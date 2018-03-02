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«Российскую угрозу» обсудят Грузия, Молдова и Украина
В Кишиневе сегодня пройдет межпарламентская конференция «Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие вызовы безопасности», сообщает Коммерсантъ.
По словам источника газеты, этот форум может стать регулярным мероприятием.
Собеседник рассказал, что «среди приглашенных есть ведущие представители американского исследовательского центра Atlantic Council, в частности исполнительный вице-президент Деймон Уилсон, а также экс-посол США на Украине и в Узбекистане Джон Хербст». Но основными лицами на встрече станут председатели парламентов Грузии, Молдавии и Украины Ираклий Кобахидзе, Андриан Канду и Андрей Парубий.
«Если все действительно не ограничится одиночным мероприятием, можно будет говорить о создании нового формата взаимодействия стран, каждая из которых обвиняет Москву в нарушении ее территориального суверенитета», – говорится в материале.
Между тем, молдавский депутат Сергей Сырбу заявил, что конференцию «ни в коем случае нельзя назвать антироссийской». Однако президент Молдовы Игорь Додон, считает иначе – он заранее назвал мероприятие «очередным антироссийским шагом» законодателей.
Грузинские депутаты считают кишиневскую конференцию важной «и с точки зрения европейской интеграции, и с точки зрения противостояния политике Москвы».
По словам источника газеты, этот форум может стать регулярным мероприятием.
Собеседник рассказал, что «среди приглашенных есть ведущие представители американского исследовательского центра Atlantic Council, в частности исполнительный вице-президент Деймон Уилсон, а также экс-посол США на Украине и в Узбекистане Джон Хербст». Но основными лицами на встрече станут председатели парламентов Грузии, Молдавии и Украины Ираклий Кобахидзе, Андриан Канду и Андрей Парубий.
«Если все действительно не ограничится одиночным мероприятием, можно будет говорить о создании нового формата взаимодействия стран, каждая из которых обвиняет Москву в нарушении ее территориального суверенитета», – говорится в материале.
Между тем, молдавский депутат Сергей Сырбу заявил, что конференцию «ни в коем случае нельзя назвать антироссийской». Однако президент Молдовы Игорь Додон, считает иначе – он заранее назвал мероприятие «очередным антироссийским шагом» законодателей.
Грузинские депутаты считают кишиневскую конференцию важной «и с точки зрения европейской интеграции, и с точки зрения противостояния политике Москвы».
Наши государства сталкиваются с разноплановой агрессией со стороны России, поэтому консультации по объединению усилий ожидаемы, и мы их приветствуем,сказал депутат от партии «Европейская Грузия Гига Бокерия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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