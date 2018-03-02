18:52 02 марта

Кедми: Украина больна и загнивает

Двадцать пять лет на Украине выращивалось и воспитывалось поколение, которое сегодня уже не считает себя частью "русского мира". Для многих из них русский - враг. Враг, который покусился на свободу "незалежного государства". Враг, который убивает невинных украинцев и препятствует принятию страны в "дружную европейскую семью". Такова реальность сегодняшней Украины.

Как считает израильский эксперт Яков Кедми, нынешняя киевская власть мало чем отличается от той, что была 5 или 10 лет назад. На Украине сегодня нет ни одного политика, руки которого бы не были запачканы в грязи, а то и в крови. Все они - продукт "революций гидности" и того беспредела, который творится в стране с начала 90-х годов.

Украина больна генетически, говорит Кедми. Стране, деградирующей на протяжении более четверти века, крайне сложно выйти из этой ситуации, ведь власть захватили те люди, которые другой Украины и не знали.




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Комментарии 3

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  1. Балу Сегодня, 11:50
    Украина больна генетически, говорит Кедми. Стране, деградирующей на протяжении более четверти века, крайне сложно выйти из этой ситуации, ведь власть захватили те люди, которые другой Украины и не знали.

    Не могу согласиться. Власть захватили потомки предателей и палачей Украины, местечковые бандюки и црули. Украина дала миру немало великих ученых во всех областях науки и культуры. Сейчас, увы все настолько далеко зашло, народ Украины должен сделать выбор-или дальнейшая деградация или уничтожение бандерлогов, физическое уничтожение.
    Балу
  2. Монархист Сегодня, 12:22
    " нет ни одного политика,руки которого не запачканы гразью,а то и кровью" в этом ничего удивительного нет:" политика грязная вещь"(В. .И.Ленин).
    Как только Шушкевичу захотелось " на троих сообразить"так и покатились. Вначале у нас ЕБН устроил "веселуху",но у него,хвала Господу,хватило ума на пенсию выйти,а теперь на Украине" веселуха",но ихние политик на" пенсию"не спешат
    Монархист
  3. Felixsoft Сегодня, 14:56
    Внимание:
    Кедми ни какого отношения к разведсообществу не имеет и никогда не имел! Он был функционером Натив (путь) израильская организация помогающая евреям из СССР выехать в Израиль. Натив в некоторых случаях, прибегала к не совсем легальным методам. Например: Указывал в гос органы СССР, что у конкретного еврея в Израиле есть родственники и он, тем самым, подпадал под программу воссоединение семей.
    В самом Израиле ни кто не знает о Кедми ни как о разведчике, ни как о политологе.
    Felixsoft
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