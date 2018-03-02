18:58 02 марта
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США планируют испытать гиперзвуковое оружие в следующем году

США планируют провести многочисленные испытания своего гиперзвукового оружия в 2019 году, передает ТАСС сообщение директора Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивена Уокера.



Мы собираемся начать проводить испытания этих систем (гиперзвукового оружия) в 2019 году. Вы увидите много летных испытаний,
сказал Уокер журналистам.


Он подчеркнул, что «разработка гиперзвукового оружия является приоритетной задачей управления», которое работает «совместно с ВВС и NASA, а также с Армией (сухопутными силами) и ВМС на протяжении нескольких лет».

Это будут системы, имеющие большой потенциал,
отметил глава управления.

Он также сообщил, что взаимодействует и с Агентством по ПРО Минобороны США по вопросам разработки способов защиты от гиперзвукового оружия противника.

Китай и Россия активны в сфере гиперзвукового оружия и наращивают свой потенциал,
добавил Уокер.

Вместе с тем он отметил, что разработки гиперзвуковых технологий в США «получают недостаточное финансирование».

Нам необходимы долларовые вливания в инфраструктуру для создания гиперзвукового оружия,
сказал он.

Глава управления указал, что КНР вкладывает большие средства в разработку такого оружия, а также строительство объектов инфраструктуры для него. Их количество, по его словам, «больше в два или в три раза», чем в самих США.

КНР, подчеркнул директор DARPA, «сделала гиперзвуковое оружие своим национальным приоритетом».

Я думаю, что мы должны сделать то же самое,
заявил Уокер.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 59

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:26
    Получается что теперь мы мериткатосов раскрутили на гонку вооружений! laughing
    a.s.zzz888
    1. taiga2018 Сегодня, 10:30
      Цитата: a.s.zzz888
      теперь мы мериткатосов раскрутили на гонку вооружений!

      в идеале хотелось бы конечно,чтобы с США результат был такой же как с СССР...50 штатов-50 государств.красота!
      taiga2018
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:33
        taiga2018 Сегодня, 10:30в идеале хотелось бы конечно,чтобы с США результат был такой же как с СССР...50 штатов-50 государств.красота!

        А лучше 100 районов с чиновниками как у нас... laughing
        a.s.zzz888
      2. vorobey Сегодня, 10:40
        Цитата: taiga2018
        Цитата: a.s.zzz888
        теперь мы мериткатосов раскрутили на гонку вооружений!

        в идеале хотелось бы конечно,чтобы с США результат был такой же как с СССР...50 штатов-50 государств.красота!


        Аляску пусть вернут...
        vorobey
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:45
          vorobey Сегодня, 10:40 ...Аляску пусть вернут...

          Может им там идею с Крымом подкинуть, пусть референдум проведут... Нам чужого не надо, а свое вернуть надо.
          a.s.zzz888
          1. vorobey Сегодня, 10:49
            Цитата: a.s.zzz888
            vorobey Сегодня, 10:40 ...Аляску пусть вернут...

            Может им там идею с Крымом подкинуть, пусть референдум проведут... Нам чужого не надо, а свое вернуть надо.


            работаем над этим... laughing

            после матча Россия -США ... 4-0 .. все что смогли- грустно вздохнули русские хакеры laughing
            vorobey
          2. Вояджер Сегодня, 13:25
            Так было уже несколько лет назад. Собирали на Аляске подписи в Белый дом с целью проведения референдума, но там вроде бы и 10-й части от требуемого количества не набралось
            Вояджер
      3. Умник Сегодня, 11:06
        Пока пасаны печатают бабло- не получится разрушить сша
        Умник
    2. Dashout Сегодня, 10:31
      Да, wink , это так! Покупаем попкорн..
      Dashout
      1. Варяг_0711 Сегодня, 11:09
        Нам необходимы долларовые вливания в инфраструктуру для создания гиперзвукового оружия,
        сказал он.
        Видимо весь смысл выступления сводился к вот этой фразе...
        Американцы наверняка что нибудь разработают и что нибудь произведут, НО за очень дорого.
        Варяг_0711
    3. Рысь33 Сегодня, 10:32
      Пущай тратятся, может в их денежном принтере краска кончится.
      Рысь33
      1. taiga2018 Сегодня, 10:35
        Цитата: Рысь33
        может в их денежном принтере краска кончится.

        вряд ли,весь мир работает на эту краску и бумагу впридачу...
        taiga2018
      2. vorobey Сегодня, 10:43
        Цитата: Рысь33
        Пущай тратятся, может в их денежном принтере краска кончится.


        можем для ихнего принтера ядерную энергетическую установку предложить... но только если контрольный пакет над принтером к нам перейдет laughing
        vorobey
    4. donavi49 Сегодня, 10:34
      У них есть ракета и куча бросковых. Видно выкатят прототип. Скорее упредили.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 10:40
        Вот и видосики старенькие 13 года.



        А вот демонстратор и рекордный образец который имеет рекорд скорости - 11,850 км/ч или 9,6М. В 2004 году.
        donavi49
    5. Angel_and_Demon Сегодня, 10:35
      Цитата: a.s.zzz888
      Получается что теперь мы мериткатосов раскрутили на гонку вооружений! laughing

      мы им дали повод стахановскими методами осваивать денежные средства
      Angel_and_Demon
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:37
        Angel_and_Demon Сегодня, 10:35мы им дали повод стахановскими методами осваивать денежные средства

        Походу они и ранее не очень тормозились с этим делом! laughing
        a.s.zzz888
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:50
          Цитата: a.s.zzz888
          и ранее не очень тормозились

          ну очень не очень - а теперь по стахановски, и в топку им огоооого как подбрасывают
          Angel_and_Demon
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:53
            Angel_and_Demon Сегодня, 10:50 ....и в топку им огоооого как подбрасывают

            Их паровоз вперёд попёр ... на тупик! laughing
            a.s.zzz888
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:56
              Цитата: a.s.zzz888
              Их паровоз вперёд попёр ... на тупик!

              ну как то так request
              Angel_and_Demon
              1. андрей юрьевич Сегодня, 11:02
                Я думаю, что мы должны сделать то же самое,
                заявил Уокер.
                давайте...
                андрей юрьевич
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:15
                  это ему рыжий император сказал?
                  Angel_and_Demon
                  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:44
                    Цитата: Angel_and_Demon
                    это ему рыжий император сказал?

                    иммитатор...
                    андрей юрьевич
      2. Летунъ Сегодня, 15:11
        Цитата: Angel_and_Demon
        мы им дали повод стахановскими методами осваивать денежные средства

        Ага. Вкладывая свои деньги в американские ценные бумаги...
        Летунъ
    6. Alex_Rarog Сегодня, 11:05
      Пилите Шура пилите она золотая.....)))))))))
      Alex_Rarog
    7. сибиралт Сегодня, 11:22
      США тоже хочут как в России и Китае. Но прежде старьё кому-то втюхать надо. winked
      сибиралт
  2. Ren Сегодня, 10:28
    Как там вам сзади, попа впередиидущего не мешает? wassat
    Ren
  3. Дормидонт Сегодня, 10:29
    Ученики Стэнли Кубрика помогут
    Дормидонт
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:33
    разработки гиперзвуковых технологий в США «получают недостаточное финансирование»
    Вот оказывается где собака зарыта. Но почему-то всегда в одном и том же месте - недостаточное финансирование.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:45
      Гена , привет ! hi В стране , которая сама штампует свои зелёные фантики , удивляет сама формулировка "недостаточное финансирование" . what
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:53
        Привет, паша! hi Сразу вспоминается мультфильм про мужика - "Маловато будет..."
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
          Цитата: rotmistr60
          Сразу вспоминается мультфильм про мужика - "Маловато будет..."


          И финал у мультика весьма поучительный , надо матрасам дать посмотреть . wink
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:02
            Вот, вот финал действительно поучительный. Но американцы со своим стяжательством не поймут этого.
            rotmistr60
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
              Цитата: rotmistr60
              Но американцы со своим стяжательством не поймут этого.

              В этом и тени сомнения нет . Но вдруг хоть один из тысячи поймёт ?
              bouncyhunter
      2. Владыка Ситх Сегодня, 10:59
        Приветствую hi Дело в том, что с 2015 они уже не печатают бумажки, а просто в компе меняют циферки.
        Владыка Ситх
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:03
          Сергей , моё почтение ! hi
          Цитата: Владыка Ситх
          с 2015 они уже не печатают бумажки, а просто в компе меняют циферки.

          Так это же ещё проще , чем расходники переводить , нет ? lol
          bouncyhunter
          1. Владыка Ситх Сегодня, 11:25
            Вот например: Вы на ньйорской бирже продали 60 холодильников, заплатили налог. Это идет в бюджет биржи, она платит налог в бюджет страны. Проданный товар 60 холодильников плюсуют в ВВП, налоги в бюджет страны. Так было раньше.
            А сейчас, вы продали 60 холодильников предпринимателю, а он продал их трем другим, по 20 каждому, а каждый из трех продал еще четверым другим, по 5 холодильников каждому. Теперь американцы считают не 60 холодильников и налог с них, а всю цепочку 60 + (20 х 3) + (4 х 5) = 180 холодильников идет к ВВП и налоги в бюджет.

            Таким вот не хитрым способом они к ВВП приписывают до 700 млрд в год.
            Владыка Ситх
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:52
              Да уж , интересная математика . В плане изобретения способов набивания кармана с матрасами немногие могут поспорить . wink
              bouncyhunter
              1. Владыка Ситх Сегодня, 12:03
                Идем дальше. Вам известно НИОКР? Это Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В бюджете США есть выделение средств на военный бюджет США, это как вы понимаете расходы! Но американцы прибавляют это к ВВП страны, таким вот образом они приписывают еще 1,5 триллиона долларов в год к ВВП. Это с 2011 года так начали делать.
                Владыка Ситх
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:08
                  Сказочные фантазёры : минус в плюс превращают . belay
                  bouncyhunter
                  1. Владыка Ситх Сегодня, 14:27
                    А знаете почему? Потому что даже с приписками стали отставать от Китая по ВВП, 18 триллионов и 21 триллион соответственно. А это значит, что меньше стран будут инвестировать в американскую экономику.

                    Так в 2030 году на третье место по ВВП выйдет Индия.
                    Владыка Ситх
  5. К-50 Сегодня, 10:34
    В эпоху "бориельцина" наши продали янкенсам все наработки по гиперзвуку, за смешную сумму, про что сами пин дос ники сказали: "за эту сумму наши конструктора смогли бы наплодить только кучу бумаги..."
    Теперь у них скоро будет "повод для гордости". laughing
    К-50
  6. Skif83 Сегодня, 10:35
    Вместе с тем он отметил, что разработки гиперзвуковых технологий в США «получают недостаточное финансирование».

    Почему у аме.ров всегда все упирается в бабло? Не потому ли, что мозгов не хватает даже на то, чтобы понять, что основное в этом деле - МОЗГИ, а не доллары!!! laughing
    Skif83
  7. котовский Сегодня, 10:36
    2019 году. Вы увидите много летных испытаний
    Много чего уже показывали,и на луну,и фу 35.. tongue
    Глава управления указал, что КНР вкладывает большие средства в разработку такого оружия
    То есть Россия уже даже не конкурент? laughing
    котовский
  8. Alexey-74 Сегодня, 10:42
    Что то он не словом не обмолвился о России которая уже обладает гиперзвуковым оружием....к стати в отличии от Китая....такое ощущение, что игнор специально этого факта.
    Alexey-74
    1. Galaxy Сегодня, 10:47
      Цитата: Alexey-74
      Что то он не словом не обмолвился о России которая уже обладает гиперзвуковым оружием....к стати в отличии от Китая....такое ощущение, что игнор специально этого факта.

      Это вам Путин сказал? laughing
      Galaxy
      1. Варяг_0711 Сегодня, 11:14
        Galaxy Сегодня, 10:47 ↑ Новый
        Это вам Путин сказал? laughing
        А у вас есть повод сомневаться в словах президента?
        И, кстати, хорошо смеется тот, кто смеется последним!
        Варяг_0711
        1. Galaxy Сегодня, 11:28
          Цитата: Варяг_0711
          Galaxy Сегодня, 10:47 ↑ Новый
          Это вам Путин сказал? laughing
          А у вас есть повод сомневаться в словах президента?
          И, кстати, хорошо смеется тот, кто смеется последним!

          "ранее он отмечал, что ставка по ипотеке должна составить 6,5% годовых." (это 2012 год)

          "ставку по ипотеке нужно снижать и дальше — до семи-восьми процентов, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию." (это 2018 год)

          Верным Путем идем! laughing

          90% американцев желая приобрести недвижимость в кредит выбирают ипотеку сроком на 30 лет с фиксированной процентной ставкой. Средняя ставка по такому кредиту на начало 2016 года составляет 3,72%
          Galaxy
          1. Варяг_0711 Сегодня, 11:34
            Galaxy Сегодня, 11:28 ↑
            "ранее он отмечал, что ставка по ипотеке должна составить 6,5% годовых." (это 2012 год)
            Это все что вам удалось накропать? Смешные вы тролли. В принципе у любого политика если покопаться можно найти цитаты или обещания, которые он не выполнил. В том же 2012 году никто не предполагал развития событий по сценарию 2014 года. Экономика на тот момент вполне себе позволяла делать такие заявления. Так что со всеми вашими жалкими потугами вам в сортир надо, там тужтесь, авось полегчает.
            Варяг_0711
          2. Mestny Сегодня, 14:56
            Означает ли это что новое вооружение в России разрабатывать и испытывать не надо?
            Mestny
      2. dvina71 Сегодня, 11:21
        Цитата: Galaxy
        Это вам Путин сказал?

        Ну если вспоминать недавнюю историю..то он где то в 2013 г. говорил о наличии оружия с радиусом до 2.5т км..Ему тогда не поверили..и не верили до осени 15 го...потом бросились циркулями рисовать зоны поражения..
        dvina71
  9. Vard Сегодня, 10:43
    То есть они уверены... что за год стырят у нас все разработки... печалька...
    Vard
    1. keeper03 Сегодня, 11:34
      Дубиной их по голове, чтоб не повадно было ! wassat
      keeper03
  10. astepanov Сегодня, 11:01
    Улита едет - когда-то будет...
    astepanov
  11. Пленник Сегодня, 11:22
    Пусть не торопятся. Куда спешить?
    Пленник
  12. Ivan.A Сегодня, 11:26
    Вместе с тем он отметил, что разработки гиперзвуковых технологий в США «получают недостаточное финансирование».

    Ivan.A
  13. Горный стрелок Сегодня, 11:40
    Теперь американцы будут гнаться за нами? А у них госдолг растет на триллион в год. Т.е. весь оборонный бюджет они в долг "тянут"... wassat
    Горный стрелок
    1. dvina71 Сегодня, 12:04
      Цитата: Горный стрелок
      Теперь американцы будут гнаться за нами?

      Скорее по миру постараются купить мозги и наработки..как уже не раз поступали..,правда уже с истории с Як-141 им надо было уже внести коррективы..
      dvina71
  14. aries2200 Сегодня, 11:44
    наверно имеет смысл "оказать тех помощь" ирану ,китаю,северной корее ,индии, в освоении скоростей - за денежки естественно...
    aries2200
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