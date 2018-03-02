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Американский источник: договоренности о переговорах РФ и США по стратегической стабильности сорваны
Москва и Вашингтон планировали в ближайшие дни провести новый раунд переговоров по стратегической стабильности, однако он, судя по всему, сорвался, передает ТАСС сообщение источника в США.
По данным источника, «новые межведомственные встречи должностных лиц России и США с целью обсуждения всего спектра вопросов стратегической стабильности, а также двусторонних отношений намечалось провести в начале марта в (австрийской столице) Вене».
Председательствовать на переговорах должны были заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон.
Тем не менее, по словам собеседника, «данные встречи, по всей видимости, не состоятся».
Агентству пока не удалось получить комментарии по этому поводу у российского посольства в Вашингтоне.
Рябков и Шэннон ведут переговоры не только по стратегической стабильности, но и по устранению различных проблемных моментов в двусторонних отношениях. Им практически поручили «разгребать завалы», образовавшиеся за последние годы в результате резкой деградации отношений между странами. Создание этого канала стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле 2017 года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре прошлого года подтвердил, что стороны намерены сохранить механизм таких переговоров.
По данным источника, «новые межведомственные встречи должностных лиц России и США с целью обсуждения всего спектра вопросов стратегической стабильности, а также двусторонних отношений намечалось провести в начале марта в (австрийской столице) Вене».
Председательствовать на переговорах должны были заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон.
Тем не менее, по словам собеседника, «данные встречи, по всей видимости, не состоятся».
Агентству пока не удалось получить комментарии по этому поводу у российского посольства в Вашингтоне.
Рябков и Шэннон ведут переговоры не только по стратегической стабильности, но и по устранению различных проблемных моментов в двусторонних отношениях. Им практически поручили «разгребать завалы», образовавшиеся за последние годы в результате резкой деградации отношений между странами. Создание этого канала стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле 2017 года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре прошлого года подтвердил, что стороны намерены сохранить механизм таких переговоров.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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