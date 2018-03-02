Минобороны опубликовало материалы к 75-летию подвига Александра Матросова

В последних числах февраля 1943 года бойцом Красной Армии был совершен подвиг, который в истории Великой Отечественной войны получил имя собственное – "подвиг Александра Матросова". В разделе представлены материалы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации – подлинные свидетельства его подвига,

Минобороны РФ запустило на своем сайте мультимедийный раздел с архивными документами, посвященными подвигу стрелка-автоматчика 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сталинской стрелковой бригады добровольцев-сибиряков Героя Советского Союза красноармейца Александра Матросова.говорится в релизе военного ведомства.В разделе приводится доклад заместителю начальника Главного Политуправления РККА, датированный декабрем 1944 года, в котором содержится подробный отчет о работе по установлению точного места погребения Александра Матросова с описанием состояния могилы и предлагаемых мероприятий по увековечению его памяти.Кроме того, рассказывается и о других героях, повторивших подвиг Матросова.«Сотрудники архива по крупицам собрали информацию о 500 героях из многочисленных разрозненных документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Данная информация сведена в сборник и в ближайшее время будет опубликована», – отмечается в сообщении.