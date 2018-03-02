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Танк Тип 63, заставший войну с США, по-прежнему служит во вьетнамской армии
Младший брат знаменитого советского плавающего танка ПТ-76 – китайский Тип 63 – по-прежнему состоит на вооружении Вьетнамской народной армии (ВНА), сообщает Российская газета.
Поставки осуществлялись в 1970 году в качестве помощи «братскому народу, сражающемуся с американским империализмом». Всего вьетнамцы получили от КНР более 200 машин.
«Эти танки созданы на базе ПТ-76. Они отличаются возросшей до 18 т массой и другой башней с 85-мм орудием. Мощность двигателя составляет 500 л.с. Максимальная скорость – 64 км/ч по суше и 12 км/ч на плаву. Запас хода – 500 км. Толщина брони – от 10 до 14 мм. Экипаж – 3 человека. Машины активно применялись в боях как с силами интервентов, так и с марионеточной армией Южного Вьетнама», – говорится в публикации.
Тип 63, наряду со средними танками Т-54 и Тип 59, принимали участие в завершающей операции многолетней войны – штурме Сайгона.
Точное количество «шестьдесят третьих», продолжающих сегодня службу во вьетнамской армии, неизвестно. Говорят о 200 единицах, однако военные эксперты считают это число явно завышенным.
Тем не менее, «учитывая вьетнамские реалии, Тип 63, по всей видимости, точно не будут отправлены в запас в ближайшие годы», заключает издание.
Поставки осуществлялись в 1970 году в качестве помощи «братскому народу, сражающемуся с американским империализмом». Всего вьетнамцы получили от КНР более 200 машин.
«Эти танки созданы на базе ПТ-76. Они отличаются возросшей до 18 т массой и другой башней с 85-мм орудием. Мощность двигателя составляет 500 л.с. Максимальная скорость – 64 км/ч по суше и 12 км/ч на плаву. Запас хода – 500 км. Толщина брони – от 10 до 14 мм. Экипаж – 3 человека. Машины активно применялись в боях как с силами интервентов, так и с марионеточной армией Южного Вьетнама», – говорится в публикации.
Тип 63, наряду со средними танками Т-54 и Тип 59, принимали участие в завершающей операции многолетней войны – штурме Сайгона.
Точное количество «шестьдесят третьих», продолжающих сегодня службу во вьетнамской армии, неизвестно. Говорят о 200 единицах, однако военные эксперты считают это число явно завышенным.
Тем не менее, «учитывая вьетнамские реалии, Тип 63, по всей видимости, точно не будут отправлены в запас в ближайшие годы», заключает издание.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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