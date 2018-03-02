Норвежская система ПРО. Защита, вопросы и срыв сроков
Ряд стран Европы уже озаботился вопросом защиты себя и союзников от гипотетического ракетно-ядерного удара. В европейских государствах уже развернуты средства единой евроатлантической системы противоракетной обороны, и ожидается строительство новых объектов. Сравнительно недавно о своем желании иметь собственную ПРО объявила Норвегия. Сейчас она занята исследовательскими работами, по результатам которых будут сформированы планы по строительству желаемых систем.
В отдаленном прошлом вооруженные силы Норвегии располагали противоракетными системами зарубежного производства, которые могли бороться с некоторыми ракетами вероятного противника. После завершения Холодной войны от такого оружия отказались, и в течение последних десятилетий норвежская территория имела только противовоздушную оборону без существенного противоракетного потенциала. В связи с последними событиями на международной арене и современными политическими тенденциями норвежское командование решило возродить собственную ПРО.
Вопрос строительства новой ПРО неоднократно поднимался в последние годы, но до определенного времени все останавливалось на стадии обсуждений. Лишь в начале 2017-го Норвегия перешла к реальным делам. Было объявлено о скором проведении научно-исследовательской работы, по результатам которой будет сформирован облик требуемой системы ПРО. Предполагалось изучить основные угрозы, а также определить имеющиеся возможности, после чего предложить наиболее удачный вариант противоракетной обороны, соответствующий особенностям гипотетического театра военных действий.
Изучение возможностей по строительству новых средств защиты было поручено государственному институту обороны Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) и американскому Агентству по ПРО. Совместными усилиями две организации должны были рассмотреть ряд существующих и перспективных проектов, а затем определить, какие из них подходят для перевооружения норвежской армии. Согласно планам начала прошлого года, проработку облика ПРО следовало завершить примерно за год.
Перед FFI и Агентством по ПРО поставили несколько основных вопросов. Они должны были изучить имеющуюся норвежскую инфраструктуру и узнать ее потенциал в контексте развертывания ПРО, а также определить потребность строительства новых объектов. Также следовало рассмотреть ситуацию на международном рынке и оценить зарубежные системы ПРО, в том числе с точки зрения стоимости и возможности закупки. Следующие пункты задания для исследователей предусматривали оценку финансовых и эксплуатационных особенностей будущей ПРО. Наконец, специалисты должны были предугадать возможную реакцию России на развертывание противоракетных комплексов в Норвегии.
Следует отметить, что оценка реакции крупной соседней страны оказалась самой простой задачей. Достаточно быстро российское внешнеполитическое ведомство осудило предложение норвежского руководства и предостерегло его от необдуманных шагов, способных негативно сказаться на стратегической обстановке в регионе. По остальным пунктам FFI и Агентству по ПРО пришлось работать самостоятельно.
Вскоре после оглашения планов по строительству ПРО в норвежской и зарубежной прессе появились различные оценки и заявления, предлагавшие те или иные способы реализации имеющихся планов. В частности, предлагалось просто присоединиться к строящейся евроатлантической системе ПРО и использовать те же элементы комплексов, что развертываются на территории других стран. Также упоминалась возможность строительства противоракетной обороны с использованием истребителей F-35. Утверждалось, что такие самолеты с ракетами «воздух-воздух» AIM-120D AMRAAM смогут сбивать баллистические ракеты на начальных участках траектории.
Согласно информации начала прошлого года, к 2018 году участники исследований должны были представить полный пакет документов, описывающих ситуацию и предлагающих пути реализации имеющихся планов. Тем не менее, этого не произошло. До конца 2017 года руководство страны не получило желаемые документы; не передали их и в первые недели нового 2018-го. Только несколько дней назад было объявлено о переносе сроков завершения исследований. Кроме того, огласили его причины.
По данным министерства обороны Норвегии, для выполнения исследований потребовались достаточно сложные работы с многочисленными расчетами, симуляциями и т.д. Математическая часть исследований оказалась труднее, чем ожидалось изначально. Из-за этого работы затянулись и не завершены до сих пор. Согласно недавним сообщениям, FFI и Агентство по ПРО будут продолжать текущую работу в течение нескольких следующих месяцев. Теперь в качестве срока завершения исследований называется конец 2018 года.
Как сообщают норвежские средства массовой информации, в будущих документах будут приводиться данные по различным противоракетным комплексам наземного, воздушного и морского базирования. В частности, известно о завершении оценки норвежских фрегатов типа Fridjof Nansen в качестве носителей противоракет. Впрочем, пока не уточняется, к каким выводам пришли норвежские и американские специалисты.
Перенос доклада на тему перспектив строительства противоракетной обороны повлек за собой смещение сроков остальных требуемых работ. Получив в конце года требуемые документы, министерство обороны и правительство планируют обсудить все необходимые вопросы, на что уйдет почти весь 2019 год. Если не возникнут какие-либо новые проблемы, то уже в 2020 году может появиться контракт на поставку конкретных образцов техники и вооружения. Первые заказанные образцы будут поставлены не ранее середины следующего десятилетия.
По разным оценкам, Норвегия, в первую очередь, должна будет выбрать подход к строительству противоракетной обороны. Она может приобрести какие-либо системы и построить свою собственную систему ПРО, либо присоединиться к развертываемой евроатлантической системе. В последнем случае на норвежской территории могут появиться объекты, аналогичные находящимся в Польше или Румынии. Контроль за этими объектами будет возложен на системы управления НАТО.
Какой подход выберет военное и политическое руководство Норвегии – пока остается только гадать. Оба подхода имеют свои плюсы и минусы, связанные с техникой, боевыми качествами и даже политикой. Кроме того, политикам и военным предстоит учитывать не только тактико-технические особенности перспективных комплексов, но и политические последствия, отношения с третьими странами и т.д.
Начиная с момента объявления о будущем строительстве норвежской системы противоракетной обороны, регулярно высказываются различные предположения и оценки, касающиеся ее технического облика. Специалисты пытаются предугадать не только основные подходы к строительству, но и конкретные компоненты, на основе которых будет создаваться вся требуемая система. По очевидным причинам, встречаются самые разные предположения и оценки, зачастую противоречащие друг другу. При этом в существующих оценках можно отследить некоторые общие тенденции, имеющие под собой определенные основания.
Согласно подавляющему большинству оценок, Норвегия – вне зависимости от степени самостоятельности будущей системы – не станет заказывать разработку перспективных комплексов. Наоборот, она приобретет и развернет комплексы существующих типов, предлагаемых зарубежными компаниями. Из ситуации в этом секторе международного рынка вооружений следует, что контракт, вероятнее всего, будет подписан с одной из американских компаний. В каталогах продукций промышленности других стран попросту отсутствуют изделия, способные заинтересовать норвежских военных.
В таком случае наиболее вероятной выглядит закупка какого-либо из трех «актуальных» противоракетных комплексов, предлагаемых США. Дополнением для существующих зенитных систем может стать комплекс Patriot, имеющий определенные противоракетные возможности. Если принимать во внимание особенности существующей норвежской ПВО, то такой выбор выглядит достаточно интересно.
Альтернативой «Пэтриоту» может стать специализированный противоракетный комплекс THAAD. Такие комплексы уже поступили на вооружение нескольких зарубежных стран, и далеко не всегда работают в составе крупной интегрированной системы ПРО. При этом, в случае принятия такого решения, их можно будет использовать и с другими средствами евроатлантической ПРО.
Наиболее сложным и дорогим, но способным показать самые высокие характеристики, является комплекс Aegis Ashore. Сухопутные версии корабельных систем уже развернуты на нескольких базах Восточной Европы; имеются планы по строительству еще нескольких таких объектов. Вполне возможно, что очередной комплекс такого рода появится именно в Норвегии.
Все три перечисленных комплекса имеют свои особенности, которые, в зависимости от требований заказчика, могут считаться как преимуществами, так и недостатками. К примеру, системы THAAD и Aegis Ashore отличаются повышенными боевыми характеристиками, но комплекс Patriot заметно дешевле. Кроме того, у норвежской промышленности имеются налаженные связи с разработчиком последнего – компанией Raytheon. При выборе желаемых систем ПРО норвежское командование может поставить во главу угла как характеристики, так и стоимость.
В контексте боевых возможностей также следует учитывать называемые цели планируемого строительства. Министерство обороны Норвегии и НАТО, реагируя на критику со стороны России, утверждают, что новая система ПРО направлена не против российских ракет, но призвана бороться с оружием других стран. По элементарным географическим причинам, основной угрозой для Норвегии в таком случае оказываются иранские ракеты. Кратчайшее расстояние между Ираном и Норвегией превышает 3200 км, что указывает на гипотетическое применение баллистических ракет средней дальности. Это предъявляет особые требования к средствам защиты.
В соответствии с актуальными тенденциями в европейской международной политике, в качестве угрозы могут рассматриваться и российские ракеты «Искандер» или «Калибр». Последние, относящиеся к категории крылатых ракет, являются целями для противовоздушной обороны. Квазибаллистические ракеты комплекса «Искандер», несмотря на все заявления норвежского командования, могут быть одним из поводов для развертывания ПРО.
Впрочем, пока речь идет лишь о предположениях и версиях. Они основываются только на известных данных и не учитывают результаты текущей научно-исследовательской работы, которую планируется завершить только к концу года. К каким выводам придут специалисты Forsvarets forskningsinstitutt и Агентства по ПРО – неизвестно. Также остаются неизвестными будущие рекомендации в отношении подходов к строительству и выбора конкретных образцов техники.
Последние новости о будущей программе строительства норвежской ПРО показывают один любопытный момент, который вполне способен стать поводом для специфических выводов. Согласно изначальным планам, специалисты FFI и Агентства по ПРО должны были завершить необходимые исследования еще несколько месяцев назад, в конце 2017 года. Однако они не справились со своей работой в установленные сроки, и им дали еще год. Вследствие этого процесс создания полноценного проекта сдвинулся на 2019 год, а подписание необходимых контрактов – на 2020-й. Строительство желаемой системы, имеющей особое значение для страны, начнется не ранее 2025 года – через семь лет или позже.
Тема строительства собственной норвежской противоракетной обороны обсуждалась на протяжении многих лет, и только в прошлом году дошла до старта реальных научно-исследовательских работ. Планы в этом контексте расписаны до середины следующего десятилетия. На первый взгляд, все это выглядит разумным и логичным, но можно найти определенные поводы для критики.
Задолго до старта реальных работ систему ПРО Норвегии называли стратегически важной; утверждалось, что для обеспечения безопасности страны ее следует построить и поставить на дежурство в кратчайшие сроки. Однако первые исследования начались только в 2017 году, а первые реальные результаты можно будет увидеть не ранее, чем в 2025-м. Такой график работ смотрится неоднозначно, и не в полной мере подтверждает декларируемый приоритет проекта. Почему норвежское командование так относится к вопросам перевооружения и строительства стратегического «щита» – знает только оно само.
Так или иначе, после долгих бессмысленных разговоров и громких заявлений без последствия Норвегия приступила к изучению вопроса строительства противоракетной обороны. В установленные сроки ученые двух стран не смогли завершить формирование облика такой системы, но в течение нескольких следующих месяцев эти работы будут завершены. Таким образом, в течение ближайших лет норвежское командование сможет определиться со своими планами и приступить к их реализации. Новые сообщения о ходе проекта следует ждать ближе к концу года.
По материалам сайтов:
https://sputniknews.com/
http://klassekampen.no/
https://defensenews.com/
http://defense-update.com/
http://bmpd.livejournal.com/
В отдаленном прошлом вооруженные силы Норвегии располагали противоракетными системами зарубежного производства, которые могли бороться с некоторыми ракетами вероятного противника. После завершения Холодной войны от такого оружия отказались, и в течение последних десятилетий норвежская территория имела только противовоздушную оборону без существенного противоракетного потенциала. В связи с последними событиями на международной арене и современными политическими тенденциями норвежское командование решило возродить собственную ПРО.
Вопрос строительства новой ПРО неоднократно поднимался в последние годы, но до определенного времени все останавливалось на стадии обсуждений. Лишь в начале 2017-го Норвегия перешла к реальным делам. Было объявлено о скором проведении научно-исследовательской работы, по результатам которой будет сформирован облик требуемой системы ПРО. Предполагалось изучить основные угрозы, а также определить имеющиеся возможности, после чего предложить наиболее удачный вариант противоракетной обороны, соответствующий особенностям гипотетического театра военных действий.
Изучение возможностей по строительству новых средств защиты было поручено государственному институту обороны Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) и американскому Агентству по ПРО. Совместными усилиями две организации должны были рассмотреть ряд существующих и перспективных проектов, а затем определить, какие из них подходят для перевооружения норвежской армии. Согласно планам начала прошлого года, проработку облика ПРО следовало завершить примерно за год.
Перед FFI и Агентством по ПРО поставили несколько основных вопросов. Они должны были изучить имеющуюся норвежскую инфраструктуру и узнать ее потенциал в контексте развертывания ПРО, а также определить потребность строительства новых объектов. Также следовало рассмотреть ситуацию на международном рынке и оценить зарубежные системы ПРО, в том числе с точки зрения стоимости и возможности закупки. Следующие пункты задания для исследователей предусматривали оценку финансовых и эксплуатационных особенностей будущей ПРО. Наконец, специалисты должны были предугадать возможную реакцию России на развертывание противоракетных комплексов в Норвегии.
Следует отметить, что оценка реакции крупной соседней страны оказалась самой простой задачей. Достаточно быстро российское внешнеполитическое ведомство осудило предложение норвежского руководства и предостерегло его от необдуманных шагов, способных негативно сказаться на стратегической обстановке в регионе. По остальным пунктам FFI и Агентству по ПРО пришлось работать самостоятельно.
Вскоре после оглашения планов по строительству ПРО в норвежской и зарубежной прессе появились различные оценки и заявления, предлагавшие те или иные способы реализации имеющихся планов. В частности, предлагалось просто присоединиться к строящейся евроатлантической системе ПРО и использовать те же элементы комплексов, что развертываются на территории других стран. Также упоминалась возможность строительства противоракетной обороны с использованием истребителей F-35. Утверждалось, что такие самолеты с ракетами «воздух-воздух» AIM-120D AMRAAM смогут сбивать баллистические ракеты на начальных участках траектории.
Согласно информации начала прошлого года, к 2018 году участники исследований должны были представить полный пакет документов, описывающих ситуацию и предлагающих пути реализации имеющихся планов. Тем не менее, этого не произошло. До конца 2017 года руководство страны не получило желаемые документы; не передали их и в первые недели нового 2018-го. Только несколько дней назад было объявлено о переносе сроков завершения исследований. Кроме того, огласили его причины.
По данным министерства обороны Норвегии, для выполнения исследований потребовались достаточно сложные работы с многочисленными расчетами, симуляциями и т.д. Математическая часть исследований оказалась труднее, чем ожидалось изначально. Из-за этого работы затянулись и не завершены до сих пор. Согласно недавним сообщениям, FFI и Агентство по ПРО будут продолжать текущую работу в течение нескольких следующих месяцев. Теперь в качестве срока завершения исследований называется конец 2018 года.
Как сообщают норвежские средства массовой информации, в будущих документах будут приводиться данные по различным противоракетным комплексам наземного, воздушного и морского базирования. В частности, известно о завершении оценки норвежских фрегатов типа Fridjof Nansen в качестве носителей противоракет. Впрочем, пока не уточняется, к каким выводам пришли норвежские и американские специалисты.
Перенос доклада на тему перспектив строительства противоракетной обороны повлек за собой смещение сроков остальных требуемых работ. Получив в конце года требуемые документы, министерство обороны и правительство планируют обсудить все необходимые вопросы, на что уйдет почти весь 2019 год. Если не возникнут какие-либо новые проблемы, то уже в 2020 году может появиться контракт на поставку конкретных образцов техники и вооружения. Первые заказанные образцы будут поставлены не ранее середины следующего десятилетия.
По разным оценкам, Норвегия, в первую очередь, должна будет выбрать подход к строительству противоракетной обороны. Она может приобрести какие-либо системы и построить свою собственную систему ПРО, либо присоединиться к развертываемой евроатлантической системе. В последнем случае на норвежской территории могут появиться объекты, аналогичные находящимся в Польше или Румынии. Контроль за этими объектами будет возложен на системы управления НАТО.
Какой подход выберет военное и политическое руководство Норвегии – пока остается только гадать. Оба подхода имеют свои плюсы и минусы, связанные с техникой, боевыми качествами и даже политикой. Кроме того, политикам и военным предстоит учитывать не только тактико-технические особенности перспективных комплексов, но и политические последствия, отношения с третьими странами и т.д.
Начиная с момента объявления о будущем строительстве норвежской системы противоракетной обороны, регулярно высказываются различные предположения и оценки, касающиеся ее технического облика. Специалисты пытаются предугадать не только основные подходы к строительству, но и конкретные компоненты, на основе которых будет создаваться вся требуемая система. По очевидным причинам, встречаются самые разные предположения и оценки, зачастую противоречащие друг другу. При этом в существующих оценках можно отследить некоторые общие тенденции, имеющие под собой определенные основания.
Согласно подавляющему большинству оценок, Норвегия – вне зависимости от степени самостоятельности будущей системы – не станет заказывать разработку перспективных комплексов. Наоборот, она приобретет и развернет комплексы существующих типов, предлагаемых зарубежными компаниями. Из ситуации в этом секторе международного рынка вооружений следует, что контракт, вероятнее всего, будет подписан с одной из американских компаний. В каталогах продукций промышленности других стран попросту отсутствуют изделия, способные заинтересовать норвежских военных.
В таком случае наиболее вероятной выглядит закупка какого-либо из трех «актуальных» противоракетных комплексов, предлагаемых США. Дополнением для существующих зенитных систем может стать комплекс Patriot, имеющий определенные противоракетные возможности. Если принимать во внимание особенности существующей норвежской ПВО, то такой выбор выглядит достаточно интересно.
Альтернативой «Пэтриоту» может стать специализированный противоракетный комплекс THAAD. Такие комплексы уже поступили на вооружение нескольких зарубежных стран, и далеко не всегда работают в составе крупной интегрированной системы ПРО. При этом, в случае принятия такого решения, их можно будет использовать и с другими средствами евроатлантической ПРО.
Наиболее сложным и дорогим, но способным показать самые высокие характеристики, является комплекс Aegis Ashore. Сухопутные версии корабельных систем уже развернуты на нескольких базах Восточной Европы; имеются планы по строительству еще нескольких таких объектов. Вполне возможно, что очередной комплекс такого рода появится именно в Норвегии.
Все три перечисленных комплекса имеют свои особенности, которые, в зависимости от требований заказчика, могут считаться как преимуществами, так и недостатками. К примеру, системы THAAD и Aegis Ashore отличаются повышенными боевыми характеристиками, но комплекс Patriot заметно дешевле. Кроме того, у норвежской промышленности имеются налаженные связи с разработчиком последнего – компанией Raytheon. При выборе желаемых систем ПРО норвежское командование может поставить во главу угла как характеристики, так и стоимость.
В контексте боевых возможностей также следует учитывать называемые цели планируемого строительства. Министерство обороны Норвегии и НАТО, реагируя на критику со стороны России, утверждают, что новая система ПРО направлена не против российских ракет, но призвана бороться с оружием других стран. По элементарным географическим причинам, основной угрозой для Норвегии в таком случае оказываются иранские ракеты. Кратчайшее расстояние между Ираном и Норвегией превышает 3200 км, что указывает на гипотетическое применение баллистических ракет средней дальности. Это предъявляет особые требования к средствам защиты.
В соответствии с актуальными тенденциями в европейской международной политике, в качестве угрозы могут рассматриваться и российские ракеты «Искандер» или «Калибр». Последние, относящиеся к категории крылатых ракет, являются целями для противовоздушной обороны. Квазибаллистические ракеты комплекса «Искандер», несмотря на все заявления норвежского командования, могут быть одним из поводов для развертывания ПРО.
Впрочем, пока речь идет лишь о предположениях и версиях. Они основываются только на известных данных и не учитывают результаты текущей научно-исследовательской работы, которую планируется завершить только к концу года. К каким выводам придут специалисты Forsvarets forskningsinstitutt и Агентства по ПРО – неизвестно. Также остаются неизвестными будущие рекомендации в отношении подходов к строительству и выбора конкретных образцов техники.
Последние новости о будущей программе строительства норвежской ПРО показывают один любопытный момент, который вполне способен стать поводом для специфических выводов. Согласно изначальным планам, специалисты FFI и Агентства по ПРО должны были завершить необходимые исследования еще несколько месяцев назад, в конце 2017 года. Однако они не справились со своей работой в установленные сроки, и им дали еще год. Вследствие этого процесс создания полноценного проекта сдвинулся на 2019 год, а подписание необходимых контрактов – на 2020-й. Строительство желаемой системы, имеющей особое значение для страны, начнется не ранее 2025 года – через семь лет или позже.
Тема строительства собственной норвежской противоракетной обороны обсуждалась на протяжении многих лет, и только в прошлом году дошла до старта реальных научно-исследовательских работ. Планы в этом контексте расписаны до середины следующего десятилетия. На первый взгляд, все это выглядит разумным и логичным, но можно найти определенные поводы для критики.
Задолго до старта реальных работ систему ПРО Норвегии называли стратегически важной; утверждалось, что для обеспечения безопасности страны ее следует построить и поставить на дежурство в кратчайшие сроки. Однако первые исследования начались только в 2017 году, а первые реальные результаты можно будет увидеть не ранее, чем в 2025-м. Такой график работ смотрится неоднозначно, и не в полной мере подтверждает декларируемый приоритет проекта. Почему норвежское командование так относится к вопросам перевооружения и строительства стратегического «щита» – знает только оно само.
Так или иначе, после долгих бессмысленных разговоров и громких заявлений без последствия Норвегия приступила к изучению вопроса строительства противоракетной обороны. В установленные сроки ученые двух стран не смогли завершить формирование облика такой системы, но в течение нескольких следующих месяцев эти работы будут завершены. Таким образом, в течение ближайших лет норвежское командование сможет определиться со своими планами и приступить к их реализации. Новые сообщения о ходе проекта следует ждать ближе к концу года.
По материалам сайтов:
https://sputniknews.com/
http://klassekampen.no/
https://defensenews.com/
http://defense-update.com/
http://bmpd.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: US MDA, News.usni.org
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