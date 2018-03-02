18:50 02 марта
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«Газпром» начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»

Еще одна срочная новость поступила из «Газпрома». Компания начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа, сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет информационное агенство RNS

«Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже
— сказал Миллер.

«Газпром» начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»



Он отметил, что решение Стокгольмского арбитража по разбирательствам между компаниями существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам.

Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным
— отметил Миллер.

28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по арбитражному разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на транзит газа через территорию Украины.

Из заявлявшихся «Нафтогазом» денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом.

С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Использованы фотографии: http://moskva-tr.gazprom.ru/
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Комментарии 142

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:41
    Проснулись.
    Это надо было еще раньше делать.
    Или команду "ФАС" от ВВП получили?
    Бизнесмены, мать их...
    Диванный Хенераль
    1. МИХАН Сегодня, 16:45
      Давно нужно уже было это сделать..Хотя от этих "братьев" просто так не отвяжешься..! Халяву любят ,что нибудь еще явно придумают , как подоить Россию!
      МИХАН
      1. reibert Сегодня, 16:48
        ГТС 60%транзита в ЕС.Будет шантаж.
        reibert
        1. Андрей К Сегодня, 16:51
          Цитата: reibert
          ...ГТС 60%транзита в ЕС.Будет шантаж...

          Шантаж чей? Шантаж кого?
          То есть, надо продолжать качать газ, несмотря на то, что из-за этой самой прокачки «Газпрому» штраф присудили?
          Вы читали решение арбитража?
          Почитайте, много чего нового узнаете.
          "Стокгольмском арбитраж" впаял штраф «Газпрому» фактически за то, что НАК «Нафтогаз Украины» из-за "резкого ухудшения состояния украинской экономики" не оплатил свои объёмы, а уменьшенную подачу в ГТС из-за неоплаты вменили в вину «Газпрому».
          Где экономика Украины и где «Газпром»?
          Изувеская математика, не находите?
          Андрей К
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:58
            Цитата: Андрей К
            Шантаж чей? Шантаж кого?

            Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики.
            це европа теперь нервничать будет, морозы еще не закончились, но зато сейчас активизируюся полосатые и припалты - наконецто появится возможность пустить в работу такеры laughing
            Angel_and_Demon
            1. Paranoid50 Сегодня, 17:01
              Цитата: Angel_and_Demon
              сейчас активизируюся полосатые и припалты - наконецто появится возможность пустить в работу такеры

              Дык, те же матрасы вполне активны, им тоже бывает холодно. yes Куда там пошёл первый газовоз с Ямала? laughing
              Paranoid50
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:03
                Цитата: Paranoid50
                Куда там пошёл первый газовоз с Ямала?

                а реверс для чего - демократичные поставки по демократичной цене laughing
                Angel_and_Demon
                1. 210окв Сегодня, 17:23
                  Дело не в реверсе-тьфу на него.Пусть живут как хотят.Его Величество-Транзит!Или я что то не понимаю.Наши перекрывают газ в европу через Украину?Не поверю.Тут что то не то.ТОЧНО.Пока только разрыв контракта в Стокгольмском арбитраже.Еще не все для них потеряно.
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Цитата: Paranoid50
                  Куда там пошёл первый газовоз с Ямала?

                  а реверс для чего - демократичные поставки по демократичной цене laughing
                  210окв
                  1. zloybond Сегодня, 17:30
                    нет. они перестают конкретно Украине отправлять. Гейропа пока клиент. Но то что они сознательно вгоняли себя в долги... пахнет хищением государсвтенного имущества. НО похоже как всегда никому ничего за это не будет. Издержки компенсируют с собственного народа. Чуть попозжа.
                    zloybond
                  2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:34
                    Компания начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа
                    сказано официально - транзит hi
                    Angel_and_Demon
                2. хрыч Сегодня, 17:26
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  а реверс для чего - демократичные поставки по демократичной цене

                  Действия Газпрома, а верней РФ произведены на следующий день после обнародования оружия "Гнев Богов", когда весь Запад во главе с США, верней Новый Мировой порядок смешан с навозом, низвергнут с планетарного престола laughing Удар по Западу и Незалежной страшным оружием - газовой трубой еще как превентивная мера на готовящееся наступление ВСУ на Новороссию, т.к. закон принят, перед выборами они готовили хорватский сценарий, но боюсь Мороз, он же Лютый, как всегда выступил на стороне гиперборейцев laughing Сейчас будет не до наступления. Еще есть один козырь в этой игре - отмена подчинения РФ ЕСПЧ, а собственно и Стокгольмский суд не будет также РФ признаваться, скорей всего. Восполнить русский газ ЕС абсолютно нечем и их поражение неизбежно. В ближайшие дни ждем от Верховного еще неординарных ходов good например отказ от оплаты за газ в евриках, а потребовать чистое золотишко wassat
                  хрыч
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:36
                    Цитата: хрыч
                    Еще есть один козырь в этой игре - отмена подчинения РФ ЕСПЧ, а собственно и Стокгольмский суд не будет также РФ признаваться, скорей всего. Восполнить русский газ ЕС абсолютно нечем и их поражение неизбежно. В ближайшие дни ждем от Верховного еще неординарных ходов например отказ от оплаты за газ в евриках, а потребовать чистое золотишко

                    ну можно и в рублях - тогда сразу перейдет в разряд очень ходовых валют
                    Angel_and_Demon
                    1. хрыч Сегодня, 18:16
                      Нет не надо, у нас внутренняя рублевая зона, та же оборонка у нас в рублях. Да и зачем нам рубли, мы их сами печатаем laughing , а если они свои еврики на рубли будут менять, то получится тоже самое... Весь смысл нарушить скрепы мирового порядка, когда торговые дома и банковские структуры решили захватить власть на Планете. Все они из купеческих - торговых домов генуэзцев, венецианцев и прочей сволочи аффилированных с Ватиканом и обеспеченных наемниками - рыцарями и часть их орденов занявшихся банкирством (тамплиеры, ломбардцы), что переродилось в масонство, а после уничтожения Империй (Китайской, Османской, Австро-Венгерской, Российской, Германской и пр.) Британская, голландская и бельгийская черная аристократия, пришедшая к власти через буржуазные революции и назначенцы этой кодлы. Короче их система, основанная на контроле мировой торговли, финансов и пр., держалась на военном превосходстве, теперь его нет. Кстати СССР провозгласив стремление к коммунизму и пр. не отказался от денег, правил мировой торговли и пр. Естественно и пал ибо играл по их правилам, а они успели выкачать золотой запас СССР (золото партии) продав американскую пшеницу, воспользовавшись неурожаем, умышленном понижении цены нефти имея контроль над легкой аравийской нефтью (которая ныне тю-тю) и пр. Сталин царское золото (правда пришлось выбивать счета у ленинцев) пустил на индустриализацию, менял его на станки и технологии, затем пустил на Лендлиз, т.е. прямо на войну, которую мы смогли выиграть и стали ядерной и космической державой. А вот КПССовцы про... какали все что можно и в т.ч. и страну. Ныне мы золотишко подкопили и пр. А т.к. боевая мощь наша превосходит, монополии на станки, технологии и ширпотреб у них уже нет. Мировая ширпотребка переместилась в АТР. Половину нефти США приходится закупать, на 75% ЕС зависит от поставок, в Японии нет ничего, а КНР также за 80, а фактически до 90% зависит от импорта нефти. И как на зло главные запасы в Венесуелле, Иране и РФ, кои Западу не благоволят. РФ лидер по добыче, обошли Саудов. Однако один черт 70% нефти на рынке - это ближневосточная, потому там и войны. В 2013 году на шельфе Сирии американцы и норвежцы, бурившие по контракту обнаружили суперместорождение, начался хаос, но Путин взял и захватил сирийское побережье, в Ираке, всеми правдами и неправдами мы заполучили Западную Курну, согласившись на свержение Саддама и вытурив норвежцев, выкупив их долю Курны. РФ не только первая по добыче нефти, но и активно захватывает нефтяные залежи Ближнего Востока. Прогноз РФ ... благоприятный laughing
                      хрыч
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:28
                        Цитата: хрыч
                        Прогноз РФ ... благоприятный

                        ну тогда брать физическим золотом а не золотыми сертификатами, коих по статистике, если не ошибаюсь уже выпущено раза в 3 больше чем добыто за всю историю человечества good
                        Angel_and_Demon
                  2. Kurare Сегодня, 17:53
                    Цитата: хрыч
                    Еще есть один козырь в этой игре - отмена подчинения РФ ЕСПЧ, а собственно и Стокгольмский суд не будет также РФ признаваться, скорей всего.

                    Это две огромные разницы, ЕСПЧ и Стокгольмский арбитражный суд. ЕСПЧ - это структура сугубо политическая и основывалась на принципах и ценностях ЕС. Стокгольмский арбитражный суд один из самых "любимых" нейтральных институтов, которые прописываются в междунароных договорах. Почему Стокгольм? Шведское материальное право наиболее нейтральное как к покупателю, так и к продавцу. Альтернатива: швейцарское материальное право и арбитражный суд в Цюрихе.
                    Но, как видим, прокольчик тут вышел и шведы заняли не совсем нейтральную позицию. Думаю, что теперь во все контракты Газпрома, да и других российских госструктур, будет прописываться арбитраж в другой стране. А это - достаточно серьёзные потери как имиджевые, так и финансовые для Стокгольма.
                    Kurare
                  3. Антарес Сегодня, 17:55
                    Цитата: хрыч
                    отмена подчинения РФ ЕСПЧ, а собственно и Стокгольмский суд не будет также РФ признаваться, скорей всего.

                    а причем там РФ, если речь о компании? Газпром указывал в договоре место где будут решаться проблемные моменты.Речь не о государстве-а о компании.
                    Тем более Газпром намерен еще и в высший суд Швеции подать.Оспаривать до конца.
                    В чем хотелось отметить..когда Украина проиграла арбитраж-то комментарии были совсем другие. Речь о Газпроме-сразу другие. Газпрому зато развязали руки в оплате транзита.Хотелки Украины не пролезли. Все внутренние иски тоже.
                    Антарес
                    1. Гардемарин Сегодня, 18:03
                      Дело не в том, что проиграл или выиграл, а очередной вопиющей наглости в отношении России, которую хотят заставить платить за чужой банкет.
                      Гардемарин
                    2. хрыч Сегодня, 18:43
                      Цитата: Антарес
                      Газпрому зато развязали руки в оплате транзита

                      Газпром - госкорпорация с долей государства более 50%. Поэтому - это собственность именно государства РФ. А транзита не будет, вот в чем дело. Северный поток имеет резерв по объемам перекачки в 10%, но есть возможность превысить давление, Ямал-Европа также имеет резерв до 15% по мощности , еще есть хранилища Газпрома в Германии, Британии, Австрии и ... Латвии. Т.е. контракты будут выполнены, летом объем потребления падает, а вот дополнительные из-за аномальных морозов посмотрим ...К этому моменту готовились очень долго и план есть.
                      хрыч
            2. Серый брат Сегодня, 17:45
              Цитата: Angel_and_Demon
              пустить в работу такеры

              У них нету столько танкеров.
              Серый брат
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:18
                Цитата: Серый брат
                У них нету столько танкеров.

                возьмут на буксир бочки laughing
                Angel_and_Demon
                1. Серый брат Сегодня, 18:19
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  возьмут на буксир бочки

                  Газом можно шарики надувать.
                  Серый брат
          2. МИХАН Сегодня, 17:55
            Цитата: Андрей К
            Где экономика Украины и где «Газпром»?
            Изувеская математика, не находите?

            Иуда все считает России и считает..А мы платим , пока! negative
            МИХАН
        2. Николай Грек Сегодня, 17:03
          Цитата: reibert
          Будет шантаж.

          неееее...холодно просто кому-то будет!!! wink yes laughing laughing laughing
          Николай Грек
        3. Piramidon Сегодня, 17:37
          Цитата: reibert
          ГТС 60%транзита в ЕС.Будет шантаж.

          Ну а подробнее о том, кто кого и чем будет шантажировать, чернил не хватило написать?
          Piramidon
      2. майор Юрик Сегодня, 17:22
        Вот как-то так будет начинаться утро шефа "нафтогаза"!!! tongue
        майор Юрик
      3. Piramidon Сегодня, 17:33
        Цитата: МИХАН
        Давно нужно уже было это сделать.

        Да ладно уж. Раньше, позже. Главное - надеяться, что это действительно будет не на словах, а на деле. Может быть Европа и её суды теперь подумают, как на отморозить свою задницу.
        Piramidon
      4. Alex-a832 Сегодня, 17:35
        Долго и тщательно подбирали момент. Раньше или позднее - эффект был бы не тот. Сейчас и великоукрам зарубили тему по приватизации ГТС и ЕС поставили на грабли с вопросом СП-2. Да и как там с помощью великоукрам от лучших друзей за лужей и из ЕС, только джавелины для сугреву?
        Всё по красоте!
        Alex-a832
    2. сибиралт Сегодня, 17:00
      Х-хе. Чем же тогда будет торговать "Нафтагаз", если больше половины украинского газа уже не его? belay А Миллеру пора бы бурить скважины на черноморском шельфе для обеспечение газом Крыма. Не все в наживу упирается.
      сибиралт
      1. Антарес Сегодня, 17:56
        Цитата: сибиралт
        А Миллеру пора бы бурить скважины на черноморском шельфе для обеспечение газом Крыма

        Газовые месторождения в украинской экономической зоне. Итак уже судятся за то что накачали газа на 10 млрд руб..
        Антарес
    3. Венд Сегодня, 17:03
      Цитата: Диванный Хенераль
      Проснулись.
      Это надо было еще раньше делать.
      Или команду "ФАС" от ВВП получили?
      Бизнесмены, мать их...

      Время пришло.
      Венд
    4. seti Сегодня, 17:15
      Ну слава Богу. Проснулись. Это нужно было сделать еще три года назад.
      seti
      1. merlin Сегодня, 17:31
        А может быть потому что три года назад кинжалов не было? wink
        Вчера прям синхронно Путин про вооружения, Миллер про газ...
        Как там по зомбо-тв: Совпадение?....
        merlin
      2. Kurare Сегодня, 17:55
        Цитата: seti
        Это нужно было сделать еще три года назад.

        А на каком основании? Разорвать договор в одностороннем порядке - это колоссальные издержки! А тут - есть веские аргументы.
        Kurare
    5. cariperpaint Сегодня, 17:40
      все контракты с Европой завязаны на контракты по транзиту. то что сейчас происходит это как раз понятно. после такого решения суда пойдут новые намного хуже. до этого момента все поставки шли не Украине. они просто транзит производили. так что решение логичное о расторжении контрактов. сейчас издержки будут ниже. но после того заключаться будут новые контракты и как я понял все ти риски там уберут нафиг
      cariperpaint
      1. demo Сегодня, 18:19
        Россия продает газ на узле учета, который находится на нашей территории.
        Если транзитер ворует, или у него идет война, то какие претензии к нам?
        Мы же не обязаны наводить порядок на территории иностранного государства.
        demo
    6. Каштан Сегодня, 17:44
      Не верю, слабо нашим такое предприятие, решили кошмарить пустыми угрозами.Это очень большой шаг, последствия будут серьезные.
      Каштан
      1. идунавы Сегодня, 18:00
        Да ну. Зима кончаеться,потребление снижаеться и это сигнал,что за лето надо закончить СП-2.
        идунавы
    7. Гл.Штаршина Сегодня, 18:10
      С начало над достроить Потоки...
      А потом Шашками на голо махать. Голову включите кто конечный покупатель. Граждане Евро попы. Они бюджет пополняли как наркоши и сидели на газовой игле.
      А теперь деньги капать не будут. И рынок займут другие.
      Надо по другому решать этот вопрос без глобального ущерба для НАС.
      Но в последствие с радикальным результатом для Нафтогаза.
      Гл.Штаршина
    8. demo Сегодня, 18:16
      Нет. Удар надо наносить так, чтобы не получилось как в известном случае - крыса, загнанная в угол, может наброситься на своего преследователя многократно сильнее ее.
      Если бы мы рубанули газ в самые холодные недели года, то могли бы наступить непредсказуемые последствия, вплоть до летальных случаев.
      А так весна уже на подходе.
      Ни чего, из ряда вон, не произойдет.
      Люди будут мерзнуть. но не замерзать до смерти.
      demo
  2. zapfen Сегодня, 16:43
    Вот это поворот!
    zapfen
    1. seti Сегодня, 17:25
      И не говори - я в такое не верил. Надеюсь все останется в силе.
      seti
      1. Донской Сегодня, 17:37
        Так европейцы и не скрывали, что содержать Украину будут за счет России. 4 миллиарда $ кредита не вернут, 2,5 должен отдать Газпром. Дальше - больше. Сколько они понаподавали в суд на Россию за Крым, Донбасс? Вот и будут последовательно удовлетворять их претензии. Сами виноваты, что подписывали контракты в Европейских арбитражах.
        Донской
  3. Александр War Сегодня, 16:43
    Компания начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа Правильно пусть скачут дальше laughing
    Александр War
  4. Masya Masya Сегодня, 16:44
    Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины.

    и это правильно! лучше поздно, чем никогда... мерзни, мерзни волчий хвост...
    Masya Masya
    1. Александр War Сегодня, 16:46
      мерзни, мерзни волчий хвост
      Александр War
    2. Геркулесыч Сегодня, 16:48
      Марина love -в идеале это нужно было в 14ом году делать! am
      Геркулесыч
      1. Masya Masya Сегодня, 16:53
        Витальевич love когда у нас хоть что- то было в идеале? как всегда через одно место... пока гром не грянет, мужик не перекрестится... wink
        Masya Masya
    3. Лелёк Сегодня, 16:59
      Цитата: Masya Masya
      и это правильно! лучше поздно, чем никогда... мерзни, мерзни волчий хвост..

      Представляю какой вой поднимут европейские "институты". Руина выкрутится за счёт реверса и потеряет на этом больше, чем присудили в Стокгольме. А вот трубопроводы и оборудование, обеспечивающие транзит через Руину надо ставить на долгосрочный ремонт (прибыль - ничто, экология - всё, понимаешь ли). request
      Лелёк
      1. Улиточник N9 Сегодня, 17:34
        Ну и как все это будет выглядеть? Прикол в том, что "Газпром" обязался поставлять определенные объемы газа в ЕС через Украину-если с "Нафтогазом" разорвут контракт на транзит газа, то как "Газпром" собирается поставлять газ европейским потребителям, которые заключили контракт на закупку газа именно через "украинский хаб"? По "северному потоку" им этот газ не передать-значит "Газпрому" придется платить неустойку за "срыв поставок".... Опять потеря денег и репутации еще и штрафы впаяют за "срыв контракта"...
        Улиточник N9
        1. Silvestr Сегодня, 18:07
          Цитата: Улиточник N9
          Прикол в том

          "До последнего решения международного арбитража в Стокгольме о разрыве газовых контрактов с Киевом в Москве не шло и речи – с большим трудом заключенные договоренности действуют до конца 2019 года, и все понимали, что они необходимы. Но суд Стокгольма поставил перед РФ серьезный вопрос: "Газпрому" выставляют счет за то, что он не докачал какие-то объемы газа. Украине за невыбранные объемы счет не выставляется, так как в этой стране тяжело с экономикой. Но Киев при этом почему-то закупает газ в Европе по цене выше, чем предлагает Россия.
          Украинские смягчающие обстоятельства суд учел, а вот российских доводов не услышал. И опасность таится даже не в вынесенном решении, а в том, что, если "Газпром" и в следующем году прокачает через Украину объемы меньше контрактных, Киев вновь может выставить счет Москве на несколько миллиардов. Для России это недопустимо – чего ради мы должны поддерживать экономику Украины за свой счет? РФ – не благотворительная организация, и если контракт несет прямые убытки "Газпрому", то он должен быть аннулирован"
          Silvestr
          1. Ратуш Сегодня, 18:15
            Цитата: Silvestr
            Но суд Стокгольма поставил перед РФ серьезный вопрос: "Газпрому" выставляют счет за то, что он не докачал какие-то объемы газа. Украине за невыбранные объемы счет не выставляется,



            Суд так то оштрафовал Нафтогаз на 2 ярда долларов как бы....придумайте другую версию
            Ратуш
      2. Анатоль Клим Сегодня, 17:36
        Цитата: Лелёк
        Руина выкрутится за счёт реверса

        Как же она может выкрутится, если Руина покупала транзитный газпромовский газ у Словакии, Венгрии и Польши. Теперь транзита не будет и словакам с венграми самим бы хватило газа из Северного потока, ведь там Германия хорошо потребляет, чехи, австрийцы. Остаётся надежда на поляков, через Польшу идёт газпромовский Ямал-Европа, поляки могут реверс на Украину сделать, хотя Украина добывает свой газ, который идёт населению, а вот промышленность работала на газпромовском газе, ну а сейчас украинской промышленности газ не особо нужен, лежит на боку. Как-то так вижу картинку hi
        Анатоль Клим
        1. demo Сегодня, 18:24
          Остаётся надежда на поляков, через Польшу идёт газпромовский Ямал-Европа, поляки могут реверс на Украину сделать.

          Ага. Сейчас сделают. Только закон о Бандере и языках надо отменить, резню признать, и может быть тогда поляки и подумают.
          А так вряд ли.
          demo
          1. Ратуш Сегодня, 18:29
            Цитата: demo
            Остаётся надежда на поляков, через Польшу идёт газпромовский Ямал-Европа, поляки могут реверс на Украину сделать.

            Ага. Сейчас сделают. Только закон о Бандере и языках надо отменить, резню признать, и может быть тогда поляки и подумают.
            А так вряд ли.





            "...Украинский «Нафтогаз» заключил договор на срочные поставки газа с польской компанией PGNiG. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение PGNiG.
            «Контракт действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 млн кубометров. Поставки начались сегодня в 06.00 через узел Германовице (Hermanowice), который соединяет польские и украинские газотранспортные системы», — приводится сообщение польской компании.."


            Успокойтесь...других проигравших кроме Газпрома в этой "войне" не будет...
            Ратуш
            1. Анатоль Клим Сегодня, 18:49
              Цитата: Ратуш
              других проигравших кроме Газпрома в этой "войне" не будет...

              А потянет ли Украина дорогой американский или катарский сжиженый газ из регазификационного терминала польского Свиноуйсьце, наверняка будет реверс из газпромовского Ямал-Европа, так что Газпром без потребителей не останется, да и поляки несмотря на все крики, от дешёвого российского газа отказываться не намерены. stop
              Анатоль Клим
          2. Улиточник N9 Сегодня, 18:39
            .Украинский «Нафтогаз» заключил договор на срочные поставки газа с польской компанией PGNiG.

            Вот и настал черед СПГ терминалов в Свиноустьце в Польше. Прикольно то, что кредит Украине, на покупку американского СПГ Европейский Банк Реконструкции и Развития, а также МВФ, дают "хоть сейчас".
            Улиточник N9
      3. Seriomilander Сегодня, 17:45
        "Руина выкрутится за счёт реверса" - вряд ли, посчитаем:
        Поставки в Европу в 2016 году были более 150 млрд.куб.
        Северный поток макс 55 млрд.куб.
        Ямал (Белоруссия) - 32,9 млрд.куб.
        Другие газопроводы Белоруссии - макс около 20 млрд.куб.
        Итого, в максимальном напряжении 108 млрд.куб.
        Европа не дополучит более 40 млрд.куб., вопрос - какой нафиг реверс? Реверс чего?
        Европе итак будет не хватать 40-50 млрд.куб., а Украина узнает, что Словацкий газ - это миф

        P.S. Турки не пострадают, Турецкий поток почти готов:
        Турецкий поток - макс 15 млрд.куб. (Через Украину в 2016 было 11,5 млрд.куб.)
        Голубой поток - макс 16 млрд.куб. (В 2016 году было 12,84 млрд.куб.)
        Seriomilander
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 16:59
      Цитата: Masya Masya
      . мерзни, мерзни волчий хвост...

      good laughing
      Angel_and_Demon
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:44
    Дошло через пятую точку что все суды будут против нас? fool Нужно было понять, что играть на поле Европы, надеясь на справедливое и беспристрастное рассмотрение иска бессмысленное занятие.
    Геркулесыч
    1. Kurare Сегодня, 17:59
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно было понять, что играть на поле Европы, надеясь на справедливое и беспристрастное рассмотрение иска бессмысленное занятие.

      Международные котракты подразумевают нейтральность арбитражного суда и материального права. Одним из таких судов - (был) Стокгольм.
      Kurare
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:47
    Может быть газпром теперь о внутреннем потребителе подумает -сколько людей по дрова ходят, не имея возможности газифицировать собственное жилье?
    Геркулесыч
    1. Горный стрелок Сегодня, 16:54
      Сколько можно повторять. Газпром НЕ ЗАНИМАЕТСЯ газификацией жилья! Его дело - магистральные газопроводы высокого давления. А это дело местных газовых сетей. Районных, областных и т.д.
      Горный стрелок
      1. Minus Сегодня, 18:00
        Однако сетей высокого давления к которым может подключиться местная газовая сеть фактически нет!!!! Я имею ввиду нежелание создавать внутри российские магистральные сети....
        Minus
  7. Makcaga Сегодня, 16:47
    Даааа.... чему Вы радуетесь? Транзит пострадает же..., Европейцы взбесятся и еще больше против нас настроятся...
    Makcaga
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:49
      Так взбесятся, что на коленях приползут.
      Генерал Песчаных Карьеров
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:50
      Даааа.... чему Вы радуетесь? Транзит пострадает же...,


      А вы предлагаете за счет РОССИИ содержать режим ПОРОШЕНКО...кишка не лопнет от натуги.
      Тот же ЛЕХА
      1. Makcaga Сегодня, 16:54
        Да плевать на Порошенко..., там люди замерзнут и с Европой разоссремся. Думаю мудрее надо быть а не лупить впрямую...
        Makcaga
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:58
          Да плевать на Порошенко..., там люди замерзнут и с Европой разоссремся.

          Какая трогательная забота о людях и ЕВРОПЕ за наш счет...нет уважаемый так дело не пойдет...не мы это начали и за этот банкет пускай и ЕВРОПА расплачивается.
          Забудьте про времена когда РОССИЯ содержала на халяву ЕВРОПУ ...УКРАИНУ и прочих халявщиков.
          Тот же ЛЕХА
          1. Makcaga Сегодня, 17:03
            Ерунду говорите. Вот как раз расплачиваться мы с Вами будем, тк наш бюджет наполняется от торговли нефтью и газом...!
            Вы похоже реально не понимаете о чем я говорю и что происходит.
            Ура патриот блин....
            Makcaga
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:07
              Вы похоже реально не понимаете о чем я говорю и что происходит.
              Ура патриот блин..

              Это вы уважаемый не понимаете что происходит...
              по решению арбитражного суда мы должны платить за свой счет УКРАИНЕ за свои же поставки газа...халява сэр.
              Европатриот блин...

              Читайте внимательно о чем говорит Миллер...поставки газа УКРАИНЕ становятся убыточными и у нас рынок все определяет а не благотворительная организация.
              Тот же ЛЕХА
              1. NKT Сегодня, 17:35
                Так он говорит и о транзитном договоре тоже .....и мы будем виноваты в нарушении этого договора......опять не думаем....
                NKT
                1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:46
                  Так он говорит и о транзитном договоре тоже .....и мы будем виноваты в нарушении этого договора......опять не думаем....


                  Отделяйте мух от котлет .....речь идет споре между РОССИЕЙ и УКРАИНОЙ ...вас просто вводят в заблуждение некоторые слишком умные товарищи или господа.
                  Газовая труба на УКРАИНЕ теперь не принадлежит России и вся ответственность за транзит лежит теперь на УКРАИНЕ...это надо четко понимать.
                  Газпром не намерен брать на себя проблемы НАФТОГАЗА Украины.
                  Альтернативы российскому газу все равно нет и Европа и УКРАИНА все равно вынуждены будут договариваться с РОССИЕЙ на ее условиях.
                  Тот же ЛЕХА
                  1. NKT Сегодня, 18:22
                    Газовая труба через Украину нам не принадлежит. У нас контракт на поставку газа с Европой, точка сдачи газа граница Украины и одной из Европейских стран. И контракты с Украиной на прокачку газа в европейские страны и покупку газа самой Украиной.
                    Если мы разрываем все контракты в том числе и транзитный, по которому Газпром несет ответственность за перекачку газа перед Европой (Газпром отвечает перед Европой, Украина перед Газпромом), то спрос весь и будет с Газпрома.

                    Транзитный договор трогать нельзя. Пусть сама Украина (а она это сделает в отместку) его отменит. В таком случае Газпром будет чист. И срочно надо созывать переговоры с Германией и ставить ее перед фактами. Она все же крупный покупатель нашего газа и крупный инвестор Газпрома.

                    А разрыв транзитного контракта ударит и по СП2.
                    NKT
              2. ланс Сегодня, 18:44
                не надо так резко в европе ни кто не пострадает. основная часть газа пойдет по северному потоку-1 при полной загрузки это практически 80% потребляемого газа европы. если потребуется остатки пойдут по газотранспортной системе украины и закроют ее реверс если европа будет оплачивать.
                ланс
            2. dauria Сегодня, 17:19
              Вы похоже реально не понимаете о чем я говорю и что происходит.


              А что такого происходит ? Обычные тёрки продавец - покупатель. Придут к этому, как его ? "Консенсусу" laughing Делов-то. Что, до этого "газовых войн" не было ?
              dauria
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:23
                А что такого происходит ? Обычные тёрки продавец - покупатель. Придут к этому, как его ? "Консенсусу"


                Конечно придут ...газ это такой товар который всегда нужен ...особенно когда мерзнуть хорошо начинаешь.
                Проблема в том что хитрозадый покупатель хочет надуть продавца...так сказать поиметь его за его же товар. smile
                Тот же ЛЕХА
            3. Seriomilander Сегодня, 18:04
              Конечно ужасно потерять продажи 60-70 млрд.куб. в год, до строительства СП-2, но с другой стороны 4,673 млрд.дол. - это стоимость около 12 млрд.куб. газа, а это 20% выручки с продажи такого объема. Вряд ли у Газпрома прибыль "2 конца", а значит это торговля в "ноль" или в "убыток".
              Почему приняли такое решение? Тут два варианта:
              1. Возможно работать в таком ключе не выгодно для Газпрома и бюджета страны, и проще дождаться СП-2, заодно и ускорить его.
              2. Возможно это рычаг давления на Европу или Стокгольмский Суд, а возможно и желание играть с Европой по своим правилам, то есть, это вариант с передачей газа Европе на границе России с Украиной, тогда нам будет пофиг на "Нафтогаз".
              И при любом варианте решение за Европой, а не за РФ или Украиной
              Seriomilander
        2. мыслитель Сегодня, 17:00
          Вы вообще не в теме -
          25 ноября 2017 года исполнилось два года с того дня, когда Украина импортировала последние объемы российского газа. Отказ от российского газа из-за его дороговизны позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.

          https://lb.ua/economics/2018/03/01/391522_gazprom
          _otkazalsya_vozobnovit.html
          мыслитель
        3. alex80 Сегодня, 17:06
          Цитата: Makcaga
          Да плевать на Порошенко..., там люди замерзнут и с Европой разоссремся. Думаю мудрее надо быть а не лупить впрямую...

          Вот пусть в Европе это неадекватам из шведского арбитража и объяснят популярно!
          alex80
        4. Диванный Хенераль Сегодня, 17:34
          что там люди? замерзнут? а какое мне дело до их людей. пусть хоть с голоду друг друга жрать начнут.
          что-то когда у нас в 90-е люди и замерзали и голодали мало кто кинулся помогать и долги прощать.
          нет, я конечно лицемерно скажу, как же так, там люди... но по факту мне ФИОЛЕТОВО сколько перемерзнет поляков, французов и прочих эуропейцев. хоть 9 из 10 пусть перемрут - ИХ проблемы.
          Диванный Хенераль
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:01
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        А вы предлагаете за счет РОССИИ содержать режим ПОРОШЕНКО.

        так сами то уже не хотят, вот и ищут кого на это дело запрячь
        Angel_and_Demon
      3. ник7 Сегодня, 17:02
        за счет РОССИИ содержать режим ПОРОШЕНКО
        Так хочет запад, и это ему удаётся, РФ содержит и продолжает содержать санитарный кордон.
        ник7
    3. андрсон Сегодня, 16:56
      И пускай Европа давит на Россию, может быть у России мозги заработают ..
      андрсон
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:14
        И пускай Европа давит на Россию, может быть у России мозги заработают ..


        Ага... морозы на улице и ЕВРОПА собралась давить на РОССИЮ ...вот уж у кого мозгов нет так нет.
        Тот же ЛЕХА
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:41
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          морозы на улице и ЕВРОПА собралась давить на РОССИЮ ...вот уж у кого мозгов нет так нет.

          все правильно - вымерзли, вы не замечали как жидкость на морозе быстро испаряется? laughing
          Angel_and_Demon
        2. андрсон Сегодня, 17:48
          Европа не замёрзнит.. Мы сами навязываем купить наш газ..Поэтому и пляшем под их потребление.Больше нам им продать нечего.
          андрсон
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:03
            Европа не замёрзнит..


            Ну вот зачем врать то...в Италии сугробы...там у них нет таких централизованных систем отопления...мерзнут как суслики.


            Замерзший Милан.
            Тот же ЛЕХА
            1. Ратуш Сегодня, 18:10
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Ну вот зачем врать то...в Италии сугробы...там у них нет таких централизованных систем отопления...мерзнут как суслики.




              Прямо сугробы?)...и какие в Италии системы отопления?..и сколько замерзших?)
              Ратуш
            2. андрсон Сегодня, 18:30
              smile Красивый Милан.Вот когда покажут замёрзших граждан Европы , тогда будет видно ,что у них не продумана система отопления.
              андрсон
              1. Ратуш Сегодня, 18:32
                Растаяли "сугробы" уже...а система отопления тут классная)
                Ратуш
      2. SanichSan Сегодня, 17:19
        или у Европы laughing
        SanichSan
    4. котовский Сегодня, 16:58
      Европейцы сами уже походу недождутся,проще еще пару северных потоков замутить..
      Сколько можно на собственных причиндалах топтаться.
      котовский
    5. Paranoid50 Сегодня, 17:07
      Цитата: Makcaga
      Транзит пострадает же..., Европейцы взбесятся и еще больше против нас настроятся...

      laughing wassat good Весьма интересно будет посмотреть на "взбесившихся европейцев". yes
      Paranoid50
    6. ник7 Сегодня, 17:09
      Так они сами не дают строить обходную трубу, стоило бы им помёрзнуть, чтоб набрались ума.
      ник7
    7. vovanpain Сегодня, 17:31
      Цитата: Makcaga
      ., Европейцы взбесятся и еще больше против нас настроятся.

      Чего? belay Против Англии настроятся,да Аллах Акбар им в помощь.
      Цитата: Makcaga
      там люди замерзнут и с Европой разоссремся

      С Европой еще в 2013 разругались.люди замерзнут,быстрее думать будут,а не скакать.а если вы хотите содержать их.содержите за свойсчет,а не за наш.
      vovanpain
    8. cariperpaint Сегодня, 17:43
      я вас умоляю. такие решения принимаются совместно. будь что то страшное там такой вой бы стоял...
      cariperpaint
    9. идунавы Сегодня, 18:03
      Да ну. Зима кончаеться и контракт в конце года тоже,потребление снижаеться и это сигнал,что за лето надо закончить СП-2.
      идунавы
  8. bistrov. Сегодня, 16:48
    Вот это правильно. Давно пора прекратить кормить бандер. Теперь еще бы российское правительство насмелилось разорвать с бандерской властью всякие отношения, в т.ч. дипломатические.
    bistrov.
    1. ник7 Сегодня, 17:07
      Контракт расторгнут, составят новый контракт, видимо чтоб не смогли опять засудить, но поставки газа продолжатся, пока не построят обходные трубы.
      ник7
  9. Gnefredov Сегодня, 16:50
    Польша охренеет.
    Gnefredov
    1. Хагалаз Сегодня, 17:13
      Они охреневшими родились....
      Хагалаз
  10. Горный стрелок Сегодня, 16:50
    Все, халява кончилась! Топите гривнами, их много...
    Горный стрелок
    1. hhhhhhh Сегодня, 16:57
      Пусть греют евромечты.
      hhhhhhh
    2. мерцание Сегодня, 17:00
      Топите гривнами
      А зачем гривнами, у них покрышки
      мерцание
      1. Варяг_0711 Сегодня, 17:13
        мерцание Сегодня, 17:00 ↑ Новый
        Топите гривнами
        А зачем гривнами, у них покрышки
        Боюсь у них покрышек надолго не хватит, придется опять у клятих москалив закупать колодадско-ватниковские покрышки, пичаль-бида прям... crying
        Не, ну можно конечно у Гейропы закупить, там покрышки более идеологически правильные, да вот вопрос продаст ли Европа, им по ходу самим скоро понадобятся. laughing
        Варяг_0711
  11. андрсон Сегодня, 16:53
    Так и надо газпрому( владельцам компании)..
    андрсон
  12. котовский Сегодня, 16:53
    Началось чтоле..
    Первый в печень.. angry lol
    котовский
    1. Alexey RA Сегодня, 16:57
      Если в сердце дверь закрыта,
      Нужно в печень постучаться!
      ©
      Alexey RA
  13. exo Сегодня, 16:53
    Правильное решение. А то,всё происходящее напоминало театр абсурда.
    exo
  14. ul_vitalii Сегодня, 16:54
    Жестче надо с ними, пусть они за нами бегают, а не мы за ними. Уже издеваются в открытую, в должники поставщика зачислили, охамели.
    ul_vitalii
  15. Алексей N Сегодня, 16:55
    Игры кончились (не я).
    И ведь ни малейшей паузы после вчерашнего.
    Я даже боюсь предполагать, что будет завтра. Хотя скорее всего в Сирии в хавальник огребут.
    Алексей N
  16. hhhhhhh Сегодня, 16:56
    Теперь нас не смогут начать бомбить по причине отказа поставлять газ. Со вчерашнего дня.
    hhhhhhh
    1. Хагалаз Сегодня, 17:16
      Ай молдца! Шорошо сказал! Без балды, правда понравилось!
      Хагалаз
  17. мерцание Сегодня, 16:59
    Ну так, вчера не просто так сказали "теперь слушайте".
    мерцание
  18. юра харламов Сегодня, 17:00
    Дак не замёрзнут они .все рассчитали.запасов хватит до тепла дотянуть.а до зимы долекотож ХОХЛЫ
    юра харламов
  19. Глушь Сегодня, 17:00
    Забыли еврогейцы русскую мудрость про долгое запрягание и быструю езду, приняли молчание за слабость и нерешительность, а оказалось Россия просто ушанку потуже на голову натягивала. А теперь, как говорят таксисты : педаль в пол и "...уважаемые пассажиры, кто не привязался - тот сам ...неумный ".
    Глушь
  20. ПАМ Сегодня, 17:02
    Писец пришел на украину на год раньше.
    ПАМ
    1. keeper03 Сегодня, 17:53
      Как минимум с уходом зимы и приходом весны ! lol hi
      keeper03
  21. Троль Сегодня, 17:05
    Расторгает на поставку и транзит
    Вот сейчас европейский бизнеснарод к СП2 и потянется..
    Троль
  22. Гардамир Сегодня, 17:07
    Не забудьте про своё уряканье к осени. Да и выборы на дворе.
    Гардамир
  23. zivXP Сегодня, 17:21
    Надо все выкачивать обратно
    zivXP
  24. КОТ БАЮН Сегодня, 17:24
    Давно пора. Ох давно. Сомневаюсь, конечно же, что они в разум войдут, но пора.....
    КОТ БАЮН
  25. Silvestr Сегодня, 17:32
    в конце зимы? Раньше надо было, раньше! Теперь посмотрим, как Европа вам поможет
    Silvestr
  26. Proton Сегодня, 17:34
    Теперь люди из желто-голубой страны будут дуть и ухать,как филины в пустую трубу и мешать нам спать laughing
    Proton
  27. Злой 55 Сегодня, 17:35
    Правильно, пару лет ещё в ЕВРОПЕЙСКИХ ЦИРКАХ ДЛЯ МОРАЛЬНЫХ УРОДЦЕВ поскачут...глядишь, на ХЛЕБ и заработают..Хватит жечь газ и нефть оккупантов..
    Злой 55
  28. faterdom Сегодня, 17:36
    Теперь не стокгольмский арбитраж, а шведский минфин пусть ищет деньги у себя, если уж так горит желанием помочь незалежной. А нобелевский комитет может присудить Порошенко нобелевку по экономике.
    faterdom
  29. Alex20042004 Сегодня, 17:44
    Цитата: майор Юрик
    Вот как-то так будет начинаться утро шефа "нафтогаза"!!! tongue


    Немного не так.
    Alex20042004
  30. собаковод Сегодня, 17:50
    Дааа... Нескушная нынче неделя выдалась... А впереди выборы... Японцы, вон, Лаврова уже в отставку планируют... Скоморохи то дебатах, то по стране... Чё будет?...
    собаковод
  31. ротмистр Сегодня, 17:50
    Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Я в свое время ответил на письмо председателя союза ветеранов морской пехоты и ВДВ Украины, п-ка Волошина. Кстати я был единственный из толпы " патриотов России", полковников и генералов, кто ответил этому бывшему советскому офицеру Помню в чем меня только не обвиняли "настоящие патриоты". Не надо было играть деньгами народа, жизнями наших граждан и ни чего неделанием в отношении Донбасса. И санкции получили и позор и войну.
    ротмистр
  32. Vard Сегодня, 17:59
    Очень удачно выбрали время... Морозы через неделю уйдут... Но осадок останется... В Украине все школы закрыли... Случай уникальный... Вообще конечно полная х... Торговать себе в убыток заставить ни кто не может...
    Vard
  33. donavi49 Сегодня, 18:00
    Ну поздновато так то. До 7 продержатся, а там уже стабильно +. В целом скорей всего (насколько это длительный прогноз позволяет) со второй половины марта будет уже стабильные +10 по всей территории в среднем.

    Самые лютые (-10 -18 градусов) будут до 5 марта, то есть три дня. Газа хватит, а у них еще есть мазут. Плюс еще могут подкурить газ промышленности (как они это делали в первую зиму 2014).

    Европа аналогично.

    Но, крику будет много, это да. Значительно больше чем реальных последствий.
    donavi49
  34. МИХАН Сегодня, 18:00
    Скорей бы уж так было..Наглость "братьев-кровавых" уже зашкаливает..!

    Должен быть предел "щедрости " России!!!! angry
    МИХАН
  35. Гл.Штаршина Сегодня, 18:11
    Цитата: МИХАН
    Давно нужно уже было это сделать..Хотя от этих "братьев" просто так не отвяжешься..! Халяву любят ,что нибудь еще явно придумают , как подоить Россию!

    С начало над достроить Потоки...
    А потом Шашками на голо махать. Голову включите кто конечный покупатель. Граждане Евро попы. Они бюджет пополняли как наркоши и сидели на газовой игле.
    А теперь деньги капать не будут. И рынок займут другие.
    Надо по другому решать этот вопрос без глобального ущерба для НАС.
    Но в последствие с радикальным результатом для Нафтогаза.
    Гл.Штаршина
  36. 1536 Сегодня, 18:13
    Сделали и сделали. Сделали ни рано и не поздно, а тогда, когда сочли нужным. Главное - это не принимать политических решений в ущерб российскому бизнесу. А с правительством Украины пусть украинский народ разбирается.
    Прим.: наглость шведов не знает границ. Будет им «Полтава 2.0».
    1536
  37. Одиссей Сегодня, 18:13
    Слава Богу.Разум победил.Вот что животворящая потеря 2,5 млрд. делает.Лучше поздно чем никогда.
    Одиссей
  38. Противный Сегодня, 18:14
    Всего-то надо и сделать, что бы страны ЕС покупали наш газ на границе с украиной.
    Противный
  39. Berkut24 Сегодня, 18:24
    Эх, хороша ложка к обеду. А обед настал - в Европе морозы, объемы прокачки упадут, цена взлетит. Но есть еще маленький нюанс. Через Украину идет ветка не только в Европу, но и в Турцию. А Турция сейчас кочевряжется по поводу второй нитки "Турецкого потока". Я думаю, что в данном случае с нашей стороны сыграно по оптимальному варианту. Отключение свинарника и раньше и позже не принесло такого эффекта и ступора у наших западных и южных "партнёров". Любой экспромт нужно готовить загодя!
    Berkut24
  40. SOF Сегодня, 18:35
    ...скакали, скакали... и потолок, в конце концов зацепили.
    За что боролись, на то и напоролись.
    SOF
  41. Metallurg_2 Сегодня, 18:38
    Слава яйцам, созрели за 4 года.
    Metallurg_2
  42. aleks700 Сегодня, 18:44
    4 года назад надо было. О чем думали?
    aleks700
  43. МЮД Сегодня, 18:47
    Многие не обратили внимание на следующий момент.
    «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже

    А это значит в арбитраж уйдет заявление о расторжении договора, потом год или пол года будет дело решаться в суде, потом вынесение приговора, потом обжалование. А суд встал на позицию "Нафтогаза" не признает расторжение и так до окончания срока договора.
    В общем дурная песня. Имитация деятельности. Пока по любому "Газпром" в попе.
    Только радикальное решение - прекратить поставки газа через Украину.
    День на уведомление потребителей, день на получение ответа. На третий день закрытие вентилей.
    МЮД
  44. ibn.shamai Сегодня, 18:48
    Цитата: cariperpaint
    все контракты с Европой завязаны на контракты по транзиту. то что сейчас происходит это как раз понятно. после такого решения суда пойдут новые намного хуже. до этого момента все поставки шли не Украине. они просто транзит производили. так что решение логичное о расторжении контрактов. сейчас издержки будут ниже. но после того заключаться будут новые контракты и как я понял все ти риски там уберут нафиг

    Пусть Европа покупает у нас газ на точке входа из России на укроину и заключает контракт с укропами на транзит. hi
    ibn.shamai
Картина дня