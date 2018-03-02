18:54 02 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

ВС ДНР: ВСУ атаковали линию обороны ДНР под Мариуполем

На Мариупольском направлении произошла попытка прорыва ДРГ ВСУ. Попытка прорыва не удалась, подразделение ВСУ было отброшено, сообщили в оперативном командовании ВС ДНР

ВС ДНР: ВСУ атаковали линию обороны ДНР под Мариуполем


Сегодня украинские боевики совершили очередную попытку обострения обстановки. На Мариупольском направлении противник осуществил боевую вылазку. Разведгруппа численностью 15 человек под прикрытием огня минометов предприняла попытку овладеть нашими позициями на линии боевого соприкосновения в районе н.п. Октябрь. Произошло боестолкновение, в ходе которого один из военнослужащих ВС ДНР был ранен, а другой захвачен в плен. Однако противнику не удалось осуществить задуманное. Подоспевшее подкрепление дало отпор врагу и отбросило его назад. Противник понес потери - двое погибших и не менее двух раненых
- говорится на официальном сайте ВС ДНР.


В оперативном командовании заявляют, что попытка захвата позиций ДНР и пленного военнослужащего подтверждает подготовку противника к активным наступательным действиям, не смотря на действующее перемирие и режим прекращения огня. Командование ВС Украины стремиться получить данные о построении обороны и подразделениях ВС ДНР на переднем крае.

ВС ДНР готовы дать отпор украинской агрессии. Также наше командование примет необходимые меры для возвращения плененного военнослужащего. Как показывают примеры обращения с нашими военнослужащими в украинском плену, спецслужбы применяют к ним меры психологического давления, психотропные вещества и пытки для получения разведданных и принуждения к лживым заявлениям в средствах массовой информации
- добавили в штабе ВС ДНР.

Использованы фотографии: http://press-centr.com/
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 16:05
    Произошло боестолкновение, в ходе которого один из военнослужащих ВС ДНР был ранен, а другой захвачен в плен.
    Это разведка боем или силовая разведка, самый яркий показатель, что наступление не за горами...
    svp67
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:12
      все логично, к 18 марта будем ждать "веселухи"...
      Диванный Хенераль
      1. Владыка Ситх Сегодня, 16:44
        3 и 4 марта будут очень жаркими, а с 5 марта перемирие.

        Владыка Ситх
    2. МИХАН Сегодня, 16:49
      Цитата: svp67
      Это разведка боем или силовая разведка, самый яркий показатель, что наступление не за горами...

      Да замерзают просто и голодно(за вылазку платят наверно в баксах)..
      Не полезут они на Донбасс, слишком опасно ! По мирняку будут стрелять , за это платят хорошо..
      МИХАН
      1. Владивосток1969 Сегодня, 17:22
        Мирняк -это люди пока живущие в ЛНР иДНР?Ухо не коробит?Они ведь живые,и читают.
        Владивосток1969
        1. МИХАН Сегодня, 17:35
          Цитата: Владивосток1969
          Мирняк -это люди пока живущие в ЛНР иДНР?Ухо не коробит?Они ведь живые,и читают.

          Очень режет , но это сленг такой..Хотите , чтобы я назвал , как на самом деле называют их пьяные свидомые , обстреливающие Донбасс и результаты этих обстрелов..? Думаю не стоит..
          МИХАН
          1. Владивосток1969 Сегодня, 17:52
            Такого сова я не слышал.Я не ханжа.Но думаю,что сленг надо оставить для привычного места. Без обид hi
            Владивосток1969
            1. МИХАН Сегодня, 18:09
              Цитата: Владивосток1969
              Такого сова я не слышал.Я не ханжа.Но думаю,что сленг надо оставить для привычного места. Без обид hi

              Да все нормально, я тоже немного переборщил.. hi
              МИХАН
  2. Александр War Сегодня, 16:06
    Введем санкции для европы за несоблюдение 404 минских соглашений и отключим газ?
    Александр War
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:10
      Цитата: Александр War
      Введем санкции для европы за несоблюдение 404 минских соглашений и отключим газ?

      так это надо делать прямо сейчас - пока морозы, а то будет поздно - весна идет laughing
      Angel_and_Demon
      1. Александр War Сегодня, 16:19
        Да и обесточить посольство сша в Москве ,так как волкер тоже за это в ответе!
        Александр War
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:22
          Цитата: Александр War
          и обесточить посольство сша в Москве

          это конечно мысль, но тогда они как мыши разбегаться будут - как их потом ловить, а так все в одном месте laughing
          Angel_and_Demon
      2. Александр War Сегодня, 16:21
        А для европейцев еще санкции для подписантов у их посольств сделать свалки smile
        Александр War
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:23
          Цитата: Александр War
          А для европейцев еще санкции для подписантов у их посольств сделать свалки smile

          а вот это ни к чему - там же и наши люди ходят, зачем эта вонь? лучше отключить канализацию
          Angel_and_Demon
          1. Александр War Сегодня, 16:37
            лучше отключить канализацию smile пусть дышат запахом демократии laughing
            Александр War
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:43
              Цитата: Александр War
              пусть дышат запахом демократии

              разрешу себе немного перефразировать - "дерьмократии"
              Angel_and_Demon
          2. Vladimir 5 Сегодня, 16:47
            Канализация отключается елементарно, мешок цемента в унитаз, но это не наш метод Наш метод идеологический, этот работает всеобъемлюще,- отсутсвие идеологии запада и загнивание на псевдодемократии в поисках выхода. Нам нужно предьявить социализм (не псевдокоммунизм брежневского посола), а реальны социалдемократический социализм (вся власть советам без большевиков) ибо опыт имеется, ошибки учтены......
            Vladimir 5
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:51
              социалдемократический социализм - это что то новое
              Демократический социализм
              Не следует путать с социал-демократией.
              Демократи́ческий социали́зм — вид социализма, подчёркивающий свою демократичность. Сторонники этой идеологии считают, что общественная собственность и контроль за средствами производства должны комбинироваться с демократией. В плане экономики взгляды сторонников демосоциализма варьируются от поддержки смешанной экономики до передачи всех средств производства в распределённую среди трудовых коллективов собственность.
              Angel_and_Demon
            2. Монархист Сегодня, 18:17
              Владимир, красиво звучит:"наш метод идеологический",но где взять идеологических работников? Советские партработники , последнего периода,умели лишь как попугаи талдычить:" как сказал дорогой ... или" как прозорливо говорил В. И".
              На мой взгляд идеологические работники - это болтуны,а пи*** не мешки тягать"
              Монархист
    2. DenZ Сегодня, 16:14
      Цитата: Александр War
      Введем санкции для европы за несоблюдение 404 минских соглашений и отключим газ?

      Предоплату за мартовские поставки газа на Украину "Газпром" уже вернул. К чему это привело уже сегодня писали на сайте ( к остановке учебного процесса по всей Украине).
      DenZ
  3. bazzbazz Сегодня, 16:12
    Жалко парня в плену! Сил ему!
    bazzbazz
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:24
      Цитата: bazzbazz
      Жалко парня в плену! Сил ему!

      может быстро обменяют? hi
      Angel_and_Demon
      1. bazzbazz Сегодня, 16:29
        Долго это у украинской стороны происходит. Долго и больно думаю.
        bazzbazz
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:44
          Цитата: bazzbazz
          Долго это у украинской стороны происходит. Долго и больно думаю.

          есть в природе такой закон - бумеранга, это все вернется обратно им
          Angel_and_Demon
        2. просто экспл Сегодня, 17:38
          инвалид как минимум (((
          просто экспл
      2. revnagan Сегодня, 17:05
        Смысла нет.У Украины двое "двухсотых",у ДНР-один.Украине нужно уравнять счёт.При несопоставимых человеческих ресурсах Украины и ЛДНР для ВСУ размен 1:1 вполне приемлем.
        revnagan
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:10
          Цитата: revnagan
          Украине нужно уравнять счёт.

          при таком раскладе - пленных бы вообще не было, а так, хоть со скрипом, но обмен идет
          Angel_and_Demon
  4. Горный стрелок Сегодня, 16:23
    Врасплох застали? Как можно было прохлопать приближение ДРГ настолько, что аж в плен попал?
    Ну, не знаю... Война же идёт...
    Горный стрелок
    1. taiga2018 Сегодня, 16:28
      Цитата: Горный стрелок
      Врасплох застали?

      всё таки ведь ДРГ,подготовленные люди,это не те добробатовцы,правосеки и другая шушера,которая была в начале войны...
      taiga2018
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 16:32
      Цитата: Горный стрелок
      Ну, не знаю... Война же идёт...

      как бы мы не шутили сдесь, но полосатые инструкторы не самые плохие учителя request и готовить умеют
      Angel_and_Demon
  5. Vladimir 5 Сегодня, 16:36
    Да сплошным заминировать полями управляемых мин и фугасов. Чтоб никому никакого желания не осталось подорваться. Особенно первым на главных направлениях. Запасы ПТ и ПП мин от СССР достаточны, военторг работает...
    Vladimir 5
    1. Александр War Сегодня, 16:40
      Да сплошным заминировать полями управляемых мин и фугасов.Это надо было делать давно и противотанковые рвы
      Александр War
  6. LASVEGAS Сегодня, 16:42
    Так , а что с пленным, которого украинцы захватили?
    LASVEGAS
  7. Netzah Netzah Сегодня, 17:23
    Дошёл все таки до получателя аргентинский кокаин wassat
    Netzah Netzah
  8. Монархист Сегодня, 18:02
    В ВОВ это называлось:" бои местного значения"
    Монархист
Картина дня