Во время войны мы видели в деле американское оружие — и оно попросту не работает. Оно не идет ни в какое сравнение с российским

Когда российское оружие придет в негодность, а боеприпасы к нему кончатся, его заменят американским. Пока же оно работает, мы будем использовать его