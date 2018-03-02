18:51 02 марта
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Саркисян сменил Саргсяна на посту президента Армении

Парламент Республики Армения провёл голосование по кандидатуре президента страны. Большинством голосов (90 «за» и 10 «против», 1 бюллетень был признан недействительным) депутаты Национального собрания Армении избрали новым президентом представителя правящей в стране партии республиканцев Армена Саркисяна.

Саркисян сменил Саргсяна на посту президента Армении


Армен Саркисян сменил на президентском посту Сержа Саргсяна, который находился во главе государства с апреля 2008 года. Саргсян ранее лично представил Саркисяна как своего преемника, фактически обеспечив ему поддержку представителей большинства парламентского корпуса. Сам Серж Саргсян права избираться на третий срок по конституции страны не имел.


Нужно отметить, что Армения впервые в истории проводит выборы президента не в ходе всенародного голосования, а внутри парламента. Теперь (по новому законодательству) президент Армении избирается на семь лет и не имеет права на переизбрание.

Примечательно, что Армен Саркисян оказался единственным кандидатом на пост главы государства. На самом деле, сам термин «глава государства» в Армении теперь меняет значение, исходя из того, что президент отныне является лишь формальным главой. Дело в том, что Армения перешла к формату парламентской республики и де-юре статус президента ниже статуса главы правительства.

Саркисян в 1976 году окончил физфак Ереванского госуниверситета, является кандидатом физико-математических наук. Работал в ЕГУ, МГУ, а также в университетах Германии, Греции, США, Британии. В 90-е годы занял пост посла Армении в Великобритании, затем - в странах Бенилюкса и Ватикане. В 1996-1997 годах находился в должности премьер-министра Армении.

Работал советником в таких компаниях как Alcatel, Telefonica, British Petrolium и др. Имеет государственные и зарубежные (включая награду Ватикана "Большой Крест ордена Св. Григорий Великий").

Использованы фотографии: newsarmenia.am
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Комментарии 31

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  1. Svarog Сегодня, 12:50
    Для запада выборы не будут легитимны.. laughing Не поймут.. что произошло изменение..
    Svarog
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:09
      Армен Саркисян сменил на президентском посту Сержа Саргсяна,
      андрей юрьевич
      1. Shurik70 Сегодня, 13:15
        Цитата: Svarog
        Для запада выборы не будут легитимны.. laughing Не поймут.. что произошло изменение..

        Саркисян и Саргсян на английском пишутся одинаково - Sargsyan
        Так что решат, что сменил однофамилец laughing
        Shurik70
        1. Svarog Сегодня, 14:24
          Цитата: Shurik70
          Цитата: Svarog
          Для запада выборы не будут легитимны.. laughing Не поймут.. что произошло изменение..

          Саркисян и Саргсян на английском пишутся одинаково - Sargsyan
          Так что решат, что сменил однофамилец laughing

          И я о том же laughing
          Svarog
  2. Владыка Ситх Сегодня, 12:50
    Вот это хорошая новость.
    Владыка Ситх
    1. НасРать Сегодня, 12:56
      Цитата: Владыка Ситх
      Вот это хорошая новость.

      чем хороша новость? просто новость. И не хорошая, и не плохая... Да даже не новость, а так -заметка..
      НасРать
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:24
        Потому что товарищ Серж, вовсе был нам не товарищ.Этакий Янукович армянского разлива.
        Владыка Ситх
        1. НасРать Сегодня, 14:26
          Так он же и будет рулить страной - Серж этот.. только кресло сменит!! bully
          НасРать
          1. Владыка Ситх Сегодня, 14:29
            А я б их вообще присоединил к России, как тот же Татарстан или Чечню с Ингушетией и Дагестаном. Там жителей 9 млн. числится, хотя большинство в России и других странах обитают.
            Владыка Ситх
            1. Комментарий был удален.
    2. Geisenberg Сегодня, 13:13
      Цитата: Владыка Ситх
      Вот это хорошая новость.


      Шило на мыло сменили ... чего тут хорошего ?
      Geisenberg
      1. Анатоль Клим Сегодня, 13:21
        Цитата: Geisenberg
        Шило на мыло сменили

        Статус президента Армении теперь стал ниже статуса премьера-министра, и теперь по заранее разработанному сценарию Серж Саргсян плавно пересаживается в премьерское кресло. Изменилось только должность, а Серж остался hi
        Анатоль Клим
  3. Какой-то Компот Сегодня, 13:16
    Наши поздравления
    Какой-то Компот
  4. Lek38 Сегодня, 13:22
    С демократией в Армении лучше чем в Аз-не !
    Но что то мне подсказывает здесь есть подвох ,но это лучше оставить самим армянам .
    У нас вот свои проблемы ввиде вечного президента ,который недавно сделал жену вице-президентом, а министры не меняются с 90 годов ,в лучшем случае 2003-2005 год были поставлены .Исключение министр обороны и гос безопастности .Что тут скажешь надежда на матушку природу .Но и на этот случай ,уже вырастили новое поколение, которое частенько в новостных хрониках мелькают .
    Lek38
    1. НасРать Сегодня, 13:30
      ну хорошо ещё, что Кремль не вините...и его длинную руку! Просто теперь, Вы познаёте западную демократию..., так сказать, во всей красе!!! laughing
      НасРать
      1. Lek38 Сегодня, 13:41
        Ну уж точно не Кремль воруют за них ,Кремль просто закрывает глаза ,делает вид что не знает.
        Цитата: НасРать
        Просто теперь Вы познаете западную демократию, так сказать во всей красе!!!

        Мне иногда кажется что на ВО сидят боты .Кто познает западное счастье ? причины какие ?
        Глубина русских глубин ?Где логика? где причинно-следственный цикл предложения ?
        Всё таки бот ,наверно это Киселев программирует услышал слово демократия отвечай супостату "скоро познаете западную демократию " )))) У нас её нету .
        Lek38
        1. НасРать Сегодня, 13:46
          Цитата: Lek38
          ....У нас её нету .


          Хе-хе, а где она есть? bully


          Цитата: Lek38
          ...Кремль просто закрывает глаза ,делает вид что не знает.

          Это теперь Ваши проблемы! Московские следователи, по особо важным делам, не прилетят!!! Не ждите! bully
          НасРать
          1. Lek38 Сегодня, 13:50
            Нигде ! Но где то относительно лучше где то хуже .В России больше демократии чем в Аз-не ,но меньше чем в стране Х .Всё познаётся в сравнении .
            Lek38
            1. НасРать Сегодня, 13:52
              Так чего ж не радуетесь, за своего президента и его жену? Теперь так будет всегда!! wink
              НасРать
              1. Lek38 Сегодня, 14:05
                Цитата: НасРать
                Так чего ж не радуетесь, за своего президента и его жену? Теперь так будет всегда!!

                Он со мной не делится ,зачем я должен за него радоваться ?)))
                Он делится с другими ,пусть они за него радуются .
                Я лучше попробую что то изменить ,своим единственным жалким голосом .
                Правда он взял и перенёс выборы на пару месяцев раньше ,и кандидатов нету не смогли подготовиться .
                Придется опять ждать благополучного ветера ,может не доживу .
                Lek38
                1. НасРать Сегодня, 14:10
                  Ну вот. Вы сами творцы своего будущего, зачем кивать на Москву?

                  Цитата: Lek38
                  .но измени Аз-ан политику в их пользу ,они ослепнут и зрение вернётся к Москве .
                  Все лгут без исключения ,политика однако .
                  НасРать
          2. Lek38 Сегодня, 13:58
            Цитата: НасРать
            Это теперь Ваши проблемы! Московские следователи, по особо важным делам, не прилетят!!! Не ждите!

            Они просто в доле .
            Всё гениальное просто .Грузия ведёт не про-российскую а антироссийскую политику там быстро находят политика коррупционера СМИ РФ.А Аз-ан ведёт хоть и не про-российскую но также не ведёт антироссийскую, и тут не находят коррупционера .
            Европейцы например находят и весьма обоснованно ,но измени Аз-ан политику в их пользу ,они ослепнут и зрение вернётся к Москве .
            Все лгут без исключения ,политика однако .
            Lek38
            1. НасРать Сегодня, 14:06
              Самое смешное, в России ни кому нет дела до Грузии....более того, о ней ни где не упоминается в СМИ, так что кто там ворует или не ворует - это дело грузин..Это так же относиться и к Азербайджану , Узбекистану, Казахстану и прочее...
              А с официальными лицами других государств(скажем Азербайджан) - Россия общается вежливо и корректно - если те не делают выпадов в сторону России - И это нормально!!
              НасРать
              1. Lek38 Сегодня, 14:17
                В своё время было дело ,сейчас Украина в моде, причина ясна .
                Антироссийская политика Украины .Вся вакханалия которая твориться в Украине коррупция и т.д ,твориться в любой стране СНГ .
                Как с Турцией ,то они подсобники террористов на первом канале ,помидоры,туристы .
                В один прекрасный день Турецкий поток и не такие уж они и террористы ,ведь на кону бабки .
                Всем плевать что думает народ ,они создают общественное мнение .Сегодня вежливо корректно ,завтра увидем другое .
                По сути они все одинаковые просто меняются обстоятельства !И таких примеров матушка не горюй .
                Lek38
                1. НасРать Сегодня, 14:23
                  Знаете, Украина это конечно болевая точка, но уже всем надоела.. Реально! Кого не спрошу, про Украину - всем плевать, что будет там! Единственное кого жалко - людей Донбасса! СМИ РФ искусственно поддерживают информационное поле про украину, а всем плевать...
                  А Турция не может входить в дружественный союз с Россией - это и Турция понимает, но пока у обоих государств - есть общие цели..
                  НасРать
    2. Svarog Сегодня, 14:25
      Цитата: Lek38
      С демократией в Армении лучше чем в Аз-не !
      Но что то мне подсказывает здесь есть подвох ,но это лучше оставить самим армянам .
      У нас вот свои проблемы ввиде вечного президента ,который недавно сделал жену вице-президентом, а министры не меняются с 90 годов ,в лучшем случае 2003-2005 год были поставлены .Исключение министр обороны и гос безопастности .Что тут скажешь надежда на матушку природу .Но и на этот случай ,уже вырастили новое поколение, которое частенько в новостных хрониках мелькают .

      Хорошо еще что наш не женат laughing А так тоже вечный laughing
      Svarog
      1. НасРать Сегодня, 14:30
        Не надоело про Вовку писать в каждой статье? Вы отличный пиарщик дяди Вовы, но право слово, пора заканчивать его пиарить!
        НасРать
        1. Svarog Сегодня, 14:48
          Цитата: НасРать
          Не надоело про Вовку писать в каждой статье? Вы отличный пиарщик дяди Вовы, но право слово, пора заканчивать его пиарить!

          Почему? winked
          Svarog
  5. Setavr Сегодня, 13:37
    Близнецы чоли? :)
    Setavr
    1. garnik Сегодня, 14:22
      Вообщем то грамотный мужик,имеет тесные связи с прозападными политиками и бизнесменами. Думаю на месте его переформатируют. В любом случае лучше ,чем бывшие "кооперативщики." Будем ждать назначение премьер министра.
      garnik
  6. ангел-истребитель Сегодня, 14:38
    Чего-то, как-то, много он по "заграницам" всяким "работал"... Сдается мне-"прозападник" он, или еще хуже... Поживем-увидим, что за "птица".
    ангел-истребитель
  7. faterdom Сегодня, 18:02
    Отличительной особенностью от всех, прошедших за последний год в мире выборов можно считать то, что никто не вопит, что Кремль вмешивается в выборы.
    Хотя, в первую очередь вспоминается нетленка Б. Грачевского из " Ералаша":
    -Вы близнецы?
    -Близнецы!
    -Двойняшки?
    -Нет, не двойняшки!
    -Погодите, вы близнецы?
    -Близнецы!
    -Значит двойняшки?
    -Нет, не двойняшки! Мы тройняшки!
    faterdom
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