Компания Stiletto демонстрирует эффективность своих бронебойных патронов

Использованы материалы: Alex Alexeev

www.shephardmedia.com

www.stiletto.uk.com

defence-blog.com

www.thefirearmblog.com

www.wikipedia.org

Бронебойные патроны производства британской компании Stiletto Systems, прошедшие несколько программ испытаний по стандартам НАТО, пользуются повышенным спросом у украинских специальных сил, действующих в Донбассе.Одним из испытательных центров стала бельгийская Королевская военная академия (Ecole royale militaire), выдавшая заключение в 2014 году, в котором сказано, что боеприпасы Stiletto могут оказывать такое же воздействие, как и популярные бронебойные патроны FN P80 и СВС, но при этом им необходима меньшая начальная скорость 334,7 м/с, тогда как патроны FN P80 и СВС АР развивают 959 м/с и 928 м/с соответственно.Дальнейшие работы были проведены в Крэнфилдском университете в Великобритании. По результатам этих испытаний был сделано заключение, что пули массой 13 и 14 грамм разработки Stiletto способны пробить лист толщиной 15 мм и 17 мм из упроченной стали марки HARDOX 450 твердостью до 454НВ с расстояния 208 и 164 метров соответственно. Главный инженер компании Stiletto Александр Калачев сообщил, что пули сохраняют свою форму после пробивания брони.Последние испытания были проведены в 2017 года украинским Центральным исследовательским институтом вооружений, в процессе которых сравнивали патроны Stiletto калибров 7.62x53.3 мм (.300 WSM; .300 Winchester Short Magnum) и 5.45x39 мм с патроном 12.7x108 мм с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ-44 и патроном 7.62x54 мм с бронебойно-зажигательной пулей Б-32. Целью для бронебойной пули БЗТ-44 была бронеплита ARMSTAL 500 толщиной 20,5 мм. Пуля Б-32 отстреливалась по листу из стали ARMOX 500 толщиной 14 мм. Пуля БЗТ-44 застряла в 20,5-мм плите, тогда как пуля 7.62-мм Stiletto полностью ее пробила. Пуля Б-32 не смогла пробить 14.5-мм плиту, при этом 5,45-мм пуля от Stiletto полностью пробила ее. Все отстрелы проводилась с расстояния 220 метров.Еще одно сравнение. Бронебойный патрон RUAG .300 Win Mag Swiss P имеет пулю массой 12,7 грамма с сердечником из карбида вольфрама. При давлении в каморе порядка 4300 бар пуля развивает начальную скорость 855 м/с и может пробить лист стали толщиной 12 мм и два слоя Кевлара с расстояния 250 метров. Впрочем, при том же давлении в каморе 4300 бар пуля бронебойного патрона Stiletto 7.62x51 мм с латунной гильзой развивает максимальную начальную скорость 830 м/с. Пуля способна пробить бронеплиту толщиной 15 мм твердостью по Бринеллю 450НВ с расстояния 600 метров. С расстояния 100 метров эта пуля стопроцентно пробивает броню твердостью 450НВ толщиной 20,5 мм; впрочем, для патрона .300 Win Swiss Р сравнительная статистика по этому параметру недоступна.Компания Stiletto - относительно новый игрок на рынке боеприпасов и поэтому не скрывает результаты испытаний, а также используемые бронеплиты. Калачев считает, что разница между Stiletto и ее конкурентами заключается в программном обеспечении, используемом в процессе проектирования. «Каждая пуля проектируется под пробивание брони определенной толщины, после чего ее размеры определяются программно. Каждый металлокерамический сердечник (из карбида вольфрама) проектируется так, чтобы полностью заполнить латунную гильзу, а где это возможно сердечник должен быть по меньшей мере такой же длины, как толщина пробиваемой им брони». Этот подход отличается от подхода многих конкурентов, которые производят бронебойные патроны с вольфрамовым сердечником существенно меньшего размера.Калачев также заметил, что патроны компании Stiletto могут иметь гильзу либо биметаллическую, либо латунную, при этом эффективность у них одинаковая. Первая гильза создает давление 2900 бар, а вторая от 3300 до 4000 бар. Он также отметил, что отстреливались пули из латунных гильз, которые использовались несколько раз и, несмотря на это, показывали такие же характеристики, что и новые латунные гильзы. По данным компании Stiletto, ее боеприпасы производятся по стандартам НАТО и могут изготавливаться на стандартном производственном оборудовании.Патроны Stiletto часто сравниваются с патронами большего калибра с целью демонстрации того, как вооружение большего калибра может быть заменено более дешевыми и более удобными в обращении вариантами. Типичная крупнокалиберная снайперская винтовка, например, 12,7-мм М107 (Barret M82), способна пробить 20 мм брони с расстояния 100 метров и весит 13 кг, а патроны к ней стоят по 10 долларов за штуку.Такого же бронебойного эффекта можно добиться, заменив ее стандартной снайперской винтовкой калибра 7,62 мм или даже штурмовой винтовкой весом всего 6 кг, при этом патроны Stiletto стоят по доллару за штуку. Кроме того, средний пехотинец, вооруженный 5,45-мм автоматом АК-74, может получить патроны, способные пробить броню толщиной 14 мм с расстояния 220 метров. Этого достаточно, чтобы пробить корпус бронетранспортера российского производства или вывести из строя силовой блок транспортного средства.Компания Stiletto регулярно демонстрирует возможности своих боеприпасов, способных пробивать из оружия малого калибра современные бронежилеты и бронеплиты большой толщины. С этими боеприпасами будущий солдат может быть более эффективным в борьбе с бронированными целями, не обращаясь за помощью к крупнокалиберному оружию или артиллерии.