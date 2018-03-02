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США планируют испытать гиперзвуковое оружие в следующем году
США планируют провести многочисленные испытания своего гиперзвукового оружия в 2019 году, передает ТАСС сообщение директора Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивена Уокера.
Он подчеркнул, что «разработка гиперзвукового оружия является приоритетной задачей управления», которое работает «совместно с ВВС и NASA, а также с Армией (сухопутными силами) и ВМС на протяжении нескольких лет».
Он также сообщил, что взаимодействует и с Агентством по ПРО Минобороны США по вопросам разработки способов защиты от гиперзвукового оружия противника.
Вместе с тем он отметил, что разработки гиперзвуковых технологий в США «получают недостаточное финансирование».
Глава управления указал, что КНР вкладывает большие средства в разработку такого оружия, а также строительство объектов инфраструктуры для него. Их количество, по его словам, «больше в два или в три раза», чем в самих США.
КНР, подчеркнул директор DARPA, «сделала гиперзвуковое оружие своим национальным приоритетом».
Мы собираемся начать проводить испытания этих систем (гиперзвукового оружия) в 2019 году. Вы увидите много летных испытаний,сказал Уокер журналистам.
Он подчеркнул, что «разработка гиперзвукового оружия является приоритетной задачей управления», которое работает «совместно с ВВС и NASA, а также с Армией (сухопутными силами) и ВМС на протяжении нескольких лет».
Это будут системы, имеющие большой потенциал,отметил глава управления.
Он также сообщил, что взаимодействует и с Агентством по ПРО Минобороны США по вопросам разработки способов защиты от гиперзвукового оружия противника.
Китай и Россия активны в сфере гиперзвукового оружия и наращивают свой потенциал,добавил Уокер.
Вместе с тем он отметил, что разработки гиперзвуковых технологий в США «получают недостаточное финансирование».
Нам необходимы долларовые вливания в инфраструктуру для создания гиперзвукового оружия,сказал он.
Глава управления указал, что КНР вкладывает большие средства в разработку такого оружия, а также строительство объектов инфраструктуры для него. Их количество, по его словам, «больше в два или в три раза», чем в самих США.
КНР, подчеркнул директор DARPA, «сделала гиперзвуковое оружие своим национальным приоритетом».
Я думаю, что мы должны сделать то же самое,заявил Уокер.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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