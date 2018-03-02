18:59 02 марта
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«Российскую угрозу» обсудят Грузия, Молдова и Украина

В Кишиневе сегодня пройдет межпарламентская конференция «Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие вызовы безопасности», сообщает Коммерсантъ.



По словам источника газеты, этот форум может стать регулярным мероприятием.


Собеседник рассказал, что «среди приглашенных есть ведущие представители американского исследовательского центра Atlantic Council, в частности исполнительный вице-президент Деймон Уилсон, а также экс-посол США на Украине и в Узбекистане Джон Хербст». Но основными лицами на встрече станут председатели парламентов Грузии, Молдавии и Украины Ираклий Кобахидзе, Андриан Канду и Андрей Парубий.

«Если все действительно не ограничится одиночным мероприятием, можно будет говорить о создании нового формата взаимодействия стран, каждая из которых обвиняет Москву в нарушении ее территориального суверенитета», – говорится в материале.

Между тем, молдавский депутат Сергей Сырбу заявил, что конференцию «ни в коем случае нельзя назвать антироссийской». Однако президент Молдовы Игорь Додон, считает иначе – он заранее назвал мероприятие «очередным антироссийским шагом» законодателей.

Грузинские депутаты считают кишиневскую конференцию важной «и с точки зрения европейской интеграции, и с точки зрения противостояния политике Москвы».

Наши государства сталкиваются с разноплановой агрессией со стороны России, поэтому консультации по объединению усилий ожидаемы, и мы их приветствуем,
сказал депутат от партии «Европейская Грузия Гига Бокерия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 85

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  1. Монос Сегодня, 10:02
    Форму капитуляции будут обсуждать?
    Монос
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
      Витя , привет ! hi
      Цитата: Монос
      Форму капитуляции будут обсуждать?

      Да нет , будут перед представителями Матрасии хвосты распускать , ну и методички новые получат . wink
      bouncyhunter
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:18
        Цитата: bouncyhunter
        ну и методички новые получат

        так и бараны новые laughing
        Angel_and_Demon
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:20
          Цитата: Angel_and_Demon
          так и бараны новые

          Каждому новому барану - новые чугуниевые ворота ! good
          bouncyhunter
          1. роман66 Сегодня, 10:23
            Паша, привет! слушай, это же начало анекдота - собрались грузин хoхол и молдаванин Россию бояться, тут американец и говорит...
            роман66
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:25
              так собрались же
              грузин хoхол и молдаванин
              а американец откуда взялся?
              Angel_and_Demon
              1. роман66 Сегодня, 10:26
                «среди приглашенных есть ведущие представители американского исследовательского центра Atlantic Council, в частности исполнительный вице-президент Деймон Уилсон, а также экс-посол США на Украине и в Узбекистане Джон Хербст».
                собственно , в этом и анекдот lol
                роман66
            2. bouncyhunter Сегодня, 10:32
              Привет , Рома ! hi
              Цитата: роман66
              собрались грузин хoхол и молдаванин Россию бояться

              Да нет , они обделались не от страха , а от лютой ненависти к комунякам ! wassat
              bouncyhunter
              1. роман66 Сегодня, 10:40
                это прикольно - в каждой стране есть своя компартия, даже и в сша
                роман66
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:41
                  Есть , вот только ни одна даже близко не напоминает компартию СССР . wink
                  bouncyhunter
                  1. роман66 Сегодня, 10:42
                    эх, Сталина на них нет!
                    роман66
                    1. bouncyhunter Сегодня, 10:47
                      Цитата: роман66
                      эх, Сталина на них нет!

                      Как там красноармеец Сухов говорил ? "Эт точно !" good drinks
                      bouncyhunter
            3. антивирус Сегодня, 11:51
              "Гондурас в огне.."
              антивирус
      2. татарин 174 Сегодня, 11:06
        Цитата: bouncyhunter
        Да нет , будут перед представителями Матрасии хвосты распускать

        До них как раз сейчас матрасам, а эти просто о себе напоминают, поговорят и разойдутся.
        татарин 174
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:12
          Цитата: татарин 174
          просто о себе напоминают, поговорят и разойдутся

          Я это и имел ввиду . Ну и денег как всегда попросят на противостояние русской угрозе .
          bouncyhunter
          1. татарин 174 Сегодня, 11:15
            Я понял вас. А вот насчёт денег - это да, но дадут ли, потому-как им срочно надо что-то в противовес тому, что вчера ВВП сказал надо создавать, а это ой-йой-йой как дорого у них стоит.
            татарин 174
            1. андрей юрьевич Сегодня, 11:32
              «Российскую угрозу» обсудят Грузия, Молдова и Украина
              новая тема подкинута...жуйте...
              андрей юрьевич
              1. татарин 174 Сегодня, 11:34
                А чего бы и не пожевать? А вы, если не надо то проходите куда шли... Но ведь остановились и заглянули тоже)))
                татарин 174
            2. bouncyhunter Сегодня, 11:46
              Вот после вчерашнего выступления ВВП многим холопам Матрасии должно стать ясно насколько они нужны (когда останутся один на один со своими проблемами , ибо матрасам не до мелочей) . wink
              bouncyhunter
      3. Монос Сегодня, 12:52
        Паша, бон джорно! hi
        Цитата: bouncyhunter
        Да нет , будут перед представителями Матрасии хвосты распускать , ну и методички новые получат .

        Это ритуальное действо. Само-собой подразумевается. laughing
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:05
          Лучше бы делом занялись , чем лясы точить и матрасам лизать . yes
          bouncyhunter
          1. Монос Сегодня, 13:20
            Цитата: bouncyhunter
            Лучше бы делом занялись , чем лясы точить и матрасам лизать . yes

            Ну ты скажешь тоже! Лизать - это и есть их главное дело!
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:43
              Это да : чего ещё можно ожидать от простейших микробов и прочих инфузорий-тапочек .
              bouncyhunter
      4. Лелёк Сегодня, 12:58
        Цитата: bouncyhunter
        Да нет , будут перед представителями Матрасии хвосты распускать , ну и методички новые получат .

        Привет, Павел.
        У всех трёх фигурантов этой "стрелки" год начался с полного прогара в экономиках. Зарабатывать тугрики честным трудом, восстанавливать и развивать свои промышленности нет охоты (свои шкурные озабоченности важнее), сил и средств - нет тоже (запад в кредитах отказал и выставил неприемлимые для управителей этих стран условия). Единственная надежда на заокеанского "папу", которому и предназначены воинственные бла-бла на этой сходке, "авось раскошелится, подкинет косточку, а мы хвостами повиляем и преданные глазки состроим". yes
        Лелёк
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:07
          Лев , привет ! hi
          Цитата: Лелёк
          Единственная надежда на заокеанского "папу", которому и предназначены воинственные бла-бла на этой сходке, "авось раскошелится, подкинет косточку, а мы хвостами повиляем и преданные глазки состроим".

          Залужному папе вряд ли сейчас есть дело до этих мелких шавок - надо думать как реагировать на вчерашнее выступление ВВП . wink
          bouncyhunter
          1. Лелёк Сегодня, 14:09
            Цитата: bouncyhunter
            Залужному папе вряд ли сейчас есть дело до этих мелких шавок


            "Козлобородый" действует многовекторно - кидает косточку младоевропейцам, гнобит староевропейцев, санкционирует Россию и Китай, пужает КНДР и "выделывается" на БВ. И всё это за счёт того, что печатный станок в руках вашингтонских воротил. Нет "бакса" - нет Америки.
            Лелёк
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:13
              Цитата: Лелёк
              Нет "бакса" - нет Америки.

              Ну так недаром же они на свой гринбек молятся .
              Цитата: Лелёк
              "Козлобородый" действует многовекторно

              Угу : жнец , кузнец и на дуде игрец . Давно пора добавить "по морде получец" . bully
              bouncyhunter
    2. Ныробский Сегодня, 12:35
      Цитата: Монос
      Форму капитуляции будут обсуждать?

      Будут пить "Ерша" из чачи, вина и горилки, сокрушаясь о том, что не на ту лошадь поставили)))
      Ныробский
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:02
    «Российскую угрозу» обсудят Грузия, Молдова и Украина

    ... и примут на старте "низкую стойку"... laughing
    a.s.zzz888
    1. Дормидонт Сегодня, 10:08
      как бы низкая стойка не обернулась коленно-локтевой позицией
      Дормидонт
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:18
        Дормидонт Сегодня, 10:08 ↑ Новый
        как бы низкая стойка не обернулась коленно-локтевой позицией

        ... с переходом в горизонтальное положение с воплями "Лежачих не бьют!" laughing
        a.s.zzz888
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:23
        ну пока раков не нашли lol
        Плывут на лодке Наташа Ростова и поручик Ржевский. И тут Наташа видит
        рыбок.
        - Ой поручик как бы я хотела стать рыбкой!
        Ржевский молчит и гребет. Наташа видит чайку.
        - Ох поручик как бы я хотела стать чайкой!
        Поручик молчит и хмуриться. И тут Наташа увидела лебедей.
        - Ах поручик как бы я хотела стать лебедем!
        Ржевский:
        - Раки! Где же РАКИ???!!!
        Angel_and_Demon
      3. Orionvit Сегодня, 11:55
        Цитата: Дормидонт
        как бы низкая стойка не обернулась коленно-локтевой позицией

        Для таких велик "монстров демократии", это нормальная позиция по жизни.
        Orionvit
  3. Alexey-74 Сегодня, 10:03
    Блин а эти то куда??? Обсуждать вчерашнее выступление Путина? Или Молдова может что то противопоставит "Авангарду", "Кинжалу" и прочим вооружениям laughing
    Alexey-74
    1. самоход Сегодня, 10:07
      противопоставить - нет, а вот нагадить да какую подлянку устроить могут - границы общие
      самоход
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:20
      Alexey-74 Сегодня, 10:03 ...Или Молдова может что то противопоставит "Авангарду", "Кинжалу" и прочим вооружениям laughing

      Выставят цыганскую сотню на конях ... laughing
      a.s.zzz888
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:32
        Цитата: a.s.zzz888
        Выставят цыганскую сотню на конях ...

        молдавская конница это жесть - заштукатурят нафиг laughing
        Angel_and_Demon
        1. Merin Сегодня, 18:08
          Страшнее только беларусская артиллерия. Смерть от картошек, самая страшная.
          Merin
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:31
            Цитата: Merin
            Страшнее только беларусская артиллерия. Смерть от картошек, самая страшная.

            а вы чем бомбить будете? беженцами?
            Angel_and_Demon
            1. Merin Сегодня, 18:49
              Вас? даже не заметят
              Merin
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:51
                Цитата: Merin
                Вас? даже не заметят

                ваши предки тоже считали что не стоит замечать - не приезжали к ним помянуть случаем?
                Angel_and_Demon
  4. Silvestr Сегодня, 10:04
    они уже пытались создать антироссийский пояс где-то лет 10 назад, тогда не срослось.Сейчас в этом заинтересован Порошенко. Еще много крови нам попортит, редиска
    Silvestr
    1. BerBer Сегодня, 10:23
      Это куклы. И Порошенко в том числе.
      ведущие представители американского исследовательского центра Atlantic Council, в частности исполнительный вице-президент Деймон Уилсон, а также экс-посол США на Украине и в Узбекистане Джон Хербст». [b][/b]
      А это кукловоды.
      BerBer
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:41
      Цитата: Silvestr
      Сейчас в этом заинтересован Порошенко. Еще много крови нам попортит, редиска

      если успеет
      Angel_and_Demon
    3. татарин 174 Сегодня, 11:11
      Приветствую вас, доктор))) У вас вроде вчера флаг другой был или мне показалось? Но это совсем не важно, потому как видно, что вы за Россию болеете так-же как и я)))
      татарин 174
  5. Vincent Сегодня, 10:07
    Лебедь, рак и щука... Будут обсуждать вопрос Приднестровья, Южной Осетии и Донбасса. Можете скринить.
    Vincent
    1. Orionvit Сегодня, 11:57
      Цитата: Vincent
      Будут обсуждать вопрос

      Исполнители не обсуждают, они исполняют волю хозяина.
      Orionvit
  6. Дормидонт Сегодня, 10:07
    От этой шайки так и веет силой и могуществом
    Дормидонт
  7. Alex-a832 Сегодня, 10:08
    Триада подматрасных холопов собралась обсуждать дела царские?! Три пидрушки под викном сплетничали как-то вечерком laughing
    Alex-a832
  8. zhekazs Сегодня, 10:09
    Ну конечно, Великая Черноморская Триада... Антанта с Тройской Унией, блин, недоделанная...
    межпарламентская конференция «Грузия, Молдова и Украина

    среди приглашенных .....вице-президент Деймон Уилсон, а также экс-посол США на Украине и в Узбекистане Джон Хербст

    Это называется - великие украинцы и сотоварищи (по болезни головного мозга) ползут на поклонение к своим амeрским богам...
    zhekazs
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:10
    Скажу цинично, но правду. В углу пострадавших от войны с Россией ("опущенных") прошло собрание, на котором принято решение расслабиться и получить удовольствие.
    rotmistr60
  10. citlstar Сегодня, 10:11
    Моська лает на слона, знать она сильна.
    Собака лает, а караван идет.
    citlstar
  11. taiga2018 Сегодня, 10:15
    прямо анекдот:собрались как то грузин,молдованин и украинец...может кто-нибудь продолжит?
    taiga2018
    1. Дормидонт Сегодня, 10:22
      эталонная бригада строителей
      Дормидонт
      1. роман66 Сегодня, 10:55
        о! стену вокруг России делать будут и плиткой выкладывать
        роман66
    2. Балу Сегодня, 10:53
      Цитата: taiga2018
      прямо анекдот:собрались как то грузин,молдованин и украинец...может кто-нибудь продолжит?

      И начали хором бояться русского. Русский их внимательно выслушал и сказал:
      Балу
  12. KRIK33 Сегодня, 10:19
    Уже одно название статьи вызывает улыбку... smile
    KRIK33
  13. ZomboNet Сегодня, 10:22
    https://youtu.be/0P07Q4D4sq4
    ZomboNet
  14. котовский Сегодня, 10:27
    Где то в Кишиневе,в номере с закрытыми шторами,молча похмелялись три хмурые личности в помятых пиджаках и с красными глазами..А в голове эти страшные картинки..ракеты..торпеды..мертвый гигимон... wassat
    котовский
  15. Masya Masya Сегодня, 10:29
    среди приглашенных есть ведущие представители американского исследовательского центра Atlantic Council, в частности исполнительный вице-президент Деймон Уилсон, а также экс-посол США на Украине и в Узбекистане Джон Хербст

    Конференция пройдет под патронажем и бдительным оком хозяина... wink
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 10:57
      Масенька hi love случка бобиков всегда проходит под контролем хозяев( иногда даже при участии, как опытный собачник говорю!)
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 11:19
        приветик, Роман! love
        Цитата: роман66
        случка бобиков всегда проходит под контролем хозяев( иногда даже при участии, как опытный собачник говорю!)

        целая оргия намечается... laughing
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 11:21
          это Европа. если что! lol
          роман66
          1. Masya Masya Сегодня, 11:45
            Цитата: роман66
            это Европа. если что!

            feel
            Masya Masya
            1. Лелёк Сегодня, 13:25
              Цитата: Masya Masya
              Masya Masya

              hi , Марина.
              Вах, удивили. Ну, а если всерьёз, то меня лично удивило отсутствии в этой "сходке" вездесущих прибалтов и поляков. Хотя эстонцев можно понять - заняты расставлением капканов вдоль границы и защитой своих фрау от домогательств НАТОвских танкистов, латыши предпочли проталкивание своих шпрот и "рижского бальзама" на российский рынок, литовцы подняли брови под причёску от скандала со списками бывших агентов КГБ, а поляки на дух не переносят бандеровцев и не хотят садиться с ними на одну лавку.
              Лелёк
              1. Masya Masya Сегодня, 13:43
                Лев, приветик! love
                Цитата: Лелёк
                удивило отсутствии в этой "сходке" вездесущих прибалтов и поляков.

                этот форум может стать регулярным мероприятием.

                Думается мне, что со временем подтянутся... wink в стороне не останутся...
                Masya Masya
                1. Лелёк Сегодня, 14:22
                  Цитата: Masya Masya
                  Думается мне, что со временем подтянутся.


                  Поляки-то наверняка, их неизбывная мечта (Ржечь Посполита от можа до можа), а вот "трибалты" уже задумываются, где их гешефт, ведь танки и самолёты кушать не будешь.
                  Да, и презент вдогонку:
                  Лелёк
                  1. Masya Masya Сегодня, 14:43
                    Спасибо!
                    Цитата: Лелёк
                    а вот "трибалты" уже задумываются

                    Да ладно и эти не преминут воспользоваться моментом, что бы потявкать в сторону России, за косточку малую...
                    Masya Masya
  16. 1536 Сегодня, 10:29
    Пора бы обсудить в России растущую угрозу со стороны перечисленных в заголовке стран. Обсудить серьёзно, чтобы можно было сделать и серьёзные выводы по итогам обсуждения. "Детство" кончилось. И создание плацдармов для нападения на центральные области России, а также убийства и издевательств над русскими в этих государствах никто не потерпит. Новообразования на постсоветском пространстве должны это понять.
    1536
  17. Стройбат запаса Сегодня, 10:48
    Сборище брехливых шавок первыми тявкают по приказу хозяина.
    Стройбат запаса
  18. ланс Сегодня, 10:53
    зря наверное смеёмся, хорошо что пока не присоединились казахстан и беларусь
    ланс
    1. taiga2018 Сегодня, 11:22
      Цитата: ланс
      пока не присоединились казахстан и беларусь

      вот именно,а ведь это возможно,звоночки с переходом Казахстана на латиницу и периодические "молочные" войны с Беларусью об этом свидетельствуют...
      taiga2018
      1. Ronald Reagan Сегодня, 12:23
        Иллюзии у всех пропали в 14 году. no
        Ronald Reagan
  19. Опер Сегодня, 11:31
    А как же Латвия, Литва и Эстония?! Заболели что ли?!
    Опер
    1. sergevonsohrn Сегодня, 13:01
      они же под америкосским "зонтиком"! хотя и дырявым....
      sergevonsohrn
  20. Пленник Сегодня, 11:44
    Будут думать, как хозяина не потерять.
    Пленник
    1. Merin Сегодня, 18:12
      А просто так собираться не могут? Обязательно должен быть хозяин?
      Merin
  21. tihonmarine Сегодня, 11:51
    "Дяденька Трамп дай денюжку ! Москали опять "пужають".
    tihonmarine
  22. Orionvit Сегодня, 11:52
    находясь над территорией, контролируемой киевскими властями.
    Ну конечно, сначала задираются, поливают грязью, провоцируют войны, а когда получают по сопатке, удивлённо спрашивают, "а нас то за что"? Подождите болезные, просто Россия за вас ещё не взялась всерьёз.
    Orionvit
  23. майор147 Сегодня, 12:14
    Для них, реальной российской угрозой являются пьяные стройбатовцы в самоволке.
    майор147
  24. sergevonsohrn Сегодня, 12:58
    ничего нового- обиженные "моськи" в очередной раз сбились в стаю, чтобы погавкать на слона! а "кинологом" у них- конечно, дядя сэм....
    sergevonsohrn
  25. Опер Сегодня, 13:57
    Поляков опять же нет ... Прям беспокоюсь я!
    Опер
  26. медведик Сегодня, 16:24
    Не плохая цель для демонстрации возможностей новой ракеты.
    медведик
  27. Merin Сегодня, 18:10
    А что им остается делать? Дружить с Россией?
    Merin
    1. stalkerwalker Сегодня, 18:16
      А что мешает?
      stalkerwalker
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