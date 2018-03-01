Индия заявила об окончании разработки отечественного ПТРК

ATGM NAG были успешно протестированы в условиях пустыни против двух танковых мишеней в разное время и на различных дистанциях. NAG ATGM была разработана Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), и сегодняшние испытания ещё раз доказали их эффективность. Это испытание является финальным на этапе разработки ракеты, и теперь она готова к серийному производству

В Индии завершилась разработка отечественного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) третьего поколения. Пресс-служба Минобороны Индии сообщила о том, что противотанковые управляемые ракеты (Anti-tank Guided Missile, ATGM) NAG были успешно испытаны в условиях пустыни.— сообщили в пресс-службе Минобороны Индии.В ходе предыдущих испытаний именно тестирования в условиях жаркого климата пустыни выявили недостаток ATGM NAG — тепловой датчик не мог обнаружить цель при высоких температурах. В DRDO указывают, что в ракете заменили тепловой сенсор, и теперь она может обнаруживать и поражать цели при любых погодных условиях.Ракеты NAG являются основной перспективного противотанкового ракетного комплекса MPATGM (Man-Portable Anti-tank Guided Missile). Его разработка ведётся с 2015 года (разработка ракеты продолжается уже более десяти лет), при этом налаживание серийного производства новых ПТРК потребует ещё нескольких лет, передает "Warspot"