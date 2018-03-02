Саркисян сменил Саргсяна на посту президента Армении

Парламент Республики Армения провёл голосование по кандидатуре президента страны. Большинством голосов (90 «за» и 10 «против», 1 бюллетень был признан недействительным) депутаты Национального собрания Армении избрали новым президентом представителя правящей в стране партии республиканцев Армена Саркисяна.Армен Саркисян сменил на президентском посту Сержа Саргсяна, который находился во главе государства с апреля 2008 года. Саргсян ранее лично представил Саркисяна как своего преемника, фактически обеспечив ему поддержку представителей большинства парламентского корпуса. Сам Серж Саргсян права избираться на третий срок по конституции страны не имел.Нужно отметить, что Армения впервые в истории проводит выборы президента не в ходе всенародного голосования, а внутри парламента. Теперь (по новому законодательству) президент Армении избирается на семь лет и не имеет права на переизбрание.Примечательно, что Армен Саркисян оказался единственным кандидатом на пост главы государства. На самом деле, сам термин «глава государства» в Армении теперь меняет значение, исходя из того, что президент отныне является лишь формальным главой. Дело в том, что Армения перешла к формату парламентской республики и де-юре статус президента ниже статуса главы правительства.Саркисян в 1976 году окончил физфак Ереванского госуниверситета, является кандидатом физико-математических наук. Работал в ЕГУ, МГУ, а также в университетах Германии, Греции, США, Британии. В 90-е годы занял пост посла Армении в Великобритании, затем - в странах Бенилюкса и Ватикане. В 1996-1997 годах находился в должности премьер-министра Армении.Работал советником в таких компаниях как Alcatel, Telefonica, British Petrolium и др. Имеет государственные и зарубежные (включая награду Ватикана "Большой Крест ордена Св. Григорий Великий").