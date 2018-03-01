Шойгу рассказал, зачем Су-57 отправляли в Сирию

Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад

Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 95 год, – такие самолеты никогда вместе не стоят. Фотографии, которые были опубликованы, – не знаю откуда, потому что все самолеты были в укрытиях все это время