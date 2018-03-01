06:37 02 марта
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В США предупредили, что могут "не потянуть" затраты на F-35

Стоимость американского истребителя пятого поколения F-35 слишком высока, и в будущем эти затраты могут стать неподъемными для военного бюджета, заявил вице-адмирал Мэт Уинтер.

В США предупредили, что могут "не потянуть" затраты на F-35


Уинтер, ответственный за выполнение программы по вооружению F-35, расходы на которую достигают 400 миллиардов долларов, подчеркнул, что работа продолжается, однако чересчур высокая стоимость машины вызывает беспокойство.


Цена снижается, однако она снижается недостаточно быстро
— цитирует военного газета The Washington Examiner.

Вице-адмирал предупредил, что при сохранении нынешней динамики снижения цены на F-35 и планируемом увеличении числа этих самолетов с 280 до более 800 к концу 2021 года самолет окажется "неподъемным" для существующего бюджета программы.

F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Самолеты регулярно подвергались критике, в том числе со стороны президента Дональда Трампа.

Неоднократно также сообщалось о различных технических неполадках, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: Flickr / US Air Force
37

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 128

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  1. Чёрный Вчера, 19:38
    В США предупредили, что могут "не потянуть" затраты на F-35
    Пусть у отца всех шумеров в долг возьмут, попросите он на свой народ ещё один кредит повесит... wassat....
    Чёрный
    1. Piramidon Вчера, 19:43
      Цитата: Чёрный
      Пусть у отца всех шумеров в долг возьмут

      А что, у звезднополосатых принтер сломался?
      Piramidon
      1. Чёрный Вчера, 19:45
        Цитата: Piramidon
        А что, у звезднополосатых принтер сломался?

        Не исключено....не надо забывать про русских хакерах laughing
        Чёрный
        1. supertiger21 Вчера, 21:48
          Стоимость американского истребителя пятого поколения F-35 слишком высока

          Уинтер, ответственный за выполнение программы по вооружению F-35, расходы на которую достигают 400 миллиардов долларов


          Ясное дело, что интернациональная программа по созданию трёх варинтов самолёта F-35 стоит приличных денег. Но причём здесь цена непосредственно за единицу? В зависимости от модификации она стоит 94-122 миллионов долларов, что вполне адекватная цена за новенький истребитель 5-го поколения. А учитывая, что со следующего года начнётся крупносерийное производство Лайтинг станет дешевле.
          supertiger21
          1. 1c-inform-city Вчера, 22:21
            Это лукавая цена . Чтобы не злить народ и конгресс пентагон с некоторого времени указывает цены на самолёт без стоимости двигателя , а это ещё плюс 50%. Ловкость рук и никакого мошенничества! good
            1c-inform-city
            1. Avis-bis Вчера, 22:47
              Цитата: 1c-inform-city
              цены на самолёт без стоимости двигателя

              Кстати, вполне реальный вариант. У всех авиаразработчиков планер и силовая установка рассматриваются по отдельности. Поначалу то это было благом: гибкость в подборе двигателей в интересах заказчика, то, сё...
              А у абсолютного большинства это отражено и в терминологии. У нас это отражено в названии некоторых специальностей ИАС. Например, "СиД" ("самолёт и двигатель" — понятия взаимосвязанные, но не идентичные). У англоязычных "frame" это не то же, что "A/C в сборе". :)

              ещё плюс 50%

              "...плюс сто %". :) Ведь, "фрэйм" (включая авионику) составляет лишь 50% в стоимости полностью собранного "Эй/Си", а равный по стоимости двигатель, добавляет эти самые "100% к стоимости "фрэйма" и становится 50-ю процентами в стоимости комплектного самолёта. :)
              Да, широкие возможности для словесной и числовой эквилибристики. :)
              Avis-bis
            2. HAPA Сегодня, 00:03
              Цитата: 1c-inform-city
              Это лукавая цена . Чтобы не злить народ и конгресс пентагон с некоторого времени указывает цены на самолёт без стоимости двигателя , а это ещё плюс 50%. Ловкость рук и никакого мошенничества! good

              мда... врать то не хорошо.
              Ценна F-35 включая двигатель.
              Lot 10 9., including jet, engine and fee are as follows:
              F-35A: $94.6 million (7.3% reduction from Lot 9)
              цена двигателя 12-13 млн. это не 50% .
              HAPA
          2. Вкд Двк Сегодня, 00:57
            Цитата: supertiger21
            Стоимость американского истребителя пятого поколения F-35 слишком высока

            Уинтер, ответственный за выполнение программы по вооружению F-35, расходы на которую достигают 400 миллиардов долларов


            Ясное дело, что интернациональная программа по созданию трёх варинтов самолёта F-35 стоит приличных денег. Но причём здесь цена непосредственно за единицу? В зависимости от модификации она стоит 94-122 миллионов долларов, что вполне адекватная цена за новенький истребитель 5-го поколения. А учитывая, что со следующего года начнётся крупносерийное производство Лайтинг станет дешевле.

            Кто сказал, что количество машин в эксплуатации снижает затраты на их обслуживание? Если после втыка Трампа, с цены на этот девайс слетело 20 миллионов ( видимо, жирка, заложенного на каждый), стоимость обслуги почти пропорционально возросла. И осталась на том же уровне в 480 миллионов. Имеется ввиду на весь срок эксплуатации. Аэропланы вдруг стали продавать без двигунов. После ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ, ПОСЛЕДНЕЙ, КАПИТАЛЬНОЙ доработки программного обеспечения, и вооружения его наконец-таки обещанными колотушками, цена может не только вернуться, но и подскочить.
            Вкд Двк
      2. Николай Грек Вчера, 20:55
        Цитата: Piramidon
        Цитата: Чёрный
        Пусть у отца всех шумеров в долг возьмут

        А что, у звезднополосатых принтер сломался?

        непомерная коррупция не покрывается никаким принтером!!! what request request laughing laughing laughing
        Николай Грек
      3. poquello Вчера, 22:02
        Цитата: Piramidon
        Цитата: Чёрный
        Пусть у отца всех шумеров в долг возьмут

        А что, у звезднополосатых принтер сломался?

        скорость принтера ограничена доверием партнёров, а то эта "бери я ещё нарисую" может и к разрешению делемы привезти и выводу что "бобик сдох"
        poquello
      4. Tusv Вчера, 22:05
        Цитата: Piramidon
        А что, у звезднополосатых принтер сломался?

        А Вы думаете, что от хорошей жизни Биткоин придумали? Где бы занять, так чтобы как бэ не занял. Вот в чём вопрос
        Tusv
      5. Кент0001 Вчера, 22:18
        Боливар столько много не потянет.....
        Кент0001
      6. Zoldat_A Вчера, 23:39
        Цитата: Piramidon
        А что, у звезднополосатых принтер сломался?

        Самое прибыльное в мире производство - это производство американской зелёной бумаги с портретами их президентов. Неужели США от такого бизнеса откажутся???? Думаю, нет.
        И потом - если Австралия их покупает, НЕУЖЕЛИ У АМЕРИКИ денег на них не хватит? Не зря же Трамп отменил лимит на долг???? 18 триллионов - далеко не предел - печатный станок в частной лавочке под названием ФРС пока работает...
        Zoldat_A
    2. Монос Вчера, 19:47
      Адмирал просто не понимает, зачем на это барахло деньги тратить. smile
      Монос
      1. Partyzan Вчера, 19:57
        Цитата: Монос
        Адмирал просто не понимает, зачем на это барахло деньги тратить. smile

        Виктор hi а может в распиле не участвует lol
        Partyzan
        1. Ncplc Вчера, 21:39
          Да куда уж им до супер крутого и супер дешевого СУ 57 . Он же копейки стоит и Россие он не в тягость.
          Ncplc
          1. Partyzan Вчера, 21:47
            Цитата: Ncplc
            Да куда уж им до супер крутого и супер дешевого СУ 57 . Он же копейки стоит и Россие он не в тягость.

            заслужили
            Partyzan
          2. Tusv Вчера, 22:14
            Цитата: Ncplc
            Да куда уж им до супер крутого и супер дешевого СУ 57

            А зачем ерничаете? Су-27 начал поступать в войска ПВО с офигенным опозданием от Ф-15 и с ходу начал гонять все, что летает и до сих пор гоняет
            Tusv
            1. Ncplc Вчера, 23:01
              Видимо у меня склероз- напомните мне где СУ 27 гонял F15 или хотя бы F16 , честно, не помню))
              Ncplc
          3. bobba94 Вчера, 22:20
            А что тут странного ? Российская многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения "Ясень М" стоит 47 млрд. рублей. Ее полный аналог, американская многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения " Сивулф" стоит 4,3 млрд долларов. Технические характеристики, параметры, численность экипажа, вооруженность и проч. у них 1 к 1, прямо близнецы братья. Но вот стоимость....
            bobba94
          4. Zoldat_A Вчера, 23:42
            Цитата: Ncplc
            Да куда уж им до супер крутого и супер дешевого СУ 57 . Он же копейки стоит и Россие он не в тягость.

            Под флагом Израиля обкакать что-то российское - да ничего нового здесь, на ВО, никто не услышал....
            Zoldat_A
        2. Монос Вчера, 21:49
          Моё почтение, Bob! hi
          Цитата: Partyzan
          а может в распиле не участвует

          Это вряд ли. Но распил им Трамп урезал. smile
          Монос
          1. Partyzan Вчера, 21:54
            Цитата: Монос
            Но распил им Трамп урезал.

            увеличив бюджет? recourse
            Partyzan
            1. Монос Вчера, 21:59
              Цитата: Partyzan
              увеличив бюджет?

              Сократив аппетиты Локхида.
              Монос
              1. Partyzan Вчера, 22:02
                Цитата: Монос
                Сократив аппетиты Локхида.

                но пилят то генералы и не по децки, 1 миллиард из пентагона ушел и никто не знает куда, и это только официально
                Partyzan
                1. Монос Вчера, 22:05
                  Цитата: Partyzan
                  но пилят то генералы и не по децки, 1 миллиард из пентагона ушел и никто не знает куда, и это только официально

                  У всех разные кормушки. Судя по должности, этому Локхид в кормушку насыпает. smile
                  Монос
                  1. Partyzan Вчера, 22:09
                    Цитата: Монос
                    Судя по должности, этому Локхид в кормушку насыпает.

                    судя по должности - он лохиду говорит сколько ему надо, а тот пытается цену поднять - а дальше прямой шантаж - не будем брать (типа классики - отключим газ) lol
                    Partyzan
        3. Кент0001 Вчера, 22:18
          ..его прокинули.
          Кент0001
          1. Partyzan Вчера, 22:22
            Цитата: Кент0001
            ..его прокинули.

            таких прокинешь laughing это он идет на кидалово - не откатите - брать не буду bully
            Partyzan
      2. Наблюдатель2014 Вчера, 20:08
        Монос hi
        Адмирал просто не понимает, зачем на это барахло деньги тратить
        Мало того! Господи ! Слава Богу что у американцев такие проекты как этот ф 35 laughing Что бы мы делали если бы они свои бумажки начали на действительно толковую технику тратить recourse
        Наблюдатель2014
        1. Монос Вчера, 21:46
          Приветствую, Сергей! hi
          Цитата: Наблюдатель2014
          Что бы мы делали если бы они свои бумажки начали на действительно толковую технику тратить

          Да то же самое. Как сказал ВВП, главное люди, а не техника!
          Монос
      3. bouncyhunter Вчера, 20:23
        Цитата: Монос
        Адмирал просто не понимает, зачем на это барахло деньги тратить

        Витя , когда у тебя часы наручные барахлят - ты что делаешь ? Правильно : идёшь к часовщику . Но если такая поломка повторяется с постоянной периодичностью ? Такие часы выкидывают , либо меняют по гарантии . soldier wink
        bouncyhunter
        1. Partyzan Вчера, 20:37
          Цитата: bouncyhunter
          либо меняют по гарантии .

          а на фу-35 гарантия есть? belay
          Partyzan
          1. bouncyhunter Вчера, 20:40
            Цитата: Partyzan
            а на фу-35 гарантия есть?

            Вопрос не по адресу : об этом спросить следует производителя или гарантийные мастерские . wink
            bouncyhunter
          2. Ncplc Вчера, 21:44
            Partizan. Вот любите вы все каверкать «а на фу-35 гарантия есть? » может и нам пора ваш самолёт называть СРУ 57 как вам такое название?
            Ncplc
            1. Монос Вчера, 21:53
              Цитата: Ncplc
              может и нам пора ваш самолёт называть СРУ 57 как вам такое название?

              Да нам ваше "творчество" побоку. А что это вы так за сюзерена оскорбились? А-а-а... Вам же на этом барахле летать... Пишите завещание на всякий случай. smile
              Монос
              1. poquello Вчера, 22:13
                Цитата: Монос
                Вам же на этом барахле летать... Пишите завещание на всякий случай. smile

                или переходите на что-то более надёжное
                poquello
                1. Жаждущий ветра Вчера, 22:27
                  сколько часов летала ванна? Вам сказка про кашу из топора знакома?
                  Жаждущий ветра
                  1. poquello Вчера, 22:33
                    Цитата: Жаждущий ветра
                    сколько часов летала ванна? Вам сказка про кашу из топора знакома?

                    а уже планируют 800 штук и несколько передать Израилю ?
                    poquello
            2. Partyzan Вчера, 21:57
              Цитата: Ncplc
              может и нам

              очень хочется еще наград? пожалуйста
              Partyzan
              1. Ncplc Вчера, 23:06
                Эт вы мне свою что ли предлагаете? Та не стоит чаи носите, вам она к лицу)) А я единственную присягу принимал и это было в израильской армии.
                Ncplc
                1. Partyzan Вчера, 23:15
                  Цитата: Ncplc
                  А я единственную присягу принимал и это было в израильской армии.

                  а родились где? русский язык у вас прекрасный
                  Partyzan
          3. Аскет Вчера, 22:23
            Цитата: Partyzan
            а на фу-35 гарантия есть?

            есть ...от С-400, сбивает гарантированно
            Аскет
            1. Partyzan Вчера, 22:38
              Цитата: Аскет
              есть ...от С-400, сбивает гарантированно

              не, ну это не гарантия - это
              Partyzan
        2. Paranoid50 Вчера, 21:35
          Цитата: bouncyhunter
          Такие часы выкидывают , либо меняют по гарантии .

          Тут вспоминается байка о японских часах и безбашенных русских туристах, делавших возврат после "гарантийного" случая. После их посещения на салоне часов появилась табличка "ЧАСЫ НЕ КИПЯТИТЬ !!!" wassat
          Paranoid50
          1. bouncyhunter Вчера, 21:37
            Александр hi Я эту историю слышал про швейцарские часы . drinks
            bouncyhunter
            1. Paranoid50 Вчера, 21:53
              Цитата: bouncyhunter
              про швейцарские часы .

              Павел hi Дык, на то она и байка. laughing Интересно, а насколько матрасные дорогущие "часы" Ф-35 ударопрочные и водостойкие( например,до какой глубины) ? request
              Paranoid50
              1. bouncyhunter Вчера, 21:57
                Цитата: Paranoid50
                Интересно, а насколько матрасные дорогущие "часы" Ф-35 ударопрочные и водостойкие( например,до какой глубины) ?

                А это надобно у конечных пользунов спросить . Только рекламу не принимать во внимание . wink
                bouncyhunter
                1. Paranoid50 Вчера, 21:59
                  Цитата: bouncyhunter
                  Только рекламу не принимать во внимание .

                  Ну тогда точно никакой инфы не получим. laughing
                  Paranoid50
                  1. bouncyhunter Вчера, 22:01
                    Цитата: Paranoid50
                    Ну тогда точно никакой инфы не получим.

                    О ! Вот это я и имел ввиду ! good
                    bouncyhunter
                2. Partyzan Вчера, 22:12
                  Цитата: bouncyhunter
                  А это надобно у конечных пользунов спросить .

                  ну их пользуны это не иточник, они даже МиГ-29 умудрились ухрюкать, а он же практически не убиваемый, в смысле эксплуатации
                  Partyzan
            2. Partyzan Вчера, 21:58
              Цитата: bouncyhunter
              Я эту историю слышал про швейцарские часы .

              ну значит не придуиали laughing
              Partyzan
              1. bouncyhunter Вчера, 22:03
                Эту историю попросту разные рассказчики перекрутили каждый в меру своей фантазии , но не сомневаюсь что такая история имела место . yes
                bouncyhunter
                1. Partyzan Вчера, 22:06
                  Цитата: bouncyhunter
                  но не сомневаюсь что такая история имела место .

                  вот и я не сомневаюсь, наши доперли как их обжать laughing
                  Partyzan
        3. Монос Вчера, 21:43
          Здорово, Паша! hi
          Цитата: bouncyhunter
          когда у тебя часы наручные барахлят - ты что делаешь ?

          У него ещё и с часами проблемы? Не иначе, как Московское всегда показывает? laughing
          Монос
          1. bouncyhunter Вчера, 21:45
            Вить hi Тут уже дело не в часах , а в том как их шестерёнки зубьями взаимодействуют . wink
            bouncyhunter
        4. Tusv Вчера, 22:28
          Цитата: bouncyhunter
          Витя , когда у тебя часы наручные барахлят - ты что делаешь ? Правильно : идёшь к часовщику

          Прикинь, Паша. Подарили мне часы Восток. Противоударные, с автоподзовом и до 10 метров под водой. 10 лет пахали и сейчас работают, если постучать об коленку. Почистить бы их, но вот беда огорчение. Невскываються
          Приходиться периодически покупать смартфоны(слава китайцам - бюджет не страдает)
          О чем это я. Дык давно ляпасатым надо развренуть производство в Китае и не заморачиваться о бюджете bully
          Tusv
        5. Zoldat_A Вчера, 23:45
          Паша! Весьма и весьма hi hi !
          Цитата: bouncyhunter
          Такие часы выкидывают , либо меняют по гарантии .
          Только вряд ли кто Австралии эти "летающие банковские карты" кто-то по гарантии поменяет. Мне так кажется.... request
          Zoldat_A
      4. словак Вчера, 21:07
        Цитата: Монос
        Адмирал просто не понимает, зачем на это барахло деньги тратить. smile

        Молодцы матрасники, развели союзников! Затратили колоссальные средства на разработку, собрали с вассалов дань, назаключали контрактов, получили предоплату, кому- то уже поставили, кому- то пообещали, а в итоге- сплошной геморрой у всех, кроме них...
        словак
        1. Partyzan Вчера, 21:59
          Цитата: словак
          а в итоге- сплошной геморрой у всех, кроме них...

          главное вовремя спрыгуть
          Partyzan
      5. Арон Заави Вчера, 22:16
        Цитата: Монос
        Адмирал просто не понимает, зачем на это барахло деньги тратить. smile

        Все он отлично понимает . Просто перед 11 лотом Пентагон начинает торговаться Локхидом и даже намекает на административный ресурс.

        Negotiations on Lot 11 started about 18 months ago, and although Winter previously said he hoped for a signed deal by the end of 2017, it has taken a while for the new Pentagon leadership to get fully up to speed on the program, he noted.
        Lockheed Martin “could be more cooperative” on the negotiations, he said. “They could be more collaborative … they choose not to. It’s a negotiating tactic.” It’s far too early to think about imposing a “unilateral” deal, as happened on Lot 10, Winter said. That was and is “a last resort,” he added.
        Asked if President Trump should “get involved” in the F-35 negotiations, Winter said the civilian Pentagon leadership is kept fully updated on progress, and “how they choose to use that information is at their discretion.”(
        Арон Заави
        1. Partyzan Вчера, 22:26
          Арон hi простите за мой английский, но переводите, а то ка то не камильфо
          Переговоры по лоту 11 начались около 18 месяцев назад, и хотя Уинтер ранее сказал, что надеется на подписанную сделку к концу 2017 года, новому руководству Пентагона потребовалось некоторое время, чтобы полностью ускорить программу, отметил он.
          Локхид Мартин” мог бы более сотрудничать " на переговорах, сказал он. "Они могли бы быть более совместными ... они решили этого не делать. Это тактика переговоров.“Еще слишком рано думать о навязывании” односторонней " сделки, как это произошло по лоту 10, - сказал Уинтер. Это было и есть “последнее средство”, добавил он.
          На вопрос, должен ли Президент Трамп "участвовать" в переговорах по F-35, Уинтер сказал, что гражданское руководство Пентагона полностью информировано о прогрессе и " как они решают использовать эту информацию по своему усмотрению.
          Partyzan
          1. Арон Заави Вчера, 23:03
            Цитата: Partyzan
            Арон hi простите за мой английский, но переводите, а то ка то не камильфо

            У Вас блестящий английский. Лучше бы я точно не перевел.
            Арон Заави
            1. Partyzan Вчера, 23:39
              hi спасибо за комплемен, но я то знаю что мне тяжело переводить - думаю я на РУССКОМ request
              Partyzan
        2. Монос Вчера, 22:43
          Арон, у вас праздник. Поздравляю. hi drinks
          Цитата: Арон Заави
          Просто перед 11 лотом Пентагон начинает торговаться

          Это понятно. Но так откровенно... Вот мы и веселимся. smile
          Монос
    3. новичок Вчера, 19:50
      нехай купляють украинец штурмовик МИГ29.
      новичок
      1. сибиралт Вчера, 20:28
        Беда не в том, что проект дорогой, а в том, что их продать проблема. Не всем игрушка по карману.lol
        сибиралт
    4. Avis-bis Вчера, 19:57
      Цитата: Чёрный
      В США предупредили, что могут "не потянуть" затраты на F-35
      Пусть у отца всех шумеров в долг возьмут, попросите он на свой народ ещё один кредит повесит... wassat....

      Боюсь я, что биржевая котировка (или как там правильно?) всех активов Украины равна стоимости одного Ф-35. Ну, одной эскадрильи — максимальное допущение...
      Avis-bis
      1. vadson Вчера, 21:03
        Цитата: Avis-bis
        Цитата: Чёрный
        В США предупредили, что могут "не потянуть" затраты на F-35
        Пусть у отца всех шумеров в долг возьмут, попросите он на свой народ ещё один кредит повесит... wassat....

        Боюсь я, что биржевая котировка (или как там правильно?) всех активов Украины равна стоимости одного Ф-35. Ну, одной эскадрильи — максимальное допущение...

        да не, порох может штук 10 взять, поскребут на 100 соберут я думаю, правда без штанов останутся. там обслуга еще в пару самолетов вылезет, но этож шумерам не важно
        vadson
        1. Avis-bis Вчера, 21:36
          Цитата: vadson
          правда без штанов останутся

          Я про это и говорил.
          Avis-bis
  2. Маз Вчера, 19:38
    Партнёрам пусть втюхивают.
    Маз
    1. МИХАН Вчера, 20:13
      Цитата: Маз
      Партнёрам пусть втюхивают.

      Именно так и будут делать , ты Маз знаток всей подноготной политики мировой ( как бывший житель земли "обетованной" ) ))
      Всегда прав оказываешься ! (не зря тебя так не любят "товарищи из Израиля".)))
      Раскидают они все свои затраты по странам НАТО и не НАДО тоже.. хе хе
      И еще в прибыле останутся! wink
      МИХАН
  3. новичок Вчера, 19:40
    ну так, мы на ВО это уже давно определили. laughing laughing если же серъезно, то янки вояки вовсю отпираются от этого 35го.
    новичок
    1. Partyzan Вчера, 19:42
      Цитата: новичок
      янки вояки вовсю отпираются от этого 35го.

      пускай покупают - припомним им СССР
      Partyzan
      1. новичок Вчера, 19:48
        хороший вариант!
        новичок
        1. Partyzan Вчера, 19:56
          Цитата: новичок
          хороший вариант!

          надо им тем же самым да по томуже месту laughing
          Partyzan
  4. Strashila Вчера, 19:44
    "В США предупредили, что могут "не потянуть" затраты на F-35"... по этому впаривают всем кому могут... переложат бремя стоимости на союзников.
    Strashila
    1. Avis-bis Вчера, 20:00
      Цитата: Strashila
      переложат бремя стоимости на союзников.

      Впервые, что ли... Именно так они с помощью ленд-лиза и "Плана Маршалла" "слили" за границу свою Великую Депрессию.
      Avis-bis
      1. bouncyhunter Вчера, 20:58
        Сергей , привет ! hi
        Цитата: Avis-bis
        Именно так они с помощью ленд-лиза и "Плана Маршалла" "слили" за границу свою Великую Депрессию.

        Без слов - просто аплодирую ! good
        bouncyhunter
        1. vadson Вчера, 21:05
          они ее до сих пор всему миру сливают
          vadson
          1. bouncyhunter Вчера, 21:07
            Пока есть молчание со стороны недовольных - они это будут продолжать .
            bouncyhunter
        2. Avis-bis Вчера, 21:37
          Цитата: bouncyhunter
          Сергей , привет !

          Привет, Павел! :)
          drinks
          Avis-bis
          1. bouncyhunter Вчера, 21:39
            Ты вернулся ? Я искренне рад ! good drinks Моя дружба в силе . wink
            bouncyhunter
          2. Partyzan Вчера, 22:40
            Цитата: Avis-bis
            Моя дружба в силе .

            и моя hi drinks
            Partyzan
  5. изя топ Вчера, 19:53
    да ладно? belay всем "союзникам" руки выкрутили,чтоб те мало того вкладывались в разработку,но ещё и покупали good
    изя топ
  6. Влад Морозов Вчера, 19:56
    Трамп врал?! Более 700 ярдов военного бюджета - это блефффф!!!?
    Влад Морозов
    1. Васян1971 Вчера, 21:52
      Цитата: Влад Морозов
      Трамп врал?! Более 700 ярдов военного бюджета - это блефффф!!!?

      Мало, просто. Надо 9700 лярдов.
      Васян1971
  7. RUS33 Вчера, 19:58
    Цитата: Piramidon
    Цитата: Чёрный
    Пусть у отца всех шумеров в долг возьмут

    А что, у звезднополосатых принтер сломался?

    Краска кончилась.... laughing
    RUS33
  8. Оператор Вчера, 20:05
    Всё гораздо проще - испытания Су-57 в боевой обстановке в Сирии стали последним гвоздем в гроб "Летающего поросенка" F-35.

    Приятно вспомнить, как за хрюшку на ВО топили наши израильские "соотечественники" - халявные обладатели нескольких её экземпляров laughing
    Оператор
    1. БВС Вчера, 20:24
      Неужели сам факт "испытания Су-57 в боевой обстановке в Сирии" стал каким-то гвоздем? Эти испытания ЕЩЕ не дали ни положительных, ни отрицательных помыслов для "гвоздя". Встреч СУ-57 и F-35 не было ни учебных, ни тем более боевых. Пока все "бои" между ними информационно-пропагандистские, счет равен. Будем смотреть. Как-то так пока еще.
      БВС
      1. Ncplc Вчера, 21:50
        И в чем он равен? В том что Сру 57 может летать блинчиком или сделать колокол ну или кобру? Так для ракеты это статическая цель не более того, да и делает он все это на скорости близкой к сваливанию, асовременный ВБ походит на скоростях 700—900 км/ч , хотелось бы глянуть хоть одним глазком что будет с летуном на кобре при такой скорости))))
        Ncplc
        1. poquello Вчера, 22:25
          Цитата: Ncplc
          И в чем он равен? В том что Сру 57 может летать блинчиком или сделать колокол ну или кобру? Так для ракеты это статическая цель не более того, да и делает он все это на скорости близкой к сваливанию, асовременный ВБ походит на скоростях 700—900 км/ч , хотелось бы глянуть хоть одним глазком что будет с летуном на кобре при такой скорости))))

          я надысь про СМ смотрел, там интервью нашего мастера воздушных поединков было, и как бы все эти элементы имеют боевое продолжение
          poquello
          1. Partyzan Вчера, 22:44
            Цитата: poquello
            и как бы все эти элементы имеют боевое продолжение

            и не только - наш продолжит, а жирный индюк просто упадет
            Partyzan
          2. Ncplc Вчера, 22:51
            А этот «мастер» в каких поединках участвовал? Скем? Когда или у вас « мастер» по кол-ву лётных часов дают, тогда да эт точно «мастер».
            Ncplc
            1. Монос Вчера, 23:27
              А у вас за что дают? За посадку-высадку в самолёт и облёт Ливана? smile
              Монос
            2. poquello Сегодня, 00:02
              Цитата: Ncplc
              А этот «мастер» в каких поединках участвовал? Скем? Когда или у вас « мастер» по кол-ву лётных часов дают, тогда да эт точно «мастер».

              кхм, Харчевский А.Н., более 50 международных - ни одного проигрыша
              poquello
      2. Оператор Вчера, 23:02
        Цитата: БВС
        Встреч СУ-57 и F-35 не было ни учебных, ни тем более боевых

        Вам то откуда это известно?
        Оператор
        1. Вкд Двк Сегодня, 01:14
          Цитата: Оператор
          Цитата: БВС
          Встреч СУ-57 и F-35 не было ни учебных, ни тем более боевых

          Вам то откуда это известно?

          С появлением СУшек, американцы убрали свои недоневидимки. Отсюда и полное отсутствие присутствия.
          Вкд Двк
  9. КОТ БАЮН Вчера, 20:07
    Да ладно, парни! Взялись за дело - так допиливайте! Как это так: самые главные главнюки на планете и денег нету?! laughing
    КОТ БАЮН
    1. МИХАН Вчера, 20:19
      Цитата: КОТ БАЮН
      Да ладно, парни! Взялись за дело - так допиливайте! Как это так: самые главные главнюки на планете и денег нету?! laughing

      Да обыкновенно..)))

      Только в долларах сейчас уже ..И не дай Бог в юанях! wassat
      МИХАН
      1. Александр War Вчера, 21:20
        Михан вот какое фото надо laughing
        Александр War
    2. bouncyhunter Вчера, 20:25
      Вася , привет ! hi Так под допиливание нужны опять же средства - кто пилы новые оплатит ??? wassat
      bouncyhunter
      1. КОТ БАЮН Вчера, 23:37
        Вечерка, Паша hi
        Как это кто? Еще парочка таких стран как Юкрейн приляжет под демократию, глядишь и еще пяток лет протянут.. Ну а если нет, то увеличат размер разрешенного госдолга, подпечают резаной бумаги... На пилы хватит.. Я вот все думаю - когда этот финансовый пузырёк лопнет....
        КОТ БАЮН
    3. АндрейИванов Сегодня, 01:51
      Цитата: КОТ БАЮН
      Как это так: самые главные главнюки на планете и денег нету?!

      После выступления на Собрании ВВП,сейчас никакой печатный станок не оплатит оборонке США ее фразу-ну не шмогла я.
      АндрейИванов
  10. КВУ-НСвД Вчера, 20:20
    Ну или опять "потолок госдолга поднимут" или ограничатся парой - тройкой сотен летаков по примеру Ящера , ну и с сотню по союзникам распихают . Снизить радикально стоимость вряд-ли получится .
    КВУ-НСвД
    1. Аскет Вчера, 22:42
      Цитата: КВУ-НСвД
      Снизить радикально стоимость вряд-ли получится .

      Час полета F-22 обходится в 20 тыс. долларов. F-35 будет равна 24 тыс. долларов. Это самая высокая в мире стоимость эксплуатации истребителя.
      Аскет
      1. АндрейИванов Сегодня, 01:49
        Цитата: Аскет
        Час полета F-22 обходится в 20 тыс. долларов. F-35 будет равна 24 тыс. долларов. Это самая высокая в мире стоимость эксплуатации истребителя.

        Час полета нашего 31-го с Кинжалом куда дешевле. wink
        АндрейИванов
  11. Bronevick Вчера, 20:34
    Сейчас над Челябой пролетел первый Су-34, ох и красивый. Он гораздо тише 24 ого.
    Bronevick
    1. Васян1971 Вчера, 21:50
      Цитата: Bronevick
      Сейчас над Челябой пролетел первый Су-34, ох и красивый. Он гораздо тише 24 ого.

      Как это ночью-то рассмотрелось?
      Я, чисто, полюбопытствовать. Без всяких задних-вредных смыслов. hi
      Васян1971
      1. Bronevick Вчера, 21:55
        А вы видели Луна какая? Всё видно было.Пилоты даже улыбались, как машина им понравилась.
        Bronevick
        1. Васян1971 Вчера, 22:08
          О как! Абалдеть!
          Васян1971
    2. poquello Вчера, 22:28
      Цитата: Bronevick
      ... Су-34, ох и красивый. Он гораздо тише 24 ого.

      это таки от режима зависит
      poquello
      1. Partyzan Вчера, 22:47
        Цитата: poquello
        это таки от режима зависит

        у нас - когда после ремонта поднимают на проверку - они все как звери ревут
        Partyzan
    3. Вкд Двк Сегодня, 01:15
      Цитата: Bronevick
      Сейчас над Челябой пролетел первый Су-34, ох и красивый. Он гораздо тише 24 ого.

      Он шопотом пролетел.
      Вкд Двк
  12. Дормидонт Вчера, 20:52
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  13. Shahno Вчера, 21:09
    Не понял... Это нас что ли предупредили. Ну вы даете, кушнеры...
    Shahno
    1. Partyzan Вчера, 22:49
      Цитата: Shahno
      Это нас что ли предупредили. Ну вы даете, кушнеры...

      да нет, скрее констатировали - вы их и покупать будете request звиняйте, ничего личного, просто бизнес hi
      Partyzan
  14. Shahno Вчера, 21:13
    Да нормально все. Мы уж два месяца в тонусе. Негев стонет. А я оглох...
    Shahno
  15. Vadim851 Вчера, 21:22
    Около 90млн за единицу сейчас это средняя цена. В стоимость этого самолёта входит и высокая оплата труда работников, занятых в его производстве. Рафаль и Тайфун стоят значительно дороже, F/A-18 E/F - не намного дешевле, также Су-57 не факт, что дешевле.
    Так что вполне потянут, причём многие. F15, 16 уйдут на покой, что высвободит часть средств
    Vadim851
    1. 1c-inform-city Вчера, 22:32
      Не забудьте , двигатель в цену не входит.
      1c-inform-city
  16. АндрейИванов Вчера, 21:24
    Стоимость американского истребителя пятого поколения F-35 слишком высока, и в будущем эти затраты могут стать неподъемными для военного бюджета, заявил вице-адмирал Мэт Уинтер.

    А переобуваются прям на лету. Однако намек толстый евродрузьям и звучит он так-ребята,а давайте скидываться.
    АндрейИванов
  17. Александр War Вчера, 21:34
    Опять Путина обвинят laughing
    Александр War
  18. Васян1971 Вчера, 21:42
    Дэньги, дэньги давай!
    Васян1971
  19. FalconD Вчера, 21:50
    После сегодняшнего послания Путина можно попросить ещё бабла...тогда может и хватит)
    FalconD
  20. рюрикович Вчера, 22:09
    Эй, вассалы, открывайте кошельки, доставайте медяки!!! fellow wassat good laughing laughing laughing
    рюрикович
  21. Оператор Вчера, 23:03
    Цитата: Ncplc
    Сру 57

    Халява - она развращает bully

    Горячий привет от "Авангарда" и "Кинжала", с.ки позорные!
    Оператор
    1. Yngvar Сегодня, 06:31
      Абрам! Сколько стоит нейтронная бомба?
      Сара! Да миллиарда 1,5-2...
      Эх Абрам, как бы здорово было если бы она к нам в огород упала!
      Yngvar
  22. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 02:23
    Помесь пингвина и беременного таракана "может стать неподъемными для военного бюджета США"?
    Почему то я не удивлен.
    Генерал Песчаных Карьеров
Картина дня