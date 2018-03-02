18:56 02 марта
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В Беларуси испытали парашютную платформу П-7

Подразделения сил специальных операций ВС Беларуси провели успешное испытание парашютной системы П-7, с помощью которой был десантирован груженый автомобиль ГАЗ-66, сообщает Российская газета.



Учение прошло на базе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.


Десантирование автомобиля ГАЗ-66 с дополнительным грузом общей массой 6120 килограммов производилось с высоты 600 метров из самолета ИЛ-76МД. В тестировании была задействована парашютная платформа П-7 с многокупольной парашютной системой МКС-5-128Р,
говорится в релизе военного ведомства.

Сообщается, что «в подразделение сил специальных операций ВС Беларуси парашютная платформа П-7 поступила в декабре прошлого года». Спецназовцам потребовалось два месяца для освоения нового снаряжения.

«В ходе сбора были изучены материальная часть многокупольной парашютной системы МКС-5-128Р, парашютной платформы П-7 и автоматических устройств, их работа и взаимодействие», – рассказали в Минобороны РБ.

Итогом сбора стала «подготовка специалистов воздушно-десантной службы воинских частей, оснащенных такой техникой, к ее эксплуатации и контролю за подготовкой к десантированию», добавили в ведомстве.

Использованы фотографии: ИА Ваяр/vsr.mil.by
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Комментарии 7

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:56
    Вот и ладненько получилось. Я не могу забыть кадры, где мерикатосы на учениях сбрасывали свои Хамеры, и те бились о землю как яйца! laughing laughing laughing
    a.s.zzz888
    1. san4es Сегодня, 13:03
      Цитата: a.s.zzz888
      Вот и ладненько получилось.

      soldier ...Десантирование "шишиги" с высоты 600 метров
      Данная парашютная платформа - это металлическая конструкция на съемных колесах, предназначенная для десантирования на ней грузов полетной массой от 3750 до 9500 кг из самолетов Ил-76, Ан-12Б и Ан-22 при скорости самолета Ил-76 - 260-400 км/ч, а самолетов Ан-12Б и Ан-22 - 320-400 км/ч.
      В состав парашютной платформы П-7 входят: грузовая платформа, автоматические устройства, детали швартовки, радиопередатчик Р-128 (Р-255МП), инструмент и документация.


      ВоенТВ Беларуси
      Опубликовано: 28 февр. 2018 г.
      Тактико-технические данные
      Высота десантирования, м 500-1500
      Превышение площадки приземления над уровнем моря, м 250
      Скорость снижения платформы на основных парашютах, м/с 8
      san4es
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:07
        san4es Сегодня, 13:03
        Молодцы белорусы, молодец "шишига"! good
        a.s.zzz888
        1. Piramidon Сегодня, 14:42
          Цитата: a.s.zzz888
          молодец "шишига"!

          "Шишигу" можно и без парашюта десантировать, советская военная техника выдержит. wink good
          Piramidon
  2. Серый брат Сегодня, 13:30
    А тем временем...
    Серый брат
    1. Piramidon Сегодня, 14:45
      Цитата: Серый брат
      А тем временем...

      А пояснить. Я ни разу не десантник. Что там за "упаковки"?
      Piramidon
  3. Laayoune Сегодня, 18:07
    Не совсем понял, что значит "испытывать" платформу, которую приняли на вооружение в 1973 г. или около того. ГАЗ-66 на неё швартовали с самого начала, Ил-76 в войсках появился тоже двумя-тремя годами позже. Что принципиально нового в процесс десантирования ВДТ на ПП добавили сябры?

    Скорее, "старая школа" ушла, а вместе с ней и знания, преподаваемые когда-то в РКПУ.
    Laayoune
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