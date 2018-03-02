Путин: гонка вооружений началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО

С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками – они занимаются пропагандой. Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО,

Каждая система вооружений, которые обсуждались сегодня, легко обгоняет и обходит целую систему противоракетной обороны,

Некоторые из них (систем вооружений) всё еще требуют тонкой наладки и доработки. Другие уже поставлены войскам и находятся в боеготовности,