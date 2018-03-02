18:48 02 марта
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Танк Тип 63, заставший войну с США, по-прежнему служит во вьетнамской армии

Младший брат знаменитого советского плавающего танка ПТ-76 – китайский Тип 63 – по-прежнему состоит на вооружении Вьетнамской народной армии (ВНА), сообщает Российская газета.

Танк Тип 63, заставший войну с США, по-прежнему служит во вьетнамской армии


Поставки осуществлялись в 1970 году в качестве помощи «братскому народу, сражающемуся с американским империализмом». Всего вьетнамцы получили от КНР более 200 машин.


«Эти танки созданы на базе ПТ-76. Они отличаются возросшей до 18 т массой и другой башней с 85-мм орудием. Мощность двигателя составляет 500 л.с. Максимальная скорость – 64 км/ч по суше и 12 км/ч на плаву. Запас хода – 500 км. Толщина брони – от 10 до 14 мм. Экипаж – 3 человека. Машины активно применялись в боях как с силами интервентов, так и с марионеточной армией Южного Вьетнама», – говорится в публикации.



Тип 63, наряду со средними танками Т-54 и Тип 59, принимали участие в завершающей операции многолетней войны – штурме Сайгона.

Точное количество «шестьдесят третьих», продолжающих сегодня службу во вьетнамской армии, неизвестно. Говорят о 200 единицах, однако военные эксперты считают это число явно завышенным.

Тем не менее, «учитывая вьетнамские реалии, Тип 63, по всей видимости, точно не будут отправлены в запас в ближайшие годы», заключает издание.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 23

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  1. Горный стрелок Сегодня, 13:12
    А что, нормальный "катер"... Даже по суше ездит. И пушка 85 мм. wassat
    Горный стрелок
    1. Shurik70 Сегодня, 13:24
      Цитата: Горный стрелок
      А что, нормальный "катер"... Даже по суше ездит. И пушка 85 мм. wassat

      На счёт "танка" - это китайцы погорячились.
      Скорее САУ, способная самостоятельно преодолевать водные преграды. 12км/ч для катера маловато. И в таком качестве машина превосходна! С чего бы вьетнамцам отказываться. Они туда ещё и БИУС современный воткнут, и получится современная пушка.
      Shurik70
      1. svp67 Сегодня, 13:51
        Цитата: Shurik70
        На счёт "танка" - это китайцы погорячились.

        Танк то наш, но на счет погорячились, так это Вы. Это танк, специфический, но танк.
        Цитата: Shurik70
        12км/ч для катера маловато

        А всякий ли катер четыре балла шторм выдержит?
        svp67
      2. Piramidon Сегодня, 14:21
        Цитата: Shurik70
        На счёт "танка" - это китайцы погорячились.
        Скорее САУ,

        Если у него аббревиатура ПТ - плавающий танк, то никакие ваши "скорее" этого не отменяют. Я представляю, какие у Вас будут возражения, типа - "а вот по современной классификации..." Но эта машина создана в 1951 году именно как легкий плавающий ТАНК.
        Piramidon
      3. hohol95 Сегодня, 16:07
        Михаил Барятинский ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК ПТ-76 От Невы до Ганга и Суэцкого канала
        Почитайте! Есть в онлайне.
        hohol95
    2. adma Сегодня, 13:34
      Цитата: Горный стрелок
      И пушка 85 мм. wassat

      И броню можно кувалдой рихтовать. laughing
      adma
      1. hohol95 Сегодня, 16:10
        Спустя несколько дней 6 февраля в предрассветной мгле 16 ПТ-76, поддерживаемые двумя батальонами пехоты, атаковали укрепленный пункт Лонг Вей — лагерь специальных сил армии США, находившийся недалеко от лаосской границы. В ходе боя выяснилось, что американские противотанковые гранатометы М72 LAW оказались совершенно бесполезными против, казалось бы, слабо защищенных ПТ-76. Водоизмещающий корпус большого размера создавал эффект, близкий к эффекту разнесенной брони. Укрепленный пункт был уничтожен, причем в завершение атаки один из ПТ-76 въехал на крышу большого блиндажа и раздавил его. Справедливости ради надо сказать, что вьетнамцы потеряли в этом бою шесть танков.

        Или БРОНЯ или ПЛАВУЧЕСТЬ.
        hohol95
  2. svp67 Сегодня, 13:14
    Тем не менее, «учитывая вьетнамские реалии, Тип 63, по всей видимости, точно не будут отправлены в запас в ближайшие годы», заключает издание
    ПТ-76 очень живучая машинка, а в тех болотах и реках очень не заменимая...



    Интересно, как бы вьетнамские товарищи оценили наш "Спрут" и "БМП-ЗМ"?
    svp67
    1. самоход Сегодня, 13:35
      Цитата: svp67
      Интересно, как бы вьетнамские товарищи оценили наш "Спрут" и "БМП-ЗМ"?

      думаю не отказались бы yes .
      не раз читал, что ПТ-76 обладал (обладает) очень хорошими "мореходными качествами". интересно как с этим дела обстоят у "Спрута" (то, что он может вплавь преодолевать водные преграды - ясно, насколько хорошо если сравнивать с ПТ-76)?
      самоход
    2. adma Сегодня, 13:40
      Цитата: svp67
      ПТ-76 очень живучая машинка

      В каком месте он живучий? Из крупняка шьётся насквозь. Габарит - не промажешь, Движок - половина танкового. Вооружение ни о чём. Из всех преимуществ : плавает и места внутри - в футбол играть можно. Ещё картошку можно на подогревателе жарить. laughing
      adma
      1. svp67 Сегодня, 13:55
        Цитата: adma
        В каком месте он живучий?

        Сломать сложно, ремонтируется, в том числе и на плаву, без выхода экипажа на корпус...Так, что у него высокая живучесть.
        Цитата: adma
        Из крупняка шьётся насквозь

        В том же Вьетнаме были не раз случаи когда этот танк пробивался гранатой РПГ, да не одной, а экипаж оставался жив и задачу выполнял.
        svp67
      2. hohol95 Сегодня, 16:22
        И, где же вы были..., когда эта машина проектировалась?
        hohol95
  3. bazzbazz Сегодня, 13:15
    Старый конь борозды не испортит. Пример бережного и экономичного отношения к технике!
    bazzbazz
  4. Zubr Сегодня, 13:16
    Ну, на безрыбице и рак рыба. Тем более по тамошним джунглях и болотам, с его проходимостью очень даже подходящий вариант.
    Zubr
  5. РУСС Сегодня, 13:27
    Странные перипетии истории в 1970 году Китай помогает Вьетнаму поставляя лёгкие танки ,а уже в феврале 1979 года начинается китайско-вьетнамская война и кстати наверное отчасти благодаря этим же ранее поставленным танкам Вьетнам отразил китайскую агрессию и считается победителем в том конфликте.
    РУСС
    1. DimerVladimer Сегодня, 14:07
      Цитата: РУСС
      Странные перипетии истории в 1970 году Китай помогает Вьетнаму поставляя лёгкие танки ,а уже в феврале 1979 года начинается китайско-вьетнамская война и кстати наверное отчасти благодаря этим же ранее поставленным танкам Вьетнам отразил китайскую агрессию и считается победителем в том конфликте.


      Ну почему странные?
      Очень весомую часть населения Вьетнама (особенно Северного), составляли китайцы.
      Вспыхнувшие антикитайские настроения - не вдаваясь в исторические причины, Вьетнам выдвинул требование к проживавшим в бывшем Южном Вьетнаме гражданам КНР (хуацяо) об отказе их от китайского гражданства, вынудили бежать китайское население в Китай. Из мужской части беженцев, в КНР сформировали передовые отряды "добровольцев", которых с тыла страховала НОАК.
      Вьетнамское население к ним относилось, как у нас к симитам, т.е. антикитайские настроения стали своеобразным детонатором вторжения Китая во Вьетнам (+ разгарничение залива и островов и Вьетнам ввёл войска в Камбоджу для свержения прокитайского правительства «красных кхмеров» и т.п. т.е была бы вражда, а повод для войны найдется).

      Вьетнам стал победителем?
      Сложно сказать - обе стороны приписывают себе победу.
      Благодаря самоотверженным действиям вьетнамских ополченцев и части армии в приграничных сражениях: кульминация вторжения наступила 4 марта, когда после ожесточённых боёв был захвачен Лангшон, откуда китайским войскам открывалась дорога на Ханой. О степени озабоченности вьетнамцев падением Лангшона говорит тот факт, что 5 марта во Вьетнаме была объявлена всеобщая мобилизация.
      Но в тот же день Китай официально объявил о прекращении наступления и начале вывода войск. Несмотря на это, бои продолжались до завершения вывода китайских войск с территории Вьетнама, произошедшего, по китайским данным, 16 марта.
      В то же время в период китайско-вьетнамской войны части Советской Армии на Дальнем Востоке и в Монголии были приведены в полную боевую готовность, проводились военные учения, шла передислокация войск, однако СССР ограничился осуждением китайской агрессии и военными поставками Вьетнаму.
      НОАК так же была развернута по северной границе с СССР и Монголии.
      Скажем так - китайское руководство захватив ценой довольно больших потерь 3 провинциальных города, получило возможность "не потеряв лица" выйти из конфликта.
      DimerVladimer
  6. igor67 Сегодня, 13:31
    Поставки осуществлялись в 1970 году в качестве помощи «братскому народу, сражающемуся с американским империализмом». Интересно ,а почему в 79 братский народ сам напал на Вьетнам,
    igor67
  7. san4es Сегодня, 13:32
    Тип 63, наряду со средними танками Т-54 и Тип 59, принимали участие в завершающей операции многолетней войны


    Камбоджийская техника
    san4es
    1. DimerVladimer Сегодня, 14:09
      у меня есть картинка в камуфляже :)
      DimerVladimer
      1. san4es Сегодня, 14:18
        Цитата: DimerVladimer
        у меня есть картинка в камуфляже ...

        ...Юго-Восточный орнамент?..Им пойдет, всё равно ветками обвесят fellow
        san4es
      2. vredlo Сегодня, 16:08
        а это разве он глядя на корпус башню орудие и количество катков(коих должно быть 6) меня мучают смутные сомнения
        vredlo
  8. swnvaleria Сегодня, 14:26
    танк для ламанша , и мореходность хорошая и запас хода по воде туда и на всякий случай обратно .
    swnvaleria
    1. РУСС Сегодня, 14:55
      Цитата: swnvaleria
      танк для ламанша ,

      Так до Ла-Манша ещё нужно было как-то добраться....
      РУСС
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