В Беларуси испытали парашютную платформу П-7

Десантирование автомобиля ГАЗ-66 с дополнительным грузом общей массой 6120 килограммов производилось с высоты 600 метров из самолета ИЛ-76МД. В тестировании была задействована парашютная платформа П-7 с многокупольной парашютной системой МКС-5-128Р,

Подразделения сил специальных операций ВС Беларуси провели успешное испытание парашютной системы П-7, с помощью которой был десантирован груженый автомобиль ГАЗ-66, сообщает Российская газета Учение прошло на базе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.говорится в релизе военного ведомства.Сообщается, что «в подразделение сил специальных операций ВС Беларуси парашютная платформа П-7 поступила в декабре прошлого года». Спецназовцам потребовалось два месяца для освоения нового снаряжения.«В ходе сбора были изучены материальная часть многокупольной парашютной системы МКС-5-128Р, парашютной платформы П-7 и автоматических устройств, их работа и взаимодействие», – рассказали в Минобороны РБ.Итогом сбора стала «подготовка специалистов воздушно-десантной службы воинских частей, оснащенных такой техникой, к ее эксплуатации и контролю за подготовкой к десантированию», добавили в ведомстве.