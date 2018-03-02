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В Беларуси испытали парашютную платформу П-7
Подразделения сил специальных операций ВС Беларуси провели успешное испытание парашютной системы П-7, с помощью которой был десантирован груженый автомобиль ГАЗ-66, сообщает Российская газета.
Учение прошло на базе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Сообщается, что «в подразделение сил специальных операций ВС Беларуси парашютная платформа П-7 поступила в декабре прошлого года». Спецназовцам потребовалось два месяца для освоения нового снаряжения.
«В ходе сбора были изучены материальная часть многокупольной парашютной системы МКС-5-128Р, парашютной платформы П-7 и автоматических устройств, их работа и взаимодействие», – рассказали в Минобороны РБ.
Итогом сбора стала «подготовка специалистов воздушно-десантной службы воинских частей, оснащенных такой техникой, к ее эксплуатации и контролю за подготовкой к десантированию», добавили в ведомстве.
Учение прошло на базе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Десантирование автомобиля ГАЗ-66 с дополнительным грузом общей массой 6120 килограммов производилось с высоты 600 метров из самолета ИЛ-76МД. В тестировании была задействована парашютная платформа П-7 с многокупольной парашютной системой МКС-5-128Р,говорится в релизе военного ведомства.
Сообщается, что «в подразделение сил специальных операций ВС Беларуси парашютная платформа П-7 поступила в декабре прошлого года». Спецназовцам потребовалось два месяца для освоения нового снаряжения.
«В ходе сбора были изучены материальная часть многокупольной парашютной системы МКС-5-128Р, парашютной платформы П-7 и автоматических устройств, их работа и взаимодействие», – рассказали в Минобороны РБ.
Итогом сбора стала «подготовка специалистов воздушно-десантной службы воинских частей, оснащенных такой техникой, к ее эксплуатации и контролю за подготовкой к десантированию», добавили в ведомстве.
Использованы фотографии: ИА Ваяр/vsr.mil.by
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