18:48 02 марта
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Совместные российско-белорусско-сербские учения "Славянское братство-2018" пройдут в Новороссийске

Совместное учение российских десантников, белорусских и сербских военнослужащих "Славянское братство" пройдет в 2018 году в Новороссийске, сообщил журналистам командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Совместные российско-белорусско-сербские учения "Славянское братство-2018" пройдут в Новороссийске


Совместно с белорусскими и сербскими коллегами на Кубанской земле в Новороссийске будет проведено учение "Славянское братство", это уже четвертое учение в таком составе
— сказал он.


На территории Российской Федерации и на территории республики Беларусь традиционно спланированы совместные учения с силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Всего по плану в этом году будет проведено четыре учения
— добавил командующий.

По его словам, приоритетным направлением военного сотрудничества является работа с государствами-членами ОДКБ, а наиболее "теплые и дружественные отношения ВДВ сложились с Силами специальных операций Белоруссии".

Всего же мероприятий с иностранными коллегами в 2018 году планируется более 40.

Ранее командующий ВДВ заявил журналистам, что в 2018 году Воздушно-десантные войска примут участие в семи совместных учениях с подразделениями вооруженных сил иностранных государств, из них четыре пройдут за рубежом и три — в России.

Генерал уточнил, что в числе зарубежных учений запланированы маневры с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие", которые пройдут в Киргизии, а также египетско-российские учения "Защитники дружбы — 2018", передает РИА Новости.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Комментарий был удален.
  2. FalconD Сегодня, 12:18
    Совместные российско-белорусско-сербские учения "Славянское братство-2018" пройдут в Новороссийске


    Шумеры уже выразили свой протест???
    FalconD
    1. Spartanez300 Сегодня, 15:42
      Пусть братья работают вместе , надо поддерживать европейских друзей .
      Spartanez300
  3. Опер Сегодня, 12:18
    Хороший коллектив!)
    Опер
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