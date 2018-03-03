19:26 03 марта

Новости от президента: проект «Сармат»

В минувший четверг президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Важнейшее место в обращении главы государства занял рассказ о последних успехах в области стратегических ракетно-ядерных вооружений. Обстоятельства вынуждают нашу страну развивать это направление, и к настоящему времени такое развитие привело к самым интересным результатам. Президент раскрыл некоторые сведения об уже известных проектах, а также впервые огласил существование некоторых других разработок. Одной из тем президентского доклада стал комплекс с межконтинентальной ракетой под шифром «Сармат».

Начиная свой рассказ о новых стратегических вооружениях, В. Путин напомнил о событиях последних лет. Так, в начале прошлого десятилетия США в одностороннем порядке вышли из договора о ПРО, в результате чего ядерный потенциал России оказался под угрозой. Несмотря на постоянную критику Москвы, Вашингтон продолжал развивать противоракетные системы и развертывать новые комплексы. Впрочем, Россия не только протестовала и предупреждала. Все последние годы российские военные и ученые работали над перспективными образцами вооружения. В результате им удалось сделать большой шаг в деле развития стратегических систем.


Транспортировка контейнера с опытной ракетой



В. Путин напомнил, что для противодействия североамериканской ПРО в России создаются и постоянно совершенствуются не слишком дорогие, но весьма эффективные средства прорыва обороны. Такое оснащение несут все российские межконтинентальные ракеты. Кроме того, была начата разработка совершенно новых образцов стратегического вооружения с высокими характеристиками.

По словам президента, министерство обороны и предприятия ракетно-космической отрасли уже начали активную фазу испытаний новейшего комплекса с МБР тяжелого класса. Перспективная система получила обозначение «Сармат». Глава государства указал, что новое изделие создается с целью замены существующих ракет Р-36М «Воевода», созданных еще в советское время и известных своей высокой боевой мощью.

В. Путин утверждает, что боевые возможности «Сармата» значительно выше, чем у предшественника. Новая МБР имеет стартовую массу более 200 т. Характерная черта ракеты – сокращенный активный участок полета, что в некоторой мере затрудняет ее перехват и уничтожение. По дальности полета, количеству боевых блоков и мощности боезарядов перспективный «Сармат» превосходит старого «Воеводу».


Загрузка ракеты в шахту


Гибкость применения ракеты обеспечивается возможностью несения боевых блоков разных типов. «Сармат» сможет использовать ядерные боезаряды различной мощности и современные средства прорыва противоракетной обороны. Кроме того, его можно будет оснастить гиперзвуковой боевой частью, имеющей определенные преимущества перед блоками традиционного облика.

Ракета Р-36М имеет дальность стрельбы до 11 тыс. км. У нового комплекса, как отметил президент, ограничения по дальности практически отсутствуют. В рамках Послания Федеральному собранию был показан видеоролик, демонстрирующий возможности нового комплекса. Среди прочего, в нем показали, что ракета «Сармат» способна попасть в Западное полушарие как через Северный, так и через Южный полюс. Такие возможности очевидным образом повышают потенциал комплекса в контексте прорыва ПРО вероятного противника.

Также президент отметил некоторые особенности пусковых установок для перспективной ракеты. Изделие «Сармат» предлагается использовать с защищенными пусковыми установками, отличающимися высокими характеристиками. Параметры средств базирования и энергетические показатели ракет, по словам В. Путина, обеспечат применение ракетного комплекса в любых условиях и в разной обстановке.


Макет РС-28 впервые покидает пусковую установку


Последнее Послание президента Федеральному собранию любопытным образом отличалось от предыдущих. Речь главы государства сопровождалась демонстрацией видеороликов той или иной тематики. Естественно, видеоматериалы присутствовали и в части выступления, посвященной перспективным вооружениям.

Политикам и широкой общественности впервые показали кадры с испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Сперва в ролике продемонстрировали процесс загрузки транспортно-пускового контейнера с ракетой в шахтную пусковую установку. Затем показали собственно запуск. Ракета в характерной черно-белой «шахматной» окраске, необходимой для наблюдения за ее работой, при помощи порохового аккумулятора давления вылетела из шахты и включила двигатель. Все дальнейшие стадии полета, однако, демонстрировались в виде компьютерной графики. Нарисованная ракета прошла по заданной траектории, сбросила боевые блоки и успешно поразила намеченные цели в Западном полушарии.

Завершив свой рассказ о ходе проекта «Сармат» и последствиях его принятия на вооружение, Владимир Путин перешел к другим темам из области стратегических ракетно-ядерных систем. За считанные минуты президент раскрыл ряд новинок, которые еще долго будут обсуждаться на все уровнях и, вероятно, окажут самое серьезное влияние на стратегическую обстановку в мире. Впрочем, не будем торопиться и внимательнее рассмотрим проект «Сармат», в том числе с учетом последних сведений, оглашенных лично главой государства.


Первые мгновения после старта


Прежде всего, необходимо напомнить, что проект РС-28 «Сармат» уже достаточно хорошо известен специалистам и широкой общественности. Ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой межконтинентальной ракетой шахтного базирования предназначается для замены устаревших систем Р-36М и УР-100УТТХ. Проект разрабатывался в Государственном ракетном центре им. В.П. Макеева (г. Миасс) при участии некоторых других отечественных оборонных предприятий.

Согласно сообщениям прошлых лет, в обозримом будущем ракетные войска стратегического назначения должны были получить перспективное изделие со стартовой массой более 100 т и возможностью несения крупной боевой нагрузки. Со временем стало известно, что «Сармат» имеет трехступенчатую конструкцию и оснащается ступенью разведения боевых блоков, обеспечивающей их индивидуальное наведение. Все ступени ракеты должны оснащаться жидкостными двигателями, «утопленными» в днища корпусов-баков. С определенного времени в контексте проекта РС-28 упоминалась возможность применения перспективного гиперзвукового боевого оснащения «4202» / Ю-71.

По разным оценкам, в зависимости от поставленной задачи, ракета «Сармат» смогла бы нести до 10 боевых блоков и доставлять их на дальность не менее 16 тыс. км. Это означает, что подобные ракеты, находящиеся в разных частях РВСН, смогут атаковать цели почти в любой точке планеты. При этом в некоторых случаях появлялась возможность выбрать маршрут полета, оптимальный с точки зрения обхода ПРО.


Включение двигателей. Виден сброшенный поддон порохового заряда


Известно, что в середине текущего десятилетия проект РС-28 вышел из стадии конструкторских работ, и начались первые испытания. Так, в середине 2016 года завершились испытания новых ракетных двигателей, после чего стартовала подготовка к проверкам ракеты в целом. Сообщалось, что летные испытания будут проводиться на полигоне Плесецк. Для их выполнения одна из шахтных пусковых установок полигона прошла ремонт и восстановление. В прошлом пресса сообщала о некоторых задержках, вследствие чего первый бросковый запуск ракеты «Сармат» удалось осуществить только в конце декабря прошлого года, с заметным опозданием относительно изначальных планов.

По всей видимости, именно видео с декабрьского старта стало «иллюстрацией» к выступлению В. Путина. По известным данным, испытания «Сармата» планировалось начать с броскового пуска, и, по всей видимости, именно его показали общественности. Таким образом, изделие с характерной окраской, вылетевшее из шахты, представляло собой макет полноценной ракеты, имеющий ту же массу и аналогичные геометрические характеристики. Задачей макета в бросковых испытаниях является выход из пусковой установки, во время которого набор датчиков фиксирует все основные параметры.

По очевидным причинам, макет для бросковых испытаний не предназначается для полноценного полета на полную дальность. В связи с этим в демонстрационном ролике, показывающем возможности ракеты и ее принцип действия, после кадров реального старта присутствовал анимированный полет со всеми основными операциями. Также необходимо напомнить, что в распоряжении науки и промышленности пока отсутствуют средства, способные вести качественную видеосъемку МБР на траектории с наиболее эффектных ракурсов. Поэтому приходится применять достижения современного кинематографа и анимации.


Демонстрация возможных маршрутов полета ракеты


В прошлом, когда перспективный проект РС-28 был далек от полной реализации, официальные лица говорили о возможном принятии ракеты на вооружение в 2017-18 годах. К настоящему времени планы заметным образом изменились. На текущий и следующий год запланированы летно-конструкторские испытания ракеты, а принятие комплекса на вооружение ожидается не позднее 2020 года.

В течение ближайших лет Красноярский машиностроительный завод должен будет выполнить подготовку к полномасштабному серийному строительству перспективных ракет для поставки частям РВСН. Параллельно на базах этого рода войск будет осуществляться ремонт и модернизация существующих пусковых установок ракет «Воевода», которым после обновления предстоит работать с новыми «Сарматами». Процесс замены ракет Р-36М новыми РС-28 займет несколько лет. При отсутствии серьезных проблем его можно будет завершить к середине двадцатых годов.

По известным данным, ракеты тяжелого класса Р-36М и Р-36М2 остаются на вооружении только двух соединений РВСН, а их общее количество не превышает полусотни. Также продолжают службу несколько десятков тяжелых УР-100УТТХ. Это означает, что программа перевооружения ракетных войск не должна отличаться особыми размерами, и потому не будет чрезмерно дорогой или долгой. В любом случае не позднее 2025-30 годов российским вооруженным силам придется отказаться от всех имеющихся сейчас в наличии тяжелых МБР по причине их полного морального и физического устаревания.


Боевые блоки на подлете к цели


Исходя из уже известных и недавно оглашенных сведений, можно сделать новые выводы о целях и задачах проекта РС-28 «Сармат». Первой и одной из главных целей этого комплекса является поддержание требуемой боеспособности ракетных войск стратегического назначения за счет за счет своевременной замены устаревшего вооружения. Более того, замена старых ракет приведет к серьезному росту боевого потенциала. Имея повышенные характеристики, новая ракета даже при замене в пропорции один к одному сможет более эффективно решать возложенные на нее задачи.

По имеющимся данным, МБР «Сармат» сможет доставлять боевые части на дальность не менее 15-16 тыс. км. Это означает, что «на прицеле» ракетного комплекса могут быть любые объекты почти в любой части планеты. В случае с менее удаленными районами появляется возможность выбора наиболее удобной траектории, соответствующей поставленным задачам. К примеру, за счет улучшенной энергетики ракета сможет буквально обойти, как минимум, стационарные системы противоракетной обороны противника. В сочетании с используемыми средствами прорыва по типу ложных целей и т.д. такая возможность резко снижает эффективность ПРО.

В. Путин подтвердил, что перспективная тяжелая ракета сможет нести новейший гиперзвуковой боевой блок. Ранее в разных источниках неоднократно упоминалось, что одним из вариантов боевого оснащения РС-28 может быть изделие «4202» или Ю-71. Управляемый боевой блок этого типа представляет собой гиперзвуковой летательный аппарат со средствами управления и возможностью несения ядерного заряда. Утверждалось, что аппарат Ю-71 сможет развивать скорость до нескольких километров в секунду, маневрировать по курсу и самостоятельно наводиться на указанную цель.



Высокая скорость спуска и подлета к цели, а также возможность маневрирования на траектории являются очевидными преимуществами системы «4202». Существующие зарубежные системы противоракетной обороны рассчитаны на перехват высокоскоростных баллистических целей. Возможность поражения маневрирующего гиперзвукового объекта, как минимум, сомнительна. Для правильной и своевременной реакции на такое оружие вероятному противнику требуются принципиально новые системы, о существовании которых пока ничего не известно.

К настоящему времени перспективная тяжелая МБР РС-28 «Сармат» вышла на испытания, и уже в течение нескольких следующих лет ее планируется принять на вооружение. Появление такого оружия позволит не только сохранить требуемые возможности РВСН, но и нарастить потенциал этого рода войск без серьезного изменения численности развернутых ракет. Благодаря этому, в частности, появляется возможность реализовать имеющиеся планы без противоречий с существующими международными соглашениями. Кроме того, удастся решить одну из главных задач последнего времени – обеспечить требуемую боеспособность межконтинентальных ракет в условиях развития и развертывания зарубежных противоракетных комплексов.

Новости о проекте РС-28 «Сармат», оглашенные Владимиром Путиным, несомненно, являются поводом для оптимизма и гордости за российскую оборонную промышленность. Однако, завершив рассказ о новой МБР, президент не остановился и объявил о существовании еще более смелых и интересных проектов. Теперь речь шла о повышении обороноспособности за счет принципиально новых типов вооружения с выдающимися техническими и боевыми характеристиками.


По материалам:
http://kremlin.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://vz.ru/
http://rg.ru/
Автор: Рябов Кирилл


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Комментарии 41

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  1. andrewkor Сегодня, 06:37
    Улыбнула аббревиатура Ю-71 сразу вспомнилась " Операция Ы"!Что б ни кто не догадался.
    andrewkor
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:45
      Новости от президента:
      андрей юрьевич
      1. maxim947 Сегодня, 08:04
        эти заявления звучат конечно преждевременно, до принятия на вооружение еще много чего сделать и испытать надо. Но видать необходимо остудить горячие головы партнеров, или выборы покоя не дают...
        maxim947
  2. mvg Сегодня, 07:11
    Откуда столько щенячьего визга? По предыдущей статье, я понял, что уже летает. А тут "тушку" на пороховой бочке подбросили и радуются. Вспомните, как тяжело Булава "взлетала". И даже то, что это жидкостная.... еще 3-4 года, пока полетит.
    Это к Ситху...
    mvg
    1. Аскет Сегодня, 08:12
      Цитата: mvg
      еще 3-4 года, пока полетит.

      Возможно первые изделия пойдут в войска уже в конце года. Сначала в 13рд, потом в 62рд. Сармат по особенностя м боевого применения продолжает линейку советских орбитальных ракет Р-36орб (8К69, "Обрыв") снятый с вооружения в 1983г. по договору ОСВ-2 от 1979 сам ОСВ-2 так и не вступил в силу(произошла конфронтация с США по Афганистану и договор не был ратифицирован конгрессом) , из-за чего создание орбитальных ракет никак не ограничивалось

      Аскет
      1. mvg Сегодня, 08:28
        Возможно первые изделия пойдут в войска уже в конце года.

        Я это читал. У нас гораздо больше опыта в жидкостных, чем в твердотопливных, и это сухопутная... но новые блоки могут тормознуть все.. Их же будут загонять в шахты от Р-36, тоже еще варианты будут.
        п.с.: пусть сначала полетит, потом можно туфлей по столу бить.
        mvg
        1. Аскет Сегодня, 08:38
          Цитата: mvg
          пусть сначала полетит, потом можно туфлей по столу бить


          Туфлей бить не надо..лучше ненавязчиво предложить зарубежным партнерам-Не хотите заключать контракты с Газпромом? Заключайте контракт с РВСН тоже несет свет и тепло в неограниченном количестве зарубежным клиентам... bully
          Аскет
      2. Вишневая девятка Сегодня, 11:26
        Цитата: Аскет
        Возможно первые изделия пойдут в войска уже в конце года.

        Через год после первых бросковых испытаний?
        Вишневая девятка
        1. sabotage Сегодня, 12:07
          Если через год после бросковых испытаний ими заполнят шахты - американцы будут реветь от горя: они столько средств и сил вложили в ПРО, а русские сами ликвидировали ракетную угрозу.
          sabotage
          1. AUL Сегодня, 12:51
            Цитата: sabotage
            Если через год после бросковых испытаний ими заполнят шахты - американцы будут реветь от горя.
            Вы считаете такую перспективу реальной? Ведь на бросковых взлетал даже не прототип изделия - массогабаритная болванка с примитивным движком, чтоб оттащить ее от шахты.
            AUL
        2. Аскет Сегодня, 12:23
          Цитата: Вишневая девятка
          Через год после первых бросковых испытаний?

          А в чем проблема? ЛКИ пару пусков для подтверждения заявленных характеристик. если все нормально, предсерийная партия становится на опытно -боевое..
          Аскет
          1. Вишневая девятка Сегодня, 12:43
            Цитата: Аскет
            ЛКИ пару пусков для подтверждения заявленных характеристик. если все нормально, предсерийная партия становится на опытно -боевое..

            А как это происходит в реальной жизни? С какой-нибудь реально существующей ракетой?
            Вишневая девятка
    2. 11черный Сегодня, 12:11
      Цитата: mvg
      Откуда столько щенячьего визга? По предыдущей статье, я понял, что уже летает. А тут "тушку" на пороховой бочке подбросили и радуются. Вспомните, как тяжело Булава "взлетала". И даже то, что это жидкостная.... еще 3-4 года, пока полетит.
      Это к Ситху...

      Институт Теплотехники и ГРЦ Макеева это совершенно разные организации, достаточно сказать, что в ГРЦ разработали Синеву, и опыта в сфере жидкостных МБР у них предостаточно...есть повод для оптимизма (тьфу тьфу тьфу) yes
      11черный
  3. Одиссей Сегодня, 07:29
    Сармат,конечно,ключевой проект.Без него мы совсем голые-ибо бесконечно продлевать сроки для Воеводы мы не можем.
    Очень надеюсь,что все же через 3-4 года серийные ракеты пойдут в части.Понятно,что работы там еще много,но это тот проект на который надо бросить все силы.
    Одиссей
  4. Vadim851 Сегодня, 07:37
    Спасибо за первую наиболее адекватную статью на эту тему. Получается прошло успешное бросковое испытание, ну что ж начало есть.
    Vadim851
  5. groks Сегодня, 09:00
    От бросковых до принятия проходит 4-5 лет. Если всё нормально, а не как с Булавой. А Воеводы надо снимать/продлять в этом году. Так что - зачем Путин напоказывал страшшшных мультиков ... .
    groks
  6. Старый26 Сегодня, 09:46
    Цитата: groks
    От бросковых до принятия проходит 4-5 лет. Если всё нормально, а не как с Булавой. А Воеводы надо снимать/продлять в этом году. Так что - зачем Путин напоказывал страшшшных мультиков ... .

    А уже снимают. В т.ч. и в прошлом году. Посмотрите обмен данными по СНВ в 2017 году. На 1 июля у нас было развернутых 523 ед и 1765 голов, на 1 октября - 501 и 1561. разница в 20 ракет и 200 БГ говорит о снятии с вооружения 20 ракет "Воевода".
    Старый26
    1. Rebus Сегодня, 10:48
      Это могли быть и не "Воеводы", а например морские ракеты Р-29, что более вероятно, ну или УР-100УТТХ.
      Rebus
      1. Вишневая девятка Сегодня, 11:29
        Цитата: Rebus
        а например морские ракеты Р-29, что более вероятно, ну или УР-100УТТХ.

        Которая из них несет по 10 боеголовок?
        Вишневая девятка
        1. Rebus Сегодня, 12:17
          Р-29РМ, например.
          Rebus
          1. Вишневая девятка Сегодня, 12:47
            Цитата: Rebus
            Р-29РМ, например

            Это было бы странно, но теоретически возможно.
            Вишневая девятка
    2. voyaka uh Сегодня, 11:32
      И даже новых Ярсов выпускают меньше, чем списывают Тополей.
      Хотя каждый Ярс, полагаю, в десять раз дешевле Сармата.
      Сколько Сарматов потянет бюджет и возможности заводов?
      voyaka uh
      1. 11черный Сегодня, 12:17
        Цитата: voyaka uh
        И даже новых Ярсов выпускают меньше, чем списывают Тополей.
        Хотя каждый Ярс, полагаю, в десять раз дешевле Сармата.
        Сколько Сарматов потянет бюджет и возможности заводов?

        А их и не надо много - оружия с ультимативно высокими характеристиками много не сделать, но это неважно - оно или есть (выкидывайте ПРО) или нет (пока не выкидывайте) yes
        11черный
        1. Вишневая девятка Сегодня, 12:47
          Цитата: 11черный
          оно или есть (выкидывайте ПРО)

          Доделывайте ПРО.
          Вишневая девятка
      2. ul_vitalii Сегодня, 16:02
        Цитата: voyaka uh
        И даже новых Ярсов выпускают меньше, чем списывают Тополей.
        Хотя каждый Ярс, полагаю, в десять раз дешевле Сармата.
        Сколько Сарматов потянет бюджет и возможности заводов?

        Последний вопрос понравился, особенно в части возможностей и мощностей завода laughing
        ul_vitalii
      3. ДМ51 Сегодня, 17:01
        Цитата: voyaka uh
        И даже новых Ярсов выпускают меньше, чем списывают Тополей.
        Хотя каждый Ярс, полагаю, в десять раз дешевле Сармата.
        Сколько Сарматов потянет бюджет и возможности заводов?

        Тополь моноблочный, а у Ярса от 4 до 6 БГ, так что один Ярс заменит 2-3 Тополя
        ДМ51
    3. Комментарий был удален.
    4. Аскет Сегодня, 13:05
      Цитата: Старый26
      Посмотрите обмен данными по СНВ в 2017 году. На 1 июля у нас было развернутых 523 ед и 1765 голов, на 1 октября - 501 и 1561. разница в 20 ракет и 200 БГ говорит о снятии с вооружения 20 ракет "Воевода".


      По состоянию на 5 февраля 2018 года наш суммарный потенциал составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков

      1444 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками"

      779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков
      Аскет
  7. voyaka uh Сегодня, 11:27
    Сармат, по-видимому, единственное реальное новое оружие из всего перечисленного в речи.
    Из-за его огромной стоимости их сделают несколько штук и остановятся.
    Но так-как его угроза для США велика, то свою роль: психологический фактор сдерживания - Сармат выполнит.
    voyaka uh
    1. sabotage Сегодня, 12:16
      Цитата: voyaka uh
      Из-за его огромной стоимости их сделают несколько штук и остановятся.

      А что там должно быть катастрофически дорогим?
      sabotage
    2. 11черный Сегодня, 13:16
      Цитата: voyaka uh
      Сармат, по-видимому, единственное реальное новое оружие из всего перечисленного в речи.

      По невидимому laughing
      Гагарин в свое время тоже многих, мягко сказать, удивил - так что не зарекайтесь...
      11черный
  8. Старый26 Сегодня, 11:46
    Цитата: Rebus
    Это могли быть и не "Воеводы", а например морские ракеты Р-29, что более вероятно, ну или УР-100УТТХ.

    Какие ракеты Р-29 сняты с вооружения? Тем более, что НИ ОДНА ИЗ ЛОДОК не списана? Второе. Какая из морских ракет имеет 10 боеголовок?
    Что касается УР-100Н УТТХ, то количество БГ на них 6. На 1.1.2017 года они к сожалению уже числились в числе неразвернутых. Так что и тут увы, не получается

    Цитата: voyaka uh
    Сколько Сарматов потянет бюджет и возможности заводов?

    речь в первую очередь не о бюджете, там можно что-то передвинуть, что-то закупить в 2019 или 2020 году. Вопрос в первую очередь о заводах. Воткинский в среднем выпускает в год порядка полусотни стратегических ракет из которых МБР - почти половина. Сколько будет выпускать красноярский - пока не известно

    Цитата: voyaka uh
    Сармат, по-видимому, единственное реальное новое оружие из всего перечисленного в речи.
    Из-за его огромной стоимости их сделают несколько штук и остановятся.
    Но так-как его угроза для США велика, то свою роль: психологический фактор сдерживания - Сармат выполнит.

    Скорее всего вы не правы. Сделают по количеству шахт, которые в наличии и в которые после модернизации оных можно "засунуть" новые "Сарматы". То есть опять же в пределах полусотни. Что вполне достаточно...
    Старый26
    1. Аскет Сегодня, 13:55
      Цитата: Старый26
      Что касается УР-100Н УТТХ, то количество БГ на них 6. На 1.1.2017 года они к сожалению уже числились в числе неразвернутых.

      В Татищево на сей момент 30ПУ умножаем на 6 голов получаем 180 боеголовок. и там же 60 Тополь-М моноблочный, почувствуйте разницу. Хорошо хоть заменят на ярс М по 4 головы будет 240 плюс 120=360.В Козельске сотку давно сняли, сейчас пока 20 Ярсов 80 боеголовок.
      Прибавим 46 Воевод в Домбаре и Ужуре по 10 голов =460.Таким образом сегодня в наличии 156 ПУ шахтного базирования с 780 боезарядами. В перспективе, чтобы не нарушать рамки СНВ и одновременно обновить РК нужно примерно 50 Сармат на замену Воеводы 25 ЯРС м на замену сотки и 15 на замену Тополь-М Итого получается 90 ПУ шахтного базирования. Да, про Козельск забыл, не знаю сколько там полков планируют и какого состава, но примерно 50Ярсов можно добавить, всего получается 140 ракет ОС
      ПГРК осталось заменить 56 Тополей, итого всего как минимум 196 ракет нужно до практически полного обновления РВСН.Плюс Рубеж и возможно в будущем немножко БЖРК.Так что работы много для наших урезанных по сравнению с Союзом мощностей.
      Аскет
  9. Старый26 Сегодня, 12:24
    Цитата: 11черный
    Цитата: mvg
    Откуда столько щенячьего визга? По предыдущей статье, я понял, что уже летает. А тут "тушку" на пороховой бочке подбросили и радуются. Вспомните, как тяжело Булава "взлетала". И даже то, что это жидкостная.... еще 3-4 года, пока полетит.
    Это к Ситху...

    Институт Теплотехники и ГРЦ Макеева это совершенно разные организации, достаточно сказать, что в ГРЦ разработали Синеву, и опыта в сфере жидкостных МБР у них предостаточно...есть повод для оптимизма (тьфу тьфу тьфу) yes

    У ГРЦ, тут вы правы, опыта в разработке жидкостных ракет предостаточно. Но в области разработки ЛЕГКИХ жидкостных ракет. ГРЦ за всю свою историю НИКОГДА не делал ракет, которые раза в 4 тяжелее "Синевы". У них просто нет опыта по разработки тяжелых ракет такого класса. В чем-то конечно ей помогает челомеевское КБ, но опыта создания МБР такой массы (порядка 150-160 тонн) у них просто не существует. И этот опыт ГРЦ придется нарабатывать. так что за полгода-год на вооружение эти ракеты не станут. Более реалистичным является заявление Каракаева, что срок поступления на вооружения "Сармата" - 2019-2020 г.
    А работ очень много предстоит. В частности работы по адаптированию этго блока "Авангард" к "Сармату". Поскольку судя по всему макеевцы не отошли от своей фирменной фишки - тянущей ступени разведения.
    Ну а высказывания, что "Сармат" вообще сможет нести 10 боевых блоков или 24 "маневрирующих вообще за пределами разумного. Это-то при габаритах "Сармата"?
    Старый26
    1. 11черный Сегодня, 13:27
      Цитата: Старый26
      В чем-то конечно ей помогает челомеевское КБ, но опыта создания МБР такой массы (порядка 150-160 тонн) у них просто не существует. И этот опыт ГРЦ придется нарабатывать. так что за полгода-год на вооружение эти ракеты не станут. Более реалистичным является заявление Каракаева, что срок поступления на вооружения "Сармата" - 2019-2020 г.

      Ему помогает - "Государственный ракетный центр" мужского рода! yes
      Вы правы в том, что ракет такой массы ГРЦ не проектировал, но ведь Р-39 тоже весила немало (более 90 тонн), что никак не позволяет назвать ее легкой...по срокам поступления на вооружение - наверное так и есть.
      По количеству блоков на нем ничего сказать нельзя - это могут знать только в самом ГРЦ, да и то не все...
      Цитата: Старый26
      Ну только д.урак выкинет ПРО. В любом случае, если против них есть такое оружие - единственный вариант - развертывание дополнительных ПР для ПРО и не со "Стандартами", которые могут перехватывать только БРСД, а с теми же к примеру GBI. Да, дорого, я бы сказал чудовищно дорого, но при военном бюджете в 700 миллиардов можно себе позволить пойти на такой риск. А дальше выиграет тот, чья экономика сильнее. Кто раньше потерпит финансовый крах. ПРО в принципе никогда не было заточено на перехват массового налета. Но перехватить часть ракет противника, минимизировав ущерб она сможет. Все зависит от наряда сил у каждой из сторон

      Даже теоретическая возможность GBI перехватить маневрирующую цель вызывает сомнения, нужно вывести перехватчик в точку встречи с ракетой. Если ракета активно маневрирует - то и возможных точек встречи будет множество.
      11черный
  10. Старый26 Сегодня, 12:38
    Цитата: 11черный
    оно или есть (выкидывайте ПРО) или нет (пока не выкидывайте)

    Ну только д.урак выкинет ПРО. В любом случае, если против них есть такое оружие - единственный вариант - развертывание дополнительных ПР для ПРО и не со "Стандартами", которые могут перехватывать только БРСД, а с теми же к примеру GBI. Да, дорого, я бы сказал чудовищно дорого, но при военном бюджете в 700 миллиардов можно себе позволить пойти на такой риск. А дальше выиграет тот, чья экономика сильнее. Кто раньше потерпит финансовый крах. ПРО в принципе никогда не было заточено на перехват массового налета. Но перехватить часть ракет противника, минимизировав ущерб она сможет. Все зависит от наряда сил у каждой из сторон
    Старый26
    1. Вишневая девятка Сегодня, 13:18
      Цитата: Старый26
      Да, дорого, я бы сказал чудовищно дорого, но при военном бюджете в 700 миллиардов можно себе позволить пойти на такой риск

      Это чудовищно дорого, поскольку это делают лучшие люди страны из фирм Боинг, ЛМ и Нортропп (Орбитал). Если происходящее сподвигнет американцев навести порядок в своем военном бюджете (ох, мечты), то ничем особенным тысяча перехватчиков в финансовом смысле не является. Гораздо более мощная РН Вега стоит чуть более 20М без услуг. Интерцептор тоже в технологическом плане сейчас ничего запредельного из себя не представляет, кроме разве что системы самонаведения, сравним с любой маневрирующей верхней ступенью. Средства управления на земле уже созданы, 20 перехватчиков или 200 особой разницы нет.

      В современном мире именно гражданская индустрия является образцом для военной, а не наоборот. И в технологическом, и, тем более, в экономическом аспектах.
      Вишневая девятка
  11. Старый26 Сегодня, 13:17
    Цитата: Аскет
    Цитата: Старый26
    Посмотрите обмен данными по СНВ в 2017 году. На 1 июля у нас было развернутых 523 ед и 1765 голов, на 1 октября - 501 и 1561. разница в 20 ракет и 200 БГ говорит о снятии с вооружения 20 ракет "Воевода".


    По состоянию на 5 февраля 2018 года наш суммарный потенциал составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков

    1444 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками"

    779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков

    Да, на начало февраля так и есть. У нас соответственно 527 развернутых, 779 неразвернутых и 1444 заряда.
    У США соответственно 652 развернутых, 800 неразвернутых и 1393 заряда. Но я говорил о скачкообразном сокращении между 1 июля и 1 октября
    Старый26
  12. Старый26 Сегодня, 14:57
    Цитата: Вишневая девятка
    Средства управления на земле уже созданы, 20 перехватчиков или 200 особой разницы нет.

    Ну разница то есть... В количестве перехваченных целей
    Старый26
  13. Старый26 Сегодня, 15:07
    Цитата: 11черный
    Вы правы в том, что ракет такой массы ГРЦ не проектировал, но ведь Р-39 тоже весила немало (более 90 тонн), что никак не позволяет назвать ее легкой...по срокам поступления на вооружение - наверное так и есть.
    По количеству блоков на нем ничего сказать нельзя - это могут знать только в самом ГРЦ, да и то не все...


    Ну в принципе Р-39 не относится по классификации к разряду тяжелых. Хотя кончено весила немало. Но в любом случае раза в полтора меньше "Сармата"
    Сколько голов мы конечно знать не можем со 100% вероятностью, но зная определенные ограничения, которые и мы и наши противники соблюдают (а именно десяток на МБР и 14 на БРПЛ) представить можно...

    Смутное подозрение, что все же ступень разведения проектировал ГРЦ. А это значит, что с учетом всех их наработок двигатель разведения внутри тороидального кольца. А головы смотрят вниз. К тому же разместить более 10 двигателей на ступени разведения диаметром примерно в 2,5 метра вряд ли удастся.
    Крылатые (управляемые) по определению должны быть большими по размеру, чем обычные, неуправляемые, а это значит, что поместить их там в количестве 24, где имеют посадочные места для 10 блоков - ну очень и очень маловероятно. Я больше бы поверил, если бы сказали 10 НУББ или 4 управляемых. Это было бы более реально
    Старый26
  14. Старый26 Сегодня, 15:17
    Цитата: 11черный
    Даже теоретическая возможность GBI перехватить маневрирующую цель вызывает сомнения, нужно вывести перехватчик в точку встречи с ракетой. Если ракета активно маневрирует - то и возможных точек встречи будет множество.

    В принципе вы правы, насчет вероятности перехвата маневрирующих целей, но все дело в том, что параметры зон перехвата у этой ракеты таковы, что она достает до того места, где блоки еще не маневрируют. Дальность в 5000 км и досягаемость в 2000-2500 км по высоте все же это не параметры перехвата ТХААДа или "Стандарта"
    Старый26
  15. Старый26 Сегодня, 17:34
    Цитата: Аскет
    Цитата: Старый26
    Что касается УР-100Н УТТХ, то количество БГ на них 6. На 1.1.2017 года они к сожалению уже числились в числе неразвернутых.

    В Татищево на сей момент 30ПУ умножаем на 6 голов получаем 180 боеголовок. и там же 60 Тополь-М моноблочный, почувствуйте разницу. Хорошо хоть заменят на ярс М по 4 головы будет 240 плюс 120=360.В Козельске сотку давно сняли, сейчас пока 20 Ярсов 80 боеголовок.
    Прибавим 46 Воевод в Домбаре и Ужуре по 10 голов =460.Таким образом сегодня в наличии 156 ПУ шахтного базирования с 780 боезарядами. В перспективе, чтобы не нарушать рамки СНВ и одновременно обновить РК нужно примерно 50 Сармат на замену Воеводы 25 ЯРС м на замену сотки и 15 на замену Тополь-М Итого получается 90 ПУ шахтного базирования. Да, про Козельск забыл, не знаю сколько там полков планируют и какого состава, но примерно 50Ярсов можно добавить, всего получается 140 ракет ОС
    ПГРК осталось заменить 56 Тополей, итого всего как минимум 196 ракет нужно до практически полного обновления РВСН.Плюс Рубеж и возможно в будущем немножко БЖРК.Так что работы много для наших урезанных по сравнению с Союзом мощностей.
    Камрад!
    Я не совсем понял к чему ваш пост. Моя реплика о количестве ББ на УР-100Н УТТХ и количестве блоков относилось к фразе моего оппонента о том, что "минус 200" боеголовок и "минус 20 носителей" - это ситуация когда снято именно 20 Р-36М2 и никаких других вариантов.

    В Татищево действительно осталось 30 ШПУ из-под УР-100Н УТТХ, никто это не отрицает, но вот подсчет развернутых носителей и блоков на 1 января 2017 говорит о том, что хотя носители и стоят в шахтах, боевые блоки уже с них похоже сняты. Иначе по количеству ББ было бы значительное превышение
    В Татищево пока никто, насколько известно "Тополь-М" на "Ярс-М" не заменяют. Идут работы только в Козельске. Не знаю, закончились ли работы в ПР второго полка, но в 2018 по крайней мере планируют работы на третьем полку
    В Домбарке и Ужуре боюсь осталось уже не 46, а только 26. С 1 июля по 1 октября количество носителей уменьшилось с 523 до 501, а зарядов с 1745 до 1561. С учетом постановки на вооружения некоторого количества комплексов "Ярс" и снятия с вооружения "Тополей" другого варианта кроме как снятия с вооружения 20 "Воевод" с 200 зарядами - другого варианта не вижу

    Замена "соток" на "Ярс" позволит поднять количество развернутых носителей до нужного уровня. Для полного обновления всего арсенала МБР понадобится с полста "Сарматов". Количество Ярсев и Рубежей сейчас сложно подсчитать. Но до потолка в 700 носителей понадобится развернуть еще 180 носителей (точнее 179)
    "разбику" на начало 2018 года по типа я еще не видел. Но проблема соотношения носители-заряды в рамках СНВ-3 решена. Сейчас в отличии от предыдущих договоров схема подсчета блоков на ракетах не по максимуму, а по факту
    Старый26
    1. Великанов Сегодня, 19:07
      Вы правы, автор, написав:
      По известным данным, ракеты тяжелого класса Р-36М и Р-36М2 остаются на вооружении только двух соединений РВСН, а их общее количество не превышает полусотни. Также продолжают службу несколько десятков тяжелых УР-100УТТХ., чутка ошибся. Воевод осталось именно 26, а Сотки уже давно без голов.
      Великанов
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