18:11 01 марта
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У выпускников военных вузов проверят знания, касающиеся сирийского опыта

Выпускники военных вузов на предстоящих экзаменах в том числе должны будут показать свои знания по опыту применения российских войск в Сирии, заявил начальник главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин в ходе учебно-методического сбора с председателями государственных экзаменационных комиссий.

У выпускников военных вузов проверят знания, касающиеся сирийского опыта


Особое внимание на сборе будет уделено вопросам оценки уровня теоретической и практической подготовки выпускников, усвоения ими оперативно-тактических дисциплин, а также знаний мероприятий боевой подготовки войск, опыта применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике,
цитирует Горемыкина РИА Новости.


По словам генерала, «государственная итоговая аттестация в 2018 году пройдет с выпускниками, обучающимися по программам высшего образования – адъюнктуры, магистратуры и специалитета, а также по программам ординатуры и среднего профессионального образования». Оценку уровню подготовки выпускников дадут более 450 государственных экзаменационных комиссий.

Целью сбора является доведение до его участников основных положений проведения государственной итоговой аттестации выпускников в военно-учебных заведениях. Для этого планом сбора предусмотрены проведение "круглых столов" с обсуждением особенностей проведения мероприятий государственной итоговой аттестации выпускников в текущем году, а также обмен опытом в работе государственных экзаменационных комиссий,
уточнил он.

Кроме того, участникам сбора будут показаны «возможности современного вуза по организации основных видов деятельности с использованием инновационной образовательной среды: учебный класс робототехники, лаборатория 3D-моделирования ракетных двигателей, зал космической и ракетной техники, центр игровых форм обучения, спортивный кластер», добавил Горемыкин.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. МИХАН Сегодня, 15:58
    И на Донбассе , в Крыму тоже не мешало бы поучиться опыту ...Гибридная война однако идет..хе хе
    МИХАН
    1. сибиралт Сегодня, 16:12
      Может, введут для курсантов "практику" в Сирии перед экзаменами? belay Но и в Сирии пока никто никого окончательно не победил.
      сибиралт
      1. МИХАН Сегодня, 16:48
        Цитата: сибиралт
        Может, введут для курсантов "практику" в Сирии перед экзаменами? belay Но и в Сирии пока никто никого окончательно не победил.

        В последние годы действия ВС России это новая классика ведения боевых действий и должна изучаться досконально ..
        Блестящие операции были проведены с минимальными потерями !!!! А Сирия ,это что то ..Сейчас там политика в основном .
        МИХАН
  2. Vard Сегодня, 16:15
    Интересно... С кем это мы воевать собрались... Там вроде как толи партизаны... Толи ещё кто не поймешь...
    Vard
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 16:20
    Ну и правильно , пусть не только учебники учат , но и поглубже вникают в самые последние веяния , так сказать...
    КВУ-НСвД
    1. Fedalex Сегодня, 17:06
      Я гляжу - Вы готовый преподаватель ВВУЗа laughing Чему учить- то будете, - знания позволяют?! Расскажите про "сирийский опыт"- как ПВОшник с удовольствием Вас послушаю, да и председателям ГАК будет интересно...
      Fedalex
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:21
        Учить Вас , как ПВО-шника мне нечему . Мог бы вполне провести практические занятия как связист , а впоследствии "чистый" ЗАС-овец . С удовольствием ознакомился бы с новыми материалами по этой специализации , но уже не имею к таковым доступа .
        Я гляжу - Вы готовый преподаватель ВВУЗа laughing
        А Вы я гляжу заправский юморист... hi
        КВУ-НСвД
        1. Fedalex Сегодня, 17:50
          Так я, не про Вас, я про программу подготовки, по которой люди обучались многие годы...Председатели ГАК не знают новых требований, и они же будут требовать wassat ?
          Вы извините, но требование "вникать в последние веения" - никак (СОВСЕМ) не вяжется с имеющейся программой обучения в ВВУЗах. Вот я и спросил - Вы готовы преподавать(передовать) новый опыт - нет, напишите учебник! drinks
          Fedalex
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:55
            Вы извините, но требование "вникать в последние веения" - никак (СОВСЕМ) не вяжется с имеющейся программой обучения в ВВУЗах.
            Значит уже вяжется , если на экзаменах предполагают беседовать на эту тему - это раз . Ну и самоподготовку никто не отменял...это два .
            КВУ-НСвД
      2. Orionvit Сегодня, 17:41
        Цитата: Fedalex
        как ПВОшник с удовольствием Вас послушаю

        Как у ПВОшника, ваша задача сидеть на точке и отслеживать потенциальные цели, пока не прикажут нажать на кнопку.
        Orionvit
  4. Yrec Сегодня, 16:22
    А где практический экзамен сдавать будут?
    Yrec
    1. Fedalex Сегодня, 17:07
      Сначала, экзаменаторы... wassat
      Fedalex
  5. Fedalex Сегодня, 16:59
    "Кроме того, участникам сбора будут показаны «возможности современного вуза по организации основных видов деятельности с использованием инновационной образовательной среды: учебный класс робототехники, лаборатория 3D-моделирования ракетных двигателей, зал космической и ракетной техники, центр игровых форм обучения, спортивный кластер», добавил Горемыкин. "
    Т.е. , даже члены ГАК, не в курсе новых требований wassat Чё они требовать будут?! Людей учили по имеющейся методе... А тут, БАЦ - в июне выпуск...
    Fedalex
  6. Челдон Сегодня, 17:00
    По училищу еще помню:опыт ведения БД в Корее,во Вьетнаме,в Афганистане...После каждого применения ВС обязательно должен быть проведен анализ с последующими выводами.
    Челдон
    1. Fedalex Сегодня, 17:16
      Полностью с Вами согласен, но исходя из смысла статьи- требовать будут с курсантов и слушателей belay , которых обучали по программе. Председатели ГАК, Сами не в курсе событий - Что они требовать то будут?!
      Fedalex
      1. Orionvit Сегодня, 17:44
        Цитата: Fedalex
        Председатели ГАК, Сами не в курсе событий

        Про курсы повышения квалификации для преподавательского состава, или про переподготовку никогда не слышали?
        Orionvit
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