Яков Кедми: Путин красиво щелкнул по носу американцев

США еще десять лет назад ставили перед собой задачу к 2018-2020 годам достичь абсолютного военного превосходства в стратегических вооружениях. 1 марта 2018 года – день, который определенно войдет в историю – выяснилось, что все, чем занимались американцы последние годы – это детский сад в сравнении с тем, чего, как оказалось, достигла Россия.



Как считает израильский военно-политический эксперт Яков Кедми, нынешнее стратегическое положение США слабеет на глазах. На Ближнем Востоке русские бьют террористов, в Европе размещаются оперативно-тактическое комплексы "Искандер-М". На востоке Китай набирает военную силу, не давая развязать войну против Северной Кореи. Африканский континент также переходит под китайский контроль.



Чтобы хоть немного "остаться на плаву", американцам нужно будет приложить колоссальные финансовые усилия, иначе ни о каком паритете с Россией, и в будущем с Китаем, не может быть и речи.











