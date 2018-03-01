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У выпускников военных вузов проверят знания, касающиеся сирийского опыта
Выпускники военных вузов на предстоящих экзаменах в том числе должны будут показать свои знания по опыту применения российских войск в Сирии, заявил начальник главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин в ходе учебно-методического сбора с председателями государственных экзаменационных комиссий.
По словам генерала, «государственная итоговая аттестация в 2018 году пройдет с выпускниками, обучающимися по программам высшего образования – адъюнктуры, магистратуры и специалитета, а также по программам ординатуры и среднего профессионального образования». Оценку уровню подготовки выпускников дадут более 450 государственных экзаменационных комиссий.
Кроме того, участникам сбора будут показаны «возможности современного вуза по организации основных видов деятельности с использованием инновационной образовательной среды: учебный класс робототехники, лаборатория 3D-моделирования ракетных двигателей, зал космической и ракетной техники, центр игровых форм обучения, спортивный кластер», добавил Горемыкин.
Особое внимание на сборе будет уделено вопросам оценки уровня теоретической и практической подготовки выпускников, усвоения ими оперативно-тактических дисциплин, а также знаний мероприятий боевой подготовки войск, опыта применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике,цитирует Горемыкина РИА Новости.
По словам генерала, «государственная итоговая аттестация в 2018 году пройдет с выпускниками, обучающимися по программам высшего образования – адъюнктуры, магистратуры и специалитета, а также по программам ординатуры и среднего профессионального образования». Оценку уровню подготовки выпускников дадут более 450 государственных экзаменационных комиссий.
Целью сбора является доведение до его участников основных положений проведения государственной итоговой аттестации выпускников в военно-учебных заведениях. Для этого планом сбора предусмотрены проведение "круглых столов" с обсуждением особенностей проведения мероприятий государственной итоговой аттестации выпускников в текущем году, а также обмен опытом в работе государственных экзаменационных комиссий,уточнил он.
Кроме того, участникам сбора будут показаны «возможности современного вуза по организации основных видов деятельности с использованием инновационной образовательной среды: учебный класс робототехники, лаборатория 3D-моделирования ракетных двигателей, зал космической и ракетной техники, центр игровых форм обучения, спортивный кластер», добавил Горемыкин.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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