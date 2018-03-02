Зачем американцы построили самую большую ракету?

Falcon Heavy – сверхтяжелая ракета-носитель, разработанная частной американской компанией SpaceX. На данный момент эта ракета является самым мощным носителем, из всех ныне летающих.



Как известно, Илон Маск в начале 00-х годов состоял в "Обществе колонизаторов Марса", и после создания SpaceX поставил долгосрочную цель начать таки колонизацию "красной планеты".



Построив свою первую ракету Falcon 1, которая являлась носитель легкого класса, предприимчивый инженер понял, что далеко на ней не улетишь. Появились планы по постройке более тяжелой модификации Falcon 5, которая должна была стать базой для еще более крупного носителя. Но Falcon 5 так и не была построена.





Тем не менее в 2010 году мир увидел Falcon 9. Эта ракета и стала основным продуктом SpaceX. Соединив три Falcon 9, компания Илона Маска создала самую тяжелую на сегодняшний день ракету-носитель.









