«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]
«Репортёр» начинает свою работу!
«Военное обозрение», как прекрасно известно нашим постоянным читателям – информационно-аналитическое издание, специализирующееся на освещении вопросов не только военной, но также и геополитической, экономической и ряда других тематик. При этом ресурс охватывает темы, которые напрямую связаны с российскими интересами, противодействием внешним и внутренним угрозам, общей сферой безопасности. Но даже в рамках крупного издания невозможно объять необъятное. Немало важных тем остаются без должного общественного обсуждения, к которому могли бы подключиться и наши постоянные читатели.
Именно поэтому мы создали новый проект, который позволит публиковать, обсуждать и подвергать критической оценке темы, достойные внимания, но в силу формата и тематики не вошедшие в ленту «Военного обозрения».
Это проект «Репортёр». Проект, который охватывает самые разные тематические направленности. Это экономика, политика, общество, сфера технологий. Тематические направления структурированы по одноимённым разделам, что позволяет читателю легко «добраться» до интересующей темы обсуждения.
«Репортёр» находится на начальном этапе своей работы. Осуществляются публикации материалов о политических взаимоотношениях, проблемах и достижениях экономического характера, о том, как Россию воспринимают за рубежом, и как зарубежные страны, в частности - их политика, экономика, культура - воспринимаются россиянами. Сайт предполагает обмен мнениями, оценками и суждениями. То есть интерактив только приветствуется.
Важно отметить, что если Вы уже зарегистрированы на «Военном обозрении», то вход на сайт проекта «Репортёр» можно осуществить под существующим логином и паролем. Не зарегистрированы - тоже не беда. «Репортёр» ждёт Вас на своих страницах вне зависимости от статусов, рангов, национальности, гражданства, политических и гастрономических предпочтений :)
На «Репортёре» не существует тем из разряда «табу». Если материал находится в рамках правового поля Российской Федерации, то проект готов его принять и вынести на обсуждение общественности. Нам важно мнение не только экспертов, но и обычных граждан, которые своими комментариями могут демонстрировать своё отношение к происходящему, формировать собственную информационную повестку.
Всё, что актуально, всё, что даёт пищу для размышлений, всё, о чём Вы хотите поговорить как с идейными сторонниками, так и с оппонентами – это поле для деятельности в рамках нового проекта «Репортёр».
Важно, что на сайте публикуются и такие темы, обсуждение которых часто несправедливо игнорируется крупными СМИ.
«Репортёр» - это ещё и проект социальной активности. Если вы ощущаете в себе творческие силы и желание делиться своим мнением и взглядами на актуальные темы, мы будем рады опубликовать ваши материалы на «Репортёре».
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P.S.
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Именно поэтому мы создали новый проект, который позволит публиковать, обсуждать и подвергать критической оценке темы, достойные внимания, но в силу формата и тематики не вошедшие в ленту «Военного обозрения».
Это проект «Репортёр». Проект, который охватывает самые разные тематические направленности. Это экономика, политика, общество, сфера технологий. Тематические направления структурированы по одноимённым разделам, что позволяет читателю легко «добраться» до интересующей темы обсуждения.
«Репортёр» находится на начальном этапе своей работы. Осуществляются публикации материалов о политических взаимоотношениях, проблемах и достижениях экономического характера, о том, как Россию воспринимают за рубежом, и как зарубежные страны, в частности - их политика, экономика, культура - воспринимаются россиянами. Сайт предполагает обмен мнениями, оценками и суждениями. То есть интерактив только приветствуется.
Важно отметить, что если Вы уже зарегистрированы на «Военном обозрении», то вход на сайт проекта «Репортёр» можно осуществить под существующим логином и паролем. Не зарегистрированы - тоже не беда. «Репортёр» ждёт Вас на своих страницах вне зависимости от статусов, рангов, национальности, гражданства, политических и гастрономических предпочтений :)
На «Репортёре» не существует тем из разряда «табу». Если материал находится в рамках правового поля Российской Федерации, то проект готов его принять и вынести на обсуждение общественности. Нам важно мнение не только экспертов, но и обычных граждан, которые своими комментариями могут демонстрировать своё отношение к происходящему, формировать собственную информационную повестку.
Всё, что актуально, всё, что даёт пищу для размышлений, всё, о чём Вы хотите поговорить как с идейными сторонниками, так и с оппонентами – это поле для деятельности в рамках нового проекта «Репортёр».
Важно, что на сайте публикуются и такие темы, обсуждение которых часто несправедливо игнорируется крупными СМИ.
«Репортёр» - это ещё и проект социальной активности. Если вы ощущаете в себе творческие силы и желание делиться своим мнением и взглядами на актуальные темы, мы будем рады опубликовать ваши материалы на «Репортёре».
Перейти на Репортёр
P.S.
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
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