18:58 02 марта
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Пекин предупредил власти Тайваня о неприятностях из-за связей с США

Пекин после одобрения американскими законодателями документа об укреплении Вашингтона и Тайбэя официально предупредили правительство Тайваня о неприятностях, если они и дальше будет полагаться на поддержку США, передает РИА Новости.



Ранее сенат США одобрил законопроект, который призван укрепить связи Вашингтона и Тайбэя и упростить процедуру реализации контактов между официальными лицами. Согласно документу, американские чиновники могут беспрепятственно посещать остров и проводить встречи с представителями тайваньской администрации. Такие же «привилегии» предоставляются и представителям Тайбэя.


Мы хотим подчеркнуть, что США принятием ряда законов относительно Тайваня серьезно нарушили принципы трех китайско-американских коммюнике. Мы выражаем в связи с этим решительный протест. Мы также хотим со всей серьезностью предупредить тайваньскую сторону: не нужно полагаться на иностранную поддержку, в противном случае можно навлечь на себя неприятности,
заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ань Фэншань.

Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что принятие этого документа «может усложнить ситуацию и внести разлад в отношения материкового Китая и Тайваня». Власти КНР считают Тайвань частью «одного Китая» и не приемлют межгосударственных контактов между администрацией Тайваня и действующими чиновниками стран, у которых с Пекином установлены дипломатические отношения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:37
    Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что принятие этого документа «может усложнить ситуацию и внести разлад в отношения материкового Китая и Тайваня».

    Вода и камень точит. Хотя мерикатосам всё это фиолетово.
    a.s.zzz888
    1. esaul Сегодня, 08:47
      Похоже, что Пекин быстрее всех "всосал" вчерашние слова Путина в обращении laughing Китайцы поняли, что будучи в союзнических отношениях с РФ, настало время щёлкать яныков и подяныков по носу, надеясь на крепкое плечо России. good
      Это есть good
      esaul
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:52
        esaul Сегодня, 08:47
        Китайцы и ранее не очень то с мерикатосами заигрывали. У них МИД всегда отличался большей степенью независимости от конъюнктуры. А теперь могут и подавно посылать их дремучим лесом.
        a.s.zzz888
        1. esaul Сегодня, 08:55
          Цитата: a.s.zzz888
          Китайцы и ранее не очень то с мерикатосами заигрывали.

          Это были заигрывания в чисто азиатском стиле - Терпи и улыбайся до поры до времени, а улыбаясь, за пазухой держи нож (для обороны wink ). Они всегда так себя ведут и не только в отношениях с США.
          esaul
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:23
          Сергей , привет ! hi Матрасы как всегда : борзеют сверх меры . Им пофиг на Тайвань , а вот спровоцировать конфликт между Тайванем и Китаем - как раз то , что им и нужно .
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:43
            bouncyhunter Сегодня, 09:23

            Привет, Паша! hi Конечно же не любовь мерикатосов к тайванцам взыграла... Им чем хуже в мире, тем лучше для них самих любимых.
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:54
              Цитата: a.s.zzz888
              Им чем хуже в мире, тем лучше для них самих любимых.

              На том и держатся , ушлёпки ! am
              bouncyhunter
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:58
                bouncyhunter Сегодня, 09:54 На том и держатся , ушлёпки ! am

                А хотелось бы, чтобы в прошлом времени - держались! И что время тикает для них, как спец.часы, которые заводятся один раз в жизни. laughing
                a.s.zzz888
                1. Dashout Сегодня, 10:04
                  К этому и идет!
                  Dashout
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:12
                    Женя , приветствую ! hi
                    Цитата: Dashout
                    К этому и идет!

                    Не мешало бы какой-нить ускоритель пришпандорить ... feel
                    bouncyhunter
                    1. Dashout Сегодня, 10:14
                      Привет, Паш!
                      Дак Владимир Владимирович вчера уже кинул черную метку... Посмотрим, как они суетится начнут... не до Тайваня будет
                      Dashout
                      1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
                        Цитата: Dashout
                        Владимир Владимирович вчера уже кинул черную метку...

                        Смотрел в прямом эфире . good
                        Цитата: Dashout
                        Посмотрим, как они суетится начнут... не до Тайваня будет

                        Как мыслишь : на сколько процентов рванёт вверх строительство бункеров в Матрасии ? what
                        bouncyhunter
                2. bouncyhunter Сегодня, 10:04
                  Цитата: a.s.zzz888
                  А хотелось бы, чтобы в прошлом времени - держались!

                  Ещё как хотелось бы ! good
                  Цитата: a.s.zzz888
                  И что время тикает для них, как спец.часы, которые заводятся один раз в жизни.

                  Ты имеешь ввиду таймер обратного отсчёта ? bully
                  bouncyhunter
                  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:09
                    bouncyhunter Сегодня, 10:04Ты имеешь ввиду таймер обратного отсчёта ? bully

                    Он самый, Паша, он самый... bully
                    a.s.zzz888
    2. антивирус Сегодня, 11:54
      решается вопрос --когда Силиконовая долина из Калифорнии переедет в Гонконг
      антивирус
  2. Дормидонт Сегодня, 08:39
    Давно пора. Работайте, братья!
    Дормидонт
    1. сибиралт Сегодня, 08:44
      Неразборчивые связи плохо заканчиваются. winked
      сибиралт
  3. Masya Masya Сегодня, 08:49
    Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что принятие этого документа «может усложнить ситуацию и внести разлад в отношения материкового Китая и Тайваня»

    А, в отношения Китая и США внесет разлад? recourse
    Masya Masya
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:08
      Цитата: Masya Masya
      А, в отношения Китая и США внесет разлад?

      скорее всего - да, и это будет проблема уже полосатых
      Angel_and_Demon
  4. demo Сегодня, 08:51
    Думаю что не за горами тот день, когда открытые связи с Вашингтоном будут расцениваться как общение с дьяволом.
    США должны стать страной парией.
    Надеюсь мечты сбудутся еще и при моей жизни.
    demo
    1. esaul Сегодня, 08:59
      Цитата: demo
      Думаю что не за горами тот день, когда открытые связи с Вашингтоном будут расцениваться как общение с дьяволом.
      США должны стать страной парией.
      Надеюсь мечты сбудутся еще и при моей жизни.

      good И, может быть, быстрее, чем мы предполагаем. По-поводу "Северного потока-2" уже европейский бизнес показал США свои зубы
      esaul
  5. котовский Сегодня, 08:58
    Все страньше и страньше..Сегодня сперва Эрдоган,потом Ким,теперь товарищ Си...
    Барагозят на полосатых.
    Показал кино дядя Вова.. laughing
    котовский
    1. zhekazs Сегодня, 09:33
      Дурной пример заразителен. Сейчас, чую, такая буча по всему миру на амeров начнется, что им придется самим железный занавес опускать и забором бетонным от мира огораживаться laughing
      А то как бы их не начали как собак бешеных отстреливать...
      zhekazs
  6. andrewkor Сегодня, 09:00
    Из- за связей США у всех одни неприятности,кроме Израиля, 51-й штат,однако!Само собой ввести санкции ,первоначально персональные, для тех кто без разрешения Пекина захочет посетить Тайвань.Жду ,кто будет первым!
    andrewkor
  7. ul_vitalii Сегодня, 09:17
    Мы пробывали так, не помогает. Теперь мы понаблюдаем, успехов.
    ul_vitalii
    1. ML-334 Сегодня, 09:51
      Скорее всего дальше "озабочености" ничего не будет.Америкосы скупили шину вместе с потрохами.
      ML-334
      1. ventel Сегодня, 10:22
        Вы абсолютно правы . Я уже писал что в США есть поле для политических маневров на Дальнем Востоке а вот у Китая только один союзник был это КНДР. Но в Пекине поздно спохватились корейские товарищи не хотят ходить под китайской рукой . И вот результат и кроме как словесных угроз КНР больше ничего сделать не может. Для наглядности я хочу привести пример когда на Тайване решили провести референдум о независимости от материкового Китая только окрик с Вашингтона анулировал результаты. А что имеет Пекин какие рычаги воздействия имеет он на Пхеньян . Так что Вашингтон показал Пекину что он тоже умеет играть краплеными картами.
        ventel
  8. zhekazs Сегодня, 09:31
    И началось всемирное восстание против империи зла. Неудивительно, если и Папуа Новая Гвинея выльет на амeрь свой ушат помоев.
    А китайчики могли бы и потрясти немного своими ..кхм.. авианосцами, а то сидят там на своей Хуанхэ, как рыбы в рот воды набравши...
    zhekazs
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:51
    Сша, как тот пострел, который везде поспел. Вносят по своей укоренившейся привычке раздор и разлад подталкивая к конфликту везде где успевают в ед. времени.
    в противном случае можно навлечь на себя неприятности
    Тайваню просто необходимо услышать это предупреждение. Если что, то Сша останутся в стороне, а отгребать придется Тайваню.
    rotmistr60
  10. Beltasir Matyagu Сегодня, 10:00
    Не надо злорадствовать. Китай нам тоже не друг. Завтра зерги могут начать предупреждать Челябинск. Для зергов надо тоже иметь свой нож за спиной.
    Beltasir Matyagu
  11. Dashout Сегодня, 10:21
    bouncyhunter,
    Слушай, ну для них прям крушение...так мордой об стол...
    Мне еще понравилась фраза Путина про наших союзников (в смысле - их защиты). Так что ты прав: у одних будет суета с компой бункеров, а у других суеета становиться в очередь для записи в союзники wink Берем попкорн...
    Dashout
  12. keeper03 Сегодня, 10:52
    Вот это правильно, так и нужно действовать дальше ! good hi
    keeper03
  13. Пленник Сегодня, 11:47
    Что-то не совсем удачное начало весны выдается США. То Путин тонко намекнет на толстые обстоятельства, то Пекин эхом отзовется.
    Пленник
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