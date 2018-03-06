21:20 06 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

«Репортёр» начинает свою работу!

«Военное обозрение», как прекрасно известно нашим постоянным читателям – информационно-аналитическое издание, специализирующееся на освещении вопросов не только военной, но также и геополитической, экономической и ряда других тематик. При этом ресурс охватывает темы, которые напрямую связаны с российскими интересами, противодействием внешним и внутренним угрозам, общей сферой безопасности. Но даже в рамках крупного издания невозможно объять необъятное. Немало важных тем остаются без должного общественного обсуждения, к которому могли бы подключиться и наши постоянные читатели.

Именно поэтому мы создали новый проект, который позволит публиковать, обсуждать и подвергать критической оценке темы, достойные внимания, но в силу формата и тематики не вошедшие в ленту «Военного обозрения».

Это проект «Репортёр». Проект, который охватывает самые разные тематические направленности. Это экономика, политика, общество, сфера технологий. Тематические направления структурированы по одноимённым разделам, что позволяет читателю легко «добраться» до интересующей темы обсуждения.



«Репортёр» находится на начальном этапе своей работы. Осуществляются публикации материалов о политических взаимоотношениях, проблемах и достижениях экономического характера, о том, как Россию воспринимают за рубежом, и как зарубежные страны, в частности - их политика, экономика, культура - воспринимаются россиянами. Сайт предполагает обмен мнениями, оценками и суждениями. То есть интерактив только приветствуется.

Важно отметить, что если Вы уже зарегистрированы на «Военном обозрении», то вход на сайт проекта «Репортёр» можно осуществить под существующим логином и паролем. Не зарегистрированы - тоже не беда. «Репортёр» ждёт Вас на своих страницах вне зависимости от статусов, рангов, национальности, гражданства, политических и гастрономических предпочтений :)

На «Репортёре» не существует тем из разряда «табу». Если материал находится в рамках правового поля Российской Федерации, то проект готов его принять и вынести на обсуждение общественности. Нам важно мнение не только экспертов, но и обычных граждан, которые своими комментариями могут демонстрировать своё отношение к происходящему, формировать собственную информационную повестку.

Всё, что актуально, всё, что даёт пищу для размышлений, всё, о чём Вы хотите поговорить как с идейными сторонниками, так и с оппонентами – это поле для деятельности в рамках нового проекта «Репортёр».

Важно, что на сайте публикуются и такие темы, обсуждение которых часто несправедливо игнорируется крупными СМИ.

«Репортёр» - это ещё и проект социальной активности. Если вы ощущаете в себе творческие силы и желание делиться своим мнением и взглядами на актуальные темы, мы будем рады опубликовать ваши материалы на «Репортёре».

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P.S.
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]


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Комментарии 26

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:50
    «Репортёр» находится на начальном этапе своей работы

    Полагаю, что какого качества будут материалы, их актуальность такое будет и отношение читателей к проекту. Удачи и профессиональных авторов.
    a.s.zzz888
    1. Кроу Сегодня, 12:54
      Побывал, почитал, оставил комментарий. Интересно! Как бы ВО "конец" не пришёл. Если подтянутся толковые, мыслящие люди (а не "всехпорвём"), тогда здесь будет делать нечего.
      Кроу
      1. Andkor1962 Сегодня, 13:52
        Мне очень понравилось насчет "всехпорвем"
        Andkor1962
        1. татарин 174 Сегодня, 14:37
          Цитата: Andkor1962
          Мне очень понравилось насчет "всехпорвем"

          "Всехпорвем" тоже надо, в ВОВ труднее было бы победить, если бы не было подобных лозунгов.
          татарин 174
          1. влад66 Сегодня, 15:16
            Цитата: татарин 174
            Всехпорвем" тоже надо, в ВОВ труднее было бы победить, если бы не было подобных лозунгов.

            Вот МИХАНА туда надо направить laughing Он там сколько угодно лозунгов накидает laughing hi
            влад66
      2. влад66 Сегодня, 14:55
        Цитата: Кроу
        Как бы ВО "конец" не пришёл.

        Не придет,
        Цитата: Кроу
        Если подтянутся толковые, мыслящие люди (а не "всехпорвём"), тогда здесь будет делать нечего.

        Но и если там будет всепропалополимеры или всехпорвем, так же делать там будет нечего. hi
        влад66
      3. котовский Сегодня, 16:25
        Думаете нытиков решили отделить?.. belay
        Тогда и для евреев отдельный,чтоб не обидно.. feel
        котовский
        1. Цой Сегодня, 19:54
          Цитата: котовский
          Думаете нытиков решили отделить?


          А вы этот сайт смотрели? Через две минуты пребывания там я увидел вот такой пассаж:

          США готовят ответ российскому космическому кораблю «Федерация»


          С картинкой корабля Орион...

          Ну и опять же "Польша готовит аннексию Западной Украины", "В России добыли «сенсационную» нефть", "Япония: Наглость России на знает границ". И все в таком духе. Думаю, как вы назвали "нытики" туда не захотят уходить...
          Цой
  2. ЮБОРГ Сегодня, 12:58
    Высказывания Собчак или Явлинского или того же Грудинина, то же вроде подпадают под условия и допуски законодательства РФ, но каким образом не понятно, когда они откровенно призывают к свержению конституционной власти, выходу населения на протестные митинги, призывы к каким то революциям и прочий бред. Видимо это то же будет публиковаться на страницах "репортёра"?! Тогда это будет больше походить на антироссийский ресурс под вывеской аналитического издания. В той же Европе или США подобного я почему то не встречал и видимо не встречу, не смотря на их демократию.
    ЮБОРГ
    1. Кроу Сегодня, 13:27
      Вам предлагается информация, а не пособие к действию. Вас информируют о происходящем. Предупреждён, значит - вооружён! Можете оставить свои мысли о происходящем, поделиться с читателями... Но - нет, Вам "охоту на ведьм" подавай. По Вашему мнению не должно быть других статей, кроме как патриотичных? А как противостоять "невидимому врагу, если мы о нём не знаем? Вам обозревают события, а не агитируют к ним.
      Кроу
      1. gridasov Сегодня, 14:48
        Существует огромный дефицит разумных и обоснованных идей во всех областях жизни. Поэтому площадки на которых соприкасаются разные мнения и взгляды являются очень полезными для всех.
        gridasov
  3. Злючный Сегодня, 12:59
    Странный ресурс, на котором нет инфы, какая компания его создала, контакты. Даже на данном сайте она есть
    Злючный
    1. IGAR Сегодня, 13:41
      Это собственный проект ВО.
      IGAR
    2. gridasov Сегодня, 14:50
      А зачем это нужно？Работайте с имеющейся информацией. Для анализа порой достаточно только намека, чтобы понять многое.
      gridasov
    3. влад66 Сегодня, 14:57
      Цитата: Злючный
      Странный ресурс, на котором нет инфы, какая компания его создала, контакты. Даже на данном сайте она есть

      Таже самая, что и создавала ВО. hi
      влад66
  4. Лопатов Сегодня, 13:01
    Прикольный сайт...

    Видимо, опять увлеклись "красивостями"
    Лопатов
    1. Siberia 9444 Сегодня, 13:11
      Да не работает , только что заходил. Только зачем ВО пиарить " конкурента" request и ещё ВО ведите опять +и- как комментариям так и статьям yes
      Siberia 9444
      1. stalkerwalker Сегодня, 16:30
        Цитата: Siberia 9444
        Да не работает

        Да всё работает....
        У меня есть подозрение, что ВО решил разделиться на сам ВО и Репортёра.
        recourse
        stalkerwalker
    2. fantast Сегодня, 13:48
      у Вас какой браузер?
      fantast
      1. Лопатов Сегодня, 14:55
        Цитата: fantast
        у Вас какой браузер?

        Slimjet
        Лопатов
        1. fantast Сегодня, 20:49
          Цитата: Лопатов
          Цитата: fantast
          у Вас какой браузер?

          Slimjet

          Впервые о таком слышу. Могу предположить что данный браузер не совсем корректно работает с HTTPS сайтами. На всех основных браузерах подобных проблем не было.
          fantast
  5. Лебедев Сегодня, 13:36
    Удачи Всем в новом начинании)))
    Лебедев
  6. Andkor1962 Сегодня, 13:50
    А у меня почему-то не загружается. Пишет, что не поддерживаемый протокол.
    Andkor1962
  7. bubalik Сегодня, 14:04
    Обязательно лайки сердечки? розовых единорогов не хватает tongue
    bubalik
    1. татарин 174 Сегодня, 14:38
      Цитата: bubalik
      Обязательно лайки сердечки? розовых единорогов не хватает tongue

      И минусов нет, жалко...
      татарин 174
  8. faterdom Сегодня, 18:20
    Любопытный сайт. Полазил немного - сохранил автовход, там жизнь покажет, как-то сами ресурсы некоторые становятся для нас ежедневно посещаемыми, другие - засыхают сами, или становятся нам неинтересными по тем или иным причинам.
    Даже на пенсии не хватает времени читать все.
    faterdom
  9. Комментарий был удален.
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