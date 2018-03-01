06:38 02 марта
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Афганский генерал назвал "предательством" планы США заменить "Калашниковы"

Намерения США заменить оружие российского производства в Афганистане нанесут ущерб безопасности страны, считает генерал в отставке Абдулвахид Такат.

Афганский генерал назвал "предательством" планы США заменить "Калашниковы"


Такат заявил, что действия Вашингтона являются "предательством и преступлением против народа Афганистана".


Во время войны мы видели в деле американское оружие — и оно попросту не работает. Оно не идет ни в какое сравнение с российским
— заявил он в интервью агентству Sputnik

По словам генерала, афганские военные уже привыкли обращаться с Ак-47, эти автоматы "есть в каждой афганской семье", особенно в опасных районах. Без них многие люди просто не смогут защищаться от террористов, уверен Такат.



По словам представителя министерства обороны страны генерала Давлата Вазири, афганские военные продолжат использовать оружие российского производства.

Когда российское оружие придет в негодность, а боеприпасы к нему кончатся, его заменят американским. Пока же оно работает, мы будем использовать его
— сказал он, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
69

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Комментарии 67

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  1. Какой-то Компот Вчера, 18:53
    Реальное предательство
    Лучше Калаша нет
    Какой-то Компот
    1. Чёрный Вчера, 18:54
      эти автоматы "есть в каждой афганской семье",
      я бы сказал, у каждого члена семьи smile
      Намерения США заменить оружие российского производства в Афганистане нанесут ущерб безопасности страны, считает генерал в отставке Абдулвахид Такат.
      Это ответ на то, кто на самом деле управляет Афганистаном....я бы даже сказал ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ Афганистаном smile
      Чёрный
      1. reservist Вчера, 19:29
        Цитата: Чёрный
        я бы сказал, у каждого члена семьи

        и не только у афганцев ...
        reservist
      2. gsev Вчера, 21:43
        При американцах количество оружия среди населения уменьшилось в несколько раз. 1 автомат на семью это более точно. Причем это касается территорий, не контролируемых или вернее сказать слабо контролируемых американцами.
        gsev
        1. Dreamboat Вчера, 22:05
          Ну ты наивный... laughing
          А по подвалам, чердакам, огородам... не смотрел?!
          Такой народ как афганцы (все народы), с такой историей, скорее умрут, чем сдадут оружие... тем более, что сдача оружия там и означает либо рабство, либо смерть.
          Dreamboat
    2. МИХАН Вчера, 19:00
      Да все нормально..Русский автомат еще долго будет на гербах многих стран мира и защищать Отечество будут именно с ним!

      Спасибо Михаил Тимофеевич ! И вечная память вам .. soldier
      P.S. А Афган все же помнит шурави добрым словом, хотя мы там и покрошили не мало и но и пытались строить и учить этот гордый народ..Но увы ушли, но мы вернемся !
      МИХАН
      1. Rusland Вчера, 19:07
        Они верят в это оружие, а это главное.
        Rusland
        1. Partyzan Вчера, 19:37
          Цитата: Rusland
          Они верят в это оружие, а это главное.

          а главное привыкли к нему и умеют пользоваться
          Partyzan
      2. neri73-r Вчера, 21:26
        Когда российское оружие придет в негодность, а боеприпасы к нему кончатся, его заменят американским. Пока же оно работает, мы будем использовать его


        Оно будет работать вечно!!"!!
        neri73-r
      3. Zoldat_A Вчера, 23:52
        Виталий, hi !
        Цитата: МИХАН
        Да все нормально..Русский автомат еще долго будет на гербах многих стран мира и защищать Отечество будут именно с ним!

        Спасибо Михаил Тимофеевич ! И вечная память вам .. soldier
        P.S. А Афган все же помнит шурави добрым словом, хотя мы там и покрошили не мало и но и пытались строить и учить этот гордый народ..Но увы ушли, но мы вернемся !

        Не знаю даже, с какого слова правильнее подписаться... А Михаилу Тимофеевичу вечная слава и вечная память за "Калаш"... В КАЖДОМ городе России и не только России найдутся люди, обязанные "Калашу" жизнью.... И Афган нас уже добром вспоминает, несмотря ни на что...
        Нас не надо жалеть - ведь и мы никого не жалели... Мы пред нашим Комбатом, как пред Господом были чисты.....
        Zoldat_A
    3. Маз Вчера, 19:41
      Израильтяне привыкли к м-16 и эти привыкнут laughing
      Маз
      1. Rusland Вчера, 20:15
        Израильтяне интеллектуалы, а этим нужно, что попроще и надежнее.
        Rusland
        1. Дормидонт Вчера, 20:58
          Интеллектуалы... Смешно
          Дормидонт
      2. anatoly57 Вчера, 20:40
        Израильский Галил - практически клон Калаша, очень много общего.
        anatoly57
      3. hiller Сегодня, 00:27
        видели афганцы эти М16 только за оружие не считали...Калашников и только советский...ну как край..ГДРовский или совсем край - Китай, Египет..
        hiller
    4. сибиралт Вчера, 20:17
      Сами к себе впустили американцев, а теперь недовольны их оружейным бизнесом. winked
      сибиралт
      1. Ныробский Вчера, 22:51
        Цитата: сибиралт
        Сами к себе впустили американцев, а теперь недовольны их оружейным бизнесом.
        Дык, вроде как они их и не приглашали. Матрасы сами туда припёрлись Талибан сокрушать после 11.09.2001. Манера у них такая, то в Ирак припереться, то в Афганистан въехать под надуманным предлогом, а потом их десятилетиями выкуривать надо.
        Ныробский
    5. kapitan92 Вчера, 20:23
      Цитата: Какой-то Компот
      Реальное предательство

      Бизнес и ничего личного! Трамп выполняет предвыборные обещания. hi
      kapitan92
    6. Svarog Вчера, 20:41
      Цитата: Какой-то Компот
      Реальное предательство
      Лучше Калаша нет

      Как может Америка предать Афганистан? Абсурд какой то.. Они союзники.. друзья.. Афганистан просто пользуют..
      Svarog
      1. poquello Вчера, 21:44
        Цитата: Svarog
        Цитата: Какой-то Компот
        Реальное предательство
        Лучше Калаша нет

        Как может Америка предать Афганистан? Абсурд какой то.. Они союзники.. друзья.. Афганистан просто пользуют..

        какой-такой абсурд, Афганистаном руководит марионетка США
        poquello
    7. Berkut24 Вчера, 21:21
      Реальное предательство

      Предательство кого? США перебрасывают в Афганистан подразделения ИГ для войны и против правительственных войск и против талибов. США будут ослаблять и тех и других для последующего размещения боевиков по границам бывшего СССР. У США нет союзников и друзей. Для них враги все, а в друзьях только собственные интересы.
      Berkut24
    8. poquello Вчера, 21:40
      Цитата: Какой-то Компот
      Реальное предательство
      Лучше Калаша нет

      есть - новый калаш (сирийцы подтвердили)
      poquello
  2. Симон Вчера, 18:55
    Проблем нету! Поверните АК-47 против американских вояк. wink
    Симон
    1. Чёрный Вчера, 18:58
      Цитата: Симон
      Поверните АК-47 против американских вояк.

      Низяяяя....у них совместный наркобизнес smile...одни выращивают - другие реализуют... laughing
      Чёрный
      1. Симон Вчера, 19:04
        Ну, что! Что то нужно выбирать, или автомат или наркобизнес wink laughing
        Симон
  3. faterdom Вчера, 18:58
    Надо бартер наладить - за пару ушей американца - ящик калашей 47-х. За офицера - РПК.
    faterdom
    1. Чёрный Вчера, 19:01
      Цитата: faterdom
      за пару ушей американца - ящик калашей 47-х. За офицера - РПК.

      Да где же тогда мы стоко калашей возьмём wassat
      Чёрный
      1. 97110 Вчера, 20:07
        Цитата: Чёрный
        Да где же тогда мы стоко калашей возьмём

        А не всякие уши принимать. Например, только афроамериканские.
        97110
    2. poquello Вчера, 21:46
      Цитата: faterdom
      Надо бартер наладить - за пару ушей американца - ящик калашей 47-х. За офицера - РПК.

      наши туда не вмешиваются, по крайней мере пока
      poquello
      1. zoolu350 Сегодня, 05:47
        Ну стратегическая убогость олигархата РФ видна не вооруженным взглядом. Поддерживая определенные стороны в УЖЕ идущих конфликтах можно не только пустить матрасам (и их холопам) кровь по большому, но и вздуть цены на нефть.
        zoolu350
  4. Александр 3 Вчера, 18:59
    АКА 47 не умрут ни когда. Стрелял, знаю.
    Александр 3
    1. san4es Вчера, 20:32
      Цитата: Александр 3
      АКА 47 не умрут ни когда. Стрелял, знаю.


      ...895 выстрелов soldier
      san4es
      1. Серый брат Вчера, 20:49
        Цитата: san4es
        895 выстрелов

        У него в руках какая-то чешская ботва, по контурам видно.
        Серый брат
        1. san4es Вчера, 20:52
          Цитата: Серый брат
          ... какая-то чешская ботва, по контурам видно.

          ...Тем более много пережил
          san4es
  5. новичок Вчера, 19:00
    м да. ну прав женераль, чё сказать то. на фото афганца автомат зачётный. это случайно не африканский легионер?
    новичок
  6. Altona Вчера, 19:10
    Цитата: МИХАН
    .Русский автомат еще долго будет на гербах многих стран мира и защищать Отечество будут именно с ним!

    ----------------------------
    Да, Виталий, я всегда видел в своем АКМ надежность и гарантированное уничтожение противника.
    Altona
  7. APASUS Вчера, 19:17
    Запыленность,отсутствие реальных условий для обслуживания,не обученный персонал и американское оружие? Реально Афганистан выпадает из потенциала для закупки вооружения из США. Конечно афганцы не откажутся от поставок за счет США ,но век американского оружия в руках афганца короток.
    APASUS
  8. FalconD Вчера, 19:29
    Бизнес,..ничего личного...
    FalconD
  9. FalconD Вчера, 19:32
    Афганский мак опыляют из АК...,неужели ы этого не понимают?
    FalconD
  10. Strashila Вчера, 19:40
    Калаш фактически в каждой семье... не превзойденная унификация по оружию в стране... с обеих сторон. Как в Ираке поступили американцы... мы дадим вам свое оружие... если что не так... мы его не будем обслуживать... афганцы сделали вывод.
    Strashila
  11. san4es Вчера, 19:43
    Когда российское оружие придет в негодность, а боеприпасы к нему кончатся, его заменят

    ...Не дождутся никогда
    san4es
    1. bouncyhunter Вчера, 20:34
      Саня hi Конечно не дождутся : при должном уходе АК служит как безотказная кувалда . А тем , кто не умеет ухаживать за АК - учите матчасть , ущербные ! soldier
      bouncyhunter
      1. san4es Вчера, 20:42
        ..Привет Паш...895 выстрелов, чуть выше
        san4es
        1. bouncyhunter Вчера, 20:54
          Цитата: san4es
          895 выстрелов

          Хм ... А ты не сильно принизил ресурс ??? what
          bouncyhunter
          1. san4es Вчера, 20:58
            request ...На 8.45 мин. , стрелок сказал
            san4es
            1. bouncyhunter Вчера, 21:00
              Цитата: san4es
              На 8.45 мин. , стрелок сказал

              Я воздержусь от комментариев по поводу его слов ...
              bouncyhunter
              1. san4es Вчера, 21:04
                ..."Эйт хандред энд найнти файв раундс" -- сказал yes hi
                san4es
                1. bouncyhunter Вчера, 21:10
                  Сань , я аглицкий язык знаю . Особливо его матрасное наречие . wink soldier
                  bouncyhunter
                  1. san4es Вчера, 21:18
                    laughing...А у меня с америкосским худо...И в завершение шоу...Убиваем М-16 hi
                    san4es
                    1. bouncyhunter Вчера, 21:33
                      Цитата: san4es
                      Убиваем М-16

                      Это уже было . wink Ходили по морям - бросали якоря . lol
                      bouncyhunter
                2. Околоточный Вчера, 22:00
                  Саш, аСерый Брат прав, либо чешский, румынский, болгарский или венгерский? Посмотри как цевье со стволом соотносится.
                  Околоточный
    2. Incvizitor Вчера, 22:05
      ФША раньше сдохнет laughing
      Incvizitor
  12. Piramidon Вчера, 19:45
    "Калаш" под хохлому понравился.
    Piramidon
  13. RUS33 Вчера, 20:01
    Когда российское оружие придет в негодность, а боеприпасы к нему кончатся, его заменят американским. Пока же оно работает, мы будем использовать его
    Не придет в негодность
    RUS33
  14. Alex-a832 Вчера, 20:05
    Когда российское оружие придет в негодность, а боеприпасы к нему кончатся, его заменят американским. Пока же оно работает, мы будем использовать его

    С учетом надёжности и ресурса "Калаша", а также бессчетного запаса патронов 7,62 и 5,45 данная фраза звучит : "Когда рак на горе свистнет, будем использовать американское..."
    Alex-a832
  15. atesterev Вчера, 20:28
    Его правнук будет бегать по афгану с этим карамультуком :)
    atesterev
    1. reservist Вчера, 20:35
      а для начала побегает с "детской" копией, пока не дорастет до "взрослого" оружия ...
      reservist
  16. Vard Вчера, 20:54
    В своё время научили местных одному тактическому приёму... Километра за два где нибуть в распадке человек сто выпускает пару магазинов держа автомат под углом к горизонту... В результате на колонну идёт дождь... Причём совершенно не понятно откуда...
    Vard
    1. helmi8 Вчера, 21:04
      Цитата: Vard
      В своё время научили местных одному тактическому приёму... Километра за два где нибуть в распадке человек сто выпускает пару магазинов держа автомат под углом к горизонту... В результате на колонну идёт дождь... Причём совершенно не понятно откуда...

      Сами придумали или рассказал кто? Да еще и дождь, наверное, сплошной стеной, ливень... lol
      helmi8
  17. Дормидонт Вчера, 21:06
    Американскими винтовками удобно воевать, сидя в блиндажах с кондиционерами и воздушными фильтрами, и передвигаясь в лимузинах с кожанными салонами, сдувая при этом пылинки с оружия, и оберегая его от воды, грязи и случайных ударов.
    Дормидонт
  18. mavrus Вчера, 21:22
    Да... Можно ещё сколько угодно снимать видеоролики, сравнивая АК с М16 (уже сейчас яндекс выдаёт 3 млн. результатов), и что-то доказывать... Хотя и до этого все говорили, что любые "умеренные террористы" в любом конце мира, вооружённые американцами, при первой же возможности меняют М16 на АК... Но так откровенно амеров ещё никто не посылал.
    mavrus
  19. Dartys Вчера, 22:01
    "...Когда российское оружие придет в негодность, а боеприпасы к нему кончатся"
    А вот это из разряда фантастики ))
    Dartys
  20. Lenivets2 Вчера, 23:09
    "По словам генерала, афганские военные уже привыкли обращаться с Ак-47"
    Откуда он их берёт?
    В СССР (России) АК-47 не производится с 1959 года (если не ошибаюсь).
    Или по убогой западной привычке они все АК называют 47? what
    Lenivets2
  21. Ин100грамм Вчера, 23:50
    Когда российское оружие придет в негодность, а боеприпасы к нему кончатся, его заменят американским. Пока же оно работает, мы будем использовать его

    А служить оно будет вечно yes
    Ин100грамм
  22. саша75 Сегодня, 00:26
    Афганистан каждый год просит тех помощи у России оружия и боеприпасы. Раньше американцы давали деньги и у нас покупали новые боеприпасы. Теперь можем отдать то, что подлежит утилизации. Только после Сирии вот куда реально идут под списания даже ДПМ под ленту поставляют.
    саша75
  23. 452336 Сегодня, 00:50
    Новость ниочем. Как этот шлак модеры пропускают?
    452336
  24. 1536 Сегодня, 05:23
    Да гоните вы этих янки из Афгана. Для этого достаточно поганой метлы.
    1536
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