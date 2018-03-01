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Замглавы СММ ОБСЕ: ВСУ нарушают Минские соглашения, продвигаясь в "серой зоне"
Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг прокомментировал действия украинских силовиков в так называемой «серой зоне» на Донбассе. По словам Хуга, высказанным в ходе брифинга, ОБСЕ фиксирует активность ВСУ в нейтральной полосе. Замглавы СММ ОБСЕ отметил, что украинские войска пытаются продвигать свои позиции в «серой зоне» на территории Луганской области, что сокращает межпозиционное расстояние.
Заявления Александра Хуга приводит издание «Украинская правда»:
Речь в первую очередь идёт о вхождении украинских силовиков в населённый пункт Новоалександровка.
Хуг отметил, что такого рода действия ВСУ являются прямым нарушением Минских соглашений.
Зампредседателя СММ ОБСЕ:
Заявления Александра Хуга приводит издание «Украинская правда»:
Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к ещё большему насилию. Недопустимо, чтобы украинские военные брали под свой контроль населённые пункты в «серой зоне».
Речь в первую очередь идёт о вхождении украинских силовиков в населённый пункт Новоалександровка.
Хуг отметил, что такого рода действия ВСУ являются прямым нарушением Минских соглашений.
Зампредседателя СММ ОБСЕ:
За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороне, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия.
Использованы фотографии: www.osce.org
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