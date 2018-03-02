Кожин: РФ рассчитывает на скорое оформление сделки на поставку С-400 Саудовской Аравии

Финального документа еще нет. В первом полугодии, я думаю, что закончим

Не могу сказать, что там все у нас гладко: переговоры продолжаются, в первую очередь потому, что партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий. Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step. Сначала поставка законченного вооружения, освоение и понимание его, ознакомление наших специалистов с возможностями противоположной стороны. Это сложная цепочка, поэтому мы и говорим партнерам, что не надо спешить

Россия рассчитывает в первом полугодии текущего года финализировать сделку на поставку систем С-400 Саудовской Аравии, заявил "Интерфаксу" помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.- сказал Кожин, отвечая на вопрос агентства о сроках оформления сделки.11 февраля глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post заявил, что Россия и Саудовская Аравия пока не достигли финальной договоренности о поставках систем противовоздушной обороны С-400.Кожин в февральском интервью "Коммерсанту" также рассказывал о работе над данным контрактом.- сказал Кожин.