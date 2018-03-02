Минобороны РФ наградило чешских граждан ведомственными медалями за заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества

Мы пригласили вас сюда для того, чтобы поблагодарить за проводимую вами объемную и многоплановую работу, которая направлена на то, чтобы сохранить историческую память о тех, кто освобождал Чехословакию от нацизма, кто отдал свои жизни в ходе наполеоновских войн и в годы Первой мировой войны

Военный и военно-воздушный атташе Российской Федерации в Чешской Республике полковник Игорь Щепин вручил ведомственные знаки отличия Министерства обороны Российской Федерации медали «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» трем гражданам Чешской Республики. Торжественная церемония награждения состоялась 1 марта в посольстве России в Чехии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФС приветственным словом выступил руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии Валерий Коннов.- отметил в своей речи Валерий Коннов.Отмеченные знаком отличия координаторы организации «Чешский союз борцов за свободу», гражданские активисты Елена Вичанова и Радим Литтербах являются инициаторами восстановления, ремонта и благоустройства памятников и мемориалов, увековечивающих подвиг воинов Красной Армии, погибших при освобождении Чехословакии, в Устецком крае на севере Чехии. При участии местных властей и администрации края, а также на пожертвования чешских граждан они проводят работу по восстановлению и благоустройству российских воинских мемориалов.Еленой Вичановой и Радимом Литтербахом отремонтированы пять памятников воинам Красной Армии: три в районах в г. Усти-над-Лабем, в н.п. Мале Бржезно и в н.п. Фойтовице Устецкого края. По окончании каждого ремонта активисты организуют торжественные церемонии открытия памятников с привлечением почетного караула, оркестра, российских и чешских СМИ, которые проходят при поддержке и участии местной и краевой администрации.В настоящее время Елена Вичанова и Радим Литтербах работают над масштабной реконструкцией памятника красноармейцам-освободителям в центре курортного города Теплице. Открытие обновленного мемориала будет приурочено к празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и освобождения Чехословакии.Медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» также награжден краевед Роман Янас из г. Ческа Вес Оломоуцкого края, который на протяжении 10 лет активно занимается поисковой деятельностью на севере Оломоуцкого края (регион Есеники), устанавливает имена советских военнопленных, погибших в фашистских трудовых лагерях в Судетах.Роман Янас установил более 1400 имен погибших военнопленных из СССР, Польши, Франции, Великобритании и Новой Зеландии и привлекает к поисковой работе учеников местных школ. Он выверяет списки погибших, работает с бумажными и электронными заграничными архивами, ищет по всему миру родственников военнопленных и создает досье по всем заключенным, включающее биографии и фотографии узников и выпускает буклеты с информацией о них. В своем родном городе Ческа Вес он открыл музей о военнопленных, работавших в трудовых лагерях в этой местности, где разместил созданные собственноручно карты трудовых лагерей, оружие и военную форму тех лет, регулярно проводит в музее кинопоказы и лекции. Следит за состоянием лесных кладбищ Борек, Рейвиз и Бела-под-Прадедем, на которых захоронены десятки воинов Красной Армии, погибших в немецком плену. Каждый год Роман Янас организует мемориальные акции на этих мемориалах.По данным на сегодняшний день, всего на территории Чехии находится 903 российских (советских) воинских захоронения. В повседневной заботе о них представительство Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии активно сотрудничает с чешскими государственными учреждениями, муниципальными властями, общественными организациями, архивами, музеями и просто волонтерами, кому небезразлична память павших на боях сражений.