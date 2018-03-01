Замглавы СММ ОБСЕ: ВСУ нарушают Минские соглашения, продвигаясь в "серой зоне"

Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к ещё большему насилию. Недопустимо, чтобы украинские военные брали под свой контроль населённые пункты в «серой зоне».

За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороне, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия.