18:57 02 марта
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Путин: гонка вооружений началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО

Гонка вооружений между США и РФ началась после того, как Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО), передает ТАСС заявление Владимира Путина.



С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками – они занимаются пропагандой. Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО,
сказал президент каналу NBC, отвечая на вопрос, следует ли понимать его послание Федеральному собранию как «объявление новой холодной войны» и «ведут ли США и РФ в настоящее время гонку вооружений».


Он отметил, что все испытания новейших систем стратегического оружия, создаваемых в РФ в ответ на действия США, прошли успешно.

Каждая система вооружений, которые обсуждались сегодня, легко обгоняет и обходит целую систему противоракетной обороны,
сообщил Путин, оценив результаты испытаний на «отлично».

Некоторые из них (систем вооружений) всё еще требуют тонкой наладки и доработки. Другие уже поставлены войскам и находятся в боеготовности,
пояснил он.

Кроме того, по мнению президента, деньги, которые в США направили на создание своих систем ПРО, «были выброшены на ветер», так как российское оружие сегодня способно их преодолевать.

Среди новых российских систем были названы «межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. Vard Сегодня, 10:47
    Вполне в их духе... сначала чего нибуть учудят... а потом начинают обвинять нас... Почти полтинник миллионов выделили на НКР по запрещённым ракетам и на голубом глазу... это не мы...
    Vard
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:58
      Путин: гонка вооружений началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО
      ой..."нежданчик"... lol ничего мы "не делали" и вдруг "появилось"...слава богу,заделы были ...
      андрей юрьевич
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:07
        Путин принял Россию с Березовским, а вернул с гиперзвуковым оружием на ядерном двигателе.

        Предназначение России - указать путь к прорывному развитию для всего человечества(а не только группке избранных).
        Дмитрий Беловецкий
        1. Чёрный Сегодня, 11:08
          Хотим Мира, готовимся к войне. Добро должно быть с Кулаками!!!
          Чёрный
          1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:16
            Поражаюсь мнению либералов на различных сайтах - почему де Путин развивает армию и клепает новое оружие? Пустил бы деньги на социалку и пенсии. Что, кстати, очень важно. Даже не могу представить, чтобы на кануне Великой Отечественной Сталин вдруг отказался от разработки Т-34 и предложил наделать великолепных кофемашин для наших колхозников. Колхозники ведь тогда тяжело жили, правда, и хороший кофеёк ой как помог бы.
            Дмитрий Беловецкий
            1. Silvestr Сегодня, 11:41
              Цитата: Дмитрий Беловецкий
              Поражаюсь мнению либералов на различных сайтах - почему де Путин развивает армию и клепает новое оружие?

              это нужно
              Цитата: Дмитрий Беловецкий
              Пустил бы деньги на социалку и пенсии. Что, кстати, очень важно

              и это нужно.
              в чем противоречие?
              Silvestr
              1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:46
                ...Вы не в курсе кто в России владеет ПФР и прочими социальными нуждами?
                Так загляните в список Гайдаровского форума, кстати, туда ВВП не вхож, и тогда, может быть, Вы всё и поймёте.
                Дмитрий Беловецкий
                1. Silvestr Сегодня, 17:40
                  Цитата: Дмитрий Беловецкий
                  туда ВВП не вхож, и тогда, может быть, Вы всё и поймёте.

                  а я думал Президент заходит всюду и везде! Он же Президент! А вас послушать- охрана его на входе не пускает. А Росгвардия тогда зачем?
                  Silvestr
            2. Скальпель Сегодня, 16:32
              Накануне Великой Отечественной уже война вовсю бушевала, а ещё до того Гитлер проводил учения с участием миллионов солдат и наращивал военную мощь. В Европе же до событий на Украине НАТО сокращало контингент и финансирование. Поговаривали, что оно уже и не нужно совсем. Как видите, ситуация несколько другая.
              Скальпель
          2. Pirogov Сегодня, 11:49
            Цитата: Чёрный
            Добро должно быть с Кулаками!!!

            С ядерными кулаками .
            Pirogov
            1. демос1111 Сегодня, 15:29
              И возникает вопрос. Когда мать городов русских освобождать начнете.
              Интересно а комплекс кинжал от границы до Киева достанет?
              Я так понимаю, при его использовании Порошенко и компания с сартира встать и подтереться неуспеют. Вот бы дело было, осудить Порошенко в Ростове к смертной казни заочно (за дела его в Донбассе ) и испытать Кинжал. Если не достанет, бахнуть Авангардом.
              демос1111
              1. Silvestr Сегодня, 17:42
                Цитата: демос1111
                Интересно а комплекс кинжал от границы до Киева достанет?
                Я так понимаю, при его использовании Порошенко и компания с сартира встать и подтереться неуспеют.

                а вы провокатор! Подстрекаете к войне!
                Silvestr
        2. Кроу Сегодня, 11:13
          Цитата: Дмитрий Беловецкий
          Путин принял Россию с Березовским

          Про Чубайса помним. И про двух новосозданных "Березовских" - медведев-рогозин. А про властителей газпром-роснефть и говорить не стоит... "Сажаем одного - создаём нескольких" - девиз наследников ельцин-горбачёвых.
          Кроу
          1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:21
            А чё не упомянули о Гайдаровском форуме, которому принадлежит почти вся экономика России?
            В России идёт двоевластие -и это очевидно.
            Про ЕБН и Горбатого я вообще молчу -ВВП ушёл из под их влияния.
            Рокфеллеры -вот истинная угроза для России.
            Дмитрий Беловецкий
          2. Варяг_0711 Сегодня, 11:23
            Кроу Сегодня, 11:13 ↑ Новый
            Про Чубайса помним.
            Да не переживайте, помним мы и про Чубайса и про все остальное.
            "Сажаем одного - создаём нескольких" - девиз наследников ельцин-горбачёвых.
            А что собственно вас не устраивает? То что сажать начали? Мне нравится наша либерастня, то им не так, это им не этак. Сажаем плохо, не сажаем плохо, скажите а когда вам хорошо? Как в 90-х наверно?
            Наши либералы-всепропальщики один в один как та свинья, которая везде грязь найдет!
            Варяг_0711
            1. Silvestr Сегодня, 11:44
              Цитата: Варяг_0711
              Наши либералы-всепропальщики один в один как та свинья, которая везде грязь найдет!

              это вы про правительство РФ? Так они твердят. что все идет отлично! Медведев послушайте- завтра будет счастье, или Дворковича! Песня , а не речи!Так что вы не правы!
              Silvestr
              1. Варяг_0711 Сегодня, 12:18
                Silvestr Сегодня, 11:44 ↑
                это вы про правительство РФ? Так они твердят. что все идет отлично! Медведев послушайте- завтра будет счастье, или Дворковича! Песня , а не речи!Так что вы не правы!
                Повторяю для особо fool одаренных, свинья везде грязь найдет!
                Варяг_0711
                1. Silvestr Сегодня, 17:41
                  Цитата: Варяг_0711
                  Повторяю для особо fool одаренных, свинья везде грязь найдет!

                  на поставленный вопрос не ответили. Сказать нечего или разрыв шаблона?
                  Silvestr
            2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:49
              ...Речь вообще не о том, что Вы мне излагаете.
              Либероиды только рады будут, если деньги пойдут не на ВПК, а в их карманы,
              Дмитрий Беловецкий
              1. Кроу Сегодня, 12:33
                Опомнитесь! Те, про кого Вы ведёте речь - либероиды, и есть верхушка российских госкорпораций.
                Кроу
          3. Orionvit Сегодня, 12:07
            Цитата: Кроу
            Про Чубайса помним. И про двух новосозданных "Березовских"

            Что то память у вас выборочная, я бы даже сказал очень. Ни кто не отрицает, что в России проблем много, но к примеру у меня память хорошая и 90-е я помню прекрасно, есть с чем сравнить.
            Orionvit
            1. Кроу Сегодня, 12:20
              Хватит тыкать "девяностыми"! Этот беспредел произошёл из-за смены режимов. Да, Путин вернул порядок. С порядком пришла стабильность. Теперь одни стабильно богатеют, а другие стабильно работают во благо первых.
              Кроу
              1. Orionvit Сегодня, 13:06
                Хватит тыкать беспределом, у меня такое впечатление, что вы не совсем в курсе, что это такое. С другой стороны, просто не понимаю вашего негодования, кто хотел капитализма, получите, и по другому не будет. Или вы хотите и рыбку съесть, ну и всё остальное...? Забудьте. И не надо валить на Путина, он работает в рамках существующей системы, и неплохо работает. Что бы он работал ещё лучше, нужно менять государственную формацию.
                Orionvit
                1. Кроу Сегодня, 15:45
                  Цитата: Orionvit
                  С другой стороны, просто не понимаю вашего негодования, кто хотел капитализма, получите, и по другому не будет

                  Я его не хотел. А Вы, как я вижу приветствуете текущий порядок дел -
                  Цитата: Кроу
                  Теперь одни стабильно богатеют, а другие стабильно работают во благо первых.

                  Тогда это для Вас-
                  Цитата: Orionvit
                  рыбку съесть, ну и всё остальное...
                  Особенно остальное! Путин, в недалёком будущем, уйдёт, а в месте с ним и всех буржуев уберём.
                  Кроу
                  1. Orionvit Сегодня, 16:29
                    Цитата: Кроу
                    Особенно остальное! Путин, в недалёком будущем, уйдёт, а в месте с ним и всех буржуев уберём.

                    Ну ну, работайте. Только сначала определитесь с приоритетами и неплохо бы научную базу подвести, вместо хотелок "о всём хорошем против всего плохого". Меня то же многое не устраивает, но я реалист. Грудинин вам в помощь, против буржуев. laughing
                    Orionvit
                    1. Кроу Сегодня, 16:42
                      Цитата: Orionvit
                      Грудинин вам в помощь, против буржуев.

                      Кто? Грудинин? Он ещё тот - буржуй. На этих выборах сосредоточились буржуи, буржуи - как бы за народ, буржуй-попечитель новой алигархии - гарант, сын юриста и ксюшадь. Выбирать не из кого. Пусть останется гарант, его мы хотя бы знаем. Последний срок...
                      Кроу
                      1. Orionvit Сегодня, 16:51
                        Цитата: Кроу
                        Выбирать не из кого. Пусть останется гарант, его мы хотя бы знаем. Последний срок...

                        За шесть лет многое может поменяться и эти шесть лет решающие. Дай Боги России выстоять. К сожалению, такие личности как Сталин, в истории проявляются очень редко, а Россия сейчас ох как нуждается в подобном человеке.
                        Orionvit
    2. Alex_Rarog Сегодня, 11:00
      Дядя Вова дело говорит)
      Alex_Rarog
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:22
        если бы ещё исполняли его волю -цены бы ему не было!
        Дмитрий Беловецкий
      2. ML-334 Сегодня, 12:51
        Дядя Вова сказал за наступательное оружие думаю-оборонительное на порядок лучше.Страна "бензоколонка" выбирает президента "исключительной" стране и не только-гордиться надо.
        ML-334
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:47
    Кроме того, по мнению президента, деньги, которые в США направили на создание своих систем ПРО, «были выброшены на ветер», так как российское оружие сегодня способно их преодолевать.

    Удушаться залужные, речь то на бабки перешла, которые они профукали... в смысле распилили. laughing
    a.s.zzz888
    1. Скальпель Сегодня, 16:39
      Ну не совсем профукали. Ракеты стали летать дальше и быстрее, радары точнее обнаруживать цель, компьютеры быстрее просчитывают обстановку и управляют вооружением. Так что, прогресс есть.
      Скальпель
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 10:48
    Кроме того, по мнению президента, деньги, которые в США направили на создание своих систем ПРО, «были выброшены на ветер», так как российское оружие сегодня способно их преодолевать.
    вот тут он не прав - были построены новые виллы, закуплены новые яхты, а он на ветер no
    Angel_and_Demon
    1. Vard Сегодня, 10:50
      Что радует... потому как что украдено... по нам уже не выстрелит...
      Vard
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:52
        Цитата: Vard
        что украдено...

        зачем так грубо - пошло на улучшение инфраструктуры уважаемых людей
        Angel_and_Demon
        1. роман66 Сегодня, 11:02
          правильно! богатые чиновники - сильное государство
          роман66
          1. синдикалист Сегодня, 12:20
            Это мы о каком государстве, российском или американском?
            синдикалист
    2. КОСМОС Сегодня, 11:42
      по мнению президента, деньги, которые в США направили на создание своих систем ПРО, «были выброшены на ветер

      А кто посеет ветер, тот пожнет Тополь или Ярс?тьфу ты, Бурю! laughing
      КОСМОС
      1. merlin Сегодня, 14:39
        Цитата: КОСМОС
        по мнению президента, деньги, которые в США направили на создание своих систем ПРО, «были выброшены на ветер

        А кто посеет ветер, тот пожнет Тополь или Ярс?тьфу ты, Бурю! laughing

        Не-не... Ураган и Смерч... Бурю еще не завезли...
        merlin
  4. Дормидонт Сегодня, 10:49
    Уже не гонка, а бои без правил
    Дормидонт
  5. taiga2018 Сегодня, 10:51
    если договор по ПРО считать кирпичиком,то выйдя из него США считай вынули кирпичик из здания глобальной безопасности,а это привело к началу разрушения всего здания...
    taiga2018
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:59
      Цитата: taiga2018
      США считай вынули кирпичик из здания

      "бойница" получилась...наша.
      андрей юрьевич
  6. citlstar Сегодня, 10:57
    Цитата: Vard
    сначала чего нибуть учудят... а потом начинают обвинять нас.

    Хоть ссы в глаза, скажут божья роса laughing
    citlstar
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:00
    Рано или поздно, но все приходит к логическому завершению. Американцы заварили эту кашу (гонку вооружений) им и расплачиваться за это, как деньгами своих налогоплательщиков, так и безопасностью. Россия наученная горьким опытом отвечает с намного меньшими затратами, но более эффективно.
    rotmistr60
  8. vladimirvn Сегодня, 11:01
    Я за защиту своей Страны и народа. Это без обсуждения. Но хотелось бы еще четко знать, как гарант видит,кому будет принадлежать и как будет распределяться, национальное богатство нашей страны?
    vladimirvn
    1. aziat Сегодня, 11:23
      Скоро пойдёт третий десяток лет поиска ответа на Ваши вопросы. Тут либо такой проницательный сыщик ещё не родился, либо ответа попросту нет.
      aziat
    2. merlin Сегодня, 15:06
      Цитата: vladimirvn
      кому будет принадлежать и как будет распределяться, национальное богатство нашей страны?

      Ну уж точно нам с Вами эти богатства никогда не принадлежали и принадлежать не будут.
      merlin
  9. РосУкрБел Сегодня, 11:13
    Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой,назовём её ласково-"Писец котятам".
    РосУкрБел
  10. Маки Авелльевич Сегодня, 11:19
    Путин: гонка вооружений началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО


    Америка хочет подчинить своим интересам Россию
    Америка выходит из договора по ПРО
    Россия реагирует на этот шаг ( прогнозируемо) наращиваением вооружений
    холодная война возвращяется, в прошлом раунде СССР проиграл
    экономика России готова к состязанию с Америкой?
    Маки Авелльевич
    1. dauria Сегодня, 13:14
      экономика России готова к состязанию с Америкой?


      А что, есть варианты ? Ну , кроме "Кац предлагает сдаться " ?

      Хотите дельный совет ? Чтобы укусить русских, достаточно спросить " Почему все согласны голодать ради настоящей армии, а Госдума с Потаниными и Вексельбергами нет ? "
      dauria
      1. Скальпель Сегодня, 16:50
        Ну пока Путин надеется повторить Советский опыт - сначала напугать, а потом добиться разрядки и выборочно начать дружить. Только ресурсов сейчас поменьше. У СССР были сильные позиции в Восточной Европе, в Азии, в Африке и Латинской Америке + Союзные республики. Короче, работы на десятилетия вперёд.
        Скальпель
    2. Incvizitor Сегодня, 15:54
      России готова к состязанию с Америкой?

      Я бы в любом случае не стал сдаваться этому воплощению фашистской Германии 20-21 века.
      Incvizitor
  11. Опер Сегодня, 11:30
    Россия одним своим существованием исключает любые амбиции кого либо на мировое господство! Когда Россия слабеет остальные звереют! Вывод очевиден и бесспорен! Вероятно даже озвучивать его не надо!
    Опер
  12. мерцание Сегодня, 11:32
    После вчерашнего послания, почему то на память приходит "Чебаркульский метеорит"... впрочем, может природа разная, а роднит только скорость.
    мерцание
  13. Orionvit Сегодня, 12:03
    крылатая ракета с ядерной энергоустановкой
    Это что то новое и странное, если не выдумка прессы.
    Orionvit
  14. Семен1972 Сегодня, 12:05
    Давно мы не рисовали мультики, как наши ракеты бомбят США....Кстати, у американцев такого не было...поправьте, но Президент США не говорил, как их ядерные ракеты будут бомбить Россию.. Гаранту совсем стало наплевать на дела граждан России, он всей головой там, в войнушке с США....жаль...нам то тут как жить... Уверен на миллион, что ближайшее время никто не планирует нападать на России, а народ должен жить по военному времени..в отличии от Запада...
    Семен1972
    1. синдикалист Сегодня, 12:18
      Вообще то, это первый российский мультик в исполнении первого лица. Американцы в эпоху Рейгана баловались такими картинками, но СССР никогда.
      синдикалист
    2. Б.Т.В. Сегодня, 13:09
      Цитата: Семен1972
      Уверен на миллион, что ближайшее время никто не планирует нападать на России, а народ должен жить по военному времени..в отличии от Запада...


      А расширение НАТО, учения, участившиеся у наших границ и много ещё чего, это- " никто не планирует нападать на Россию"?! Просто " игры потешных войск"?
      Б.Т.В.
      1. Скальпель Сегодня, 16:52
        Учения начались после событий на Украине с нашим активным участием. Их можно понять.
        Скальпель
    3. Монархист Сегодня, 14:41
      Семен,видимо,Вы плохо знаете историю:кто первый разрабатывал план ядерного удара.? Путин или кто-то другой?* Уверен на миллион,что в ближайшее время никто не планирует накидать на Россию" Потому и не планируют,что у нас имеются" Сарматы",а значит можно схлопотать" по соплям".
      Если бы вы не перевооружение армию, а осталось на прежнем уровне ( как осталось отСоюза) то желающих было бы уйма : начиная то лифлянцев и кончая папаусами
      Монархист
  15. Lars971A Сегодня, 13:16
    Спорим все спорим, я еще раз повторяю : я поверю нынешней власти тогда когда поменяют флаг над кремлем, вернут Железного Феликса на Лубянку и принимать парад Победы на мавзолее Ленина , а не рядом с ним.А так все это предвыборный ход
    Lars971A
  16. Монархист Сегодня, 13:58
    Цитата: андрей юрьевич
    Путин: гонка вооружений началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО
    ой..."нежданчик"... lol ничего мы "не делали" и вдруг "появилось"...слава богу,заделы были ...

    Андрей Юрьевич, должны Вас разочаровать: после Союза много было "заделов",но они не бесконечны. Это уже современные разработки. Слава Богу у нас не " оскудела земля талантами"
    Монархист
  17. Монархист Сегодня, 14:23
    Цитата: Lars971A
    Спорим все спорим, я еще раз повторяю : я поверю нынешней власти тогда когда поменяют флаг над кремлем, вернут Железного Феликса на Лубянку и принимать парад Победы на мавзолее Ленина , а не рядом с ним.А так все это предвыборный ход

    Такое не возможно:1) надо возродить Союз, НИКТО ДОБРОМ не откажется то"собственной квартиры"( как говорит Лукашенко"у нас хоть и маленькая,но собственная квартира")2 надо иметь :а)"общую идею"б) надежных сподвижников и последнее: нового Л. П.
    Как сейчас выясняется: в окружении Сталин оказалось много"редисок"
    Монархист
  18. Монархист Сегодня, 14:42
    Цитата: синдикалист
    Вообще то, это первый российский мультик в исполнении первого лица. Американцы в эпоху Рейгана баловались такими картинками, но СССР никогда.

    Долг платежом красен
    Монархист
  19. 76СССР Сегодня, 16:32
    Ну что сказать - вдуть мы умеем). То ли еще будет...
    76СССР
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