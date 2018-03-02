18:59 02 марта
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Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество

Озвученная Президентом России Владимиром Путиным информация о гиперзвуковом ракетно-авиационном комплексе "Кинжал" очень обрадовала всех, кто вложил много сил в создание истребителя МиГ-31. Теперь легендарный самолет обретет новое качество, пишет "РГ-Сила"

Известно, что конструкторы рассматривали "тридцать первый" не только как перехватчик ПВО. В 80-е годы планировалось, что он станет платформой для запуска противоспутниковой ракеты 79М6 "Контакт". Однако перестройка и "новое мышление" поставили крест на этой многообещающей теме.

Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество

комплекс "Кинжал" на МиГ-31



Уже в годы существования современной России прорабатывалась возможность создания конверсионного варианта этой системы, в том числе совместно с правительством Казахстана. Проект получил название "Ишим". Но и он не был доведен до конца.

МиГ-31 под влиянием витавших в то время идей поначалу даже начали списывать, но в итоге его было решено сохранить самолеты в войсках и модернизировать их.

Так, благодаря доработанным РЛС, у самолета появилась возможность обнаруживать цели на дальности в 320 км. При этом радар способен одновременно сопровождать 10 объектов и наводить ракеты на 6 из них.

Новые ракеты "воздух-воздух" могут выполнять задачи на рекордной дальности действия - 280 км.

И вот теперь стало известно еще об одной специальности этих самолетов. Военные эксперты считают, что без МиГ-31 комплекс "Кинжал" вообще бы не состоялся. Благодаря возможности перехватчика развивать скорость более 3000 км/ч, новая ракета разгоняется до гиперзвука.

В США и КНР, где работают над подобными системами, разработчики вынуждены создавать более громоздкие и сложные конструкции, которые сложнее довести до уровня серийного изделия.

Использованы фотографии: youtube.com
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Комментарии 43

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  1. Тралл Сегодня, 11:45
    А ведь Путин анекдотом о кортике и часах намекал именно о "Кинжале" smile
    Тралл
    1. _MaX_ Сегодня, 11:48
      Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество
      Цитата: Тралл
      Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество

      _MaX_
    2. Ren Сегодня, 11:56
      Цитата: Тралл
      А ведь Путин анекдотом о кортике и часах намекал именно о "Кинжале"

      Точно, а я как-то об этом не подумал.
      Челябинский болид (метеор) - это, видать, тоже было испытание. what
      Он идет к цели, как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование, как боковое, причем на несколько тысяч километров, так и по высоте
      Ren
      1. НасРать Сегодня, 11:59
        Цитата: Ren

        Челябинский болид (метеор) - это, видать, тоже было испытание. what

        Смех, смехом, а я то же об этом подумал в первый момент! laughing
        НасРать
    3. LiSiCyn Сегодня, 11:58
      Вроде, там еще есть не названные системы ?? Предлагаю, название "Анекдот"... И пусть думают, смешной или нет..? wink
      LiSiCyn
  2. Александр 3 Сегодня, 11:46
    Ну наверно теперь в период "опасности"в дежурном звене будут дежурить не только перехватчики но и носители.
    Александр 3
  3. Романенко Сегодня, 11:49
    Счастливого полета "птичка" good
    Романенко
  4. Egorovich Сегодня, 11:55
    Страшная машина МиГ-31 для супостатов, а с "Кинжалом" стал еще страшнее.
    Egorovich
  5. роман66 Сегодня, 11:57
    прокляну-ка я еще раз предателя родины беленко!
    роман66
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:06
      Роман, со всем уважением, но Беленко угнал МиГ-25.
      rotmistr60
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:18
        31 это продолжение 25-го. так что не суть
        с-т Petrov
        1. Вояджер Сегодня, 12:45
          Так 31-й вроде бы сделан как ответ на сие происшествие, нет? Мол, раз так, то сделаем еще лучше
          Вояджер
      2. виктор н Сегодня, 13:02
        Всё равно - нехороший человек, очень гад!
        виктор н
        1. Салют Сегодня, 18:06
          Беленко, а еще и можно назвать Родченкова, идейные предатели России, их не много но они самый болезненный удар наносят
          Салют
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 12:00
    Забавно, но сколько у нас вот такого забытого есть. Какие умищи трудились над всеми этими системами, которые можно актуализировать с учетом новых технологий.
    КОТ БАЮН
    1. Хагалаз Сегодня, 12:13
      Говорят есть "контора", которая "просеивает" разработки советских времён, по какой-либо причине прекращённые, в своё время. А что, глядишь и выловят что-нибудь, на новом технологическом уровне.
      Хагалаз
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 12:15
        Говорят есть "контора", которая "просеивает" разработки советских времён

        Вот ни разу не сомневаюсь в этом.. Контора-не контора, но кто то ведет работу в этом направлении.
        КОТ БАЮН
      2. Архивариус Вася Сегодня, 12:20
        Вот именно что они не просто советские разработки просеивают, но ещё и выдают их за российские. Кинжал это не что иное как Х-32 разработанная ещё в 90тые... sad
        Архивариус Вася
        1. ПалБор Сегодня, 13:20
          Цитата: Архивариус Вася
          Вот именно что они не просто советские разработки просеивают, но ещё и выдают их за российские. Кинжал это не что иное как Х-32 разработанная ещё в 90тые... sad

          Да,в 90-е России,считай,не было.
          ПалБор
        2. Sergej1972 Сегодня, 13:40
          С декабря 1991 года РФ независимое государство.
          Sergej1972
        3. Архивариус Вася Сегодня, 13:54
          Уточняю: работы по глубокой модернизации ракеты Х-22 начались в конце 80-х годов прошлого века. Государственный контракт № 01133 на опытно-конструкторские работы по теме "Адаптация" от 19.06.1990 года. В связи с общим кризисом в стране и недостаточным финансированием работы по теме несколько раз приостанавливались.
          Испытания ПКР Х-32 были успешными уже в конце 90-х. Дальняя авиация работала здесь в связке с моряками: те охотно давали для стрельб свои старые посудины. И что же? В начале 2000-х все застопорилось!
          Так что разработка советская и только в России её довели до конца. А приняли на вооружение аж спустя 16 лет. Такие дела братцы...
          Архивариус Вася
        4. Хагалаз Сегодня, 14:04
          Цитата: Архивариус Вася
          Вот именно что они не просто советские разработки просеивают, но ещё и выдают их за российские. Кинжал это не что иное как Х-32 разработанная ещё в 90тые... sad

          А вот не по барабану ли как звучит, советская ли, росийская? Этими разработками занимались наши люди, наши отцы и немного мы сами. Как знаете, а для меня слово приемственность не пустой звук. Сейчас мы живём в России и я горжусь этим, до этого в Советском Союзе и привсём моём не однозначном отношении к этому социально-политическому образованию, тоже горжусь, что был его гражданином. Точно так же как горжусь, что корни наши уходят в древнее и славное государство Российская Империя, Русь. Идалее по списку.
          Оружее, как и многое дрегое, люди создают, в первую очередь, а не политические системы.
          PS: пафосно получилось, но уж не взыщите....
          Хагалаз
        5. KCA Сегодня, 16:34
          Очень может быть, в 90-е на Х-32 совместно с немцами исследовали гиперзвуковой полёт, разогнали до 8-ми МАХ, генконструктор сказал фигня, надо будет, и до 12 разгоним
          KCA
      3. gridasov Сегодня, 12:46
        настоящее определено более высокопотениальными и высокодинамическими свойствами. это значит , что и возникающие прблемы нужно решать не прошлыми решенияи ,а будущими.
        gridasov
    2. Azazelo Сегодня, 12:25
      Т4 сотка ещё есть. там тоже скорость под 3000. и "кинжалов" может поболее взять.
      Azazelo
      1. krokodil25 Сегодня, 12:53
        Носителем скорее всего будет Ту-160.
        krokodil25
    3. Салют Сегодня, 18:08
      если в ракете "кинжал" будет спецбоеприпас не выжить авианосцу в составе АУГ, и даже рой обычных ракет не надо посылать, хватит всего лишь одной гиперзвуковой
      Салют
  7. BerBer Сегодня, 12:04
    Недавно обсуждали сравнительный анализ СУ 34 и Ф 15Е. Так вот логичное продолжение этого обсуждения. Новая ракета, которая позволяет массированный удар ( можно и неядерный), если вооружить все МИГ 31.
    Теперь, я думаю МИГ 31 ещё долго списывать не будут.
    BerBer
    1. svp67 Сегодня, 12:21
      Цитата: BerBer
      Теперь, я думаю МИГ 31 ещё долго списывать не будут.

      Я скажу больше, очень скоро станет известно о его потомке.... wink
      svp67
      1. Вояджер Сегодня, 12:46
        Неоднократно говорили о нём, но пока что только разговоры, к сожалению (
        Вояджер
        1. svp67 Сегодня, 12:56
          Цитата: Вояджер
          Неоднократно говорили о нём, но пока что только разговоры, к сожалению (

          Ну, дела такие, кто то много болтает, а где то ОЧЕНЬ ТИХО идет работа, результаты которой потом очередной Президент на экране показывает..., что бы вызвать новые разговоры.
          svp67
          1. Вояджер Сегодня, 13:23
            Согласен. Будет крайне интересно, если разработка такого перехватчика ведется и тоже с ядерной установкой.
            Вояджер
            1. svp67 Сегодня, 13:58
              Цитата: Вояджер
              если разработка такого перехватчика ведется и тоже с ядерной установкой.

              Нет, ЯУ на нем точно применена не будет, во всяком случае в пилотном варианте, в беспилотнике может быть, а с пилотом нет. Нет пока еще столь надежной и легкой биологической защиты, что бы жизнь пилота оградить от радиации.
              svp67
      2. Aqr009 Сегодня, 13:55
        очень скоро станет известно о его потомке....


        Поддерживаю, актуальность МиГ-41/50 сейчас сильно выросла, т.к. потенциал аналоговой электроники выжат на 300%.

        Aqr009
  8. котовский Сегодня, 12:21
    Новости как из рога изобилия..
    Что то Виталия не видно,который Михан..
    Эмоциональный он,а тут такое.. hi
    котовский
  9. Горный стрелок Сегодня, 12:24
    Так на 31-е новый фонарь стали ставить. А то у них плавился на скорости. laughing Вот и понятно теперь, почему разговоры не только про модернизацию, но и про возобновление выпуска. Это же ЕДИНСТВЕННЫЙ в мире боевой самолет с такими характеристиками...
    Горный стрелок
  10. Alexey-74 Сегодня, 12:28
    Какой все таки огромный задел сделали наши-советские инженеры при СССР....с учетом развития новых технологий и материалов, думаю теперь возможно воплотить в жизнь многие идеи Союза...
    Alexey-74
  11. МЮД Сегодня, 12:40
    Года 2 тому назад поднимался вопрос о воссоздании производства МИГ-31.
    Тем более что еще имеются двигатели, порядка на 500 самолетов.
    Даже в думе слушался этот вопрос. Тогда "единороссы" зарубили предложение. А сейчас в четыре руки аплодировали системе на данном самолете. Слепцы и подхалимы.
    Что бы приняли тогда положительное решение, смотришь уже бы первые МИГи-31 нового задела летали бы.
    МЮД
    1. NN52 Сегодня, 13:38
      А зачем возобновлять производство?
      Если у нас около 100 бортов ещё ждут модернизацию до БМ или БСМ?
      И в итоге 200 бортов будет более чем достаточно...
      NN52
    2. Incvizitor Сегодня, 15:46
      Так сейчас ему новый миг на замену разрабатывают, возможно новый подождать правильнее, тем более у нас их и так полно, там только модернизировать все боеспособные и штук 200 будет.

      Эти конечно уже физически устарели но пока ещё морально впереди планеты всей и послужат, но замена нужна была ещё "вчера".
      Incvizitor
  12. sabotage Сегодня, 12:55
    Какой гиперзвуковой "Кинжал"????? Такие большие, а в сказки верят.
    sabotage
  13. Livonetc Сегодня, 14:16
    Цитата: sabotage
    Какой гиперзвуковой "Кинжал"????? Такие большие, а в сказки верят.

    Вы спрашиваете или утверждаете?
    Как определитесь, возвращайтесь пожалуйста с пояснениями своей позиции.
    А то заинтриговали понимаш.
    Livonetc
  14. Incvizitor Сегодня, 15:43
    Ух как хорош, опередил своё время лет на 30дь до сих пор один из лучших в мире...
    Incvizitor
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