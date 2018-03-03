Тупые сценарии для ...
Такого позора, который страна увидела на первых теледебатах кандидатов в президенты России, не было давно. И это – кандидаты в президенты… Эталонные образцы разных политических течений и взглядов
Честно сказать, после первых же дебатов стало ясно, что все эти кандидаты даже не понимают зачем они вообще ввязались в эти выборы. Ни один не хочет выиграть, да в общем-то никому и не светит.
В целом – шоу клоунов под режиссурой как от команды «Дома-2».
Можно, кстати, вычленить и нормальных людей. Это кто на этот цирк забил и не почтил участием. Но все равно – печально.
Но пипл хавает… Да еще как! И обсуждает в интернете.
И сразу вспомнился эпизод с народным артистом России Серебряковым, эмигрировавшим в Канаду. Сколько гнева вызвали его оценки современной действительности. Сколько резких и нелицеприятных слов звучало во всех СМИ. Обидно! Когда мы говорим и пишем о мерзостях внутри нашей действительности - это нормально. Но со стороны нам критики не надо! Зашибем!
Хотелось ответить бывшему соотечественнику. А с другой стороны, если задуматься, сколько нас ударили за последний год? Десять? Двадцать? Тридцать раз?
И вообще, есть ли такая области жизни, где нас не пнули бы? Ладно бы за дело. Но ведь уже наступило время, когда можно просто пинать. Просто сказать, что мы виноваты и пинать...
Олимпийская закономерность…
В одной из своих статей наш коллега-сосед вывел некий "Зрадометр". Прибор для измерения нехорошести ситуации. Крайне левое положение "Зрада". Крайне правое положение "Перемога". Ну а "если монета станет на ребро", в смысле, стрелка замрет где-то по середине, появляется ещё один вариант. "Власть что-то мутит".
Анализируя комментарии к статьям, мы приходим к не очень приятном выводу. В нашем обществе "монета на ребро" не встает. Нет у нас в России такого положения в "Зрадомере". Мы постепенно превращаемся в общество "однокнопочных". Почитайте сами себя. Большинство действительно имеют всего "одну кнопку".
И самое неприятное, это состояние для россиянина не нормальное. Придумано искусственно. Или возникло искусственно. Это состояние болезни. Мы долго думали об авторе этого "вируса". Срабатывает ментальное " я хороший, а всё что плохо, придумали враги". Нет автора! Американцы? Либералы? Коммунисты? Путин? Образование? Искусство? Нет, нет и нет. "Сам всё сам"!
Интересно сравнить нашу реакцию на последние "зрады" и "перемоги". Да, на совершенно противоположные вещи. В природе много странно в этом вопросе. Слезы радости или смех от безнадёги.
Начнем, пожалуй, с последних обсуждаемых "зрад". Тех событий, которые реально всколыхнули общество.
Первая. Разгром отряда ЧВК Вагнера. На чем там остановились? 200 погибших и 650 раненых? И при этом даже десятка раненых или убитых не нашлось.
И какая реакция? Первая кнопка. Нужно бросить все силы российского МО на уничтожение врагов ЧВК. Бросить потому, что там погибли(?) наши граждане! Все, кто против такого подхода - американские подстилки и предатели русского народа! ЧВК это ССО, только не на службе государства!
Вторая кнопка. Хватит призывать спасать наемников! Наемники всегда вне закона. И они это знают! Наемники работают на частника, вот пусть частник их и спасает! Россия тут умывает руки. А все, кто против этой точки зрения враги России! Только враги могут желать зла своему государству. А признание наемничества на государственном уровне это не просто зло. Это подтверждение наших захватнических планов. О которых так много говорят на Западе.
Вторая "зрада". Те самые пресловутые 4 центнера кокаина, который нашли в школе при посольстве.
Первая кнопка. Вот оно, доказательство продажности чиновников на самом высоком уровне! Вот оно, доказательство гадостности нынешней власти. Нужно всех менять. От президента до последнего главы сельского поселения. А кто против, тот враг народа! Тот продался американцам!
Вторая кнопка. Наши спецслужбы провели прекрасную совместную операцию с иностранцами и пресекли серьезный канал поставки наркотиков в Европу и Россию. Канал настолько серьезный, что для координации действий потребовалось задействовать руководителей самого высокого ранга. Да здравствуют наши спецслужбы! А все, кто сомневается, враги народа, враги страны!
Кто сомневается в реальности вышеперечисленного, пройдите в статьи по этим темам. Увидите такой радикализм, что мозг "закипит". А сколько оскорблений прочитаете... Думаете, это только в вопросах "зрады" так случается? Нет. Давайте и "перемоги" посмотрим. Для объективности.
Первая "перемога" об уничтожении 2000 членов американской ЧВК в Восточной Гуте.
Новейшие истребители Су-57 нанесли такой силы удар, что перемешали с землей кучу террористов и их приспешников. Многоцелевой истребитель, который смог отработать лучше бомбардировщика или штурмовика... Правда, доказательств этого события примерно столько же, как и в случае с потерями ЧВК Вагнера.
Первая кнопка. Наша армия уничтожает мирное население Восточной Гуты. Этим мы только способствуем усилению гражданской войны в Сирии. На самом деле истребители не наносили ударов. Бомбят сирийские ВВС. Те, кто отдает приказы об уничтожении террористов, толкают страну к гонке вооружений. И даже, к возможной мировой войне. Предатели и враги народа!
Вторая кнопка. Вот что значит новое оружие! Мы отомстили за погибших россиян! Слава нашим ВКС! Так и надо поступать в мировой политике. Или по-нашему или никак! А все, кто говорит о каких-то переговорах и уважении противника, пусть и потенциального, предатели и враги народа!
Ещё одна "перемога". Победа наших хоккеистов на Олимпиаде. Впервые за много лет мы первые. В сложных условиях. При огромном давлении на хоккеистов. Победа, которой мы ждали долгих 26 лет. Да и досталась она нам не просто.
Первая кнопка. И что? С кем играли хоккеисты? С любителями! Уровень хоккея был гораздо ниже, чем мог бы быть, если бы НХЛ разрешила своим игрокам принимать участие в ОИ. Так что, какая это победа? Дворовая команда выиграла турнир на приз ТСЖ в микрорайоне. И нечем тут гордиться. Играли без флага и прочих атрибутов. Позор!
Вторая кнопка. Ура! Несмотря ни на что мы всех победили! Победа сродни победе в Великой Отечественной! Мы всем доказали, что если Россия захочет, то может всё. А все те, кто этого не понимает - враги России! Теперь весь мир знает, что мы сильны и нас не победить!
Ну и как? Сильно отличаются комментарии? Сравнивать четырёхлетнюю войну с часовой возней на катке - это как? А враги народа вас не напрягают? Как-то странно всем быть врагами самим себе.
Что же получается? На кого мы обижаемся? На самих себя? Мы всех, кто против нас записываем во враги России. Причем делаем это спокойно. Даже не задумываясь о том, что говорим.
Создается впечатление, что все эти "перемоги" и "зрады" создаются на одном компьютере. Так топорно они сделаны. Более того, создаются они только с одной целью. И цель эта видна даже без очков. Русские были, есть и будут варварами!
И не просто варварами. Русские существа второго, третьего, а может и вообще "бракованного" сорта. Посмотрите, как они друг к другу относятся. Это же общество дебилов. Агрессивных дебилов. С ядерным оружием. Их надо бояться и делать всё, чтобы оградить нормальных людей от этой орды.
И зарубежных можно понять. Что-то такое произошло, что мы потеряли возможность спорить с оппонентом. Мы превратились из народа, вокруг которого объединялись другие нации, в народ которого боятся.
Сложно сказать, кто пишет сценарии «зрад» и «перемог». Но сценарии настолько похожие, а реакция к сожалению, настолько предсказуемая, что ситуация с каждым днем похожа на эксперимент с собаками у приснопамятного Павлова.
Самое поганое – это реакция. Воют уже независимо ни от чего и ни на что не глядя. Неважно, каким бортом везли муку, главное – каким бортом привезли кокаин. Неважно, что Сирия, США и Россия не в состоянии внятно сказать пару слов на тему ЧВК, главное – сотни трупов есть. Где – тоже не важно.
Касаемо американцев то же самое. Гуту четыре истребителя сравняли с землей, 2 000 американских наемников трупы. И бесполезно переубеждать, у каждого второго в России есть знакомый, у которого друг знает привезенного из Сирии под покровом темноты раненного ЧВКашника.
Из свежего. Шифрофон. Тысячи взвыли, сотни перекопировали и разнесли «новость». И ни одному в голову не пришло просто зайти на сайт завода-производителя и посмотреть, а есть там такая приблуда в ассортименте, или нет. А никому не надо.
Чем громче крик, чем лучше резонирует пустая башка.
Тупееем, господа россияне, тупеем.
На радость тем, кто строчит тупейшие сценарии для словоизвержений. А не нужны сегодня умные сценарии. Незачем. И так сойдет, к сожалению.
Честно сказать, после первых же дебатов стало ясно, что все эти кандидаты даже не понимают зачем они вообще ввязались в эти выборы. Ни один не хочет выиграть, да в общем-то никому и не светит.
В целом – шоу клоунов под режиссурой как от команды «Дома-2».
Можно, кстати, вычленить и нормальных людей. Это кто на этот цирк забил и не почтил участием. Но все равно – печально.
Но пипл хавает… Да еще как! И обсуждает в интернете.
И сразу вспомнился эпизод с народным артистом России Серебряковым, эмигрировавшим в Канаду. Сколько гнева вызвали его оценки современной действительности. Сколько резких и нелицеприятных слов звучало во всех СМИ. Обидно! Когда мы говорим и пишем о мерзостях внутри нашей действительности - это нормально. Но со стороны нам критики не надо! Зашибем!
Хотелось ответить бывшему соотечественнику. А с другой стороны, если задуматься, сколько нас ударили за последний год? Десять? Двадцать? Тридцать раз?
И вообще, есть ли такая области жизни, где нас не пнули бы? Ладно бы за дело. Но ведь уже наступило время, когда можно просто пинать. Просто сказать, что мы виноваты и пинать...
Олимпийская закономерность…
В одной из своих статей наш коллега-сосед вывел некий "Зрадометр". Прибор для измерения нехорошести ситуации. Крайне левое положение "Зрада". Крайне правое положение "Перемога". Ну а "если монета станет на ребро", в смысле, стрелка замрет где-то по середине, появляется ещё один вариант. "Власть что-то мутит".
Анализируя комментарии к статьям, мы приходим к не очень приятном выводу. В нашем обществе "монета на ребро" не встает. Нет у нас в России такого положения в "Зрадомере". Мы постепенно превращаемся в общество "однокнопочных". Почитайте сами себя. Большинство действительно имеют всего "одну кнопку".
И самое неприятное, это состояние для россиянина не нормальное. Придумано искусственно. Или возникло искусственно. Это состояние болезни. Мы долго думали об авторе этого "вируса". Срабатывает ментальное " я хороший, а всё что плохо, придумали враги". Нет автора! Американцы? Либералы? Коммунисты? Путин? Образование? Искусство? Нет, нет и нет. "Сам всё сам"!
Интересно сравнить нашу реакцию на последние "зрады" и "перемоги". Да, на совершенно противоположные вещи. В природе много странно в этом вопросе. Слезы радости или смех от безнадёги.
Начнем, пожалуй, с последних обсуждаемых "зрад". Тех событий, которые реально всколыхнули общество.
Первая. Разгром отряда ЧВК Вагнера. На чем там остановились? 200 погибших и 650 раненых? И при этом даже десятка раненых или убитых не нашлось.
И какая реакция? Первая кнопка. Нужно бросить все силы российского МО на уничтожение врагов ЧВК. Бросить потому, что там погибли(?) наши граждане! Все, кто против такого подхода - американские подстилки и предатели русского народа! ЧВК это ССО, только не на службе государства!
Вторая кнопка. Хватит призывать спасать наемников! Наемники всегда вне закона. И они это знают! Наемники работают на частника, вот пусть частник их и спасает! Россия тут умывает руки. А все, кто против этой точки зрения враги России! Только враги могут желать зла своему государству. А признание наемничества на государственном уровне это не просто зло. Это подтверждение наших захватнических планов. О которых так много говорят на Западе.
Вторая "зрада". Те самые пресловутые 4 центнера кокаина, который нашли в школе при посольстве.
Первая кнопка. Вот оно, доказательство продажности чиновников на самом высоком уровне! Вот оно, доказательство гадостности нынешней власти. Нужно всех менять. От президента до последнего главы сельского поселения. А кто против, тот враг народа! Тот продался американцам!
Вторая кнопка. Наши спецслужбы провели прекрасную совместную операцию с иностранцами и пресекли серьезный канал поставки наркотиков в Европу и Россию. Канал настолько серьезный, что для координации действий потребовалось задействовать руководителей самого высокого ранга. Да здравствуют наши спецслужбы! А все, кто сомневается, враги народа, враги страны!
Кто сомневается в реальности вышеперечисленного, пройдите в статьи по этим темам. Увидите такой радикализм, что мозг "закипит". А сколько оскорблений прочитаете... Думаете, это только в вопросах "зрады" так случается? Нет. Давайте и "перемоги" посмотрим. Для объективности.
Первая "перемога" об уничтожении 2000 членов американской ЧВК в Восточной Гуте.
Новейшие истребители Су-57 нанесли такой силы удар, что перемешали с землей кучу террористов и их приспешников. Многоцелевой истребитель, который смог отработать лучше бомбардировщика или штурмовика... Правда, доказательств этого события примерно столько же, как и в случае с потерями ЧВК Вагнера.
Первая кнопка. Наша армия уничтожает мирное население Восточной Гуты. Этим мы только способствуем усилению гражданской войны в Сирии. На самом деле истребители не наносили ударов. Бомбят сирийские ВВС. Те, кто отдает приказы об уничтожении террористов, толкают страну к гонке вооружений. И даже, к возможной мировой войне. Предатели и враги народа!
Вторая кнопка. Вот что значит новое оружие! Мы отомстили за погибших россиян! Слава нашим ВКС! Так и надо поступать в мировой политике. Или по-нашему или никак! А все, кто говорит о каких-то переговорах и уважении противника, пусть и потенциального, предатели и враги народа!
Ещё одна "перемога". Победа наших хоккеистов на Олимпиаде. Впервые за много лет мы первые. В сложных условиях. При огромном давлении на хоккеистов. Победа, которой мы ждали долгих 26 лет. Да и досталась она нам не просто.
Первая кнопка. И что? С кем играли хоккеисты? С любителями! Уровень хоккея был гораздо ниже, чем мог бы быть, если бы НХЛ разрешила своим игрокам принимать участие в ОИ. Так что, какая это победа? Дворовая команда выиграла турнир на приз ТСЖ в микрорайоне. И нечем тут гордиться. Играли без флага и прочих атрибутов. Позор!
Вторая кнопка. Ура! Несмотря ни на что мы всех победили! Победа сродни победе в Великой Отечественной! Мы всем доказали, что если Россия захочет, то может всё. А все те, кто этого не понимает - враги России! Теперь весь мир знает, что мы сильны и нас не победить!
Ну и как? Сильно отличаются комментарии? Сравнивать четырёхлетнюю войну с часовой возней на катке - это как? А враги народа вас не напрягают? Как-то странно всем быть врагами самим себе.
Что же получается? На кого мы обижаемся? На самих себя? Мы всех, кто против нас записываем во враги России. Причем делаем это спокойно. Даже не задумываясь о том, что говорим.
Создается впечатление, что все эти "перемоги" и "зрады" создаются на одном компьютере. Так топорно они сделаны. Более того, создаются они только с одной целью. И цель эта видна даже без очков. Русские были, есть и будут варварами!
И не просто варварами. Русские существа второго, третьего, а может и вообще "бракованного" сорта. Посмотрите, как они друг к другу относятся. Это же общество дебилов. Агрессивных дебилов. С ядерным оружием. Их надо бояться и делать всё, чтобы оградить нормальных людей от этой орды.
И зарубежных можно понять. Что-то такое произошло, что мы потеряли возможность спорить с оппонентом. Мы превратились из народа, вокруг которого объединялись другие нации, в народ которого боятся.
Сложно сказать, кто пишет сценарии «зрад» и «перемог». Но сценарии настолько похожие, а реакция к сожалению, настолько предсказуемая, что ситуация с каждым днем похожа на эксперимент с собаками у приснопамятного Павлова.
Самое поганое – это реакция. Воют уже независимо ни от чего и ни на что не глядя. Неважно, каким бортом везли муку, главное – каким бортом привезли кокаин. Неважно, что Сирия, США и Россия не в состоянии внятно сказать пару слов на тему ЧВК, главное – сотни трупов есть. Где – тоже не важно.
Касаемо американцев то же самое. Гуту четыре истребителя сравняли с землей, 2 000 американских наемников трупы. И бесполезно переубеждать, у каждого второго в России есть знакомый, у которого друг знает привезенного из Сирии под покровом темноты раненного ЧВКашника.
Из свежего. Шифрофон. Тысячи взвыли, сотни перекопировали и разнесли «новость». И ни одному в голову не пришло просто зайти на сайт завода-производителя и посмотреть, а есть там такая приблуда в ассортименте, или нет. А никому не надо.
Чем громче крик, чем лучше резонирует пустая башка.
Тупееем, господа россияне, тупеем.
На радость тем, кто строчит тупейшие сценарии для словоизвержений. А не нужны сегодня умные сценарии. Незачем. И так сойдет, к сожалению.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов
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