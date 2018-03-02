18:59 02 марта

Россия в один день обнулила всю военную мощь Запада

1 марта президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ. Помимо уже всем известных тем, Путин уделил огромное внимание обороноспособности страны. Президент представил целую номенклатуру сверхсовременных вооружений, созданных в последние годы.

Впервые стали известны некоторые характеристики уже более или менее известной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Как и предполагалось, новая МБР будет способна атаковать территорию США как через Северный, так и через Южный полюс. Таким образом, американские системы ПРО в Европе и на Аляске становятся бессмысленными.

Сюрпризом, однако, стали гораздо более прорывные виды вооружения. Во-первых, это крылатая ракета с ядерной силовой установкой, которая не имеет ограничений по дальности полета. Во-вторых – гиперзвуковой "крылатый блок" "Авангард", способный двигаться со скоростью около 20 Махов в плотных слоях атмосферы. В третьих, это гиперзвуковая ракета авиационного базирования "Кинжал". Ну и наконец подводный ядерный беспилотный стратегический комплекс, а также боевой лазер.




24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 11:46
    И это совсем не плохо . может у НАТО спеси поубавится .
    Spartanez300
  2. Egorovich Сегодня, 11:48
    Путин просто продемонстрировал Западу, что при любых обстоятельствах конец для них будет плох. И дал время для переваривания сказанного и показанного.
    Egorovich
  3. Арон Заави Сегодня, 11:48
    ну значит в ближайшее время мы увидим капитуляцию Запада.
    Арон Заави
  4. алекс-сп Сегодня, 12:28
    Будет много истерики и травли России, но ничего особо это не изменит... Будут трясти денег на противодействие "новому агрессивному оружию" и вводить новые санкции...
    алекс-сп
  5. Сергей Медведев Сегодня, 12:47
    Реально показали только Сармат и Кинжал. Остальное - мультики. И много ли у нас этих систем? Наш оборонный бюджет в 11 раз меньше американского. Когда экономику начнёт подымать этот кандидат в президенты? Он уже 19 лет страной управляет, а Чубайс до сих пор на свободе.
    Сергей Медведев
    1. Теренин Сегодня, 12:55
      Цитата: Сергей Медведев
      Он уже 19 лет страной управляет, а

      По мне, так пусть ещё столько же управляет. Как бы уговаривать не пришлось, чтобы согласился. Если хотите другого президента, то посмотрите теледебаты.
      Теренин
      1. Сергей Медведев Сегодня, 12:59
        Цитата: Теренин
        Если хотите другого президента, то посмотрите теледебаты.

        Теледебаты - цирк, согласен. Но и этот президент меня не устраивает.
        Сергей Медведев
        1. Гардемарин Сегодня, 18:38
          А что, есть такой, который устраивает? Поделитесь инфой, может я тоже за него проголосую.
          Гардемарин
    2. Shahno Сегодня, 12:59

      Что то напоминает...
      Shahno
    3. tchoni Сегодня, 13:50
      Цитата: Сергей Медведев
      Реально показали только Сармат

      Причем бросковые испытания массогабаритного макета ракеты wassat
      Цитата: Сергей Медведев
      Остальное - мультики.
      Причем очень плохого качества. Личное имхо - рисовал из какой ни будь безумный майор за одну бессонную ночь и на личном компьютере (судя по качеству применяемых текстур и рендерингу)
      И, прошу вспомнить, что эти бросковые испытания прошли в конце 17 года. И, еще прошу вспомнить, что прошедшая по красной площади "армата" обещает появится в войсках только к двадцатому году... А вы говорите купаться... а вода то лед....
      tchoni
      1. Гардемарин Сегодня, 18:35
        Это были не мультики, а комиксы для американского обывателя. Для них - самый доступный информационный формат.
        Гардемарин
  6. MoJloT Сегодня, 13:18
    Угу, ПТРК современный, системы прицеливания для вертолетов... сделать не можем, а тут кузькина мать на ядерном движетеле.
    MoJloT
    1. Wedmak Сегодня, 13:25
      Да мы как бы всегда на мелочи не разменивались. ))) Как в анекдоте:
      Встретились как-то три богатыря и три мушкетера, решили в удали состязаться. Первые начинают мушкетеры. д`Артаньян говорит Арамису указывая на Добрыню:
      -Арамис, нарисуй мелом на нем маааленькую точечку.
      Арамис подходит к Добрыне, аккуратно на груди отмечает мелом совсем незаметную точку. д`Артаньян быстрым выпадом попадает прямо в нее. Добрыня отряхивается и говорит:
      -Алеша, посыпь его мелом, я ему булавой е...!
      Wedmak
  7. Wedmak Сегодня, 13:19
    Обнулил, это громко сказано. А вот "дал толстый намек" вполне себе. Пока США игрались с небольшими воздушными беспилотниками, в основном для разведки, у нас мастерили стратегические ударные комплексы. Причем самое опасное то, что не знаешь, что прилетит - ядреный гриб или просто "посоленный".
    Wedmak
  8. Albatroz Сегодня, 13:56
    Россия в один день обнулила всю военную мощь Запада

    ДА
    УЖ
    Albatroz
    1. ник7 Сегодня, 16:09
      картинка красивая, электорат доволен, а то что "король то голый", потребители забоящика не поймут.
      ник7
      1. Гардемарин Сегодня, 18:36
        Потребляйте поменьше - глядишь, в голове и просветлеет.
        Гардемарин
  9. -ш- Сегодня, 18:00
    не ну реально как дети...президенту делать нечего как врать, а как многие говорят тут "мультики" - да кто вам обязан показывать видео как оно есть, это всё секретно, радуйтесь что хоть такое показали, да и любое из этих вооружений РФ в состоянии разработать и выпустить....и как надоели те кто ноют про "а как же экономика"-будет стержень у страны, хребет чтоб ей никто ничего не диктовал,будет и экономика. а мало денег иди работай, такое ощущение что в РФ жить плохо
    -ш-
Картина дня