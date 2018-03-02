18:49 02 марта

Чем занимался Су-57 в Сирии?

Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские истребители 5-го поколения Су-57 успешно завершили программу испытаний в Сирии. Еще неделю назад оба самолета вернулись домой.

Испытания длились всего два дня, однако за это время были протестированы не только системы самого истребителя, но и современное вооружение, которое он несет. Для этих целей Су-57 сопровождали самолеты-лаборатории, которые фиксировали параметры различных систем.

При этом, Шойгу отметил, что опубликованные в СМИ якобы спутниковые снимки Су-57, которые стоят под открытым небом, скорее всего сфабрикованы. Министр заявил, что оба самолета, будучи на земле, всегда находились специальных ангарах.


Глава российского ведомства подтвердил, что полный цикл испытаний Су-57 будет завершен в этом году, а его возможности определенно станут сюрпризом для "коллег" из НАТО.



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Комментарии 9

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  1. svp67 Сегодня, 15:20
    Чем занимался Су-57 в Сирии?
    Летал, работал, испытывался...
    svp67
    1. Spartanez300 Сегодня, 15:35
      Хотелось бы конкретики куда и что и какие результаты .
      Spartanez300
      1. svp67 Сегодня, 15:41
        Цитата: Spartanez300
        Хотелось бы конкретики куда и что и какие результаты .

        Ишь ты, конкретики захотели... боюсь, что это мы узнаем не скоро, даже то, что было видно и то вызывает, во многом БОЛЬШИЕ вопросы. Пока можно, более - менее утверждать, что было испытанно оружие Су-57, для работе по земле, похоже с БОЛЬШИМ успехом.
        svp67
        1. Spartanez300 Сегодня, 15:48
          Ключевое слово "хотелось бы" , на более я пока не претендую как человек здравомыслящий request .
          Spartanez300
      2. Esoteric Сегодня, 15:47
        Цитата: Spartanez300
        Хотелось бы конкретики куда и что и какие результаты .

        Ну, разогнал авиацию коалиции одним присутствием... feel
        Esoteric
      3. Данила75 Сегодня, 15:58
        Цитата: Spartanez300
        Хотелось бы конкретики куда и что и какие результаты .

        Может вам еще и документы под двумя грифами "СЕКРЕТНО" предоставить?
        Данила75
      4. Vlad.by Сегодня, 18:40
        С такими вопросами Вам на Лубянку.
        Там все популярно и честно расскажут, а может даже и покажут...
        Vlad.by
  2. медведик Сегодня, 16:59
    Удивительно красивый самолёт. Завораживает.
    медведик
    1. Vard Сегодня, 17:48
      Так Туполев вроде как сказал что красивый самолёт хорошо летает..
      Vard
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