее "ЕС ввела санкции против ЕС"
    Скип
    1. Avis-bis Сегодня, 16:04
      Цитата: Скип
      Дальше будет смешнее "ЕС ввела санкции против ЕС"

      Давно смотрел какой то мультфильм по, ЕМНИП, Булычёву: на какой то планете монарх каждый день пачками сажал в тюрьму своих министров, граждан и так далее. В финале довёл дело др логического итога: арестовал всё население, кроме себя. Обнёс "зону" забором. В центре которого, конечно оказался сам. И гордо уселся на стульчик в центре образовавшегося загончика.
      Avis-bis
  12. Пленник Сегодня, 15:48
    Понеслась пани по кочкам. Бей своих что бы чужие боялись, а то чужим как-то все фиолетово.
    Пленник
  13. К-50 Сегодня, 15:48
    Чем больше они заняты грызнёй меж собой, тем меньше у них времени и возможностей гадить России и её союзникам. yes
    К-50
    1. Avis-bis Сегодня, 16:05
      Цитата: К-50
      Чем больше они заняты грызнёй меж собой, тем меньше у них времени и возможностей гадить России и её союзникам. yes

      ...и не давать Штатам хозяйничать в Европе. Они реально не слышали слов "разделяй и властвуй"?
      Avis-bis
    2. pjastolov Сегодня, 17:51
      Цитата: К-50
      Чем больше они заняты грызнёй меж собой, тем меньше у них времени и возможностей гадить России и её союзникам.

      та кесли будут между собой грызтся то и единым фронтом против России не выступят, будут друг другу гадить
      pjastolov
  14. HAM Сегодня, 15:55
    ЕВРОПЕЙСКИЙ КОЛХОЗ,председатель в Брюсселе сказал "сажать"-значит сажать,никаких:скотина сдохла"!
    HAM
  15. Alexey RA Сегодня, 16:06
    Первым пакетом санкций в отношении Польши после принятия решения в ЕП может стать лишения голоса в Евросоюзе. Польша не сможет влиять на формирование консолидированного евробюджета, а также участвовать в принятии политических решений.

    Ужас какой! ЕС замахнулся на святое - на возможность залезть в бюджет ЕС. smile
    Alexey RA
  16. 1536 Сегодня, 16:12
    Ход выполнения санкций, введенных против Польши, надо поручить контролировать украинцам.
    1536
  17. Heterosigma Сегодня, 16:14
    больше всех про санкции к России кричали применить)))
    Heterosigma
  18. taiga2018 Сегодня, 16:28
    ну вот и посмотрим насколько важна Польша для США,ведь поляки пошли на открытый конфликт с ЕС только надеясь на поддержку заокеанского хозяина...
    taiga2018
  19. komrad buh Сегодня, 16:30
    Доведите дело до конца, плиз!!!
    komrad buh
    1. Orionvit Сегодня, 17:51
      Цитата: komrad buh
      плиз!!!

      По Русски, пожалуйста. Высказывайтесь точнее, вы не на вражеском ресурсе.
      Orionvit
  20. КОТ БАЮН Сегодня, 16:32
    Возможно, что примерно накажут. Что для нас от этого изменится? А ничего ровным счетом. Но надо посмотреть на пакет санкционных мер. МОжет улыбнет...
    КОТ БАЮН
    1. pjastolov Сегодня, 17:53
      Цитата: КОТ БАЮН
      Но надо посмотреть на пакет санкционных мер. МОжет улыбнет...

      Василий hi меня уже давно эти - люди с низкой социальной ответственностью - улыбают laughing
      pjastolov
  21. mavrus Сегодня, 16:33
    Цитата: citlstar
    Живу между польшей и литвой и знаю наверняка отношения их друг к другу (негативное)

    Польша и Литва... Трудно сказать почему в России считают началом ВМВ 1.09.39.
    Но да ладно, сейчас не об этом. Итересно другое, что сегодня практически никто не вспоминает, что Европа (а скорее всего и весь мир) чудом избежала начала большой войны в марте 38-го, угороза начала войны была даже реальнее, чем в сентябре 38-го (когда всё закончилось Мюнхенским сговором), или в апреле 39-го (оккупация Италией Албании)... Но расклад сил в марте 38-го был совсем иным. А началось тогда всё с Польши и Литвы... А точнее с гибели польского капрала на польско-литовской границе в феврале 38-го, в те времена там регулярно постреливали, и военние гибли и с той и с другой стороны. Но тут Польшу "понесло", и она выдвинула Литве ультиматум. Две литовские дивизии против почти полсотни польских... Но литовцы мало того, что послали поляков... Но ещё и сделали это в очень "оскорбительной для поляков форме". А потому что, у Литвы был договор с СССР, что в случае нападения Польши, Советский Союз объявит ей войну... Но и у поляков был договор с Францией против нас, и с Англией (но чуть в более расплывчатой форме)... И пока дипломаты этих стран пытались хоть как-то утрясти этот вопрос, и успокоить воинственный пыл потомков шляхтичей, а Муссолини уже радостно потирал руки, от предвкушения начала новой мировой войны, в которой он "будет над схваткой"... Гитлер "втихаря" оккупировал Австрию (Аншлюс), и то что ему не удалось сделать в июле 34-го, с убийством Дольфуса, он спокойно провернул 12-13 марта 1939-го, пока все пытались "растащить" горячих польских и литовских парней.
    mavrus
  22. mavrus Сегодня, 16:36
    Цитата: mavrus
    Цитата: citlstar
    Живу между польшей и литвой и знаю наверняка отношения их друг к другу (негативное)

    Польша и Литва... Трудно сказать почему в России считают началом ВМВ 1.09.39.
    Но да ладно, сейчас не об этом. Итересно другое, что сегодня практически никто не вспоминает, что Европа (а скорее всего и весь мир) чудом избежала начала большой войны в марте 38-го, угороза начала войны была даже реальнее, чем в сентябре 38-го (когда всё закончилось Мюнхенским сговором), или в апреле 39-го (оккупация Италией Албании)... Но расклад сил в марте 38-го был совсем иным. А началось тогда всё с Польши и Литвы... А точнее с гибели польского капрала на польско-литовской границе в феврале 38-го, в те времена там регулярно постреливали, и военние гибли и с той и с другой стороны. Но тут Польшу "понесло", и она выдвинула Литве ультиматум. Две литовские дивизии против почти полсотни польских... Но литовцы мало того, что послали поляков... Но ещё и сделали это в очень "оскорбительной для поляков форме". А потому что, у Литвы был договор с СССР, что в случае нападения Польши, Советский Союз объявит ей войну... Но и у поляков был договор с Францией против нас, и с Англией (но чуть в более расплывчатой форме)... И пока дипломаты этих стран пытались хоть как-то утрясти этот вопрос, и успокоить воинственный пыл потомков шляхтичей, а Муссолини уже радостно потирал руки, от предвкушения начала новой мировой войны, в которой он "будет над схваткой"... Гитлер "втихаря" оккупировал Австрию (Аншлюс), и то что ему не удалось сделать в июле 34-го, с убийством Дольфуса, он спокойно провернул 12-13 марта 1939-го, пока все пытались "растащить" горячих польских и литовских парней.

    Извиняюсь, конечно 12-13 марта1938-го.
    mavrus
  23. behemot Сегодня, 17:28
    давно пора, приборзели шляхтичи, возомнили себя не пойми кем. Ну ничего, цивилизованные быстро место укажут ))))
    behemot
  24. Дормидонт Сегодня, 17:29
    Ну уж сразу санкции... Может лучше сначала побомбить ?
    Дормидонт
  25. Комментарий был удален.
  26. Ретвизан 8 Сегодня, 18:00
    Новориши настолько уверовали в свою исключительность, что попутали уже все берега и все понятия и задолбали уже своих новых партнёров!
    Ещё в очереди на исключительность жовто -
    блакитные стоят, этих вообще если как того козла пусти в огород, они европейцам устроят демократию!
    Ретвизан 8
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