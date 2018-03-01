У выпускников военных вузов проверят знания, касающиеся сирийского опыта

Особое внимание на сборе будет уделено вопросам оценки уровня теоретической и практической подготовки выпускников, усвоения ими оперативно-тактических дисциплин, а также знаний мероприятий боевой подготовки войск, опыта применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике,

Целью сбора является доведение до его участников основных положений проведения государственной итоговой аттестации выпускников в военно-учебных заведениях. Для этого планом сбора предусмотрены проведение "круглых столов" с обсуждением особенностей проведения мероприятий государственной итоговой аттестации выпускников в текущем году, а также обмен опытом в работе государственных экзаменационных комиссий,