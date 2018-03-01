Европарламент проголосовал за процедуру введения санкций против Польши

Большинством голосов Европарламент принял решение о запуске процедуры введения санкций в отношении Польши. Это первый юридический прецедент в Евросоюзе, когда введение санкционных мер поддерживается не в отношении третьих стран, а в отношении одного из членов самого ЕС.В Европарламенте отмечают, что процедура запуска санкционных мер в отношении Польши вводится в связи с тем, что Польша нарушает европейское законодательство в сегменте судебной системы. Напомним, что проведённая в Польше судебная реформа предполагает увеличение полномочий правительства. В частности, Минюст Польши получил право (причём единоличное) назначать всех высокопоставленных судей и решать судьбу Верховного суда. Мало того, именно министерство юстиции получило право на снятие судей с должности в любой момент – фактически по собственному усмотрению без согласования с другими органами.В Европарламенте заявили, что такие меры фактически уничтожают независимость судебной ветви власти в Польше.Первым пакетом санкций в отношении Польши после принятия решения в ЕП может стать лишения голоса в Евросоюзе. Польша не сможет влиять на формирование консолидированного евробюджета, а также участвовать в принятии политических решений.