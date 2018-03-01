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В США предупредили, что могут "не потянуть" затраты на F-35
Стоимость американского истребителя пятого поколения F-35 слишком высока, и в будущем эти затраты могут стать неподъемными для военного бюджета, заявил вице-адмирал Мэт Уинтер.
Уинтер, ответственный за выполнение программы по вооружению F-35, расходы на которую достигают 400 миллиардов долларов, подчеркнул, что работа продолжается, однако чересчур высокая стоимость машины вызывает беспокойство.
Вице-адмирал предупредил, что при сохранении нынешней динамики снижения цены на F-35 и планируемом увеличении числа этих самолетов с 280 до более 800 к концу 2021 года самолет окажется "неподъемным" для существующего бюджета программы.
F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Самолеты регулярно подвергались критике, в том числе со стороны президента Дональда Трампа.
Неоднократно также сообщалось о различных технических неполадках, передает РИА Новости.
Уинтер, ответственный за выполнение программы по вооружению F-35, расходы на которую достигают 400 миллиардов долларов, подчеркнул, что работа продолжается, однако чересчур высокая стоимость машины вызывает беспокойство.
Цена снижается, однако она снижается недостаточно быстро— цитирует военного газета The Washington Examiner.
Вице-адмирал предупредил, что при сохранении нынешней динамики снижения цены на F-35 и планируемом увеличении числа этих самолетов с 280 до более 800 к концу 2021 года самолет окажется "неподъемным" для существующего бюджета программы.
F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Самолеты регулярно подвергались критике, в том числе со стороны президента Дональда Трампа.
Неоднократно также сообщалось о различных технических неполадках, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: Flickr / US Air Force
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