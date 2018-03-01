18:13 01 марта
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Шойгу рассказал, зачем Су-57 отправляли в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил журналистам, что два российских самолета Су-57 успешно выполнили двухдневную программу испытаний в Сирии.

Шойгу рассказал, зачем Су-57 отправляли в Сирию


Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад
– цитирует РИА «Новости» Шойгу


Отметим, что это первое официальное подтверждение отправки новейших российских самолетов в Сирию.

Министр также сказал, что не знает, откуда могли взяться спутниковые фото Су-57.

Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 95 год, – такие самолеты никогда вместе не стоят. Фотографии, которые были опубликованы, – не знаю откуда, потому что все самолеты были в укрытиях все это время
– отметил он, передает ТАСС.

В воскресенье израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовал спутниковый снимок российских истребителей пятого поколения Су-57, сделанный в Сирии. Ранее стало известно, что Россия решила испытать в Сирии системы вооружений новейшего истребителя пятого поколения Су-57 (известного как ПАК ФА и Т-50). На авиабазу Хмеймим перебросили два самолета, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 29

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  1. хмурый лис Сегодня, 17:07
    удачных Испытаний су 57!!!!!!!! Летчикам желаю что все задачи которые перед ними Поставит МО выполнили на отлично ,и вернулись на базу hi .А недруги лучше не мешайте иначе ответка вам не понравится . angry
    хмурый лис
    1. МИХАН Сегодня, 17:15
      Шойгу усталым выглядит , какая колоссальная нагрузка на него все же легла..Провокации сколько на Россию ! Держись Кужантаевич ..Выборы пройдут на Алтай с ВВП смотаетесь, стресс снимите ..
      Россия за вас однозначно ! Удачи , а Су-57 отличный "самолетик" вон какой переполох в мире наделал ..хе хе
      МИХАН
      1. bk316 Сегодня, 17:31
        Шойгу усталым выглядит

        Уставший? Это Вы его не видели в 95 когда в Нефтегорске он со своими ребятами 48 часов людей из под завалов вытаскивали.
        bk316
      2. san4es Сегодня, 17:43
        Цитата: МИХАН
        ... Держись Кужантаевич ..хе хе

        ...А вот за это можно поплатиться angry
        Серге́й Кужуге́тович Шойгу́
        san4es
      3. Семен1972 Сегодня, 17:56
        Цитата: МИХАН
        Шойгу усталым выглядит , какая колоссальная нагрузка на него все же легла..Провокации сколько на Россию !

        Сколько провокаций и как он ответил? Вроде бы войну не ведем ни с кем...ну кроме дивана.
        Семен1972
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 17:18
      Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад

      Когда Су-57 прилетали в Сирию, так вся прозападная пресса кричала об этом и притом ей показалось, что прилетели четыре самолёта! А улетели - всё тихо, никто ничего не видел и не слышал: ни два самолёта, ни четыре. Вот что значит российские самолёты-невидимки! laughing
      СРЦ П-15
      1. Piramidon Сегодня, 17:34
        Цитата: СРЦ П-15
        вся прозападная пресса кричала об этом

        Если верить этой прессе, то они там до сих пор всё бомбят.
        Piramidon
      2. А. Привалов Сегодня, 17:43
        Цитата: СРЦ П-15
        Вот что значит российские самолёты-невидимки! laughing

        Ну разве это невидимки? Вот, невидимка, так невидимка! wassat
        А. Привалов
  2. ланс Сегодня, 17:08
    что называется: хлоп, топ , раз , противогаз. мо рф что тут сказать.
    ланс
  3. Yrec Сегодня, 17:08
    Маловато что-то - 2 дня. Небось годовую программу испытаний успели провести.
    Yrec
  4. demo Сегодня, 17:09
    Отправили.
    Всколыхнули "мировую общественность".
    Спровоцировали активизацию всех измерительных комплексов.
    Протестировали работу бортовых систем.
    Слетали с 35 на сафари.
    Отстрелялись и проверили работоспособность систем.
    Отправились домой.
    Программа на 2 дня насыщенная.
    Можно сказать "с верхом".
    demo
  5. user1212 Сегодня, 17:13
    Так вот почему в Израиле так любят "фотофакты". У них, оказывается, всегда есть нужные laughing
    user1212
    1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 17:30
      Вполне возможно спутники клюнули на "надувные" ловушки. Тем более в России с такими изделиями всё достаточно хорошо (вспоминаем надувные макеты мобильных пусковых комплексов с копированием тепловой и радиол. сигнатуры)))
      Не думаю, что в командование настолько "упороты" чтобы секретные изделия ставить в притирку на открытой стоянке, ла ещё и на таком своеобразном аэродроме.
      N.O.M.A.D.E.
    2. Piramidon Сегодня, 17:35
      Цитата: user1212
      Так вот почему в Израиле так любят "фотофакты". У них, оказывается, всегда есть нужные laughing

      По фотошопу им зачет.
      Piramidon
  6. prapor75m Сегодня, 17:18
    дало ясное , что дело темное wink
    prapor75m
  7. Geonezis Сегодня, 17:19
    Все правильно сделали- ряд испытаний почти в боевых. Надеюсь скоро примут на вооружение.
    Geonezis
  8. А. Привалов Сегодня, 17:20
    Чичас гляну! Третьёго дня, вроде как на месте были....
    А. Привалов
    1. А. Привалов Сегодня, 17:21
      Ой! Точна! Улятели сердешные, улятели... fellow

      laughing
      А. Привалов
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:28
        smile Чтобы с нами достойно общаться, впредь прошу Вас бросить пить, курить и выражаться. hi
        ul_vitalii
      2. pjastolov Сегодня, 17:29
        так всетаки 4?
        pjastolov
      3. Ратуш Сегодня, 17:30
        Неужели в самом деле все газели улятели...а почему улятели...клявать было нечего вот они и улятели
        Ратуш
    2. pjastolov Сегодня, 17:23
      Цитата: А. Привалов
      Третьёго дня, вроде как на месте были были....

      и какие из 8?
      pjastolov
      1. user1212 Сегодня, 17:25
        Цитата: pjastolov
        и какие из 8?

        Да любые bully
        user1212
        1. pjastolov Сегодня, 17:28
          Цитата: user1212
          Да любые

          там два разных типа request
          pjastolov
    3. Пижон Сегодня, 17:27
      "А из нашего окна площадь Красная видна" ?.. smile
      Пижон
      1. А. Привалов Сегодня, 17:28
        Цитата: Пижон
        "А из нашего окна площадь Красная видна" ?.. smile

        Нет, из нашего окошка, только Сирия немножко! laughing
        А. Привалов
  9. Старый военрук Сегодня, 17:46
    Опять облом у иноинформаторов и комментаторов. А так старались. И спутники задействовали, и крутых экспертов. А от страха и ужаса увидели 4 Су-57. Поистине, у страх глаза велики. Успехов лётчикам и мокрых памперсов противникам.
    Старый военрук
    1. Игорь В Сегодня, 18:08
      Наши техники ошибочно четыре макета накачали. smile
      Игорь В
  10. АндрейИванов Сегодня, 18:06
    Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад

    То есть,применение нового арсенала видимо тоже имело место быть и скорее всего в ночное время суток.
    АндрейИванов
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