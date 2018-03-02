Кедми: Украина больна и загнивает

Двадцать пять лет на Украине выращивалось и воспитывалось поколение, которое сегодня уже не считает себя частью "русского мира". Для многих из них русский - враг. Враг, который покусился на свободу "незалежного государства". Враг, который убивает невинных украинцев и препятствует принятию страны в "дружную европейскую семью". Такова реальность сегодняшней Украины.



Как считает израильский эксперт Яков Кедми, нынешняя киевская власть мало чем отличается от той, что была 5 или 10 лет назад. На Украине сегодня нет ни одного политика, руки которого бы не были запачканы в грязи, а то и в крови. Все они - продукт "революций гидности" и того беспредела, который творится в стране с начала 90-х годов.



Украина больна генетически, говорит Кедми. Стране, деградирующей на протяжении более четверти века, крайне сложно выйти из этой ситуации, ведь власть захватили те люди, которые другой Украины и не знали.











