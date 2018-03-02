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Минобороны РФ запустило голосование на предмет названий новейшего российского вооружения
На официальном сайте Минобороны России открыт прием предложений с названиями новейших российских комплексов вооружений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
С сегодняшнего дня любой посетитель официального сайта Минобороны России с помощью простого и понятного сервиса (http://mil.ru/vote.htm) может внести свой вклад в присвоение названий трём новейшим отечественным комплексам вооружений.
Своего имени ждёт крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат, а также боевой лазерный комплекс.
На первом этапе голосования будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы. Далее пользователям будет предложено выбрать лучший среди наиболее удачных вариантов.
Если у Вас возникли сложности с переходом на сайт голосования, то сделать это можно нажав ТУТ
С сегодняшнего дня любой посетитель официального сайта Минобороны России с помощью простого и понятного сервиса (http://mil.ru/vote.htm) может внести свой вклад в присвоение названий трём новейшим отечественным комплексам вооружений.
Своего имени ждёт крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат, а также боевой лазерный комплекс.
На первом этапе голосования будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы. Далее пользователям будет предложено выбрать лучший среди наиболее удачных вариантов.
Если у Вас возникли сложности с переходом на сайт голосования, то сделать это можно нажав ТУТ
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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