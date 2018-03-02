18:52 02 марта
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ООН: Украинский сайт "Миротворец" - угроза свободе слова и праву на частную жизнь

Зампредседателя мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро озвучил сведения об анализе украинского информационного пространства. По заявлению Моро, это пространство дискриминационно и нарушает базовые права и свободы человека. Основные претензии представителя Организации Объединённых Наций направлены на скандально известный сайт «Миротворец» (*заблокирован в РФ по решению суда), на котором публикуются персональные сведения о тех, кого украинские радикалы записывают во враги Украины.

Напомним, что после публикации персональных данных писателя Олеся Бузины на экстремистском сайте «Миротворец» он был убит у подъезда своего дома.

ООН: Украинский сайт "Миротворец" - угроза свободе слова и праву на частную жизнь



Бенджамина Моро цитирует портал «Украинские новости»:
Мы обращались с запросами относительно сайта "Миротворец". Мы направили запрос о том, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые указаны на этом сайте. Мы уже общались с десятками журналистов, информация о которых была опубликована на этом сайте. Как мы уже подчёркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а часто даже адрес, по которому журналисты проживают.


Такое заявление представитель ООН сделал в ходе журналистского форума, который носит название "Угрозы свободе слова на Украине".
Напомним, что сайт «Миротворец» ранее призывали блокировать представители различных общественных организаций Европы, однако экстремистская площадка продолжает на Украине свою работу. В базе данных этого сайта – тысячи имён, включая артистов, журналистов, политиков, спортсменов, общественных деятелей и др.

Использованы фотографии: buzina.org/
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Комментарии 29

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:30
    В ООН тоже мультики от Путина посмотрели?
    Решили, а вдруг и взаправду, переобуемся на всякий случай?
    Диванный Хенераль
    1. Arzoo Сегодня, 16:34
      Я бы хотел попасть на миротворец.
      Arzoo
      1. МИХАН Сегодня, 16:40
        Цитата: Arzoo
        Я бы хотел попасть на миротворец.

        Не вы один, многие за честь считаю в этот список попасть...! Есть инфа , даже приплачивают за это и не малые деньги (некоторые хитрые товарищи..))))
        Вот ООН и запаниковал , как бы туда все население России не попало..ха ха ха
        МИХАН
        1. Чичиков Сегодня, 17:23
          Цитата: МИХАН
          Не вы один, многие за честь считаю в этот список попасть...! Есть инфа, даже приплачивают за это и не малые деньги (некоторые хитрые товарищи..

          Да, ходить зимой без шапки, - это не просто холодно, это потенциально опасно для здоровья!
          Чичиков
      2. 210окв Сегодня, 17:18
        За какие достижения?Тут очень надо постараться и потрудится.Даже выйти на уровень подвига.Умение пользоваться клавой подвигом не считается.
        Цитата: Arzoo
        Я бы хотел попасть на миротворец.
        210окв
    2. DMB_95 Сегодня, 18:08
      Цитата: Диванный Хенераль
      В ООН тоже мультики от Путина посмотрели?
      Решили, а вдруг и взаправду, переобуемся на всякий случай?

      И "мультики" правильные , и переобуваться во время - полезно для здоровья .
      DMB_95
  2. dm_Россия Сегодня, 16:30
    Был такой анекдот, про жирафа.
    До "наших партнеров" как-то дольше, наааамногооо дольше доходит
    dm_Россия
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:31
      до них "доходит" только тогда, когда им выгодно.
      Диванный Хенераль
      1. Евгений Стрыгин Сегодня, 16:56
        что очевидно кстати.
        Евгений Стрыгин
  3. Андрей К Сегодня, 16:31
    ...Мы обращались с запросами относительно сайта "Миротворец". Мы направили запрос о том, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые указаны на этом сайте...

    Видимость кипучей деятельности и заботы о правах человека.
    Зампредседателя мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро решил отчитаться о деньгах ООН, выделенных на прокорм этого дармоеда.
    Ни ООН, ни ОБСЕ в реальности, абсолютно не интересуют ни права человека "на частную жизнь и презумпции невиновности", ни вообще право человека на жизнь.
    Галочку сам себе поставил.
    Андрей К
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:41
      Зампредседателя мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро озвучил сведения об анализе украинского информационного пространства. По заявлению Моро, это пространство дискриминационно и нарушает базовые права и свободы человека.
      неужто готовят почву для слива кробандеровской хунты? и даже не дождались 18 марта laughing
      Angel_and_Demon
      1. Андрей К Сегодня, 16:47
        Цитата: Angel_and_Demon
        ...неужто готовят почву для слива кробандеровской хунты? и даже не дождались 18 марта...

        Держи карман шире!
        Накатает шкурку на имя Антониу Мануэла де Оливейра Гутерреша - так и так, предпринимал попытки, посылал запросы. Один не справляюсь, утвердите расширенный штат и допфинансирование. Будем толпой запросы посылать... laughing
        Андрей К
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:53
          Цитата: Андрей К
          утвердите расширенный штат и допфинансирование.

          опять - дайте нех? а я то обрадовался recourse
          Angel_and_Demon
  4. taiga2018 Сегодня, 16:31
    когда появился то этот сайт?ООН бьёт все рекорды по "оперативности?"
    taiga2018
    1. МИХАН Сегодня, 17:41
      Цитата: taiga2018
      когда появился то этот сайт?ООН бьёт все рекорды по "оперативности?"

      Просто политика и отношение к Украине в мире изменилось ..Устали от них все и США в том числе..Это "черная дыра" ! Ограбят окончательно и изнасилованную и грязную "сестренку Украину" России отдадут ..! Мы примем конечно ,но по головке гладить уже не будем(чтобы вшами не заразиться и другой плохой болезнью).. negative
      МИХАН
  5. svp67 Сегодня, 16:31
    Странно, с чего это ВДРУГ они такими зрячими, да правильными стали?
    svp67
    1. МИХАН Сегодня, 17:45
      Цитата: svp67
      Странно, с чего это ВДРУГ они такими зрячими, да правильными стали?

      США разрешило , там на Украине уже нечего грабить, почти ..Пусть теперь русские разбираются с нациками и чтобы без насилия хе хе Таков их план!
      МИХАН
  6. bazzbazz Сегодня, 16:31
    Что то сегодня ООН ополчилось на Украину. Разум просыпается может....?
    bazzbazz
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:33
      ну может 404 платеж за членство задерживает. а коллекторов послать бабло выбить сразу, вот так вот, вроде как неприлично...
      Диванный Хенераль
    2. dm_Россия Сегодня, 16:34
      у них не разум просыпается, у них о..о сжалось после вчерашнего. Принялись переобуваться в полете
      dm_Россия
  7. Алексей N Сегодня, 16:36
    Сейчас заскачут:
    Так Алексей Миллер отреагировал на решение Стокгольмского арбитажа

    «Газпром» вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа, заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер в пятницу.
    По его словам, Стокгольмский арбитраж, «руководствуясь двойными стандартами», принял «ассиметричное решение» в споре «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит газа с НАК. Решение, которое арбитры аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики, существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам, заявил Миллер.
    «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», - заявил он. Продолжение действия контрактов для «Газпрома» - экономически нецелесообразно и невыгодно, констатировал он.

    https://www.vedomosti.ru/busin…15-gazprom
    Алексей N
    1. mig29mks Сегодня, 17:07
      давно пора было!!!!
      mig29mks
  8. Александр War Сегодня, 16:41
    Что ООН ведет санкции против 404?
    Александр War
  9. Лелёк Сегодня, 16:45
    Мы уже общались с десятками журналистов, информация о которых была опубликована на этом сайте. Как мы уже подчёркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а часто даже адрес, по которому журналисты проживают.

    И что? Ваши же правительства породившие этих монстров в/на бывшей Украине до сих пор считают их безобидными хулиганами - "онижедети", и вам это нравится. Значит завтра они идут к вам (треть этих удодов уже рядом с вами - в соседней квартире). yes
    Лелёк
  10. Alex-a832 Сегодня, 16:46
    Все эти "прозрения" международных организаций будут происходить тем чаще, чем больше более влиятельные страны будут признавать крах однополярного мира и ослабление позиций США. Без военно-политического доминирования экономическое доминирование США тоже долго не протянет. Судя по скорости развития событий, это перспектива ближайших 5-10 лет, если не быстрее. Россия ускоряет этот процесс, вбивая клинья в разные подматрасные союзы.
    Alex-a832
  11. Пленник Сегодня, 16:47
    Какая свобода слова на Украине?! Какая свобода может быть на нацистской Украине?
    Пленник
  12. Alexey RA Сегодня, 16:47
    Зампредседателя мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро озвучил сведения об анализе украинского информационного пространства. По заявлению Моро, это пространство дискриминационно и нарушает базовые права и свободы человека.

    На "Миротворец" сепара! smile
    Alexey RA
  13. reibert Сегодня, 16:50
    Читал Бузину...Кайфф
    reibert
  14. словак Сегодня, 17:19
    По русски это звучит так "Здравствуй, ж..., новый год..." Три года не замечали?
    словак
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