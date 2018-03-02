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«Газпром» начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Еще одна срочная новость поступила из «Газпрома». Компания начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа, сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет информационное агенство RNS
Он отметил, что решение Стокгольмского арбитража по разбирательствам между компаниями существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам.
28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по арбитражному разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на транзит газа через территорию Украины.
Из заявлявшихся «Нафтогазом» денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом.
С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.
«Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже— сказал Миллер.
Он отметил, что решение Стокгольмского арбитража по разбирательствам между компаниями существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам.
Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным— отметил Миллер.
28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по арбитражному разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на транзит газа через территорию Украины.
Из заявлявшихся «Нафтогазом» денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом.
С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.
Использованы фотографии: http://moskva-tr.gazprom.ru/
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