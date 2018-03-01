18:15 01 марта
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Замглавы СММ ОБСЕ: ВСУ нарушают Минские соглашения, продвигаясь в "серой зоне"

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг прокомментировал действия украинских силовиков в так называемой «серой зоне» на Донбассе. По словам Хуга, высказанным в ходе брифинга, ОБСЕ фиксирует активность ВСУ в нейтральной полосе. Замглавы СММ ОБСЕ отметил, что украинские войска пытаются продвигать свои позиции в «серой зоне» на территории Луганской области, что сокращает межпозиционное расстояние.

Заявления Александра Хуга приводит издание «Украинская правда»:
Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к ещё большему насилию. Недопустимо, чтобы украинские военные брали под свой контроль населённые пункты в «серой зоне».





Речь в первую очередь идёт о вхождении украинских силовиков в населённый пункт Новоалександровка.

Хуг отметил, что такого рода действия ВСУ являются прямым нарушением Минских соглашений.

Зампредседателя СММ ОБСЕ:
За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороне, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия.

Использованы фотографии: www.osce.org
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Комментарии 15

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  1. pjastolov Сегодня, 17:07
    За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороне, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия.
    ну и? говорящая голова озвучила очевидные факты, и где санкции?
    pjastolov
    1. МИХАН Сегодня, 17:10
      Лезут потихоньку озираясь , зная что перед выборами их особо трогать не будут..Ну ну! Потом посмотрим .
      МИХАН
      1. Чёрный Сегодня, 17:16
        Окраинцы вот насколько можно быть такими идиЁтами?, Вам же давно уже дали понять что силой взять Донбасс вам не дадут, нет один хрен вы с упорством осла идёте на смерть.
        Чёрный
      2. pjastolov Сегодня, 17:16
        Цитата: МИХАН
        Ну ну! Потом посмотрим .

        Виталь hi уже четыре года смотрим и что?
        pjastolov
      3. 210окв Сегодня, 17:27
        А что смотреть."Альтернативы "Минску" нет"...Чьи слова?
        Цитата: МИХАН
        Лезут потихоньку озираясь , зная что перед выборами их особо трогать не будут..Ну ну! Потом посмотрим .
        210окв
      4. vovanpain Сегодня, 17:55
        Цитата: МИХАН
        .Ну ну! Потом посмотрим

        Ну ну! Великая Отечественная Война продолжалась 1418 дней и ночей,Война на Донбассе продолжается уже 1423 день на сегодня,"потом посмотрим"все продолжается и продолжается. Вот такое хе хе no
        vovanpain
  2. Серый брат Сегодня, 17:08
    Во даёт - не иначе где-то свинья сдохла.
    Серый брат
    1. pjastolov Сегодня, 17:20
      Цитата: Серый брат
      Во даёт - не иначе где-то свинья сдохла.

      это - не кашерно laughing
      pjastolov
  3. котовский Сегодня, 17:08
    Хуг...Ты чего?..
    Ну ка холодной водичкой личико сполосни...
    Спросонья видать,ляпнул не подумав..
    котовский
  4. Yrec Сегодня, 17:12
    Скоро сменят его, наверное. Вот для мемуаров своих и старается: "Похождения тупоголового некомпетентного Хуга - годы глупости".
    Yrec
  5. koshmarik Сегодня, 17:14
    Подобного рода перемещения ВСУ развязывают руки ополченцам, которые вполне могут прихватить, скажем, Мариуполь с целью выравнивания линии соприкосновения.
    koshmarik
  6. taiga2018 Сегодня, 17:14
    ты что,забыл на чьей стороне играешь?
    taiga2018
  7. Geonezis Сегодня, 17:14
    Похоже смотрели трансляцию выступления Путина, испугались и переобулись в полете. Уже хохлы нарушают. Вот что новые ракеты с людьми делают. laughing
    Geonezis
  8. Гардамир Сегодня, 17:53
    Если уж на Во не могут без новостей про Украину, то расскажите вот об этом.
    Шведский арбитражный суд присудил "Газпрому" выплатить 2,5 миллиарда Украине.
    Гардамир
  9. askme Сегодня, 18:11
    Ну вот, быстрая реакция на речь Путина. Пердаки подгорели, обратку включили. Ну вот и ладно. Теперь сидите и нюхайте то гуано, которое под дверью нагадили...
    askme
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