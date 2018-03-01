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Шойгу рассказал, зачем Су-57 отправляли в Сирию
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил журналистам, что два российских самолета Су-57 успешно выполнили двухдневную программу испытаний в Сирии.
Отметим, что это первое официальное подтверждение отправки новейших российских самолетов в Сирию.
Министр также сказал, что не знает, откуда могли взяться спутниковые фото Су-57.
В воскресенье израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовал спутниковый снимок российских истребителей пятого поколения Су-57, сделанный в Сирии. Ранее стало известно, что Россия решила испытать в Сирии системы вооружений новейшего истребителя пятого поколения Су-57 (известного как ПАК ФА и Т-50). На авиабазу Хмеймим перебросили два самолета, передает "Взгляд"
Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад– цитирует РИА «Новости» Шойгу
Отметим, что это первое официальное подтверждение отправки новейших российских самолетов в Сирию.
Министр также сказал, что не знает, откуда могли взяться спутниковые фото Су-57.
Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 95 год, – такие самолеты никогда вместе не стоят. Фотографии, которые были опубликованы, – не знаю откуда, потому что все самолеты были в укрытиях все это время– отметил он, передает ТАСС.
В воскресенье израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовал спутниковый снимок российских истребителей пятого поколения Су-57, сделанный в Сирии. Ранее стало известно, что Россия решила испытать в Сирии системы вооружений новейшего истребителя пятого поколения Су-57 (известного как ПАК ФА и Т-50). На авиабазу Хмеймим перебросили два самолета, передает "Взгляд"
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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