18:59 02 марта
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Американский источник: договоренности о переговорах РФ и США по стратегической стабильности сорваны

Москва и Вашингтон планировали в ближайшие дни провести новый раунд переговоров по стратегической стабильности, однако он, судя по всему, сорвался, передает ТАСС сообщение источника в США.

Сергей Рябков

По данным источника, «новые межведомственные встречи должностных лиц России и США с целью обсуждения всего спектра вопросов стратегической стабильности, а также двусторонних отношений намечалось провести в начале марта в (австрийской столице) Вене».


Председательствовать на переговорах должны были заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон.

Тем не менее, по словам собеседника, «данные встречи, по всей видимости, не состоятся».

Агентству пока не удалось получить комментарии по этому поводу у российского посольства в Вашингтоне.

Рябков и Шэннон ведут переговоры не только по стратегической стабильности, но и по устранению различных проблемных моментов в двусторонних отношениях. Им практически поручили «разгребать завалы», образовавшиеся за последние годы в результате резкой деградации отношений между странами. Создание этого канала стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле 2017 года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре прошлого года подтвердил, что стороны намерены сохранить механизм таких переговоров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Vard Сегодня, 09:45
    И что характерно по вине США... Уж больно им не нравиться, что их потихоньку задвигают в угол...
    Vard
    1. Венд Сегодня, 09:48
      Видно послание президента России, сломало разработанную модель давления США на Россию. Американцы в панике, новой модели договариваться у них нет, да они и не умеют договариваться, только с позиции силы, давления и шантажа. А тут такой облом.
      Венд
      1. jjj Сегодня, 09:50
        Им теперь надо свыкаться с мыслью о дислокации рядом с парашей
        jjj
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
          Надо , но матрасы упираются рогами и копытами и всеми доступными им методами и средствами .
          bouncyhunter
        2. BerBer Сегодня, 10:01
          Это конечно радует. Но нужно понимать, что в руках США достаточно ресурсов для влияния. Тот же доллар (будь он неладен), всё ещё действующий инструмент.
          BerBer
          1. x.andvlad Сегодня, 10:44
            Цитата: BerBer
            доллар (будь он неладен), всё ещё действующий инструмент.

            Более чем.
            И мало кто спешит отказываться от него. А США уже давно беззастенчиво используют его как инструмент давления как в мирных так и в военных целях.
            x.andvlad
      2. Монос Сегодня, 10:00
        Амерам по душе "стратегический хаос". А тут новый реальный фактор стабильности выкатили. Надо брать паузу, обкашлять это дело в Госдепе. Вот и тормознули. smile
        Монос
      3. Лелёк Сегодня, 12:40
        Цитата: Венд
        А тут такой облом.

        hi
        Во всяком случае запад получил предупреждение, что с Россией лучше договариваться на паритетных началах, а не исполнять "вензеля" на таночках вдоль её границ и не пытаться сломать санкциями. Предупреждение однозначное и своевременное. А вот внемлет ли "запад" этому предупреждению или предпочтёт надувать щёки и выпячивать животики, узнаем в ближайшее время. Во всяком случае "туманный Альбион" предпочёл посеять панику среди аборигенов острова с воплем "караул !" от МИД и МО. yes
        Лелёк
    2. Охотовед 2 Сегодня, 09:51
      Цитата: Vard
      И что характерно по вине США... Уж больно им не нравиться, что их потихоньку задвигают в угол...

      Тоже, прям новость! Матрасы под переговорами принимают - только почитание и капитуляцию! А тут, удивление - переходящее а Истерику! Посмотрите новости США, Госдеповский брифинг - характеристика одна, Русские идут, и всех убьют! fool хотя.... soldier
      Охотовед 2
      1. самоход Сегодня, 10:11
        ну, ИСТЕРИКА - это сильно (сколько военных баз США находится у границ России?). больше подходит УДИВЛЕНИЕ
        самоход
    3. Dimontius Сегодня, 09:54
      После вчерашнего ушата холодной воды необходимо показательно посылать амеров по всем возможным договоренностям! Срывать встречи типа этой, жестко отвечать на все выпады, валить в конце концов их военных советников в Сирии, перекрыть экономический поток с Украиной. Надо показать,что наши позиции сильны не только на видеороликах в Манеже, но и реально отражают силу нашей позиции. Тогда и только тогда будет шанс разгрести немного эти "завалы"
      Dimontius
      1. Orionvit Сегодня, 11:44
        Цитата: Dimontius
        необходимо показательно посылать амеров по всем возможным договоренностям!

        Они только этого и ждут. С другой стороны, кто в мире вообще знает позицию России по разным вопросам? Везде, со всех экранов во все уши льётся только одно, об агрессии России и о её "желании" разрушить демократию и завоевать все "свободолюбивые народы". К примеру послушайте что говорят украинские СМИ в адрес России, да о самом дьяволе отзываются с большей теплотой. Так что ребята из госдепа свою работу знают.
        Orionvit
    4. zhekazs Сегодня, 09:59
      Цитата: Vard
      И что характерно по вине США

      Не факт, да и в статье это не сказано. Нашим стоило бы несколько поменять шаблоны поведения. Пусть "партнеры" теперь сами ищут с нами встречи, пусть инициатива от них исходит, может научатся уже серым веществом своим шевелить.
      zhekazs
      1. taiga2018 Сегодня, 10:18
        Цитата: zhekazs
        теперь сами ищут с нами встречи, пусть инициатива от них исходит,

        действительно,может пора нам уже перестать повторять как мантру,что мы готовы к переговорам так явно показывая свою заинтересованность в них...
        taiga2018
      2. Orionvit Сегодня, 11:48
        Цитата: zhekazs
        Пусть "партнеры" теперь сами ищут с нами встречи

        Что бы "пртнёры" сами искали встречи, для начала нужно поставить их в такую "позу", в которой бы они не поучали "удовольствия".
        Orionvit
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:49
    «новые межведомственные встречи должностных лиц России и США с целью обсуждения всего спектра вопросов стратегической стабильности, а также двусторонних отношений намечалось провести в начале марта в (австрийской столице) Вене».

    Чтобы и дальше воду в ступе толочь! Хватит, натерпелись! angry
    a.s.zzz888
  3. кедр Сегодня, 09:50
    Ясно дело, Штатам как-то надо переварить речь Путина, да ещё и в своих мозгах всему этому место найти...
    кедр
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:54
      кедр Сегодня, 09:50
      Ясно дело, Штатам как-то надо переварить речь Путина, да ещё и в своих мозгах всему этому место найти...

      Потому мерикатосы и запросили в эсссссстонии солидола... laughing
      a.s.zzz888
  4. Angel_and_Demon Сегодня, 09:52
    Рябков и Шэннон ведут переговоры не только по стратегической стабильности, но и по устранению различных проблемных моментов в двусторонних отношениях. Им практически поручили «разгребать завалы»
    а как их разгребешь? если полосатые все наваливают и наваливают, тут только одно поможет
    Angel_and_Demon
  5. astepanov Сегодня, 09:52
    Это печально. С кем наши "партнеры" будут пить кофе?
    astepanov
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:55
    Агентству пока не удалось получить комментарии по этому поводу у российского посольства в Вашингтоне
    Антонов уже заявил, что встреча, на которой должен был обсуждаться вопрос и по кибербезопасности сорвана по вине Сша.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:00
      rotmistr60 Сегодня, 09:55 Антонов уже заявил, что встреча, на которой должен был обсуждаться вопрос и по кибербезопасности сорвана по вине Сша.

      Мерикатосовские неврастеники забились в судоргах! laughing
      a.s.zzz888
  7. К-50 Сегодня, 10:02
    Москва и Вашингтон планировали в ближайшие дни провести новый раунд переговоров по стратегической стабильности, однако он, судя по всему, сорвался, передает ТАСС сообщение источника в США.

    А смысл таких переговоров? Если Пин до сия только и предлагает :"вы у себя всё сломайте, остатки продайте на металлолом, потом у нас всё купите, включая продукты питания, за свою нефть и остальные полезные ископаемые, слушайте только нас и выбирайте нужных нам людей".
    Так что сорвалась очередная говорильня или нет, на баланс это никак не влияет, так как мы с поло ссатыми говорим не только "на разных языках" у нас даже понятийный аппарат совершенно с ними не стыкуется, по крайней мере на нынешнем этапе. request
    если раньше действительно можно было встретиться, что-то обсудить и принять совместное решение, то теперь сШа настолько обурели от своей исключительности, что совсем берега потеряли.
    Вот Верховный им и подкинул "информацию к размышлению", так сказать оградил пространство для дерьмократического стада.
    Пусть теперь головы об бетонные заборы ломают: "Мы просили нас услышать, вы не слушали. Послушайте теперь"
    К-50
  8. котовский Сегодня, 10:13
    Начать войну, много ума не надо.
    Думаю для Путина такой вариант неприемлим,как поражение.
    Враги нашего государства,далекие и близкие,вынуждают нас сделать такую ошибку.
    Но облом..Путин не председатель совхоза.
    Мы медленно спустимся с горы и.. hi
    котовский
  9. Vincent Сегодня, 10:13
    Новый раунд переговоров сорвался...
    Видать в Пентагоне кое-кто обос..лся.
    Vincent
  10. Alex-a832 Сегодня, 10:13
    Путин своей речью весь их запланированный шантаж опустил ниже плинтуса. "Партнёрам" требуется придти в себя и придумать, чем давить на Россию на этих переговорах.
    Alex-a832
  11. 1536 Сегодня, 10:26
    Поговорить можно и в неформальной обстановке, если друзья. А если нет, так с официальными представителями США разговаривать не о чем. Всё сказано.
    1536
  12. askme Сегодня, 10:33
    Какие переговоры о стратегической стабильности, если официальные шимпанзе правительства США и боевые () генералы Пентагона делают агрессивные заявления в адрес России чуть ли не каждый день так, будто воевать с Россией завтра собрались на полном серьезе? Для начала пусть за базаром своим официальным следят. А там видно будет...
    askme
  13. nznz Сегодня, 10:53
    да не сорваны они нисколько.Пишут так,а на самом деле,оказалось что козыри в руках Росии.Они вероятно знали о всех разработках-это и для любого интрентсерфингера не секрет.Чиал и я обэтих гипер и прочих новинках.Ошиблись американцы скорее всего в сроках и результатах. Гипер выше 20мах -это сильно,очень.Втрое-до что удалось решить задачу дальности полета и сделать ее неограниченной.Встречаю путаницу-ядерного двигателя нет на ракетах,там написано-ядерный реактор-а двигатель -т.е то что движет ракету-там вероятно такой какой принят. Т.е вместо ограниченного количества топлива ракетного стоит реактор на быстрых нейтронах и за счет этого запаса топлива расходуется очень медленно.Извлекается все что можно из него. Так мне кажется.
    вот американцы и растерялись-думали что у них времени много и они нагнут РФ
    неспешно и со вкусом.Но случился казус-нагнули их.Растерянность и крики о том что знали,есть ответ-очень характерен для этой фазы-потом будет признание,торг, и переговоры но уже на других условиях. Они отсали и сильно,даже Китай отстал,они тоже такие разрабатывают. Ну а время и средства пойдут на начало 1 половины работ по Посланию Президента. Надеюсь дожить...надоело 8тыс за 44 года стажа получать(сейчас за 5лет до 12тыс выросла)-но я на Родину не в обиде.Пусть процветает.
    nznz
    1. g1washntwn Сегодня, 11:34
      - Летит значит вертокрыл ...
      - Не вертокрыл, а вертолёт, товарищ прапорщик.
      - Кто сказал?
      - Рядовой Петров.
      - Рядовой Петров, отжаться 20 раз.
      - Так вот, летит вертокрыл с ядрёной бомбой...
      - Не с ядрёной, а с ядерной.
      - Кто сказал?
      - Рядовой Петров.
      - Рядовой Петров, отжаться 20 раз.
      - Летит вертокрыл с ядрёной бомбой, бросает ее на нашу часть, какие ваши действия?
      (голоса из строя) - Укрыться.... - Спасаться..... - Накрыться простыней...
      - Все неправильно. Ну ка рядовой Петров ты у нас самый умный.
      - Спасаю вас, товарищ прапорщик!
      - Молодец, рядовой Петров. Всем остальным отжаться 20 раз.

      Поэтому если сказали "вертокрыл с ядрёной бомбой", значит это именно вертокрыл с ядрёной бомбой а с целью конспирации или как, рядового не касается. :)
      g1washntwn
  14. g1washntwn Сегодня, 11:25
    Не представляю себе что там можно обсуждать. Выслушивать американские фантазии о нарушении РСМД? Скулеж про поддержку "диктатора Асада" или северокорейцев? Задавать американцам вопросы про уничтожение оружейного плутония и химоружия, нерасширении НАТО, после чего получить пожимание плечами? Не пора ли ставить вопрос таким образом, что
    "Вы, товарищи партнеры, как выполните все о чем договаривались ранее, тогда и приходите обсуждать следующие шаги" а иначе их все переговоры это болтология и пустая трата времени.
    Пока мы обсуждаем мирные инициативы они нам под боком обратно насуют по-быстрому модернизированных Першингов, перевооружат бармалеев в САР и поставят править Европой очередного Адольфа.
    g1washntwn
  15. alma Сегодня, 11:57
    Цитата: Orionvit
    Везде, со всех экранов во все уши льётся только одно, об агрессии России

    Логика подсказывает именно так Нам и действовать, раз уж мы за это заранее наказаны. Что бы у них был реальный повод нас ненавидеть.
    alma
  16. Alexey-74 Сегодня, 15:37
    Пора уже и нашим менять формат переговоров с США....теперь, после послания Путина, надо и нам свернуть договоренности с полосатыми, разговаривать и диктовать свои условия, не нравится.....до свидания.....
    Alexey-74
  17. СМихалыч Сегодня, 18:53
    Они не успевают памперсы сменить после Послания, вот и динамят процесс.
    СМихалыч
  18. СМихалыч Сегодня, 18:54
    Цитата: alma
    Что бы у них был реальный повод нас ненавидеть.

    Для этого нужно вернуть Аляску wink
    СМихалыч
  19. Пленник Сегодня, 18:56
    Шэннон видать ещё не отошел и отказывается выходить из бункера. laughing
    Пленник
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