06:28 02 марта
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Индия заявила об окончании разработки отечественного ПТРК

В Индии завершилась разработка отечественного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) третьего поколения. Пресс-служба Минобороны Индии сообщила о том, что противотанковые управляемые ракеты (Anti-tank Guided Missile, ATGM) NAG были успешно испытаны в условиях пустыни.

Индия заявила об окончании разработки отечественного ПТРК


ATGM NAG были успешно протестированы в условиях пустыни против двух танковых мишеней в разное время и на различных дистанциях. NAG ATGM была разработана Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), и сегодняшние испытания ещё раз доказали их эффективность. Это испытание является финальным на этапе разработки ракеты, и теперь она готова к серийному производству
— сообщили в пресс-службе Минобороны Индии.


В ходе предыдущих испытаний именно тестирования в условиях жаркого климата пустыни выявили недостаток ATGM NAG — тепловой датчик не мог обнаружить цель при высоких температурах. В DRDO указывают, что в ракете заменили тепловой сенсор, и теперь она может обнаруживать и поражать цели при любых погодных условиях.

Ракеты NAG являются основной перспективного противотанкового ракетного комплекса MPATGM (Man-Portable Anti-tank Guided Missile). Его разработка ведётся с 2015 года (разработка ракеты продолжается уже более десяти лет), при этом налаживание серийного производства новых ПТРК потребует ещё нескольких лет, передает "Warspot"

Использованы фотографии: indiatoday.in
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Комментарии 13

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  1. МИХАН Вчера, 17:51
    Неверю я в индуское оружие, раздолбаи они..
    МИХАН
    1. Чёрный Вчера, 17:53
      Цитата: МИХАН
      Неверю я в индуское оружие, раздолбаи они.

      Почему, луки и копья у них неплохо получаются wassat ...остальне - да, не их laughing
      Чёрный
      1. Deadушка Вчера, 18:35
        Цитата: Чёрный
        ..остальне - да, не их

        кино прикольное делают после которого супермен отдыхает плача в сторонке yes
        Deadушка
    2. poquello Вчера, 18:27
      Цитата: МИХАН
      Неверю я в индуское оружие, раздолбаи они..

      однако на фоне скупой информации статьи, Ваш аргумент кажется весомым
      poquello
    3. Berkut24 Вчера, 18:47
      Просто не все знают, что без танца и зажигательной песни индийская техника не работает. Мы так не умеем, поэтому приходиться делать технику, которая работает без художественной самодеятельности.
      Berkut24
  2. pjastolov Вчера, 17:56
    Ракеты NAG являются основной перспективного противотанкового ракетного комплекса MPATGM (Man-Portable Anti-tank Guided Missile). Его разработка ведётся с 2015 года (разработка ракеты продолжается уже более десяти лет), при этом налаживание серийного производства новых ПТРК потребует ещё нескольких лет, передает "Warspot"
    а испытывали на китайсуих танках?
    pjastolov
  3. san4es Вчера, 18:50
    Вес 42 кг
    Длина 1,90 м
    Диаметр 190 мм
    БЧ 8 кг с тандемной БЧ
    Двигатель Тандемный твердотопливный двигатель
    (на основе нитрамина, бездымный, прессованный ,)
    Размах крыльев 400 мм
    Оперативный диапазон
    Сухопутный вариант: 500 м до 4 км (воздушного базирования: 7-10км)
    Скорость 230 м/с
    Система наведения
    Инфракрасный (ИДК) искатель,
    миллиметровые волны (КВЧ с активными радиолокационными головками самонаведения (в стадии разработки)

    san4es
  4. профессор Вчера, 19:02
    Ну вот и Индия сделала свой комплекс "выстрелил-забыл". Китай сделал его еще раньше. Странно когда страны в которых "лишних" 120 миллионов мужиков (т.е. на 120 миллионов мужиков больше чем баб) заботятся о своих бойцах...
    профессор
  5. mvg Вчера, 19:36
    С Израилем разработка, поэтому и шмогли. Даже у нас нет 3-его поколения ПТУРс. Серийного.
    mvg
    1. av58 Вчера, 21:53
      Индийцы и с нами разрабатывали оружие, и даже просто получали лицензию со всей техдокументацией. Как только дело доходит до производства, всё заканчивается.
      av58
      1. mvg Вчера, 22:27
        Заплатили евреям, купили у них радары и Барак-8, и "разработали" NAG и автоматы.. совместно )) С нами ничего не разрабатывают. Только авионику для ФСПГА
        mvg
  6. av58 Вчера, 21:52
    Зная способности индийцев к разработке новейшего оружия, и особенно к его производству, выскажу большое сомнение в реальности индийских планов.
    av58
    1. seos Сегодня, 00:28
      А я не сомневаюсь в том, что они доведут до ума этот ПТРК и запустят его в производство .... У них есть на это деньги и желание...
      seos
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