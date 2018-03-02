Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Совместные российско-белорусско-сербские учения "Славянское братство-2018" пройдут в Новороссийске
Совместное учение российских десантников, белорусских и сербских военнослужащих "Славянское братство" пройдет в 2018 году в Новороссийске, сообщил журналистам командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.
По его словам, приоритетным направлением военного сотрудничества является работа с государствами-членами ОДКБ, а наиболее "теплые и дружественные отношения ВДВ сложились с Силами специальных операций Белоруссии".
Всего же мероприятий с иностранными коллегами в 2018 году планируется более 40.
Ранее командующий ВДВ заявил журналистам, что в 2018 году Воздушно-десантные войска примут участие в семи совместных учениях с подразделениями вооруженных сил иностранных государств, из них четыре пройдут за рубежом и три — в России.
Генерал уточнил, что в числе зарубежных учений запланированы маневры с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие", которые пройдут в Киргизии, а также египетско-российские учения "Защитники дружбы — 2018", передает РИА Новости.
Совместно с белорусскими и сербскими коллегами на Кубанской земле в Новороссийске будет проведено учение "Славянское братство", это уже четвертое учение в таком составе— сказал он.
На территории Российской Федерации и на территории республики Беларусь традиционно спланированы совместные учения с силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Всего по плану в этом году будет проведено четыре учения— добавил командующий.
По его словам, приоритетным направлением военного сотрудничества является работа с государствами-членами ОДКБ, а наиболее "теплые и дружественные отношения ВДВ сложились с Силами специальных операций Белоруссии".
Всего же мероприятий с иностранными коллегами в 2018 году планируется более 40.
Ранее командующий ВДВ заявил журналистам, что в 2018 году Воздушно-десантные войска примут участие в семи совместных учениях с подразделениями вооруженных сил иностранных государств, из них четыре пройдут за рубежом и три — в России.
Генерал уточнил, что в числе зарубежных учений запланированы маневры с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие", которые пройдут в Киргизии, а также египетско-российские учения "Защитники дружбы — 2018", передает РИА Новости.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти