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Афганский генерал назвал "предательством" планы США заменить "Калашниковы"
Намерения США заменить оружие российского производства в Афганистане нанесут ущерб безопасности страны, считает генерал в отставке Абдулвахид Такат.
Такат заявил, что действия Вашингтона являются "предательством и преступлением против народа Афганистана".
По словам генерала, афганские военные уже привыкли обращаться с Ак-47, эти автоматы "есть в каждой афганской семье", особенно в опасных районах. Без них многие люди просто не смогут защищаться от террористов, уверен Такат.
По словам представителя министерства обороны страны генерала Давлата Вазири, афганские военные продолжат использовать оружие российского производства.
Такат заявил, что действия Вашингтона являются "предательством и преступлением против народа Афганистана".
Во время войны мы видели в деле американское оружие — и оно попросту не работает. Оно не идет ни в какое сравнение с российским— заявил он в интервью агентству Sputnik
По словам генерала, афганские военные уже привыкли обращаться с Ак-47, эти автоматы "есть в каждой афганской семье", особенно в опасных районах. Без них многие люди просто не смогут защищаться от террористов, уверен Такат.
По словам представителя министерства обороны страны генерала Давлата Вазири, афганские военные продолжат использовать оружие российского производства.
Когда российское оружие придет в негодность, а боеприпасы к нему кончатся, его заменят американским. Пока же оно работает, мы будем использовать его— сказал он, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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