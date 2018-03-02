Совместные российско-белорусско-сербские учения "Славянское братство-2018" пройдут в Новороссийске

Совместно с белорусскими и сербскими коллегами на Кубанской земле в Новороссийске будет проведено учение "Славянское братство", это уже четвертое учение в таком составе

На территории Российской Федерации и на территории республики Беларусь традиционно спланированы совместные учения с силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Всего по плану в этом году будет проведено четыре учения