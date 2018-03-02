18:58 02 марта
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Белоруссия разрабатывает новый БПЛА "Ястреб"

В Белоруссии ведутся работы по созданию нового беспилотного летательного аппарата "Ястреб", взлётной массой около 700 кг, который предполагается использовать в военных и гражданских задачах, сообщил информированный источник.

Белоруссия разрабатывает новый БПЛА "Ястреб"

фото белорусских БПЛа на выставке


Ожидается, что первый летный образец будет готов в конце лета текущего года. Испытательные полеты, как предполагается, могут начаться нынешней осенью. Всего работы по проекту займут два-три года
- сказал собеседник агентства.


Разработчиком беспилотника является Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Белоруссии.

Беспилотный летательный аппарат создается по двухбалочной схеме. В качестве силовой установки предполагается использовать двигатель внутреннего сгорания австрийский фирмы Rotax с толкающим винтом. Беспилотник будет иметь возможность выполнения полетов продолжительностью до 10 часов, неся на борту до 120 кг полезной нагрузки, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com (с) Денис Федутинов
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Комментарии 14

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  1. Ierarh Сегодня, 15:27
    А кто б сказал, почему на обычный боевой самолёт не поставить начинку дрона?
    Ierarh
    1. svp67 Сегодня, 15:32
      Цитата: Ierarh
      А кто б сказал, почему на обычный боевой самолёт не поставить начинку дрона?

      Да ставили...

      Или вот М-21М , высокоманевренный самолет-мишень
      svp67
      1. Ierarh Сегодня, 16:36
        Так почему не идут по этому пути? Дрон из штурмовика и есть ударный БПЛА...
        Ierarh
    2. Rusland Сегодня, 15:37
      Если бы наоборот, то я Вам бы ответил, а так, надо подумать hi
      Rusland
    3. san4es Сегодня, 17:58
      Цитата: Ierarh
      ... почему на обычный боевой самолёт не поставить начинку дрона?

      ...Потому, что он изначально создавался под человека.
      san4es
      1. Ierarh Сегодня, 18:00
        Это как? Им не может управлять робот? Почему?
        Ierarh
        1. san4es Сегодня, 18:16
          Цитата: Ierarh
          ... Почему?

          ...Рычагов, приборов много...Зависнет нафиг wink

          ...Если серьёзно, то робот ещё не дорос fellow
          san4es
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:32
    Беспилотный летательный аппарат создается по двухбалочной схеме. В качестве силовой установки предполагается использовать двигатель внутреннего сгорания австрийский фирмы Rotax с толкающим винтом. Беспилотник будет иметь возможность выполнения полетов продолжительностью до 10 часов, неся на борту до 120 кг полезной нагрузки, передает "Интерфакс-АВН"
    ну посмотрим что получится, а вот двигатель надо свой делать, а то не ровен час...... где запчасти брать будем?
    Angel_and_Demon
    1. Piramidon Сегодня, 15:45
      Цитата: Angel_and_Demon
      ну посмотрим что получится, а вот двигатель надо свой делать, а то не ровен час...... где запчасти брать будем?

      Сябры, учитывайте наш горький опыт. Закупите движки впрок, пока не наладите производство своего. Удачи вам!
      Piramidon
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:51
        Цитата: Piramidon
        Сябры, учитывайте наш горький опыт.

        вот я об этом же, урошкмеров почемуто вспомнил
        Angel_and_Demon
  3. abarth Сегодня, 15:44
    быть может это не муляж, и мощь белорусской электроники, а новые радары на киевском шоссе размером со стиральную машину поселившуюся на трубе собирали где-нибудь в африке
    abarth
    1. Piramidon Сегодня, 15:51
      Цитата: abarth
      быть может это не муляж, и мощь белорусской электроники, а новые радары на киевском шоссе размером со стиральную машину поселившуюся на трубе собирали где-нибудь в африке

      Это Вы про что? У белорусов вполне нормальная техника, а в кооперации с Россией, она многим может дать фору.
      Piramidon
  4. Netzah Netzah Сегодня, 17:30
    Белоруссия это где? В 1991 году?
    Netzah Netzah
    1. Piramidon Сегодня, 17:44
      Цитата: Netzah Netzah
      Белоруссия это где?

      Ответить бы Вам в рифму, но вы, израильтяне не поймете. До одесских евреев, с их юмором, вам далеко.
      Piramidon
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