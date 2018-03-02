18:51 02 марта
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БМП-2 хорошо зарекомендовали себя в условиях пустыни

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БМП-2 хорошо освоились в жаркой пустынной местности Йемена. Изображение одной из таких машин, принадлежащих хуситам, появилось в Сети. Об этом пишет Российская газета.



В середине прошлого десятилетия около двух сотен БМП-2 поступили в армию Йемена. Поскольку йеменцы ранее эксплуатировали БМП-1, особых проблем с новой техникой у них не возникло.


Кроме того, российские машины по сравнению с западными образцами обладают лучшей проходимостью и ремонтопригодностью.

Автор отмечает, что 30-мм пушка ценится во многих армиях мира за свою мощь, скорострельность и возможность поражения широкого спектра целей, в том числе и воздушных.

«Необходимо отметить, что БМП-2 приобрели популярность и в других арабских армиях. Например, в конце 80-х годов они были приобретены армией Саддама Хусейна. По некоторым данным, эти машины применялись во время вторжения в Кувейт. В свою очередь, Кувейт использовал "двойки" уже во время боевых действий против иракской армии в начале 1991 года», – говорится материале.

Также БМП-2 активно применятся в Сирии в ходе операций против террористических группировок.

Российские машины эксплуатируются и в Алжире. Там находятся около 300 модернизированных единиц.

Еще одним владельцем данной техники могли стать Арабские Эмираты, машина им очень понравилась, но, в конце концов, выбор был сделан в пользу более современных БМП-3.

Использованы фотографии: https://twitter.com/YemeniObserv
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Комментарии 10
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  1. BerBer Сегодня, 12:10 Новый
    Старушка жива и эффективна, только концепция по применению изменилась
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    BerBer
    1. svp67 Сегодня, 12:15 Новый
      Цитата: BerBer
      Старушка жива

      Если еще "единичка" во многом числе воюет, то уж "двушке" сам Бог велел быть "живее, всех живых". Она действительно очень ремонтопригодная и достаточна неприхотливая, особенно по горючему.
      Цитата: BerBer
      эффективна

      А тут от "эксплуатанта" многое зависит...
      Цитата: BerBer
      только концепция по применению изменилась

      Все течет, все изменяется....
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      svp67
  2. Saling Сегодня, 12:49 Новый
    laughing Нашли чем гордится. БМП-2 это наследие СССР. БМП-3 то же. Вы бы еще про Т-34 и Т-54 вспомнили.
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    Saling
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:05 Новый
      Нашли чем гордится. БМП-2 это наследие СССР. БМП-3 то же. Вы бы еще про Т-34 и Т-54 вспомнили.

      А что могут предложить горячие финские парни из своего, родного вооружения? laughing laughing laughing Немецкие танки Т-3, наши Т-26?
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      a.s.zzz888
      1. Saling Сегодня, 14:01 Новый
        Родной, а ты лично какое отношение к советской бронетехнике имеешь, сидя на диване? laughing
        Твое достижение - наклейка "Т-34" на твоей "Калине" не в счет. laughing Не примазывайся к чужим победам. laughing
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        Saling
    2. Александр War Сегодня, 15:29 Новый
      laughing Че -то Финны еще используют Советские БМП-2 и не жужжат laughing
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      Александр War
      1. Saling Сегодня, 15:45 Новый
        Им некогда железом брякать и тратить лишние деньги на ненужные разработки. Они делом заняты. Вон первоклассные суда строят. Даже В.В.Путин на дно Байкала на аппарате финской постройки спускался laughing И при этом финны не орут на весь мир про "лучшие в мире разработки" Может потому и живут лучше россиян laughing
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        Saling
        1. Александр War Сегодня, 15:53 Новый
          А куда больше всего финны поставляют свою продукцию ?
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          Александр War
          1. Saling Сегодня, 16:14 Новый
            В развитые страны, а не только в банановые республики, как Россия laughing
            Например компания Wärtsilä. чье изобретение под названием Azipod уже стало именем нарицательным. я уже молчу про Nokia. Это вам не разработки середины 70-х. и не сырьевая экономика России.
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            Saling
  3. Александр War Сегодня, 15:27 Новый
    БМП-2 еще послужит!
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    Александр War
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