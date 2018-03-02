18:57 02 марта
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Кожин: РФ рассчитывает на скорое оформление сделки на поставку С-400 Саудовской Аравии

Россия рассчитывает в первом полугодии текущего года финализировать сделку на поставку систем С-400 Саудовской Аравии, заявил "Интерфаксу" помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

Кожин: РФ рассчитывает на скорое оформление сделки на поставку С-400 Саудовской Аравии


Финального документа еще нет. В первом полугодии, я думаю, что закончим
- сказал Кожин, отвечая на вопрос агентства о сроках оформления сделки.


11 февраля глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post заявил, что Россия и Саудовская Аравия пока не достигли финальной договоренности о поставках систем противовоздушной обороны С-400.

Кожин в февральском интервью "Коммерсанту" также рассказывал о работе над данным контрактом.

Не могу сказать, что там все у нас гладко: переговоры продолжаются, в первую очередь потому, что партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий. Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step. Сначала поставка законченного вооружения, освоение и понимание его, ознакомление наших специалистов с возможностями противоположной стороны. Это сложная цепочка, поэтому мы и говорим партнерам, что не надо спешить
- сказал Кожин.


Использованы фотографии: ИА Новости
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Комментарии 23

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  1. Геркулесыч Сегодня, 16:58
    А давайте игилу поставим тогда танки Т14? fool Чем за бред? fool Ради денег, быстрых и кровавых от саудитии, готовы хоть родную мать продать? fool Тогда и китайцам боевой лазер и сша гиперзвуковую ракету, по остаточной стоимости с документами продайте! !! fool
    Геркулесыч
    1. Гардамир Сегодня, 17:03
      с документами продайте! !!
      они так и делают. Кстати давайте вспомним С-400, Турции, Катару, кому ещё, ну и кто нагнетает обстановку? Разве так защищают Сирию продавая оружие всем подряд.
      Гардамир
      1. Владимир16 Сегодня, 18:15
        Цитата: Геркулесыч
        А давайте игилу поставим тогда танки Т14? fool Чем за бред?

        Да вы успокойтесь. Продавая арабам С400 мы финансируем наш ВПК. А те в свою очередь уже работаю над новыми видами оружия.
        Видели ведь вчерашние премьеры? Арабам их ни кто не предлагает.
        Арабы либо у нас купят либо у матрасов. Купив у нас они продемонстрируют матрасам свою независимость от них. А это для нас важно
        Владимир16
        1. Гардамир Сегодня, 18:28
          мы финансируем наш ВПК. А те в свою очередь уже работаю над новыми видами оружия.
          Развивая промышленность государство добывает деньги в том числе и для ВПК. А над новыми видами, работает наука.
          И если уж продавать, то надо тем, где наши интересы не пересекаются - никак. Арабы всегда сторонники США
          Гардамир
    2. МИХАН Сегодня, 17:03
      Саудитам можно, из них вояки никакие..А платят хорошо!
      Вдруг с Израилем и США начнут ссориться (с С-400 это можно делать..)))...? Русские тоже ,многому научились ,за последние 20 лет..
      "Разделяй и властвуй..!" wink
      МИХАН
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:14
        подразумевающем и поставки, и передачу технологий.
        Цитата: МИХАН
        Саудитам можно, из них вояки никакие..А платят хорошо!
        Вдруг с Израилем и США начнут ссориться (с С-400 это можно делать..)))...? Русские тоже ,многому научились ,за последние 20 лет..
        "Разделяй и властвуй..!" wink
        и технологии? Виталий - вы ли это? они же сразу за лужу уедут
        Angel_and_Demon
        1. Muvka Сегодня, 17:37
          Пусть едут, у нас к тому времени С-500 будут.
          Muvka
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:43
            Цитата: Muvka
            Пусть едут, у нас к тому времени С-500 будут.

            ну если бы это была даже технология рогатки, я бы даже тогда семь раз подумал
            Angel_and_Demon
        2. МИХАН Сегодня, 18:16
          Цитата: Angel_and_Demon
          и технологии? Виталий - вы ли это? они же сразу за лужу уедут

          Какие технологии саудитам ..? У них все как и обычно будет , когда нефть закончится.. laughing
          МИХАН
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:32
            Цитата: МИХАН
            Какие технологии саудитам ..?

            так они их требуют - читайте статью hi
            Angel_and_Demon
            1. МИХАН Сегодня, 18:47
              Цитата: Angel_and_Demon
              Цитата: МИХАН
              Какие технологии саудитам ..?

              так они их требуют - читайте статью hi

              Я читал , но дело в том что передача технологий разная бывает..хе хе
              Вот Китаю помнится при Сталине . конкретно передавали всю структуру технологических процессов в разных сферах с нашими спецами.. Китай нам обязан и очень многим!
              А саудам можем и передать ..Это как в анекдоте старом советском.!
              МИХАН
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:49
                Цитата: МИХАН
                А саудам можем и передать ..Это как в анекдоте старом советском.!

                так теперь напильники китайские - так что придется еще и с китайцами договор заключать
                Angel_and_Demon
      2. сибиралт Сегодня, 18:11
        Ну, да. Нам деньги позарез нужны на гиперзвук. winked
        А тем временем, в Восточной Гуте Асад начал широкомасштабную военную операцию. При этом, 5-часовой дневной период гуманитарного коридора строго соблюдается. winked
        сибиралт
    3. Dimontius Сегодня, 17:15
      Послушайте, с такими новыми разработками ,анонсированными вчера,загадка продажи комплексов с-400 стране НАТО и союзникам США полностью решена. Что-что, но даже наши супер крутые комплексы не способны бороться с гиперзвуком. Так что чем черт не шутит, КАЗНЕ лишние средства не помешают. А престижа и влияния - добавят! good
      Dimontius
      1. хрыч Сегодня, 17:41
        Во-первых - это сугубо оборонительное оружие, т.е. не может использоваться против нас. А ежели мы таки решим саудитов порешить, то нашим средствам, особенно новым этот комплекс не помеха. И высокотехнологичное оружие, как эти комплексы производителю не страшны, отключение дистанционное, коды самоуничтожения ракет и пр. никто не отменял. Хранцузы отключили Саддаму свои девайсы, чем это мы хуже... Также ведь заявили, что технологиями делиться не особо собираемся, покупайте пока готовое изделие.
        хрыч
    4. seti Сегодня, 17:27
      Что за паникерство ? Чем больше в мире будет С-400 тем меньше амеровских и НАТОвских самолетов будет летать. А продаем мы экспортный вариант. И если нужно будет продадим в СА и Т-14 в экспортном содержании.
      seti
  2. мерцание Сегодня, 17:02
    Правильно, С-400 это, как минимум, возможность начать торг с амерами, торг на своих (КСА) условиях.
    мерцание
  3. Михаил177 Сегодня, 17:16
    Не купят ничего у нас сауды. Просто перед п.индосами они выёживаются, цену себе набивают.
    Михаил177
    1. МИХАН Сегодня, 18:25
      Цитата: Михаил177
      Не купят ничего у нас сауды. Просто перед п.индосами они выёживаются, цену себе набивают.

      Они очень хотят купить (это независимость в случае конфликта с США и т.д.) Но на них идет жуткое давление(чтобы нефть в цене не поднялась..))))..Турция купила ! И действует спокойно ..хе хе
      Слава русским С-300,С-400...! А у нас уже есть еще круче..хе хе
      МИХАН
  4. keeper03 Сегодня, 17:47
    Будут торопиться - хрен им, а не С-400, останутся при своих интересах ! Вот так с ними нужно разговаривать, а то привыкли сюсюкаться ! no
    keeper03
  5. ПалБор Сегодня, 17:59
    Что это - глупость или предательство?
    ПалБор
    1. МИХАН Сегодня, 18:20
      Цитата: ПалБор
      Что это - глупость или предательство?

      Это хитрый план Путина wink ! Пусть лучше наши системы , чем США и Израиля ..А вес России в арабском мире очень сильно повысился , нам начинают доверять и надеются на нас в противодействии гегемонии кровавой США !
      Вот такие дела идут в танковых войсках..
      МИХАН
  6. кедр Сегодня, 18:24
    Никто ничего саудитам ещё не продал. Кожин ясно сказал-"Не надо спешить".
    А некоторые тут уже спешат с выводами "продали, предали".
    кедр
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