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Путин: гонка вооружений началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО
Гонка вооружений между США и РФ началась после того, как Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО), передает ТАСС заявление Владимира Путина.
Он отметил, что все испытания новейших систем стратегического оружия, создаваемых в РФ в ответ на действия США, прошли успешно.
Кроме того, по мнению президента, деньги, которые в США направили на создание своих систем ПРО, «были выброшены на ветер», так как российское оружие сегодня способно их преодолевать.
Среди новых российских систем были названы «межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами».
С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками – они занимаются пропагандой. Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО,сказал президент каналу NBC, отвечая на вопрос, следует ли понимать его послание Федеральному собранию как «объявление новой холодной войны» и «ведут ли США и РФ в настоящее время гонку вооружений».
Он отметил, что все испытания новейших систем стратегического оружия, создаваемых в РФ в ответ на действия США, прошли успешно.
Каждая система вооружений, которые обсуждались сегодня, легко обгоняет и обходит целую систему противоракетной обороны,сообщил Путин, оценив результаты испытаний на «отлично».
Некоторые из них (систем вооружений) всё еще требуют тонкой наладки и доработки. Другие уже поставлены войскам и находятся в боеготовности,пояснил он.
Кроме того, по мнению президента, деньги, которые в США направили на создание своих систем ПРО, «были выброшены на ветер», так как российское оружие сегодня способно их преодолевать.
Среди новых российских систем были названы «межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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