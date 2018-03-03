19:32 03 марта

Тупые сценарии для ...

Такого позора, который страна увидела на первых теледебатах кандидатов в президенты России, не было давно. И это – кандидаты в президенты… Эталонные образцы разных политических течений и взглядов

Честно сказать, после первых же дебатов стало ясно, что все эти кандидаты даже не понимают зачем они вообще ввязались в эти выборы. Ни один не хочет выиграть, да в общем-то никому и не светит.

В целом – шоу клоунов под режиссурой как от команды «Дома-2».


Можно, кстати, вычленить и нормальных людей. Это кто на этот цирк забил и не почтил участием. Но все равно – печально.

Но пипл хавает… Да еще как! И обсуждает в интернете.

И сразу вспомнился эпизод с народным артистом России Серебряковым, эмигрировавшим в Канаду. Сколько гнева вызвали его оценки современной действительности. Сколько резких и нелицеприятных слов звучало во всех СМИ. Обидно! Когда мы говорим и пишем о мерзостях внутри нашей действительности - это нормально. Но со стороны нам критики не надо! Зашибем!

Хотелось ответить бывшему соотечественнику. А с другой стороны, если задуматься, сколько нас ударили за последний год? Десять? Двадцать? Тридцать раз?

И вообще, есть ли такая области жизни, где нас не пнули бы? Ладно бы за дело. Но ведь уже наступило время, когда можно просто пинать. Просто сказать, что мы виноваты и пинать...

Олимпийская закономерность…

В одной из своих статей наш коллега-сосед вывел некий "Зрадометр". Прибор для измерения нехорошести ситуации. Крайне левое положение "Зрада". Крайне правое положение "Перемога". Ну а "если монета станет на ребро", в смысле, стрелка замрет где-то по середине, появляется ещё один вариант. "Власть что-то мутит".

Анализируя комментарии к статьям, мы приходим к не очень приятном выводу. В нашем обществе "монета на ребро" не встает. Нет у нас в России такого положения в "Зрадомере". Мы постепенно превращаемся в общество "однокнопочных". Почитайте сами себя. Большинство действительно имеют всего "одну кнопку".



И самое неприятное, это состояние для россиянина не нормальное. Придумано искусственно. Или возникло искусственно. Это состояние болезни. Мы долго думали об авторе этого "вируса". Срабатывает ментальное " я хороший, а всё что плохо, придумали враги". Нет автора! Американцы? Либералы? Коммунисты? Путин? Образование? Искусство? Нет, нет и нет. "Сам всё сам"!

Интересно сравнить нашу реакцию на последние "зрады" и "перемоги". Да, на совершенно противоположные вещи. В природе много странно в этом вопросе. Слезы радости или смех от безнадёги.

Начнем, пожалуй, с последних обсуждаемых "зрад". Тех событий, которые реально всколыхнули общество.

Первая. Разгром отряда ЧВК Вагнера. На чем там остановились? 200 погибших и 650 раненых? И при этом даже десятка раненых или убитых не нашлось.

И какая реакция? Первая кнопка. Нужно бросить все силы российского МО на уничтожение врагов ЧВК. Бросить потому, что там погибли(?) наши граждане! Все, кто против такого подхода - американские подстилки и предатели русского народа! ЧВК это ССО, только не на службе государства!

Вторая кнопка. Хватит призывать спасать наемников! Наемники всегда вне закона. И они это знают! Наемники работают на частника, вот пусть частник их и спасает! Россия тут умывает руки. А все, кто против этой точки зрения враги России! Только враги могут желать зла своему государству. А признание наемничества на государственном уровне это не просто зло. Это подтверждение наших захватнических планов. О которых так много говорят на Западе.

Вторая "зрада". Те самые пресловутые 4 центнера кокаина, который нашли в школе при посольстве.

Первая кнопка. Вот оно, доказательство продажности чиновников на самом высоком уровне! Вот оно, доказательство гадостности нынешней власти. Нужно всех менять. От президента до последнего главы сельского поселения. А кто против, тот враг народа! Тот продался американцам!

Вторая кнопка. Наши спецслужбы провели прекрасную совместную операцию с иностранцами и пресекли серьезный канал поставки наркотиков в Европу и Россию. Канал настолько серьезный, что для координации действий потребовалось задействовать руководителей самого высокого ранга. Да здравствуют наши спецслужбы! А все, кто сомневается, враги народа, враги страны!

Кто сомневается в реальности вышеперечисленного, пройдите в статьи по этим темам. Увидите такой радикализм, что мозг "закипит". А сколько оскорблений прочитаете... Думаете, это только в вопросах "зрады" так случается? Нет. Давайте и "перемоги" посмотрим. Для объективности.

Первая "перемога" об уничтожении 2000 членов американской ЧВК в Восточной Гуте.
Новейшие истребители Су-57 нанесли такой силы удар, что перемешали с землей кучу террористов и их приспешников. Многоцелевой истребитель, который смог отработать лучше бомбардировщика или штурмовика... Правда, доказательств этого события примерно столько же, как и в случае с потерями ЧВК Вагнера.

Первая кнопка. Наша армия уничтожает мирное население Восточной Гуты. Этим мы только способствуем усилению гражданской войны в Сирии. На самом деле истребители не наносили ударов. Бомбят сирийские ВВС. Те, кто отдает приказы об уничтожении террористов, толкают страну к гонке вооружений. И даже, к возможной мировой войне. Предатели и враги народа!

Вторая кнопка. Вот что значит новое оружие! Мы отомстили за погибших россиян! Слава нашим ВКС! Так и надо поступать в мировой политике. Или по-нашему или никак! А все, кто говорит о каких-то переговорах и уважении противника, пусть и потенциального, предатели и враги народа!

Ещё одна "перемога". Победа наших хоккеистов на Олимпиаде. Впервые за много лет мы первые. В сложных условиях. При огромном давлении на хоккеистов. Победа, которой мы ждали долгих 26 лет. Да и досталась она нам не просто.

Первая кнопка. И что? С кем играли хоккеисты? С любителями! Уровень хоккея был гораздо ниже, чем мог бы быть, если бы НХЛ разрешила своим игрокам принимать участие в ОИ. Так что, какая это победа? Дворовая команда выиграла турнир на приз ТСЖ в микрорайоне. И нечем тут гордиться. Играли без флага и прочих атрибутов. Позор!

Вторая кнопка. Ура! Несмотря ни на что мы всех победили! Победа сродни победе в Великой Отечественной! Мы всем доказали, что если Россия захочет, то может всё. А все те, кто этого не понимает - враги России! Теперь весь мир знает, что мы сильны и нас не победить!

Ну и как? Сильно отличаются комментарии? Сравнивать четырёхлетнюю войну с часовой возней на катке - это как? А враги народа вас не напрягают? Как-то странно всем быть врагами самим себе.

Что же получается? На кого мы обижаемся? На самих себя? Мы всех, кто против нас записываем во враги России. Причем делаем это спокойно. Даже не задумываясь о том, что говорим.

Создается впечатление, что все эти "перемоги" и "зрады" создаются на одном компьютере. Так топорно они сделаны. Более того, создаются они только с одной целью. И цель эта видна даже без очков. Русские были, есть и будут варварами!

И не просто варварами. Русские существа второго, третьего, а может и вообще "бракованного" сорта. Посмотрите, как они друг к другу относятся. Это же общество дебилов. Агрессивных дебилов. С ядерным оружием. Их надо бояться и делать всё, чтобы оградить нормальных людей от этой орды.

И зарубежных можно понять. Что-то такое произошло, что мы потеряли возможность спорить с оппонентом. Мы превратились из народа, вокруг которого объединялись другие нации, в народ которого боятся.

Сложно сказать, кто пишет сценарии «зрад» и «перемог». Но сценарии настолько похожие, а реакция к сожалению, настолько предсказуемая, что ситуация с каждым днем похожа на эксперимент с собаками у приснопамятного Павлова.

Самое поганое – это реакция. Воют уже независимо ни от чего и ни на что не глядя. Неважно, каким бортом везли муку, главное – каким бортом привезли кокаин. Неважно, что Сирия, США и Россия не в состоянии внятно сказать пару слов на тему ЧВК, главное – сотни трупов есть. Где – тоже не важно.

Касаемо американцев то же самое. Гуту четыре истребителя сравняли с землей, 2 000 американских наемников трупы. И бесполезно переубеждать, у каждого второго в России есть знакомый, у которого друг знает привезенного из Сирии под покровом темноты раненного ЧВКашника.

Из свежего. Шифрофон. Тысячи взвыли, сотни перекопировали и разнесли «новость». И ни одному в голову не пришло просто зайти на сайт завода-производителя и посмотреть, а есть там такая приблуда в ассортименте, или нет. А никому не надо.

Чем громче крик, чем лучше резонирует пустая башка.

Тупееем, господа россияне, тупеем.

На радость тем, кто строчит тупейшие сценарии для словоизвержений. А не нужны сегодня умные сценарии. Незачем. И так сойдет, к сожалению.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. Комментарий был удален.
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:45
    Тупееем, господа россияне, тупеем.

    Ой тупеем ...так отупели мама не горюй...узнаю стиль Романа СКОМОРОХОВА с первого абзаца даже не читая внизу кто автор. smile
    Всегда говорил смотрите на источник новости...статьи..фото и видео с разных мест и вы неизбежно придете к повару и его хозяину.
    Я таким образом хорошо изучил журналюг с Комсомолки их стиль подачи новостей не спутаешь ни с чем или Радио Свободы или Свободная пресса или ИноСМИ ...я уж не говорю об Эхо Москвы...хе хе динозавры чубайсовские.
    Исключения представляют частные сообщенияс фото и видео из личных архивов участников событий вот там самое интересное и достоверное...к сожалению их закрывают заинтересованные службы быстро. what
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 08:59
      Алексей hi А Вы плагиатом не занимайтесь..Я имею в виду это "хе хе"Это уже "запатентовано" одним из наших коллег,не будем показывать пальцем..А так Вы правы..О то что третьей кнопки нет,то авторы статей в этом и виноваты.Приходится делать вывод-или, или..Среднего не дано.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Тупееем, господа россияне, тупеем.

      Ой тупеем ...так отупели мама не горюй...узнаю стиль Романа СКОМОРОХОВА с первого абзаца даже не читая внизу кто автор. smile
      Всегда говорил смотрите на источник новости...статьи..фото и видео с разных мест и вы неизбежно придете к повару и его хозяину.
      Я таким образом хорошо изучил журналюг с Комсомолки их стиль подачи новостей не спутаешь ни с чем или Радио Свободы или Свободная пресса или ИноСМИ ...я уж не говорю об Эхо Москвы...хе хе динозавры чубайсовские.
      Исключения представляют частные сообщенияс фото и видео из личных архивов участников событий вот там самое интересное и достоверное...к сожалению их закрывают заинтересованные службы быстро. what
      210окв
      1. Варяг_0711 Сегодня, 12:55
        Я вот тоже не пойму возмущения авторов. Вы сами ставите ресурс ВО в такое положение. Война продолжается, в том числе и на ВО. Политика сайта привела к тому, что на ВО произошло засилие явных и откровенных треллей, укроботов и прочих неадекватов. Есть люди с противоположными мнениями, причем по разным вопросам это мнение может меняться от непримиримого до практически полного взаимопонимания по некоторым вопросам. Это я сейчас конкретно о себе и некоторых своих оппонентах. Третьего просто не дано, так как в свое время администрация ВО просто отняла возможность у сообщества исключать откровенных фриков из своей среды.
        В итоге сложилась ситуация как на нашем ТВ, которое здесь ругали и не один раз. То есть администрация отменой минусов отобрала возможность исключать явных неадекватов. Вы ругаете Соловьева и ему подобных за то, что он приглашает Ковтунов, Окар и им подобных, но вы же сами этих Ковтунов и Окар пустили на сайт массово. Нет, не то чтобы пустили, они и до этого здесь были, вы отключили возможность их удалять. В итоге с сайта ушло много по настоящему интересных людей, пусть и с диаметрально противоположными взглядами, но это были личности. А в итоге получили засилие троллей однодневок, особенно это видно сейчас в преддверии выборов.
        Так что авторы простите, но нечего пенять на зеркало коли рожа кривая, вы тоже не без греха и не последние люди на ВО. Я полагаю Смирнов не единолично решение об отмене минусов принимал, вы тоже к этому руку приложили.
        Варяг_0711
      2. Владимир16 Сегодня, 13:39
        Тупееем, господа россияне, тупеем.

        Самокритично, господа пишущие. Ахиджакова вам на икону.

        Есть такая поговорка на Руси: "По себе людей не судят".
        У нас каждый, кто хоть раз написал заметку в интернете считает, что он говорит от всего народа. Знает, что народу нужно. Непременно ставит себя выше людей. Сплошь и рядом эксперты... Вот только образование мягко говоря не профильное у этих "экспертов".
        Вот такими "мыслителями" и забиты по самое не хочу СМИ.
        Владимир16
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:50
    Мы всем доказали, что если Россия захочет, то может всё.

    Вот это надо чаще напоминать нашим врагам. Или один раз - как это сделал Президент в своём послании Федеральному Собранию. Доходчиво и ёмко. Без истерики, и убиваемо неопровержимо.
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    Так это было испокон веков - "первая кнопка" о своем, "вторая" о своем. Другое дело, что действительно прежде чем поднимать вой (подвывать) одной из "кнопок" следует поинтересоваться и другими источниками информации.
    rotmistr60
    1. vfqjh Сегодня, 11:32
      А вот с источниками туговато , надо уйму всего перекопать чтобы до сути дойти . Не у каждого есть такое желание , хлопотно . Вот и получается в результате однобокий подход к вопросу . Сказать да или нет - проще всего , при этом мало кто докапывается до его сути .
      vfqjh
  5. Maverick78 Сегодня, 07:54
    Соглашусь с авторами... я уже 5й год на сайте нахожусь и отопление общей массы видно невооруженным глазом. До такого дебилизма как у нас ещё не дошло, но направление движения то же. Не позволяйте делать из себя идиотов. Например, информация с ваших форумов активно используется нашими "типа сми" для того чтобы показать что вы агрессивные тупые неадекваты. Так что мудрости и выдержки вам.
    Maverick78
  6. Vard Сегодня, 08:03
    Это вы за бугром не жили... Нам для них ещё далеко... Верят всему что в СМИ... Причём практически все... А у нас пятьдесят на пятьдесят... Так что не все так плохо как пишет автор статьи...
    Vard
  7. Комментарий был удален.
  8. vfqjh Сегодня, 08:33
    Так ужь мы устроины , для нас полутонов не существует , мы или за красных , или за белых . ( Голубых нет ) !
    vfqjh
  9. народник Сегодня, 09:18
    Тупееем, господа россияне, тупеем

    Если коротко отвечать на эту тему, то всегда такими были. wink (Ко мне, конечно, не относится laughing laughing laughing recourse )
    Если отвечать длинно, то коммент вырастает в заметку или статью. А ещё надо прочесть 5-6 интересных статей на ВО и на другие 2-3 сайта сбегать. В итоге телеграфный стиль получается.
    народник
  10. КОСМОС Сегодня, 09:27
    Тупееем, господа россияне, тупеем.

    Умные тупеть не могут, Эти либо совсем fool , либо слишком медленно умнеют.
    На радость тем, кто строчит тупейшие сценарии для словоизвержений. А не нужны сегодня умные сценарии. Незачем. И так сойдет, к сожалению.
    Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов

    Авторам этой статьи, самим бы руководствоваться декларируемым принципам.
    КОСМОС
  11. Кэптен45 Сегодня, 09:36
    Обидно! Когда мы говорим и пишем о мерзостях внутри нашей действительности - это нормально. Но со стороны нам критики не надо! Зашибем!
    "Отечество свое, я презираю от головы до ног. Но мне досадно,если иностранец разделяет со мной это чувство"
    А.С.Пушкин (наше ВСЁ)
    Кэптен45
  12. Radikal Сегодня, 10:18
    При всём уважении к авторам hi , но кроме констатации существующих проблем с достоверностью информации размещаемой в частности на сайте "ВО", и объективностью её оценки всеми участниками, к сожалению не увидел выводов - почему так происходит. winked
    Radikal
  13. Капитан Врунгель Сегодня, 11:05
    С автором согласен.
    Причины вижу в следующем:
    1) у молодого поколения - не прививается в школе критическое мышление. Т.е. "спускается сверху" какая-то истина - она априори верна. Или неверна. Не учат полутонам.
    2) Среднее поколение - тут скорее всего основной посыл "а так проще", Проще согласиться с начальником чем доказывать свою правоту. Мол, умные люди то знают, что я прав... А вот и нет, не знают. Они видят вашу оценку, ваше, так сказать, "поддакивание", и волей неволей вливаются в большинство. Т.е. как во времена КПСС "громкие, продолжительный аплодисменты, переходящие в овацию".
    3) Старшее поколение. Вот тут все сложнее. Критическое мышление, способность сопоставить и оценить -= и при этом стремление, из лучших побуждений, доказать свою правоту. Не их беда, что им предлагается выбор всего из двух вариантов: или переслащено, или горько.
    Вот и получается, что человеку, как социальному высокоорганизованному индивидууму требуется общение, а предложенные варианты, несколько, скажем так, ущербны.
    Капитан Врунгель
  14. samarin1969 Сегодня, 11:16
    "Тупееем, господа россияне, тупеем."...
    Нас сознательно "затупляют" по американско-европейскому образцу..."Им" так удобно...
    samarin1969
  15. Злючный Сегодня, 12:13
    Как же достала ложь, что не статья, так помои в сторону Серебрякова - он НЕ ЭМИГРИРОВАЛ в Канаду! У него Российское гражданство. А жена канадка. Он между прочим о этом говорил в том скандальном выступление, но у нас как обычно принято, смотреть только то, что дают по телевизору.
    Притом он прав был насчет хамства - нет? Ну давайте я Вас вечерком увезу куда нибудь в Прокопьевск, посмотрю на Вас красивых потом :)
    Одно очковтирательство, теперь еще и на данном сайте, как же это надоело :(
    Злючный
  16. romandostalo Сегодня, 12:19
    Хочется посоветовать авторам нажать на обе сразу! Тогда произойдёт короткое замыкание и опусы такого типа перестанут появляться в природе.....
    romandostalo
  17. Антарес Сегодня, 14:43
    И зарубежных можно понять. Что-то такое произошло, что мы потеряли возможность спорить с оппонентом. Мы превратились из народа, вокруг которого объединялись другие нации, в народ которого боятся.

    Соглашусь(но у нас тоже такое есть)
    Хотя есть еще анекдот про то, как нельзя критиковать Россию, если ты не русский.(там где негра избили)
    Сайт Военное обозрение был исключительным не благодаря статьям, а благодаря комментариям. Сравнивая его с тем же БМПД- уровень общение небо и земля.
    Однако после 2014-резкое падение на патриотической волне. Массовость победила качество.(впрочем это лозунг совр. рынка)
    Общение стало не специализированным-а простым. Я в общем то не помню "ура патриотических" массовых закидонов в статьях 2012. А теперь подобное лишь в неинтересных статьях истории, вооружения..туда ура патриоты еще не добрались. Не легко будет вернуть качество комментариев.
    Антарес
  18. Олеко Сегодня, 14:53
    Цитата: vfqjh
    А вот с источниками туговато , надо уйму всего перекопать чтобы до сути дойти . Не у каждого есть такое желание , хлопотно . Вот и получается в результате однобокий подход к вопросу . Сказать да или нет - проще всего , при этом мало кто докапывается до его сути

    Поддерживаю. Согласен. На ВО два вида статей. 1-вид (назову их так) затрагивает вопросы вооружения, видов оружия, к примеру. Комментарий к таким статьям требует специальных знаний. Оппоненты не "лепят друг на друга" ярлыки, переходя на личности, обвиняя друг друга к принадлежности ко всяким "измамам",а оперируют аргументами, основанными на знаниях.
    2-вид статей( статьи "общего" плана, к примеру, как эта(оговорюсь сразу, статья понравилась)). Для комментариев специальных знаний не нужно. Причём нажимается, как правило, "первая кнопка". "Всёпропальная".
    Олеко
  19. Цой Сегодня, 18:08
    Причин почему ВО скатился к такому "тупому" обсуждению и отсутствию критического мышления несколько. Во-первых, интернет стал доступен каждому. Школьники и иже с ними, легко поддающиеся на провокации или пропаганду. Но основная, то что после 14 года заработали армии троллей с обоих сторон заполонившие все новостные ресурсы. Одни против Путина, выискивающие только негатив направленный против РФ и искренне радующиеся неудачам России. Другие работающие на шапочном заводе, непременно бьющие себя в грудь с пеной у рта, кричащие "Я Патриот!", но при первом же предъявлении разумных аргументов сливающие обсуждение в усмешку над национальностью или просто занимаясь демагогией. Тех кто за это деньги получает, я еще могу понять, но бесплатных дураков тоже хватает. Так что судить о уровне интеллекта по необъективным комментариям не имеет смысла. Верно подмечено, что куда не зайди стоит только высказать отличное от "нужного" мнение, как нарвешься на обвинения развешивающие ярлыки. Еврей, либерал, агент госдепа, ольгинец, укроп*, ватник, коммунист.
    Цой
  20. sgazeev Сегодня, 18:10
    Аты-Баты шли дебаты.Копыто вернула Жирику должок от Немцова.На свою задницу показал пример. drinks
    sgazeev
  21. Sedoy Сегодня, 18:49
    ну и для полноты о дебатах

    Sedoy
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