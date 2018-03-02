Россия в один день обнулила всю военную мощь Запада

1 марта президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ. Помимо уже всем известных тем, Путин уделил огромное внимание обороноспособности страны. Президент представил целую номенклатуру сверхсовременных вооружений, созданных в последние годы.



Впервые стали известны некоторые характеристики уже более или менее известной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Как и предполагалось, новая МБР будет способна атаковать территорию США как через Северный, так и через Южный полюс. Таким образом, американские системы ПРО в Европе и на Аляске становятся бессмысленными.



Сюрпризом, однако, стали гораздо более прорывные виды вооружения. Во-первых, это крылатая ракета с ядерной силовой установкой, которая не имеет ограничений по дальности полета. Во-вторых – гиперзвуковой "крылатый блок" "Авангард", способный двигаться со скоростью около 20 Махов в плотных слоях атмосферы. В третьих, это гиперзвуковая ракета авиационного базирования "Кинжал". Ну и наконец подводный ядерный беспилотный стратегический комплекс, а также боевой лазер.











