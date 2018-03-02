18:49 02 марта
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Минобороны РФ запустило голосование на предмет названий новейшего российского вооружения

На официальном сайте Минобороны России открыт прием предложений с названиями новейших российских комплексов вооружений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Минобороны РФ запустило голосование на предмет названий новейшего российского вооружения


С сегодняшнего дня любой посетитель официального сайта Минобороны России с помощью простого и понятного сервиса (http://mil.ru/vote.htm) может внести свой вклад в присвоение названий трём новейшим отечественным комплексам вооружений.


Своего имени ждёт крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат, а также боевой лазерный комплекс.

На первом этапе голосования будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы. Далее пользователям будет предложено выбрать лучший среди наиболее удачных вариантов.

Если у Вас возникли сложности с переходом на сайт голосования, то сделать это можно нажав ТУТ

Использованы фотографии: Минобороны РФ
37

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Комментарии 96

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 12:23
    Ну сейчас Форумчане - блестнут остроумием! yes hi
    Охотовед 2
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:24
      все ждем МИХАНа - он тут самый патриот-креативщик...
      А вообще, КАКОЙ прогиб. как филигранно лизнули...
      Диванный Хенераль
      1. Охотовед 2 Сегодня, 12:34
        Цитата: Диванный Хенераль
        все ждем МИХАНа - он тут самый патриот-креативщик...
        А вообще, КАКОЙ прогиб. как филигранно лизнули...

        Я вчера просто упал! Когда один комрад - предложил переименовать ..... Михана - в Мухана! good laughing
        Охотовед 2
        1. dorz Сегодня, 12:39
          Можно назвать "Чеснок" или "Осиновый кол". Против демонов только эти средства помогают.
          dorz
          1. bulvas Сегодня, 12:45
            У американцев был "Миротворец", пистолет и есть ракета

            Нам надо что-то типа "Гарант выполнения договора" или короче "Гарант"

            Пусть помнят, что договора надо соблюдать, а не выходить из них, когда вздумается

            Для укровоинов это тоже будет напоминанием, что Минские соглашения, и все другие, где Россия выступает гарантом, надо соблюдать

            Для торпеды, предлагаю "Черномор"
            - как напоминание о Крыме и по мотивам А.С. Пушкина: - Черномор и 33 богатыря

            bulvas
            1. dorz Сегодня, 13:08
              А если серьезно, то Кадыров предложил название "Пальмира", в честь героев погибших в Сирии.
              dorz
              1. Shurik70 Сегодня, 13:37
                Зашёл на сайт, предложил.
                Но не нашёл ранее сделанных предложений sad
                Интересно же, что народ предлагает
                Shurik70
                1. Чертков Олег Сегодня, 14:02
                  Тоже там отметился.
                  Чертков Олег
          2. КОСМОС Сегодня, 15:29
            Лучше ракета "Либерал" торпедный комплекс "Демократия" wassat
            КОСМОС
            1. kot28.ru Сегодня, 16:07
              Не ругайтесь сильно
              Ракету назвать немцов,пусть пережевывают laughing
              Подводный беспилотник-Югославия,пусть помнят hi
              Лазер-Сталин,пусть сожжет am
              kot28.ru
        2. Архивариус Вася Сегодня, 12:50
          Меня тоже позабавило)) а нечего было делать несколько ошибок в фамилии - Кужугетович! yes
          Архивариус Вася
          1. АнпеЛ Сегодня, 13:09
            ракета - "Зэвээрка" (ЗВР - золото-валютн.резервы), летит по направлению к Вашингтону
            АнпеЛ
          2. Охотовед 2 Сегодня, 17:03
            Цитата: Архивариус Вася
            Меня тоже позабавило)) а нечего было делать несколько ошибок в фамилии - Кужугетович! yes

            Мне и до сих пор очень забавно, тем более, что Кужегетович - отчество!!! laughing
            Охотовед 2
        3. dauria Сегодня, 13:38
          предложил переименовать ..... Михана - в Мухана!


          Э-э-э !!!! Не трогать !!! Он хоть и Михан, но это НАШ Михан. am
          dauria
    2. Арберес Сегодня, 12:31
      Цитата: Охотовед 2
      Ну сейчас Форумчане - блестнут остроумием! yes hi

      Я уже предвкушаю!
      Арберес
      1. krokodil25 Сегодня, 12:47
        На счет подводного аппарата статус-6 звучало солидно ИМХО.! soldier
        krokodil25
        1. Хагалаз Сегодня, 13:17
          Да и Циркон тоже. Даже привыкли к нему.
          Хагалаз
    3. Dimontius Сегодня, 12:56
      Отослал в Минобороны вариант к подводному аппарату : "Ларец"
      Dimontius
      1. sxfRipper Сегодня, 13:12
        Для подводного аппарата, предназначенного для вполне конкретных целей, более подошло бы название, также заканчивающееся на ЕЦ, Но, увы - ...
        sxfRipper
        1. словак Сегодня, 16:25
          Цитата: sxfRipper
          Для подводного аппарата, предназначенного для вполне конкретных целей, более подошло бы название, также заканчивающееся на ЕЦ, Но, увы - ...

          Почему? КОНЕЦ. Русские будут трактовать по- своему, матрасники- как полный ...ец
          словак
    4. RUS96 Сегодня, 13:59
      Беспилотный подводный аппарат-"Кракен"однозначно. laughing
      RUS96
      1. Paranoid50 Сегодня, 14:53
        Цитата: RUS96
        "Кракен"однозначно.

        hi good Именно такой вариант отослал в МО. Лазер - "Холодок", КР с ЯД - "Перчинка". wassat
        Paranoid50
    5. ИванИванов Сегодня, 15:36
      Хорошее предложение кто-то вчера озвучил: "перл харбор" или сокращенно - его дата.
      ИванИванов
    6. Incvizitor Сегодня, 15:38
      Уже... laughing
      1 боевой лазерный комплекс "Жнец"
      2 беспилотный подводный аппарат "Мурена"
      3 крылатая ракета неограниченной дальности "Длань"
      Incvizitor
      1. AUL Сегодня, 17:22
        Уже..
        1 Фитиль
        2 Карасик(чтоб враги не догадались)
        3 Странник
        AUL
    7. Fedor Egoist Сегодня, 17:48
      Для КР с ЯЭУ предлагаю вариант "Эсток", если продолжать оружейную тему в названиях многих советских/российских КР. Эсток - это меч лишь для колющих ударов, предназначенный специально для пробивания тяжелой брони. Как и эсток, ракета благодаря неограниченной дальности полета обходит все рубежи обороны и в итоге находит брешь в броне. Есть и древнерусский вариант эстока - "Кончар". Не особо благозвучный вариант, на мой взгляд :)

      Как я понимаю, лазерная установка - это перспективная система ПВО, поэтому предлагаю название "Зерцало". Это древнерусский доспех, надеваемый поверх брони для усиления панциря (весьма интересная игра слов, с учетом того что "Панцири" уже есть в российской армии и выполняют примерно те же функции). Зерцало было отполировано до зеркального блеска (откуда и название), и в определенной ситуации могло ослепить нападавшего.

      Автономную беспилотную подлодку-торпеду с ядерным зарядом мультимегатонного класса язык не поворачивается назвать никак иначе, чем "Песец". Который как известно, "подкрался незаметно" :) Полная аналогия как со спецификой движения, так и с производимым эффектом :)
      Кстати, неядерный вариант в этом случае можно будет назвать "Норка". Тоже пушной зверек, который будет делать "норки" (то есть дыры) во вражеских объектах :)
      Fedor Egoist
  2. Черный_Ватник Сегодня, 12:24
    Показушное привлечение граждан к чему-то важному и великому.

    Извинитесь перед своей историей за постоянную антисоветчину и назовите ракету "Молот", а подводный беспилотник "Серп".
    Черный_Ватник
    1. Арберес Сегодня, 12:30
      Показушное привлечение граждан к чему-то великому, не больше.
      Да почему бы и НЕТ?
      Я бы назвал - "ПРЕЗЕНТ" или "АРГУМЕНТ".
      Скромно, но со вкусом и "скрытым" подтекстом. hi
      Арберес
      1. Genry Сегодня, 13:59
        Цитата: Арберес
        Скромно, но со вкусом и "скрытым" подтекстом.

        Саси-ска! (одна буква не совпадает)
        Genry
        1. Арберес Сегодня, 14:02
          Боюсь гей-сообщества в Штатах поймут это буквально. hi Секса здесь быть недолжно! request
          Арберес
    2. Separ Сегодня, 12:45
      а USA переименовать в "Фаберже"
      Separ
      1. штрафбат Сегодня, 13:05
        Ага! И "Серпом" по "Фаберже".... laughing
        штрафбат
        1. Арберес Сегодня, 13:47
          Не пора бы нам уже
          Резануть по фаберже?
          "Серп" нам в помощь всем -УРА!
          Оскопляем USA!
          Арберес
  3. Egorovich Сегодня, 12:28
    Новая крылатая ракета - "Незабудка"! Новый лазерный комплекс -"Медведь шатун"!
    Egorovich
    1. sabakina Сегодня, 13:33
      Александр, про КР Вы сняли у меня с языка. good Про остальное пока думаю. winked
      sabakina
      1. Egorovich Сегодня, 13:45
        hi ! А подводная лодка - "Презент"!
        Egorovich
  4. bazzbazz Сегодня, 12:28
    Ох ну пиар, пиар, пиар))) Молодцы , Армия и Народ Едины!!
    Удивило МО!

    Не удержался, проголосовал. Посмотрим, выберут ли хоть одно мое. Будет приятно)
    bazzbazz
    1. bazzbazz Сегодня, 13:07
      И кстати!!! А что победителю, разрешат прокатиться на этом?)
      bazzbazz
      1. Хагалаз Сегодня, 13:20
        Цитата: bazzbazz
        И кстати!!! А что победителю, разрешат прокатиться на этом?)

        В один конец? laughing
        Хагалаз
        1. bazzbazz Сегодня, 13:23
          Зато с ветерком! или на волне)
          bazzbazz
      2. Incvizitor Сегодня, 15:39
        На ракете сверху laughing
        Incvizitor
    2. Per se. Сегодня, 13:41
      Цитата: bazzbazz
      Ох ну пиар, пиар, пиар))) Молодцы , Армия и Народ Едины!!
      Минобороны РФ запустило голосование на предмет названий новейшего российского вооружения.

      В советские времена всё делали тихо, но эффективно, сейчас... Так и назвали бы свою "троицу", - "Пиар-1", "Пиар-2" и "Пиар-3". Это, как к параду Победы в 2015 году наклепали сырых "платформ", сотни миллионов потратили, лучше бы реальные Т-90 в лучшей модификации для своей армии купили. Не патриотично? Не патриотично для своей армии "бюджетные" версии тех же Т-90/Т72 закупать, да на экспорт новейшие вооружения толкать в приоритетном порядке. Лично у меня нет восторгов по такому "креативу" от МО.
      Per se.
  5. Шалтай Сегодня, 12:38
    Для подводного аппарата - Толстолобик . Поясняю . Это исключительно мирная рыба ,очищает водоемы от вредоносной флоры , при этом очень сильная и вырастает до внушительных размеров .
    На официальном сайте МО при попытке предложить название постоянно появляется надпись "Введенный код не совпадает с указанным на картинке" request
    Шалтай
    1. bazzbazz Сегодня, 12:40
      Большие буквы нужно
      bazzbazz
      1. Шалтай Сегодня, 12:45
        Цитата: bazzbazz
        Большие буквы нужно

        Спасибо , знаю . Чем-то другим не нравлюсь request
        Шалтай
        1. KOMA Сегодня, 15:44
          Значит ты робот!
          KOMA
    2. zloba71 Сегодня, 14:00
      Пиши заглавными буквами
      zloba71
    3. kot28.ru Сегодня, 16:13
      Ротан тогда,слышали про такого хищника?
      kot28.ru
  6. Романенко Сегодня, 12:40
    Уже вычитал в интернете, для гиперзвукового планирующего на 20 махах снаряда прекрасное название "Партнёр"! Голосую двумя руками!!!
    А подводный дрон можно назвать скромно - "Сюрприз"
    good
    Романенко
  7. Separ Сегодня, 12:43
    Крылатая ракета - "Кондрашка" wassat
    Торпеда - АППИС- аппарат прорытия пролива имени Сталина. am
    Separ
  8. Дормидонт Сегодня, 12:44
    Предлагаю "Леборуб" и "Судоплатов"
    Дормидонт
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
    Минобороны РФ запустило голосование на предмет названий новейшего российского вооружения
    Сегодня, 12:20

    А почему бы и нет! Предложим! good
    a.s.zzz888
    1. Хулио Хуренито Сегодня, 12:53
      Ещё вчера предложил. Ждём результатов.
      Хулио Хуренито
  10. Шалтай Сегодня, 12:54
    Цитата: Охотовед 2
    Я вчера просто упал! Когда один комрад - предложил переименовать ..... Михана - в Мухана!

    Как-то не оптимистично , а Михан - оптимист и добряк . По буху иногда шедевры изрекает .
    Шалтай
    1. Хагалаз Сегодня, 13:23
      Согласен. Бренд устоявшийся, менять не стОит.
      Хагалаз
  11. Blue Fox Сегодня, 12:55
    Считаю, что при названии образца вооружения главенствующую роль должны прежде всего играть его создатели, а не те, кто создаёт себе на этом дешёвый пиар.Тем более, что броское название никак реально не увеличивает достоинства и не уменьшает неизбежные недостатки.
    Blue Fox
    1. Separ Сегодня, 13:08
      мы же просто шутим laughing
      Separ
    2. Арберес Сегодня, 13:18
      Тем более, что броское название никак реально не увеличивает достоинства и не уменьшает неизбежные недостатки.

      Главное, что бы до "Презентации или подтверждения Статуса" дело не дошло.
      Арберес
  12. Архивариус Вася Сегодня, 13:00
    Нет у меня восторга когда советские разработки выдают за супер-пупер современные и не имеющие аналогов российские. Но почему бы не поучаствовать в выборе названия, от этого вреда не будет.
    Лазер - Медуза;
    Подводный аппарат - Диверсант;
    Крылатая ракета - М-70
    Архивариус Вася
    1. Mestny Сегодня, 13:18
      Вот ровно две мантры слышу от борцов с режимом:
      1. Это всё неправда и мультики.
      2. Это всё разработки СССР, достали с полок. вытерли пыль, ничего своего нет.
      Западные патрнёры как ни странно, при этом совсем не смеются, и даже как то не сильно удивлены.
      Повод задуматься?
      Mestny
      1. Архивариус Вася Сегодня, 13:28
        Не повод. Они всё это прекрасно знают, ничего смешного тут нет, и удивляться тоже нечему.
        Архивариус Вася
      2. Рязанец87 Сегодня, 13:37
        Повод задуматься есть:
        "Сармат" прошел первые бросковые испытания в декабре 2017 года.
        Если что: "Бросковые испытания — это эксперимент, в ходе которого отрабатывается старт ракеты, ее безаварийный выход из шахты и начальный этап работы двигателя".
        При этом испытания изначально планировались на 2016 год.
        Хотя Минобороны заявляет "...ракета должна быть принята на вооружение в 2019–2020 годах.", но это при условии предельно интенсивных испытаний и отсутствия технической проблематики.
        К сожалению, поводов для такого оптимизма немного.
        Реальный срок испытаний - года 3-4. Потом развертывание серийного выпуска. Думаю, ранее 2023 и ждать нечего. В ощутимом количестве - 2025 год (при ритмичном финансировании, замечу).
        Про остальное можно гадать пока только - информации, считай, по нулям.
        Рязанец87
      3. seal78 Сегодня, 14:18
        А что значит "своего" нет ? А советское - чьё, если не наше ? Мы что, возникли в 1991 году ? Ну, некоторые, типа Медведева - да. Но для нас история нашей страны неразрывна, как бы она ни называлась в разные периоды. РИ, СССР, РФ - это всё наше, это мы.
        seal78
        1. Архивариус Вася Сегодня, 14:37
          А что же помешало Путину озвучить на весь мир, что мы не с нуля эту ракету/комплекс создали, а на заделе советского времени и благодаря ему?!
          Архивариус Вася
    2. seal78 Сегодня, 14:20
      , разработки - советские (отец придумал), реализация - современная российская (сын сделал). И где тут "не наше" или "несовременное" ? А у кого есть современнее ?
      seal78
  13. zoolu350 Сегодня, 13:04
    У олигархата РФ уже крышу от рвет от переедания. Крылатым ракетам присваиваются по традиции "каменные" абвиатуры (Гранит, Гранат, Малахит, Циркон). Лазерным комплексам: если стационарный что нибудь вычурное (Терра-3), если мобильный то какое то действие (сжатие, ломка и тд.). Ну по беспилотным подводным аппаратам сказать ничего не могу.
    zoolu350
    1. Mestny Сегодня, 13:19
      Так и представляю себе картину - собрались олигархи в кружок, и ну давай названия ракетам придумывать!
      Этот троллинг уже узнаваем за версту. Смените пластинку.
      Mestny
      1. zoolu350 Сегодня, 13:45
        Хорошо что у вас есть воображение. Обычно адепты ХПП, Едра и холопы олигархата РФ им не отличаются.
        zoolu350
        1. с-т Petrov Сегодня, 13:58
          Обычно адепты ХПП, Едра и холопы олигархата РФ


          корёжит тебя. это славно =]

          Мне вот приятно за Родину и спокойнее стало, а бесам это как серпом по яйцам. так что предвыборные дебаты мы оставим актёрам, а реальные дела оставим мужчинам

          а ты грусти, что тебе еще делать. держись, плохого настроения!

          Думал успеют к выборам по мосту полотно положить, чтоб у всей братии вашей подгорело, но увы. Вас покорежит чуть позже, когда Путин проедет на Ладе Весте по Крымскому Мосту drinks
          с-т Petrov
          1. zoolu350 Сегодня, 14:01
            О полку холопов олигархата РФ прибыло. А позвольте узнать от какого события меня должно корежить?
            zoolu350
            1. с-т Petrov Сегодня, 14:01
              я тут на форуме дольше в бане был, чем твой фейковый предвыборный аккаунт существует. Вот тебе и прибыло. Я был просто в засаде, а не прибыл

              так что ты давай упражняйся в остроумии со своими единоверцами в Павла олегарха

              на предвыборные посты вашей братии и предвыборные аккаунты у меня всегда заготовлен ответ
              с-т Petrov
              1. zoolu350 Сегодня, 14:04
                Поздравляю. Можете закрутить себе орден Сутулова на спину.
                zoolu350
                1. с-т Petrov Сегодня, 14:04
                  я тебе подарю орден "Плаксы Мирпулл" после 18 марта love wassat
                  с-т Petrov
                  1. zoolu350 Сегодня, 14:08
                    Мне чужого не надо, подарите его кому нибудь из своих единомышленников.
                    zoolu350
  14. Wedmak Сегодня, 13:04
    Ну, а почему нет-то. Правда думается мне, выбирать будут из названий, более соответствующих традициям именований соответствующих вооружений. А потом проголосуем за самый остроумный из выбранных. Представляю сейчас поток названий на сайт МО. Кто ж это все разбирать будет?
    Можете ознакомиться с уже существующими. Дублирований хоть отбавляй.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%
    D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%
    D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%
    D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D
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    Wedmak
    1. bazzbazz Сегодня, 13:21
      У меня только название подводного аппарата совпало. 2 других новые варианты.
      bazzbazz
    2. Separ Сегодня, 13:35
      Столько названий - даже и не втиснешься...
      Separ
  15. st25310 Сегодня, 13:07
    Подводный аппарат "ПЕСЕЦ". Как говорят в народе: "песец, подкрался незаметно". Боевой лазер "СОЛЯРИЙ"
    st25310
    1. st25310 Сегодня, 13:23
      Ракету с неограниченной дальностью "МЕТЛА". Метла бабы-яги летает не ограниченно долго и выметает весь "мусор".
      st25310
    2. Хагалаз Сегодня, 13:27
      Северный Лис, кто то предлагал. И звучит и с подтекстом laughing hi
      Хагалаз
  16. котовский Сегодня, 13:19
    Цитата: Черный_Ватник
    Показушное привлечение граждан к чему-то важному и великому.

    Извинитесь перед своей историей за постоянную антисоветчину и назовите ракету "Молот", а подводный беспилотник "Серп".

    То есть вы все же показушно привлеклись?.. winked
    котовский
  17. Dart2027 Сегодня, 13:32
    Вера, Надежда, Любовь.
    Dart2027
  18. Lantau Сегодня, 13:45
    Я бы торпеду назвал "Мурена".
    Lantau
  19. Monetniy Сегодня, 13:49
    У всех у них одно название "вот ваша пенсия" денег нет но есть ракеты
    Monetniy
  20. Вечно так Сегодня, 13:51
    Надо что то пафосное и то что американцы любят. Например ракета проекта "АНУС". И нам понятно и им приятно. А подводный уже вроде бы "ЛОШАРИКОМ" зовут))
    Вечно так
  21. iouris Сегодня, 13:57
    Давайте ещё голосованием решать, идти в атаку или отступать.
    iouris
  22. Bastinda Сегодня, 14:03
    Ракета - "Летящий Чернобыль"
    Bastinda
  23. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:08
    Вообще, отличный троллинг 100050000 уровня!)))
    Пусть супостаты напрягаются laughing
    Сибирский цирюльник
  24. Laksamana Besar Сегодня, 14:15
    "Гарин" - лазерный комплекс.
    "Нырок" - беспилотный подводный аппарат.
    "Квазар" - крылатая ракета с ядерной энергоустановкой.
    Laksamana Besar
  25. armourer Сегодня, 16:25
    Лазер назвать "Транклюкатор", пускай паникуют
    armourer
  26. armourer Сегодня, 16:28
    Ракету назвать "Комета", я думаю это название соответствует тем требованиям
    armourer
  27. Vorchun Сегодня, 16:28
    Ракета - ПЕСЕЦ
    Торпеда - КАТРАН
    Лазер - БЛИК
    Vorchun
  28. словак Сегодня, 16:43
    1 боевой лазерный комплекс "Дискотека"
    2 беспилотный подводный аппарат "Щука"- В память о ПЛ
    3 крылатая ракета неограниченной дальности "Рука Москвы"
    словак
  29. faterdom Сегодня, 18:09
    Вчера Сатановскому на "Вести ФМ" внесли предложение назвать "Демократия"!
    Американцам будет приятно, ведь они не могут быть против демократии!
    faterdom
  30. Keysi Сегодня, 18:25
    А вот движок атомный
    Keysi
  31. Dart Weyder Сегодня, 18:34
    А победители получат данное изделие в подарок?! wassat
    Dart Weyder
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