Пекин предупредил власти Тайваня о неприятностях из-за связей с США

Мы хотим подчеркнуть, что США принятием ряда законов относительно Тайваня серьезно нарушили принципы трех китайско-американских коммюнике. Мы выражаем в связи с этим решительный протест. Мы также хотим со всей серьезностью предупредить тайваньскую сторону: не нужно полагаться на иностранную поддержку, в противном случае можно навлечь на себя неприятности,

Пекин после одобрения американскими законодателями документа об укреплении Вашингтона и Тайбэя официально предупредили правительство Тайваня о неприятностях, если они и дальше будет полагаться на поддержку США, передает РИА Новости Ранее сенат США одобрил законопроект, который призван укрепить связи Вашингтона и Тайбэя и упростить процедуру реализации контактов между официальными лицами. Согласно документу, американские чиновники могут беспрепятственно посещать остров и проводить встречи с представителями тайваньской администрации. Такие же «привилегии» предоставляются и представителям Тайбэя.заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ань Фэншань.Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что принятие этого документа «может усложнить ситуацию и внести разлад в отношения материкового Китая и Тайваня». Власти КНР считают Тайвань частью «одного Китая» и не приемлют межгосударственных контактов между администрацией Тайваня и действующими чиновниками стран, у которых с Пекином установлены дипломатические отношения.