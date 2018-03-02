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Белоруссия разрабатывает новый БПЛА "Ястреб"
В Белоруссии ведутся работы по созданию нового беспилотного летательного аппарата "Ястреб", взлётной массой около 700 кг, который предполагается использовать в военных и гражданских задачах, сообщил информированный источник.
Разработчиком беспилотника является Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Белоруссии.
Беспилотный летательный аппарат создается по двухбалочной схеме. В качестве силовой установки предполагается использовать двигатель внутреннего сгорания австрийский фирмы Rotax с толкающим винтом. Беспилотник будет иметь возможность выполнения полетов продолжительностью до 10 часов, неся на борту до 120 кг полезной нагрузки, передает "Интерфакс-АВН"
фото белорусских БПЛа на выставке
Ожидается, что первый летный образец будет готов в конце лета текущего года. Испытательные полеты, как предполагается, могут начаться нынешней осенью. Всего работы по проекту займут два-три года- сказал собеседник агентства.
Разработчиком беспилотника является Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Белоруссии.
Беспилотный летательный аппарат создается по двухбалочной схеме. В качестве силовой установки предполагается использовать двигатель внутреннего сгорания австрийский фирмы Rotax с толкающим винтом. Беспилотник будет иметь возможность выполнения полетов продолжительностью до 10 часов, неся на борту до 120 кг полезной нагрузки, передает "Интерфакс-АВН"
Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com (с) Денис Федутинов
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