06:29 02 марта

"Кузькина мать" Владимира Путина и последовавшая зарубежная реакция

Оглашение послания Федеральному собранию РФ президентом Владимиром Путиным на первых порах обещало сделать вечер (день) томным, однако, когда основная аудитория уже готовилась переключиться на что-то эфирно другое (например, на поливание водой из стаканов), разразилась информационная буря. Системы, отслеживающие рейтинг эфиров, продемонстрировали бурный рост этих самых рейтингов в том самый момент, когда за спиной Владимира Путина началась демонстрация современных и перспективных российских вооружений, отдельные из которых, как заявил президент, способны преодолевать любые барьеры ПВО-ПРО и уже поставлены на опытно-боевое дежурство.

Когда верховный главнокомандующий начал в деталях рассказывать о том, как новейшее российское гиперзвуковое оружие прорывает всё, что только можно в современных военных реалиях прорвать, внимание общественности и экспертов (из числа следивших за выступлением) оказалось поглощено полностью. И речь не только о российской общественности и российских экспертах. Даже в большей степени реакцией отметились зарубежные партнёры, которые подыскивали слова по поводу того, как же заявления президента Путина о провалившейся западной кампании по сдерживанию России прокомментировать. Кто-то впопыхах искал, на что, по озвученным ранее данным, способны зарубежные гиперзвуковые и лазерные военные «игрушки», и недоумевал, как у «дикой, немытой, варварской» России вообще могло что-то высокотехнологичное в военной отрасли получиться.

После некоторых раздумий в СМИ и социальных сетях стали появляться комментарии отдельных специалистов (или же «специалистов» - в кавычках), которые нашли для себя «логический» выход. Путин, дескать, всё врёт – ну не могут российские инженеры за зарплату в 20 тысяч рублей создать то, что будет превосходить любые зарубежные аналоги фактически по всем без исключения основным характеристикам. Мол, да какой там «Сармат» и «Кинжал», какой там «Авангард»... Кому он всё это рассказывает... То ли дело выдающиеся американские, канадские, китайские, японские, немецкие, израильские или украинские специалисты... Они, и только они, могут создавать боевые лазеры и ракеты с гиперзвуковыми характеристиками, а русские – ну, разве что, черенки от лопат или винтовку Мосина...


Что ж, видимо, так рассуждать проще и спокойнее. Спокойнее в первую очередь для самих такого рода горе-экспертов, которые всерьёз уверены, что в России кроме мёда, пеньки и льняных рубах ничего не производится, и уж тем паче не разрабатывается. Что все инженеры в повальном запое, а все учителя ни на шаг от ЕГЭ...

Ну, если им так спокойнее – то и пусть. Никто же переубеждать не собирается...И С-300 с С-400 у России картонные, и «Калибры» сплошь надувные, и системы РЭБ существуют только на бумаге – да, да...

Только почему-то одного упоминания о переброске, например, «Искандера-М» под Калининград хватает для начала непрекращающейся словесной диареи ровно у тех, кто российскую технику для самоуспокоения причисляет к консервным банкам. Странно, с чего вдруг.

Из первоисточника:
Все эти годы после одностороннего выхода США из Договора по ПРО мы напряжённо работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия.

Кроме того, мы приступили к разработке нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжёлой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».

При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полёта, что затрудняет её перехват средствами ПРО. У «Воеводы» дальность – 11 тысяч километров, у новой системы ограничений по дальности практически нет. Он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха.


Видео "Первый канал":


Далее – о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой:

В ходе полёта энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведённые пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащённой ядерной энергетической установкой. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать.


Президент о подводных средствах нового поколения:

Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто фантастика. Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует.


Владимир Путин рассказал о гиперзвуковом оружии и отметил, что у России оно уже есть. Его опытно-боевая эксплуатация начата ровно 3 месяца назад в ЮВО. Речь идёт о гиперзвуковой ракете «Кинжал».

Видео: Канал ИА Sputnik в YouTube


Путин о перспективной системе стратегического назначения:

Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены. От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.(...) идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надёжно управляется. (...)Мы назвали его «Авангард».


Видео: Канал ИА Sputnik в YouTube


На фоне тех, кто объявил всё это «сказками», немало и тех западных экспертов, которые отнеслись к информации, озвученной президентом России, более чем серьёзно. В норвежской «Aftenposten» новейшее российское оружие названо «оружием Судного дня», а само послание Путина Федеральному собранию – тем, «чего в таком стиле ещё никогда не бывало».

Из материала:
Никогда еще Путин не посвящал столько времени разговорам о способности России повергнуть весь мир в ядерную войну.


В немецкой газете «Handelsblatt» отмечено, что речь Владимира Путина была направлена на то, чтобы ни у кого не возникло сомнений в необходимости с Россией считаться. В материале говорится, что новейшее российское оружие, по словам Путина, не направлено против кого бы то ни было, оно является сдерживающим щитом, способным обеспечить безопасность на планете.

Французская «Либерасьон» пишет, что слова президента России о том, что «никто не хотел нас слушать – пусть слушают теперь», сказанные после демонстрации новейших разработок в сфере вооружения, вызвали продолжительные аплодисменты. Авторы отмечают, что в России осуждают то отношение, которое к стране демонстрируют западные державы.

В британском издании "The Telegraph" автор наибольшее внимание уделил тому, что речь Путина "десятки раз прерывалась покашливаниями". При этом в материале добавлено, что заявления президента России о неуязвимом новейшем российском оружии, "нужно принимать во внимание при контактах с Россией". То есть снова намёк на санкции? Вот только на какие?.. Те, после которых, у России появится что-то ещё?..

В американских СМИ, которые уже готовились «отходить ко сну», - суматоха. Одни пишут, что Путин блефует, другие - что Вашингтон бездарно потратил сотни миллиардов долларов, а в ответ получил многократно выросшую российскую военную мощь, которая теперь уже точно «угрожает» не только американской «демократии», но и самому существованию США. Особенно удручены американские эксперты тем, что после выступления Владимира Путина сама программа по развёртыванию ПРО в Восточной Европе (и где бы то ни было) повисает в воздухе. При этом ни слова о том, что саму эту речь президента России фактически США и спровоцировали - выходом из договорённостей по ПРО.

И только украинские СМИ продолжают «противостоять российской агрессии», пересчитывая множественные варианты того, как ВСУ будут брать Москву...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: https://riafan.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 290

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    3. Аскет Вчера, 19:00
      Цитата: andrej-shironov
      созданными на компьютере.

      По крайней мере ББ Авангард существует в реальности .Данное изделие разрабатывали ещё в СССР для МБР Альбатрос..тему прекратили после договора Горби с Рейганом СНВ- .Тем не менее неуправляемый планирующий ББ был создан в ВПК «НПО машиностроения». Его у нас называли "птичка Ефремова" по фамилии Генконструктора.
      Сейчас по-видимому его модернизировали
      крылатый блок при этом надёжно управляется. (...)Мы назвали его «Авангард».

      Так что не всё есть мультики...отвечаю bully
      Ну а Кинжал это скорее всего изделие КТРВ
      Проект гиперзвуковой крылатой ракеты / гиперзвуковой управляемой ракеты (ГЗУР). НИР по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты начата дубненским подразделением (бывшее МКБ "Радуга") "Корпорации Тактическое Ракетное Вооружение" по состоянию на август 2011 г. Генеральный конструктор и генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" ("ТРВ") - Борис Обносов. К декабрю 2017 г. в источнике говорится о совместной разработке дубненского МКБ "Радуга" и головного отделения КТРВ в г.Королев.

      Гиперзвуковая ракета КТРВ / ГЗУР
      Аскет
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      3. stalkerwalker Вчера, 19:34
        Цитата: Аскет
        Так что не всё есть мультики.

        Пусть мультики.. Но какие интересные.... Такие интересные, шо у кого-то за океаном башню на погоне клинит..... wassat
        stalkerwalker
        1. Manul Вчера, 19:46
          Цитата: stalkerwalker
          Цитата: Аскет
          Так что не всё есть мультики.

          Пусть мультики.. Но какие интересные.... Такие интересные, шо у кого-то за океаном башню на погоне клинит..... wassat

          Керченский мост тоже союзмультфильмом называли. Однако он очень даже реален.
          Manul
        2. Опер Вчера, 20:03
          Вы забыли о словах Царя, что все мультики будут подтверждены заинтересованным западным ведомствам нашими соответствующими специалистами! А это уже совсем другая история!)))) Это мультипликационная документалистика! Наши западные партнеры прекрасно и давно усвоили, что если уж Владимир Владимирович о чем то так серьезно сказал то руки у них стали мокрыми не зря! )))) Думаю не только руки!
          Опер
          1. татарин 174 Вчера, 20:11
            Ну и пусть думают, что это всё мультики. Если не прекратят эскалацию против нас, то мультики могут стать реальностью. Не знаю, что будет завтра в Вашингтоне, но валидола они наглотаются килограммами. Ждём реакции ведущих и серьёзных политиков Запада.
            татарин 174
            1. karish Вчера, 23:00
              Цитата: татарин 174
              Ждём реакции ведущих и серьёзных политиков Запада.

              Пресс-служба министерства обороны США опубликовала комментарий к сегодняшнему выступлению президента РФ Владимира Путина, который рассказал о новых российских системах вооружений. В комментарии говорится, что в Пентагоне знают об этих системах и принимают в их расчет при подготовке военной доктрины. "Мы не удивлены заявлениями Путина, - заверяет министерство обороны, - и американский народ может быть уверен в том, что мы готовы ко всему".
              karish
              1. Vlad.by Сегодня, 00:07
                А что они еще написать могут? У них же есть ТАКИЕ ракеты... Но они никому о них не расскажут.
                Вон, СМ-3 влет бьет МБР... мимо, Фы 35 лучше всех самолетов в мире...
                Vlad.by
                1. 210окв Сегодня, 05:47
                  А что ракеты?Проводятся испытания,что то не получается.Доведут до ума.Думаете у нас так не идет?Со скрипом и туго?К противнику надо относится с уважением а не шапкозакидоном...Знаем к чему это ведет
                  Цитата: Vlad.by
                  А что они еще написать могут? У них же есть ТАКИЕ ракеты... Но они никому о них не расскажут.
                  Вон, СМ-3 влет бьет МБР... мимо, Фы 35 лучше всех самолетов в мире...
                  210окв
        3. perm23 Сегодня, 05:37
          Как пели в песенке . стражи Изумрудно города. Ты не спеши тревогу бить . все может быть . все может быть. так и тут. СССР в свое время тоже мультиками про СОИ пугали
          perm23
      4. Аскет Вчера, 20:12
        Цитата: Аскет
        Данное изделие разрабатывали ещё в СССР для МБР Альбатрос.

        Постановлением Правительства CCCР № 173-45 от 9 февраля 1987 года предписывалось создание боевого ракетного комплекса "Альбатрос", способного преодолевать перспективную многоэшелонированную систему ПРО США, о создании которой было объявлено администрацией президента Р. Рейгана. Предусматривалось три варианта базирования этого комплекса:подвижный грунтовый, стационарный шахтный и подвижный железнодорожный.
        Ракета имела три ступени и оснащалась крылатым боевым блоком с ядерным зарядом, способным подлетать к целям на достаточно низкой высоте и маневрировать у цели.Работал по этой теме тогда НПО Маш под руководством Герберта Ефремова. Этот боевой блок в узких кругах именуется как "птичка Ефремова"Сам проект ракетного комплекса закрыли при Горбачеве в связи с договором СНВ-1. В отношении новых стратегических разработок Договором СНВ-1 разрешалась только модернизация и только одного типа твердотопливной ракеты легкого класса (причем в чрезвычайно жестких габаритно-весовых пределах), при условии ее оснащения лишь одним боевым блоком. . 9 сентября 1989 года в развитие постановления правительства от 9 февраля 1987 года вышло Решение ВПК № 323, которым предписывалось создание вместо РК "Альбатрос" двух новых РК: подвижного грунтового и стационарного шахтного с универсальной для обоих комплексов трехступенчатой твердотопливной ракетой, создаваемой как модернизация МБР РТ-2ПМ (15Ж58). Новая тема получила название "Универсал", а ракета — индекс РТ-2ПМ2 (15Ж65).то бишь известный всем Тополь-М, А ББ Ефремов сделал таки и он прошел успешные испытания если не изменяет память В 2004г.
        Аскет
        1. Sovetskiy Вчера, 21:48
          Цитата: Аскет
          Постановлением Правительства CCCР № 173-45 от 9 февраля 1987 года

          То есть опять советские разработки (наследие) доедаем? А когда доедим и вымрут конструктора с советской закалкой и останутся "эффективные Сердюковы", что дальше?
          Если так, то это больше грустно, чем радостно.
          Sovetskiy
          1. Офицер запаса Вчера, 22:44
            Правильно, Михаил. Именно советские разработки. Только тогда вообще-то были не Постановления Правительства, а Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР. Особенно касательно военной техники. Если уж ссылаться на документы, то на первоисточники, а не на интерпретации журналистов.
            Офицер запаса
            1. Sovetskiy Вчера, 22:50
              Цитата: Офицер запаса
              Если уж ссылаться на документы, то на первоисточники, а не на интерпретации журналистов.

              Я всего лишь процитировал комент, а акцент же делал на время начала разработок.
              Sovetskiy
              1. Офицер запаса Вчера, 23:10
                Михаил, да я понял Ваш комментарий, это уточнение не применительно к нему. Просто очень не люблю, когда с легкой руки представителей СМИ в обиход идут некорректные фразы. Сразу видно, что люди, которые эти фразы вбрасывают, никакого отношения к созданию новой техники не имели. А потому и веры их аналитике у меня нет.
                У Вас вот другая тревожная мысль озвучена – про преклонный возраст конструкторов советской школы. Скажу так, некоторые из них успели воспитать себе достойную смену, но только именно некоторые. Мне посчастливилось застать Валентина Петровича Глушко и Михаила Федоровича Решетнева, работать вместе с людьми, которых они вырастили, вместе с коллективами, которые они возглавляли. По сравнению с нынешними – небо и земля. И все это только продолжает деградировать с приходом специалистов новой волны. Вот что самое печальное.
                Офицер запаса
                1. Sovetskiy Вчера, 23:15
                  Цитата: Офицер запаса
                  И все это только продолжает деградировать с приходом специалистов новой волны. Вот что самое печальное

                  Я про это и хотел сказать. И так самое печальное во всем, при этом новое поколение воспринимает эту катастрофу как новую нормальность.
                  Sovetskiy
                  1. Vlad.by Сегодня, 00:16
                    Советская разработка была планирующей гиперзвуковой. Управляемость на 20М ему уже российские конструкторы приделали. Так что не так все плохо.
                    Vlad.by
                    1. Sovetskiy Сегодня, 00:42
                      Цитата: Vlad.by
                      Управляемость на 20М ему уже российские конструкторы приделали.

                      Не уточните, сколько этим "российским" конструкторам лет? Если считать с момента формирования государства РФ, то самому "старому из российских" должно быть не более 27 лет. Это они разработали то самое управление на 20М?) А если вы говорите о тех, кто сменил паспорт СССР на паспорт РФ, то извините, они и есть советские конструктора, так как школа у них и закалка советская, а не нынешних жертв материализма.
                      А уж время разработки зависит от заинтересованности в этой разработке заказчика.
                      Sovetskiy
                      1. Vlad.by Сегодня, 00:46
                        мои дети тоже образование получать начали еще в СССР. Т.е. до их ухода Вы России в собственных разработках отказываете?
                        Из секты ПутинуходивРоссиивсеплохо?
                        Vlad.by
                2. Atilla Сегодня, 02:15
                  А с чего вы взяли что они продолжают деградировать. По моему деградируюте как раз вы и вам подобные. Хватит ахинею тут нести специалисты блин. Глушко он застал еще напиши что с пересветом бился против челубея.
                  Atilla
                3. 210окв Сегодня, 05:52
                  К сожалению это так.Тут даже рядовые инженеры коих в "Хруничева" чуть ли не со всей страны набирали лет десять назад начали увольняться.Брат уехал оттуда-не потянул съемное жилье в Москве.
                  Цитата: Офицер запаса
                  Михаил, да я понял Ваш комментарий, это уточнение не применительно к нему. Просто очень не люблю, когда с легкой руки представителей СМИ в обиход идут некорректные фразы. Сразу видно, что люди, которые эти фразы вбрасывают, никакого отношения к созданию новой техники не имели. А потому и веры их аналитике у меня нет.
                  У Вас вот другая тревожная мысль озвучена – про преклонный возраст конструкторов советской школы. Скажу так, некоторые из них успели воспитать себе достойную смену, но только именно некоторые. Мне посчастливилось застать Валентина Петровича Глушко и Михаила Федоровича Решетнева, работать вместе с людьми, которых они вырастили, вместе с коллективами, которые они возглавляли. По сравнению с нынешними – небо и земля. И все это только продолжает деградировать с приходом специалистов новой волны. Вот что самое печальное.
                  210окв
          2. 210окв Сегодня, 05:42
            Состояние российской космической программы-пример тому.Что случится когда в старом шкафу закончится документация..Да,грустно это все.
            Цитата: Sovetskiy
            Цитата: Аскет
            Постановлением Правительства CCCР № 173-45 от 9 февраля 1987 года

            То есть опять советские разработки (наследие) доедаем? А когда доедим и вымрут конструктора с советской закалкой и останутся "эффективные Сердюковы", что дальше?
            Если так, то это больше грустно, чем радостно.
            210окв
      5. Ecilop Вчера, 20:49
        И тут Остапа понесло....(с).....
        Красиво конечно, осталось ботинком по трибуне постучать, для эффекта.
        Ecilop
        1. FalconD Вчера, 21:09
          А что Вы ждали от предвыборной программы
          FalconD
          1. sapporo1959 Вчера, 22:03
            Ну да! После лимпиады с белым флагом и не поняток в Сирии и на Украине во время как раз и оружие возмездия подоспело для электората..
            sapporo1959
            1. Ныробский Вчера, 23:29
              Цитата: sapporo1959
              Ну да! После лимпиады с белым флагом и не поняток в Сирии и на Украине во время как раз и оружие возмездия подоспело для электората..
              При чём тут электорат? Ну разве только при том, что отчисленные в качестве налогов рубли пошли на создание того оружия о котором сказал ВВП. Ваша изжога понятна, т.к. приходит понимание того, что Россия не вписывается в шаблон отсталой страны с медведями и балалайками. Просто примите как факт то, что Россия способна уничтожить вашего звёздно полосатого кумира и то, что "непонятки" созданные матрасами в Сирии и на Уркаине, Россия решит последовательно и без больших потерь. Американцы тоже верили в то, что Россия не более чем мировая бензоколонка, теперь, после выступления ВВП у них кончается валерианка. Первым потрясением для них были наши Калибры, но они надеялись что это если не фейк, то досадная случайность, которую они смогут нейтрализовать...
              Ныробский
              1. 210окв Сегодня, 05:57
                Это не изжога,что мол есть такое оружие.Просто людям уже осточертело что только к выборам такое случается.А в жизни происходит совсем наоборот.
                Цитата: Ныробский
                Цитата: sapporo1959
                Ну да! После лимпиады с белым флагом и не поняток в Сирии и на Украине во время как раз и оружие возмездия подоспело для электората..
                При чём тут электорат? Ну разве только при том, что отчисленные в качестве налогов рубли пошли на создание того оружия о котором сказал ВВП. Ваша изжога понятна, т.к. приходит понимание того, что Россия не вписывается в шаблон отсталой страны с медведями и балалайками. Просто примите как факт то, что Россия способна уничтожить вашего звёздно полосатого кумира и то, что "непонятки" созданные матрасами в Сирии и на Уркаине, Россия решит последовательно и без больших потерь. Американцы тоже верили в то, что Россия не более чем мировая бензоколонка, теперь, после выступления ВВП у них кончается валерианка. Первым потрясением для них были наши Калибры, но они надеялись что это если не фейк, то досадная случайность, которую они смогут нейтрализовать...
                210окв
        2. To be or not to be Вчера, 21:13
          laughing
          Цитата: Ecilop
          И тут Остапа понесло....(с).....
          Красиво конечно, осталось ботинком по трибуне постучать, для эффекта.

          Так в чем проблема ???...постучите ...
          To be or not to be
          1. Околоточный Вчера, 21:27
            И лучше не ботинком, а головой laughing
            Околоточный
        3. Рысь33 Вчера, 21:25
          Завидуйте молча:) Работы по многим ОКР не прекращались не при Горбачёве ни при алкаше Ельцыне. Эта работа не афишировалась, но и особо не скрывалась, просто США так сладко почивали на лаврах победителя, что не обращали на это никакого внимания, а наши доморощенные либералы вдолбили себе в головы про отсталость России.
          Рысь33
          1. Sovetskiy Вчера, 22:01
            Цитата: Рысь33
            Работы по многим ОКР не прекращались не при Горбачёве ни при алкаше Ельцыне. Эта работа не афишировалась, но и особо не скрывалась, просто США так сладко почивали на лаврах победителя, что не обращали на это никакого внимания, а наши доморощенные либералы вдолбили себе в головы про отсталость России.

            Вы забыли уточнить на каких человеческих ресурсах эти работы "не прекращались" во времена меченого и алкаша. Пример: как разрабатывали "Тигр" и "Панцырь" за счет и для арабов, ради сохранения отечественных предприятий ВПК, а не по заказу государства РФ.
            Sovetskiy
        4. iouris Вчера, 23:47
          Цитата: Ecilop
          осталось ботинком по трибуне постучать, для эффекта.

          Я в ботинках британских и в штанах американских, в русской шапке большой, но с индийскою душой...
          Эффект будет, если уничтожить страну, которую на жалко (не буду называть, а то другие могут обидеться).
          iouris
      6. Inok10 Вчера, 22:21
        Цитата: Аскет
        Ну а Кинжал это скорее всего изделие КТРВ

        ... Мое почтение Станислав ! ... hi ... скорее совместное ... тактика применения от Х-22/32 - аэробаллистическая, это "Радуга" ... а, вот двигатель скорее КТРВ ... прямоток, на твердом или пастообразном топливе ... скорость думаю примерно 5-6 М ... из видео видно применение по надводным и наземным целям ... вполне допущу в носителях Ту-22М3М ... на барабанной пусковой ... а, тут Суровикин еще "проболтался":
        Суровикин рассказал, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" создан на базе модернизированного самолета МиГ-31. Он оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, которая обеспечит нанесение ударов по целям на дальности более 2000 км без захода в зону противовоздушной обороны противника.
        Подробнее на ТАСС:
        http://tass.ru/armiya-i-opk/5000465
        ... hi
        П.С. ... от чего случиться паника в рядах Поклонников "Святого АУГ и Преподобного Томагавка" ... ибо подойти ближе 3000 км. как и ранее предсказывал не получиться ... wink ... Привет Андрею из Челябинска ... tongue
        Inok10
        1. Vlad.by Сегодня, 00:21
          Помнится Миг-31 еще и как носитель противоспутниковых ракет рассматривался. Есть мнение, что и это применение не забыли.
          Vlad.by
        2. Комментарий был удален.
        3. TimX Сегодня, 00:36
          Вообще дубнинская "Радуга" вошла в состав КТРВ ещё в момент её (КТРВ) основания.
          TimX
  2. Венд Вчера, 18:35
    Есть ли это оружие или эта тактический ход, подобный которому употребили советские разведчики создав не существующую программу звездных воин. В любом случае это заставит врагов России нервничать и вкладывать огромные деньги в военные разработки. Тем самым оголяя другие важные направления.
    Венд
    1. Комментарий был удален.
    2. seti Вчера, 18:49
      Да же если у нас есть то оружие что говорил президент а я верю что оно есть это не панацея от наших врагов. Воюют прежде всего люди. А самая главная война это идеологическая. Нас победить можно только из нутри. Главное чтобы верхушка элита или партбюро не важно как ее назвать состояла из патриотов а не проходимцев. Нужна объединяющая идея а с этим у нас пока туго.
      seti
      1. Венд Вчера, 19:00
        Цитата: seti
        . Воюют прежде всего люди. .
        А люди у нас в России такое, что уже много побед одержали. И еще одержат
        Венд
        1. Alena Frolovna Вчера, 19:45
          А люди у нас в России такие, что уже много побед одержали. И ещё одержат.


          Никогда Запад не оставлял мысли об уничтожении России, как бы она ни называлась: Российская империя, СССР или Россия. Ни-ког-да!

          И у «запада» и «западников» почти получилось. Страна под красивые и правильные речи была доведена до истощения – её грабили, грабили с ненасытностью, с ошалевшими глазами от добра никогда им не принадлежавшего, и продолжают грабить и поныне. Разного рода отщепенцы и выродки измывались над историей, шельмовали и насиловали всё, что было дорого и незабвенно.

          Народу забили головы потребительской идеологией и рекламой «красивой жизни и ничего неделания и вседозволенности» и его не стало, осталось только население.

          Но они не учли одного, хотя и на ЭТО САМОЕ ДОРОГОЕ покусились: пошлые фильмы, статьи, книги, даже слово придумали «победобесие». Вот и получились «мальчики коли и девочки, плюющие в Вечный огонь», а их родители выросли из “верочек”, озабоченных сапогами-гармошками и батничками, из “дим самоцветовых” продавших всё, что можно было продать: за джинсы, жвачку, батничек, машину, «евроремонт».

          "Мы, приобретая материальные блага, разоряемся духовно, это самый страшный обман, это ловушка, в которой рассыпаются миллионы жизней".
          Д.В.Арсеньев

          Нас всех, вернее большинство живущих на Руси, объединяет ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА и ПАМЯТЬ о ней. А наш БЕЗСМЕРТНЫЙ ПОЛК с каждой весной всё увереннее шагает по мiру. И вот этого шествия, этой памяти боятся больше ядерных ракет и объявляют Россию, спасшую мiр от фашистского рабства, агрессором.

          У нас сейчас самая главная и одна единственная связующая нить между людьми – это наша ПОБЕДА и ПАМЯТЬ о Великой Отечественной войне. Это самое значимое событие в истории страны. И все наши победы и достижения, как прутья веника, должны быть связаны воедино.

          КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

          Животный утоляя страх
          Времён двенадцатого года,
          Европа пляшет на костях
          Ей ненавистного народа.
          И грозный брит, и грузный швед,
          И галл, презрительно лукавый,
          Плюют остервенело в след
          Его тысячелетней славы.
          И мутной злобою кипят,
          За них попрятавшись блудливо,
          Поляк спесивый, лит и лат,
          Эстонец – пасынок залива.
          Хохол с натуги ворот рвёт,
          За ляхом тянется к европам,
          Спеша за шнапс и бутерброд
          Служить в неметчине холопом.
          И мiр вокруг по швам трещит,
          И шрамы набухают кровью,
          А мы как прежде держим щит
          Пустому вопреки злословью.
          Умолкни, лживая молва, –
          Пускай узнают поимённо:
          Россия всё ещё жива!
          Не пали отчие знамёна!
          Владимир Веров



          *”верочек” – секретарь из к/ф «Служебный роман»
          дим самоцветовых” – персонаж Андрея Миронова из к/ф «Берегись автомобиля»
          Alena Frolovna
          1. Danny_Storm Вчера, 20:48
            Браво! Полностью поддерживаю вас!
            Danny_Storm
      2. Гардемарин Вчера, 19:06
        Идею Путин тоже озвучил - личное и общественное благосостояние. Других идей и не существует. Называют ее правда по-разному: светлое коммунистическое будущее, американская мечта и пр. но сути это не меняет.
        Гардемарин
        1. Анасти Вчера, 19:32
          Для "избранных" с заменой населения, которая уже давно происходит.
          Анасти
        2. Варяг_0711 Вчера, 19:41
          Блин не успел оставить комментарий, как его потерли.
          Если в двух словах передать смысл, то это примерно так:
          Здравствуйте дорогие американские "друзья" (и их русскоговорящие шестерки), железную культяпку вам всем за воротник, чтобы шея не гнулась и подворотничек не пачкался. А теперь прослушайте концерт силами нашего экипажа: трамП пам пам пам паб параб па бам, трам парам пам парам пам пара ру рам...
          Я не военспец и не знаю даже сотой доли того, что знает президент или министр обороны, но то, что в словах президента правды как минимум на 75 процентов, я уверен на 146 процентов...
          Так что жуйте господа всепропальщики и "путиндолженуйти". Где крики, что ааааа... пенсионерам пенсии не платят, ааааа... тиграм мяса не докладывают, аааааа.... "лёликусёпропало", ааааа.... "путиндолженуйти". Уверен они будут и чем ближе к выборам тем больше, да только все без толку. Как бы вы не пырхались, Россия была, есть и будет.
          Ну, а теперь жгите господа "загрудининцы"...

          П.С. Я конечно ожидал от президента какого нибудь сюрприза, но не такого... Дзюдо рулит!
          Варяг_0711
        3. sapporo1959 Вчера, 22:08
          :Ну российская элита я так понимаю благополучно идею Путина уже поддержала и выполнила.Остались лишь только мы пенсионеры и другое не столь удачное для далеко идущих планов простое население.Ну хоть одно радует что в планах стоим и в 35 году уже начнем аж 25 тысяч получать..
          sapporo1959
          1. Варяг_0711 Вчера, 22:49
            sapporo1959 Сегодня, 22:08 ↑
            Остались лишь только мы пенсионеры и другое не столь удачное для далеко идущих планов простое население.

            При всем моем уважении к братскому белорусскому народу, какое отношение вы лично имеете к нашим пенсионерам?!
            Варяг_0711
            1. sapporo1959 Вчера, 23:15
              Может и ни какого? Хоть по паспорту и Россиянин,к тому же еще и пенсионер как выработавший свой рабочий стаж во втором Сочи как Никита когда то сказал пять надбавок срезая,а ведь во времена Чехова Сахалин каторгой был.Но благодаря заботе партии стал и вторым Сочи,где я и благополучно 36 годков и отпахал это не считая еще и Приморья в детстве.Так что заботы российские мне не чужды,ну а уж пенсионные вопросы это для меня в обще основные.
              sapporo1959
              1. Squelcher Сегодня, 06:03
                Вы только по паспорту россиянин:(
                Squelcher
          2. woron333444 Сегодня, 05:45
            sapporo1959 Я пенсионер уже три года. Российский пенсионер. Вчера с женой приехали с отдыхаловки. Отдыхали на Белом озере в Алтайском крае. Пенсии хватает. Конечно не до жиру. Выбирали базу для летнего отдыха дней на 5 всей семьёй и с внуками.
            woron333444
      3. woron333444 Вчера, 20:50
        seti Тут на ВО сколько людей - столько и мнений. И мнения диаметрально противоположные.
        woron333444
      4. ARES623 Вчера, 21:02
        Цитата: seti
        Нас победить можно только из нутри.

        Золотые слова!!! И судя по массе комментариев на некоторые наши трудности, здесь-то и сидит наша главная проблема, т.с. наша Ахиллесова пята. Одна надежда , что средний тон комментариев на этом ресурсе не отражает настроение российского общества.
        ARES623
      5. FalconD Вчера, 21:17
        объединяющая идея
        Скрепы, как модно нынче говорить.
        Поддерживаю Вас! "Кузькина мать" это конечно хорошо, но в наших реалиях эта мать служит для отстаивания интересов бизнес империй....,нам с вами от их дел ни жарко и не холодно... А если элиты решат этими мамками помериться, то нам с Вами аналогично не жарко и не холодно - что под пули, что под ракеты идти...
        FalconD
        1. Mestny Сегодня, 03:30
          Это не народные ракеты! Надо их уничтожить, потому что они служат олигархам. и создать свои, коммунистические.
          Привет тараканам в голове!
          Mestny
    3. Ronald Reagan Вчера, 18:53
      Все это для внутреннего потребления к предстоящим выборам. Этакая попытка показать народу, что у Путина длиннее. Похожая ситуация была в 14/15 году.
      Ronald Reagan
      1. Варяг_0711 Вчера, 19:48
        Ronald Reagan Сегодня, 18:53 ↑
        Все это для внутреннего потребления к предстоящим выборам. Этакая попытка показать народу, что у Путина длиннее. Похожая ситуация была в 14/15 году.

        Уверяю вас, у нас длинее...!
        Один вопрос, что делает тролль с ником американского актера-президента под советским флагом? "Грудининнашефсё"?! laughing
        Провалился ваш агент господа америкосы...
        Варяг_0711
      2. 17085 Вчера, 20:15
        Цитата: Ronald Reagan
        Все это для внутреннего потребления к предстоящим выборам. Этакая попытка показать народу, что у Путина длиннее. Похожая ситуация была в 14/15 году.


        Чушь... Вы статью, комментарий к которой написали, прочтите...
        17085
      3. Natalia777 Вчера, 20:23
        Память у вас слабая. В 2014 году была совсем другая ситуация. Это была Олимпиада-2014, переворот в Киеве, Крым Наш и война на Донбассе. А потом была Сирия и Российские ВКС с Калибрами угомонили американский ИГИЛ и показали кто имеет вес на Ближнем Востоке. И это не показуха и не хвастовство - это конкретные поступки. Оружие в России каждый год новое разрабатывают и правильно делают. Сирия - это только начало конца эпохи бандитских США. Мощное оружие означает прежде всего безопасность России и охладит безумные головы которые каждый день грозят России.
        Natalia777
        1. Essex62 Вчера, 22:22
          Мы за эти конкретные поступки и победы обоими руками.Ну а что с ,оооооооогромнейшим, социальным неравенством делать? Людям видившим как должно быть,получившим жизненный стержень в СССР, дико и до самой крайности не приемлемо нынешнее положение вещей.Миллионы жизней,реки крови,тяжелейший труд по выкорчевыванию частнособственнической психологии -все напрасно? Он фитиль вставляет матрасам,я опладирую.Но не приемлю идеологию чистогана и вседозволенности надутых нуворишей. Гегемон-человек труда, "общественый пирог"- достояние всех граждан страны .Он считает иначе и тут нам не по пути.
          Essex62
        2. Скальпель Вчера, 22:40
          Да никто нам не грозит. Особенно в Европе. Скорее побаиваются, как боятся обезьяну с гранатой или пальцем у виска крутят. Мы живём в прошлом, думая, что военная сила всё ещё имеет решающее значение в этом мире. Мы можем выиграть серию сражений, как древние славяне у Византии, но проиграем стратегически. Выиграет тот, чей народ будет жить лучше и свободнее, где люди смогут максимально полно реализовать свои способности и получить достойную награду в этой жизни.
          Скальпель
          1. Варяг_0711 Вчера, 22:57
            Скальпель Сегодня, 22:40 ↑
            Да никто нам не грозит. Особенно в Европе. Скорее побаиваются, как боятся обезьяну с гранатой или пальцем у виска крутят. Мы живём в прошлом, думая, что военная сила всё ещё имеет решающее значение в этом мире.
            Жалко нету смайлика с аплодисментами... Это, если что, сарказм...
            Вот еще один... negative г-н, который будет учить нас, как нам надо воспринимать свою историю. Мы оказывается... "обезьяна с гранатой", а кто еще мы по-вашему?
            Может не права наша более чем несколько тысячелетняя история. На нас наверно никогда никто не нападал? Никто не хотел наших земель?
            Выиграет тот, чей народ будет жить лучше и свободнее, где люди смогут максимально полно реализовать свои способности и получить достойную награду в этой жизни.
            Очередной либерастический бред, ровно с такими же лозунгами на нашу землю шли все завоеватели.
            Пойдите умойтесь, пока мы вас не умыли кровавой юшкой, как умывали всех, кто пытался завоевать нашу землю, под предлогом того, что мы не правильно живем, народ у нас не правильный и т.д.
            Варяг_0711
          2. perm23 Сегодня, 05:42
            что значит жить свободнее и лучше. те кто будут жить кк Вы пишите те и проиграют как Рим варварам. потому что погрязнут в своей роскоши. И США живет хорошо не за счет свободного населения а за счет военной силы и мощи. которая позволяет им управлять другими.
            perm23
          3. astronom1973n Сегодня, 06:09
            Цитата: Скальпель
            Да никто нам не грозит. Особенно в Европе.

            Лично я, мои дети и семья до сих пор "не любим"(мягко сказано) тех ,кто неоднократно приходил демократизировать нашу Родину в разные времена.Два моих деда воевали " с теми кто не грозит",один из них погиб,второй после тяжелейшего ранения под Харьковом выжил,но всю жизнь осколки выходили ...Можно назвать нас ксенофобами,но не любим их и, помним ...и не простим.
            astronom1973n
        3. Владивосток1969 Сегодня, 02:33
          Ну ну.Разработаем кучу нового оружия.Это хорошо.Вот только управлять кто им будет?С такой социалкой скоро вымрем все. И на меня не смотрите ,я хоть и не пенсионер но скоро на кладбище.Извините мужики до пенсии не доживают.
          Владивосток1969
          1. с-т Petrov Сегодня, 03:20
            А вот вам подобные аккаунты предвыборные, после выборов что? Дальше "работать" на форуме ВО, чтоб выживать?
            с-т Petrov
          2. Би-Мак Сегодня, 04:44
            Ну да, Путин виноват в том, что пьющий и курящий мужик преждевременно уходит из жизни. Говорю это как врач "Скорой", из сотни вызовов с летальным исходом на их долю приходится 90% (навскидку, может больше).
            Би-Мак
            1. Владивосток1969 Сегодня, 05:47
              Не курю уже давно.Ну а флот не опозорим конечно yes
              Владивосток1969
          3. perm23 Сегодня, 05:44
            нОрмальная социалка. что Вы ревете то. Что Вам не нравится . все дворы машинами забиты. Воти у Вас хватает денег на интернет и комп .
            perm23
      4. Комментарий был удален.
    4. stalkerwalker Вчера, 18:55
      Своим обращением к Федеральному собранию ВВП послал прямо и косвенно всех партнёров по известному адресу "А мы вас предупреждали".
      stalkerwalker
      1. собаковод Вчера, 19:17
        А в начале двухтысячных - "гуманитарка" (рояль) из Германии... Сегодня, когда смотрел его послание, почему-то вспомнилось.
        собаковод
        1. midivan Вчера, 19:50
          Цитата: собаковод
          А в начале двухтысячных - "гуманитарка" (рояль) из Германии...

          Вот не надо скрипку насиловать, то-есть- пи-ли пи-ли, спиртаган этот я еще в начале 90х пробовал, в принципе, это первый мой напиток из "санкционного списка" родителей и помню очень прекрасно когда он появился. yes
          midivan
          1. мордвин 3 Вчера, 19:53
            Человек лет десять в коме от Рояля пробыл... laughing
            мордвин 3
          2. собаковод Вчера, 20:30
            midivan Сегодня, 19:50
            Цитата: собаковод
            А в начале двухтысячных - "гуманитарка" (рояль) из Германии...
            Вот не надо скрипку насиловать, то-есть- пи-ли пи-ли, спиртаган этот я еще в начале 90х пробовал, в принципе, это первый мой напиток из "санкционного списка" родителей и помню очень прекрасно когда он появился.
            Простите великодушно, не гурман. Мой предыдущий комментарий к тому, что за это время удалось многое сделать..
            собаковод
            1. sapporo1959 Вчера, 22:19
              Это точно! Раньше Рояль немецкий нонче боярышник местный.А в году так втором третьем синявка еще была для розжига примусов то же штука убойная.Так что прогресс по любому,раз на свое отечественное перешли...
              sapporo1959
              1. Злой543 Вчера, 23:12
                Цитата: sapporo1959
                Это точно! Раньше Рояль немецкий нонче боярышник местный.А в году так втором третьем синявка еще была для розжига примусов то же штука убойная.Так что прогресс по любому,раз на свое отечественное перешли...

                А Вы я понимаю чернила употребляете, привет печенке
                Злой543
                1. sapporo1959 Сегодня, 01:36
                  Ну в Белоруссии чернил нет.Тут госмонополия в отличии от России и поэтому данные напитки населением не используются.Ну а так как я проживал в России,а именно на острове Сахалине то естественно,что знаком с ассортиментом простых российских граждан из числа ныне именуемых которые за чертой бедности.Дураку же понятно,что если бутылка водки 45 стоит,а фунфырик спирта 12 то ясно дело что он победит.Ну а в годы борьбы за трезвость так конешно пилось разное.У нас да же одеколон тогда вначале с одиннадцати потом и с двух продавался.Хотя если честно,тот одеколон и лосьон который тогда выпускался был не чета нонешней химии.Гольный натураль тогда был,так что печени не болели,да и о отравлениях ни разу не слышал...
                  sapporo1959
        2. dead Moroz Вчера, 22:22
          Это было в начале 90-х
          dead Moroz
      2. To be or not to be Вчера, 19:48
        Послание в ответ на новую ядерную стратегию США и программы модернизации Я О--Принуждение к миру ..или запасайтесь памперсами!!
        To be or not to be
        1. FalconD Вчера, 21:20
          Как памперсы помогают в данной ситуации? Раз вы написали, то наверное сможете рассказать?
          FalconD
          1. To be or not to be Вчера, 23:31
            Цитата: FalconD
            Как памперсы помогают в данной ситуации? Раз вы написали, то наверное сможете рассказать?

            Не спешите .
            Не успел ВВП вступить .а Вы уже опыт жизни в ПАМПЕРСАХ изучаете!!
            но .неспеша поспешайте... tongue
            To be or not to be
    5. vovanpain Вчера, 18:59
      Цитата: Венд
      Есть ли это оружие или эта тактический ход, подобный которому употребили советские разведчики создав не существующую программу звездных воин

      Вообще то Коллега,программа СОИ или звездных войн,как раз была разработана в США при президенте Рейгане,ярым последователем которого является нынешний президент США laughing Вот теперь пускай он чешет репу и советуется с Иванкой как ответить. hi
      Цитата: Венд
      В любом случае это заставит врагов России нервничать и вкладывать огромные деньги в военные разработки. Тем самым оголяя другие важные направления.

      Ну что бисер и навоз на вентилятор они накидают сомневаться не приходиться. hi
      Вот такие шутки уже гуляют по инету. fellow
      vovanpain
      1. vadson Вчера, 19:16
        там не белый дом надо бомбить, они лишь исполнители, чиновники, говорящие головы. сороса для начала накрыть бы, хотябы ледорубом и то мир чище стал бы
        vadson
    6. баклан Вчера, 19:12
      В общем я ожидал что-то подобное от ВВП перед выборами...Думал, типа, авианосец заложат или какой-нибудь другой сюрприз предъявит. Но, крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой, ну это просто удар пыром в одно мягкое место нашим партнёрам...Я аплодирую.
      баклан
      1. Арон Заави Сегодня, 05:17
        Цитата: баклан
        В общем я ожидал что-то подобное от ВВП перед выборами...Думал, типа, авианосец заложат или какой-нибудь другой сюрприз предъявит. Но, крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой, ну это просто удар пыром в одно мягкое место нашим партнёрам...Я аплодирую.

        Да это произвело впечетление. Интересно где эти летающие "Чернобыли" испытывали.
        Арон Заави
    7. Чёрный Вчера, 19:16
      Цитата: Венд
      Есть ли это оружие или эта тактический ход, подобный которому употребили советские разведчики создав не существующую программу звездных воин.

      Однозначно есть. Раз это прозвучало из уст ВВП. Для запуска "фейков" есть фигуры поменьше.Просто нужно было показать, что вся это американская ПРО - дырявый зонтик( как выразился Шойгу)....Далее допускаю контролтруемый "слив" кое-какой информации об этом оружии западным "партнёрам", что бы те почесали репки и поняли всю безперспективность своих затей.
      Чёрный
      1. Комментарий был удален.
    8. sapporo1959 Вчера, 19:36
      А у нас я так понимаю все бесплатно будет делаться? Без штанов,но за то с ракетами.Вроде подобное еще в СССР пережил и опять..Но ведь СССР развалился как ни странно.
      sapporo1959
      1. Чёрный Вчера, 19:42
        Цитата: sapporo1959
        А у нас я так понимаю все бесплатно будет делаться?

        У вас, это где?
        Без штанов,но за то с ракетами
        Без штанов - зато живые smile ...хотя в портках тоже походить не помешало бы laughing
        Чёрный
        1. sapporo1959 Вчера, 20:04
          А вас что убивать кто то собрался? Если уж в 90 х не убили,то сейчас когда наши деньги на хранении в логове империализма в обще смысла нет...
          sapporo1959
          1. Комментарий был удален.
      2. vovanpain Вчера, 20:45
        Цитата: sapporo1959
        А у нас я так понимаю все бесплатно будет делаться? Без штанов,но за то с ракетами.Вроде подобное еще в СССР пережил и опять..Но ведь СССР развалился как ни странно.

        Ну так Сергей понимаю вашу озабоченность-пушки вместо масла,но не будет пушек,не будет и масла. request
        vovanpain
        1. freddyk Вчера, 21:38
          Будут и пушки и масло. Только без Путина.
          freddyk
        2. sapporo1959 Вчера, 21:49
          Так в СССР то же масла не было,а пушки были,но это однако СССР не спасло.Как бы и тут так же не вышло..
          sapporo1959
      3. woron333444 Вчера, 20:58
        sapporo1959 Да у вас проблемы, мы потратим на ракеты, а вам на кредиты не останется. Кроме как побираться вы сами зарабатывать не пробывали?
        woron333444
        1. sapporo1959 Вчера, 21:55
          Ну я как пенсионер вроде уже отработал,это вам юному еще отроку можно и потрудится на благо.Да и кредиты я не брал.При коммунистах правда когда фоторужье покупал так было дело,а при нонешней страшно.Рупь то не стабильный.Как шатанет,да и прощай отдых на заслуженном..Так на ракеты желательно что бы вы из своих,а не из моих.
          sapporo1959
          1. silver169 Вчера, 23:41
            До преклонных годов дожил, ума не набрался. Д.у.р.а.к дураком!
            silver169
            1. sapporo1959 Сегодня, 00:28
              А чего вы под дураком портрет Гагарина повесили? Негоже все же думаю нашему первому космонавту под пользователем с таким странным именем висеть? Негоже товарищ !
              sapporo1959
      4. perm23 Сегодня, 05:54
        развалился потому что такие как Вы присягу нарушили, не защитили страну .партбилеты повыбрасывали. а насчет штанов. так тут по Тв выступал один деятель . вы очень дорогом костюме . обут . откормлен итак проникновенно кричал .что надо накормить людей. Но только почему то все кричат , а деньгами не делятся не кормят. а только м=сами себя кормят.
        perm23
    9. mig29mks Вчера, 20:05
      я год назад от Клинцевича по тв слышал о боеголовке летящей со скорость 20 тыс.км. думаю что такое оружие есть в реале.
      mig29mks
      1. Комментарий был удален.
        1. Байкал Вчера, 23:27
          Ну уж кому верить, как не Вам laughing
          Байкал
    10. FalconD Вчера, 20:23
      ...заставит врагов России нервничать и вкладывать огромные деньги в военные разработки. Тем самым оголяя другие важные направления....


      Не смешите! Деньги производит ФРС.... и на военные разработки и на "оголенные" направления их произведут столько, сколь потребуется!
      FalconD
  3. prapor75m Вчера, 18:45
    гиперзвук , ядерный подводный беспилотник все это хорошо , все это замечательно , но где ударные БПЛА , когда наконец то примут в состав флота страдальцев БДК Иван Грен , фрегат Горшков , а то получается "чудо оружие не имеющих аналогов" у нас есть , а обычные вопросы по Гос оборон заказу все еще не решены , как так ? request
    prapor75m
    1. shvn Вчера, 19:01
      А вот так))) Не все, к сожалению, получается сразу. Есть еще немало проблем, о которых Путин и не молчит.
      Более подробно есть здесь
      https://topwar.ru/136965-o-modernizacii-korabley-
      i-podlodok.html?utm_source=website&utm_medium
      =push&utm_campaign=analytics
      shvn
    2. Чичиков Вчера, 19:07
      Цитата: prapor75m
      гиперзвук , ядерный подводный беспилотник все это хорошо , все это замечательно , но где ударные БПЛА , когда наконец то примут в состав флота страдальцев БДК Иван Грен , фрегат Горшков
      Да, однако! Забавное сопоставление уровней рассматриваемых вооружений и стратегического баланса! Что здесь можно ответить? Только, с долей иронии - "стратегические запасы продовольствия хранятся не на продскладе у прапорщика, а совсем в ином месте"!
      Иными словами,
      Цитата: prapor75m
      когда наконец то
      , Росии - одет достаточно надежный кандом!
      Чичиков
      1. prapor75m Вчера, 20:27
        ну , что еще ожидать от гос-на когда весь его "великий ум " сводится к "глубочайшему " умозаключению про прод. склад и прапорщика .
        prapor75m
        1. Чичиков Сегодня, 00:26
          Ответная реакция, говорит сама за себя! Успехов, на ниве все пропало! А остальные, обойдутся без "прапорщиков", - слишком много их было в нашей жизни!
          Чичиков
    3. Гардемарин Вчера, 19:11
      Тут фишка в грамотном расходовании ресурсов: если фрегат Горшков стоит как 10 крылатых ракет с ядерными движками, то наверно лучше пусть фрегат Горшков стоит и дальше, но зато строятся ракеты.
      Гардемарин
      1. Скальпель Вчера, 22:46
        А что ракеты? Ракеты уже Маск делает. Вот американцы правильно в психологию и управление людьми вкладываются. В результате революции как грибы после дождя.
        Скальпель
    4. seal78 Вчера, 19:17
      Возможно, пока вы зациклились на "обычных" вопросах ,создана принципиально новая техника и вооружение, и в "обычных" надобность отпадает или отпадёт в ближайшей перспективе.
      seal78
    5. Комментарий был удален.
      1. Гардемарин Сегодня, 00:18
        Ударные БПЛА и авианосцы это оружие колониальных войн и нам оно абсолютно ни к чему. Поэтому его у нас и нет, но зато есть оружие сдерживания колонизаторов.
        Гардемарин
      2. Mestny Сегодня, 03:41
        Гипо.
        Гипотетическом.
        Научись сначала писать по русски правильно ( застёгивать собственные штаны) - потом начинай спорить с Путиным.
        Пруфы, блин...
        Mestny
  4. Кэптен45 Вчера, 18:45
    В разделе "Новости", в статье об озвученном ВВП оружии поголовномассовое восторженное гип-гип-ура. Не, я не против озвученной темы, двумя руками за и тоже провозглашаю троекратное УРА. Вопрос в другом, читаешь комментарии - все "ЗА", а читаешь комментарии к статье о дебатах ,те кто кричит "ЗА" там кричат "ПРОТИВ". Двуликие Анусы lol И тут сейчас набегут славу кричать.
    Кэптен45
    1. vadson Вчера, 19:18
      янусы вообщето, там где вы написали лиц нет
      vadson
      1. Кэптен45 Вчера, 21:00
        Цитата: vadson
        янусы вообщето, там где вы написали лиц нет

        Я знаю, что бог из олимпийского пантеона был Янус,но я написал именно то,что написал и другого имени они не заслуживают.
        Кэптен45
        1. vadson Вчера, 23:00
          Цитата: Кэптен45
          Цитата: vadson
          янусы вообщето, там где вы написали лиц нет

          Я знаю, что бог из олимпийского пантеона был Янус,но я написал именно то,что написал и другого имени они не заслуживают.

          ваше право
          vadson
      2. Ren Вчера, 21:09
        Цитата: vadson
        янусы вообщето, там где вы написали лиц нет

        Написано верно, именно двуликие анусы lol Обе половинки одинаковые!
        Ren
    2. собаковод Вчера, 19:20
      Не суди, да не судим будешь. Ясчетаю, это от недостатка информации. Надеюсь, помните такого исторического персонажа, как Фома?
      собаковод
    3. Околоточный Вчера, 21:35
      Кэп, hi Януса с анусом случайно перепутали. laughing
      Околоточный
    4. freddyk Вчера, 21:57
      Цитата: Кэптен45
      читаешь комментарии - все "ЗА", а читаешь комментарии к статье о дебатах ,те кто кричит "ЗА" там кричат "ПРОТИВ". Двуликие Анусы


      Прочитал специально почти все комменты к статье о дебатах, ни одного против нового вооружения и повышения обороноспособности страны. Там вообще это не обсуждают.
      freddyk
    5. Галеон Вчера, 23:51
      Ну я не двуликий и славу кричать не буду. Предложу посмотреть вам на это дело несколько под другим углом. При такой неуязвимости и мощи что было бы нужно сделать?
      Очистить в 3 дня Малороссию до Днепра от фашистов и укров ультиматумом? Выгнать экономический блок правительства наконец избавившись от иностранной зависимости? (о суде и не говорю, мы же цивилизованные люди - своровал выше нормы - свободен). Потребовать прекратить поддержку террористов в Сирии и повсеместно? Отодвинуть НАТО от границ на границы 1989 года?
      Нет. Но с 7 февраля по 6 марта мы покупаем долларов на 113 млрд.руб, "полученных от дополнительных нефтегазовых доходов бюджета" - цитата по https://www.rbc.ru/economics/03/02/2017/5894436b9
      a7947be4c8f8391
      Ну и что эти вооружения? Сильно полегчало?
      Хамить в ответ не буду, но в жизни встречал людей, у кого анусы на месте головы, а голова в штанах, потому что из нее только то самое и лезет. Если вы такие сильные, умные и честные, что ж хамство-то в себе не переведете?
      Галеон
  5. К-50 Вчера, 18:45
    В американских СМИ, которые уже готовились «отходить ко сну», - суматоха.

    Изжога им обеспечена, а там не за горой и язвы желудков с инсультами и инфарктами. laughing
    К-50
    1. Скальпель Вчера, 22:48
      Ничего, медицина у них хорошая, врачам работёнка будет.
      Скальпель
  6. KKND Вчера, 18:46
    В ходе полёта энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведённые пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащённой ядерной энергетической установкой. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать.

    С точки зрения современных технологий реальность, с точки зрения военного применения-очень сомнительно. Американцы в 50-х пилили проект, да потом передумали. Очень дорогая и опасная система.
    Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто фантастика. Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует.

    Полный бред с точки зрения современных технологий. Или мы "Квакер" разобрали?! fool
    Владимир Путин рассказал о гиперзвуковом оружии и отметил, что у России оно уже есть. Его опытно-боевая эксплуатация начата ровно 3 месяца назад в ЮВО. Речь идёт о гиперзвуковой ракете «Кинжал».

    "Циркон", "Коалла", теперь "Кинжал", слов в "Великом и Могучем" много. Пока на уровне фантастических мечтаний инжинеров. Без принципиально новых материалов-не достижимо.
    Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены. От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.(...) идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надёжно управляется. (...)Мы назвали его «Авангард».

    Эээ... без двигателя на блоке межконтенинтальная дальность в атмосфере... Дядя с какой скоростью он в атмосферу попасть должен.. и нагреться только до 2000 град цельсия.... завязывай с грибами..
    KKND
    1. 11черный Вчера, 19:08
      Цитата: KKND
      Полный бред с точки зрения современных технологий. Или мы "Квакер" разобрали?!

      А что конкретно вызывает у вас сомнения? Давайте разберемся с этим, ведь логически все как раз правильно.
      Цитата: KKND
      Эээ... без двигателя на блоке межконтенинтальная дальность в атмосфере... Дядя с какой скоростью он в атмосферу попасть должен.. и нагреться только до 2000 град цельсия.... завязывай с грибами..

      Это "попрыгунчик", вот вы например блинчики когда-нибудь по воде запускали? Дальше, надеюсь, понятно...
      Цитата: KKND
      "Циркон", "Коалла", теперь "Кинжал", слов в "Великом и Могучем" много. Пока на уровне фантастических мечтаний инжинеров. Без принципиально новых материалов-не достижимо.

      Смешной вы все-таки. По каким характеристикам вас не устраивают имеющиеся материалы? Алюминий-литиевые сплавы третьего поколения например прекрасно работают в широчайшем диапазоне температур, наработки по титану еще более существенные, ВИЛС и ВИАМ тоже не "ваньку валяют". В прочем, не буду вам мешать и далее это писать, ведь каждый имеет право на мнение...
      11черный
      1. KKND Вчера, 19:26
        Цитата: 11черный
        А что конкретно вызывает у вас сомнения? Давайте разберемся с этим, ведь логически все как раз правильно.

        Эээ... Вы ракетный двигатель как на "Шквале" хотите? На межконтенинтальную дальность?
        Цитата: 11черный
        Это "попрыгунчик", вот вы например блинчики когда-нибудь по воде запускали? Дальше, надеюсь, понятно..

        Читаем внимательнее:
        От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.(...) идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар.

        Попрыгунчик wassat
        Цитата: 11черный
        По каким характеристикам вас не устраивают имеющиеся материалы?

        Высокоскоростное топливо-не материал? fool
        KKND
        1. 11черный Вчера, 19:55
          Цитата: KKND
          Эээ... Вы ракетный двигатель как на "Шквале" хотите? На межконтенинтальную дальность?

          Ну конечно же нет - я бы воспользовался большим давлением воды на глубине для повышения эффективности работы винтов.
          Цитата: KKND
          Высокоскоростное топливо-не материал?

          Смысл написанного мне понятен, но исходя из того, как именно это написано (слово "высокоскоростное"), мне также ясно, что вы далеки от этой темы, да и я не то чтобы силен в процессах горения, давайте оставим это профи...
          PS американские гиперзвуковые прототипы же летают, и двигатели устойчиво работают.
          Цитата: KKND
          От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.(...) идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар.

          На последнем этапе так и есть.
          11черный
          1. KKND Вчера, 20:01
            Цитата: 11черный
            мне также ясно, что вы далеки от этой темы, да и я не то чтобы силен в процессах горения, давайте оставим это профи...

            Я не профи, это Вы верно заметили(профи тут не сидят), но про движение тел переменной массы что-то читал. И выход на новые энергетические уровни возможен только с увеличением импульса отделяемых тел. Вот к чему я и использовал слово "высокоскоростное". А ракетный, турбореактивный, прямоточный это уже более подробное "приближение".
            KKND
            1. Вадим237 Вчера, 23:26
              Этот аппарат выводит на НОО - МБР она же - третья ступень, его и разгоняет, а дальше планирующий полёт с применением двигателей ориентации.
              Вадим237
            2. Байкал Вчера, 23:32
              KKND, как хорошо, что у нас есть ты! laughing
              Президент спокойно врал с наволочку - и тут ты, срываешь с него покровы! Все замерли...
              laughing laughing laughing
              Байкал
    2. seal78 Вчера, 19:19
      Полный бред - это твое никчемное существование. Президент не будет озвучивать непроверенные данные.
      seal78
    3. собаковод Вчера, 19:24
      Вам бы психиатором, или на худой конец, санитаром.
      собаковод
    4. RedFox11 Вчера, 19:26
      Ну вы же не главный российский конструктор или инженер, там даже внешний вид засекретили некоторых разработок,чтобы небыл понятен принцип действия.Все подобные рассуждения бессмысленны,очень ограниченный круг людей имеет доступ к информации об этих проектах.
      RedFox11
      1. KKND Вчера, 19:42
        Цитата: RedFox11
        Ну вы же не главный российский конструктор или инженер, там даже внешний вид засекретили некоторых разработок,чтобы небыл понятен принцип действия.

        Законы физики одни и те же по обе стороны Океана.
        KKND
    5. Аскет Вчера, 19:27
      Цитата: KKND
      без двигателя на блоке межконтенинтальная дальность в атмосфере.

      Это верно...высказывание неккоректное,это обычная боеголовка МБР.особенность её в том что она способна входить в плотные слои атмосферы под максимально острым углом и планировать по спирали к цели.
      Аскет
      1. KKND Вчера, 19:41
        Цитата: Аскет
        Это верно...высказывание неккоректное,это обычная боеголовка МБР.особенность её в том что она способна входить в плотные слои атмосферы под максимально острым углом и планировать по спирали к цели.

        При достаточной скорости она может через континенты перелетать в атмосфере. Вопрос смогут ли развить такую скорость современные химические ракеты? Про нагрев при входе я и не "заикаюсь".
        KKND
        1. Аскет Вчера, 20:01
          Цитата: KKND
          При достаточной скорости она может через континенты перелетать в атмосфере.

          Это уже будет не боеголовка а гиперзв.ЛА ,речь идет о боевом оснащении МБР.Предыдущий мой коммент удалили,хотя там ничего секретног нет и данная инфа есть в открытом доступе в частности в книге [i]К 60-летию МИТ. На стратегическом направлении [/i
          Данную тему на форуме уже обсуждали ещё пять лет назад.
          Аскет 1 29 ноября 2013 09:42 ↑
          Ещё его называют более точно планирующий крылатый блок(ПКБ),то есть без двигателей и созданный по уникальной аэродинамической схеме. Изюминкой «Альбатроса» была траектория выведения с углом входа всего в несколько градусов, для формирования которой РН практически не выходила за высоту 250-300 км. Значит, сам факт пуска еще можно было зафиксировать, но спрогнозировать траекторию и выдать целеуказание на перехват – невозможно. Полет ПКБ проходил на границе атмосферы за счет кинетической энергии так, что аэродинамические силы были достаточны для полета и маневра, а плазмообразование не препятствовало визированию. Т.е. ПКБ не фиксировался на фоне космоса. Маневрирование по курсу не позволяло прогнозировать точку встречи с противоракетой, а гиперзвуковая маршевая скорость не позволяла поражать ПКБ по догоняющей траектории. Ни в те годы, ни сегодня не существует средств для поражения такого ПКБ.Малые углы входа в ПСА и гиперзвуковая скорость ББ стали реализовываться уже с "Молодца" и "Тополя(.)". Именно за счёт этих качеств реализовывалось преодоление ПРО США. От встречного и бокового взрыва противоракеты встроены специальные устройства, а догоняющая волна от ЯВ их, увы, не догоняла. То же самое реализуется сейчас на "ЯРС"е, и даже покруче будет (смотря по модификации). идеи "Альбатроса" разошлись по другим системам с пользой для них, а сам он был закрыт, вероятно ещё до ЛКИ. А названия идей остались звучать, как альбатросные

          Сейчас речь идет об управляемом блоке-глейдере.скорее всего оснащенным собственным ГПРВД ???способном двигаться в атмосфере на гиперзвуке.МБР в данном случае служит средством доставки и разгона.Сейчас нужно посмотреть хронологию пусков УР-100УТТХ это и будет подтверждением испытания нового боевого оснащения.
          Аскет
    6. midivan Вчера, 19:28
      А вы можете подтвердить свои слова, кроме как этим
      Цитата: KKND
      Эээ... без двигателя

      Цитата: KKND
      Полный бред с точки зрения современных технологий. Или мы "Квакер" разобрали?!

      Цитата: KKND
      нагреться только до 2000 град цельсия.... завязывай с грибами..

      Ну хотя-бы так, как это делает Антон "opus", вы с 14 го года на сайте и его должны были заметить, если не знали так я вам скину пару его коментов или ссылку на профиль, а пока, что ваши слова это только -бла-бла шоу. request И это понятно, вентилятор все стерпит. PS Мои вам поздравления, о вас даже в статье написали yes
      После некоторых раздумий в СМИ и социальных сетях стали появляться комментарии отдельных специалистов (или же «специалистов» - в кавычках), которые нашли для себя «логический» выход. Путин, дескать, всё врёт – ну не могут российские инженеры
      midivan
      1. KKND Вчера, 19:38
        Цитата: midivan
        А вы можете подтвердить свои слова, кроме как этим

        Я должен что то подтверждать? Я, как Вы могли заметить, опровергаю то, что пока представленно компьютерными "мультиками". И опровергаю, на основе своих скромных знаниях о современной технике.
        что ваши слова это только -бла-бла шоу. request

        А слова президента, по Вашему что?
        KKND
        1. stalkerwalker Вчера, 19:45
          Цитата: KKND
          А слова президента, по Вашему что?

          Навальный?
          В гриме и не признать..... fool
          lol
          stalkerwalker
          1. KKND Вчера, 19:52
            Цитата: stalkerwalker
            Навальный?

            Почему Вы стереотипами мыслите? Я к примеру Навального не люблю, популист он дешевый, мягко говоря.
            Я руководствуюсь своими скромными знаниями о современной технике и получается, что либо русские совершили прорыв лет так на 100 вперед, либо...
            KKND
            1. SOF Вчера, 21:26
              Цитата: KKND
              либо...

              ...ну если лыжи не катят... на асфальте... lol ... пардон - навеяло, просто.
              А по сути... Если познания скромные, то может стоит помолчать, так же скромно, о физических возможностях чего-либо и технических возможностях кого-либо.... ?
              Говорят очень помогает статус кво не терять hi
              SOF
              1. KKND Вчера, 21:31
                Цитата: SOF
                Если познания скромные, то может стоит помолчать, так же скромно?
                Говорят очень помогает статус кво не терять

                Ну расскажите как космические подлодки бороздят просторы океанов, у Вас то познаний мама-негорюй. wassat Просветите про технологии 50+ летнего будущего.
                KKND
                1. SOF Вчера, 23:02
                  Цитата: KKND
                  расскажите как космические подлодки бороздят

                  ...значится первое...
                  Человеку, озвучившему прорыв в "космических подлодках" я верю гораздо больше, чем вам, с вашими "скромными" познаниями, поскольку он - есть глава государства и его слова -есть заявление главы государства, а вы- есть невесть кто и ваши слова - есть ни чем не обоснованный трёп.
                  Ну и второе. Я, лично, вам ничего рассказывать не собираюсь, ввиду своей некомпетентности, впрочем как и вы, в данного рода вопросах. И кроме того, полагаю, что людей достаточно осведомлённых в физических принципах изложенных инноваций, даже на этом сайте, найдется не много. И даже при их наличии, вряд-ли они найдут необходимость докладывать нам, со скромными познаниями, всю подноготную...
                  Пэ.Сэ.
                  Как сказал кто-то мудрый: "Иногда полезно молчать, чтобы сойти за умного" - это, специально для вас, перевожу смысл сказанного мною ранее, ввиду того, что намеков вы, судя по всему, не понимаете hi
                  SOF
                2. zhekazs Сегодня, 03:32
                  Давайте лет 20 подождем, пока секрет не снимут. Чисто технически многим было бы очень интересно во всем этом разобраться-поковыряться. Но супостат он ведь сейчас будет из шкуры своей поганой лезть и выискивать по разным форумам любые частички информации по нашим новым разработкам. Так зачем же мы будем этим самым сами себя разоружать?
                  zhekazs
        2. midivan Вчера, 20:06
          Цитата: KKND
          Я должен что то подтверждать? Я, как Вы могли заметить, опровергаю то, что пока представленно компьютерными "мультиками".

          Ну когда вы решаете оскорбить хоть и не сильно человека в знании то как минимум должны подтвердить это фактами request Мультики да, а вы хотели это видеть в Вашигтоне ну или еще где, как документальный фильм о кончине (в пепле) "партнера"? Согласитесь, много хотите, поэтому мультики, они кстати для масс, а не для инженеров сделаны, чтобы приблизительно мог понять каждый о чем речь не более того, согласитесь точных данных нам не видать, да и не к чему это.
          Цитата: KKND
          И опровергаю, на основе своих скромных знаниях о современной технике.

          Не хочу умилять ваших знаний, но вы не задумывались над тем, что ваших знаний может быть слишком мало? А вот тут посмотрите как на собственных знаниях подтверждают или опровергают - https://topwar.ru/index.php?do=lastcomments&u
          serid=113240
          Цитата: KKND
          А слова президента, по Вашему что?

          Я вам поверю если вы мне это докажете, пример я вам привел как это делать wink
          midivan
          1. KKND Вчера, 20:19
            Цитата: midivan
            Я вам поверю если вы мне это докажете, пример я вам привел как это делать

            А Вы мне не верьте, а прочитайте теорию движения тел переменной массы. И там вам докажут на основе математике докажут, почему человечеству так тяжело достигать больших скоростей на реактивных(турбореактивные, прямоточно-воздушные, ядерннотепло-реактивных(забыл как точно) и т.д. и.т.п.) двигателях. И тогда Вы поймете почему без новых видов топлив или принципиально других движателей больших в 3-бесконечность раз вы скоростей не добьетесь от слова совсем.
            KKND
            1. Байкал Вчера, 23:39
              Извините, а Вы не брат Гридастова? laughing
              Гридастов - это гордость ВО, местный клоун, генератор псевдонаучных терминов и специалист по каждой дырке в жoпe.
              Байкал
              1. KKND Сегодня, 00:01
                Цитата: Байкал
                Извините, а Вы не брат Гридастова?

                Нет.По простому ракета движется потому что от нее отваливаются куски(топливо) с определенной скоростью. И если скорость частиц топлива 4км\с максимальная(почти предел), то достичь большой скорости полезной нагрузки можно либо делая ракету как можно более легкой(многоступенчитость) либо очень большой(большая масса отвалится).
                Весь вопрос чтобы частицы вылетали как можно быстрее(скорость истечения газов), а тут нужно найти ооочень удачное химическое соединение, вот тут у человечества затык по многим причинам.
                Почитайте работы Циолковского или посмотрите формулу Мещерского, если Вы ничего в этом не понимаете, мне лень тут все это расписовать.
                KKND
                1. Байкал Сегодня, 00:10
                  Цитата: KKND
                  мне лень тут все это расписовать.

                  Расписовать, значит... Ну, что Вам сказать. Раньше об этом стыдно и говорить-то было, а чтобы сейчас, при всех вот так... laughing
                  Впрочем, почитайте работы Фрейда, там про это много - мне лень тут все это расписывать))))
                  Что касается принципа работы рактных двигателей - искренне благодарен, что напомнили школьный курс. Видимо, Вам не так давно на уроках рассказывали?)
                  Байкал
                  1. KKND Сегодня, 00:13
                    Цитата: Байкал
                    Что касается принципа работы рактных двигателей - искренне благодарен, что напомнили школьный курс. Видимо, Вам не так давно на уроках рассказывали?)

                    А зачем, тогда с Гридасовым сравнивали? Что непонятно было?
                    Или Вы хотите чтобы я тут все расписал? Гуглите. Все уже до меня придумано.
                    KKND
                    1. Байкал Сегодня, 00:32
                      Ну же, не убегайте от нас, куда Вы, мадам!.. laughing Мы, только начали беседу, а Вы меня в гугол)) Вы вот что скажите... Вы когда в КБ на планерках бываете, Вы, как (тайный) победитель обласных школьных олимпиад, почему когда Вы им, этим проклятым костным совкам говорите, что газы у них истекают не так, что у всего прогрессивного человечества тут, понимаешь, затык - а они лишь презрительно мощатся и еще какие-то мерзкие формулы с графиками показывают?! Как так?!?!...
                      Почему, когда Вам судьбой уготована миссия уберечь прогрессивное человечество от всевдонаучных заблуждений этих некрасивых мужчин без макияжа, - Вы!.. Вместо того, чтобы быть на переднем крае борьбы с лженаукой - Вы пишете комментарии здесь, растрачивая свои безграничные возможности?!.. Как мы можем на Вас надеяться после этого?!?!?!?!?!?!?!...

                      Байкал
                      1. KKND Сегодня, 00:38
                        Вместо того чтобы скатываться в чушь, конкретно указываем где я не прав.
                        Ссылку там, что 3 закон Ньютона уже отменили или расчеты в студию
                        Весь прикол в том, что если бы Российские химики нашли "супертопливо", где оно в транспорте. Где сверх-ракеты по 500 тон полезной нагрузки.
                        Скоро будут? Верьте "мультикам" дальше...
                        Да и про Гридасова не забывайте..
                        KKND
                      2. KKND Сегодня, 01:17
                        Цитата: Байкал
                        Ну же, не убегайте от нас, куда Вы, мадам!..

                        Куда Вы Байкал, мы ведь только начали...
                        KKND
    7. belov2018 Вчера, 19:34
      Это началось еще при Горбачеве: врать круто, чтобы больше денег попросить .....для разоружения.
      belov2018
    8. tforik Вчера, 19:56
      Согласен абсолютно. Похоже на вброс.. даже не для нашего народа, сколько для США. Возможно ВВП знает несколько больше о их планах и хочет тормознуть такими вбросами.
      Если бы данный вброс был бы сделан вторыми лицами государства, никто бы точно не поверил.
      .
      Не исключено, что Путин сам не до конца владеет вопросом, его вводят в заблуждение и недоговаривают. (такое было и с Вождем). Вот он и несет бред.. в технике то не особо разбирается.. а Рогозин тут не советчик))
      .
      пс
      Очень дешево смотрится компьютерная графика.. Видео взлета МИГа без ракеты, а потом дешевая комп.графика чудо ракеты)
      tforik
      1. JIaIIoTb Вчера, 20:15
        Тут вопрос не в графике а в концепции. Спецы видят то что им нужно. Вы видимо "спец" по графике laughing Ну так идите в скайрим или еще куда и наслаждайтесь laughing
        JIaIIoTb
        1. tforik Вчера, 20:42
          Так в том то и дело, что должны были предоставить видеозаписи. В таком качестве и ракурсе, чтобы не раскрыть секретов. Это элементарно.
          .
          Но сделать не смогли, т.к. ничего не существует в живую! А видео-подделки выложить побоялись, сообщество сразу бы раскусило левак. Помните как Порошенко новую украинец-чудо-ракету предоставил? В сети сразу вычислили старую советскую , слегка доработанную (ничего нового).
          tforik
          1. SOF Вчера, 21:37
            Цитата: tforik
            Так в том то и дело, что должны были предоставить видеозаписи

            ...феерично!!!! good
            Так и представляю себе боеголовку, на скорости 20м, а рядом вертолет со съёмочной группой. хотя- НЕТ- супермен с камерой гоу-про. ...или селфи, на фоне действующего лазера.... нет....драйвер, в обнимку с подводным дроном....
            И как такое только в голову-то прийти может? good
            Вам на эстраду нужно...в гомеди-клаб! drinks
            SOF
            1. tforik Вчера, 22:03
              А где я сказал, что надо ее на скорости 20м с вертолета снимать?
              а на личности, про эстраду и пр., это от слабости или глупости?
              tforik
              1. SOF Вчера, 23:11
                Цитата: tforik
                а на личности, про эстраду и пр., это от слабости или глупости?

                ... батюшки... Обидел, что ли? Простите покорно - я ж думал, что вы шутку шутите, а вы серьезно wassat
                Цитата: tforik
                А где я сказал, что надо ее на скорости 20м с вертолета снимать?

                ...то есть, некая, красиво раскрашенная труба, с конусом на вершине, с размытым (для секретности) названием, нанесенным трафаретом на корпус, безусловно убедила бы вас в достоверности? lol
                Или как вы себе представляете вот это:
                Цитата: tforik
                Это элементарно.
                SOF
              2. Пижон Вчера, 23:18
                А, может, вам, сразу все ТТХ, конструкторскую документацию и НИОКР по теме, до кучи??? wassat
                Пижон
      2. АндрейИванов Вчера, 21:40
        Цитата: tforik
        Согласен абсолютно. Похоже на вброс.. даже не для нашего народа, сколько для США. Возможно ВВП знает несколько больше о их планах и хочет тормознуть такими вбросами.
        Если бы данный вброс был бы сделан вторыми лицами государства, никто бы точно не поверил.
        .
        Не исключено, что Путин сам не до конца владеет вопросом, его вводят в заблуждение и недоговаривают. (такое было и с Вождем). Вот он и несет бред.. в технике то не особо разбирается.. а Рогозин тут не советчик))

        Мда...разтекся по древу вселенского знания... Про МБР АВАНГАРД,то бишь Рубеж,еще говорилось аж в 13 году,а в 16 уже было заявлено о высокой ее готовности к запуску в серию. Про ту же торпеду ,было прямо заявлено два года назад,под названием Статус-6. О Сармате и Баргузине даже говорить нечего,их разрабатывают и примут на дежурство.
        А теперь вопрос-причем тут графика тут,болезный эксперД?
        АндрейИванов
        1. tforik Вчера, 22:05
          Если в таком духе, то я слышал, и даже по тв показывали , что сша инопланетяне помогают.
          Как вам, болезненный экспёрд??)))))))))
          tforik
          1. АндрейИванов Вчера, 22:10
            Цитата: tforik
            Как вам, болезненный экспёрд??)))))))))

            Тю...так и нам инопланетяне помогают,сам Госдеп матрассовский об этом прокукарекал на весь мир. Так что народ то не смешите своими комментами,а то еще не дай Бог, и Армата с СУ-57 окажется "помощью инопланетян". wassat
            АндрейИванов
      3. Beholder Вчера, 22:52
        Цитата: tforik

        .
        пс
        Очень дешево смотрится компьютерная графика.. Видео взлета МИГа без ракеты, а потом дешевая комп.графика чудо ракеты)


        Ээээ, а 10 сек ролика с взлетом МиГа (бортномер 592)просмотреть внимательно слабо?
        Beholder
    9. Natalia777 Вчера, 20:33
      Оно и видно, что такие вот "вороны - знатоки" каркают от зависти и готовы в упор отрицать любые достижения Российского ВПК. Даже то, что США закупают двигатели для своих ракет в России. и американские космонавты летают в космос только на Российском Союзе - не заставит взглянуть на российские достижения объективно.
      Natalia777
  7. АндрейИванов Вчера, 18:46
    После некоторых раздумий в СМИ и социальных сетях стали появляться комментарии отдельных специалистов (или же «специалистов» - в кавычках), которые нашли для себя «логический» выход. Путин, дескать, всё врёт – ну не могут российские инженеры за зарплату в 20 тысяч рублей создать то, что будет превосходить любые зарубежные аналоги фактически по всем без исключения основным характеристикам. Мол, да какой там «Сармат» и «Кинжал», какой там «Авангард»... Кому он всё это рассказывает... То ли дело выдающиеся американские, канадские, китайские, японские, немецкие, израильские или украинские специалисты... Они, и только они, могут создавать боевые лазеры и ракеты с гиперзвуковыми характеристиками, а русские – ну, разве что, черенки от лопат или винтовку Мосина...

    Потому что после санкций,нагнетание истерии антироссийской и прочего,теперь придется откатывать назад и договариваться.А как,когда столько тонн помоев на нас вылито?С какой физиономией то к нам теперь подойти? Вот и занимаются аутотренингом в духе-Я не обос..ся.
    И в этой связи очень будет интересно послушать Парашку,поляков,прибалтов...особенно тогда,когда их матрассы начнут сливать как в унитаз,откатывая все назад. Матрассы то понимают язык силы и именно на этом языке на Собрании и говорил ВВП.
    АндрейИванов
    1. wachmann Вчера, 19:13
      делать хорошую мину-им не привыкать ;)
      wachmann
      1. АндрейИванов Вчера, 19:16
        Цитата: wachmann
        делать хорошую мину-им не привыкать ;)

        Не мину,а кучу благоухающую.
        АндрейИванов
  8. Виктор Петров Вчера, 18:49
    Да нечего не меняется в этом мире,не которые теперь кипятком будут ).
    Виктор Петров
    1. АндрейИванов Вчера, 18:55
      Цитата: Виктор Петров
      Да нечего не меняется в этом мире,не которые теперь сать кипятком будут ).

      Уже собираются и готовят западную общественность..
      Bloomberg: «Необычная демонстрация военной мощи была самым драматическим элементом речи, которая началась с обещаний совершить «решающий прорыв» для повышения жизненного уровня и увеличить расходы на здравоохранение и инфраструктуру. Путин использовал ежегодное обращение, чтобы изложить приоритеты своего четвертого президентского срока, который он, как ожидается, легко получит на выборах 18 марта. Но самые жесткие слова предназначались для США… Он указал особо на новую ядерную стратегию Соединенных Штатов как на угрозу снижения порога для использования ядерного оружия. И предупредил, что любое использование ядерных вооружений против России или ее союзников повлечет «незамедлительный ответ».

      То есть заговорил на языке исключительных...ясно и доходчиво. Теперь интересна участь ЕВРО-ПРО.
      CNN: «Путин сообщил, что Россия разработала еще новые вооружения, в том числе беспилотный подводный аппарат, способный двигаться на больших скоростях.

      Два года назад ведь прямым текстом показали и рассказали о Статусе-6. Посчитали что фейк и блеф...получите и распишитесь.
      АндрейИванов
      1. Виктор Петров Вчера, 21:18
        Цитата: АндрейИванов
        Два года назад ведь прямым текстом показали и рассказали о Статусе-6. Посчитали что фейк и блеф...получите и распишитесь.

        Статус-6 и является блеф ,чтоб кошмарить запад ,а то они совсем без тормозов ,на самом деле работы ведутся по теме ОКР "Скиф" ,информация и раньше просачивалась .
        Виктор Петров
        1. АндрейИванов Вчера, 21:22
          Цитата: Виктор Петров
          Статус-6 и является блеф ,чтоб кошмарить запад ,а то они совсем без тормозов ,на самом деле работы ведутся по теме ОКР "Скиф" ,информация и раньше просачивалась .

          Угу...только что-то торпеда ,представленная ВВП по характеристикам уж больно на Статус похожа...
          АндрейИванов
  9. Комментарий был удален.
    1. seal78 Вчера, 19:21
      Даже если бы это было так, то что ? Почему мы не должны отвечать матрасам в их же манере ?
      seal78
      1. KKND Вчера, 21:26
        Цитата: seal78
        Почему мы не должны отвечать матрасам в их же манере ?

        Вы реально думаете что матрасы "купятся"?
        Наивные чукотские юноши. lol
        KKND
    2. Natalia777 Вчера, 20:06
      andrej-shironov, ты что? сексуально озабоченный? тебя бы в Сирию или на Донбасс отправить в пекло.... чтоб ты померился там своим напёрстком и не обделался...
      Natalia777
      1. woron333444 Вчера, 21:10
        Natalia777 МОЛОДЕЦ!!! good good
        woron333444
  10. Giharka Вчера, 18:56
    Завтра все западные СМИ накроет полная истерия good good good
    Giharka
  11. gurzuf Вчера, 18:56
    Я так думаю, что Воеводу все таки отдадут на прокат КНДР.
    gurzuf
    1. Пижон Вчера, 23:24
      Не напрокат, а в лизинг! bully
      Пижон
  12. dmitry.kashkaryow Вчера, 18:56
    Цитата: Венд
    советские разведчики создав не существующую программу звездных воин
    Фейковую "программу звёздных войн" создал Рейган, а мудило Горбачёв повёлся на неё и объявил "разоружение и перестройку". Союз рухнул ибо он мог существовать только в самодержавной или автократической системе.
    dmitry.kashkaryow
  13. Eroolguy Вчера, 18:57
    чет ВО запаздывает с комментариями)
    Eroolguy
  14. Чичиков Вчера, 18:57
    Оглашение послания Федеральному собранию РФ президентом Владимиром Путиным на первых порах обещало сделать вечер (день) томным, однако, когда основная аудитория уже готовилась переключиться на что-то эфирно другое
    Никогда не слышал, чтобы выступления и пресс-конференции Путина, были томными. Их всегда ждали более, чем прилет инопланетян!
    Чичиков
    1. FalconD Вчера, 21:07
      Автор томился...часть доклада президента, непосредственно касающаяся жизни простых людей его утомляет!
      Я тоже на это внимание обратил!).
      FalconD
  15. 30 вис Вчера, 18:58
    А мне ,просто спокойней стало на душе . С Россией всё будет нормально! Моей семье ,родным ,друзьям спокойно можно работать ,жить ,растить детей ,любить своих женщин . Делать своё дело . Спокойно и уверенно . А всякие "любящие"мою Родину " партнёры " пускай думают ,что ,как , зачем .. Да ,Кузькину мать не отменить ! Получат в нос !
    30 вис
    1. FalconD Вчера, 21:05
      ... Моей семье ,родным ,друзьям спокойно можно работать ,жить ,растить детей ,любить своих женщин . Делать своё дело . Спокойно и уверенно ...

      И всё это за 20 тысяч в месяц...живи и радуйся
      FalconD
      1. АндрейИванов Вчера, 23:37
        Цитата: FalconD
        И всё это за 20 тысяч в месяц...живи и радуйся

        Если ты ленивый ,как стадо обожравшихся бегемотов,то тебе в любой стране будет мало того заработка,который будешь иметь. Хочешь получать больше-иди работай больше,а не свисти тут про 20 тыщ,думая,что выглядишь шибко умно.
        АндрейИванов
      2. Байкал Вчера, 23:46
        Так Вы повзрослейте, окончите школу, институт, станьте специалистом нужным и - зарабатывайте хорошо))
        Глядишь - к тому времени и девушка какая на Вас глаз положит, добрее стенете laughing
        Байкал
  16. bk316 Вчера, 18:59
    Ну ладно гиперзвуковая ракета, к этому все шло, ну ладно 4202 его уже несколько лет пилят.
    Но крылатая ракета с ядерным движком? Писец подкрался незаметно?
    bk316
  17. Лесс Вчера, 19:04
    Завтра найду время - посмотрю это выступление. А вообще похоже не зря "пояса затягивали"...
    Лесс
    1. FalconD Вчера, 21:03
      За 20 тыс. руб. в месяц всё содается - с упоением заметил автор!
      FalconD
      1. Байкал Вчера, 23:48
        Вьюноша, Ваша таки эклетичная агрессивность выдает в Вас значительные гормональные стрессы laughing
        Не переживайте так, Вы еще будете в жизи зарабатывать лучше! Больше старания и веры в себя laughing
        Байкал
  18. реалист Вчера, 19:05
    я конечно очень рад всему что изложил уважаемый ввп , но ! крылатая ракета с ядерным двигателем ? торпеда с ядерным двигателем и ядерной боеголовкой ( идея сахарова- жива !), ну и как там боеголовки летят со скоростью 20 махов ?
    допустим правда , зачем было все так подробно излагать , неужели не выдаем сами какие то секреты ? надо подождать когда появится больше технической информации.
    реалист
    1. SVD Вчера, 19:27
      думаю, что обстановка в Сирии, на Украине заставила показать край дубинки, чтоб шибко хвост не поднимали и подумали прежде чем провокации делать..
      SVD
    2. FalconD Вчера, 21:01
      Это не секреты...это некая информация цель которой, стать информацией к размышлению для наших вероятных "союзников"...
      Основной посыл - у нас (возможно) это есть и мы можем так и так..,а вы там на Западе думайте...
      FalconD
    3. woron333444 Вчера, 21:13
      А какие секреты он выдал. Просто объяснил что у нас есть и как жестко они получат, если полезут.
      woron333444
    4. gsev Вчера, 23:01
      Еще в советское время был изготовлен Ту-95ЛАЛ. Силовая установка на нем была обычная, но на нем был установлен опытный реактор ВВР-100. Лаборатория Ту-99ЛАЛ совершила 42 полета для проведения экологических исследований. Информация взята из книги Пол Дафни, А.Кандалов А.Н. "Туполев человек и его самолеты". Для оружия судного дня сгодится ракета и с ядерной установкой.
      gsev
    5. АндрейИванов Вчера, 23:43
      Цитата: реалист
      допустим правда , зачем было все так подробно излагать , неужели не выдаем сами какие то секреты ? надо подождать когда появится больше технической информации.

      ВВП просто говорил на языке исключительных.Только такой язык им понятен. А по поводу -зачем все подробно излагать...а зачем было подробно излагать матрассам про авианосец Форт,Замволт,Раптор,Х-47,и тд? ВВП им обьяснил на их же языке,что никто их не боится,а если надо,то оружие у нас есть,против которого у них нет методов. При этом ЕВРО-ПРО ,которое они так старательно навязывали вокруг наших границ можно выбросить на помойку .И теперь пусть Трамп обьяснит европейцам,на кой те,должны размещать на своей земле ПРО,платить взносы в НАТО и тд...
      АндрейИванов
  19. zyzx Вчера, 19:05
    Наследие СССР закончится и картонных не будет.
    zyzx
    1. Вадим237 Вчера, 23:32
      Уже как 10 лет назад закончилось, всё остальное осталось на бумажках - в эскизах.
      Вадим237
  20. Berkut24 Вчера, 19:09
    В общем, гарант поводил пёрышком по попе.
    Berkut24
  21. Dmitriy_B Вчера, 19:09
    Вспоминается сообщение об НЛО в США https://www.5-tv.ru/news/186402/
    Dmitriy_B
  22. 1536 Вчера, 19:11
    Как правило говорят уже об оружие, которое пошло в серию. Пентагону и англо-немцам из НАТО следовало бы подумать, что у нас ещё в серию не пошло и им не показано. Короче или Зарад прекратит свой цирк или начнет против нас войну.
    1536
  23. zyzx Вчера, 19:13
    Да молодцы мы Умерику уничтожить можем, от Омериги отбиться можем(а кто сомневается,что дома Русский народ не победим),что дальше то? Где НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ,ГДЕ РОСТ ЭКОНОМИКИ,ГДЕ ПРОДУМАННЫЕ ГРАФИКИ ЭВАКУАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВОСТОК,ГДЕ СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОСХЕМЫ,ГДЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ,МИКРОВОЛНОВКИ,РАДИОПРИЕМНИКИ(пусть не самые современные,но наши произведенные нами),произведенные на нашей территории,зачем нам китайцев и корейцев кормить?
    zyzx
    1. 17085 Вчера, 20:24
      Че за паника?

      Кто его разбудил!?
      17085
    2. FalconD Вчера, 20:58
      В современном мире это невозможно!
      FalconD
      1. Байкал Вчера, 23:51
        17085, не переживайте, их все равно скоро за уроки посадят laughing
        Байкал
        1. 17085 Сегодня, 00:29
          Цитата: Байкал
          17085, не переживайте, их все равно скоро за уроки посадят


          Посадят, обязательно посадят и не только за уроки...

          Цитата: zyzx
          ПРОДУМАННЫЕ ГРАФИКИ ЭВАКУАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВОСТОК


          ВВП борется за вывод средств из оффшоров, этот все заводы в Японию мечтает вывезти...
          Оооо, я узнал тебя хакамада!
          17085
    3. Вадим237 Вчера, 23:34
      Вообще часть всего этого производят в России - под иностранными брендами.
      Вадим237
  24. Кент0001 Вчера, 19:13
    Последняя фраза статьи просто умиляет, но шумеры...они такие шумеры...
    Кент0001
    1. mig29mks Вчера, 20:20
      тоже хохотнул с шумеров)))))
      mig29mks
  25. Кент0001 Вчера, 19:15
    Уже много чего прочитал по этой тем, но могу сказать, что если это так-то не зря бабки проели. Теперь эти новые технологии-в народное хозяйство. В политике надо восстановить отношения с европой, тогда можно будет нас рать тех кто за океаном.
    Кент0001
    1. seal78 Вчера, 19:33
      В политике надо восстановить отношения с европой, тогда можно будет нас рать тех кто за океаном.
      Так а мы разве против ? Это ж европа нам гадости пытается делать, а не мы ей.
      seal78
      1. KKND Вчера, 21:27
        Цитата: seal78
        Это ж европа нам гадости пытается делать, а не мы ей.

        В европе думают почему то по другому. Пропаганда-правда?
        KKND
    2. инженер74 Вчера, 20:29
      Цитата: Кент0001
      Теперь эти новые технологии-в народное хозяйство.

      Представил трактор с ядерным двигателем, скоростью вспашки М20 и неограниченной дальностью! fellow
      Нет теперь народного хозяйства! sad А коммерциализация таких технологий равна их раздачи направо и налево, что мгновенно похоронит наш отрыв.
      ИМХО
      инженер74
      1. Вадим237 Вчера, 23:38
        Скорее в этой ракете стоит генератор на ядерных топливных элементах - который питает электро реактивный двигатель. Если это так - то это прорыв в авиастроении.
        Вадим237
  26. demo Вчера, 19:37
    Не стоит совсем буквально понимать слова нашего Верховного.
    Он не специалист и говорил не для специалистов.
    Он сложные вещи попытался донести простыми и наглядными (видео ряд) словами.
    Есть такое оружие или его нет - это вопрос.
    А вот для того, чтобы супостат убедился в его наличии или отсутствии, требуется время.
    Сколько?
    Не знаю. Год-два-три.
    Ведь оружие должно проходить тестирование, усовершенствования, испытания и т.д.
    И вся энергия американцев и их сподручных с сегодняшнего дня будет направлена только на поиск ответа - да или нет.
    Вот это то, что реально Путин уже для себя и нас выиграл.
    Остальное шелуха.
    Не столь важно с какой скоростью и сколько боеголовок пройдут сквозь ПРО США.
    Важно то, что американская военная доктрина не предусматривает НИ ОДНОЙ!
    А тат целая стая.
    И это второй фактор.
    Смоет цунами Лос-Анджелес или просто водой обольет радиоактивной - это же не важно?
    Важно что 20 миллион человек начнут срочно эвакуироваться в глубь страны.
    А это коллапс всего и вся.
    Не важно как Сармат летает. Через Северный или Южный полюс.
    А важно то, что теперь надо создавать и в пожарном порядке линии ПРО со стороны Мексики и Канады, чего там и не было.
    А это сотни и сотни миллиардов долларов.
    А деньги отобранные водном месте не попадут в другое.
    И не смотря на то что США печатает деньги, их бюджет не резиновый.
    Или надо урезать социалку, медицину, помощь корпорациям, увеличивать налоги и т.п.
    А это никому не нравится.
    Т.е. одно выступление, с правильно акцентированными посылами приводит или к началу того. что я написал выше, или к тому, что кто-то скажет - да туфта это все!
    Но если это не будет кто-то с Банковой улицы, то ему такое в голову не придет сказать.
    И самое главное.
    Сегодня Киев получил совершенно черную, как квадрат Малевича, метку.
    Его патрону, его богу, его иконе, на которую он молился последние четыре года, который толкнул безумцев начать войну со своим народом, дали такую звонкую и смачную оплеуху, которую он получал только от маленького но отчаянно смелого вьетнамского народа.
    Сегодня гегемону четко сказали- пшёл вон, сявка.
    И так совпало, что немцы, заплатившие США 20 миллиардов долларов за выкрутасы Фольксвагена, сегодня объявили что транспорт с дизельными двигателями в города пускать не будут.
    Американцы в растерянности жуют сопли. А как же мы, промямли они? У нас же все машины дизельные.
    Немцы молодцы. Это не яппи.
    И французы начали резко отдавать швартовы.
    Нас больше интересует мирное небо, торговля и бла-бла-бла.
    Посмотрим что завтра гиена Европы возопит.
    Много чего интересного произошло.

    Так что поздравляю всех с избранием на должность Президента РФ Владимира Владимировича Путина.
    demo
    1. mig29mks Вчера, 20:23
      грамотно разложил!!!!!
      mig29mks
    2. tforik Вчера, 20:51
      Хорошо написал.
      Толь у янки все машины бензиновые, а не дизельные. С дизельгейтом все наоборот получается.
      tforik
    3. FalconD Вчера, 20:56
      Даже где-то конструктивно. Поддерживаю обычно такие посты независимо от совпадения точки зрения автора с моей!)
      FalconD
    4. KKND Вчера, 21:06
      Американцы над такой дезой посмеются и дальше нас базами окружать будут, так на всякий случай.
      Цитата: demo
      Не стоит совсем буквально понимать слова нашего Верховного.
      Он не специалист и говорил не для специалистов.

      Ключевые слова, с которыми трудно не согласиться.
      KKND
      1. gsev Вчера, 23:15
        После 1812года великий Наполеон стал узником на Св. Елене. После победы в Крымской войне, Франция лишилась Эльзаса и Лотарингии на 48лет, после нападения на Сербию Австрия и Германия перестали быть империями. После Хасана и Халхин-Гола и ответа в 1945 Япония больше ни на кого не нападала(с учетом того все ее действия после оккупации Маньчжурии были вызваны невозможностью победить Китай). Так стоит ли наступать на грабли, по которым прошлись другие? В мире еще много вызовов, и Россия для США не источник проблем. Вообще на современном этапе техника достигла уровня, когда военное решение политических проблем-самоубийство.
        gsev
    5. Essex62 Вчера, 22:57
      Тем, кто реально рулит там- социалка,медицина и прочие глупости по ударному инструменту. Их волнует только сохранность собственных шкур. Даже если сдует Вашингтон, они растроятся (колыбель как-ни как) и только.Головы болят у всяких Трампов,клинтоних,обамышей и прочей нечисти .Но они расходный материал.Чтоб гарантированно нейтрализовать эту банду надо либо весь материк (платформу печатного станка-власти над планетой) на дно пускать, либо самих держать на прицеле.
      Essex62
  27. turbris Вчера, 19:41
    Ну конечно, сейчас наши "всепропальщики" опомнятся и начнут подвергать сомнению все и вся. Так вот сразу заявляю - все о чем говорил президент существует и принимается на вооружение, скоро эта техника начнет поступать в войска, поэтому всякие домыслы сомневающихся оставьте при себе. Другой вопрос, зачем это надо? Как вопрошают наши либералы, а надо для того, чтобы "нас слышали" наглые англосаксы. Чтобы более активно создавался многополярный мир, чтобы некоторые поняли, что в ответ на санкции можно и ракету получить, что никому не позволят быть глобальным полицейским и творить все, чего пожелаешь. Запад будет еще больше нас бояться? Правильно, только так их можно заставить разговаривать на равных по различным вопросам и главное они должны уяснить, что гегемон им не поможет, поэтому надо по другому себя вести с Россией.
    turbris
  28. 19481970 Вчера, 19:44
    Путину и его команде "отлично", давно пора говорить с партнёрами-врагами прямым текстом, правдиво. Мне очень интересно было наблюдать реакцию людей, сидящих в зале. В основном добрые, улыбчивые лица, а нет-нет да и проскальзывает личина, перекошённая злобой и ненавистью к Путину и России.Увы, и такое есть.
    19481970
  29. Алекс2048 Вчера, 19:49
    Может не всё в речи верховного и правда, но на мой взгляд его должность несколько обязывает говорить реальные вещи, а если учесть что на прямой лжи в оборонке Путина ещё не ловили то не удивлюсь если в ближайшие год-два США не анонсируют программы по модернизации вооруженных сил. Но в данном случае это будет поздно. Догонять очень трудно. А в целом очень радует что похоже "статус 6" все таки заступит в металле на боевое дежурство.
    Алекс2048
  30. omit Вчера, 19:55
    Свежо питание, wassat да сер..ся с трудом.
    omit
    1. Лекс. Вчера, 20:06
      Некто никого не заставляет верить вряд ли Путин блефует раньше кроме Циркона и с-500 нечего не слышали о новом оружии,но межконтинентальная крылатая ракета на мини атомном реакторе с ядерной боеголовкой ещё и реактор свою лепту внесет в испорчиванние воздуха
      Лекс.
      1. sheridans Вчера, 20:38
        А как же еврейский Железный купол полестинские брёвна пропускает? Шабадить меньше надо. Ферштейн?
        sheridans
    2. Arzoo Сегодня, 01:54
      Ничего нового не показали. То что не на вооружении, то не на вооружении bully Посему, сильно никаких эмоций все это не вызвало. Поживем увидим.

      То что какое-то время микрореакторы работают не удивляет, какое-то время и ядерный синтез можно обеспечить. Какое-то время. И они явно не урановые.

      Касательно торпед. Как навигацию обеспечить без подводной навигационной системы? Всплывать, ну тогда и эффективность их не высока будет.

      Боевая часть с 20 мах, возможно, а где они эти 20 мах. Явно не в плотных слоях атмосферы. Ну тут вообще ничего нового если приглядется.

      Все сыровато. Посему я сдержан в эмоциях. А Сармат хорошая МБР, тут молодцы.
      Arzoo
  31. Бригадир Вчера, 19:57
    Мультики и слова - это всего лишь слова! А где реальное видео? Где фильм, пусть он будет очень коротким, но с реальным показом всего сказанного? Не надо раскрывать тех. условия и гос. тайны, но амеров мультами и словами не запугаешь. Почему ВВП опять лишь говорит?
    Или опять работаем по принципу начала 40-х - "Страна крепка и танки наши быстры"? А когда наступило 22 июня, то оказалось, что и страна не так крепка и танки наши так себе... и пятились мы аж до Москвы...
    Если сегодня наступит день "Х", то у нас просто не будет времени пятиться, ибо любая ядерная война заканчивается в лучшем случае за сутки... А амеров могут напугать и заставить задуматься лишь реальные события, но никак не мультяшные!
    А ВВП всё говорит и говорит... А страна и народ всё нищает и нищает... А снег всё идёт и идёт... request
    Бригадир
    1. vinni-puk Вчера, 20:17
      Где ты видишь, что народ нищает ???
      vinni-puk
    2. Б.Т.В. Вчера, 21:17
      Цитата: Бригадир
      Почему ВВП опять лишь говорит?


      Он должен был нажать кнопку?!
      Б.Т.В.
    3. Кэптен45 Вчера, 21:25
      Цитата: Бригадир
      Не надо раскрывать тех. условия и гос. тайны, но амеров мультами и словами не запугаешь.

      Я всегда говорил и ещё раз повторю : гаджеты совершенно отучают думать и отключают память. Простой пример 2 года назад здесь на ВО была статья о "Статусе-6". Сколько потом по времени продолжалась дискуссия есть оно или нету? А скоко времени потом на Западе эту тему тёрли,выясняя есть оно или нет? Но пока все тёрли, время-то шло. И по прошествии 2-х лет Президент официально озвучил, что у России есть данный вид вооружений и даже показали мультик,что будет с берегом при его применении. Теперь ещё на пару лет Западу хватит репу чесать, а время работает на нас. Не выдержит экономика Штатов,построенная на дутых фьючерсах, трежирисах. Поэтому Трамп и ратует за реальное производство и реальную экономику, а не за ВВП,основанный на услугах в том числе шлюх и биржевые нолики.
      Кэптен45
  32. Комментарий был удален.
  33. Лекс. Вчера, 20:01
    Да Запад понимает только силу
    Лекс.
  34. Natalia777 Вчера, 20:03
    Новейшее Российское супероружие охладит безумные головы американских кукловодов. Чем больше страна-агрессор США и их НАТО будут давить на Россию, тем сильнее будет Россия. Пусть американская избранная элита запасается успокоительным и памперсами. Наконец-то бандитские США прижмут свой хвост.
    Natalia777
    1. FalconD Вчера, 20:51
      Вам бы на партийных съезда говорящей головой работать! Выкрики и эмоции подростка с комплексом диванного ура-патриота и никакого конструктива...смотреть смешно!
      FalconD
      1. Байкал Вчера, 23:57
        FalconD, Вы чего такой серьезный? (с) Поллюции замучали? laughing
        Байкал
  35. Сергей Д_2 Вчера, 20:04
    А шо тут комменты поудаляли?Цензура неистовствует?Не стыдно?Мракобесы.
    Сергей Д_2
    1. FalconD Вчера, 20:46
      Тут нельзя высказывать мнение отличное от вектора "диванного ура-патриотизма"!
      FalconD
      1. Байкал Вчера, 23:59
        Вам уроки делать не надо, разве?) Целый день тут паслись на ветке laughing
        Байкал
  36. мерцание Вчера, 20:13
    "Кузькина мать" Владимира Путина и последовавшая зарубежная реакция
    Да, думаю у запада крышу сносит, они года три как перебрасывают свой металлолом в Европу, в надежде напугать Россию, а в итоге ... bully а в итоге не знают, то ли отдаться патологическому страху, то ли делать вид, что не страшно ... laughing
    мерцание
  37. xomaNN Вчера, 20:14
    До самых выборов 18 марта забугорные дяденьки будут гадать о этих "дубинках" Путина. А потом будут впадать в транс. am
    xomaNN
  38. Every Вчера, 20:15
    Ну о "Сармате" уже давно было известно, Никакого открытия здесь нет. Это как никак, гарантия от нападения "партнеров".
    А вот про ядерную энергетическую установку в КР не совсем понял.
    В атомных ЭУ выделяемая энергия идет на разогрев жидкости, которая, в свою очередь приводит в действие турбину.
    Ракеты летают за счет тяги, возникающей при сгорании топлива.
    А каким образом работает ЭУ на ракетах, не понятно.
    Хотя название для нового вида ракет уже придумали - ракеты глобальной дальности.
    Every
  39. vinni-puk Вчера, 20:15
    Сейчас все эти пирожки надо испечь в нужном количестве.
    vinni-puk
  40. Улиточник N9 Вчера, 20:26
    Создание и испытание акеты с ядерной энергетической установкой.... Вот и разгадка шумиши в западных СМИ по поводу зафиксированного радиоактивного загрязнения воздуха в конце прошлого года... Грешили на утечку из одного фармацевтического предприятия в Свердловске, которое производит радиотехнические материалы или что-то "утекло" на границе России и Казахстана. А теперь причина прояснилась-испытание ядерного двигателя.
    Улиточник N9
  41. вакса Вчера, 20:26
    Трамп слишком близко подошел к войне (Сирия, Украина, Корея), приходится напомнить, что лоб у него не является непробиваемым.
    вакса
  42. KKND Вчера, 20:28
    Цитата: Аскет
    Изюминкой «Альбатроса» была траектория выведения с углом входа всего в несколько градусов, для формирования которой РН практически не выходила за высоту 250-300 км. Значит, сам факт пуска еще можно было зафиксировать, но спрогнозировать траекторию и выдать целеуказание на перехват – невозможно.

    С точки зрения современных энергетических возможностей различных топлив малореально. no там скорость отрыва под километров 50 в секунду должно быть. А высота то всего 300 км.
    KKND
    1. Байкал Сегодня, 00:00
      Чтоб мы без Вас делали!) Ой, спасибо, приятно послушать авторитетного и заслуженного человека! laughing
      Байкал
  43. Ivan.A Вчера, 20:33
    Это конечно же хорошо, что мы можем похвастаться оружием. Вот только плохо, что только оружием.
    Судя по тому, как Путин расписывал наши оружейные достижения - или это обращение к администрации США, или про экономику и внутренние дела даже ему стыдно упоминать
    Ivan.A
    1. Б.Т.В. Вчера, 21:14
      Цитата: Ivan.A
      Судя по тому, как Путин расписывал наши оружейные достижения - или это обращение к администрации США, или про экономику и внутренние дела даже ему стыдно упоминать


      А, Вы, послание, с середины слушали?
      Б.Т.В.
  44. rehev931 Вчера, 20:34
    Мультики, конечно красивые!!! Дай Бог, чтоб так и было!!! А то что-то "партнеры западные" попутали совсем! Но каклы всё равно всё перехватят, собьют и уничтожат!!! Они ж непробиваемый щит на страже планетарной демократии!!! Проблема только в том, что "щит" скорее на инглише, чем на русском...
    rehev931
  45. SERGEY KOZLOV Вчера, 20:36
    1 марта 2018 года Путин вышел в Манеж и выбил табуретку из под ног оппонентов... всех скопом... и поехал отдыхать. До дня выборов оставалось ровно шестнадцать дней... А что... Титов? А Жириновский? А Собчак? А Грудинин?... А вокруг тишина...
    SERGEY KOZLOV
  46. Бензорез Вчера, 20:39
    К прискорбию моему я только пришёл с работы. А тут прямо праздник какой-то! По обрывочным данным Владимир Владимирович таки порадовал всех. И ещё раз подтвердил правильность моего выбора.
    Бензорез
  47. FalconD Вчера, 20:43
    Всё хорошо конечно сказал, интересно было послушать...
    Но основной акцент был сделан на вопросы внешней политики. Так уж повелось в мире капиталистов, что внешняя политика - это не борьба за чаяния людей...,это отстаивание интересов большого бизнеса - в нашем случае крупных сырьевых компаний!
    Вот и получается - оружие мы сделали, испытываем и никому, если что не поздоровится...,я конечно это поддерживаю! Но вопросы внутренней политики, жизни простых людей опять озвучены в стиле "надо сделать..."...Мы и сами знаем, что надо...

    Ну и претензия а к автору статьи!
    ..Путин, дескать, всё врёт – ну не могут российские инженеры за зарплату в 20 тысяч рублей создать то, что будет превосходить любые зарубежные аналоги...

    А нет...могут! И за 20 тысяч..и за 15!!! И автор как бы бравирует - мол посмотрите, как наши люди за 350$ в месяц Сарматы создают!!! Типа раз создаёт за такую зарплату, а значит большей ему и платить - это лишнее! Противно, мерзко лицезреть такое отношение автора к людям и обидно за этих самых людей!!!
    FalconD
    1. Байкал Сегодня, 00:04
      Тс-тс-тс, если Вы работаете официантом и сторожем на пол-ставки, это не значит, что у всех вокруг также laughing
      Навеяло:
      "Как жаль, что все, кто знает, как надо управлять страной, уже работают таксистами и парикмахерами" laughing
      Байкал
  48. Denis Obukhov Вчера, 20:46
    Глубоко разочаровывает, что президент Путин видит только военные средства для взаимодействия с Западом», – заявил он."
    Но ведь Запад понимает и уважает только силу! Покойный Каддафи вам это подтвердит. А хитрый Ким Чен Ын окончательно развеит ваши сомнения по этому поводу...
    Denis Obukhov
    1. kamski Вчера, 21:41
      Все логично, как то надо объяснить почему так плохо в стране, как то надо увести от проблем с тотальной коррупцией. Вот вам пожалуйста ВРАГ ни дает жить...
      kamski
      1. Вадим237 Вчера, 23:41
        "Объяснить почему так плохо в стране" У каждого своё - у кого то плохо, у кого то хорошо, у меня вообще отлично.
        Вадим237
  49. Комментарий был удален.
  50. tank64rus Вчера, 20:51
    Если бы это были мультики. Верховный сказал а на таком уровне каждое слово в цене. А эти "горе -эксперты" показали только то, что они не какие не эксперты, а ну ниже плинтуса. Посмотрим, реально, что скажет Пентагон. Судя по всему ВВП отвесил Западу хорошую оплеуху.
    tank64rus
  51. Патриот Руси Вчера, 20:53
    Вперёд,Россия ! Покажем амерам наши "лапти" во всей красе!
    Патриот Руси
  52. Патриот Руси Вчера, 21:00
    Цитата: Ivan.A
    Это конечно же хорошо, что мы можем похвастаться оружием. Вот только плохо, что только оружием.
    Судя по тому, как Путин расписывал наши оружейные достижения - или это обращение к администрации США, или про экономику и внутренние дела даже ему стыдно упоминать

    Мозги надо включать перед написанием комментов. Сколько лет США? И сколько лет России Путина?! Сюда постучитесь; https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%
    B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%
    80%D0%B5%D0%B4
    Патриот Руси
    1. Пижон Вчера, 23:52
      Я не знаю, что такое "Россия Путина" .
      США - 241 год; России ~ 1100 (первое письменное упоминание). Сами включайте, если, конечно, есть что включать.
      Пижон
  53. Авоттераз Вчера, 21:00
    ? ...ведь статья - о реакции на речь ВВП, нет? При чем тут технические данные?...
    А ее-то, реакции и НЕТУ! Ребята, пардон за фамильярность, это нокаут.
    Рад за Россию, рад - дожил таки. А трудности, ясно , они есть.
    Авоттераз
  54. Комментарий был удален.
  55. Патриот Руси Вчера, 21:05
    Хорошо сказано-так оно и есть ! За нашего действующего Президента,за настоящего Мужика и Патриота!
    Патриот Руси
  56. PVL176 Вчера, 21:18
    Надежда на "Вундерваффе" - известный политический приём, который с успехом использовал президент. Отличный ход, достать из секретных архивов советские разработки, отряхнуть пыль и воссоздать, доработав, действующие образцы или макеты. И всё это накануне выборов. Народ счастлив. Враги посрамлены. Занавес.
    PVL176
  57. FalconD Вчера, 21:33
    Послание Федеральному собранию кратко...
    FalconD
  58. kamski Вчера, 21:38
    Чем ближе "ВЫБОРЫ" тем ядреней помои с лопат по ЗОМБОЯЩИКУ
    kamski
  59. Radikal Вчера, 21:44
    Цитата: Рысь33
    Завидуйте молча:) Работы по многим ОКР не прекращались не при Горбачёве ни при алкаше Ельцыне. Эта работа не афишировалась, но и особо не скрывалась, просто США так сладко почивали на лаврах победителя, что не обращали на это никакого внимания, а наши доморощенные либералы вдолбили себе в головы про отсталость России.

    В том-то и беда, что это всё разработки советского времени (отличные -спору нет), но об этом очень "скромно" умолчали, а представили так, как будто это все изобретено в период правления Гаранта! winked
    Radikal
  60. Xscorpion Вчера, 21:48
    Цитата: KKND
    Цитата: stalkerwalker
    Навальный?

    Почему Вы стереотипами мыслите? Я к примеру Навального не люблю, популист он дешевый, мягко говоря.
    Я руководствуюсь своими скромными знаниями о современной технике и получается, что либо русские совершили прорыв лет так на 100 вперед, либо...


    Ну почему же на 100 лет? Вы же утверждали,что у великих американцев это не получилось в 50-х годах прошлого века.Прошло 70 лет,вы наивно полагаете ,что технологии остались те же? До сих пор торпедные подлодки,ракеты до сих пор считают фантастикой,в космосе пока никого,самолеты поршневые,реактивные только испытывают,а на вооружение только что приняли АК-47,что такое компьютер даже в умах у людей нет.Ваши скромные знания о современной технике очень уж скромные,надо обновления скачать.Хотя удивляюсь,как вы смогли тут это написать без компьютера и интернета.
    Xscorpion
  61. сибиралт Вчера, 21:50
    Это не только начало, но и, простите, то, что по-русски на форуме точнее не скажешь. good Это полный абзац кому-то, если выразиться "толерантно". lol
    Автору респект за остроумный заголовок!
    сибиралт
  62. SpnSr Вчера, 22:01
    Обезличивающие всех конкурентов в предвыборной гонке тезисы! Что мараться пытаясь общаться с ними где-то в прямом эфире! Интересно кто сниматься с гонки следующим?
    SpnSr
    1. казак 471 Вчера, 22:35
      можно было к этому дню наклепать действующих макетов другого разного вооружения . пусть пыжатся. догоняют если . конечно . получится ..Короче загнать их в гонку вооружений ...
      казак 471
  63. Vikalst Вчера, 22:32
    Собственно про все новые ракеты уже давно разговоры шли да и статьи в наших СМИ....а вот лазерное оружие для меня новость (тем более уже на БД стоит).....Каковы его ТТХ.... Прицелы ослеплять? Больно здорова.....Самолеты и ракеты жечь?....Что-то не верится.... Раз "пошла такая пьянка" и секретность побоку, может кто просветит....?
    Vikalst
    1. sapporo1959 Вчера, 23:25
      Кстати про лазерное я еще 78 слышал когда срочную служил.Офицеры тогда трепались,ну и нынче вот опять услышал но уже с трибун.Так что языком трепаться можно много,но пока не увидим..? Главное что бы опять кривизна земли не помешала..
      sapporo1959
  64. sailor52 Вчера, 22:41
    а Жириновский и Собчак пусть продолжают матюгаться на федеральнм телевидении и обливать друг друга водой.
    sailor52
  65. antishefff Вчера, 22:56
    Продаются авианосцы, не дорого, а так же эсминцы с системой Иджис на борту. Можно под плавучие казино, клиентам из Китая скидки.
    antishefff
  66. Utlan Вчера, 23:04
    Мы тут какой месяц тему с Цирконами мусолим.. разгонится до 7 махов или нет. А тут Кинжал 10 махов и Авангард 20....
    Utlan
    1. Вадим237 Вчера, 23:42
      Можете дальше мусолить.
      Вадим237
  67. Topgun Вчера, 23:04
    был удивлен таким выступлением (уже попахивает северной кореей...(если вспомнить удары туфлей по трибуне то можно понять что толку от таких выступлений мало))
    спецы итак знают что у кого на вооружении и кто что разрабатывает, то есть явно не для военных "западных партнеров" выступление, а пугать гражданских на западе смысла не вижу (у запуганных их военные еще больше денег возьмут на оборонку)
    потом глянул тут комменты и все стало ясно - выборы...
    ИМХО
    Topgun
  68. afrikanez Вчера, 23:49
    Путин, всего за несколько десятков минут, поставил всех наших "партнеров" в стойло, где им собственно и положено быть. good
    afrikanez
    1. sapporo1959 Сегодня, 02:10
      А чего тогда как сироты на лимпиаду ехали? Можно ведь и было и кулаком стукнуть раз у нас не имеющие аналогов и развернув флаги гордо там и побеждать? Так что про стойло вы пока погодите...
      sapporo1959
      1. arlekin Сегодня, 04:15
        Потому что угрожать ядерной бомбой это вотчина Ына, это его корова, он ее доит. Я считаю, что и за это послание он Путину претензии предъявит.
        arlekin
        1. ромул Сегодня, 04:32
          Цитата: arlekin
          это вотчина Ына,

          Согласен, негоже у бедного хлеб отбирать..)
          ромул
  69. trahterist Сегодня, 00:12
    А Владимирыч тролляка знатный lol
    trahterist
  70. renics Сегодня, 00:14
    Вижу, по многочисленным удалённым комментариям как сразу сюда в первую очередь кинулись желающие позубоскалить. Задело видимо очень сильно их за живое. Так пусть пишут для немецкого интернет издания Deutsche Welle, там такие зубоскальщики ой как требуются. Особенно вот эти украинские майдауны со своей статьёй. Немецким экспертам ежегодное послание Путина напомнило времена СССР. А немецкими экспертами оказались Александр Прокопенко и Илья Коваль из Украины.
    renics
  71. orm Сегодня, 00:22
    а шумеры они такие им по барабану на ядреный батон России, они же самая мощная армия мира, они готовятся так или этак брать Москву, предположительно брать будут гастарбайтерами.... lol
    orm
  72. bk316 Сегодня, 00:35
    После некоторых раздумий в СМИ и социальных сетях стали появляться комментарии отдельных специалистов (или же «специалистов» - в кавычках), которые нашли для себя «логический» выход. Путин, дескать, всё врёт

    Ну не знаю как относительно другого а это точно на 100 процентов.
    Знакомьтесь- dead moroz - гарантированный платный тролль Зацените -персонаж специально сегодня зарегистрировался на ВО чтобы просто раз 15 написать "Путин врет" .
    bk316
    1. zhekazs Сегодня, 05:30
      А что делать? У нас свобода слова. Минуса отменили, а систему с плюсами до ума не довели, да и гауптвахту (бан) по-армейски могли бы сделать - на сутки-2-3 и до дисбата lol
      zhekazs
  73. 452336 Сегодня, 01:00
    Авангард. Летит в облаке плазмы и при этом тонко управляется. Поправ все законы физики. Гы гы гы. Из той же категории, что су 25 сбивается исключительно из за вероломства вероятных союзников, а не из за раздолбайства конкретного пилота
    452336
    1. zhekazs Сегодня, 05:10
      Цитата: 452336
      Авангард. Летит в облаке плазмы и при этом тонко управляется. Поправ все законы физики. Гы гы гы.

      Ну и к чему Вы написали? А где-то было сказано или упомянуто, что он управляется удаленно/с земли/через спутник и тп.? Те, кто не понимает - им и так сойдёт. Тем же, кто в курсе, им понятно, как управляется и вопросов таких не задают.
      И парня геройски погибшего к чему вообще сюда приплели....
      zhekazs
  74. Radikal Сегодня, 01:17
    Если кто сейчас смотрит передачу "Вечер с Владимиром Соловьевым", то оценили, какая в первой части царила эйфория от сегодняшнего выступления? lol
    Radikal
  75. e-egod Сегодня, 01:19
    Путин красавчик! fellow
    e-egod
  76. Uma Palata Сегодня, 01:43
    Прекрасное было выступление Президента. Мы всей семьей слушали. Что насчет новейших наших вооружений -я скажу, будучи обычным гражданским, не военным. Когда вокруг твоего родного дома шныряют грабители и убийцы, в доме очень полезно чтобы были крепкие запоры на воротах да и дубинка под рукой. Чтобы даже мысли ни у кого не промелькнуло к нам лезть разбойничать.
    Uma Palata
  77. arlekin Сегодня, 04:08
    Ну а теперь хором:
    "Мы славу Путину поем любимый и родной,
    За то что так прекрасно правит нашею страной,
    За хлеб, за воду, за свободу, за счастливый труд,
    Советские, нет, российские ракеты всех буржуев в пыль сотрут!"
    arlekin
    1. Mestny Сегодня, 05:54
      Главное не лопни там, хоровик-задушевник.
      Mestny
  78. Al_lexx Сегодня, 05:14
    Резюме доставило...))
    Саму речь не слушал. Устал от политики. Но конечно, пробежал по диагонали множество комментариев, с фрагментами этих видео.
    Что тут скажешь? В одном я точно согласен. Западные "партнеры", сами спровоцировали ускорение наших военных разработок. Как говорится - не буди Лихо, пока оно тихо.

    Не про выборы, нет.
    Al_lexx
  79. Перс Сегодня, 05:55
    И это за 20 000 тыщ зарплаты,кхе,кхе,позор вова.
    Перс
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