18:48 02 марта
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Минобороны опубликовало материалы к 75-летию подвига Александра Матросова

Минобороны РФ запустило на своем сайте мультимедийный раздел с архивными документами, посвященными подвигу стрелка-автоматчика 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сталинской стрелковой бригады добровольцев-сибиряков Героя Советского Союза красноармейца Александра Матросова.

Минобороны опубликовало материалы к 75-летию подвига Александра Матросова


В последних числах февраля 1943 года бойцом Красной Армии был совершен подвиг, который в истории Великой Отечественной войны получил имя собственное – "подвиг Александра Матросова". В разделе представлены материалы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации – подлинные свидетельства его подвига,
говорится в релизе военного ведомства.




В разделе приводится доклад заместителю начальника Главного Политуправления РККА, датированный декабрем 1944 года, в котором содержится подробный отчет о работе по установлению точного места погребения Александра Матросова с описанием состояния могилы и предлагаемых мероприятий по увековечению его памяти.

Кроме того, рассказывается и о других героях, повторивших подвиг Матросова.

«Сотрудники архива по крупицам собрали информацию о 500 героях из многочисленных разрозненных документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Данная информация сведена в сборник и в ближайшее время будет опубликована», – отмечается в сообщении.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 35

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:18
    Это был всего второй день войны Героя... Вечная память! soldier
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:30
      Цитата: a.s.zzz888
      Вечная память!

      Именно ! Подвигу жить вечно в сердцах миллионов !!! soldier
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 09:42
        ДЛЯ СПРАВКИ: Первым "подвиг Матросова" совершил политрук танковой роты Александр Константинович Панкратов в конце лета 1941 года. Указом от 16.03.1942г. присвоено звание Героя Советского Союза. О подвиге А.Матросова в силу обстоятельств, раньше, чем о героизме других, стало известно всей стране, поэтому его считают первым Героем. За время Великой Отечественной войны 435( данные незначительно по разным источникам разнятся) бойцов и командиров, политработникв и партизан, повторили подвиг Матросова. 167 из них посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, остальные награждены различными государственными наградами.....да и ещё .7 человек из числа повторивших подвиг, ВЫЖИЛО!!!!
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:53
          Слава hi Всё верно пишешь и выше , и ниже . Спасибо за уточнения и дополнения ! good drinks
          bouncyhunter
  2. Rotmistr Сегодня, 09:24
    Это очень важно
    Молодцы
    Rotmistr
  3. Арон Заави Сегодня, 09:31
    Все таки почему этот подвиг связали с именем Матросова? Например огненные тараны летчиков связаны с именем Гастело, который был среди первых кто совершил этот подвиг. Те более, что до Матросова пожертвовали собой так более сотни советских солдат. Первым же насколько известно был политрук Панкратов.

    19 августа 1941 года противник сумел ворваться на северо-восточную окраину Новгорода. Разведкой было установлено, что в стенах Кириллова монастыря немцы создали наблюдательный пункт, откуда корректировали свой артиллерийский огонь. В ночь с 24 на 25 августа 125 танковому полку была поставлена задача —внезапным ударом овладеть монастырем.
    Выполнение этой задачи было поручено роте лейтенанта Платонова, в которой младшим политруком был Александр Панкратов. Однако расчет на внезапность себя не оправдал, гитлеровцы встретили наших бойцов шквальным пулеметным огнем. Был убит командир роты, солдаты залегли. Оценив обстановку, младший политрук Панкратов ползком добрался до вражеского пулемета и забросал его гранатами. Пулеметный расчет противника на какое- то время прекратил огонь, но вскоре возобновил его с новой силой. Продвижение солдат роты младшего политрука Панкратова вновь приостановилось, на поле боя появилось много убитых и раненых. Тогда Панкратов сделал резкий рывок в сторону вражеской амбразуры и грудью закрыл изрыгающий пламя ствол пулемета. Рота тут же поднялась в атаку и ворвалась в пределы монастыря.
    Родина высоко оценила подвиг молодого политработника. 16 марта 1942 г. ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
    Арон Заави
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:40
      Арон Заави Сегодня, 09:31 Все таки почему этот подвиг связали с именем Матросова?


      Первый, второй, пятый, сотый... Да потому, что они все ГЕРОИ!!! Кстати, в ВОВ и около 10 евреев повторили подвиг А.Матросова.
      a.s.zzz888
    2. LiSiCyn Сегодня, 09:42
      Нисколько, не сомневаюсь в подвиге А. Матросова... Тем не мение, пулемет MG был самым мощным, в своем калибре... "Пилорама", как его наши бойцы называли... Я понимаю, как можно накрыть пулемет, на бруствере в окопе...
      Но, не понимаю, как закрыть амбразуру??? request
      LiSiCyn
      1. роман66 Сегодня, 10:13
        как-то да, первая же очередь должна отбросить от амбразуры. 2-3 секунды на рывок?
        роман66
        1. BIP PS FSB RF Сегодня, 10:23
          Цитата: роман66
          как-то да, первая же очередь должна отбросить от амбразуры. 2-3 секунды на рывок?

          Куда отбросить? меньше боевиков смотрите.
          BIP PS FSB RF
          1. роман66 Сегодня, 10:25
            коллега, "останавливающее действие пули" - знакомы с таким термином?
            роман66
            1. BIP PS FSB RF Сегодня, 10:46
              не только знаком, но и видел в действии. А так же физику учил, где основное правило - сила действия равна силе противодействия.
              BIP PS FSB RF
              1. роман66 Сегодня, 10:50
                т.е. пуля не отбрасывает тело? смущало это всегда... а еще больше возмущали командиры , посылавшие солдат на дот, не расхреначив его предварительно артиллерией или авиацией. грустно. и вот еще - николай романов у нас святой , а Матросов нет. а куда уж святее?
                роман66
                1. LiSiCyn Сегодня, 11:10
                  Цитата: роман66
                  т.е. пуля не отбрасывает тело?

                  Скорострельность MG, такова, что даже "если" не отбросит... Попилит на куски...
                  LiSiCyn
            2. Orionvit Сегодня, 11:28
              Цитата: роман66
              "останавливающее действие пули"

              С ног сбивает, это да.
              Orionvit
          2. LiSiCyn Сегодня, 12:32
            Цитата: BIP PS FSB RF
            Куда отбросить?

            Назад... yes
            Вы, 5,45 с 7,92 не путайте...
            Воспоминания фронтовиков, почитайте... request
            LiSiCyn
        2. Alexey RA Сегодня, 16:21
          Цитата: роман66
          как-то да, первая же очередь должна отбросить от амбразуры.

          Тогда стрельба с рук из пулемёта тоже невозможна - пулемётчика должно отбрасывать назад. Причём ещё больше, чем тело, в которое попадают пули - потому как пуля зачастую пробивает тело насквозь, не передавая ему всего импульса и всей энергии.
          Отбрасывание назад тела при попадании пули проверяли ещё Сэвидж с Хайнеманом. Результат - Busted!: свиная туша при попаданиях слегка шевелилась.
          Кстати, если бы пулемётная очередь отбрасывала назад тело, то блокпосты и окопы из мешков с песком разбирались бы из пулемёта влёт. smile
          Alexey RA
          1. роман66 Сегодня, 16:41
            так-то логично. но кто-то где-то врет
            роман66
            1. BIP PS FSB RF Сегодня, 17:03
              Цитата: роман66
              так-то логично. но кто-то где-то врет

              Кто-то пишет, не разбираясь...
              Алексей выше все подробно описал. А опыты по влиянию пули на тело, вы можете посмотреть в одной из серий "разрушители легенд". Это из наиболее доступного.
              BIP PS FSB RF
          2. LiSiCyn Сегодня, 16:58
            Цитата: Alexey RA
            окопы из мешков с песком разбирались бы из пулемёта влёт.

            А они и разбиваются, при большом кол-ве попаданий. К тому же, мешок лежит... Плотность песка и чел.тела...
            Отвод пороховых газов, смягчение отдачи...
            Цитата: Alexey RA
            пулемётчика должно отбрасывать назад.


            Цитата: Alexey RA
            Тогда стрельба с рук из пулемёта тоже невозможна -

            Прицельная, нет...
            Еще раз напоминаю, по воспоминаниям фронтовиков , MG просто "пилил" людей пополам...
            LiSiCyn
            1. Alexey RA Сегодня, 17:05
              Цитата: LiSiCyn
              А они и разбиваются, при большом кол-ве попаданий. К тому же, мешок лежит...

              Так и человек на амбразуре тоже лежит.
              Цитата: LiSiCyn
              Плотность песка и чел.тела...

              Играет не в пользу мешка с песком, которому пули передают весь импульс. К тому же, мешок легче - поэтому он от пулемётной очереди должен летать ещё круче человека. smile
              Цитата: LiSiCyn
              Еще раз напоминаю, по воспоминаниям фронтовиков , MG просто "пилил" людей пополам...

              Распилил. И что? Теперь в амбразуре лежат 2 полчеловека.
              Для удаления преграды её нужно не распиливать, а выталкивать. Желательно - полностью.
              Цитата: LiSiCyn
              Прицельная, нет...

              Если попавшая в человеческое тело очередь отбрасывает это тело, то стрелять с рук невозможно вообще никак - пулемётчик должен лететь в обратную сторону. smile
              Alexey RA
              1. LiSiCyn Сегодня, 18:06
                Цитата: LiSiCyn
                Отвод пороховых газов, смягчение отдачи...
                Цитата: Alexey RA
                пулемётчика должно отбрасывать назад.
                LiSiCyn
    3. Чёрный Сегодня, 09:44
      Все таки почему этот подвиг связали с именем Матросова?
      Во время, когда А.Матросов совершал этот подвиг, в его подразделении находился корреспондент газеты "Красная звезда". Он написал очерк об этом и предоставил его своему редактору. Редактор, оценив важность данной статьи, постарался чтобы этот очерк попал к И.В.Сталину. Сталин прочитав очерк произнес свою историческую фразу: "Вот как надо воевать - равнение на Александра Матросова!". С тех пор легендарное имя А.Матросова было на слуху у всех и весь мир узнал об Александре Матрососве. А до Матросова этот подвиг уже совершили более 100 человек.Но надо понимать, что была война. Информационная база была не какая. Не было возможности СМИ и Интернета. только после войны мы стали узнавать новые имена героев, кто этот подвиг совершил. На сегодняшний день самая обширная и полная информационная база на этих героев находится в Фонде им.В.Ф.Маргелова и насчитывает - 435 героев ( у нас, под Владикавказом, есть памятнк Петру Барбашову, который в ноябре 1942 совершил аналогичный Подвиг)
      Чёрный
    4. Кубик123 Сегодня, 11:56
      Цитата: Арон Заави
      Все таки почему этот подвиг связали с именем Матросова?
      ...
      Первым же насколько известно был политрук Панкратов.

      Первым был Колумб, а назвали Америку именем Амери́го Веспуччи.
      Кубик123
  4. Опер Сегодня, 09:34
    Это гены. Приходит вот такая ситуация и солдат понимает - так надо! Просто не думать о себе. Человек это осознает и уходит в вечность. За други своя! Попробуйте объяснить нашим западным партнерам русскую поговорку - на миру и смерть красна! Бесполезное дело.
    Опер
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:53
      Опер Сегодня, 09:34
      Это гены.

      Это русский дух, это заложено с молоком матери, и потому это не дано понять забугорникам. НИЩИЕ ОНИ ДУХОМ, НИЩИЕ!
      a.s.zzz888
  5. Stas157 Сегодня, 09:44
    Все это очень хорошо, что Минобороны публикует такие материалы. Но, где же Минобразования? Сейчас школьники даже не знают, кто такой Александр Матросов!
    Буквально недавно, сыну рассказывал, его тезка, Александр Матросов, ради спасения других закрыл телом амбразуру пулемета, приводил это в качестве примера высшей жертвенности, какая бывает у людей...
    А ребенок в своим 11 лет не слухом не духом про это. Зато рассказывает мне, что их в школе учат какой Сталин был кровавый тиран, и как всё его боялись, и усиленно расхваливают Путина и то как мы сейчас хорошо живём в отличие от времени СССР. Вот такое нынче образование. Нужно ли удивляться, что на выходе появляются такие, как Коля из Тюмени?
    А статье плюс, однозначно. Только к реальной жизни это имеет небольшое отношение. Из детей делают таких же кастрюль, как в соседней стране. На словах Путин очень мягко и обтекаемо говорит о СССР, на делах - образование, фильмы, СМИ... Все работает на очернение социалистического прошлого.
    Stas157
    1. x.andvlad Сегодня, 10:10
      Цитата: Stas157
      Только к реальной жизни это имеет небольшое отношение. Из детей делают таких же кастрюль, как в соседней стране.

      Видимо, это зависит и от руководства учебных заведений и местных властей.

      Чем больше таких напоминаний будет по нашим городам и весям, тем лучше.
      x.andvlad
  6. taiga2018 Сегодня, 10:09
    помню когда ещё учился в школе и нам рассказывали про этот подвиг,я думал,а смог бы тоже так...
    taiga2018
  7. Silvestr Сегодня, 10:13
    когда читаешь архивные документы войны- аж дух захватывает: какие были люди, незаметные на гражданке, а в войну совершившие ПОДВИГ. Закрыть своим телом пулемет- это не каждый сможет.На таких примерах и рождаются ГЕРОИ Филипповы!
    Silvestr
  8. Masya Masya Сегодня, 10:15
    Строчит нещадно пулемет,
    К земле сырой прижалась рота.
    Он смело сделал шаг вперед,
    Закрыв собою "жерло' дзота.

    Ты высшей доблести достиг,
    Броском в бессмертие ворвался.
    Один рывок, короткий миг,
    С землею на всегда обнялся.

    Твой подвиг вечен, не умрет,
    Останется в людских сердцах.
    Закрыв, собою пулемет,
    Прославил , ты себя в веках...
    Никто не забыт, ничто не забыто!
    Masya Masya
  9. Blue Fox Сегодня, 10:38
    Цитата: LiSiCyn
    Но, не понимаю, как закрыть амбразуру???


    Вот конструкция типового немецкого ДЗОТа, на ней хорошо видно, что амбразура представляет собой, особенно её вид сверу, показывающий напольную защитную земляную обсыпку. Закрыв собой этот сектор , боец сразу же перекрывал обзор и мешал прицельному ведению огня, пусть даже пули и пробивали его тело насквозь. При этом откинуть тело изнутри ДЗОТа было не так-то просто, достаточно представить, как сдвинуть груз массой, допустим, всего лишь в 70 килограммов лежащий на расстоянии превышающеем длину вытянутой из ДЗОТа руки через достаточно невысокую амбразуру. Для этого требовалось или покинуть ДЗОТ и убрать тело снаружи, или прилагать усилия изнутри с помощью чего-то вроде черенка от большой сапёрной лопаты.
    P.S. Как-то на одном из известных многим коллегам из Питера ДОТе КаУРа ,что у Медного озера, провели такой эксперимент, я попробовал изнутри ДОТа стволом СВТ отодвинуть полиэтиленовый мешок с песком (страйкболисты там из них строят свои "крепости"), перекрывающий амбразуру. Получилось с большим трудом и то не полностью, а главное на это потребовалось больше 40 секунд. А ведь в мешке и 50 кг не было.
    Blue Fox
    1. igordok Сегодня, 16:20
      Памятник на месте гибели А.Матросова в 70годах прошлого века. Местность болотистая и бетонный "дот" разрушается, и современный памятник уже другой. К сожалению, многие видя этот памятник, считают что А.Матросов закрыл амбразуру ДОТа, а не ДЗОТа.
      igordok
  10. AlexVas44 Сегодня, 11:16
    Вспомнили! 254-й гвардейский мотострелковый полк имени Героя Советского Союза рядового Александра Матросова в послевоенное время дислоцировался в Таллине.В начале девяностых годов вывели из Эстонии и разместили в городе Ельне. Построили на немецкие деньги прекрасный жилой городок , служить бы и служить. Но, как у нас водится, полк имени Александра Матросова вместе со своей 144 Гв.МСД прекратил свое существование. Где теперь находится уголок Героя, в какой части на вечерней поверке называют его имя, навечно зачисленное в списки полка, – вряд ли ответит и самый дотошный военный исследователь. Следовательно, лишь для вроде бы как «записных ура-патриотов» он остался символом воинской чести и доблести, самоотверженности и героизма, – для Российской армии, ее конкретной воинской части – уже, к сожалению, нет.
    AlexVas44
  11. Гардамир Сегодня, 11:36
    Хорошо читать такие статьи и комментарии. Нет ни наших, ни ваших. Все едины в уважении к подвигу Героя.
    Гардамир
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