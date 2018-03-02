Белоруссия разрабатывает новый БПЛА "Ястреб"

фото белорусских БПЛа на выставке

Ожидается, что первый летный образец будет готов в конце лета текущего года. Испытательные полеты, как предполагается, могут начаться нынешней осенью. Всего работы по проекту займут два-три года

В Белоруссии ведутся работы по созданию нового беспилотного летательного аппарата "Ястреб", взлётной массой около 700 кг, который предполагается использовать в военных и гражданских задачах, сообщил информированный источник.- сказал собеседник агентства.Разработчиком беспилотника является Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Белоруссии.Беспилотный летательный аппарат создается по двухбалочной схеме. В качестве силовой установки предполагается использовать двигатель внутреннего сгорания австрийский фирмы Rotax с толкающим винтом. Беспилотник будет иметь возможность выполнения полетов продолжительностью до 10 часов, неся на борту до 120 кг полезной нагрузки, передает "Интерфакс-АВН"