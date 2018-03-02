18:57 02 марта

Зачем американцы построили самую большую ракету?

Falcon Heavy – сверхтяжелая ракета-носитель, разработанная частной американской компанией SpaceX. На данный момент эта ракета является самым мощным носителем, из всех ныне летающих.

Как известно, Илон Маск в начале 00-х годов состоял в "Обществе колонизаторов Марса", и после создания SpaceX поставил долгосрочную цель начать таки колонизацию "красной планеты".

Построив свою первую ракету Falcon 1, которая являлась носитель легкого класса, предприимчивый инженер понял, что далеко на ней не улетишь. Появились планы по постройке более тяжелой модификации Falcon 5, которая должна была стать базой для еще более крупного носителя. Но Falcon 5 так и не была построена.


Тем не менее в 2010 году мир увидел Falcon 9. Эта ракета и стала основным продуктом SpaceX. Соединив три Falcon 9, компания Илона Маска создала самую тяжелую на сегодняшний день ракету-носитель.



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Комментарии 4

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  1. Инжeнeр Сегодня, 16:25
    не, ну можно конечно пустить и одноразовую 9ку, ну, это уже не то

    Я под столом...
    Диктор похоже читал из википедии, чуть разбавляя текст попытками пошутить. Для начала надо было сказать, кто спонсировал разработку этой ракеты. Например Google вложился и сильно.. для Марса, конечно же, а может чтоб стать монополистом на рынке "космического wi-fi" с многотысячной низкоорбитальной группировкой спутников. Но это не серьезные слухи... Марс и только Марс!
    Инжeнeр
    1. Вас Влад Сегодня, 16:42
      А может ли человек при нынешнем уровне технологий,до Марса долететь,там в космосе радиация вроде feel
      Вас Влад
    2. Vard Сегодня, 17:51
      А в сущности сейчас нет потребности в таких носителях... В перспективе может быть... Но на марс это в одну сторону... Вроде даже добровольцев на это набирали...
      Vard
  2. кедр Сегодня, 18:04
    После ядерного ракетного двигателя , о котором сказал Путин в своей речи 1 марта, всё выше сказанное уже не впечатляет, особенно полёт на Марс, где старые технологии на которых летает Маск, потребуют 99% веса марсианской ракеты заполнить рабочим телом и окислителем.
    Грубо говоря, что бы машинку "теслу" отправить на Марс , посадить там, потом вернуть на Землю, надо стартующей с Земли ракете иметь вес, как несколько тысяч таких машинок...
    Пусть Маск кооперируется с нами, но для начала пусть Америка в лице своей элиты перестанет сходить с ума.
    Сумасшедшим Штатам Америки не место в Космосе.
    кедр
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