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БМП-2 хорошо зарекомендовали себя в условиях пустыни
БМП-2 хорошо освоились в жаркой пустынной местности Йемена. Изображение одной из таких машин, принадлежащих хуситам, появилось в Сети. Об этом пишет Российская газета.
В середине прошлого десятилетия около двух сотен БМП-2 поступили в армию Йемена. Поскольку йеменцы ранее эксплуатировали БМП-1, особых проблем с новой техникой у них не возникло.
Кроме того, российские машины по сравнению с западными образцами обладают лучшей проходимостью и ремонтопригодностью.
Автор отмечает, что 30-мм пушка ценится во многих армиях мира за свою мощь, скорострельность и возможность поражения широкого спектра целей, в том числе и воздушных.
«Необходимо отметить, что БМП-2 приобрели популярность и в других арабских армиях. Например, в конце 80-х годов они были приобретены армией Саддама Хусейна. По некоторым данным, эти машины применялись во время вторжения в Кувейт. В свою очередь, Кувейт использовал "двойки" уже во время боевых действий против иракской армии в начале 1991 года», – говорится материале.
Также БМП-2 активно применятся в Сирии в ходе операций против террористических группировок.
Российские машины эксплуатируются и в Алжире. Там находятся около 300 модернизированных единиц.
Еще одним владельцем данной техники могли стать Арабские Эмираты, машина им очень понравилась, но, в конце концов, выбор был сделан в пользу более современных БМП-3.
В середине прошлого десятилетия около двух сотен БМП-2 поступили в армию Йемена. Поскольку йеменцы ранее эксплуатировали БМП-1, особых проблем с новой техникой у них не возникло.
Кроме того, российские машины по сравнению с западными образцами обладают лучшей проходимостью и ремонтопригодностью.
Автор отмечает, что 30-мм пушка ценится во многих армиях мира за свою мощь, скорострельность и возможность поражения широкого спектра целей, в том числе и воздушных.
«Необходимо отметить, что БМП-2 приобрели популярность и в других арабских армиях. Например, в конце 80-х годов они были приобретены армией Саддама Хусейна. По некоторым данным, эти машины применялись во время вторжения в Кувейт. В свою очередь, Кувейт использовал "двойки" уже во время боевых действий против иракской армии в начале 1991 года», – говорится материале.
Также БМП-2 активно применятся в Сирии в ходе операций против террористических группировок.
Российские машины эксплуатируются и в Алжире. Там находятся около 300 модернизированных единиц.
Еще одним владельцем данной техники могли стать Арабские Эмираты, машина им очень понравилась, но, в конце концов, выбор был сделан в пользу более современных БМП-3.
Использованы фотографии: https://twitter.com/YemeniObserv