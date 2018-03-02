США планируют испытать гиперзвуковое оружие в следующем году

Мы собираемся начать проводить испытания этих систем (гиперзвукового оружия) в 2019 году. Вы увидите много летных испытаний,

Это будут системы, имеющие большой потенциал,

Китай и Россия активны в сфере гиперзвукового оружия и наращивают свой потенциал,

Нам необходимы долларовые вливания в инфраструктуру для создания гиперзвукового оружия,

Я думаю, что мы должны сделать то же самое,