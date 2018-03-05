20:46 05 марта

Новое оружие Путина «дестабилизирует» Америку

Говорящие головы Пентагона сделали вид, будто армию США не удивили громкие заявления Путина. Граждане США могут не волноваться. По словам представительницы американских военных Даны Уайт, Пентагон к защите страны «полностью готов». Что касается целей Путина, то, по мнению представителей американских правящих кругов, русский лидер собирается «дестабилизировать» Америку.



Как заявила на брифинге представительница Пентагона Дана Уайт (Dana W. White), американское оборонное ведомство не удивилось, когда прозвучали заявления В. В. Путина о новейшем русском оружии. Об этом Путин сообщил в своём послании к Федеральному собранию РФ.


По словам Уайт, в Пентагоне «не удивлены» заявлению господина Путина. Американцы могу не волноваться: армия «полностью готова».

Кроме того, Уайт поведала прессе о миролюбии Пентагона. К примеру, американские системы ПРО вовсе не направлены против России. Они установлены «по большей части» из-за политики «государств-изгоев». Против же России американская «противоракетная оборона» никогда не была направлена.

Также она отметила, что Пентагон обязан «гарантировать» американскому народу наличие «надёжных ядерных средств сдерживания».

«Мы готовы защищать свой народ, чего бы это нам ни стоило!» — подчеркнула она не без пафоса.

Напомним, в послании Путина Федеральному собранию основной упор был сделан на военную компоненту. Президент РФ подробно остановился на разных видах мощных вооружений, среди которых было названо гиперзвуковое оружие (комплексы «Авангард», «Кинжал»), боевые лазеры, ядерные подлодки-беспилотники, крылатая ракета с энергетической ядерной установкой. Затем президент рассказал об активной фазе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая в перспективе заменит ракету «Воевода» (в НАТО её предпочитают называть «Сатаной»). Словами Путин не ограничился: была продемонстрирована видеозапись испытаний новой МБР. Подытоживая, русский президент отметил, что новые образцы оружия превращают систему ПРО США, а также приближение военной инфраструктуры НАТО к России в нечто бессмысленное.

Заявление России о разработке новых стратегических вооружений, «непроницаемых для обороны Запада», вряд ли изменит баланс мировой державы, убеждён Роберт Бёрнс, автор «Вашингтон пост».

Российские ядерные ракеты уже сейчас имеют возможность «уничтожить американскую армию», а стратегия обороны США основана главным образом «на сдерживающей угрозе массового ядерного возмездия, но не на непроницаемом щите против российских ракет», напоминает журналист. Некоторые аналитики говорят, что заявления президента Путина о новом оружии могут ускорить гонку вооружений России и Соединённых Штатов. В прошлом месяце Соединённые Штаты назвали Россию основной причиной, из-за которой США приходится разрабатывать два новых вида ядерных вооружений: боеголовку низкой мощности для баллистической ракеты у подводных лодок и крылатую ракету морского базирования.

Администрация Трампа пообещала расширить ядерную мощь США в связи с наращиванием сил Россией. И новые заявления Путина вряд ли изменят это «уравнение» или свернут руководство Трампа с пути модернизации всего ядерного арсенала США стоимостью в сотни миллиардов долларов и расширения противоракетной обороны, иронизирует журналист.

Далее Бёрнс развивает ироническое отношение к России, указывая, что Путин спустя «несколько дней», как ожидается, «выиграет» на выборах «ещё один шестилетний президентский срок».

Заявления Путина о новом оружии, в том числе о гиперзвуковой ракете, «не имеющей аналогов в мире», однако не являются чем-то новым для Пентагона. Недавно Пентагон как раз упоминал о работе России над «подводным беспилотником с межконтинентальным радиусом действия» и о гиперзвуковом оружии, над которым, между прочим, работают и Вашингтон, и Пекин.

Вместе с тем Пентагон публично не говорил о крылатой ядерной ракете, которую описал в своём послании господин Путин. Но и тут ничего нового нет: такое вооружение походит на работы США 1960-х годов. В США в те годы трудились над созданием аналогичного оружия, получившего имя «The Big Stick». В конечном итоге всё это пошло на свалку.

Белый дом, продолжает автор, подтвердил, что правительству США насчёт русских вооружений всё прекрасно известно. «Президент Путин лишь подтвердил то, что правительство Соединённых Штатов знало всё время. Хоть Россия и отрицает это, но она уже более десяти лет разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений, чем прямо нарушает свои обязательства по договорам», — цитирует корреспондент пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс, которая прокомментировала заявления Путина.

Выступили и лица Госдепартамента США.

Пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науэрт тоже, по-видимому, переполняла ирония, поскольку она сказала, что Путин «заигрывал с аудиторией». По её мнению, «хвастовство Путина безответственно».

Хизер Науэрт полагает, что наблюдать за русскими видеороликами, которые Путин показывал во время выступления, было просто «прискорбно». По словам Науэрт, на видео была показана «ядерная атака на Соединённые Штаты». Видео госпожа Науэрт обозвала «мерзким».

Сам Путин, продолжает журналист, сказал, что его заявление направлено на привлечение внимания Америки. Но тут же отметил, что он (Путин) открыт для переговоров с США. Также Путин утверждает, что новое оружие России сделает бесполезной и американскую, и европейскую оборону.

Томас Кэрэко (Thomas Karako), эксперт по вопросам противоракетной обороны из Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), считает, что эти заявления Путина согласуются с более широкой моделью «российского мышления» на темы ядерного оружия и роли России в мире.

Микаэла Додж (Michaela Dodge), эксперт по противоракетной обороне фонда «Наследие» (Heritage Foundation), сказала, что заявления Путина подтверждают правоту администрации Трампа, недавно выпустившей обзор политики в области ядерного оружия и высказавшей озабоченность, связанную с поведением Москвы.

По мнению администрации Трампа, действия Москвы чреваты возможностью просчёта, который приведёт к неконтролируемой эскалации конфликта в Европе. В обзоре говорится о российской доктрине, известной как «эскалация деэскалации»: Москва может применить или угрожать применить ядерное оружие низкой мощности в условиях ограниченного традиционного конфликта в Европе, рассчитывая, что такая тактика заставит Соединённые Штаты и НАТО «отступить».

В иронии нельзя отказать и русским. Русские всегда умело хорошо пошутить: американцы соврать не дадут. Как раз американцам и адресована новая шутка российского посольства в США.

Посольство России в США пригласило американских граждан поучаствовать в конкурсе названий для новейших образцов русского оружия. «Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе «Назови это оружие» для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия», — цитирует РИА «Новости» англоязычную страницу посольства в «Твиттере».

Ранее В. В. Путин заявил, что условные наименования для новой российской крылатой ракеты глобальной дальности и подводной беспилотной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, и их можно предложить на сайтах Минобороны.

Хизер Науэрт, Дана Уайт да и сам Дональд Трамп могли бы устроить небольшое соревнование и поучаствовать в русском конкурсе. Почему нет? Натовцам всё равно придётся придумывать названия для собственной классификации русского оружия.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 22

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  1. ul_vitalii Сегодня, 15:34
    Что в лоб, что по лбу этим американцам, друзьями всё равно не станим, дышим ровно, работаем дальше.
    ul_vitalii
    1. Alena Frolovna Сегодня, 19:44
      Пентагон к защите страны «полностью готов». Что в лоб, что по лбу этим американцам...


      Готовы-то, может и готовы, но как сказал Владимир Владимирович:

      "Техника и оружие, даже самое современное, рано или поздно появятся в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует. У нас это уже есть и будет ещё лучше.

      ГЛАВНОЕ в ДРУГОМ!

      Таких людей, таких офицеров как наш лётчик, гвардии майор Роман Филипов у них не будет никогда!"

      А это слово из прошлого о наших героях, о наших русских людях.

      В благословенной России, по духу благочестивого народа, Царь и Отечество составляют одно, как в семействе составляют одно родители и дети их.

      Развивайте в русских воинах живущую в них мысль, что они, принося жизнь свою в жертву Отечеству, приносят её в жертву Богу и сопричисляются к святому сонму мучеников Христовых…

      Особенная судьба народа Русского!

      Ничего не сделать никаким Наполеонам там, где действует рука Божия …

      Да не прольётся драгоценная кровь героев к подножию подлой политики европейской».
      Из писем свт. Игнатия Брянчанинова к Н.Н. Муравьеву-Карскому
      Alena Frolovna
  2. БЛОНДИН Сегодня, 15:37
    Москва может применить или угрожать применить ядерное оружие низкой мощности в условиях ограниченного традиционного конфликта в Европе

    Что такое
    ТРАДИЦИОННЫЙ

    конфликт?
    Это когда Европа раз в сто лет собирается в поход на Русь и традиционно отгребает?
    БЛОНДИН
  3. Altona Сегодня, 15:40
    Так вроде в 2004, в 2007 и в 2015 году специально для американцев были сделаны утечки по Сармату, по крылатым ракетам и по Статусу-6. Они там совсем уже что ли? А видео, где убивают Саддама Хуссейна и Муамара Каддафи было видимо сплошь гуманистическим? США между прочим освоили новый вид телевизионного искусства "война он-лайн", показывая по CNN "Бурю в пустыне" и "атаку 11 сентября 2001 года".
    P.S. Не знаю как они назовут наше новое оружие, хотя явно напрашивается название "трампец вашей америке", но видимо будет что-то типа Putin's strike.
    Altona
    1. Арон Заави Сегодня, 16:03
      Цитата: Altona

      P.S. Не знаю как они назовут наше новое оружие, хотя явно напрашивается название "трампец вашей америке", но видимо будет что-то типа Putin's strike.

      Американцы не дергаясь просто модернизируют свои МБР. Даже не гонятся новые разрабатывать. Они вполне уверены, что для взаимного Армагедона им хватит и сегодняшних средств.
      Арон Заави
      1. Семен1972 Сегодня, 16:09
        Я считал, что до 01.03.2018 г Россия была в безопасности...а нет, вот теперь уже точно в безопасности, вот только теперь)))
        Кстати, если ракета обходит все ПРО и имеет НЕОГРАНИЧЕННУЮ дальность..от чего не запустить их штук 20 и пусть летают над Америкой, их же сбить не могут и они не ограничено могут летать?)))
        И совсем непонятно...когда эти тупые американцы после просмотра наших мультиков начнут уже дань выплачивать??? Как так, мы самые сильные в мире, а они не сдаются? Что дальше тогда делать???
        Семен1972
        1. михаил3 Сегодня, 18:15
          У американцев есть такой ракетоносец. На тех самых ядерных двигателях. Просто их выхлоп сделает под собой радиоактивную пустыню, а то б мы давно на атомных самолетах тут летали, и на ядерных поездах ездили.
          Думаю что наши ракеты дают выхлоп почище, но печаль все равно немалая.
          Наша то военная доктрина неизменна, вы просто себя обижать не даем, а вот их полетела в тартарары. Они то считали себя неуязвимыми! А мы уменьшили движок до разумных габаритов, и...
          михаил3
      2. Cresta999 Сегодня, 16:37
        Ага, не дергаясь закладывают бюджет на оборонку в 700 млрд. баксов. Не дергаясь. Спокойно так...
        Cresta999
        1. yehat Сегодня, 17:14
          большая часть идет на содержание и обновление текущей инфраструктуры
          общая сумма разработок вряд-ли дотягивает до 100 млрд
          yehat
    2. 97110 Сегодня, 20:38
      Цитата: Altona
      Они там совсем уже что ли?

      Вчера жена на эту тему говорила. Обратила внимание на Женечку Ссаки и её последовательниц. Я внимательно к словам жены прислушиваюсь. Обычно она права. Так что убирайте там вопросительный знак - нет вопроса.
      97110
  4. BAI Сегодня, 16:19
    Мы готовы защищать свой народ, чего бы это нам ни стоило

    Американским налогоплательщикам придется в очередной раз раскошелиться.
    BAI
    1. Галеон Сегодня, 16:35
      Почему американским? В феврале наш центробанк купил зеленых фантиков на 113,7млрд.руб - все сверхдоходы от продажи газа. Представляете, сколько за год получится? Ну а если им на новые ракетные системы не хватит, мы в будущем году еще возьмем - пусть печатают!
      Галеон
      1. Семен1972 Сегодня, 17:16
        Цитата: Галеон
        В феврале наш центробанк купил зеленых фантиков на 113,7млрд.руб - все сверхдоходы от продажи газа.

        А Вам никто не говорил, что держать все деньги в одной корзинке нельзя? И эти фантики еще и проценты приносят...и это лучше, чем "друзьям" на девочек и яхты отдать, разве нет?
        Семен1972
        1. Галеон Сегодня, 17:50
          Семен, а разве кроме как отдать "друзьям", их деть некуда? Может, на здравоохранение, чтоб не сокращали медпомощь на селе? Может, на "скорых" зарплату прибавить? Фрегат какой-нибудь достроить или профобразование организовать хоть какое-нибудь? Все так плохо, что сразу "отдать друзьям" сразу, а то все равно украдут: очередное Сколково построят, или нет - военный научный центр в Анапе - военных НИИ в стране ж ни одного, и никогда не было!
          P.S. А проценты приносит оборот денег, когда деньги делают деньги, а не когда их отдают на хранение соседу. Вы хотите отдать на 1,5% дохода, а самим занимать под 12%. Кудриномика, так-растак!
          Галеон
          1. Семен1972 Сегодня, 17:56
            Цитата: Галеон
            Семен, а разве кроме как отдать "друзьям", их деть некуда?

            Хорошо, ответьте сами на свой вопрос, почему друзья богатеют, а на медицину расходы сокращаются? Вы машину, когда уходите, закрываете? А зачем, разве нельзя верить людям? Разве у нас воры все?
            Семен1972
            1. Галеон Сегодня, 18:00
              Тут у вас неудача с примером: у меня на машине нет сигнализации. Просто запираю двери, как обычный хозяин. Потому что в правилах написано, что я обязан принять все меры, чтобы в мое отсутствие никто не мог воспользоваться моим транспортным средством. А вы, если машину не закрываете, совершаете административное правонарушение, т.к. в руках злоумышленника ваш автомобиль может явиться средством совершения преступления или даже орудием убийства.
              Подумайте еще раз хорошенько, как возразить.
              А потом, это вы подняли тему "друзей". Я их деньги не считал, откуда мне знать, почему они богатеют? Я ж не их бухгалтер.
              Галеон
  5. Altona Сегодня, 17:47
    Цитата: Арон Заави
    Американцы не дергаясь просто модернизируют свои МБР. Даже не гонятся новые разрабатывать. Они вполне уверены, что для взаимного Армагедона им хватит и сегодняшних средств.

    ---------------------------
    Арон, я в курсе, и гиперзвуковые средства у них тоже есть. Может чуть пониже и пожиже наших, но есть...С числами Маха 5-10...
    Altona
  6. Altona Сегодня, 17:49
    Цитата: Семен1972
    А Вам никто не говорил, что держать все деньги в одной корзинке нельзя? И эти фантики еще и проценты приносят...и это лучше, чем "друзьям" на девочек и яхты отдать, разве нет?

    ----------------------------
    Проценты там так себе, от перезагрузки российской экономики можно получить гораздо больше, хотя бы те же искомые 7% годового роста.
    Altona
  7. ЖИГАН Сегодня, 17:51
    А меры не знают как им реагировать. То ли развод, то ли реально у России есть такое... lol СССР не выдержал гонки, выдержит ли сга wink
    ЖИГАН
    1. Семен1972 Сегодня, 18:00
      Цитата: ЖИГАН
      А меры не знают как им реагировать. То ли развод, то ли реально у России есть такое...

      А Вы сами знаете, как реагировать? Вас развели, так как перед выборами можно пороть чушь или реально во всех технологиях у нас попа и мы их покупаем, а тут какие то гении прям собрались. И где достижения для людей, раз у нас такие таланты.. Ну то, что потрогать и пощупать можно. А америкосы не гадают, у них спец службы есть и все давно обо всех им известно...По крайней мере мир не изменился, а в сетях ходят байки уже у супер мультяшках оружиях...
      Семен1972
  8. Yak28 Сегодня, 18:10
    На фига Путин вообще об этом ляпнул,спец службы и так всё знают,у США военный бюджет и так огромен,а будет ещё больше.Американцам доллары напечатать не сложно,плюс в союзниках США ходят богатые европейские страны,а у нас союзников нет,постсоветская нищета которая тянет с России деньги не в счёт
    Yak28
  9. Адекватный Сегодня, 20:10
    Больше денег потратят :) Гос.долг должен расти :))
    Адекватный
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