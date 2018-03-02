ВС ДНР: ВСУ атаковали линию обороны ДНР под Мариуполем

Сегодня украинские боевики совершили очередную попытку обострения обстановки. На Мариупольском направлении противник осуществил боевую вылазку. Разведгруппа численностью 15 человек под прикрытием огня минометов предприняла попытку овладеть нашими позициями на линии боевого соприкосновения в районе н.п. Октябрь. Произошло боестолкновение, в ходе которого один из военнослужащих ВС ДНР был ранен, а другой захвачен в плен. Однако противнику не удалось осуществить задуманное. Подоспевшее подкрепление дало отпор врагу и отбросило его назад. Противник понес потери - двое погибших и не менее двух раненых

ВС ДНР готовы дать отпор украинской агрессии. Также наше командование примет необходимые меры для возвращения плененного военнослужащего. Как показывают примеры обращения с нашими военнослужащими в украинском плену, спецслужбы применяют к ним меры психологического давления, психотропные вещества и пытки для получения разведданных и принуждения к лживым заявлениям в средствах массовой информации

На Мариупольском направлении произошла попытка прорыва ДРГ ВСУ. Попытка прорыва не удалась, подразделение ВСУ было отброшено, сообщили в оперативном командовании ВС ДНР- говорится на официальном сайте ВС ДНР.В оперативном командовании заявляют, что попытка захвата позиций ДНР и пленного военнослужащего подтверждает подготовку противника к активным наступательным действиям, не смотря на действующее перемирие и режим прекращения огня. Командование ВС Украины стремиться получить данные о построении обороны и подразделениях ВС ДНР на переднем крае.- добавили в штабе ВС ДНР.