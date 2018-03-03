Новости от президента: проект «Сармат»
В минувший четверг президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Важнейшее место в обращении главы государства занял рассказ о последних успехах в области стратегических ракетно-ядерных вооружений. Обстоятельства вынуждают нашу страну развивать это направление, и к настоящему времени такое развитие привело к самым интересным результатам. Президент раскрыл некоторые сведения об уже известных проектах, а также впервые огласил существование некоторых других разработок. Одной из тем президентского доклада стал комплекс с межконтинентальной ракетой под шифром «Сармат».
Начиная свой рассказ о новых стратегических вооружениях, В. Путин напомнил о событиях последних лет. Так, в начале прошлого десятилетия США в одностороннем порядке вышли из договора о ПРО, в результате чего ядерный потенциал России оказался под угрозой. Несмотря на постоянную критику Москвы, Вашингтон продолжал развивать противоракетные системы и развертывать новые комплексы. Впрочем, Россия не только протестовала и предупреждала. Все последние годы российские военные и ученые работали над перспективными образцами вооружения. В результате им удалось сделать большой шаг в деле развития стратегических систем.
В. Путин напомнил, что для противодействия североамериканской ПРО в России создаются и постоянно совершенствуются не слишком дорогие, но весьма эффективные средства прорыва обороны. Такое оснащение несут все российские межконтинентальные ракеты. Кроме того, была начата разработка совершенно новых образцов стратегического вооружения с высокими характеристиками.
По словам президента, министерство обороны и предприятия ракетно-космической отрасли уже начали активную фазу испытаний новейшего комплекса с МБР тяжелого класса. Перспективная система получила обозначение «Сармат». Глава государства указал, что новое изделие создается с целью замены существующих ракет Р-36М «Воевода», созданных еще в советское время и известных своей высокой боевой мощью.
В. Путин утверждает, что боевые возможности «Сармата» значительно выше, чем у предшественника. Новая МБР имеет стартовую массу более 200 т. Характерная черта ракеты – сокращенный активный участок полета, что в некоторой мере затрудняет ее перехват и уничтожение. По дальности полета, количеству боевых блоков и мощности боезарядов перспективный «Сармат» превосходит старого «Воеводу».
Гибкость применения ракеты обеспечивается возможностью несения боевых блоков разных типов. «Сармат» сможет использовать ядерные боезаряды различной мощности и современные средства прорыва противоракетной обороны. Кроме того, его можно будет оснастить гиперзвуковой боевой частью, имеющей определенные преимущества перед блоками традиционного облика.
Ракета Р-36М имеет дальность стрельбы до 11 тыс. км. У нового комплекса, как отметил президент, ограничения по дальности практически отсутствуют. В рамках Послания Федеральному собранию был показан видеоролик, демонстрирующий возможности нового комплекса. Среди прочего, в нем показали, что ракета «Сармат» способна попасть в Западное полушарие как через Северный, так и через Южный полюс. Такие возможности очевидным образом повышают потенциал комплекса в контексте прорыва ПРО вероятного противника.
Также президент отметил некоторые особенности пусковых установок для перспективной ракеты. Изделие «Сармат» предлагается использовать с защищенными пусковыми установками, отличающимися высокими характеристиками. Параметры средств базирования и энергетические показатели ракет, по словам В. Путина, обеспечат применение ракетного комплекса в любых условиях и в разной обстановке.
Последнее Послание президента Федеральному собранию любопытным образом отличалось от предыдущих. Речь главы государства сопровождалась демонстрацией видеороликов той или иной тематики. Естественно, видеоматериалы присутствовали и в части выступления, посвященной перспективным вооружениям.
Политикам и широкой общественности впервые показали кадры с испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Сперва в ролике продемонстрировали процесс загрузки транспортно-пускового контейнера с ракетой в шахтную пусковую установку. Затем показали собственно запуск. Ракета в характерной черно-белой «шахматной» окраске, необходимой для наблюдения за ее работой, при помощи порохового аккумулятора давления вылетела из шахты и включила двигатель. Все дальнейшие стадии полета, однако, демонстрировались в виде компьютерной графики. Нарисованная ракета прошла по заданной траектории, сбросила боевые блоки и успешно поразила намеченные цели в Западном полушарии.
Завершив свой рассказ о ходе проекта «Сармат» и последствиях его принятия на вооружение, Владимир Путин перешел к другим темам из области стратегических ракетно-ядерных систем. За считанные минуты президент раскрыл ряд новинок, которые еще долго будут обсуждаться на все уровнях и, вероятно, окажут самое серьезное влияние на стратегическую обстановку в мире. Впрочем, не будем торопиться и внимательнее рассмотрим проект «Сармат», в том числе с учетом последних сведений, оглашенных лично главой государства.
Прежде всего, необходимо напомнить, что проект РС-28 «Сармат» уже достаточно хорошо известен специалистам и широкой общественности. Ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой межконтинентальной ракетой шахтного базирования предназначается для замены устаревших систем Р-36М и УР-100УТТХ. Проект разрабатывался в Государственном ракетном центре им. В.П. Макеева (г. Миасс) при участии некоторых других отечественных оборонных предприятий.
Согласно сообщениям прошлых лет, в обозримом будущем ракетные войска стратегического назначения должны были получить перспективное изделие со стартовой массой более 100 т и возможностью несения крупной боевой нагрузки. Со временем стало известно, что «Сармат» имеет трехступенчатую конструкцию и оснащается ступенью разведения боевых блоков, обеспечивающей их индивидуальное наведение. Все ступени ракеты должны оснащаться жидкостными двигателями, «утопленными» в днища корпусов-баков. С определенного времени в контексте проекта РС-28 упоминалась возможность применения перспективного гиперзвукового боевого оснащения «4202» / Ю-71.
По разным оценкам, в зависимости от поставленной задачи, ракета «Сармат» смогла бы нести до 10 боевых блоков и доставлять их на дальность не менее 16 тыс. км. Это означает, что подобные ракеты, находящиеся в разных частях РВСН, смогут атаковать цели почти в любой точке планеты. При этом в некоторых случаях появлялась возможность выбрать маршрут полета, оптимальный с точки зрения обхода ПРО.
Известно, что в середине текущего десятилетия проект РС-28 вышел из стадии конструкторских работ, и начались первые испытания. Так, в середине 2016 года завершились испытания новых ракетных двигателей, после чего стартовала подготовка к проверкам ракеты в целом. Сообщалось, что летные испытания будут проводиться на полигоне Плесецк. Для их выполнения одна из шахтных пусковых установок полигона прошла ремонт и восстановление. В прошлом пресса сообщала о некоторых задержках, вследствие чего первый бросковый запуск ракеты «Сармат» удалось осуществить только в конце декабря прошлого года, с заметным опозданием относительно изначальных планов.
По всей видимости, именно видео с декабрьского старта стало «иллюстрацией» к выступлению В. Путина. По известным данным, испытания «Сармата» планировалось начать с броскового пуска, и, по всей видимости, именно его показали общественности. Таким образом, изделие с характерной окраской, вылетевшее из шахты, представляло собой макет полноценной ракеты, имеющий ту же массу и аналогичные геометрические характеристики. Задачей макета в бросковых испытаниях является выход из пусковой установки, во время которого набор датчиков фиксирует все основные параметры.
По очевидным причинам, макет для бросковых испытаний не предназначается для полноценного полета на полную дальность. В связи с этим в демонстрационном ролике, показывающем возможности ракеты и ее принцип действия, после кадров реального старта присутствовал анимированный полет со всеми основными операциями. Также необходимо напомнить, что в распоряжении науки и промышленности пока отсутствуют средства, способные вести качественную видеосъемку МБР на траектории с наиболее эффектных ракурсов. Поэтому приходится применять достижения современного кинематографа и анимации.
В прошлом, когда перспективный проект РС-28 был далек от полной реализации, официальные лица говорили о возможном принятии ракеты на вооружение в 2017-18 годах. К настоящему времени планы заметным образом изменились. На текущий и следующий год запланированы летно-конструкторские испытания ракеты, а принятие комплекса на вооружение ожидается не позднее 2020 года.
В течение ближайших лет Красноярский машиностроительный завод должен будет выполнить подготовку к полномасштабному серийному строительству перспективных ракет для поставки частям РВСН. Параллельно на базах этого рода войск будет осуществляться ремонт и модернизация существующих пусковых установок ракет «Воевода», которым после обновления предстоит работать с новыми «Сарматами». Процесс замены ракет Р-36М новыми РС-28 займет несколько лет. При отсутствии серьезных проблем его можно будет завершить к середине двадцатых годов.
По известным данным, ракеты тяжелого класса Р-36М и Р-36М2 остаются на вооружении только двух соединений РВСН, а их общее количество не превышает полусотни. Также продолжают службу несколько десятков тяжелых УР-100УТТХ. Это означает, что программа перевооружения ракетных войск не должна отличаться особыми размерами, и потому не будет чрезмерно дорогой или долгой. В любом случае не позднее 2025-30 годов российским вооруженным силам придется отказаться от всех имеющихся сейчас в наличии тяжелых МБР по причине их полного морального и физического устаревания.
Исходя из уже известных и недавно оглашенных сведений, можно сделать новые выводы о целях и задачах проекта РС-28 «Сармат». Первой и одной из главных целей этого комплекса является поддержание требуемой боеспособности ракетных войск стратегического назначения за счет за счет своевременной замены устаревшего вооружения. Более того, замена старых ракет приведет к серьезному росту боевого потенциала. Имея повышенные характеристики, новая ракета даже при замене в пропорции один к одному сможет более эффективно решать возложенные на нее задачи.
По имеющимся данным, МБР «Сармат» сможет доставлять боевые части на дальность не менее 15-16 тыс. км. Это означает, что «на прицеле» ракетного комплекса могут быть любые объекты почти в любой части планеты. В случае с менее удаленными районами появляется возможность выбора наиболее удобной траектории, соответствующей поставленным задачам. К примеру, за счет улучшенной энергетики ракета сможет буквально обойти, как минимум, стационарные системы противоракетной обороны противника. В сочетании с используемыми средствами прорыва по типу ложных целей и т.д. такая возможность резко снижает эффективность ПРО.
В. Путин подтвердил, что перспективная тяжелая ракета сможет нести новейший гиперзвуковой боевой блок. Ранее в разных источниках неоднократно упоминалось, что одним из вариантов боевого оснащения РС-28 может быть изделие «4202» или Ю-71. Управляемый боевой блок этого типа представляет собой гиперзвуковой летательный аппарат со средствами управления и возможностью несения ядерного заряда. Утверждалось, что аппарат Ю-71 сможет развивать скорость до нескольких километров в секунду, маневрировать по курсу и самостоятельно наводиться на указанную цель.
Высокая скорость спуска и подлета к цели, а также возможность маневрирования на траектории являются очевидными преимуществами системы «4202». Существующие зарубежные системы противоракетной обороны рассчитаны на перехват высокоскоростных баллистических целей. Возможность поражения маневрирующего гиперзвукового объекта, как минимум, сомнительна. Для правильной и своевременной реакции на такое оружие вероятному противнику требуются принципиально новые системы, о существовании которых пока ничего не известно.
К настоящему времени перспективная тяжелая МБР РС-28 «Сармат» вышла на испытания, и уже в течение нескольких следующих лет ее планируется принять на вооружение. Появление такого оружия позволит не только сохранить требуемые возможности РВСН, но и нарастить потенциал этого рода войск без серьезного изменения численности развернутых ракет. Благодаря этому, в частности, появляется возможность реализовать имеющиеся планы без противоречий с существующими международными соглашениями. Кроме того, удастся решить одну из главных задач последнего времени – обеспечить требуемую боеспособность межконтинентальных ракет в условиях развития и развертывания зарубежных противоракетных комплексов.
Новости о проекте РС-28 «Сармат», оглашенные Владимиром Путиным, несомненно, являются поводом для оптимизма и гордости за российскую оборонную промышленность. Однако, завершив рассказ о новой МБР, президент не остановился и объявил о существовании еще более смелых и интересных проектов. Теперь речь шла о повышении обороноспособности за счет принципиально новых типов вооружения с выдающимися техническими и боевыми характеристиками.
По материалам:
http://kremlin.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://vz.ru/
http://rg.ru/
Начиная свой рассказ о новых стратегических вооружениях, В. Путин напомнил о событиях последних лет. Так, в начале прошлого десятилетия США в одностороннем порядке вышли из договора о ПРО, в результате чего ядерный потенциал России оказался под угрозой. Несмотря на постоянную критику Москвы, Вашингтон продолжал развивать противоракетные системы и развертывать новые комплексы. Впрочем, Россия не только протестовала и предупреждала. Все последние годы российские военные и ученые работали над перспективными образцами вооружения. В результате им удалось сделать большой шаг в деле развития стратегических систем.
В. Путин напомнил, что для противодействия североамериканской ПРО в России создаются и постоянно совершенствуются не слишком дорогие, но весьма эффективные средства прорыва обороны. Такое оснащение несут все российские межконтинентальные ракеты. Кроме того, была начата разработка совершенно новых образцов стратегического вооружения с высокими характеристиками.
По словам президента, министерство обороны и предприятия ракетно-космической отрасли уже начали активную фазу испытаний новейшего комплекса с МБР тяжелого класса. Перспективная система получила обозначение «Сармат». Глава государства указал, что новое изделие создается с целью замены существующих ракет Р-36М «Воевода», созданных еще в советское время и известных своей высокой боевой мощью.
В. Путин утверждает, что боевые возможности «Сармата» значительно выше, чем у предшественника. Новая МБР имеет стартовую массу более 200 т. Характерная черта ракеты – сокращенный активный участок полета, что в некоторой мере затрудняет ее перехват и уничтожение. По дальности полета, количеству боевых блоков и мощности боезарядов перспективный «Сармат» превосходит старого «Воеводу».
Гибкость применения ракеты обеспечивается возможностью несения боевых блоков разных типов. «Сармат» сможет использовать ядерные боезаряды различной мощности и современные средства прорыва противоракетной обороны. Кроме того, его можно будет оснастить гиперзвуковой боевой частью, имеющей определенные преимущества перед блоками традиционного облика.
Ракета Р-36М имеет дальность стрельбы до 11 тыс. км. У нового комплекса, как отметил президент, ограничения по дальности практически отсутствуют. В рамках Послания Федеральному собранию был показан видеоролик, демонстрирующий возможности нового комплекса. Среди прочего, в нем показали, что ракета «Сармат» способна попасть в Западное полушарие как через Северный, так и через Южный полюс. Такие возможности очевидным образом повышают потенциал комплекса в контексте прорыва ПРО вероятного противника.
Также президент отметил некоторые особенности пусковых установок для перспективной ракеты. Изделие «Сармат» предлагается использовать с защищенными пусковыми установками, отличающимися высокими характеристиками. Параметры средств базирования и энергетические показатели ракет, по словам В. Путина, обеспечат применение ракетного комплекса в любых условиях и в разной обстановке.
Последнее Послание президента Федеральному собранию любопытным образом отличалось от предыдущих. Речь главы государства сопровождалась демонстрацией видеороликов той или иной тематики. Естественно, видеоматериалы присутствовали и в части выступления, посвященной перспективным вооружениям.
Политикам и широкой общественности впервые показали кадры с испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Сперва в ролике продемонстрировали процесс загрузки транспортно-пускового контейнера с ракетой в шахтную пусковую установку. Затем показали собственно запуск. Ракета в характерной черно-белой «шахматной» окраске, необходимой для наблюдения за ее работой, при помощи порохового аккумулятора давления вылетела из шахты и включила двигатель. Все дальнейшие стадии полета, однако, демонстрировались в виде компьютерной графики. Нарисованная ракета прошла по заданной траектории, сбросила боевые блоки и успешно поразила намеченные цели в Западном полушарии.
Завершив свой рассказ о ходе проекта «Сармат» и последствиях его принятия на вооружение, Владимир Путин перешел к другим темам из области стратегических ракетно-ядерных систем. За считанные минуты президент раскрыл ряд новинок, которые еще долго будут обсуждаться на все уровнях и, вероятно, окажут самое серьезное влияние на стратегическую обстановку в мире. Впрочем, не будем торопиться и внимательнее рассмотрим проект «Сармат», в том числе с учетом последних сведений, оглашенных лично главой государства.
Прежде всего, необходимо напомнить, что проект РС-28 «Сармат» уже достаточно хорошо известен специалистам и широкой общественности. Ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой межконтинентальной ракетой шахтного базирования предназначается для замены устаревших систем Р-36М и УР-100УТТХ. Проект разрабатывался в Государственном ракетном центре им. В.П. Макеева (г. Миасс) при участии некоторых других отечественных оборонных предприятий.
Согласно сообщениям прошлых лет, в обозримом будущем ракетные войска стратегического назначения должны были получить перспективное изделие со стартовой массой более 100 т и возможностью несения крупной боевой нагрузки. Со временем стало известно, что «Сармат» имеет трехступенчатую конструкцию и оснащается ступенью разведения боевых блоков, обеспечивающей их индивидуальное наведение. Все ступени ракеты должны оснащаться жидкостными двигателями, «утопленными» в днища корпусов-баков. С определенного времени в контексте проекта РС-28 упоминалась возможность применения перспективного гиперзвукового боевого оснащения «4202» / Ю-71.
По разным оценкам, в зависимости от поставленной задачи, ракета «Сармат» смогла бы нести до 10 боевых блоков и доставлять их на дальность не менее 16 тыс. км. Это означает, что подобные ракеты, находящиеся в разных частях РВСН, смогут атаковать цели почти в любой точке планеты. При этом в некоторых случаях появлялась возможность выбрать маршрут полета, оптимальный с точки зрения обхода ПРО.
Известно, что в середине текущего десятилетия проект РС-28 вышел из стадии конструкторских работ, и начались первые испытания. Так, в середине 2016 года завершились испытания новых ракетных двигателей, после чего стартовала подготовка к проверкам ракеты в целом. Сообщалось, что летные испытания будут проводиться на полигоне Плесецк. Для их выполнения одна из шахтных пусковых установок полигона прошла ремонт и восстановление. В прошлом пресса сообщала о некоторых задержках, вследствие чего первый бросковый запуск ракеты «Сармат» удалось осуществить только в конце декабря прошлого года, с заметным опозданием относительно изначальных планов.
По всей видимости, именно видео с декабрьского старта стало «иллюстрацией» к выступлению В. Путина. По известным данным, испытания «Сармата» планировалось начать с броскового пуска, и, по всей видимости, именно его показали общественности. Таким образом, изделие с характерной окраской, вылетевшее из шахты, представляло собой макет полноценной ракеты, имеющий ту же массу и аналогичные геометрические характеристики. Задачей макета в бросковых испытаниях является выход из пусковой установки, во время которого набор датчиков фиксирует все основные параметры.
По очевидным причинам, макет для бросковых испытаний не предназначается для полноценного полета на полную дальность. В связи с этим в демонстрационном ролике, показывающем возможности ракеты и ее принцип действия, после кадров реального старта присутствовал анимированный полет со всеми основными операциями. Также необходимо напомнить, что в распоряжении науки и промышленности пока отсутствуют средства, способные вести качественную видеосъемку МБР на траектории с наиболее эффектных ракурсов. Поэтому приходится применять достижения современного кинематографа и анимации.
В прошлом, когда перспективный проект РС-28 был далек от полной реализации, официальные лица говорили о возможном принятии ракеты на вооружение в 2017-18 годах. К настоящему времени планы заметным образом изменились. На текущий и следующий год запланированы летно-конструкторские испытания ракеты, а принятие комплекса на вооружение ожидается не позднее 2020 года.
В течение ближайших лет Красноярский машиностроительный завод должен будет выполнить подготовку к полномасштабному серийному строительству перспективных ракет для поставки частям РВСН. Параллельно на базах этого рода войск будет осуществляться ремонт и модернизация существующих пусковых установок ракет «Воевода», которым после обновления предстоит работать с новыми «Сарматами». Процесс замены ракет Р-36М новыми РС-28 займет несколько лет. При отсутствии серьезных проблем его можно будет завершить к середине двадцатых годов.
По известным данным, ракеты тяжелого класса Р-36М и Р-36М2 остаются на вооружении только двух соединений РВСН, а их общее количество не превышает полусотни. Также продолжают службу несколько десятков тяжелых УР-100УТТХ. Это означает, что программа перевооружения ракетных войск не должна отличаться особыми размерами, и потому не будет чрезмерно дорогой или долгой. В любом случае не позднее 2025-30 годов российским вооруженным силам придется отказаться от всех имеющихся сейчас в наличии тяжелых МБР по причине их полного морального и физического устаревания.
Исходя из уже известных и недавно оглашенных сведений, можно сделать новые выводы о целях и задачах проекта РС-28 «Сармат». Первой и одной из главных целей этого комплекса является поддержание требуемой боеспособности ракетных войск стратегического назначения за счет за счет своевременной замены устаревшего вооружения. Более того, замена старых ракет приведет к серьезному росту боевого потенциала. Имея повышенные характеристики, новая ракета даже при замене в пропорции один к одному сможет более эффективно решать возложенные на нее задачи.
По имеющимся данным, МБР «Сармат» сможет доставлять боевые части на дальность не менее 15-16 тыс. км. Это означает, что «на прицеле» ракетного комплекса могут быть любые объекты почти в любой части планеты. В случае с менее удаленными районами появляется возможность выбора наиболее удобной траектории, соответствующей поставленным задачам. К примеру, за счет улучшенной энергетики ракета сможет буквально обойти, как минимум, стационарные системы противоракетной обороны противника. В сочетании с используемыми средствами прорыва по типу ложных целей и т.д. такая возможность резко снижает эффективность ПРО.
В. Путин подтвердил, что перспективная тяжелая ракета сможет нести новейший гиперзвуковой боевой блок. Ранее в разных источниках неоднократно упоминалось, что одним из вариантов боевого оснащения РС-28 может быть изделие «4202» или Ю-71. Управляемый боевой блок этого типа представляет собой гиперзвуковой летательный аппарат со средствами управления и возможностью несения ядерного заряда. Утверждалось, что аппарат Ю-71 сможет развивать скорость до нескольких километров в секунду, маневрировать по курсу и самостоятельно наводиться на указанную цель.
Высокая скорость спуска и подлета к цели, а также возможность маневрирования на траектории являются очевидными преимуществами системы «4202». Существующие зарубежные системы противоракетной обороны рассчитаны на перехват высокоскоростных баллистических целей. Возможность поражения маневрирующего гиперзвукового объекта, как минимум, сомнительна. Для правильной и своевременной реакции на такое оружие вероятному противнику требуются принципиально новые системы, о существовании которых пока ничего не известно.
К настоящему времени перспективная тяжелая МБР РС-28 «Сармат» вышла на испытания, и уже в течение нескольких следующих лет ее планируется принять на вооружение. Появление такого оружия позволит не только сохранить требуемые возможности РВСН, но и нарастить потенциал этого рода войск без серьезного изменения численности развернутых ракет. Благодаря этому, в частности, появляется возможность реализовать имеющиеся планы без противоречий с существующими международными соглашениями. Кроме того, удастся решить одну из главных задач последнего времени – обеспечить требуемую боеспособность межконтинентальных ракет в условиях развития и развертывания зарубежных противоракетных комплексов.
Новости о проекте РС-28 «Сармат», оглашенные Владимиром Путиным, несомненно, являются поводом для оптимизма и гордости за российскую оборонную промышленность. Однако, завершив рассказ о новой МБР, президент не остановился и объявил о существовании еще более смелых и интересных проектов. Теперь речь шла о повышении обороноспособности за счет принципиально новых типов вооружения с выдающимися техническими и боевыми характеристиками.
По материалам:
http://kremlin.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://vz.ru/
http://rg.ru/
Автор: Рябов Кирилл
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