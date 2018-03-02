Чем занимался Су-57 в Сирии?

Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские истребители 5-го поколения Су-57 успешно завершили программу испытаний в Сирии. Еще неделю назад оба самолета вернулись домой.



Испытания длились всего два дня, однако за это время были протестированы не только системы самого истребителя, но и современное вооружение, которое он несет. Для этих целей Су-57 сопровождали самолеты-лаборатории, которые фиксировали параметры различных систем.



При этом, Шойгу отметил, что опубликованные в СМИ якобы спутниковые снимки Су-57, которые стоят под открытым небом, скорее всего сфабрикованы. Министр заявил, что оба самолета, будучи на земле, всегда находились специальных ангарах.





Глава российского ведомства подтвердил, что полный цикл испытаний Су-57 будет завершен в этом году, а его возможности определенно станут сюрпризом для "коллег" из НАТО.









