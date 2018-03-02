ООН: Украинский сайт "Миротворец" - угроза свободе слова и праву на частную жизнь

Мы обращались с запросами относительно сайта "Миротворец". Мы направили запрос о том, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые указаны на этом сайте. Мы уже общались с десятками журналистов, информация о которых была опубликована на этом сайте. Как мы уже подчёркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а часто даже адрес, по которому журналисты проживают.

Зампредседателя мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро озвучил сведения об анализе украинского информационного пространства. По заявлению Моро, это пространство дискриминационно и нарушает базовые права и свободы человека. Основные претензии представителя Организации Объединённых Наций направлены на скандально известный сайт «Миротворец» (*заблокирован в РФ по решению суда), на котором публикуются персональные сведения о тех, кого украинские радикалы записывают во враги Украины.Напомним, что после публикации персональных данных писателя Олеся Бузины на экстремистском сайте «Миротворец» он был убит у подъезда своего дома.Бенджамина Моро цитирует портал «Украинские новости» Такое заявление представитель ООН сделал в ходе журналистского форума, который носит название "Угрозы свободе слова на Украине".Напомним, что сайт «Миротворец» ранее призывали блокировать представители различных общественных организаций Европы, однако экстремистская площадка продолжает на Украине свою работу. В базе данных этого сайта – тысячи имён, включая артистов, журналистов, политиков, спортсменов, общественных деятелей и др.