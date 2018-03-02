07:09 03 марта

Яков Кедми: Путин красиво щелкнул по носу американцев

США еще десять лет назад ставили перед собой задачу к 2018-2020 годам достичь абсолютного военного превосходства в стратегических вооружениях. 1 марта 2018 года – день, который определенно войдет в историю – выяснилось, что все, чем занимались американцы последние годы – это детский сад в сравнении с тем, чего, как оказалось, достигла Россия.

Как считает израильский военно-политический эксперт Яков Кедми, нынешнее стратегическое положение США слабеет на глазах. На Ближнем Востоке русские бьют террористов, в Европе размещаются оперативно-тактическое комплексы "Искандер-М". На востоке Китай набирает военную силу, не давая развязать войну против Северной Кореи. Африканский континент также переходит под китайский контроль.

Чтобы хоть немного "остаться на плаву", американцам нужно будет приложить колоссальные финансовые усилия, иначе ни о каком паритете с Россией, и в будущем с Китаем, не может быть и речи.




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Комментарии 8

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  1. Влад Морозов Вчера, 19:37
    Стареющая американская элита не в состоянии мыслить стратегически! В головах только рабовладение.
    Влад Морозов
    1. Spartanez300 Вчера, 19:54
      Путин щелкнул по основанию , которое называется не хрен лезть а то получите в ответ .
      Spartanez300
  2. Чичиков Вчера, 20:01
    Очень трудно амерам, - отрывать задницу от насиженного места, коим является мировая гегемония!
    Чичиков
    1. Spartanez300 Вчера, 20:18
      Придется амерам со своей задницей считаться а с российской тем более yes
      Spartanez300
  3. polpot Вчера, 20:25
    Очередной древний Рим (США) ,уходит с исторической сцены ,человечеству надо искать новые пути развития и американский неоглобализм с транссексуалами и гомосексуалистами оказался не той дорогой , нормальному человеку надо ростить детей ,сажать деревья и радоваться жизни , классическая консервативная модель в очередной раз побеждает
    polpot
  4. медведик Вчера, 21:07
    Ну вот теперь у мира нет иного пути кроме как делать выбор.
    медведик
  5. Теренин Вчера, 22:58
    А ведь в обновленной Стратегии национальной безопасности США, которую опубликовал Д.Трамп в декабре говориться только о "... доступные технологии, пропаганду и средства давления, при помощи которых Россия и Китай намерены перестроить мир в ущерб интересам США." Ни хрена они не знали о наших новых военных разработках о которых говорил Путин 1 декабря. И до сих пор Пентагон ничего внятного не сказал. Мол знали и всё request Не знаю, господа америкосы, как нас, а вас то Путин точно заставит работать yes
    Теренин
  6. Анатолий Денисов Сегодня, 06:14
    .Необходимо смотрет через тезис Кедми...что национальные интересы выше международного права... Вот и думайте..что и кто такой Кедми..
    и ....почему то в инструкторах ИГИЛ часто мелькают израильтяне...
    Анатолий Денисов
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